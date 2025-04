Jak rysować na Tablicy Zoom

Udostępnianie pomysłów w zdalnym ustawieniu może być trudne. Czasami wymaga to 10 minut szczegółowych wyjaśnień werbalnych, trzech udostępnień ekranu i sfrustrowanego "Pozwól, że zamiast tego wyślę ci e-mail". "

Ale jest na to rozwiązanie!

Funkcja tablicy Zoom całkowicie zmienia tę dynamikę. Wbudowana bezpośrednio w wirtualne spotkanie, zapewnia swobodę wizualną, której potrzebujesz.

Ten wpis na blogu rozwiewa wątpliwości związane z Tablicami Zoom. Od podstawowych rysunków po zaawansowane diagramy cyklu pracy- dowiedz się, jak ożywić kolejne zdalne sesje burzy mózgów.

Jeśli chcesz pominąć gonitwę między "udostępnianiem ekranu" a "udostępnianiem tablicy" w Zoom, mamy dodatkowe narzędzie, które Ci w tym pomoże. Czytaj dalej!

Użyj narzędzi do adnotacji Zoom (rysunek, tekst itp.), aby rysować na tablicy

Używaj Zoom Tablica do tworzenia map myśli, przepływów procesów, osi czasu i diagramów

Rozważ ClickUp , aby uzyskać bardziej rozbudowany, kompleksowy obszar roboczy do współpracy wizualnej

Używaj Tablic w ClickUp do tworzenia złożonych diagramów, przewyższających możliwości Zoom, i wykorzystuj Mapy Myśli do strukturyzowania pomysłów i łączenia ich z projektami

Udostępniaj tablice ClickUp na Zoomie do współpracy w czasie rzeczywistym i twórz ClickUp Clips do udostępniania informacji i aktualizacji asynchronicznie

Jak rysować w aplikacji Zoom Tablica

Komunikacja wizualna pozwala uniknąć nieporozumień podczas uczestnictwa w spotkaniach.

Liderzy teamów mogą wykorzystywać je do tworzenia map przepływów projektów w czasie rzeczywistym, nauczyciele mogą krok po kroku rozwiązywać równania, a zdalne zespoły mogą przeprowadzać burze mózgów. Tablice Zoom ułatwiają to wszystko.

Nie musisz być artystą ani ekspertem technicznym, aby efektywnie korzystać z Zoom. Od prostych schematów blokowych po tworzenie diagramów przepływu pracy, spotkania Zoom sprawiają, że każda wirtualna współpraca jest bardziej przejrzysta, szybsza i skuteczniejsza.

Oto przewodnik krok po kroku, jak uzyskać dostęp do tablicy Zoom i z niej korzystać:

Krok 1: Uruchom aplikację Zoom

Zlokalizuj aplikację Zoom na swoim komputerze i kliknij dwukrotnie, aby ją otworzyć. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji, aby uzyskać optymalną funkcję.

Krok 2: Rozpocznij lub dołącz do spotkania Zoom

Sesję Zoom można rozpocząć na dwa sposoby:

Utwórz nowe spotkanie: Kliknij Nowe spotkanie, aby natychmiast rozpocząć spotkanie Dołącz do istniejącego spotkania: Jeśli masz ID spotkania lub połączony link, kliknij Dołącz i wprowadź wymagane informacje, aby połączyć się z pokojem Zoom

via Zoom

Krok 3: Lokalizacja elementów sterujących spotkaniem

Po rozpoczęciu spotkania spójrz na dolną część ekranu, aby znaleźć elementy sterujące spotkaniem. Ten pasek narzędzi zazwyczaj zawiera opcje takie jak wyciszanie/wyłączanie wyciszenia, uruchamianie/zatrzymywanie wideo, udostępnianie ekranu i wiele innych

Krok 4: Znajdź opcję Tablica

Zobaczysz opcję Tablice w kontrolkach spotkania. Kliknij tę opcję, aby kontynuować.

Jeśli nie znajdziesz opcji Tablica, kliknij trzy kropki z etykietą Więcej (...). Spowoduje to otwarcie menu z dodatkowymi funkcjami

Krok 5: Wybierz lub utwórz tablicę

Aby rozpocząć tworzenie tablicy, możesz:

1. Wybierz istniejącą tablicę

Jeśli wcześniej utworzyłeś tablice, zostaną one wyświetlone na liście. Oto, co zobaczysz:

Wszystkie tablice (wszystko, do czego masz dostęp)

Recent (Twoje najnowsze prace)

Moje tablice (utworzone przez Ciebie)

Udostępnianie ze mną (rzeczy do współpracy)

Wyróżnione (ulubione)

Kosz (usunięte)

Projekty (zorganizowane kolekcje)

2. Utwórz nową tablicę

Jeśli chcesz zacząć od nowa, utwórz nową tablicę. Kliknij na nią, a otworzy się pusta tablica

Krok 6: Korzystanie z Tablicy

Po otwarciu Tablicy zwróć uwagę na narzędzia adnotacji po lewej stronie ekranu. Ten pasek narzędzi zawiera różne narzędzia do rysowania, dodawania tekstu i nie tylko

Krok 7: Rysowanie na Tablicy

Wizualizacja pomysłów jest łatwiejsza dzięki narzędziom do rysowania na Tablicy. Niezależnie od tego, czy szkicujesz koncepcję, nakreślasz plan, czy dodajesz adnotacje, narzędzia te pomagają ożywić Twoje myśli.

Oto jak to zrobić:

Wybierz narzędzie do rysowania

Kliknij ikony takie jak Rysuj lub Pióro , aby rozpocząć szkicowanie

Wybierz kolory, klikając kółko kolorów obok wybranego narzędzia

Dostosuj grubość linii za pomocą opcji dostępnych obok selektora kolorów

Rozpocznij rysowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na powierzchni tablicy

Przeciągnij myszą, przytrzymując ją, aby utworzyć rysunki

Zwolnij przycisk myszy, gdy chcesz przestać rysować

Krok 8: Współpracuj z uczestnikami

Jeśli chcesz, aby inni uczestnicy spotkania mogli rysować lub dodawać adnotacje na Tablicy, upewnij się, że włączyłeś uprawnienia do adnotacji. Możesz to zrobić poprzez ustawienia spotkania w tym samym menu, w którym uzyskałeś dostęp do Tablic.

Krok 9: Zapisz i wyeksportuj moją pracę

Wykonywana praca jest zapisywana automatycznie w chmurze. Dostęp do tablicy można uzyskać w dowolnym momencie z obszaru roboczego Zoom.

W razie potrzeby możesz łatwo wyeksportować zawartość tablicy w formacie PDF, PNG i CSV.

Możesz odblokować więcej działań z pulpitu tablicy. Po prostu kliknij te trzy kropki (---) obok dowolnej tablicy, a zobaczysz te opcje:

Kopiuj połączony link (natychmiast udostępniaj swoje tablice innym)

Blokada (zapobieganie niechcianym zmianom)

Zmień nazwę (zachowaj porządek)

Duplikowanie (klonowanie mojej pracy)

Otwórz w nowej zakładce (przejdź do wersji internetowej)

Widok aktywności (śledzenie zmian)

Przejdź do projektu (bądź zorganizowany)

Przenieś do kosza (wyczyść)

Wykonując te szczegółowe kroki, możesz efektywnie wykorzystać funkcję Tablica Zoom podczas spotkań do współpracy i sesji burzy mózgów.

Rzeczywiste zastosowania Tablic Zoom

Poznajmy kilka inspirujących przykładów tego, jak ludzie wykorzystują tablice Zoom. Techniki te mogą pomóc przekształcić wirtualną tablicę w potężne narzędzie do burzy mózgów.

Mapy myśli

Mapy myśli są szczególnie korzystne dla kreatywnych teamów, specjalistów od marketingu i twórców produktów, którzy muszą organizować swoje myśli wizualnie.

via Zoom

Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia skutecznych map myśli:

Zacznij od głównego pomysłu

Używaj różnych kolorów dla różnych branchów

Korzystaj z Inteligentnego rozpoznawania dla czystych połączeń

Przepływy procesów

Tworzenie przepływów procesów jest niezbędne dla kierowników projektów, zespołów operacyjnych i analityków biznesowych, którzy muszą wyjaśnić kroki przepływu pracy.

via Zoom

Oto jak rozpocząć tworzenie mapy procesu:

Wykorzystaj kształty dla kroków

Dodawaj strzałki wskazujące kierunek

Dołączaj pola tekstowe do objaśnień

Oś czasu projektu

Osie czasu projektów pozwalają profesjonalistom, takim jak planiści wydarzeń i programiści, śledzić postępy. Mogą wizualizować postęp i terminy.

via Zoom

Wypróbuj te wskazówki:

Rysowanie poziomych linii dla okresów

Używaj pionowych sekcji dla różnych Teamsów

Dodawaj znaczniki dla ważnych kamieni milowych

Diagramy dydaktyczne

Diagramy dydaktyczne są niezbędne dla nauczycieli i trenerów. Sprawiają, że skomplikowane pomysły stają się proste i zapadają w pamięć.

via Zoom

Oto jak je tworzyć:

Używaj wielu kolorów dla większej przejrzystości

Uwzględnij ponumerowane kroki

Zapisuj ważne diagramy do wykorzystania w przyszłości

Limity korzystania z Tablicy Zoom do rysowania

Zoom to wszechstronna platforma do wirtualnych spotkań, ale zrozumienie jej ograniczeń pomaga efektywniej planować wirtualną współpracę. Oto kluczowe limity Zoom:

Nie zawsze można ufać funkcji inteligentnego rozpoznawania: Inteligentne rozpoznawanie Zoom może czasami być nadgorliwe, wygładzając linie i automatycznie przekształcając swobodne rysunki w kształty Autokorekta może pogorszyć precyzję: Może to sprawić, że precyzyjne rysunki będą mniej dokładne, ponieważ dostosowuje linie, aby pasowały do predefiniowanych kształtów Dokumenty wielostronicowe nie są wspierane: Tablica w Zoom nie ma wsparcia dla prawdziwych wielostronicowych dokumentów, co ogranicza możliwość prezentowania złożonych informacji na wielu stronach Czas synchronizacji wzrasta wraz ze złożonością: Im bardziej złożone rysunki, tym dłuższy może być czas synchronizacji Szablonów nie można importować ani eksportować: Szablony są zablokowane w ekosystemie Zoom, co oznacza, że nie można importować ulubionych szablonów ani eksportować niestandardowych szablonów do użycia w innych narzędziach Limit rozmiaru: Złożone rysunki z wieloma elementami mogą przekroczyć limit rozmiaru Zoom i nie będziesz o tym wiedział, dopóki tablica nie zacznie się opóźniać Limit miejsca: Użytkownicy Tablica Plus mają obciążenie 1 GB na tablicę, podczas gdy wszyscy inni użytkownicy mają limit 200 MB na tablicę Wymóg posiadania konta wyklucza niektórych uczestników: Tablice mogą być udostępniane tylko uczestnikom, którzy mają konto Zoom, co może wykluczyć gości lub klientów, którzy nie korzystają z Zoom regularnie Brak możliwości jednoczesnego korzystania z nowej i klasycznej tablicy: Podczas tego samego spotkania nie można jednocześnie korzystać z nowej i klasycznej tablicy Zoom Tablica, co może dezorientować użytkowników przechodzących między wersjami.

Zapoznanie się z alternatywnymi rozwiązaniami Zoom może być opłacalne dla Teams wymagających bardziej solidnych narzędzi do tworzenia diagramów, szczególnie w przypadku złożonych potrzeb w zakresie tworzenia diagramów lub sesji opartych na współpracy.

Korzystanie z ClickUp do rysowania podczas spotkań

Podczas gdy Zoom Tablica jest przydatnym narzędziem do szybkiego szkicowania i burzy mózgów, ClickUp oferuje bardziej solidne rozwiązanie.

Jako aplikacja Wszystko do pracy, zapewnia kompleksowy, połączony obszar roboczy do wizualizacji pomysłów, tworzenia diagramów i przekształcania planów w działania.

Oto jak ClickUp wyróżnia się jako oprogramowanie do udostępniania ekranu:

Nieograniczona przestrzeń kreatywna dla całej zawartości wizualnej

Współpraca w czasie rzeczywistym, która jest naturalna i responsywna

Udostępnianie i dostęp do pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Bezpośrednia integracja z zadaniami i projektami

Konfigurowalne szablony dla każdego scenariusza

Natychmiastowe przekształcanie pomysłów w praktyczne elementy

Bezproblemowa informacja zwrotna i cykle iteracji

Wizualne śledzenie postępów w pracy różnych teamów

Pakiet narzędzi wizualnych ClickUp daje Twojemu zespołowi możliwość tworzenia, organizowania i wdrażania pomysłów w jednym miejscu.

Tablice ClickUp

Tablice ClickUp zostały stworzone z myślą o rysowaniu i burzy mózgów. W przeciwieństwie do Tablicy Zoom, ClickUp oferuje w pełni funkcjonalną kanwę, która umożliwia projektowanie profesjonalnych diagramów i schematów blokowych.

Wizualizuj swoje kreatywne pomysły za pomocą tablic ClickUp, aby uczynić je bardziej interaktywnymi

Dzięki Tablicom ClickUp możesz:

Przeciąganie i upuszczanie elementów : Rozpocznij tworzenie diagramu natychmiast, przeciągając i upuszczając kształty, łączniki i pola tekstowe na miejsce. Jest to szybkie, łatwe i intuicyjne, dzięki czemu możesz skupić się na swoich pomysłach, a nie na narzędziu

Niestandardowe kształty i łączniki : Spersonalizuj swój cykl pracy za pomocą dostosowywanych kształtów i inteligentnych łączników, które automatycznie dostosowują się podczas przenoszenia elementów. Utrzymuj diagramy w czystości i profesjonalnym wyglądzie

Obsługa złożonych diagramów : Nie martw się o problemy z wydajnością - ClickUp Whiteboard poradzi sobie z dużymi, skomplikowanymi diagramami bez opóźnień. Dodawaj wiele elementów i zmieniaj ich kolejność bez żadnych spowolnień

Elastyczna organizacja pomysłów : Twórz schematy blokowe, mapy myśli lub dowolną strukturę wizualną. Tablice ClickUp zapewniają pełną elastyczność w połączeniu pomysłów w zorganizowany sposób, z pełną kontrolą nad układem i projektem

Generuj obrazy za pomocą AI: Dodaj podpowiedzi, aby opisać swoje pomysły, a możliwości ClickUp AI w ClickUp Whiteboards wygenerują je za Ciebie.

Nie możesz się doczekać, aby wypróbować ClickUp podczas kolejnego spotkania w formie burzy mózgów? Zacznij od tych darmowych szablonów tablic zaprojektowanych do różnych zastosowań.

Wypróbuj generator obrazów AI w ClickUp Whiteboards, aby nadać swoim pomysłom większą przejrzystość!

Mapy myśli ClickUp

Gdy pomysły wizualne wymagają struktury, mapy myśli ClickUp przekształcają dyskusje podczas spotkań w zorganizowane plany działania.

Użyj map myśli ClickUp, aby nadać strukturę swoim pomysłom

Mapy myśli ClickUp pozwalają na:

Organizacja wizualna: Twórz przejrzyste hierarchie z głównymi branchami dla kluczowych koncepcji i sub-gałęziami dla szczegółowych podziałów

Dynamiczna edycja: Dodawaj, zmieniaj kolejność i modyfikuj branch'y w czasie rzeczywistym w miarę rozwoju pomysłów podczas dyskusji

Funkcje współpracy: Umożliwiają członkom zespołu komentowanie, przejmowanie własności sekcji i śledzenie postępów bezpośrednio na mapie myśli

Integracja z cyklem pracy: Przekształcaj gałęzie w wykonalne zadania, połącz je z osiami czasu projektów i udostępniaj wizualne plany między zespołami

Spotkania ClickUp

ClickUp to nie tylko narzędzia wizualne. Funkcja ClickUp's Meetings oferuje zaawansowane sposoby zarządzania spotkaniami, zwłaszcza tymi trudnymi sesjami burzy mózgów.

Agendy spotkań i przydzielanie zadań : Ustaw ustrukturyzowane agendy i przydzielaj zadania podczas spotkań. Dzięki temu będziesz na bieżąco, a wszystkie kluczowe decyzje z Tablicy lub Mapy myśli zostaną bezpośrednio połączone z zadaniami, które można wykonać

Notatnik AI: Nie możesz przybyć na sesję? Wyślij Nie możesz przybyć na sesję? Wyślij ClickUp AI Not etaker w swoim zastępstwie. Notatki ze spotkań, elementy działań i kluczowe wydarzenia zostaną zebrane dla Ciebie!

Przekształć swoje wizualizacje w dynamiczną komunikację

ClickUp podnosi poziom współpracy wizualnej dzięki dwóm nowym funkcjom:

Udostępnianie tablicy w Zoom: Wykorzystaj w pełni Wykorzystaj w pełni integrację ClickUp z Zoom, udostępniając swoje tablice na ekranach Zoom, aby pokazać swojemu zespołowi diagramy, schematy blokowe lub mapy myśli w czasie rzeczywistym

Nagrywaj klipy na ClickUp w celu asynchronicznego udostępniania i utrzymywania zespołu w pętli

Twórz klipy ClickUp: Nagrywaj sesje Tablica za pomocą Nagrywaj sesje Tablica za pomocą klipów ClickUp i udostępniaj je asynchronicznie, aby uniknąć niepotrzebnych spotkań

Oto co o korzystaniu z Tablic mówi nasz niestandardowy klient, Briettny Curtner, Program Manager na Utah Valley University.

Wreszcie, funkcja tablicy? Obsesja. Narzędzie to było często używane podczas spotkań Teams do burzy mózgów lub opracowywania pewnych inicjatyw.

Wreszcie, funkcja tablicy? Obsesja. Narzędzie to było często używane podczas spotkań Teams do burzy mózgów lub opracowywania pewnych inicjatyw.

