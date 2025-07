Kerry Campion: Korzystanie z ClickUp do zarządzania moją pracą i osiągania sukcesów w nowej karierze

Zmiana kariery może być jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobisz, ale jest to również jedna z najbardziej satysfakcjonujących decyzji.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz zmiany lub zawsze marzyłeś o zrobieniu czegoś innego, teraz jest czas, aby podjąć decyzję!

Posłuchajcie Kerry Campion — nauczycielki języka angielskiego, która została ekspertką w dziedzinie SEO copywritingu. 👏👏👏

„To był przerażający krok, ale teraz... moja praca łączy moje dwie wielkie pasje...”

Podjęcie tej nowej ścieżki wiązało się z pewnymi wyzwaniami; musiała nauczyć się efektywnie zarządzać projektami. Na szczęście Kerry znalazła niezawodną i elastyczną aplikację do zarządzania projektami, która pomogła jej na każdym kroku.

Oto Kerry opowiadająca o tym, jak ClickUp pomógł jej zbudować silne relacje z klientami i sprawił, że czuje się pewniej w nowej roli.

W porządku, Kerry. Jesteśmy gotowi! 🎙💁‍♀️

Opowiedz nam o sobie

Cześć! Nazywam się Kerry – jestem copywriterką SEO z Valladolid w Kastylii i León w Hiszpanii. 👋 😊

Byłam nauczycielką języka angielskiego jako drugiego języka i rozpoczęłam działalność w przestrzeni online, prowadząc własnego bloga i podcast dla osób uczących się języka angielskiego. Podczas tworzenia bloga szybko zainteresowałam się bardziej tym, jak dotrzeć z moim blogiem do odpowiednich osób, niż nauczaniem. Wtedy odkryłam SEO i wkrótce postanowiłam podjąć ryzyko, przekwalifikować się na copywriterkę SEO i porzucić dotychczasową działalność.

To był przerażający krok, ale teraz, dwa lata później, tworzę strategię SEO dla twórców kursów, przedsiębiorców internetowych i firm SaaS.

Uwielbiam to, że moja praca łączy teraz moje dwie największe pasje: pisanie i marketing, a także to, że mogę współpracować z niesamowitymi założycielami firm z całego świata. 💜

Co więcej, rozszerzyłam swoją działalność o szkolenia online i obecnie uczę innych copywriterów, jak specjalizować się w copywritingu SEO w ramach mojego kursu SERP Slayer. Mam więc wiele zadań do wykonania: praca dla klientów, administracja firmą, marketing (dla OBU stron mojej działalności), budowanie i pielęgnowanie społeczności oraz wsparcie dla moich uczniów.

ClickUp — zbawiciel mojego zdrowia psychicznego. 😌 🙌

Jak dowiedziałaś się o ClickUp?

Wszyscy mówili mi, żebym korzystała z zestawu narzędzi, ale podwójna praca w różnych systemach była po prostu uciążliwa, a korzystanie z tak wielu różnych programów wiązało się z ogromnymi dodatkowymi kosztami.

Jako copywriterka muszę robić DUŻO notatek i potrzebowałam miejsca, w którym mogłabym przechowywać wszystkie ważne dokumenty dotyczące projektów moich klientów i w jakiś sposób połączyć je z moim systemem zarządzania projektami.

Ludzie mówili mi, żebym używała Notion i Asany, ale nie mogłam się pogodzić z koniecznością przełączania się między tymi dwoma programami. Nie podobała mi się również struktura Asany. Drażniło mnie, że wszystkie „projekty” były losowo rozrzucone po całym programie, a ja chciałam uporządkować je w jakąś hierarchię, co umożliwił mi ClickUp.

Do czego używasz ClickUp?

Używam ClickUp dosłownie do wszystkiego, od zarządzania marketingiem treści, planowania mediów społecznościowych, zarządzania projektami klientów, administracji biznesowej, finansów mojej firmy, współpracy z asystentką, delegowania zadań, a nawet planowania ćwiczeń i posiłków!

Autorzy tekstów SEO mają do czynienia z wieloma dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi. Na szczęście funkcja Dokumenty w ClickUp pozwala mi scentralizować wszystkie ważne dokumenty dla każdego z moich klientów w jednym miejscu. Stworzyłam również szablony projektów i dokumentów dla moich krótkich pytań dotyczących tekstów, pytań do rozmów wstępnych, analizy głosu marki, a nawet piszę pierwsze wersje tekstów bezpośrednio w ClickUp.

Widok osadzony ClickUp również bardzo pomógł mi w zarządzaniu ważnymi arkuszami kalkulacyjnymi. Możliwość osadzania i edytowania Arkuszy Google bezpośrednio w ClickUp jest niezwykle pomocna. Teraz nie muszę już przeszukiwać dysku Google, aby znaleźć odpowiedni arkusz kalkulacyjny dla projektów moich klientów — mam go pod ręką.

Często korzystam również z formularzy ClickUp. Stworzyłam formularze kontaktowe, dzięki którym nowi potencjalni klienci mogą skontaktować się ze mną za pośrednictwem mojej strony internetowej, wypełniając formularz ClickUp. Następnie automatycznie tworzy się nowe zadanie na mojej liście „potencjalnych klientów”, dzięki czemu wiem, że muszę podjąć dalsze działania. Jest to również świetny sposób na zbieranie opinii klientów, ponieważ mogą oni przesłać zdjęcie, wystawić ocenę w postaci gwiazdek i wyrazić zgodę na opublikowanie opinii za pomocą pola wyboru.

ClickUp stał się integralną częścią mojego życia zawodowego (i osobistego) po prostu dlatego, że naprawdę jest aplikacją, która zastępuje wszystkie inne. 🔥

Stwórz formularz swoich marzeń i usprawnij proces przyjmowania zgłoszeń dzięki funkcji dostosowywania formularzy ClickUp

Korzystając z Trello, musiałam przełączać się między różnymi tablicami i nie mogłam zobaczyć wszystkiego, co mam do zrobienia, w jednym widoku. W ClickUp często korzystam z widoku kalendarza w zakładce „Wszystko”, dzięki czemu widzę wszystkie moje projekty, terminy i spotkania w jednym widoku.

W Asanie nigdy nie podobało mi się, że „projekty” nie były pogrupowane tak jak w ClickUp, gdzie mamy hierarchię przestrzeni, folderów, list i tak dalej. Próbowałam też zintegrować mój cykl pracy z Notion, ale zdałam sobie sprawę, że natywny menedżer dokumentów ClickUp sprawia, że jest to zbędne.

Krótko mówiąc, zaoszczędziłam pieniądze i czas, który traciłam na przełączanie się między różnymi systemami i programami. ⭐️

Jaka jest Twoja ulubiona funkcja ClickUp?

Trudno mi wybrać jedną funkcję, ponieważ jest ich tak wiele! Ale muszę przyznać, że widok dokumentu był dla mnie wybawieniem.

Stworzyłam szablony całego cyklu pracy, w tym pytania, które muszę zadać klientom podczas rozmów wstępnych i inauguracyjnych. Teraz jednym kliknięciem mam nie tylko mapę całego cyklu pracy nad projektem, ale także szablony dokumentów potrzebnych do każdego projektu. To ratuje mi życie!

Współpraca nad edycją, opcje typografii i wiele więcej w dokumentach ClickUp

Jak wygląda Twój cykl pracy z ClickUp?

Czuję się teraz taka elegancka! 💁‍♀️ 💻 ✨

Czuję się jak prawdziwy profesjonalista dzięki rzeczywistym systemom i cyklom pracy, które tak bardzo zaimponowały moim klientom, że teraz wszyscy komentują, jak łatwo się ze mną współpracuje i jak płynnie przebiega cały proces.

Mój cykl pracy związany z wdrażaniem nowych zadań zajmuje mi teraz średnio mniej niż 20 minut. Kiedyś zajmowało mi to półtorej godziny!

Bardzo łatwo się przytłaczam, więc ClickUp naprawdę poprawił moje samopoczucie, ponieważ wystarczy, że otwieram zakładkę „wszystko” w widoku kalendarza i mam przed sobą cały swój harmonogram. Uwielbiam to. Dokładnie wiem, co się dzieje i czego się spodziewać, nie ma żadnych przykrych niespodzianek.

Co możesz teraz zrobić dzięki oszczędności jednego dnia w tygodniu, na co wcześniej nie miałeś czasu?

Teraz mam czas, aby prawie codziennie zabrać psa na długi spacer do lasu. Przed ClickUp i uporządkowaniem moich systemów i cyklu pracy nie było mowy, żebym mogła poświęcić na to prawie 2 godziny w ciągu dnia pracy.

Teraz, gdy jesteś już zapalonym użytkownikiem ClickUp, czy masz jakieś rady dla osób, które dopiero zaczynają lub są zainteresowane wypróbowaniem ClickUp?

ClickUp ma tak wiele niesamowitych funkcji, że będziesz chciał wypróbować je wszystkie naraz, ale powstrzymaj się!

Obejrzyj filmy wprowadzające, skorzystaj z jednej z prostych próbek cyklu pracy i zacznij działać. Na początku może to być bardziej przytłaczające w porównaniu z innym oprogramowaniem do zarządzania projektami, takim jak Asana lub Trello, ale zacznij powoli, a obiecuję, że NIGDY nie wrócisz do innych rozwiązań. 😌

Dziękujemy za udostępnienie nam swojej historii związanej z ClickUp i za świetne rady, Kerry! 💜

Aby dowiedzieć się więcej o God Save the SERP i skontaktować się z Kerry, odwiedź jej stronę internetową , dodaj ją do swoich kontaktów na LinkedIn i śledź jej tweety na Twitterze .

Twoja kolej: zacznij dokumentować swoją pracę i stwórz solidny cykl pracy w ClickUp 👩‍💻 ⚡️

Dokumenty od dawna są jednym z najczęściej używanych produktów platformy ClickUp — i jednym z najbardziej niezbędnych do współpracy zespołowej.

Dzięki ClickUp Docs możesz tworzyć piękne dokumenty, podręczniki, bazy wiedzy i wiele więcej! Pokażemy Ci, jak tworzyć, dostosowywać i łączyć dokumenty z zadaniami i cyklami pracy dla Ciebie i Twojego zespołu! Aby zapoznać się z funkcjami ClickUp Docs, obejrzyj poniższe wideo. 👇 😊

Uzyskaj bezpłatny dostęp do dokumentów ClickUp i zapoznaj się z tymi zasobami, aby dowiedzieć się, jak maksymalnie wykorzystać tę potężną funkcję dokumentowania:

🔸 Przegląd 🔸 Dokument pomocy 🔸 Samouczek wideo