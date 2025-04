10 najlepszych alternatyw dla Webex w 2025 roku

W 2022 roku 83,13% Amerykanów spędzało jedną trzecią swojego tygodnia na spotkaniach. A 50% z tych respondentów przyznało, że problemy związane z dźwiękiem są największą bolączką wideokonferencji.

Wielu użytkowników Cisco Webex zgłasza podobne problemy. Bez względu na powody, dla których szukasz alternatywy dla Webex - potrzeba bardziej opłacalnego oprogramowania do wideokonferencji lub lepszego niestandardowego - w tym wpisie na blogu znajdziesz najlepsze opcje.

Wraz z zespołem ClickUp stworzyliśmy tę listę alternatyw dla Webex w oparciu o nasze doświadczenie i rozszerzone badania. Przyjrzyjmy się im po kolei.

Czego należy szukać w alternatywach dla Webex?

Płynnie działające i łatwe do ustawienia oprogramowanie do zarządzania spotkaniami oszczędza czas i cierpliwość wszystkich uczestników. Na platformie do konferencji internetowych można ustalić priorytety:

Jakość wideo i audio: Poszukaj oprogramowania do wideokonferencji bez opóźnień w ustawieniach wideo i audio. Funkcje udostępniania ekranu są niezbędne dla spotkań online i przejrzystej komunikacji

Narzędzia do współpracy: Platforma do wideokonferencji z wbudowanym czatem, narzędziami do komunikacji wizualnej, udostępnianiem plików i opcjami przechowywania w celu zapewnienia płynniejszej Platforma do wideokonferencji z wbudowanym czatem, narzędziami do komunikacji wizualnej, udostępnianiem plików i opcjami przechowywania w celu zapewnienia płynniejszej współpracy w obszarze roboczym

Wydajność i niezawodność: Upewnij się, że minimalne zakłócenia w połączeniu internetowym nie mają wpływu na jakość wideo

Zaawansowane funkcje: Poszukaj funkcji takich jak automatyczne nagrywanie i transkrypcje spotkań generowane przez AI, aby usprawnić działania następcze po spotkaniu

Integracje: Upewnij się, że Twoje narzędzie wspiera integrację z aplikacjami innych firm, aby usprawnić cykl pracy

Skalowalność: Planuj współpracę za pomocą narzędzi, które mogą pomieścić małe Teams i duże potrzeby organizacyjne

Łatwość obsługi: Wyeliminuj platformy z rozszerzonymi krokami i wymaganiami ustawienia w celu dołączenia do spotkań lub te ze skomplikowanymi elementami nawigacyjnymi

Ostatecznie, alternatywy dla spotkań Cisco Webex muszą oferować ulepszony interfejs dla operacji biznesowych. Przyjrzyjmy się kilku z nich, aby znaleźć najlepsze oprogramowanie do wideokonferencji.

10 najlepszych alternatyw dla Webex

Jeśli również jesteś zmęczony powtarzaniem: "Czy mnie teraz słyszysz?" lub "Czy jestem widoczny?", to te narzędzia oprogramowania do wideokonferencji mogą okazać się bardzo pomocne!

1. Zoom (najlepszy do bezproblemowych spotkań audio i wideo)

przez Zoom

Niezależnie od tego, czy organizujesz niezobowiązujące spotkanie Teams, czy globalne webinarium, Zoom ułatwia współpracę dzięki połączeniom wideo HD i planowaniu.

Kluczowe funkcje Webex, takie jak wbudowane narzędzia Tablicy, pozwalają zespołom szkicować pomysły lub przeprowadzać burze mózgów podczas spotkań. Zespoły zdalne czerpią z tego znaczne korzyści, ponieważ naśladuje to kreatywność osobistej sesji burzy mózgów. Ponadto, możesz ukryć bałagan w pokoju podczas spotkań i zaimponować swojemu zespołowi oszałamiającymi wirtualnymi tłami.

Najlepsze funkcje Zoom

Zbieraj opinie od uczestników dzięki wbudowanej ankiecie na spotkaniach Zoom

Dodawaj adnotacje do udostępnianej zawartości, podkreślaj punkty lub dodawaj notatki w czasie rzeczywistym podczas udostępniania ekranu za pomocą narzędzi do rysowania w aplikacji Zoom

Nadrabiaj zaległości z opuszczonych spotkań dzięki nagraniom sesji i automatycznie generowanym transkrypcjom

Limity Zoom

Free Plan ogranicza spotkania do 40 minut, co może utrudniać prowadzenie wydajnych dyskusji

Zoom Phone, oparta na chmurze usługa telefoniczna do zarządzania niestandardowymi połączeniami z klientami, jest dostępna tylko w wybranych planach

Cennik Zoom

Podstawowe: Free

Pro: $15. 99/użytkownika miesięcznie

Business: 21,99 USD/użytkownika miesięcznie

Business Plus: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4. 5/5 (ponad 55 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 14 000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoom?

Zoom ułatwia mi wirtualne połączenie i czatowanie z moim zespołem, a doświadczenie jest nie mniejsze niż wykonanie pracy osobiście. Jest bardzo łatwy w użyciu z prostym interfejsem. Bardzo dobrze integruje się z innymi aplikacjami, takimi jak Outlook, ułatwiając zarządzanie kalendarzem.

Do zrobienia? Uczestniczenie w spotkaniach jeden po drugim może prowadzić do wyczerpania. Jest to również znane jako "zmęczenie Zoomem". 1 na 7 kobiet i 1 na 20 mężczyzn przyznaje, że doświadcza tego silnie.

2. Microsoft Teams (najlepsza do integracji z ekosystemem Microsoft)

/obraz

Często wymieniana jako jedna z najlepszych alternatyw dla Google Meet, Microsoft Teams to połączenie komunikatora internetowego, udostępniania plików w chmurze i nielimitowanych połączeń, a wszystko to w ramach platformy zaprojektowanej do organizowania zdalnej pracy zespołowej.

Aplikacja jest kompatybilna z Microsoft 365 i umożliwia Teams współpracę nad dokumentami, zarządzanie projektami i komunikację w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu czatowi zespołowemu i planowaniu kalendarza, podwajając wydajność.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz sesje burzy mózgów, organizujesz webinaria, czy zarządzasz codziennymi zadaniami zespołu, Microsoft Teams utrzymuje wszystko połączone i zorganizowane pod jednym cyfrowym dachem dzięki nagrywaniu w chmurze.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Dostęp do wideo HD w rozdzielczości 720p w planie Free i 1080p w pozostałych poziomach cenowych

Twórz kanały tematyczne i dodawaj zakładki dla aplikacji, plików lub pulpitów do zarządzania projektami

Wykorzystaj kompleksowe szyfrowanie i funkcje takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla maksymalnego bezpieczeństwa

Limity Microsoft Teams

Mnogość funkcji może być onieśmielająca, zwłaszcza dla początkujących użytkowników lub mniejszych teamów

Duże Teamsy lub nadmierne przechowywanie plików może spowolnić działanie aplikacji

Cennik usługi Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/użytkownik miesięcznie

Microsoft 365 Business Basic: $6/użytkownika miesięcznie

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD za użytkownika miesięcznie

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2 : 4. 3/5 (ponad 15 500 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (9,500+ recenzji)

3. Workplace (najlepsze do korzystania z funkcji społecznościowych)

via Workplace

Workplace od Meta jest jak sieć społecznościowa dla twojego biura. Łączy w sobie grupy, czaty i połączenia wideo, aby zapewnić Teams połączenie i informacje. Jeśli Twoi pracownicy znają się na Facebooku, poczują się tutaj jak w domu.

Chociaż jest to przydatny zamiennik Webex, zamknięcie Workplace przez Meta w maju 2026 roku oznacza, że nasza lista jest jeszcze bardziej pomocna dla użytkowników szukających innych alternatyw.

Najlepsze funkcje w miejscu pracy

Połącz się z różnymi aplikacjami, takimi jak Google Drive i Microsoft Office

Efektywna współpraca z dowolnego miejsca dzięki dostępności mobilnej

Ułatwienie współpracy z zewnętrznymi partnerami lub klientami w bezpiecznym środowisku

Ograniczenia w miejscu pracy

Ze względu na ustawienie zamknięcia platformy do sierpnia 2025 r., inwestowanie w Workplace może nie być opłacalne w przypadku długoterminowego planu

Użytkownicy zgłaszali nadmierne przeciążenie powiadomieniami, co może być rozpraszające

Platforma oferuje niestandardowe możliwości dostosowania do konkretnych potrzeb organizacyjnych w ograniczonym zakresie

Cennik Workplace

Plan podstawowy : 4 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje w miejscu pracy

G2 : 4/5 (1500+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 1000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Workplace?

Po latach korzystania z Facebooka, działa on podobnie, świetnie nadając się do komunikacji z wieloma osobami jednocześnie. Prawie nigdy nie sprawia problemów, pomimo wielu dużych czatów grupowych. Przydatne funkcje, takie jak pasek plików dołączony do każdej rozmowy, dzięki czemu można zobaczyć pliki lub multimedia wysłane w całej rozmowie.

4. GoTo Meeting (najlepsze rozwiązanie do spotkań online i współpracy zdalnej)

via GoTo Meeting

Inna alternatywa dla spotkań Cisco Webex, GoTo Meeting, jest łatwa w użyciu, nawet jeśli nie jesteś obeznany z technologią. Jakość dźwięku i wideo jest krystalicznie czysta, więc nie musisz się ciągle martwić. Co więcej, możesz wskoczyć na platformę z dowolnego urządzenia - komputera PC lub Mac.

Jedyne utrudnienie? Uczestnicy zazwyczaj muszą pobrać oprogramowanie, co może być uciążliwe, jeśli twoja firma rygorystycznie podchodzi do pobierania plików.

Najlepsze funkcje GoTo Meeting

Zaangażuj się w wyraźną i klarowną komunikację za pomocą wideo HD i zapobiegaj nieporozumieniom

Bezproblemowe udostępnianie ekranu członkom zespołu lub klientom

Twórz niestandardowe adresy URL, aby ułatwić uczestnikom dołączanie do spotkań

Ograniczenia GoTo Meeting

Uczestnicy muszą zainstalować aplikację, co może spowolnić pracę

Wersja Free ogranicza spotkania do 40 minut z maksymalnie trzema uczestnikami

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak tablica lub edycja plików podczas spotkania

Ceny spotkań GoTo

Profesjonalista: 14 USD/organizator miesięcznie (rozliczane rocznie)

Business: $19/organizator miesięcznie (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje GoTo Meeting

G2: 4. 2/5 (ponad 13 000 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 11 500 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o GoTo Meeting?

GoTo Meeting jest najlepsze pod względem jakości dźwięku i obrazu, transmisji na żywo w czasie rzeczywistym. Uwielbiam łatwość organizowania spotkań i wysyłania zaproszeń i załączników za pośrednictwem bezpiecznych cyfrowych połączeń. Akceptacja zaproszenia jest bezpośrednia, co ułatwia zaproszonym efektywne uczestnictwo. Dystrybucja ról podczas wirtualnych spotkań jest łatwa, ponieważ mikrofon można łatwo wyłączyć i przekazać innemu uczestnikowi.

5. RingEX (najlepszy do kompleksowej komunikacji biznesowej)

via RingEx

RingEx oferuje zestaw narzędzi komunikacyjnych dla firm. Integruje wiadomości, połączenia wideo i usługi telefoniczne na jednej platformie. Chcesz porozmawiać na czacie, wziąć udział w spotkaniu wideo lub szybko zadzwonić? RingEX by RingCentral ma wszystko pod kontrolą.

Webex działa na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu zawsze masz połączenie, zarówno w biurze, jak i w podróży. Niemniej jednak, ustawienie go na początku może wydawać się nieco trudne, a niektóre osoby napotkały czkawkę związaną z jakością połączeń.

Najlepsze funkcje RingEX

Uzyskaj dostęp do funkcji takich jak udostępnianie plików, zarządzanie zadaniami i wiadomości zespołowe, aby zwiększyć wydajność pracy

Niezawodne spotkania wideo dla efektywnej współpracy wirtualnej

Integracja z popularnymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak Microsoft 365 i Google Workspace

Limity RingEX

Początkowy proces konfiguracji może być trudny i czasochłonny

Mogą wystąpić instancje przerwanych połączeń lub niskiej jakości dźwięku

Ceny RingEX

Core : 30 USD/miesiąc dla 1-5 użytkowników

Zaawansowane : 35 USD/miesiąc dla 1-5 użytkowników

Ultra: 45 USD/miesiąc dla 1-5 użytkowników

Oceny i recenzje RingEX

G2: 4. 1/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (ponad 1000 opinii)

6. Skype (najlepszy do niezawodnych połączeń głosowych i wideo Free na całym świecie)

przez Skype

Spotkaj się ze znajomymi, weź udział w rozmowach biznesowych lub udostępniaj notatki współpracownikom za pomocą Skype. Ta alternatywa dla Webex działa płynnie na różnych urządzeniach - niezależnie od tego, czy korzystasz z pulpitu, tabletu czy smartfona - dzięki czemu jest idealnym wyborem do komunikacji.

Jak każde narzędzie, Webex nie jest jednak doskonały. Niektórzy użytkownicy doświadczyli niskiej jakości połączeń, problemów z połączeniem lub sporadycznych usterek, co może być frustrujące.

Najlepsze funkcje Skype'a

Udostępnianie ekranu podczas połączeń w celu prezentacji lub współpracy

Czat w czasie rzeczywistym z osobami lub grupami

Wysyłaj dokumenty, obrazy i inne pliki bezpośrednio przez czat

Limity Skype'a

Czasami niska jakość dźwięku lub wideo

Problemy z połączeniem, takie jak zerwane połączenia, są powszechne

Brak zaawansowanych funkcji do zintegrowanego zarządzania spotkaniami i projektami

Ceny Skype'a

Free Plan

Telefon komórkowy i stacjonarny, USA: $3. 59/miesiąc

Telefon komórkowy i stacjonarny, Ameryka Północna: $8. 39/miesiąc

Oceny i recenzje Skype

G2: 4. 3/5 (ponad 22 000 recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (ponad 500 recenzji)

Do zrobienia? W USA marnuje się 37 miliardów dolarów rocznie na bezproduktywne spotkania.

7. Obszar roboczy Google (najlepszy do łatwej współpracy)

obszary robocze Google

Obszar roboczy Google jest również znaną alternatywą dla Microsoft Teams. Została ona zaprojektowana z myślą o zapewnieniu zespołom połączenia w biurze lub zdalnie. Integracja z pakietem aplikacji - Kalendarz Google, Spotkanie, Dysk, Arkusz itp. oznacza to, że możesz rozpocząć dokument, uczestniczyć w rozmowie wideo i udostępniać pliki z jednego pakietu narzędzi, nie tracąc ani chwili.

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Przechowuj pliki i uzyskuj do nich dostęp z dowolnego miejsca dzięki dużej przestrzeni dyskowej w chmurze

Integracja z narzędziami takimi jak Gemini w celu uzyskania zaawansowanych możliwości generatywnej sztucznej inteligencji

Uzyskaj dostęp do swojej pracy na dowolnym urządzeniu, niezależnie od tego, czy jest to komputer PC, Mac czy urządzenie mobilne

Obszary robocze Google z ograniczeniami

Sporadyczne błędy lub problemy mogą zakłócać przepływ pracy

Choć dostępny jest tryb offline, nie jest on tak responsywny i zależny od użytkownika

Mogą wystąpić problemy z kompatybilnością z aplikacjami spoza Google lub niektórymi wersjami systemu Windows

Cennik obszarów roboczych Google

Wersja Free: 14-dniowa wersja próbna

Business Starter: 7,20 USD/użytkownika miesięcznie

Business Standard: 14,40 USD/użytkownika miesięcznie

Business Plus: 21,60 USD/użytkownika miesięcznie

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (ponad 40 000 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 16 000 opinii)

8. Slack (najlepszy do centralizacji komunikacji i współpracy w zespole)

via Slack

Funkcja Huddles w aplikacji Slack jest odpowiednikiem rozmów "przy chłodnicy wody" w godzinach pracy. Są to szybkie, spontaniczne rozmowy audio w celu omówienia spraw bez opuszczania aplikacji (lub biurka). Jest to idealne rozwiązanie do burzy mózgów i udostępniania pulpitu bez formalności i dodatkowych kroków związanych z planowaniem całego spotkania.

Niemniej jednak, choć są one świetne do współpracy w locie, zarządzanie tymi szybkimi połączeniami może czasami prowadzić do przeciążenia, jeśli nie jest kontrolowane, a nowi użytkownicy wciąż mają do czynienia z krzywą uczenia się.

Najlepsze funkcje Slack

Udostępnianie ekranów, dokumentów, obrazów i innych plików w ramach konwersacji

Twórz kanały dla różnych projektów lub teamów, aby uporządkować dyskusje

Dołączaj do Huddles lub opuszczaj je w razie potrzeby

Znajdź poprzednie wiadomości i pliki za pomocą zaawansowanej funkcji wyszukiwania Slack

Limity Slack

Huddles nie mogą być oglądane jako nagrania spotkań, więc nie ma odniesienia do pominiętych dyskusji

Niektóre funkcje Slack nie są dostępne podczas Huddles

Cennik Slack

Free Plan

Pro : 7,25 USD/użytkownika miesięcznie

Business+ : $12. 50/użytkownika miesięcznie

Enterprise Grid: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Slack

G2 : 4. 5/5 (ponad 30 000 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 20 000 recenzji)

🧠 Ciekawostka: 71% osób twierdzi, że używało emoji w pracy w 2022 roku. Spośród nich 68% przyznało, że lubi, gdy ich koledzy używają emotikonów podczas komunikacji w pracy, a 63% czuło większe połączenie z kolegami z zespołu.

9. Zoho Meeting (najlepsze rozwiązanie do współpracy biznesowej)

przez Zoho

Zoho Meeting to prosta, oparta na przeglądarce alternatywa dla Webex. Ułatwia ona ustawienie wideokonferencji i webinarów bez niekończącego się pobierania lub kłopotów technicznych.

Jest to świetny wybór dla Teams korzystających już z pakietu aplikacji Zoho i może być opłacalny w porównaniu do niektórych innych narzędzi z naszej listy.

Najlepsze funkcje Zoho Meeting

Nagrywaj spotkania i webinary w celu późniejszego wykorzystania lub udostępniania

Dołączaj do spotkań bezpośrednio z Google Chrome lub innych przeglądarek bez konieczności pobierania czegokolwiek

Integracja z innymi aplikacjami Zoho, usprawniająca przepływ pracy

Ograniczenia Zoho Meeting

Można zgłaszać sporadyczne problemy z czystością dźwięku i wideo

Opcje brandingu i niestandardowe są nieco ograniczone

Cennik Zoho Meeting

Free Forever

Standardowe spotkanie: od 1 USD/host miesięcznie

Profesjonalne spotkanie: od 3 USD/host miesięcznie

Standardowy Webinar: zaczyna się od $7. 50/host miesięcznie

Profesjonalne webinaria: od 16 USD/host miesięcznie

Enterprise Webinar: Od 66 USD/organizatora miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho Meeting

G2: 4. 5/5 (ponad 1 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (850+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho Meeting?

W porównaniu do innych platform, takich jak Google Meet, uważam, że Zoho Meetings oferuje bardziej stabilne i przyjemne doświadczenie. Jakość wideo i dźwięku jest niezmiennie doskonała, minimalizując frustrujące opóźnienia i zapewniając płynną komunikację. Interfejs użytkownika jest również niezwykle intuicyjny, ułatwiając naszemu zespołowi nawigację i korzystanie ze wszystkich funkcji.

przez Dialpad

Dialpad AI Meetings to proste, ale inteligentne rozwiązanie. Jest to narzędzie do wideokonferencji z funkcjami AI, takimi jak transkrypcja w czasie rzeczywistym i podsumowania spotkań, które pozwalają uniknąć niekończącego się robienia notatek. Ustawienie jest szybkie, a jeśli korzystasz już z innych aplikacji Dialpad, wszystko działa razem jak urok.

Mimo to, Webex nie jest pozbawiony dziwactw - dźwięk i wideo mogą czasami działać nieprawidłowo, zwłaszcza podczas długich rozmów, a aplikacja mobilna wydaje się nieco okrojona w porównaniu z wersją komputerową.

Najlepsze funkcje Dialpad

Skorzystaj z dostępu do platformy jednym kliknięciem, aby dokonać ustawień w ciągu kilku minut

Uzyskaj dostęp do dokumentów klientów, e-maili i wydarzeń z kalendarza podczas połączeń

Integracja z narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Google Workspace i Microsoft 365

Limity Dialpad

Ta alternatywa Cisco Webex ma podstawowe funkcje niestandardowych opcji, takich jak tła spotkań, logo lub dostosowane zaproszenia e-mail

Funkcje takie jak transkrypcja na żywo i podsumowania połączeń są pomocne, ale mogą wymagać szkolenia lub częstego korzystania, aby czerpać z nich korzyści

Cennik Dialpad

Free

Business: 20 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Dialpad

G2: 4. 4/5 (ponad 1500 opinii)

Capterra: 4. 2/5 (ponad 500 opinii)

Badając inne narzędzia zamiast Cisco Webex, rozwijające się firmy powinny rozważyć inne opcje, aby poradzić sobie z ogólnym zarządzaniem projektami i potrzebami zespołu.

Na przykład, czy nie chciałbyś zarejestrować się na platformie typu "wszystko w jednym", która może maskować się jako darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami, zapewniać lepsze wrażenia z wideokonferencji i realizować dodatkowe zadania?

ClickUp

ClickUp może nie jest pełnoprawnym narzędziem do wideokonferencji (jeszcze!), ale uzupełnia inne opcje z tej listy jako wszystkie aplikacje do pracy. Oto jak używać jej jako alternatywy dla Cisco Webex.

Nagrywaj i udostępniaj swój ekran bezpośrednio z dowolnego zadania za pomocą ClickUp Clips

Warto rozważyć ClickUp Clips. Wprowadza ona nowy akcent do wideokonferencji, umożliwiając nagrywanie ekranu z lektorem, udostępnianie go zespołowi i współpracę asynchroniczną - bez konieczności jednoczesnej dostępności wszystkich osób.

Zamiast spotkań na żywo, członkowie Teams mogą komunikować się, udostępniać aktualizacje i przekazywać opinie za pośrednictwem asynchronicznej komunikacji wideo. Jeśli więc strefy czasowe są problemem dla twojego zespołu, skorzystaj z tej funkcji.

📮ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż zapewniają one szybką i wydajną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone w wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy są łatwo dostępne i mają odpowiedni kontekst.

ClickUp Chat pozwala skupić się na dyskusjach, niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, przekazywanie aktualizacji, czy też oznaczanie członków zespołu w celu uzyskania szybkiego wkładu.

Wskakuj do szybkich połączeń audio-wideo i udostępniaj swój ekran za pomocą SyncUps w ClickUp Chat

Możesz także prowadzić szybkie rozmowy wideo i audio (takie jak Huddles!) dzięki SyncUps w ClickUp Chat. Wynik? Alternatywa dla Webex, która sprawdza się równie dobrze w przypadku nadrabiania zaległości w czasie rzeczywistym, jak i w trybie asynchronicznym.

Połącz swoje zadania, konwersacje i AI dzięki ClickUp Chat

Mówiąc o nadrabianiu zaległości, połącz ClickUp Chat z supermocami ClickUp Brain AI, a będziesz mógł zrobić o wiele więcej niż tylko wysyłać i odpowiadać na wiadomości:

Przekształcanie wiadomości w zadania za pomocą jednego kliknięcia

Połącz rozmowy z odpowiednimi zadaniami, aby zachować scentralizowany kontekst

Nadrabiaj zaległości dzięki natychmiastowym podsumowaniom AI

Zadawaj pytania w istniejących dyskusjach na czacie i otrzymuj jasne odpowiedzi bez konieczności pingowania współpracowników

Kolejną genialną funkcją ClickUp jest ClickUp Meetings. Jest to scentralizowany hub do organizowania, planowania i śledzenia spotkań, nawet bez wbudowanego rozwiązania do wideokonferencji. Zamiast hostować połączenia wideo, koncentruje się na przygotowaniu spotkań i ich następstwach, pomagając zespołom zachować spójność i wydajność.

W ClickUp możesz tworzyć szczegółowe agendy spotkań, łączyć zadania z punktami dyskusji, przypisywać działania następcze i śledzić wyniki.

Pobierz ten szablon Łatwe zarządzanie spotkaniami dzięki szablonowi spotkań ClickUp

Szablon ClickUp Meetings pozwala zarządzać agendami spotkań i elementami działań oraz bezpośrednio je śledzić. Oferuje pięć widoków ClickUp: "Lista", "Tablica", "Osadzone", "Rozmowa" i "Kalendarz". można również wykorzystać niestandardowe statusy, takie jak "Nieplanowane", "Zaplanowane" i "W trakcie". '

ClickUp - najlepsze funkcje

Nagrywaj i udostępniaj szybkie aktualizacje wideo lub instrukcje asynchronicznie, eliminując potrzebę niepotrzebnych spotkań

Twórz niestandardowe relacje między zadaniami, takie jak zależności, blokady lub powiązane elementy

Skorzystaj z integracji ClickUp Zoom , aby planować spotkania, uzyskiwać dostęp do transkrypcji, synchronizować aktualizacje i śledzić wyniki w jednym miejscu - bez konieczności przełączania się między aplikacjami

Połącz ClickUp z MS Teams za pomocą ClickUp Microsoft Teams Integrations . Szybko przekształcaj konwersacje w zadania, połącz aktualizacje bezpośrednio z zadaniami ClickUp, a nawet udostępniaj postępy zadań bez opuszczania Teams

Limity ClickUp

Pomimo oferowania świetnych integracji, ClickUp nie posiada zakończonej, wbudowanej funkcji wideokonferencji

Użytkownikom może zająć trochę czasu zrozumienie wielu funkcji ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dostępne we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za obszar roboczy na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 500 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Jedna z klientek ClickUp, Samantha Dengate, Sr. Project Manager w Diggs, mówi:

Przed ClickUp, spotkania i komunikacja za pośrednictwem e-maili prowadziły do czarnej dziury, w której elementy pozostawały niezauważone i bez nadzoru. Z tego powodu zadania nie były weryfikowane na czas i nikt nie wiedział, jak przebiega kreatywny rozwój. Teraz każdy w zespole może wyraźnie zobaczyć, kiedy elementy działań są należne, czatować i współpracować w ramach zadań.

Przed ClickUp, spotkania i komunikacja za pośrednictwem e-maili prowadziły do czarnej dziury, w której elementy pozostawały niezauważone i bez nadzoru. Z tego powodu zadania nie były weryfikowane na czas i nikt nie wiedział, jak przebiega kreatywny rozwój. Teraz każdy w zespole może wyraźnie zobaczyć, kiedy elementy działań są należne, czatować i współpracować w ramach zadań.

Wskazówka dla profesjonalistów: Zmień ClickUp w "bank pamięci" dla swoich spotkań. Nagrywaj ważne dyskusje, dodawaj je jako Clips i połącz je bezpośrednio z projektami lub zadaniami. Twój zespół może powrócić do kluczowych momentów z poprzednich spotkań bez konieczności przeszukiwania starych notatek.

Organizuj i zarządzaj kolejnymi spotkaniami z ClickUp

Spotkania Cisco Webex mogły być ulubionym rozwiązaniem dla wielu firm, ale wideokonferencje nie wystarczają do zapewnienia wydajności i współpracy. Teams potrzebują narzędzi, które integrują się z ich cyklem pracy, usprawniają komunikację i dostosowują się do ich unikalnych potrzeb. To właśnie tutaj rozwiązania takie jak ClickUp wkraczają do akcji!

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp organizuje komunikację, zadania i udostępnianie wiedzy Twojego zespołu, wykorzystując swoje możliwości integracji, asynchroniczne aktualizacje i czat oparty na AI.

Dzięki planowi Free Plan i ponad 1000 integracji, Twój zespół może od razu zacząć lepiej współpracować.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo!