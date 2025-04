7 najlepszych menedżerów plików dla komputerów Mac w 2025 roku

Czy kiedykolwiek próbowałeś uporządkować swoje pliki na komputerze Mac i czułeś się, jakbyś bawił się w chowanego ze swoimi dokumentami? Wszyscy tam byliśmy - przewijaliśmy bez końca Finder, zastanawiając się, dlaczego ten jeden plik, którego potrzebujesz, najwyraźniej wyparował w cyfrową pustkę.

Oto menedżery plików dla komputerów Mac - narzędzia zaprojektowane z myślą o przekształceniu chaotycznego systemu plików w zorganizowaną potęgę.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zdalnymi serwerami, przesyłasz pliki, czy po prostu szukasz lepszego eksploratora plików, aby poradzić sobie z bałaganem, te menedżery plików są tutaj, aby uratować dzień.

Na tym blogu przedstawimy najlepsze narzędzia do zarządzania przepływem pracy na komputerach Mac.

Czego szukać w menedżerach plików dla komputerów Mac?

Wybór najlepszego menedżera plików dla komputera Mac to nie tylko kwestia wyglądu - chodzi o uzyskanie narzędzi, które sprawią, że praca będzie szybsza i bardziej wydajna. Oto, na co należy zwrócić uwagę przy jego wyborze:

Dwupanelowa nawigacja: Widok i zarządzanie dwoma folderami obok siebie dla szybszego przenoszenia i organizacji plików

Zdalny dostęp do plików: Połączenie z FTP, SFTP, usługami w chmurze i serwerami zdalnymi w celu płynnego zarządzania plikami na różnych platformach

Zaawansowane opcje wyszukiwania: Lokalizacja plików przy użyciu kryteriów takich jak metadane, rozmiar, typ pliku lub etykiety, dzięki czemu nigdy nie zgubisz ważnych dokumentów

Operacje na plikach wsadowych: Rename, przenoszenie i kopiowanie wielu plików zbiorczo, aby zaoszczędzić czas i wysiłek podczas powtarzalnych Rename, przenoszenie i kopiowanie wielu plików zbiorczo, aby zaoszczędzić czas i wysiłek podczas powtarzalnych zadań

Integracja z aplikacjami innych firm: Płynna współpraca z aplikacjami do przechowywania plików w chmurze, redaktorami lub narzędziami terminalowymi w celu optymalizacji cyklu pracy

Funkcja przeciągnij i upuść: Szybkie przenoszenie plików między folderami lub aplikacjami bez konieczności przekopywania się przez menu

Narzędzia podglądu plików: Podgląd dokumentów, obrazów lub multimediów bezpośrednio w menedżerze plików, bez konieczności otwierania ich w osobnych aplikacjach

Konfigurowalne skróty: Ustawienie skrótów i komend do szybkiej nawigacji i automatyzacji powtarzalnych zadań

Wbudowane narzędzia do kompresji: Zip, rozpakuj i zarządzaj skompresowanymi plikami bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania do udostępniania plików

Możliwości synchronizacji: Zachowaj aktualność i spójność plików na różnych urządzeniach lub między lokalnymi i zdalnymi lokalizacjami pamięci masowej

7 najlepszych menedżerów plików dla komputerów Mac

Czy wiesz, że firmy z listy Fortune 500 tracą średnio 12 miliardów dolarów rocznie z powodu nieefektywności spowodowanej nieuporządkowanym zarządzaniem dokumentami?

Odkryjmy najlepsze opcje dla ciebie:

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia, organizowania i udostępniania plików)

ClickUp to coś więcej niż tylko narzędzie do zwiększania wydajności - to najlepszy menedżer plików dla komputerów Mac, stworzony z myślą o uproszczeniu cyklu pracy.

Hierarchia ClickUp pomaga zachować porządek, zapewniając przejrzystą strukturę do zarządzania wszystkim, od szerokich celów po najdrobniejsze szczegóły. Złożone projekty można podzielić na łatwe do zarządzania kroki za pomocą obszarów roboczych, przestrzeni, folderów, list i zadań.

ClickUp Connected Search utrzymuje wszystko połączone i łatwe do znalezienia, oferując przejrzysty, duży widok bez pomijania ważnych szczegółów.

Lokalizacja plików na dyskach lokalnych, Google Drive, Slack i innych w kilka sekund dzięki funkcji Connected Search w ClickUp

ClickUp Docs umożliwia tworzenie, udostępnianie i organizowanie plików w jednym hubie. Możesz szkicować pomysły, tworzyć mapy drogowe projektów lub przechowywać zasoby zespołu - wszystko w czasie rzeczywistym dzięki zagnieżdżonym stronom, szablonom i bogatym opcjom formatu.

Twórz, udostępniaj i organizuj swoje dokumenty za pomocą ClickUp Docs

Co więcej, ClickUp Brain przenosi wydajność na wyższy poziom, pomagając w generowaniu podsumowań, automatyzacji aktualizacji i usprawnianiu cyklu pracy.

Wypróbuj ClickUp Brain za Free Automatyzacja aktualizacji, generowanie podsumowań i usprawnienie cyklu pracy dzięki ClickUp Brain

Dodatkowa wskazówka: ClickUp Brain uczy się Twoich nawyków i dostosowuje wyniki wyszukiwania do Twoich potrzeb. To jak posiadanie osobistego asystenta, który wie, gdzie ukrywa się umowa z klientem lub zarys projektu. Szczerze mówiąc, jest to całkowity przełom w zarządzaniu plikami na komputerze Mac!

Najlepsze funkcje ClickUp

Zorganizuj swoje pliki dzięki uporządkowanej hierarchii ClickUp. Twórz przestrzenie dla szerokich kategorii, takich jak zespoły lub projekty, foldery do grupowania powiązanych zadań lub plików oraz listy do dzielenia projektów na łatwe do zarządzania części

Wykorzystaj AI do inteligentnego kategoryzowania plików i szybkiego wyszukiwania. Połączone wyszukiwanie pobiera wyniki nie tylko z ClickUp, ale także ze zintegrowanych narzędzi, takich jak Google Drive, Dropbox i Slack

Przypisuj zadania, ustawiaj terminy i wyzwalaj działania automatycznie, aby wszystko działało sprawnie

Udostępnianie plików, zostawianie komentarzy i zarządzanie uprawnieniami bezpośrednio na platformie zapewnia płynną pracę zespołową i bezpieczeństwo danych

Automatyzacja powtarzalnych procesów dzięki wyzwalaczom, cyklom pracy i przypisanym akcjom

Limity ClickUp

Może wydawać się przytłaczający dla początkujących ze względu na szeroki zakres funkcji

Zaawansowane funkcje, takie jak ClickUp AI, są dostępne tylko w wyższych planach

Cennik ClickUp

Free forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Mówiąc o użyteczności ClickUp do zarządzania plikami, jeden z użytkowników mówi,

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp radzi sobie dobrze, będąc bardzo łatwym w użyciu i oferując wiele opcji tworzenia przeglądów dla różnych projektów i działów, co ułatwia integrację z predefiniowanym cyklem pracy w firmie. Możliwości dostarczenia dodatkowych informacji do zadania są prawie nieograniczone poprzez integrację zdjęć, dokumentów itp. z opisem zadania, po prostu przeciągając i upuszczając z eksploratora plików do zadania. Dla mnie jest to aplikacja, z której korzystam codziennie i która szybko rozwija się w naszej firmie.

2. Path Finder (najlepszy do zaawansowanej kontroli systemu plików)

via Path Finder

Path Finder to idealny wybór, jeśli szukasz menedżerów plików dla komputerów Mac, które pozwolą ci przejąć pełną kontrolę nad systemem plików. Dostarcza on zaawansowane funkcje, takie jak nawigacja w dwóch oknach, synchronizacja folderów i wsadowa zmiana nazw, pozwalając usprawnić zarządzanie plikami jak nigdy dotąd.

Aplikacja umożliwia również manipulowanie ukrytymi plikami, łączenie folderów i przeprowadzanie zaawansowanego wyszukiwania w celu lepszej organizacji. Integruje również narzędzia takie jak wbudowany terminal i etykiety plików, zapewniając płynny obieg dokumentów.

Najlepsze funkcje Path Findera

Dwupanelowy widok do nawigacji po folderach i szybkiego przenoszenia plików

Porównywanie i synchronizacja folderów w celu zachowania spójności plików w wielu lokalizacjach

Batch renaming do wydajnej obsługi wielu plików

Edytowalny nawigator ścieżek umożliwiający szybkie przejście do dowolnego katalogu lub lokalizacji

Limity Path Findera

Może zawierać błędy, powodując sporadyczne awarie lub utratę ustawień

Obsługa klienta została zgłoszona przez niektórych użytkowników jako niestandardowa

Ceny Path Finder

29,95 USD/użytkownika (jednorazowe pobranie)

Oceny i recenzje Path Finder

G2: Za mało recenzji

Rozdziałra: Za mało recenzji

Jeden z użytkowników mówi o Path Finder,

Pathfinder to świetne oprogramowanie. Uwielbiam je i korzystam z niego każdego dnia. Jednak! Zapłaciłem za licencję na wersję 10. A kiedy w zeszłym tygodniu zaktualizowałem oprogramowanie do wersji 10. 2, unieważnili moją licencję, próbując powiedzieć, że jest ona ważna tylko przez rok, i powiedzieli, że moje oprogramowanie jest teraz w wersji próbnej i nie jest aktywowane. Kiedy kupowałem licencję, powiedzieli, że moja licencja będzie działać dla wersji 10 i nie będę musiał aktualizować do wersji 11. Całkowicie złamali moje zaufanie i nie kupię od nich ponownie.

💡 Porada Pro: Możesz użyć widoku dwóch okien wraz z synchronizacją folderów, aby zachować idealną synchronizację kopii zapasowych lub projektów na wielu dyskach bez wysiłku ręcznego.

3. Commander One (najlepszy do płynnego zarządzania plikami na różnych urządzeniach)

via Commander One

Commander One to wszechstronne oprogramowanie do organizacji plików dla użytkowników komputerów Mac, zaprojektowane w celu uproszczenia cyklu pracy i usprawnienia organizacji plików. Dzięki dwupanelowemu interfejsowi można łatwo zarządzać wieloma folderami obok siebie, płynnie przesyłać pliki i utrzymywać wydajny przepływ pracy.

Commander One to kompleksowe rozwiązanie, niezależnie od tego, czy kompresujesz pliki, zarządzasz archiwami, czy też pracujesz z plikami na połączonych urządzeniach, takich jak iOS i Android. Zaawansowane funkcje wyszukiwania umożliwiają przeszukiwanie dysków lokalnych, usług w chmurze, a nawet archiwów, co czyni go potężnym narzędziem dla osób zarządzających złożonymi systemami plików.

Najlepsze funkcje Commandera One

Zarządzaj plikami i szybko przenoś zawartość między folderami dzięki dwupanelowemu interfejsowi

Wyszukiwanie i lokalizacja plików przy użyciu zaawansowanych wyrażeń regularnych i rozróżniania wielkości liter na dyskach lokalnych, w archiwach i w chmurze

Kompresuj i rozpakowuj pliki bez wysiłku oraz edytuj archiwa, takie jak ZIP, RAR, 7Z i TAR, bez konieczności ich rozpakowywania

Połącz i zarządzaj plikami na urządzeniach iOS, Android i MTP bezpośrednio z komputera Mac, aby zapewnić płynną obsługę plików

limity Commander One

Wiele zaawansowanych funkcji wymaga zakupu pakietu Pro Pack

Brak funkcji bezpośredniego wyszukiwania ścieżek plików w niektórych przypadkach

cennik Commander One

Licencja osobista: $29. 99

Licencja Teams: $99. 99

Komenda One oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Rozdziałra: Za mało recenzji

Mówiąc o wydajności i organizacji Commander One, jeden z użytkowników stwierdza,

Komentarze: Komenda One pomaga mi szybciej zarządzać moimi plikami. Może również umieszczać pliki w kolejce. Dwupanelowy widok domyślny ułatwia użytkownikom przenoszenie plików z jednej lokalizacji do innych.

Do zrobienia? Możesz wykorzystać funkcję zaawansowanego wyszukiwania, aby znaleźć pliki na komputerze Mac oraz w usługach i archiwach w chmurze, oszczędzając czas podczas zarządzania dużymi zbiorami danych lub zdalną pamięcią masową.

4. ForkLift (najlepszy do dwupanelowego zarządzania i przenoszenia plików)

via Forklift

ForkLift 4 to jeden z najpotężniejszych dwupanelowych menedżerów plików i klientów transferu plików dla komputerów Mac. Umożliwia połączenie z wieloma serwerami i przesyłanie plików bez wysiłku dzięki funkcji przeciągania i upuszczania.

Zaawansowane funkcje synchronizacji i wyszukiwania sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do porównywania folderów lokalnych i zdalnych lub lokalizacji plików w sieci. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak zdalna edycja, integracja z iCloud i zarządzanie archiwami, ForkLift 4 łączy w sobie elastyczność i moc dla wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem plikami.

Najlepsze funkcje ForkLift

Porównuj i synchronizuj foldery lokalne lub zdalne za pomocą jednego kliknięcia i synchronizacji dwukierunkowej

Korzystaj z zaawansowanego wyszukiwania i filtrów, aby lokalizować pliki według nazwy, rozszerzenia, etykiety lub zawartości, nawet na zdalnych serwerach

Intuicyjny, dwupanelowy interfejs pozwala płynnie zarządzać plikami w chmurze, iCloud i na dyskach lokalnych

Edytuj zdalne pliki w preferowanym edytorze i automatycznie przesyłaj zmiany podczas ich zapisywania

Limity ForkLift

Przesyłanie plików może być sporadycznie opóźnione przed rozpoczęciem

Brak jasnego sposobu na rozwiązanie problemów z zewnętrznymi hostami lub samą aplikacją

Cennik ForkLift

Pojedynczy użytkownik: $19. 95/rok

Licencja rodzinna: $29. 95/rok

Small Business: $69. 95/rok

Oceny i recenzje ForkLift

G2: Za mało recenzji

Rozdziałra: Za mało recenzji

5. muCommander (najlepszy do lekkiego zarządzania plikami i open-source)

przez muCommander

muCommander to darmowy menedżer plików macOS o otwartym kodzie źródłowym, który upraszcza i usprawnia zarządzanie plikami i folderami. Dwupanelowy interfejs, konfigurowalne skróty klawiaturowe, możliwość przechowywania plików w chmurze i wsparcie dla zdalnych serwerów czynią z niego świetną alternatywę dla domyślnego menedżera plików.

muCommander umożliwia bezproblemowy dostęp do archiwów, takich jak ZIP, RAR i 7z oraz wirtualnych systemów plików, takich jak FTP, SFTP i Amazon S3. Dla tych, którzy potrzebują lekkiej, ale bogatej w funkcje przeglądarki plików Mac, muCommander oferuje niezrównaną elastyczność, a jednocześnie w pełni konfigurowalny, aby dopasować się do Twojego cyklu pracy.

najlepsze funkcje muCommander

Zarządzaj i organizuj pliki i foldery dzięki dwupanelowemu układowi i wsadowym operacjom na plikach

Połącz się z pamięcią masową w chmurze i serwerami zdalnymi, takimi jak Google Drive, Dropbox, FTP, SFTP i inne

Kompresuj i rozpakowuj archiwa ZIP, RAR, 7z i TAR lub przeglądaj je jak zwykłe foldery

Dostosuj interfejs, paski narzędzi i skróty klawiaturowe, aby uzyskać prawdziwie osobiste wrażenia

limity muCommander

Do funkcji wymaga Java 11 lub nowszej wersji, co może stanowić dodatkowy krok dla użytkowników

Brak niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak synchronizacja w czasie rzeczywistym lub zaawansowane funkcje wyszukiwania

cennik muCommander

Free (open source)

oceny i recenzje MuCommander

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Jeden z użytkowników, doceniając zdolność muCommandera do bezproblemowej obsługi archiwów, powiedział,

Używam MUCommander do przeglądania plików zip bez konieczności ich wcześniejszej dekompresji. Już sama ta funkcja sprawia, że warto mieć go pod ręką. Zaoszczędziło mi to wiele godzin, gdy potrzebowałem tylko znaleźć konkretny obraz w archiwum zip o rozmiarze 675 MB.

Pro Tip: muCommander to lekki, natywny menedżer plików dla systemu macOS, umożliwiający szybki dostęp do zdalnych serwerów i archiwów. Jego uniwersalna funkcja zakładek pozwala zaoszczędzić czas w przypadku często odwiedzanych ścieżek.

6. Nimble Commander (najlepszy dla zaawansowanych użytkowników i zaawansowanych operacji na plikach)

via Nimble Commander

Nimble Commander to alternatywny menedżer plików przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad wszystkimi plikami i folderami na komputerze Mac. Jego dwupanelowy interfejs i konstrukcja skoncentrowana na klawiaturze sprawiają, że jest to narzędzie dla programistów, administratorów systemów i specjalistów IT.

Dzięki funkcjom takim jak wbudowany emulator terminala, zaawansowane zarządzanie folderami i możliwość widoku ukrytych plików, Nimble Commander jest idealny dla użytkowników, którzy potrzebują wydajności i elastyczności. Jest lekki, szybki i konfigurowalny, co czyni go doskonałym narzędziem do zastąpienia Findera w zaawansowanych cyklach pracy.

Najlepsze funkcje Nimble Commander

Użyj wbudowanego emulatora terminala, aby zsynchronizować komendy powłoki z nawigacją w panelu plików

Sortowanie plików i wsadowa zmiana nazw za pomocą wzorców dla płynnej organizacji

Przeglądaj, edytuj i kompresuj archiwa bez rozpakowywania całego pliku, idealne do wydajnej archiwizacji plików

Połącz się z serwerami FTP, SFTP, WebDAV lub Dropbox i edytuj zdalne pliki bez opuszczania aplikacji

Ograniczenia Nimble Commander

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak tryb administratora, nie są dostępne w wersji Mac App Store

Wymaga dodatkowych ustawień w celu niestandardowego dostosowania i pełnej integracji z zewnętrznymi narzędziami

cennik Nimble Commander

Dostępna wersja Free

Oceny i recenzje Nimble Commander

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Wbudowane funkcje terminala i klienta FTP Nimble Commandera są idealne do usprawnienia zadań, takich jak przenoszenie plików, edycja plików zdalnych i obsługa wszystkich folderów Maca bez przełączania się między aplikacjami.

7. CRAX Commander (najlepszy do zaawansowanego zarządzania plikami i niestandardowych ustawień)

via CRAX Commander

CRAX Commander to wysoce konfigurowalny, dwupanelowy menedżer plików Mac zaprojektowany dla użytkowników, którzy chcą połączyć prostotę i moc podczas organizowania swoich plików na komputerze Mac. Jego intuicyjny interfejs zapewnia wsparcie dla zakładek i zakładek, dzięki czemu nawigacja po plikach jest szybsza i bardziej zorganizowana.

Dzięki wbudowanym klientom SVN, FTP i SSH doskonale radzi sobie z obsługą plików zdalnych, a zaawansowane wyszukiwanie, narzędzia do wielokrotnego zmieniania nazw i redaktor z podświetlaniem składni sprawiają, że doskonale nadaje się do efektywnego zarządzania plikami i folderami.

Najlepsze funkcje CRAX Commander

Płynna obsługa plików zdalnych dzięki wbudowanemu wsparciu FTP, SFTP, SMB i AFP

Wykonuj operacje wsadowe z wielokrotną zmianą nazwy, scalaniem folderów i obliczaniem sum kontrolnych

Niestandardowe zarządzanie plikami dzięki konfigurowalnym paskom narzędzi, skrótom klawiaturowym i narzędziom zewnętrznym

Porównuj i edytuj pliki lub foldery za pomocą wbudowanego zaawansowanego wyszukiwania i porównywania zawartości

ograniczenia CRAX Commander

Tryb administratora i zaawansowane funkcje nie są wspierane w wersji Mac App Store

Niektórzy użytkownicy mogą uznać jego rozbudowane opcje niestandardowe za przytłaczające

CRAX Commander ceny

Pełna wersja: $25. 99 USD/użytkownika (jednorazowe pobranie)

CRAX Commander oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Wyobraź sobie na nowo zarządzanie plikami i wydajność dzięki ClickUp

Wybierając menedżery plików dla komputerów Mac, nie ograniczaj się tylko do funkcji - zastanów się, jak dobrze integrują się one z szerszym cyklem pracy. Czy wspierają one współpracę, integrują się z istniejącymi narzędziami, optymalizują zarządzanie plikami lub zwiększają ogólną wydajność?

Podczas gdy narzędzia takie jak Path Finder czy ForkLift wyróżniają się w określonych obszarach, może im brakować wszechstronności rozwiązania typu "wszystko w jednym". To właśnie tutaj ClickUp się wyróżnia. Nie chodzi tylko o zarządzanie plikami - chodzi o całkowitą zmianę sposobu pracy.

Dzięki narzędziom takim jak ClickUp Docs, Brain i Connected Search, wykracza poza organizację plików, oferując ujednoliconą platformę do zadań, współpracy i automatyzacji.

