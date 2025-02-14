Apple Notes kontra Google Keep: która aplikacja do robienia notatek wygrywa?

Apple Notes i Google Keep zmieniły sposób, w jaki organizujemy nasze myśli, zadania i pomysły. Od szybkich przypomnień po szczegółowe listy, a nawet zdjęcia lub notatki głosowe — wszystko można łatwo przechowywać w jednym miejscu.

Dzięki synchronizacji między wszystkimi urządzeniami Twoje notatki są zawsze pod ręką — nie zgubisz już żadnych ważnych informacji.

Apple Notes wyróżnia się płynną integracją z ekosystemem Apple, natomiast Google Keep jest ceniony za prostotę i kolorowy wygląd.

Ale jak wybrać odpowiednią aplikację spośród tych lub innych aplikacji do robienia notatek? Tutaj sprawa się komplikuje. Oto szczegółowe porównanie Google Keep i Apple Notes, które pomoże Ci znaleźć idealny cyfrowy notatnik.

Dodatkowo przedstawimy Ci aplikację AI Notetaker firmy ClickUp. Dodaj ją do swoich spotkań i ciesz się automatycznie generowanymi transkrypcjami, podsumowaniami i szczegółowymi analizami z najważniejszych spotkań!

A teraz przejdźmy do porównania Google Keep i Apple Notes! ⬇️

Czym jest Google Keep?

Google Keep to sposób Google na uczynienie robienia notatek tak prostym i wydajnym, jak pisanie na karteczkach samoprzylepnych — ale z dodatkowymi korzyściami. Możesz współpracować z innymi nad swoimi notatkami, a aplikacja pozwala również dodawać kolorowe oznaczenia, rysunki, a nawet notatki głosowe, które można przekształcić w tekst we wszystkich notatkach.

Google Keep to poręczna, bezpłatna aplikacja do tworzenia notatek, dostępna za pośrednictwem aplikacji internetowej lub urządzenia mobilnego. Lubisz rysować? Narzędzie do rysowania jest idealne do szybkich szkiców lub pozwalające kreatywności przepływać.

Porządkuj notatki według kolorów, łatwo je filtruj i nie martw się o ich utratę dzięki funkcjom takim jak archiwizacja i odzyskiwanie. Aplikacja działa w chmurze, dzięki czemu notatki są dostępne z telefonu z systemem Android, iPhone'a, tabletu lub komputera stacjonarnego.

🧠 Ciekawostka: Badania wykazały, że robienie notatek pomaga lepiej zapamiętywać informacje. Zamiast biernie przyswajać informacje, możesz być aktywny i zapisywać je w pamięci długotrwałej.

Funkcje Google Keep

Przyjrzyjmy się funkcjom Google Keep, które sprawiają, że jest to świetna alternatywa dla Apple Notes:

Funkcja nr 1: Wiele opcji robienia notatek

za pośrednictwem Google Keep

Google Keep sprawia, że robienie notatek nie jest już nudne dzięki wielu metodom tworzenia notatek. Od prostych wpisów tekstowych zawierających szczegółowe przemyślenia po listy kontrolne, które pomagają bez wysiłku śledzić zadania — aplikacja dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Szkicuj pomysły na zwykłym, linijkowym lub siatkowym tle lub rysuj na przesłanych obrazach podczas burzy mózgów. Dzięki sztucznej inteligencji Keep możesz wyszukiwać swoje rysunki. Zrób zdjęcie odręcznych notatek, a funkcja OCR Keep przekształci je w tekst, który można przeszukiwać.

Nagrywaj notatki głosowe z automatyczną transkrypcją, aby mieć swoje pomysły zawsze pod ręką.

Funkcja nr 2: Organizacja i personalizacja

Keep sprawia, że Twoje notatki Google są uporządkowane, kolorowe i łatwe do znalezienia. System oznaczeń kolorami pozwala organizować notatki w sposób wizualny — na przykład czerwonym kolorem oznaczasz pilne zadania, a niebieskim plany na weekend.

Etykiety działają jak tagi, grupując notatki w kategorie, takie jak „wysoki priorytet” lub „osobiste”. Wszystkie notatki pod daną etykietą pojawiają się w jednym obszarze roboczym.

Ustaw kolorowe tła lub przypnij ważne notatki, aby były zawsze widoczne.

Funkcja nr 3: Współpraca i udostępnianie

Google Keep ułatwia pracę zespołową, umożliwiając udostępnianie notatek i współpracę w czasie rzeczywistym. Dodaj współpracowników za pośrednictwem poczty e-mail, a wszyscy uzyskają natychmiastowy dostęp do widoku lub edytowania notatek, a aktualizacje będą płynnie synchronizowane dla wszystkich uczestników.

Możesz również tworzyć oddzielne listy dla grup służbowych i prywatnych, aby wszystko było uporządkowane i łatwo dostępne.

Funkcja nr 4: Funkcja wyszukiwania

Funkcja wyszukiwania Google Keep gwarantuje, że nigdy nie zgubisz żadnej notatki. Znajdź wszystkie swoje notatki, w tym notatki audio, listy lub rysunki, w ciągu kilku sekund, filtrując notatki według koloru, słowa kluczowego, etykiety lub typu notatki.

To jak posiadanie osobistego asystenta do zapisywania pomysłów — wpisz to, co pamiętasz, a Keep natychmiast to wyświetli.

Funkcja nr 5: Inteligentne przypomnienia

Google Keep przenosi przypomnienia na wyższy poziom dzięki inteligentnym funkcjom, które sprawiają, że nigdy nie przegapisz żadnej ważnej sprawy. Niezależnie od tego, czy chodzi o spotkanie, dziennik wydajności, czy kreatywny pomysł, Keep synchronizuje przypomnienia z kontem Google, dzięki czemu są one dostępne w innych aplikacjach na różnych urządzeniach.

Ustaw przypomnienia oparte na czasie dla konkretnych terminów lub wybierz przypomnienia oparte na lokalizacji (za pomocą map), które powiadomią Cię po przybyciu do wybranego miejsca. Utworzenie przypomnienia jest tak proste, jak dotknięcie opcji „Przypomnij mi” i dostosowanie go do swoich potrzeb.

Funkcja nr 6: Integracja z usługami Google

Google Keep łatwo integruje się z Google Workspace, ułatwiając dostęp do notatek w kontach Gmail, Dokumenty Google i Kalendarz Google.

Eksportuj notatki do Dokumentów Google jednym kliknięciem lub ustaw przypomnienia, które synchronizują się bezpośrednio z Twoim kalendarzem. Potrzebujesz transkrypcji? Keep automatycznie konwertuje notatki audio na tekst. Dodatkowo, dzięki paskowi bocznemu dostępnemu w prawie wszystkich aplikacjach Google, Twoje notatki są zawsze dostępne za jednym kliknięciem.

Ceny Google Keep

Free

💡 Szybkie porady: Oto kilka porad, które pomogą Ci robić notatki w bardziej inteligentny sposób: Każda notatka powinna dotyczyć jednego tematu. Dzięki temu łatwiej będzie ją później znaleźć i unikniesz nadmiaru informacji

Długie akapity podziel na punkty. Dzięki temu tekst będzie zwięzły i przejrzysty, a czytanie szybsze

Nie komplikuj swoich notatek niepotrzebnymi szczegółami

Kiedy pojawia się pomysł, nie czekaj z wpisaniem go. Nagraj notatkę głosową i przepisz ją później

Skorzystaj z szablonów notatek , aby przyspieszyć i usprawnić ten proces

Czym jest Apple Notatka?

Apple Notes to wszechstronny cyfrowy notatnik, płynnie zintegrowany z każdym urządzeniem z systemem iOS. Doskonale nadaje się do szybkiego zapisywania pomysłów, tworzenia szczegółowych list rzeczy do zrobienia lub szkicowania planów.

Dzięki łatwej synchronizacji między iPhone'em, iPadem i komputerem Mac możesz rozpocząć notatkę na jednym urządzeniu i kontynuować ją na innym bez utraty tempa. Twoje notatki są również zabezpieczone kodem PIN urządzenia, niestandardowym hasłem, Face ID lub Touch ID.

Dzięki folderom, tagom i inteligentnym funkcjom wyszukiwania organizowanie notatek i śledzenie zadań jest proste. Ponadto w Apple Notes można łatwo załączać zdjęcia, zapisywać zeskanowane pliki PDF lub wpisywać tekst do notatek.

Współpraca jest również dziecinnie prosta, ponieważ umożliwia udostępnianie i edytowanie w czasie rzeczywistym nawet 100 osobom — idealne rozwiązanie do projektów zespołowych lub planowania podróży. 🤝

Funkcje Apple Notes

Apple Notes oferuje imponujące funkcje, dzięki czemu jest dobrą alternatywą dla Google Keep. Przyjrzyjmy się jej bliżej:

Funkcja nr 1: Inteligentne wyszukiwanie

Dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania aplikacja Apple Notes sprawia, że znalezienie wcześniej utworzonych lub ostatnich notatek jest dziecinnie proste. Aplikacja dogłębnie analizuje tekst, załączniki, zeskanowane dokumenty i rysunki, aby w ciągu kilku sekund wyświetlić dokładne wyniki.

Masz notatkę zawierającą dużo obrazów? Nie ma problemu — Apple Notes rozpoznaje również zawartość obrazów, ułatwiając lokalizację konkretnych elementów wizualnych. Opcja „Znajdź w notatce” idzie o krok dalej, wskazując dokładne słowa lub frazy w poszczególnych notatkach.

Funkcja nr 2: Wzbogacaj notatki o załączniki

za pośrednictwem Wsparcia technicznego Apple

Funkcja załączników w Apple Notes przekształca proste notatki w dynamiczne huby informacji. Dodaj zdjęcia, wideo, zeskanowane dokumenty, a nawet swoją lokalizację, aby dostarczyć głębszego kontekstu swoim pomysłom.

Aby korzystać z funkcji bez użycia rąk, nagrywaj i transkrybuj dźwięk bezpośrednio w aplikacji.

Funkcja nr 3: Organizuj dzięki inteligentnym folderom

Inteligentne foldery Apple Notes automatycznie grupują notatki na podstawie etykiet, ułatwiając znalezienie wszystkiego w jednym miejscu bez konieczności ręcznego sortowania.

Dodaj tagi, takie jak #praca, #przepisy lub #pomysły bezpośrednio w swoich notatkach i obserwuj, jak są one starannie sortowane do odpowiednich folderów.

Funkcja nr 4: Rysuj, notuj, rozwiązuj

Apple Notes sprawia, że robienie notatek staje się prawdziwym formularzem sztuki. Szkicuj swoje pomysły za pomocą ołówków, markerów lub palety kolorów. Dostosuj grubość i krycie, aby dopracować każdy szczegół.

Użyj Apple Pencil, aby pisać odręczne notatki, które płynnie przepływają do aplikacji, a funkcja Scribble natychmiast przekształca je w wyraźny, wpisany tekst. Dla geniuszy matematycznych Apple Notes jest przydatnym narzędziem do rozwiązywania równań, rysowania wykresów, przypisywania zmiennych, a nawet uzyskiwania dostępu do historii obliczeń.

Funkcja nr 5: Link do innych notatek

Apple Notes pozwala łączyć pomysły dzięki funkcji połączonych notatek. Płynnie łącz jedną notatkę z drugą za pomocą opcji Dodaj link i wprowadź tytuł notatki, tworząc sieć powiązanych ze sobą myśli, odniesień lub projektów.

Ceny Apple Notatky

Free

🔍 Czy wiesz, że... Badania pokazują, że dodawanie szkiców do notatek ma duży wpływ na naukę. Rysowanie poprawia pamięć i pomaga lepiej zapamiętywać informacje.

*google Keep kontra Apple Notes: porównanie funkcji

Zobaczmy, które narzędzie wygra w starciu Apple Notatka kontra Google Keep.

Funkcja nr 1: Tworzenie notatek

Sposób, w jaki aplikacja obsługuje notatki, ma ogromny wpływ na komfort korzystania z niej. Sprawdźmy, która aplikacja radzi sobie lepiej.

*Google Keep

Google Keep stawia na prostotę. Oferuje wsparcie dla zwykłego tekstu, list kontrolnych, notatek głosowych i szybkich szkiców. Format tekstu, taki jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie i styl nagłówka, jest dostępny tylko na urządzeniach z systemem Android.

Notatki przypominają karteczki samoprzylepne, które przyklejasz na lodówce — są proste, z funkcją i łatwe w zarządzaniu. Idealnie nadają się do szybkiego zapisywania myśli lub zadań do wykonania w biegu.

Apple notatka

Apple Notes to potężne narzędzie do robienia notatek. Oferuje wsparcie dla tabeli, punktów, nagłówków i formatowania tekstu, takiego jak pogrubienie, kursywa i podświetlenie. Pozwala tworzyć listy kontrolne, osadzać linki, rysować szkice, a nawet skanować dokumenty za pomocą aplikacji.

Funkcja Scribble przekształca odręczne notatki na tekst pisany, a Apple Intelligence dodaje dodatkową warstwę, sprawdzając, streszczając lub parafrazując tekst. Ponadto aplikacja synchronizuje się płynnie między urządzeniami Apple, zapewniając dostęp w dowolnym momencie.

🏅 Zwycięzca: Apple Notes wygrywa tę rundę dzięki zaawansowanym narzędziom i funkcjom formatu.

Funkcja nr 2: Funkcja wyszukiwania

Dobra funkcja wyszukiwania gwarantuje, że nigdy nie zgubisz śladu po ważnych notatkach, niezależnie od tego, ile ich utworzyłeś.

*Google Keep

Wyszukiwanie w Google Keep jest proste, ale skuteczne. Filtruje notatki według słów kluczowych, etykiet, kolorów i typów notatek, takich jak obrazy, listy lub pliki audio. Poza tym interfejs jest przejrzysty i łatwo można znaleźć konkretną zawartość.

Apple notatka

Apple Notes idzie o krok dalej dzięki swojej potężnej funkcji wyszukiwania. Skanuje słowa kluczowe, obrazy, załączniki, zeskanowane dokumenty, a nawet odręczne notatki i bazgroły. Opcja „Znajdź w notatce” pomaga przeszukiwać dłuższe notatki.

🏅 Zwycięzca: Apple Notes wygrywa tę rundę dzięki możliwości wyszukiwania w różnych zawartościach, w tym w odręcznych notatkach i obrazach.

Funkcja nr 3: Organizacja i personalizacja

Uporządkowanie i personalizacja notatek to klucz do bezstresowego sporządzania notatek. Sprawdźmy, które narzędzia oferują lepsze opcje.

*Google Keep

Google Keep stawia na prostotę dzięki notatkom i etykietom oznaczonym kolorami. Kolory pomagają wizualnie rozdzielić zadania, a etykiety grupują powiązane notatki, ułatwiając ich wyszukiwanie. Jednak opcje niestandardowe są limitowane do tych funkcji, co sprawia, że aplikacja jest dość podstawowa.

Apple notatka

Aplikacja Apple Notes oferuje bardziej zaawansowane możliwości organizacji i niestandardowego dostosowywania. Foldery i foldery inteligentne umożliwiają automatyczną kategoryzację za pomocą tagów. Dostosowywanie obejmuje narzędzia formatowania, takie jak pogrubienie, kursywa i podświetlenie, opcje listy kontrolnej, rysunki oraz synchronizację między urządzeniami dla dodatkowej wygody.

🏅 Zwycięzca: Apple Notes wygrywa dzięki bogatszym narzędziom do organizacji. Zapewnia również wyższy poziom niestandardowej personalizacji, który zaspokaja bardziej szczegółowe potrzeby związane z robieniem notatek.

Funkcja nr 4: Możliwość dodawania załączników

Dodawanie załączników pomaga przekształcić wszystkie notatki w kompleksowe źródło informacji.

*Google Keep

Google Keep ulepsza Twoje osobiste notatki lub notatki ze spotkań, dodając do nich obrazy, rysunki i notatki głosowe. Chociaż jest to proste i skuteczne, opcje załączników są dość podstawowe.

Apple notatka

Apple Notes idzie o krok dalej, oferując wsparcie dla szerokiej gamy załączników. Pozwala dodawać zdjęcia, wideo, zeskanowane dokumenty, linki, lokalizacje i podpis. Aplikacja umożliwia również skanowanie bezpośrednio z interfejsu notatki, co jest niezwykle wygodne. Dla miłośników audio zawiera funkcję transkrypcji wraz z nagrywaniem.

🏅 Zwycięzca: Korona trafia do Apple Notes dzięki rozbudowanym opcjom załączników.

Funkcja nr 5: Dostępność

Doskonała aplikacja do robienia notatek powinna być nie tylko z funkcją, ale także dostępna i łatwa w użyciu dla wszystkich, niezależnie od urządzenia lub sytuacji.

*Google Keep

Google Keep wyróżnia się dostępnością na różnych platformach. Twoje notatki są zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu iOS, Android czy przeglądarki internetowej.

Apple notatka

Aplikacja Notatka wyróżnia się w ekosystemie Apple, oferując płynną synchronizację między iPhone'em, iPadem, komputerem Mac i zegarkiem Apple Watch. Jest jednak z limitem, dotyczącym urządzeń Apple.

🏅 Zwycięzca: Google Keep wygrywa dzięki większej dostępności na różnych urządzeniach i systemach operacyjnych.

Funkcja nr 6: Współpraca i udostępnianie

Udostępnianie notatek i współpraca nad nimi w czasie rzeczywistym są niezbędne dla wydajności, zwłaszcza podczas pracy z zespołami lub członkami rodziny.

Google Keep

Google Keep umożliwia użytkownikom udostępnianie notatek innym osobom za pośrednictwem e-mail, co pozwala na współpracę w czasie rzeczywistym nad zadaniami, listami i pomysłami.

Apple notatki

Aplikacja Apple Notes oferuje również wsparcie dla wspólnego udostępniania, umożliwiając użytkownikom zapraszanie innych osób do widoku lub edytowania notatek. Aplikacja obsługuje aktualizacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy zespołowej lub udostępniania list zakupów rodzinie.

🏅 Zwycięzca: Chociaż Apple Notes zasługuje na szczególną wzmiankę ze względu na lepszą integrację z ekosystemem Apple, Google Keep wygrywa dzięki szerszej współpracy między wieloma platformami.

Google Keep kontra Apple Notatka na Reddicie

Odwiedziliśmy serwis Reddit, aby sprawdzić, co ludzie sądzą o debacie na temat Apple Notes vs. Google Keep. Wielu zgodziło się, że chociaż obie aplikacje są dobre do szybkiego robienia notatek, aplikacja Notes oferuje więcej opcji i jest bardziej rozbudowana.

Jeden z użytkowników powiedział:

Uważam, że obie aplikacje działają świetnie i doskonale nadają się do szybkiego sporządzania notatek, ale Apple Notes ma możliwość bycia znacznie bardziej rozbudowaną aplikacją do notatek.

Uważam, że obie aplikacje działają świetnie i doskonale nadają się do szybkiego sporządzania notatek, ale Apple Notes ma możliwość bycia znacznie bardziej rozbudowaną aplikacją do notatek.

Inny użytkownik dokonał wzmianki, że rozwiązaniem może być użycie Google Keep wraz z Dokumentami Google.

Aby zbliżyć się do możliwości Apple Notes, należy używać Keep i Docs razem. Szybkie przechwytywanie i szkicowe notatki w Keep oraz sformatowane notatki w Docs. Dobrze się integrują i można po prostu połączyć się z Doc z Keep. Jednak Apple Notes jest bardziej wydajny.

Aby zbliżyć się do możliwości Apple Notes, należy używać Keep i Docs razem. Szybkie przechwytywanie i szkicowe notatki w Keep oraz sformatowane notatki w Docs. Dobrze się integrują i można po prostu połączyć się z Doc z Keep. Jednak Apple Notes jest bardziej wydajny.

Niektórzy użytkownicy zgadzają się, że integracja Google Keep z usługami Google i dostępność na różnych platformach sprawiają, że jest to silny konkurent.

Jeden z użytkowników mówi:

Google Zadania i Keep nie dorównują funkcjonalnością aplikacjom Apple Przypomnienia i Notatka. Jednak Keep i Zadania są łatwo dostępne i w pełni funkcjonalne w każdej przeglądarce lub na każdym komputerze, co jest głównym powodem, dla którego zamierzam przejść na tę aplikację.

Google Zadania i Keep nie dorównują funkcjonalnością aplikacjom Apple Przypomnienia i Notatka. Jednak Keep i Zadania są łatwo dostępne i w pełni funkcjonalne w każdej przeglądarce lub na każdym komputerze, co jest głównym powodem, dla którego zamierzam przejść na tę aplikację.

Spotkanie ClickUp — najlepszą alternatywę dla Google Keep i Apple Notes

Szukasz bardziej kompleksowego rozwiązania do robienia notatek i zarządzania zadaniami? ClickUp jest odpowiedzią na Twoje potrzeby.

W przeciwieństwie do Google Keep i Apple Notes, które skupiają się głównie na podstawowym sporządzaniu notatek, ClickUp oferuje bogactwo funkcji. Jest to aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy: od zarządzania projektami po sporządzanie notatek, dlatego nazywana jest również drugim mózgiem.

Użyj ClickUp do śledzenia kamieni milowych projektu

Ponadto narzędzia do współpracy ClickUp i ponad 1000 integracji sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, umożliwiające udostępnianie notatek, przydzielanie zadań i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Knowledge Management można efektywnie gromadzić, organizować i wyszukiwać informacje.

Kiedyś polegałem wyłącznie na moich notatkach, ale po dwóch dniach testowania ClickUp zrozumiałem, że to rozwiązanie dla mnie.

Kiedyś polegałem wyłącznie na moich notatkach, ale po dwóch dniach testowania ClickUp zrozumiałem, że to rozwiązanie dla mnie.

Zobaczmy, jak ClickUp usprawnia proces robienia notatek:

ClickUp ma przewagę nr 1: ClickUp dokumet

Zadbaj o porządek w swoich notatkach dzięki ClickUp Dokumencie

ClickUp Docs przenosi cyfrowe notatki na wyższy poziom. Docs ma wszystko, czego potrzebujesz, niezależnie od tego, czy tworzysz wiki, notatki połączone z zadaniami, czy projekty planów projektów.

Potrzebujesz tabeli? Proszę bardzo. Bogate opcje formatowania? Oczywiście. Dodatkowo, dzięki zagnieżdżonym stronom i możliwości osadzania zakładek, możesz organizować swoją zawartość dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. ClickUp Dokumenty nie ogranicza się do organizacji — wyróżnia się również w zakresie współpracy. Praca zespołowa w czasie rzeczywistym pozwala na dodawanie komentarzy, oznaczanie członków zespołu i przypisywanie elementów bez utraty tempa.

Tryb Focus Mode zapewnia spokój podczas pracy nad zadaniami. A kiedy nadejdzie czas na udostępnianie, zarządzanie prywatnością jest łatwe dzięki linkom do udostępniania i kontroli dostępu. 🔒

ClickUp ma przewagę nr 2: ClickUp Brain

Wypróbuj ClickUp Brain Free Twórz i podsumowuj notatki za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain zapewnia wydajność opartą na AI podczas robienia notatek. Pomoc w pisaniu z wbudowaną funkcją sprawdzania pisowni, która transkrybuje dźwięk na tekst, sprawia, że proces ten jest szybszy i dokładniejszy.

Edytuj, sprawdzaj i podsumowuj bezpośrednio w dokumencie, aby zapewnić sobie płynniejsze działanie. Wstępnie sformatowane tabele, nagłówki i inne opcje formatowania ułatwiają organizację notatek.

Dla tych, którzy muszą zarządzać notatkami w wielu językach, ClickUp Brain tłumaczy zawartość w ciągu kilku sekund. A jeśli uczestniczysz w spotkaniach, aplikacja zapewni Ci możliwość wydajnego sporządzania notatek.

*clickUp’s One Up #3: ClickUp Notepad

Twórz szybkie notatki w podróży dzięki ClickUp Notepad

ClickUp Notepad to najlepsze narzędzie do szybkiego zapisywania myśli, pomysłów i zadań do wykonania. Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi jest przeznaczony do szybkiego sporządzania notatek w podróży.

Nie musisz martwić się utratą notatek — dokumenty automatycznie zapisują i synchronizują notatki na wszystkich Twoich urządzeniach. Notatnik integruje się również z systemem zarządzania zadaniami ClickUp, więc przekształcenie notatek w zadania do wykonania jest tak proste, jak kliknięcie przycisku.

clickUp’s One Up #4: ClickUp AI Notetaker*

To nie wszystko. Tworzenie notatek staje się 10 razy bardziej wydajne dzięki AI Notetaker od ClickUp — narzędziu stworzonemu, aby zamienić chaos po spotkaniach w jasne, praktyczne wnioski.

Oto, jak to pomaga:

Gwarantuje, że każda podjęta decyzja zostanie zapisana i będzie można ją łatwo udostępniać wszystkim zainteresowanym — niezależnie od tego, czy byli obecni w pomieszczeniu, czy nie

Rejestruje elementy do wykonania i przypisuje je odpowiednim osobom

Połączenie każdej dyskusji z odpowiednimi zadaniami i plikami, zapewniając pełny kontekst — dzięki czemu Twój zespół może iść naprzód bez konieczności powracania do przeszłości

*clickUp’s One Up #5: ClickUp MindMaps

Dzięki ClickUp mapy myśli możesz wizualnie organizować pomysły i informacje w kreatywnym, łatwym do zrozumienia formacie, idealnym do burzy mózgów i robienia notatek.

Wizualizuj swoje notatki w przystępny sposób dzięki ClickUp mapy myśli

Oto wszystko, co można z nią zrobić:

Szybkie tworzenie, edytowanie i usuwanie zadań (oraz podzadań) w trybie zadań

Twórz w trybie pustego, w którym węzły nie muszą łączyć się z żadną strukturą zadań — najlepsza forma swobodnej mapy myśli

Przeciągnij gałęzie, aby dostosować lokalizację węzłów i uporządkować je w logiczne ścieżki

Udostępniaj swoje mapy myśli osobom spoza obszaru roboczego, aby wszyscy byli na bieżąco z postępami projektu i nie tylko

Wreszcie funkcja ClickUp Tasks pomaga przekształcić notatki w praktyczne zadania do wykonania, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego kroku.

ulepsz swoje notatki dzięki ClickUp*

Zarówno Google Keep, jak i Apple Notes służą do szybkiego sporządzania notatek i prostego porządkowania informacji.

Prosty projekt Keep i płynna integracja Apple Notes z ekosystemem Apple są idealne do podstawowego, indywidualnego użytku.

Jednak ClickUp podnosi poprzeczkę w zakresie tworzenia notatek dzięki swoim wszechstronnym funkcjom.

Od integracji zarządzania zadaniami po zaawansowane narzędzia do współpracy i wspomaganie tworzenia notatek oparte na AI — ClickUp pomaga zapisywać pomysły i przekształcać je w realne plany działania.

Zarejestruj się za darmo już dziś!