10 najlepszych systemów CRM dla handlu detalicznego zwiększających zaangażowanie klientów i napędzających sprzedaż

Marki detaliczne, które dbają o doświadczenia klientów, odnotowują 3-krotnie wyższe zyski i szybciej odzyskują równowagę w trudnych czasach. To niezaprzeczalna siła stawiania klientów na pierwszym miejscu. 🛍️

Powodzenie w dzisiejszej dynamicznej branży detalicznej to nie tylko sprzedaż - to budowanie zaufania, zdobywanie lojalności klientów i tworzenie niezapomnianych wrażeń. 🛒🤝

Jednak zapewnienie takiego poziomu personalizacji w niezliczonych interakcjach z klientami i w wielu kanałach jest prawdziwym wyzwaniem.

To właśnie tutaj system CRM (Customer Relationship Management) dla handlu detalicznego zmienia zasady gry. Pomaga odkrywać spostrzeżenia klientów, przewidywać ich potrzeby i budować połączenia, które zmieniają niestandardowych kupujących w zwolenników marki na całe życie.

Zaintrygowany? Zostań z nami, ponieważ ujawniamy 10 najlepszych rozwiązań CRM dla handlu detalicznego, które zmieniają przyszłość handlu detalicznego. 🚀

⏰ 60-sekundowe podsumowanie: Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami może zaoferować coś dla każdego sprzedawcy detalicznego - od małych firm rozwijających się po gigantów z sektora Enterprise udoskonalających swoje strategie. Oto lista 10 najlepszych programów CRM dla handlu detalicznego: SAP: Najlepsze do zarządzania sprzedażą detaliczną na poziomie Enterprise

ClickUp: Najlepszy do usprawnienia zadań w handlu detalicznym i integracji CRM

Zoho CRM: Najlepszy pod względem skalowalności i niestandardowych rozwiązań

Salesforce: Najlepsze dla dużych sklepów detalicznych i operacji B2B

Shopify Plus: Najlepsze dla sprzedawców detalicznych skoncentrowanych na handlu elektronicznym

ActiveCampaign: Najlepszy CRM dla małych firm do e-mail marketingu

HubSpot CRM: Najlepszy do personalizacji kampanii marketingowych w handlu detalicznym

Pipedrive: Najlepszy do zarządzania pipeline'em sprzedaży

CRM Monday: Najlepszy do wizualnego zarządzania cyklem pracy

Zendesk Sell: Najlepszy do integracji obsługi klienta

Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM dla handlu detalicznego?

Zanim jednak wskoczysz na modę na CRM dla handlu detalicznego, upewnij się, że wybierasz zwycięzcę! Każda podróż kupującego jest wyjątkowa, podobnie jak potrzeby Twojego biznesu.

Oto niezbędne komponenty CRM, które należy traktować priorytetowo:

Łatwość obsługi: Wybierz rozwiązanie CRM dla handlu detalicznego, które jest przyjazne dla użytkownika i intuicyjne. Ponieważ Wybierz rozwiązanie CRM dla handlu detalicznego, które jest przyjazne dla użytkownika i intuicyjne. Ponieważ 40% użytkowników zmaga się z niezgrabnymi narzędziami, wybierz takie, które Twoi sprzedawcy mogą szybko opanować. Zysk? Mniej błędów i szybsze podejmowanie decyzji

Możliwość dostosowania: Dostosuj CRM do swoich unikalnych operacji detalicznych! Dostosuj pulpity, aby wyróżnić najlepiej sprzedające się produkty, zoptymalizować przepływy pracy związane z wyprzedażami i dostosowywać się wraz z rozwojem firmy

Widok klienta 360°: Zrozum swoich klientów jak nigdy dotąd. Wykorzystaj dane predykcyjne, aby zrozumieć dane demograficzne klientów, przeanalizować historię zakupów i stworzyć hiper celowe kampanie marketingowe zachęcające do ponownych zakupów

Automatyzacja sprzedaży i marketingu: Usprawnienie śledzenia porzuconych koszyków, śledzenie procesów sprzedaży i prognoza przychodów. Usprawnienie śledzenia porzuconych koszyków, śledzenie procesów sprzedaży i prognoza przychodów. 98% nabywców CRM uważa automatyzację za niezbędny element, który jest kluczem do szybszego upsellingu, cross-sellingu i zamykania transakcji

Wielokanałowe zarządzanie potencjalnymi klientami: Pozyskiwanie potencjalnych klientów z każdego punktu kontaktu - online, w sklepie i w mediach społecznościowych. Nadawaj priorytety potencjalnym klientom i kieruj ich do odpowiednich sprzedawców, zwiększając konwersję i zaangażowanie klientów

Zarządzanie zamówieniami i dostawami: Zwiększ wydajność realizacji zamówień w całym zakończonym łańcuchu dostaw. Od złożenia zamówienia po dostawę - zoptymalizuj Zwiększ wydajność realizacji zamówień w całym zakończonym łańcuchu dostaw. Od złożenia zamówienia po dostawę - zoptymalizuj proces CRM , aby zapewnić płynne śledzenie i większą satysfakcję klientów

Bonusowa wskazówka: Zwiększ swoją wydajność dzięki mobilnemu CRM! wzmocnij swój zespół sprzedaży, aby zamykał transakcje w podróży dzięki strategii CRM przyjaznej dla urządzeń mobilnych. Do 2034 roku rynek mobilnego CR M osiągnie wartość 58 miliardów dolarów - przy 50% wzroście wydajności i 65% wskaźniku powodzenia celu. To jasne, dlaczego sprzedawcy detaliczni stawiają na rozwiązania mobilne.

🧠 Fun Fact: Po solidnym wdrożeniu CRM , większość firm odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży o 21%-30%. 🎉

10 najlepszych rozwiązań CRM dla handlu detalicznego

18% firm wdraża oprogramowanie CRM już w pierwszym roku działalności. W ciągu pięciu lat liczba ta wzrasta do prawie 65%. Co zatem wpływa na tak szybki wzrost popularności?

Chodzi o to, aby pozostać na czele dzięki inteligentniejszym operacjom, głębszym połączeniom z klientami i lepszym wynikom biznesowym. Właśnie dlatego inteligentni sprzedawcy detaliczni koncentrują się na wydajności i kompleksowym zarządzaniu danymi klientów. Odpowiedni system CRM dla handlu detalicznego sprawia, że tak się dzieje.

Gotowy na spotkanie z przełomowymi rozwiązaniami?

1. ClickUp (najlepszy do usprawnienia zadań sprzedaży detalicznej i integracji z CRM)

Usprawnij inwentaryzację, zarządzaj procesami sprzedaży i nadzoruj strategie zarządzania relacjami z klientami dzięki CRM dla handlu detalicznego ClickUp

Masz dość zmagania się z nieporęcznymi systemami CRM dla handlu detalicznego, które nie spełniają oczekiwań? ClickUp - aplikacja do wszystkiego w pracy - zmienia narrację dzięki narzędziom AI do ujednolicania danych klientów, automatyzacji cyklu pracy i zapewniania wyjątkowych doświadczeń klientów.

Sercem CRM ClickUp są konfigurowalne cykle pracy, które dostosowują się do specyficznych potrzeb handlu detalicznego. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zapasami w wielu lokalizacjach, śledzisz preferencje klientów, czy udoskonalasz strategie sprzedaży wielokanałowej, ClickUp skaluje się wraz z Twoimi działaniami.

Wizualizuj swoje powodzenie w handlu detalicznym dokładnie tak, jak chcesz, dzięki ponad 15 dynamicznym widokom, takim jak lista, Kanban i wykres Gantta. Jeśli martwisz się o inne narzędzia w swoim stosie technologicznym, ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji.

Widoki ClickUp

Zoptymalizuj swoją strategię sprzedaży detalicznej poprzez wizualizację i priorytetyzację kampanii dzięki dynamicznemu widokowi Gantt Chart w ClickUp

Porządkuj konta bez wysiłku dzięki ponad 10 elastycznym widokom CRM ClickUp, które ułatwiają segmentację niestandardowych klientów.

Zwiększ wydajność dzięki automatyzacji czasochłonnych zadań, takich jak działania następcze, aktualizacje zapasów i przypomnienia e-mail. Potrzebujesz aktualizacji w czasie rzeczywistym? Narzędzia do współpracy ClickUp pozwolą Twojemu zespołowi na zintegrowane czaty, udostępnianie plików i komentarze na żywo - bez konieczności zmiany platformy.

Ale to dopiero początek! ClickUp oferuje rozszerzoną bibliotekę szablonów CR M, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę.

Szablon CRM ClickUp

Pobierz ten szablon Startuj szybciej, buduj silniejsze relacje z klientami i zarządzaj cyklem pracy w handlu detalicznym dzięki szablonowi CRM ClickUp

Jednym z wyróżniających się szablonów jest ClickUp CRM, zaprojektowany z myślą o dopracowaniu strategii zarządzania klientami detalicznymi . Scentralizuj operacje, śledź zapasy i optymalizuj ścieżki sprzedaży na jednej, intuicyjnej platformie. Wynik? Usprawniony zespół i szczęśliwsi, bardziej lojalni klienci.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Łatwe śledzenie potencjalnych klientów i konwersji w celu zwiększenia przychodów

Konsolidacja danych klientów i historii zakupów w celu zapewnienia spersonalizowanej obsługi

Płynna współpraca dzięki wbudowanym czatom, komentarzom i udostępnianiu plików

Idealne dla: Sprzedawców detalicznych w wielu lokalizacjach synchronizujących zapasy, marek e-commerce dostosowujących witryny sklepowe oraz sprzedawców hybrydowych zarządzających kanałami online i offline z aktualizacjami w czasie rzeczywistym w celu płynniejszego działania

Studium przypadku: Odkryjmy , jak Lids, światowy lider w branży odzieży sportowej, zoptymalizował swoje operacje detaliczne, usprawnił współpracę i osiągnął niezwykłe wyniki dzięki ClickUp. ✅ Wpływ ClickUp na Lids: 66% wzrost wydajności cotygodniowych spotkań. Teams współpracują teraz efektywniej i szybciej podejmują decyzje

100+ godzin zaoszczędzonych przez Teams. Automatyzacja i usprawnione cykle pracy pozwoliły zaoszczędzić cenny czas na zadania o dużym znaczeniu

Zwiększone zaangażowanie w 25 sklepach: Ulepszone zarządzanie programem zapewniło płynniejsze działanie i lepsze dostosowanie do potrzeb klientów Dołącz do Lids i niezliczonej liczby innych sprzedawców detalicznych korzystających z ClickUp, aby skalować się mądrzej, oszczędzać czas i zapewniać klientom wyjątkową obsługę.

Najlepsze funkcje ClickUp

: Wizualne śledzenie wartości życiowej klienta, wielkości transakcji (i średnich) oraz blokowanie wydajności zespołu sprzedaży, aby upewnić się, że taktyki marketingowe przynoszą efekty ClickUp Dashboards: Wizualne śledzenie wartości życiowej klienta, wielkości transakcji (i średnich) oraz blokowanie wydajności zespołu sprzedaży, aby upewnić się, że taktyki marketingowe przynoszą efekty

Monitoruj wydajność zespołu, wskaźniki zapasów i informacje o sprzedaży, które dostosowują się do kluczowych wskaźników wydajności w handlu detalicznym

Ustaw cele zespołu, śledź kamienie milowe sprzedaży i wizualizuj postępy dzięki ClickUp Goals

Skorzystaj z wbudowanej funkcji śledzenia czasu , aby monitorować sposób, w jaki Twój zespół wykorzystuje czas na zadania i procesy sprzedaży

Ciesz się globalną dostępnością dzięki mobilnemu CRM, zapewniając wydajność poza biurem

ClickUp limit

Szeroki zakres funkcji i niestandardowych opcji może stanowić krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4000+ opinii)

Użytkownicy są entuzjastycznie nastawieni do funkcji CRM ClickUp, podkreślając jego elastyczność i niestandardowe opcje. Zadowolony recenzent G2 mówi:

Uwielbiam ClickUp! Używam go do wszystkiego w moim biznesie, od zarządzania procesem sprzedaży i cyklem sprzedaży CRM, po komunikację w zespole i harmonogramy produkcji... Wykres Gantta pozwala mi połączyć wszystko w celu uzyskania pełnego przeglądu planu wydajności

Uwielbiam ClickUp! Używam go do wszystkiego w moim biznesie, od zarządzania procesem sprzedaży i cyklem sprzedaży CRM, po komunikację w zespole i harmonogramy produkcji... Wykres Gantta pozwala mi połączyć wszystko w celu uzyskania pełnego przeglądu planu wydajności

Quick Hack: Chcesz zmienić sposób, w jaki Twój biznes detaliczny zarządza niestandardowymi klientami i napędza sprzedaż? Zapoznaj się z tymi praktycznymi wskazówkami dotyczącymi CRM, aby ulepszyć swoją strategię: Mapa podróży klienta w celu zidentyfikowania kluczowych punktów styku i zwiększenia zaangażowania

Centralizacja bazy danych klientów w celu uzyskania lepszego wglądu w preferencje i historię zakupów

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak działania następcze i aktualizacje zamówień, w celu optymalizacji operacji detalicznych

Wykorzystaj grywalizację w CRM, aby zainspirować swój zespół sprzedaży i poprawić utrzymanie klientów

2. Zoho CRM (najlepszy pod względem skalowalności i niestandardowych funkcji)

via Zoho CRM

Zoho CRM dla handlu detalicznego łączy w sobie funkcje z niestandardowymi rozwiązaniami, aby uprościć operacje biznesowe. To wielokanałowe rozwiązanie wykracza poza podstawowe zarządzanie danymi klientów, integrując sprzedaż, marketing, wsparcie i zapasy w jedno płynne rozwiązanie.

Dostosuj niestandardowe kampanie marketingowe, śledź zapasy w czasie rzeczywistym i popraw komunikację z klientami z poziomu jednego pulpitu. Niezależnie od tego, czy prowadzisz butik, czy duże sklepy detaliczne, Zoho dostosowuje się do Twoich potrzeb, pomagając Ci wykorzystać wiedzę, aby zwiększyć liczbę ponownych zakupów.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Automatyzacja śledzenia zapasów, fakturowania i zarządzania zamówieniami

Prezentuj katalogi produktów, umożliwiając klientom niestandardowe przeglądanie i dokonywanie zakupów

Uchwyć trendy w mediach społecznościowych, aby udoskonalić swoją strategię CRM i zwiększyć zaangażowanie

Wykorzystaj analitykę predykcyjną do identyfikacji preferencji klientów, aby tworzyć bardziej inteligentne kampanie

Zoho CRM limit

Użytkownicy nietechniczni mogą potrzebować szkolenia, aby opanować zaawansowane funkcje

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają rozszerzenia, co zwiększa koszty

Ceny Zoho CRM

Free

Standard: $20/miesiąc za użytkownika

Profesjonalista: $35/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $50/miesiąc za użytkownika

Ultimate: $65/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2700+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (6800+ recenzji)

Oto dlaczego użytkownik G2 preferuje Zoho CRM:

Zoho to jeden z najładniejszych, najlepiej zaprojektowanych i łatwych w obsłudze systemów CRM, z jakich kiedykolwiek korzystałem. Jego interfejs użytkownika jest chwytliwy i atrakcyjny, a intuicyjny układ interfejsu użytkownika sprawia, że jest on odpowiedni dla każdego.

Zoho to jeden z najładniejszych, najlepiej zaprojektowanych i łatwych w obsłudze systemów CRM, z jakich kiedykolwiek korzystałem. Jego interfejs użytkownika jest chwytliwy i atrakcyjny, a intuicyjny układ interfejsu użytkownika sprawia, że jest on odpowiedni dla każdego.

3. Salesforce (najlepszy dla dużych sklepów detalicznych i operacji B2B)

przez Salesforce

Obsługa złożonych procesów sprzedaży detalicznej i dużych baz klientów nie musi być uciążliwa. Salesforce zapewnia precyzję i skalowalność, których potrzebujesz, aby uprościć skomplikowane cykle sprzedaży, ujednolicić dane klientów i poprawić interakcje z klientami w różnych kanałach.

Od prognozy popytu ze strony klientów po zarządzanie operacjami wielokanałowymi lub pielęgnowanie relacji między firmami (B2B) - Salesforce wyposaża Cię w solidne narzędzia do podejmowania decyzji opartych na danych.

Najlepsze funkcje Salesforce

Połącz dane klientów online i offline w celu prowadzenia celowego marketingu i szybszego, bardziej angażującego handlu elektronicznego

Automatyzacja priorytetyzacji leadów, optymalizacja kampanii i szybsze rozwiązywanie problemów dzięki autonomicznym, opartym na danych agentom AI

Uproszczenie operacji poprzez integrację dostawców, pracowników i interakcji z klientami na ujednoliconej platformie

Spersonalizuj każdy punkt kontaktu z klientem dzięki skalowalnym narzędziom, które dostosowują się do operacji sprzedaży detalicznej na dużą skalę

Salesforce Limit

Wyższa cena, najlepsza dla dużych Enterprise

Wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej do ustawienia i niestandardowych ustawień

Cennik Salesforce

Starter Suite: $25/miesiąc za użytkownika

Pro Suite: 100 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $165/miesiąc za użytkownika

Unlimited: $330/miesiąc za użytkownika

Einstein 1 Sales: 500 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4. 4/5 (ponad 23 000 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (18,000+ recenzji)

4. Shopify Plus (najlepsze dla sprzedawców detalicznych skoncentrowanych na handlu elektronicznym)

przez Shopify Plus

Shopify Plus zapewnia sprzedawcom detalicznym elastyczność i skalowalność, aby uprościć złożoność nowoczesnego handlu detalicznego.

Zaprojektowane z myślą o rozwoju biznesu, oprogramowanie CRM dla handlu detalicznego wypełnia lukę między operacjami online i offline. Zarządzaj sprzedażą błyskawiczną dzięki błyskawicznym kasom, rozszerzaj działalność na rynki globalne dzięki zlokalizowanym rozwiązaniom lub ułatwiaj zamówienia hurtowe - wszystko to z poziomu jednej platformy.

Najlepsze funkcje Shopify Plus

Usprawnij operacje hurtowe dzięki narzędziom B2B do efektywnego zarządzania zamówieniami masowymi

Opanuj sprzedaż wielokanałową, synchronizując dane dotyczące zapasów, sprzedaży i klientów na wszystkich platformach

Poznaj trendy i preferencje dzięki zaawansowanej analizie sprzedaży, aby podejmować decyzje oparte na danych

Zoptymalizuj swój stos technologiczny za pomocą API, headless commerce i solidnego ekosystemu aplikacji

Ograniczenia Shopify Plus

Ceny mogą być zbyt wysokie dla mniejszych sprzedawców detalicznych lub tych, którzy dopiero zaczynają skalować swoją działalność

Niestandardowa obsługa kasy wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej lub wsparcia dewelopera

Ceny Shopify Plus

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Shopify Plus

G2 : 4. 4/5 (650+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (100+ opinii)

Użytkownik G2 mówi:

Jest to świetna platforma dla handlu elektronicznego i ma świetny CRM, który umożliwia wszystkim członkom poziomu dostęp do danych zgodnie z ich rolą.

Jest to świetna platforma dla handlu elektronicznego i ma świetny CRM, który umożliwia wszystkim członkom poziomu dostęp do danych zgodnie z ich rolą.

5. ActiveCampaign (najlepszy CRM dla małych firm do e-mail marketingu)

przez ActiveCampaign

Trudno jest dostarczyć właściwą wiadomość do właściwych odbiorców we właściwym czasie? ActiveCampaign ma dla Ciebie wsparcie. Ten CRM dla sprzedawców detalicznych łączy e-mail marketing z automatyzacją opartą na AI, pomagając celować mądrzej, a nie trudniej.

Chcesz wysyłać spersonalizowane e-maile w oparciu o indywidualne preferencje klientów lub ponownie zaangażować porzuconych kupujących? ActiveCampaign niestandardowo dostosowuje i weryfikuje kampanie marketingowe, zapewniając, że każda interakcja z klientem jest aktualna i odpowiednia.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Wybieraj spośród ponad 250 szablonów i korzystaj z zaawansowanej segmentacji, aby tworzyć spersonalizowane kampanie marketingowe

Docieraj do niestandardowych klientów tam, gdzie są najbardziej aktywni, aby zwiększać ich zaangażowanie i napędzać wzrost sprzedaży detalicznej

Zajmij się wysokimi kosztami wysyłki lub barierami przy kasie, aby zoptymalizować zakupy online

Analizuj historię zakupów i życiową wartość klienta, aby zmaksymalizować przychody

ActiveCampaign limit

Ceny rosną wraz ze wzrostem listy kontaktów, niezależnie od ilości e-maili

Ma stromą krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny ActiveCampaign

Na początek: 15 USD miesięcznie za 1000 kontaktów

Plusy: 49 USD miesięcznie za 1000 kontaktów

Pro: 79 USD/miesiąc za 1000 kontaktów

Enterprise: 145 USD/miesiąc za 1000 kontaktów

Oceny i recenzje ActiveCampaign

G2: 4. 5/5 (ponad 13 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (2,400+ recenzji)

Oto, co ma do powiedzenia użytkownik G2:

Uwielbiam to, że dla małego biznesu Active Campaign jest opłacalnym sposobem na rozpoczęcie działalności w przestrzeni CRM i marketingu.

Uwielbiam to, że dla małego biznesu Active Campaign jest opłacalnym sposobem na rozpoczęcie działalności w przestrzeni CRM i marketingu.

6. HubSpot CRM (najlepszy do personalizacji kampanii marketingowych w handlu detalicznym)

via HubSpot CRM

HubSpot CRM doskonale pomaga sprzedawcom detalicznym przyciągać, angażować i zatrzymywać kupujących dzięki dostosowanym strategiom marketingu przychodzącego i płynnemu zarządzaniu relacjami z klientami.

HubSpot został zaprojektowany z myślą o wszechstronności i automatyzacji e-mail marketingu, śledzenia leadów i segmentacji klientów. Jego intuicyjny pulpit nawigacyjny i scentralizowane dane umożliwiają zespołom sprzedawców detalicznych utrzymanie zgodności, pielęgnowanie potencjalnych klientów i dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń zakupowych na dużą skalę.

Najlepsze funkcje HubSpot

Dostarczanie niestandardowych doświadczeń zakupowych poprzez centralizację danych klientów

Wykorzystaj narzędzia AI do automatyzacji marketingu i generowania lepszych informacji o klientach

Usprawnij współpracę w zespole dzięki udostępnianym pulpitom dla sprzedaży, marketingu i obsługi

Twórz niestandardowe cykle pracy, aby tworzyć segmenty klientów, pielęgnować potencjalnych klientów i poprawiać wyniki swojej firmy

HubSpot limit

Wersja Free oferuje niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

Skalowanie do dużych operacji może wymagać dodatkowych integracji

Ceny HubSpot

Darmowe narzędzia: Free dla maksymalnie 2 użytkowników

Starter: 16 USD/miesiąc za użytkownika (dodatkowe licencje w cenie 20 USD/miesiąc)

Professional: $1000/miesiąc dla trzech użytkowników (dodatkowe licencje w cenie $50/miesiąc)

Enterprise: $3800/miesiąc dla pięciu użytkowników (dodatkowe licencje w cenie $75/miesiąc)

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4. 4/5 (12000+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (4200+ opinii)

7. Pipedrive (najlepszy do zarządzania pipeline'em sprzedaży)

przez Pipedrive

Zdezorganizowane procesy sprzedaży i pominięte działania następcze to częste wyzwania w sektorze detalicznym. Pipedrive radzi sobie z tymi problemami dzięki swojej wizualnej platformie CRM, zaprojektowanej w celu uproszczenia zarządzania pipeline i zwiększenia wydajności zespołu.

Zyskaj przejrzystość dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym i analizom opartym na AI, aby zoptymalizować swój lejek sprzedaży. Narzędzia Pipedrive do prognozy, ustawienia celów i zaawansowanych wskaźników sprzedaży umożliwiają sprzedawcom podejmowanie mądrzejszych i szybszych decyzji, napędzając wzrost sprzedaży i zadowolenie klientów.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Wizualizacja wysiłków i postępów w sprzedaży dzięki intuicyjnemu systemowi "przeciągnij i upuść"

Automatyzacja działań następczych i przypomnień o zadaniach w celu zwiększenia zaangażowania klientów

Uzyskaj wgląd i zoptymalizuj strategie dzięki szczegółowej analizie sprzedaży

Centralizacja bazy danych klientów w celu niestandardowych interakcji i zwiększenia lojalności wobec marki

Pipedrive limit

Brak Free Planu, co ogranicza dostępność dla mniejszych Teams detalicznych

Limit funkcji automatyzacji marketingu w porównaniu do innych systemów CRM dla handlu detalicznego

Ceny Pipedrive

Essential: $14/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalista: $59/miesiąc za użytkownika

Moc: $69/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4. 3/5 (ponad 2 100 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (3,000+ opinii)

8. Monday CRM (najlepszy do wizualnego zarządzania przepływem pracy)

Monday CRM został zaprojektowany, aby dotrzymać kroku dynamicznym wymaganiom branży detalicznej. Od zarządzania zapasami po kampanie w mediach detalicznych, platforma ta centralizuje operacje, jednocześnie dostosowując Teams do wizualnych, konfigurowalnych cykli pracy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o uruchomienie linii produktów, czy usprawnienie programów lojalnościowych, Monday CRM łączy automatyzację i pulpity w czasie rzeczywistym, zapewniając płynną współpracę. Zapewnij swojemu zespołowi wydajność, koncentrację i gotowość do dostarczania wyjątkowych doświadczeń zakupowych.

Najlepsze funkcje CRM na Monday

Przyspiesz wprowadzanie produktów na rynek dzięki zoptymalizowanym cyklom pracy i krótszemu czasowi wprowadzania produktów na rynek

Zwiększ popyt dzięki dostosowanym kampaniom marketingowym i zoptymalizowanym procesom

Zwiększ wydajność operacyjną, integrując narzędzia do zarządzania zapasami, sprzedażą i promocjami

Zarządzaj działaniami posprzedażowymi, aby być na bieżąco z projektami klientów, śledzeniem kolekcji i nie tylko w jednym hubie

Ograniczenia CRM w poniedziałek

W podstawowych planach brakuje zaawansowanych funkcji CRM, takich jak szczegółowe raportowanie i analizy

Koszty szybko rosną wraz z wielkością zespołu i wymaganiami dotyczącymi funkcji

Ceny CRM w Monday

Podstawowe: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Standard: $20/miesiąc za użytkownika

Pro: $33/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CRM na Monday

G2: 4. 6/5 (900+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (390+ recenzji)

Użytkownik G2 mówi:

Najlepszą rzeczą w CRM Monday jest to, że oferuje dużą swobodę. Pozwala na wiele konfiguracji w oparciu o konkretne potrzeby i wymagania.

Najlepszą rzeczą w CRM Monday jest to, że oferuje dużą swobodę. Pozwala na wiele konfiguracji w oparciu o konkretne potrzeby i wymagania.

9. Zendesk Sell (najlepszy do integracji z obsługą klienta)

via Zendesk Sell

Zendesk Sell wypełnia lukę między sprzedażą a wsparciem, tworząc detaliczny CRM do pielęgnowania relacji z klientami. Dostarcza 360-stopniowy widok podróży klienta - umożliwiając sprzedawcom detalicznym personalizację każdej interakcji, zarówno online, w sklepie, jak i po zakupie.

Oferuje on łatwe śledzenie potencjalnych klientów, zarządzanie pipeline'ami i automatyzację zadań w celu uproszczenia cyklu pracy w handlu detalicznym. Od pozyskiwania potencjalnych klientów podczas wyprzedaży błyskawicznych po upraszczanie zwrotów, ten CRM dla handlu detalicznego pozwala skupić się na zespole sprzedaży i zachwycić klientów.

Najlepsze funkcje Zendesk Sell

Rejestruj połączenia, wysyłaj teksty i śledź komunikację z klientami z poziomu scentralizowanej platformy

Automatyzacja zaangażowania potencjalnych klientów dzięki niestandardowym sekwencjom i inteligentnym działaniom następczym

Analizuj wąskie gardła i prognozuj przychody za pomocą gotowych pulpitów nawigacyjnych

Segmentuj potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym i zapisuj dynamiczne listy, aby mieć do nich natychmiastowy dostęp

Zendesk Sell limit

Ceny mogą nie odpowiadać mniejszym Teamsom detalicznym

Mniej niestandardowych opcji w porównaniu do konkurencji

cennik Zendesk Sell

Teams: $25/miesiąc za użytkownika

Wzrost: $69/miesiąc za użytkownika

Profesjonalista: $149/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $219/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (480+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (150+ recenzji)

Oto dlaczego użytkownik G2 uwielbia Zendesk Sell:

Rozbudowane funkcje platformy do zarządzania potencjalnymi klientami i transakcjami, wraz z jej możliwościami automatyzacji, znacznie zwiększyły wydajność naszego zespołu w zamykaniu transakcji oraz utrzymywaniu powiązań z klientami i potencjalnymi klientami.

Rozbudowane funkcje platformy do zarządzania potencjalnymi klientami i transakcjami, wraz z jej możliwościami automatyzacji, znacznie zwiększyły wydajność naszego zespołu w zamykaniu transakcji oraz utrzymywaniu powiązań z klientami i potencjalnymi klientami.

10. SAP (najlepszy do zarządzania sprzedażą detaliczną na poziomie Enterprise)

via SAP

Oprogramowanie SAP CX i CRM na nowo definiuje sposób, w jaki sprzedawcy detaliczni na dużą skalę zarządzają operacjami, angażują klientów i napędzają wzrost. Ten solidny CRM dla handlu detalicznego łączy w sobie wiedzę opartą na AI, e-commerce i dane klientów, aby zapewnić spersonalizowaną obsługę klienta w każdym punkcie kontaktu.

Chcesz wykrywać opóźnienia, zanim wpłyną one na sytuację niestandardowych klientów? A może zoptymalizować kluczowe wskaźniki, takie jak średnia wartość zamówienia i wydatki klienta w całym okresie jego życia? SAP zapewnia płynną lojalność klientów i realizację zamówień - niezależnie od tego, czy ulepszasz sklepy detaliczne offline, czy online.

Najlepsze funkcje SAP

Zapewnij ujednolicone doświadczenie zakupowe na platformach cyfrowych i fizycznych

Dostosuj promocje do niestandardowych preferencji klientów, aby zwiększyć ich zaangażowanie

Uprość realizację zamówień i zwrotów, aby poprawić obsługę klienta

Promocja ekologicznych zakupów poprzez prezentowanie nowych i używanych elementów obok siebie

SAP limit

Wysoki koszt, dzięki czemu jest bardziej odpowiedni dla dużych Businessów detalicznych

Wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej do ustawienia i konserwacji

Ceny SAP

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SAP

G2 : 4. 1/5 (800+ recenzji)

Capterra: N/A

NetSuite: Usprawnia zarządzanie klientami, zapasami i finansami, pomagając sprzedawcom detalicznym świadczyć niestandardowe usługi i optymalizować operacje Usprawnia zarządzanie klientami, zapasami i finansami, pomagając sprzedawcom detalicznym świadczyć niestandardowe usługi i optymalizować operacje

: Integruje dane klientów i cykle pracy, pomagając sprzedawcom detalicznym efektywniej zarządzać relacjami i sprzedażą Copper CRM: Integruje dane klientów i cykle pracy, pomagając sprzedawcom detalicznym efektywniej zarządzać relacjami i sprzedażą

: Łączy relacje z klientami, sprzedaż i projekty na jednej platformie, aby zwiększyć zaangażowanie i usprawnić operacje Insightly: Łączy relacje z klientami, sprzedaż i projekty na jednej platformie, aby zwiększyć zaangażowanie i usprawnić operacje

🎁 Bonus: Usprawnij podróż klienta dzięki dostosowanej kampanii CRM, która trafia we właściwą notatkę na każdej scenie lejka sprzedażowego: Szczyt ścieżki zakupowej: Przyciągaj kupujących za pomocą e-maili z trendami produktowymi, reklam społecznościowych i zaproszeń VIP do sklepów, aby zwiększyć zaangażowanie klientów

Środek lejka sprzedażowego: Pielęgnuj potencjalnych klientów za pomocą niestandardowych rekomendacji produktów, quizów opartych na grywalizacji i reklam retargetingowych dla porzuconych koszyków

Dno lejka sprzedażowego: Przypieczętuj transakcję ekskluzywnymi rabatami, podglądem nowości i pochlebnymi opiniami klientów

Twoja rewolucja CRM w handlu detalicznym zaczyna się tutaj z ClickUp

I oto jest - najlepsza oferta systemów CRM dla handlu detalicznego, gotowych do zmiany sposobu połączenia z klientami i skalowania biznesu!

Ale znalezienie odpowiedniego CRM to nie tylko zaznaczenie odpowiednich pól. Chodzi o zbudowanie rozwiązania, które rozwija się wraz z Tobą, usprawnia operacje i zapewnia godną podziwu obsługę klienta na każdym kroku.

To właśnie tutaj ClickUp znajduje się w centrum uwagi. Jest to potężne narzędzie do projektowania niestandardowych cykli pracy, przekształcania Teams w potęgi i tworzenia doświadczeń klientów, którzy będą zachwyceni.

Nie czekaj - rozpocznij swoją przygodę z ClickUp już dziś i obserwuj, jak zmienia się Twój Retail Business! 🚀