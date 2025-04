Trudno jest robić notatki ze spotkań i jednocześnie angażować się w dyskusje. Na szczęście urządzenia do robienia notatek AI, takie jak Plaud Note, znacznie ułatwiły nam życie. Umożliwiają one nagrywanie głosu i transkrypcję audio za pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Plaud Note to jednak fizyczne urządzenie do robienia notatek, które lepiej nadaje się dla studentów, nauczycieli, lekarzy, konsultantów i innych profesjonalistów, którzy chcą nagrywać rozmowy twarzą w twarz lub rozmowy telefoniczne.

Ale co z nagrywaniem wirtualnych spotkań lub konferencji internetowych? Plaud Note nie sprawdza się w tym przypadku. Ponadto nie zawiera listy ważnych elementów działań. Czego więc powinieneś użyć zamiast tego?

W tym wpisie na blogu omówiliśmy 10 najlepszych alternatyw dla Plaud Note, które pomogą ci efektywnie zarządzać notatkami ze spotkań.

60-sekundowe podsumowanie: Oto 10 najlepszych alternatyw dla Plaud Note w 2025 roku: ClickUp: Najlepszy do pisania w AI, notatek i zarządzania projektami Notion: Najlepszy do centralizacji notatek i zadań Coda: Najlepszy do analizowania decyzji podejmowanych na spotkaniach Obsidian: Najlepszy do tworzenia osobistych notatek Avoma: Najlepsza do rejestrowania szczegółów podczas spotkań z klientami Evernote: Najlepszy do tworzenia cyfrowych notatek Niedźwiedź: Najlepszy do dodawania szkiców do notatek HiDock: Najlepszy do nagrywania rozmów telefonicznych AudioPen: Najlepszy do konwertowania notatek głosowych na tekst FoCase REC: Najlepszy do konwertowania notatek głosowych na tekst

Co to jest Plaud Note?

Plaud Note to niewielki (wielkości karty kredytowej), zasilany przez AI dyktafon przeznaczony do nagrywania spotkań, rozmów i wykładów. Posiada funkcję nagrywania w dwóch trybach, umożliwiając nagrywanie zarówno dźwięków otoczenia, jak i rozmów telefonicznych.

Urządzenie wykorzystuje model Whisper firmy OpenAI do transkrypcji nagrań na tekst oraz ChatGPT do podsumowywania notatek. Plaud Note jest dostarczany z akcesoriami, takimi jak etui magnetyczne, adapter do ładowania USB i adapter do konwersji Type-C, dzięki czemu jest wydajnym narzędziem sprzętowym do nagrywania i transkrypcji dźwięku.

5 Limitów Plaud Note

Jak widać w przypadku prawie każdego urządzenia technologicznego, korzyści wiążą się z pewnymi wadami. Niektóre z limitów Plaud Note obejmują:

Dokładność w głośnych ustawieniach: Plaud Note może napotkać wyzwania w hałaśliwym lub zatłoczonym otoczeniu, ponieważ dźwięki w tle mogą wpływać na czystość mowy i zmniejszać dokładność transkrypcji opartej na AI

Złożone lub techniczne dyskusje: Urządzenie może mieć trudności z transkrypcją wysoce specjalistycznych lub złożonych rozmów, co prowadzi do potencjalnych błędów w podsumowaniu lub zrozumieniu

Niski czas pracy na baterii: W przypadku korzystania w podróży, żywotność baterii może być limitem, szczególnie podczas dłuższych spotkań lub podróży, które mogą wymagać częstego ładowania

Obawy o prywatność: Ponieważ Plaud Note rejestruje rozmowy, użytkownicy mogą mieć obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności poufnych informacji, zwłaszcza sposobu przechowywania lub przesyłania danych

10 najlepszych alternatyw dla Plaud Note w 2025 roku

Oto niektóre z najlepszych alternatyw Plaud Note z różnymi strategiami i funkcjami tworzenia notatek:

1. ClickUp (najlepszy do pisania w AI, notatek i zarządzania projektami)

Twórz podsumowania notatek ze spotkań i elementy działań dzięki ClickUp Brain

Załóżmy, że używasz Plaude Note do nagrywania spotkania z klientem. W połowie spotkania zdajesz sobie sprawę, że zapomniałeś nacisnąć przycisk nagrywania lub notatka jest na wyczerpaniu. Ważne punkty nie zostały zarejestrowane i będziesz musiał później wytężać swój mózg, aby zapisać elementy działań.

ClickUp oszczędza ci tego kłopotu. Jest to wszystko aplikacja do pracy , która łączy w sobie notatki i zarządzanie projektami - wszystko zasilane przez AI.

ClickUp AI Notetaker integruje się ze spotkaniami Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams, transkrybuje całą dyskusję podczas spotkania i tworzy inteligentne podsumowania. Oprogramowanie do robienia notatek AI idzie krok dalej i tworzy również listę elementów działań. W ten sposób nie musisz czytać transkrypcji spotkania lub podsumowania, aby dowiedzieć się, co musisz zrobić dalej.

Zaraz, będzie jeszcze ciekawiej! Możesz zmienić wszystkie elementy działań w zadania i śledzić je w ClickUp. Ułatwia to rozpoczęcie pracy.

Dodatkowo, transkrypcja spotkania, plik audio i podsumowanie są zapisywane w ClickUp Docs, dzięki czemu można się do nich później odwołać. Z łatwością dodawaj komentarze lub przypisuj elementy działań członkom zespołu bezpośrednio w aplikacji Docs.

Zarządzanie transkrypcjami i podsumowaniami spotkań w ClickUp Docs

Chcesz sprawdzić coś z notatek ze spotkania? Nie musisz przeszukiwać rękopisów. ClickUp Brain, asystent ClickUp AI, umożliwia przeszukiwanie transkrypcji pod kątem dowolnego szczegółu.

Wypróbuj ClickUp Brain za Free Łatwe wyszukiwanie spostrzeżeń ze spotkań dzięki ClickUp Brain

Możesz również użyć ClickUp Brain do transkrypcji plików audio, podsumowywania spotkań i tłumaczenia notatek.

Jeśli szukasz narzędzia do notowania myśli i pomysłów, ClickUp również ci w tym pomoże. Dzięki ClickUp Notepad możesz zrobić notatki, odpowiednio je sformatować, przekształcić w zadania i uzyskać do nich łatwy dostęp z poziomu przeglądarki lub aplikacji mobilnej.

Potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu zarządzania notatkami ze spotkań? Wypróbuj szablony ClickUp. Szablony ClickUp Meeting Notes Templates pomagają organizować wytyczne i notatki ze spotkań w jednym dokumencie.

Aby uporządkować osobiste notatki, użyj szablonu ClickUp Cornell Notes. Dostarcza on prosty układ tabeli do uporządkowania informacji. Dodatkowo, szablon ClickUp Knowledge Base Template świetnie nadaje się do tworzenia rozszerzonej biblioteki notatek z projektów lub zasobów.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie zadań z notatek ze spotkań i śledzenie postępów dzięki ClickUp Tasks

Uzyskaj podsumowania i elementy działań opublikowane na czacie dzięki ClickUp Brain

Rób notatki, zarządzaj agendą i ustawiaj elementy działań dzięki ClickUp Meetings

Ustaw przypomnienia o komentarzach i rozmowach za pomocą ClickUp Reminders , aby nie przegapić ważnych dyskusji lub działań następczych

Współpracuj w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie za pomocą cyfrowych tablic ClickUp

Limity ClickUp

Ma stromą krzywą uczenia się ze względu na szeroką gamę funkcji

Cennik ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Jest to szczególna zaleta ClickUp: oferowanie większości narzędzi potrzebnych do organizowania projektów w jednym miejscu. Nie tylko pozwala na zarządzanie i przypisywanie zadań, ale także oferuje inne narzędzia w tym samym środowisku, takie jak Dokumenty, w których można robić notatki i tworzyć raporty, a także integrację z kalendarzem i e-mailami, wszystko w jednym miejscu. Nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych programów lub różnych aplikacji dla każdej funkcji.

Dowiedz się, jak wykorzystać AI do tworzenia notatek ze spotkań!👇

2. Notion (najlepszy do centralizacji notatek i zadań)

via Notion

Notion to narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga organizować notatki, śledzić zadania i tworzyć listy kontrolne. Za jego pomocą można centralizować notatki ze spotkań i elementy działań, zarządzać transkrypcjami spotkań i aktualizować listy zadań, aby cały zespół był na bieżąco.

Niestandardowy szablon notatki ze spotkania lub prosty dokument Notion do robienia notatek na żywo podczas spotkania. Dodatkowo, narzędzie AI Notion automatycznie tworzy listę elementów działań i ważnych informacji z notatek ze spotkań. Jednak w przeciwieństwie do Plaud Note, Notion nie rejestruje notatek ze spotkań. Jeśli więc szukasz narzędzia z funkcjami zarówno do robienia notatek, jak i zarządzania projektami, Notion może nie być dla ciebie idealnym rozwiązaniem.

Notion - najlepsze funkcje

Tworzenie i udostępnianie notatek członkom zespołu

Generowanie podsumowań, tabel lub list do zrobienia z notatek za pomocą narzędzia sztucznej inteligencji Notion

Notatki ze spotkań obok zadań projektowych

Łatwa współpraca dzięki edycji i komentarzom w czasie rzeczywistym, zapewniająca zespołom spójność i wydajność

Notion limit

Ma stromą krzywą uczenia się dla nowych użytkowników, szczególnie w przypadku złożonych ustawień

Notion doświadcza problemów z wydajnością w przypadku dużych baz danych, powodując opóźnienia

Notion ceny

Free Plan

Plus Plan: $12 za licencję/miesiąc

Business Plan: 18 USD za licencję/miesiąc

Enterprise Plan: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Notion

G2: 4. 7/5 (5900+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (2700+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

używam Notion dosłownie do śledzenia wszystkiego w moim życiu osobistym i zawodowym. Aplikacja jest niezwykle wszechstronna - pozwala tworzyć notatki, zarządzać projektami, tworzyć bazy danych i organizować zadania w jednym miejscu. Uwielbiam jego konfigurowalność, która pozwala mi dostosować go dokładnie do moich potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie celów, notatki ze spotkań czy planowanie zawartości.

3. Coda (najlepsza do analizowania decyzji podejmowanych na spotkaniach)

via Coda

Coda to oprogramowanie do współpracy nad dokumentami, które umożliwia zarządzanie notatkami ze spotkań, informacjami o projektach i elementami działań w jednym miejscu. Możesz używać szablonów z blokami konstrukcyjnymi, takimi jak tabele do głosowania, aby szybko rejestrować decyzje dotyczące spotkań. Szablony notatek Coda są również wyposażone w emotikony, aby rejestrować nastroje uczestników i odpowiednio podejmować decyzje.

Podczas sporządzania notatek ze spotkań na żywo, narzędzie AI Coda automatycznie analizuje ważne punkty i wyróżnia je na górze dokumentu. Możesz zintegrować Zoom, Kalendarz Google i Teams, aby efektywnie organizować spotkania i nagrania.

Najlepsze funkcje aplikacji Coda

Udostępnianie notatek członkom Teams lub klientom poprzez wysyłanie ich e-mailem bezpośrednio z dokumentu notatek

Wizualizacja notatek ze spotkań dzięki szablonom podsumowań

Tworzenie tabel do rejestrowania szybkich punktów akcji omawianych podczas spotkań

Coda limit

Nie oferuje funkcji transkrypcji spotkań ani tłumaczenia notatek

Cennik Coda

Free

Pro: 12 USD/miesiąc

Teams: 36 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Coda

G2: 4. 7/5 (460+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (90+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Coda?

Ma mnóstwo możliwości. Możesz pisać dokumentację, tworzyć (złożone) tabele, tworzyć strony wewnątrz stron, wzmianki o osobach i stronach, integrować się z Miro, Arkuszami Google/Dokumentami Google/etc, wstawiać obrazy, połączone dokumenty... Myślę, że jest to najbardziej zakończone narzędzie, jakiego kiedykolwiek używałem. Niektóre funkcje i możliwości nie są zbyt jasne i intuicyjne. Mimo, że interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika, trzeba się domyślić jak korzystać z niektórych funkcji.

✨Fun Fact: 95% profesjonalistów jest otwartych na przejęcie zadań związanych ze spotkaniami przez awatary AI. Pokazuje to rosnące znaczenie narzędzi AI w zwiększaniu wydajności spotkań.

4. Obsidian (najlepszy do tworzenia osobistych notatek)

via Obsidian

Obsidian to osobiste narzędzie do tworzenia notatek i zarządzania wiedzą, które pomaga organizować myśli w elastyczny i kreatywny sposób. Używa prostego języka tekstu Markdown, który ułatwia tworzenie map myśli dla notatek i sprawdzanie ich połączenia.

Obsidian jest szczególnie przydatny dla pisarzy, badaczy i myślicieli, którzy chcą wizualizować i łączyć pomysły. Obsidian pozwala również organizować notatki za pomocą etykiet. Notatki można również przeciągać i upuszczać, aby dodać je do osobnych folderów.

Obsidian - najlepsze funkcje

Wizualizacja połączeń między notatkami za pomocą interaktywnego wykresu, ułatwiająca dostrzeżenie relacji w bazie wiedzy

Niestandardowy obszar roboczy z szerokim zakresem wtyczek i motywów oraz dostosowanie aplikacji do własnych potrzeb

Przechowuje wszystkie notatki lokalnie, zapewniając prywatność i dostęp offline

Obsidian Limit

Przyzwyczajenie się do interfejsu może zająć trochę czasu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że funkcja wyszukiwania w Obsidian nie działa poprawnie

Obsidian ceny

Do użytku osobistego: Free

Użytek komercyjny: $50 rocznie

Oceny i recenzje Obsidian

Capterra: 4. 8/5 (30+ recenzji)

G2: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Obsidian?

Obsidian to najlepsza aplikacja do robienia notatek, z jakiej korzystałem, a możliwość połączenia notatek i zorganizowania ich w osobistą wiki czyni ją bardzo przydatną. Społeczność jest przytłaczająca, ponieważ liczne wtyczki mogą wymknąć się spod kontroli.

Obsidian to najlepsza aplikacja do robienia notatek, z jakiej korzystałem, a możliwość połączenia notatek i zorganizowania ich w osobistą wiki czyni ją bardzo przydatną. Społeczność jest przytłaczająca, ponieważ liczne wtyczki mogą wymknąć się spod kontroli.

Czy wiesz? Obsidian oferuje ponad 500 wtyczek społecznościowych. Za pomocą wtyczek można dostosować notatki do własnych potrzeb, od integracji systemów zarządzania zadaniami po wizualizację notatek.

5. Avoma (najlepsza do rejestrowania szczegółów podczas spotkań z klientami)

via Avoma

Avoma to jedna z najlepszych alternatyw dla Plaud dla firm poszukujących asystenta spotkań opartego na AI. Automatycznie nagrywa rozmowy sprzedażowe, transkrybuje spotkania i rozmowy w czasie rzeczywistym oraz generuje inteligentne rozdziały, dzięki czemu można łatwo znaleźć odpowiednie informacje.

Dodatkowo, narzędzie AI Avoma automatycznie wykrywa kluczowe tematy omawiane podczas spotkań z klientami i przechowuje je w bazie danych. Platforma oferuje funkcje takie jak rozpoznawanie mowy, transkrypcja AI, zarządzanie agendą i śledzenie elementów działań. Avoma integruje się również z popularnymi narzędziami, takimi jak Salesforce, HubSpot i Zendesk Sell.

Najlepsze funkcje Avoma

Uprość spotkania dla teamów niestandardowych dzięki płynnemu planowaniu, zarządzaniu agendą i wideokonferencjom

Większa wydajność dzięki notatkom w czasie rzeczywistym, elementom akcji i zarządzaniu zadaniami

Narzędzie do automatycznej transkrypcji, analizy i śledzenia słów kluczowych pozwala podejmować trafniejsze decyzje

Limity Avoma

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niedokładności transkrypcji w czasie rzeczywistym

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant: 29 USD za użytkownika/miesiąc

Conversational Intelligence: 69 USD za użytkownika/miesiąc

Revenue Intelligence: 99 USD za użytkownika/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4. 5/5 (1300+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Avoma?

Avoma to świetne narzędzie, ponieważ eliminuje potrzebę sporządzania szczegółowych notatek podczas spotkań (lub w ogóle sporządzania jakichkolwiek notatek). Skutecznie rejestruje transkrypcję spotkań i podsumowuje kluczowe punkty i cel, dzięki czemu łatwo jest zrozumieć, co było omawiane i w jakim tonie.

Avoma to świetne narzędzie, ponieważ eliminuje potrzebę sporządzania szczegółowych notatek podczas spotkań (lub w ogóle sporządzania jakichkolwiek notatek). Skutecznie rejestruje transkrypcję spotkań i podsumowuje kluczowe punkty i cel, dzięki czemu łatwo jest zrozumieć, co było omawiane i w jakim tonie.

📮 ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailach i czatach do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy jest tracone na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do wszystkiego w pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu! Czas się scentralizować i nabrać energii!

6. Evernote (najlepszy do tworzenia cyfrowych notatek)

via Evernote

Evernote to cyfrowa aplikacja do robienia notatek, która umożliwia dodawanie tekstów, zdjęć, plików PDF i paragonów w celu przechowywania wszystkich informacji w jednym miejscu. Pomaga utrzymać porządek dzięki funkcjom wyszukiwania, załączników i przypomnień opartych na AI. Ponadto funkcje współpracy Evernote ułatwiają tworzenie i edytowanie notatek ze spotkań w czasie rzeczywistym.

Do notatek można dodawać słowa kluczowe, tytuły, daty i etykiety, a także tworzyć filtry zapewniające szybki dostęp. Evernote umożliwia również skanowanie dokumentów i zapisywanie ich jako notatek, dzięki czemu wszystkie niezbędne pliki znajdują się w jednym miejscu. Jego najbardziej użyteczną funkcją jest możliwość tworzenia zadań wewnątrz notatek dla lepszego kontekstu.

Najlepsze funkcje Evernote

Korzystaj z zaawansowanego wyszukiwania z OCR, aby szybko znaleźć tekst w notatkach, obrazach i załącznikach

Synchronizacja notatek na wszystkich urządzeniach, umożliwiająca dostęp i edycję z dowolnego miejsca

Widok notatek w dowolnym momencie z dostępem offline

Clipowanie stron internetowych i artykułów oraz dodawanie ich do notatek w celu stworzenia bazy wiedzy

Limity Evernote

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nie mogą uzyskać dostępu do swoich notatek w trybie offline

Cennik Evernote

Free

Evernote Premium: $7. 99 miesięcznie

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4. 4 (2000+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (8200+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Evernote?

Tworzenie notatek w niesamowitym tempie stało się znacznie łatwiejsze i wydajniejsze, co jest fascynujące. Udało nam się utrzymać wysoki poziom wydajności przy jednoczesnym śledzeniu licznych notatek dla każdego konkretnego wydarzenia, a organizowanie ich za pomocą notatników i etykiet w celu ułatwienia znalezienia istotnych informacji jest powszechne. Utrzymanie wszystkich na tej samej stronie i bycie na bieżąco z zarządzaniem projektami, spotkaniami i codziennymi czynnościami jest łatwe dzięki Evernote.

czytaj więcej: Jak robić notatki z wideo?

7. Bear (najlepszy do dodawania szkiców do notatek)

via Bear

Bear to prosta i estetyczna aplikacja do robienia notatek dla użytkowników Apple. Umożliwia ona łatwe notowanie i organizowanie pomysłów, zadań i projektów za pomocą tekstu, zdjęć, tabel i list rzeczy do zrobienia w jednej notatce. Bear wykorzystuje formatowanie Markdown, ułatwiając formatowanie i organizowanie notatek w przejrzysty i elastyczny sposób.

Najlepsze jest to, że możesz dodawać szkice do swoich notatek za pomocą ołówka Apple lub palca. Chcesz wyeksportować notatki na inną platformę lub je wydrukować? Pobierz je w formacie PDF, Word doc, HTML lub JPG.

W aplikacji Bear można tworzyć notatki głosowe lub dodawać tekst do istniejących notatek za pomocą głosu na zegarku Apple Watch. Bear dokona transkrypcji wypowiedzi na tekst w notatce.

Najlepsze funkcje

Uproszczony i atrakcyjny interfejs ułatwiający sporządzanie notatek

OCR do wyodrębniania tekstu z obrazów i plików PDF w celu lepszej organizacji

Importowanie i eksportowanie notatek bez wysiłku, co ułatwia zarządzanie zawartością

Dodawanie notatek w różnych językach dzięki wsparciu dla wielu języków

Szyfrowanie notatek dla większej prywatności

Ograniczenia Bear

Aplikacja dostępna tylko na urządzeniach Apple

Niedźwiedzie ceny

Free

Pro: $2. 99/miesiąc

Oceny i recenzje Bear

G2: 4. 6/5 (40+ opinii)

Capterra: Wystarczające notatki

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Bear?

Podoba mi się fakt, że aplikacja Bear jest celowo minimalistyczna. Niewiele rzeczy rozprasza uwagę podczas korzystania z aplikacji do notatek, tworzenia pomysłów lub zawartości bloga. Aplikacja jest bardzo łatwa w użyciu, oferuje wiele optymalizacji, a także wiele skrótów klawiaturowych. Nie podoba mi się domyślna opcja zapisywania notatek w pamięci icloud.

8. HiDock (najlepszy do nagrywania rozmów telefonicznych)

via HiDock

Podobnie jak Plaud Note, HiDock jest również przenośnym notatnikiem AI, który łączy funkcje dokowania laptopa z nagrywaniem rozmów przez Bluetooth, umożliwiając przechwytywanie rozmów głosowych lub wirtualnych spotkań. Nagrywa, transkrybuje i podsumowuje dyskusje podczas spotkań przy użyciu modelu GPT-04.

HiDock umożliwia korzystanie ze znaczników głosowych opartych na AI, aby podświetlać kluczowe punkty i edytować nazwiska mówców w notatkach ze spotkań dla lepszej przejrzystości. HiDock umożliwia również łatwe przesyłanie notatek do Notion lub Dokumentów Google, bez konieczności ręcznego kopiowania i wklejania notatek.

Najlepsze funkcje HiDock

Korzystaj z funkcji dwukierunkowej redukcji szumów, aby uzyskać lepszą dokładność transkrypcji

Ciesz się identyfikacją mówcy, dzięki czemu rozpoznawanie głosu jest łatwe i dokładne

Uzyskaj dożywotni dostęp do bezpłatnej transkrypcji AI i płynnie transkrybuj z dowolnego czatu głosowego lub oprogramowania do wirtualnych spotkań

Transkrypcja notatek ze spotkań w 57 językach

Ograniczenia HiDock

Od czasu do czasu występują problemy z przesyłaniem spotkań dłuższych niż 30 minut, co wpływa na komfort użytkowania

Ceny HiDock

329 USD za użytkownika

HiDock - oceny i recenzje

Za mało recenzji

9. AudioPen (najlepszy do konwertowania notatek głosowych na tekst)

via AudioPen

AudioPen pomaga przekształcić niezorganizowane notatki głosowe w wyczyszczony, podsumowany tekst.

Wystarczy nagrać swój głos, a AudioPen usunie wypełniacze, takie jak "ummms" i "like", jednocześnie organizując myśli w schludne, czytelne notatki. Aplikacja umożliwia niestandardowy styl notatek, z opcjami kopiowania stylu znanych pisarzy, takich jak Szekspir.

Dzięki wsparciu wielu języków i integracji z Zapier, AudioPen ułatwia eksport notatek do ponad 5000 aplikacji, w tym Notion, zapewniając płynne zarządzanie notatkami.

Najlepsze funkcje AudioPen

Niestandardowe notatki poprzez zmianę stylów lub dodawanie etykiet i folderów, aby dopasować je do swoich potrzeb

Konwertowanie notatek głosowych na notatki, e-maile i artykuły

Publikowanie notatek w sieci w celu ich łatwego udostępniania

Ograniczenia AudioPen

Wersja Free ogranicza dyktowanie do zaledwie trzech minut i dziesięciu podsumowań

Ceny AudioPen

Free

Prime: 99 USD rocznie

Oceny i recenzje AudioPen

Za mało recenzji

10. FoCase REC (najlepszy do nagrywania rozmów z iPhone'a)

via FoCase REC

FoCase REC to proste rozwiązanie sprzętowe do nagrywania rozmów na urządzeniach iPhone i Android. Wykorzystując zaawansowaną technologię wibracji, przechwytuje dźwięk ze słuchawki i zamienia go w wyczyszczone nagrania audio. Urządzenie współpracuje z szerokim zakresem aplikacji, w tym WhatsApp, umożliwiając nagrywanie rozmów z różnych źródeł.

Doskonale sprawdza się w zastosowaniach profesjonalnych - wystarczy przykleić ją z tyłu telefonu, nacisnąć przycisk i rozpocząć nagrywanie. FoCase Rec zapewnia wysokiej jakości nagrania rozmów dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji i szerokiej kompatybilności.

Najlepsze funkcje FoCase REC

Korzystaj z intuicyjnej aplikacji mobilnej do łatwego zarządzania, odtwarzania i udostępniania nagranych rozmów

Ciesz się bezproblemową obsługą dzięki łatwemu załącznikowi magnetycznemu do szybkiego ustawienia nagrywania

Zapewnij prywatność i bezpieczeństwo dzięki ochronie hasłem i wygodnym opcjom tworzenia kopii zapasowych w celu bezpiecznego przechowywania nagrań

Limity FoCase REC

Urządzenie może nie być kompatybilne ze wszystkimi obudowami telefonów ze względu na magnetyczny załącznik

Ceny FoCase REC

$79. 00 za użytkownika

Oceny i recenzje FoCase REC

Za mało recenzji

Zarządzanie notatkami ze spotkań za pomocą ClickUp

Wszystkie powyższe alternatywy Plaud Note oferują pewne podstawowe możliwości. Notion, Coda i Evernote najlepiej sprawdzają się do organizowania i filtrowania notatek. Inne narzędzia, takie jak Avoma i HiDock, działają lepiej, jeśli potrzebujesz asystenta AI do transkrypcji i podsumowywania spotkań.

Jeśli jednak szukasz aplikacji, która zrobi wszystko - wygeneruje transkrypcje spotkań, podsumuje dyskusje, przetłumaczy protokoły ze spotkań i automatycznie utworzy elementy do zrobienia dla notatek ze spotkań, ClickUp jest tym, czego potrzebujesz.

Oferuje funkcje robienia notatek, śledzenia zadań i zarządzania projektami za pomocą AI, dzięki czemu masz wszystko na jednej platformie, co zmniejsza potrzebę przełączania się między aplikacjami. Wynik? Szybkie działanie i lepsza wydajność. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zwiększ wydajność swoich spotkań!