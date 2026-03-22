10 najlepszych narzędzi AI, które zwiększają wydajność i wspierają innowacje

Znowu zmagasz się z terminami, przeglądasz dokumenty i pytasz kolegów z zespołu o aktualizacje. 😵‍💫

A gdyby tak agent AI mógł zająć się tym za Ciebie?

Systemy oparte na AI usprawniają cykl pracy, analizują dane i usprawniają proces podejmowania decyzji dzięki przetwarzaniu języka naturalnego i inteligentnej automatyzacji.

W ClickUp pomysł ten urzeczywistnia się w postaci Super Agentów — wirtualnych współpracowników opartych na AI, zaprojektowanych do obsługi wieloetapowych cykli pracy i dostarczania wyników, a nie tylko pojedynczych odpowiedzi.

Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, entuzjastą technologii, czy liderem biznesowym, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji oferują potężne rozwiązania do zarządzania cyklem pracy i zadaniami. ✨

Oto krótka tabela porównawcza 10 najlepszych narzędzi AI!

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Agenci AI oparci na rolach, działania uwzględniające kontekst, automatyzacja cyklu pracy, ujednolicone wyszukiwanie, inteligentne sugestie, integracje Automatyzacja cyklu pracy i podejmowania decyzji dla zespołów i Enterprise Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 7 USD za użytkownika miesięcznie (niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw) LangChain Otwarty framework agentów LangGraph do obsługi cykli pracy z udziałem wielu agentów, debugowanie na poziomie podpowiedzii oraz integracja niestandardowych narzędzi Tworzenie niestandardowych frameworków agentów AI i aplikacji opartych na modelach LLM Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 39 USD za użytkownika miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw AutoGPT Autonomiczne operacje wieloagentowe, dostęp do Internetu, zarządzanie pamięcią, wykonywanie kodu Autonomiczne operacje wieloagentowe i cyfrowa siła robocza Free (open source) AutoGen Koordynacja wielu agentów, interfejs typu low-code, analityka predykcyjna, dystrybucja rozproszona Usprawnianie złożonych cykli pracy i aplikacji opartych na agentach AI sterowanych wydarzeniami Free (open source) Lyzr AI Studio do tworzenia agentów typu low-code, analizy oparte na danych, koordynacja hybrydowa, gotowe agenty, bezpieczne praktyki w zakresie AI Wnioski oparte na danych i analityka biznesowa Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 99 USD miesięcznie BabyAGI Priorytetyzacja zadań, autonomiczne wykonywanie zadań, integracja z bazami danych wektorowymi, framework open source Priorytetyzacja zadań i osobiste asystenty AI Free (open source) SuperAGI Dynamiczne systemy wieloagentowe, konsola akcji, telemetria wydajności, szablon SuperCoder Dynamiczne systemy wieloagentowe i automatyzacja na dużą skalę Dostępny jest bezpłatny plan; niestandardowe ceny dla firm CrewAI Współpraca wielu agentów, architektura modułowa, integracja z LangChain/API, śledzenie wydajności Tworzenie kreatywnej zawartości i systemy agentów oparte na współpracy Niestandardowe ceny AgentGPT Wdrażaj niezależne agenty AI, gotowe szablony, modułowe integracje oraz analizy wydajności Wdrażanie niezależnych agentów AI do różnych zadań Dostępna bezpłatna wersja próbna; płatne plany już od 40 USD/użytkownik/miesiąc Microsoft Copilot Studio Konfigurowalne węzły agentów, wdrażanie agentów w wielu kanałach, zabezpieczenia dotyczące zarządzania w Enterprise Skalowalne agenty AI do koordynacji w Enterprise Niestandardowe opcje cenowe

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji to rozwiązania programowe zaprojektowane w celu automatyzacji zadań, analizy danych i optymalizacji procesów decyzyjnych. Wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe, narzędzia te naśladują ludzkie procesy myślowe, aby obsługiwać wszystko, od automatyzacji cyklu pracy po strategiczne wnioski. 🦾

🔎 Czy wiesz, że... W 1965 roku brytyjski tabloid „The Birmingham Press and Mail” wdrożył system automatycznej dystrybucji połączeń (ACD) – przełomowe rozwiązanie wykorzystujące algorytmy do filtrowania i przydzielania połączeń agentom. Otworzyło to drogę dla dzisiejszych narzędzi AI, które usprawniają cykl pracy i realizują procesy biznesowe w sposób automatyzowany.

Nie wszystkie agenty AI są takie same. Oto, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego rozwiązania dla swojego zespołu:

Automatyzacja: Wybierz agentów AI, którzy automatyzują powtarzalne zadania, zmniejszając wysiłek ręczny i zwiększając wydajność

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP): Wybierz agentów AI zdolnych do przetwarzania i interpretacji języka ludzkiego, aby umożliwić intuicyjne interakcje i cykle pracy

Frameworki agentów: Wybierz Wybierz narzędzia AI , które pozwalają tworzyć, dostosowywać i wdrażać agentów AI niezbędnych do realizacji specjalistycznych zadań

Przetwarzanie danych: Korzystaj z agentów AI, które integrują się z bazami danych wektorowych i wykorzystują analizę danych do przetwarzania ogromnych zbiorów danych oraz wyciągania z nich wniosków

Integracja agenta: Wybierz agenta AI, który zapewnia integrację oprogramowania z Twoim obecnym ekosystemem, na przykład z Google Drive, GitHubem, platformami CRM lub systemami e-mailu

Łatwość obsługi: Wybierz agentów AI z przyjaznymi dla użytkownika interfejsami, aby uprościć wdrażanie i korzystanie z nich w różnych zespołach, nawet dla członków bez wiedzy technicznej

Skalowalność: Wybierz autonomicznego agenta AI, który rozwija się wraz z Twoimi potrzebami, płynnie radząc sobie z rosnącym obciążeniem pracą i złożonością zadań

🤝 Historia klienta: Firma Bell Direct zwiększyła swoją wydajność operacyjną o 20% dzięki ClickUp Super Agents 😓 Problem: „Praca nad pracą” blokowała rzeczywistą wydajność Zespół operacyjny Bell Direct był przytłoczony pracą. Każdego dnia obsługiwano ponad 800 wiadomości e-mail od klientów, z których każda wymagała ręcznego przeczytania, klasyfikacji, kategoryzacji i przekazania do odpowiedniej osoby. Sytuacja ta wywierała presję na wydajność zespołu, widoczność i jakość usług, mimo że firma osiągała doskonałe wyniki dla klientów. ✅ Rozwiązanie: ujednolicony obszar roboczy + agenci AI, którzy działają jak członkowie zespołu Zamiast dodawać do swojego zestawu kolejne, niepołączone narzędzie, firma Bell Direct wybrała ClickUp jako swoje centralne centrum dowodzenia. Skonsolidowała wszystko — od zadań i dokumentów po procesy i wiedzę — w jednym obszarze roboczym, w którym sztuczna inteligencja miała pełny kontekst. Zamiast polegać na ogólnych botach lub szablonach, wdrożyła Super Agenta, którego nazwała „Delegator”. Jest to autonomiczny członek zespołu, wyszkolony do klasyfikowania przychodzących zadań: Odczytuje każdą wiadomość e-mail przychodzącą do wspólnej skrzynki odbiorczej

Klasyfikuje pilność, klienta i temat przy użyciu pól niestandardowych opartych na AI

W czasie rzeczywistym ustala priorytety i kieruje każde zadanie do odpowiedniej osoby Zautomatyzuj cykle pracy od początku do końca dzięki superagentom AI bez kodowania w ClickUp Wszystko to jest wykonywane bez konieczności ręcznej interwencji ze strony operatorów. 😄 Efekt: wymierne korzyści operacyjne 20% wzrost wydajności operacyjnej , co oznacza, że przy tych samych zasobach można wykonać więcej pracy w krótszym czasie

Uwolniono obciążenie odpowiadające obciążeniu 2 pełnoetatowych pracowników , które jest teraz dostępne do realizacji strategicznych zadań o wysokiej wartości

Ponad 800 e-maili od klientów dziennie klasyfikowanych w czasie rzeczywistym Super Agent kieruje teraz zadaniami tak, jak zrobiłby to człowiek, ale z prędkością i na skalę maszynową. 👉🏼 Chcesz osiągnąć takie same wyniki dla swojego zespołu?

Oto nasza lista najlepszych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które realizują procesy, wykonują zadania i zapewniają analizę danych:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do autonomicznej realizacji projektów z wykorzystaniem agentów AI przypominających ludzi)

Stwórz superagenta bez kodowania w ClickUp Przyspiesz cykl pracy dzięki Super Agentom w ClickUp

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga zespołom zarządzać projektami, współpracować w czasie rzeczywistym i osiągać cele — wszystko to w jednym obszarze roboczym, w którym sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę.

Dzięki ClickUp otrzymujesz sztuczną inteligencję, która potrafi znacznie więcej niż tylko odpowiadać na pytania jak chatbot. Otrzymujesz ClickUp Brain, który działa jak centralny system nerwowy AI — łącząc Twoje zadania, dokumenty i ludzi, podczas gdy superagenci AI ClickUp stają się „rękami”, które wykonują pracę za Ciebie.

Oto dlaczego Super Agents różni się od wszystkich innych narzędzi z tej listy:

Zorientowane na wyniki: Zamiast pytać „Jaki jest status?”, mówisz Super Agentowi: „Upewnij się, że projekt przebiega zgodnie z planem.” Agent samodzielnie wyśle wiadomości do osób opóźniających prace, ponownie przydzieli zablokowane zadania i powiadomi kierownika projektu o ryzyku

Persony oparte na rolach: Wprowadź agenta Triage, aby uporządkować swoją skrzynkę odbiorczą, lub agenta Scribe, aby natychmiast przekształcać nagrania ze spotkań w podzadania i aktualizacje wykresu Gantt

Głęboki kontekst dzięki ClickUp Brain: Ponieważ agenci są zasilani przez ClickUp Brain, mają dostęp do wszystkich prywatnych dokumentów i publicznych zadań (w ramach poziomów uprawnień), dzięki czemu ich autonomiczne decyzje są w 100% świadome kontekstu

Kiedy zespoły są przytłoczone „pracą nad pracą”, Super Agenci potrafią przeanalizować złożone przeszkody projektowe, negocjować zmiany w przydziale zasobów i komunikować się z Twoim zespołem na czacie, aby utrzymać wysokie tempo pracy.

Super Agentów tworzysz, rozmawiając z nimi w narzędziu Agent Builder w ClickUp, które obsługuje język naturalny. Możesz wybrać dowolny z wiodących modeli LLM do obsługi swoich agentów: GPT, Claude lub Gemini! Opisz rolę i narzędzia, których potrzebują (np. „Jesteś naszym Sprint Masterem. Monitoruj zablokowane zadania i powiadom mnie, jeśli podzadanie jest opóźnione o 24 godziny.”).

W przypadku działań o wysokiej stawce Super Agenci przed wykonaniem proszą o zatwierdzenie, zapewniając bezpieczeństwo i nadzór człowieka.

O co w tym wszystkim chodzi? Nie tylko zadajesz pytania Super Agentom; powierzasz im zadania, a oni działają jak Twoi wirtualni koledzy z zespołu AI!

🎥 Zobacz, jak ludzie wykorzystują ClickUp Super Agents jako swoich osobistych asystentów opartych na AI:

Najlepsze funkcje ClickUp

Skorzystaj z katalogu agentów AI, aby dostosować gotowe szablony agentów do swoich cykli pracy niestandardowych

Połącz agentów z wiedzą pochodzącą ze zintegrowanych aplikacji, takich jak GitHub, Salesforce i HubSpot, aby zsynchronizować dane w całym swoim środowisku

Zautomatyzuj powtarzalne zadania , aby usprawnić zarządzanie projektami w działach marketingu, HR, operacyjnym, IT, sprzedaży i każdej innej funkcji, jaką tylko przyjdzie Ci do głowy

Generuj rekomendacje dotyczące zadań, przeprowadź automatyzację cykli pracy i optymalizuj wydajność zespołu w oparciu o aktywność w obszarze roboczym

Podsumowuj złożone dokumenty i notatki ze spotkań, aby podejmować decyzje szybko i skutecznie

Limity ClickUp

Wymaga czasu na ustawienia, aby w pełni wykorzystać potencjał

Korzystanie z zaawansowanych funkcji może wymagać przeszkolenia użytkowników

Nie jest to platforma oparta na kodzie, służąca do tworzenia od podstaw niestandardowych systemów wieloagentowych

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Każdy może zacząć korzystać z agentów AI — nie potrzebujesz doświadczenia w programowaniu. ClickUp sprawił, że konfiguracja agentów i stopniowe wdrażanie sztucznej inteligencji do naszego modelu operacyjnego stało się niezwykle proste.

Każdy może zacząć korzystać z agentów AI — nie potrzebujesz doświadczenia w programowaniu. ClickUp sprawił, że konfiguracja agentów i stopniowe wdrażanie sztucznej inteligencji do naszego modelu operacyjnego stało się niezwykle proste.

❗️Chcesz zwiększyć swoją komunikację i wydajność 10-krotnie? Poznaj Brain MAX — aplikację komputerową ClickUp, która łączy sztuczną inteligencję, wyszukiwanie i automatyzację we wszystkich aplikacjach, z których korzystasz. Koniec z przeskakiwaniem między niepowiązanymi narzędziami AI lub przeszukiwaniem niekończących się zakładek. Dzięki Brain MAX zyskujesz wydajność opartą na obsłudze głosowej, ujednolicone wyszukiwanie we wszystkich aplikacjach, możliwość czatowania z wieloma modelami LLM, niestandardowe agenty AI oraz natychmiastowe tworzenie niestandardowych raportów — wszystko w jednym miejscu. Rozwiązanie to zmniejsza obciążenie poznawcze, eliminuje opóźnienia w wykrywaniu zagrożeń i generowaniu raportów oraz skutecznie zapobiega niekontrolowanemu rozrostowi systemów AI. Jeśli jesteś gotowy na nową erę kontekstowej sztucznej inteligencji i płynnej pracy, Brain MAX to kolejne narzędzie, które musisz mieć.

2. LangChain (najlepszy agent AI do tworzenia niestandardowych frameworków agentów AI)

za pośrednictwem LangChain

LangChain to framework typu open source, który upraszcza tworzenie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji z wykorzystaniem dużych modeli językowych (LLM). Dzięki integracji modeli LLM z różnymi narzędziami i API, takimi jak OpenAI API, programiści tworzą inteligentne systemy zdolne do rozumowania, podejmowania decyzji i autonomicznego działania. Modułowa architektura LangChain zapewnia wsparcie dla wielu zastosowań, w tym chatboty, generowanie treści wzbogacone o wyniki wyszukiwania, streszczanie dokumentów oraz generowanie danych syntetycznych.

Jedną z wyróżniających się funkcji LangChain jest Agent Framework. Pozwala on programistom tworzyć agentów AI i łączyć je z modelami GPT, bazami danych wektorowymi oraz źródłami danych w celu obsługi złożonych zadań. Obsługuje również tworzenie i integrację niestandardowych narzędzi, dzięki czemu agenci są bardziej elastyczni w konkretnych zastosowaniach AI.

LangChain oferuje również LangGraph, platformę do wdrażania agentów AI na dużą skalę. Zapewnia ona interfejsy API do zarządzania stanem agenta, pamięcią i interakcjami z użytkownikami, dzięki czemu jest gotowa do wdrożenia w środowisku produkcyjnym.

Najlepsze funkcje LangChain

Wykorzystaj LangGraph do wdrażania skalowalnych, wieloetapowych cykli pracy agentów AI z wsparciem dla ponownych prób, śledzeniem stanu i wydajnym wykonywaniem

Wybierz LangSmith, aby uzyskać narzędzia zapewniające widoczność w poziomie poleceń oraz narzędzia do debugowania przydatne w inżynierii agentów

Wdrażaj „floty” wyspecjalizowanych agentów w całej organizacji dzięki scentralizowanemu monitorowaniu

Twórz agentów, którzy nie działają tylko w linii prostej; mogą oni powrócić do poprzedniego kroku, jeśli zorientują się, że popełnili błąd (samokorekta)

Ograniczenia LangChain

Zaawansowane ustawienia w LangChain wymagają znajomości języka Python

Platforma oferuje ograniczone wsparcie dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej; użytkownik jest odpowiedzialny za hosting i utrzymanie infrastruktury dla swoich agentów

Ceny LangChain

OSS Framework : Free (licencja MIT)

LangSmith Developer: Free (do 5000 śladów miesięcznie)

LangSmith Plus : 39 USD/licencja/miesiąc (do monitorowania na poziomie produkcyjnym)

Platforma LangGraph: 0,001 USD za wykonanie węzła (model płatności zgodnie z rzeczywistym zużyciem dla hostingu w chmurze)

Oceny klientów LangChain

G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o LangChain?

Cytat z recenzji serwisu G2:

LangChain znacznie zmniejsza złożoność tworzenia gotowych do wdrożenia aplikacji AI, dostarczając gotowe komponenty dla typowych wzorców, takich jak RAG, pamięć konwersacyjna i cykle pracy agentów. Pozwala to naszemu zespołowi na przełączanie się między różnymi dostawcami modeli LLM bez konieczności przepisywania kodu, co pomaga zoptymalizować koszty i uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy.

LangChain znacznie zmniejsza złożoność tworzenia gotowych do wdrożenia aplikacji /AI, dostarczając gotowe komponenty dla typowych wzorców, takich jak RAG, pamięć konwersacyjna i cykle pracy agentów. Pozwala to naszemu zespołowi na przełączanie się między różnymi dostawcami modeli LLM bez konieczności przepisywania kodu, co pomaga zoptymalizować koszty i uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy.

3. AutoGPT (najlepszy agent AI do autonomicznych operacji wieloagentowych)

za pośrednictwem AutoGPT

AutoGPT to narzędzie typu open source oparte na sztucznej inteligencji, które wykorzystuje zaawansowane modele językowe, takie jak GPT-4, do samodzielnego wykonywania zadań zdefiniowanych przez użytkownika. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów AI, które wymagają ciągłego udziału człowieka, AutoGPT rozkłada złożone cele na łatwe do opanowania podzadania i wykonuje je samodzielnie. Można to porównać do cyfrowej siły roboczej działającej w bezpiecznym środowisku typu sandbox.

Obsługuje wsparcie dla dostępu do Internetu, zarządzania pamięcią oraz integracji z narzędziami i interfejsami API, umożliwiając realizację zadań w zakresie generowania zawartości oraz wykonywania kodu. Dzięki temu idealnie nadaje się dla organizacji korzystających z zaawansowanych aplikacji AI do tworzenia w pełni autonomicznych systemów opartych na sztucznej inteligencji.

Najlepsze funkcje AutoGPT

Przeglądaj internet, aby zbierać informacje, prowadzić badania i być na bieżąco dzięki danym w czasie rzeczywistym

Udoskonalaj strategie i optymalizuj wyniki dzięki iteracyjnemu uczeniu się i wykonywaniu kodu

Popraw proces podejmowania decyzji i spójność w realizacji zadań poprzez utrzymywanie pamięci krótkotrwałej, która zapewnia kontekst dla bieżących zadań

Limity AutoGPT

W dużym stopniu opiera się na samokontroli, co może prowadzić do kumulacji błędów bez nadzoru człowieka

Operacje wymagają częstych wywołań API, co powoduje wysokie koszty operacyjne

Ceny AutoGPT

Oprogramowanie open source

Oceny i recenzje AutoGPT

G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o AutoGPT?

Recenzent serwisu G2 udostępnia:

AutoGPT jest coraz bardziej zaawansowany niż inne narzędzia AI. Sposób, w jaki tworzy artykuły, projekty i strony internetowe, pozwala nam uzyskać dokładne informacje na temat tego, co przeglądaliśmy. Najważniejszą rzeczą, która mi się w tym podoba, jest to, że jest Free.

AutoGPT jest coraz bardziej zaawansowany niż inne narzędzia AI. Sposób, w jaki tworzy artykuły, projekty i strony internetowe, pozwala nam uzyskać dokładne informacje na temat tego, co przeglądaliśmy. Najważniejszą rzeczą, która mi się w tym podoba, jest to, że jest Free.

👀 Czy wiesz, że... Ponad 50% obecnych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji znajduje się w branży IT (a konkretnie w obszarze DevOps), a kolejne miejsca zajmują marketing, sprzedaż i finanse (po około 10% każda).

4. AutoGen (najlepszy agent AI do usprawniania złożonych cykli pracy)

za pośrednictwem AutoGen

Opracowany przez Microsoft AutoGen to framework typu open source, który upraszcza zarządzanie zadaniami poprzez podział złożonych cykli pracy na łatwe do opanowania części. Umożliwia on programistom tworzenie aplikacji opartych na modelach LLM poprzez koordynację wielu agentów w celu płynnego wykonywania zadań. W cyklu pracy AutoGen możesz mieć „agenta programisty”, „agenta recenzenta” i „agenta proxy użytkownika”, z których wszyscy działają w jednym wątku czatu.

Wykorzystując wprowadzanie danych w języku naturalnym, generuje i ustala priorytety zadań, przewiduje wąskie gardła dzięki analizie predykcyjnej oraz optymalizuje procesy w czasie rzeczywistym.

Programiści cenią sobie jego zdolność do płynnego przetwarzania operacji na dużą skalę. Jako jedno z najlepszych narzędzi do obsługi agentów AI, zostało zaprojektowane w celu optymalizacji tworzenia i koordynacji rozproszonych aplikacji opartych na agentach AI, sterowanych wydarzeniami. Jego wydajność zwiększa wydajność w złożonych cyklach pracy i upraszcza operacje, co czyni je doskonałym wyborem jako narzędzie AI dla aplikacji IT.

Ponadto AutoGen zapewnia interfejs typu low-code za pośrednictwem AutoGen Studio, umożliwiający szybkie prototypowanie i testowanie cykli pracy z udziałem wielu agentów, co obniża barierę wejścia dla tworzenia takich aplikacji.

Najlepsze funkcje AutoGen

Twórz systemy, w których agenci AI współpracują przy wykonywaniu zadań, zwiększając możliwości rozwiązywania problemów

Zapewnij kontrolę i uwzględnij kwestie etyczne poprzez nadzór i interwencję człowieka w cyklu pracy agentów

Testuj systemy agentów lokalnie, z możliwością wdrażania w rozproszonych środowiskach chmurowych w miarę wzrostu potrzeb

Limity AutoGen

Zaawansowane ustawienia mogą stanowić wyzwanie dla początkujących

Uruchamianie wielu agentów AI, zwłaszcza w przypadku dużych modeli językowych, wymaga znacznych zasobów

Ceny AutoGen

Oprogramowanie open source

Oceny i recenzje AutoGen

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o AutoGen?

Oto opinia użytkownika Reddita:

AutoGen zdecydowanie sprawdza się w przypadku niektórych cykli pracy, zwłaszcza jeśli jesteś głęboko zanurzony w ekosystemie Microsoftu lub tworzysz od podstaw rozmowy wieloagentowe w stylu badawczym.

AutoGen zdecydowanie sprawdza się w przypadku niektórych cykli pracy, zwłaszcza jeśli jesteś głęboko zanurzony w ekosystemie Microsoftu lub tworzysz od podstaw rozmowy wieloagentowe w stylu badawczym.

📮 ClickUp Insight: 12% respondentów twierdzi, że agenci AI są trudni do skonfigurowania lub połączenia z ich narzędziami, a kolejne 13% uważa, że wykonanie prostych zadań za pomocą agentów wymaga zbyt wielu kroków. Dane trzeba wprowadzać ręcznie, uprawnienia trzeba na nowo definiować, a każdy cykl pracy zależy od łańcucha integracji, który z czasem może ulec przerwaniu lub odchyleniu. Dobra wiadomość? Nie musisz „połączać” Super Agentów ClickUp ze swoimi zadaniami, dokumentami, czatami ani spotkaniami. Są one natywnie wbudowane w Twój obszar roboczy ClickUp i korzystają z tych samych obiektów, uprawnień i cykli pracy, co każdy inny współpracownik. Ponieważ integracje, kontrola dostępu i kontekst są domyślnie dziedziczone z obszaru roboczego, agenci mogą natychmiast działać w różnych narzędziach bez konieczności tworzenia niestandardowych połączeń. Zapomnij o konfigurowaniu agentów od podstaw!

5. Lyzr. AI (Najlepszy agent AI do analiz opartych na danych)

Lyzr.AI to platforma klasy Enterprise, która ułatwia tworzenie, wdrażanie i zarządzanie bezpiecznymi oraz niezawodnymi agentami AI. Dzięki interfejsowi typu low-code Lyzr Agent Studio umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych agentów AI dostosowanych do konkretnych cykli pracy, zapewniając płynną integrację z istniejącymi narzędziami i systemami. Ich flagowi agenci, tacy jak Jazon (AI SDR) i Skott (AI Content Marketer), nie tylko sugerują pomysły — funkcjonują w systemach CRM i CMS, samodzielnie przeprowadzając badania i działania promocyjne.

Platforma analizuje różne źródła danych, w tym bazy wiedzy, aby dostarczać praktyczne wnioski. Użytkownicy mogą korzystać z analizy w czasie rzeczywistym i modelowania predykcyjnego zintegrowanego z zewnętrznymi interfejsami API, bazami danych oraz narzędziami takimi jak Visual Studio Code.

Lyzr. AI kładzie również nacisk na bezpieczne i odpowiedzialne praktyki w zakresie sztucznej inteligencji, wprowadzając funkcje takie jak redagowanie danych osobowych, sprawdzanie toksyczności oraz oczyszczanie danych wejściowych, aby promować etyczne wdrażanie sztucznej inteligencji w różnych branżach.

Najlepsze funkcje Lyzr. AI

Zdobądź analizę biznesową dzięki frameworkowi agentów opartemu na sztucznej inteligencji

Uzyskaj kreatywne i oparte na danych wyniki dzięki HybridFlow Orchestration, które łączy procesy oparte na dużych modelach językowych (LLM) z uczeniem maszynowym

Ograniczenia Lyzr. AI

Skupione na przetwarzaniu danych i analityce, mniej wszechstronne w zakresie ogólnej automatyzacji

Dla początkujących krzywa uczenia się jest stroma

Ceny Lyzr. AI

Społeczność: Free

Pro: 99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lyzr. AI

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Lyzr. AI?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

Największe wrażenie zrobiło na mnie to, jak łatwo było uruchomić agenta i stworzyć połączenie między różnymi źródłami danych. Podobało mi się, że mogłem bez większych problemów załadować swoje CV jako bazę wiedzy, a nawet podłączyć takie serwisy jak YouTube, Slack czy Hacker News.

Największe wrażenie zrobiło na mnie to, jak łatwo było uruchomić agenta i stworzyć połączenie między różnymi źródłami danych. Podobało mi się, że mogłem bez większych problemów załadować swoje CV jako bazę wiedzy, a nawet podłączyć takie serwisy jak YouTube, Slack czy Hacker News.

📮ClickUp Insight: Tylko 7% profesjonalistów korzysta z AI głównie do zarządzania zadaniami i organizacji pracy. Może to wynikać z faktu, że narzędzia te są ograniczone do konkretnych aplikacji, takich jak kalendarze, listy zadań do wykonania czy aplikacje e-mailowe. Dzięki ClickUp ta sama AI wspiera Twoją pocztę e-mailową i inne cykle pracy komunikacyjne, kalendarz, zadania oraz dokumentację. Wystarczy zapytać: „Jakie są moje dzisiejsze priorytety?”. ClickUp Brain przeszuka Twoje obszary robocze i poinformuje Cię dokładnie, jakie zadania masz do wykonania, biorąc pod uwagę ich pilność i ważność. W ten sposób ClickUp konsoliduje dla Ciebie ponad 5 aplikacji w jednej, super aplikacji!

6. BabyAGI (najlepszy agent AI do ustalania priorytetów zadań)

BabyAGI to minimalistyczna odpowiedź na autonomiczną sztuczną inteligencję. Opracowany przez Yohei Nakajimę skrypt w języku Python doskonale ilustruje pętlę agentyczną: tworzenie zadań -> ustalanie priorytetów zadań -> wykonywanie zadań. Dzięki zaawansowanym technikom wprowadzania danych w języku naturalnym oraz uczeniu maszynowemu generuje, ustala priorytety i wykonuje zadania w oparciu o z góry określone cele oraz wyniki poprzednich zadań.

Wykorzystuje on bazę danych wektorową (taką jak Pinecone lub Weaviate) jako swoją „pamięć długotrwałą”, co pozwala mu zapamiętać to, czego nauczył się w kroku pierwszym, podczas wykonywania kroku dziesiątego. Intuicyjna platforma agentowa BabyAGI może również pełnić rolę osobistego asystenta AI, usprawniając operacje, ustalając priorytety zadań, zarządzając zasobami i przyspieszając realizację celów.

Najlepsze funkcje BabyAGI

Zakończ zadania w oparciu o system ważonych priorytetów, aby zmaksymalizować efektywność

Zmieniaj priorytety zadań w czasie rzeczywistym, aby nadążać za zmieniającymi się warunkami

Dzięki skryptowi głównemu zawierającemu mniej niż 200 linii kodu programiści mogą niezwykle łatwo modyfikować go i dostosowywać do konkretnych zastosowań

Limity BabyAGI

Jest to przede wszystkim narzędzie działające w wierszu komend; użytkownicy bez wiedzy technicznej będą mieli trudności z wdrożeniem go bez zewnętrznej nakładki

Wymagana jest znajomość języka programowania Python w celu ustawień i obsługi

Ceny BabyAGI

Oprogramowanie open source

Oceny i recenzje BabyAGI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

💡 Porada eksperta: Od zarządzania harmonogramami i aktualizowania list zadań po obsługę zadań związanych z czytaniem i pisaniem — wykorzystaj asystentów AI, aby zrozumieć i przewidzieć swoje potrzeby oraz zoptymalizować swoje życie. Zacznij od małych kroków, wdrażając jednego z nich (np. ClickUp Brain) do swojego cyklu pracy i obserwuj, jak Twoja wydajność gwałtownie rośnie! 😎

7. SuperAGI (Najlepszy agent AI dla dynamicznych systemów wieloagentowych)

za pośrednictwem SuperAGI

SuperAGI to platforma typu open source oparta na architekturze agentowej, która umożliwia programistom efektywne tworzenie, zarządzanie i wdrażanie autonomicznych agentów AI. Pozwala ona na tworzenie agentów AI, które współpracują ze sobą w celu rozwiązywania złożonych zadań, automatyzacji procesów oraz generowania wniosków na podstawie dużych zbiorów danych.

Ta platforma agentów AI zwiększa wydajność poprzez płynne uruchamianie wielu agentów AI jednocześnie oraz rozszerzanie ich możliwości za pomocą różnych narzędzi. Szablon SuperCoder, dostępny w SuperAGI, pozwala użytkownikom pisać kod poprzez definiowanie celów i instrukcji, co upraszcza proces tworzenia oprogramowania.

Platforma oferuje ponadto możliwość precyzyjnego dostosowywania ścieżki rozwoju agentów, co pozwala im z czasem poprawiać wyniki dzięki pętlom informacji zwrotnej.

Najlepsze funkcje SuperAGI

Wykorzystaj pętle informacji zwrotnej, aby „szkolić” swoich agentów. Jeśli agent wybierze nieefektywną ścieżkę rozwiązania problemu, możesz skorygować jego trajektorię na przyszłość

Przejmij kontrolę nad działaniami agenta AI dzięki konsoli akcji, która pełni rolę zabezpieczenia. Jeśli agent chce wykonać działanie o wysokiej stawce — takie jak wysłanie umowy prawnej lub przeprowadzenie transakcji z wykorzystaniem prawdziwych pieniędzy — wstrzymuje się i czeka na Twoje „zielone światło” w konsoli

Zoptymalizuj alokację zasobów i wydajność w projektach na dużą skalę dzięki telemetrii wydajności, czyli śledzeniu wykorzystania tokenów, czasu działania i wskaźników powodzenia w całej „flocie” agentów, aby zoptymalizować koszty i szybkość działania

Limity SuperAGI

Obsługa platformy wymaga dużych zasobów i znacznej mocy obliczeniowej

Osoby, które dopiero zaczynają korzystać z agentów AI w celu uzyskania optymalnej wydajności, muszą zmierzyć się z trudną krzywą uczenia się

Ceny SuperAGI

Free

Pakiet podstawowy: 45 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 150 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SuperAGI

G2: (ponad 400 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o SuperAGI?

Na G2 jeden z użytkowników udostępnia:

…to naprawdę BEZPŁATNE rozwiązanie dla małych firm, które oferuje 2000 darmowych kredytów AI miesięcznie w module sprzedaży oraz 500 darmowych kredytów w module marketingowym. Stosunkowo proste automatyzacje, które są z pewnością solidne. Możesz dosłownie stworzyć 10 agentów i zautomatyzować całą swoją korespondencję e-mailową. Marketerzy, sprzedawcy i agenci pracownicy.

…to naprawdę BEZPŁATNE rozwiązanie dla małych firm, które oferuje 2000 darmowych kredytów AI miesięcznie w module sprzedaży oraz 500 darmowych kredytów w module marketingowym. Stosunkowo proste automatyzacje, które są z pewnością solidne. Możesz dosłownie stworzyć 10 agentów i zautomatyzować całą swoją korespondencję e-mailową. Marketerzy, sprzedawcy i agenci pracownicy.

➡️ Czytaj więcej: Różnica między uczeniem maszynowym a sztuczną inteligencją

8. CrewAI (najlepszy agent AI do generowania zawartości kreatywnej)

za pośrednictwem CrewAI

CrewAI to framework kodu Python typu open source, stworzony z myślą o tworzeniu zaawansowanych systemów wieloagentowych. Wykorzystuje on zaawansowany framework agentów AI do przypisywania ról, zapewnienia wsparcia dla niezależnego podejmowania decyzji oraz umożliwiania komunikacji między agentami. Taka współpraca pozwala agentom AI rozwiązywać złożone problemy bardziej efektywnie niż w przypadku pracy w pojedynkę.

Jego modułowa architektura umożliwia również łatwą integrację z narzędziami takimi jak LangChain oraz interfejsami API firm OpenAI, Google, Azure i HuggingFace — zapewniając elastyczność i skalowalność w każdym przypadku, od małych projektów po aplikacje na skalę Enterprise.

Najlepsze funkcje CrewAI

Agenci mogą samodzielnie zdecydować o „przekazaniu” podzadania koledze z zespołu, który jest do tego lepiej przygotowany (np. badacz przekazuje surowe dane analitykowi).

Jeśli wywołanie narzędzia agenta zakończy się niepowodzeniem lub model LLM zwróci błędną informację, „agent zarządzający” może wykryć błąd i poprosić agenta o ponowną próbę lub ponowne przemyślenie

Przeciągnij i upuść agentów do „zespołu” i zdefiniuj ich hierarchię (sekwencyjną, hierarchiczną lub konsensusową)

Limity CrewAI

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się z frameworkiem wieloagentowym CrewAI i w pełni wykorzystać jego potencjał

Niska prędkość przetwarzania i niestabilne wyniki

Ceny CrewAI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CrewAI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o CrewAI?

Użytkownik serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Największą zaletą crewAI jest to, że podczas tworzenia agenta możemy określić jego rolę, cel i historię, co znacznie zwiększa wydajność tego agenta.

Największą zaletą crewAI jest to, że podczas tworzenia agenta możemy określić jego rolę, cel i historię, co znacznie zwiększa wydajność tego agenta.

👀 Czy wiesz, że... Chociaż 62% organizacji eksperymentuje z agentami AI, tylko około 23% z nich osiągnęło powodzenie w wdrożeniu systemu opartego na agentach w co najmniej jednej funkcji biznesowej.

9. AgentGPT (najlepszy agent AI do wdrażania niezależnych agentów AI)

za pośrednictwem AgentGPT

AgentGPT to platforma typu open source, która umożliwia użytkownikom tworzenie i wdrażanie autonomicznych agentów dostosowanych do indywidualnych wymagań. Platforma pozwala budować agentów, którzy mogą przeglądać internet, wykonywać kod i przechowywać „pamięć” w ramach swoich pętli zadań. Jest to idealne narzędzie dla użytkowników, którzy muszą w ciągu kilku sekund uruchomić „TravelGPT” lub „MarketResearchGPT”, aby zająć się otwartymi badaniami lub planowaniem.

Proces jest prosty: użytkownicy wyznaczają cel, który AgentGPT dzieli na mniejsze zadania. Następnie narzędzie realizuje każde zadanie po kolei, wykorzystując swoje możliwości AI do jego indywidualnego zakończenia. Intuicyjny interfejs i gotowe do użycia szablony sprawiają, że jest ono dostępne zarówno dla programistów, jak i użytkowników bez wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje AgentGPT

Podejmuj decyzje oparte na danych dzięki dogłębnej analizie wyników agentów

Umożliw integrację z różnorodnymi systemami w celu zapewnienia modułowego działania

Wykorzystaj pamięć długotrwałą, aby agenci zapamiętali wyniki poprzednich uruchomień i dostarczali bardziej szczegółowe wyniki

Limity AgentGPT

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania zachowania agenta w bardzo specyficznych lub niszowych przypadkach użycia

Istnieje ryzyko generowania wyników odzwierciedlających nieodłączne tendencje obecne w danych szkoleniowych

Ceny AgentGPT

Bezpłatna wersja próbna

Wersja Pro: 40 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AgentGPT

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o AgentGPT?

Cytat z recenzji serwisu G2:

Najbardziej podoba mi się w AgentGPT jego prostota i łatwość dostępu – nie wymaga kodowania, wystarczy nazwać agenta i wyznaczyć mu cel, a on wykona zadanie.

Najbardziej podoba mi się w AgentGPT jego prostota i łatwość dostępu – nie wymaga kodowania, wystarczy nazwać agenta i wyznaczyć mu cel, a on wykona zadanie.

10. Microsoft Copilot Studio (Najlepsze rozwiązanie do koordynacji w Enterprise)

za pośrednictwem Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio pozwala przedsiębiorstwom tworzyć cykle pracy oparte na agentach, które obejmują platformy Azure, Dynamics 365 oraz tysiące interfejsów API innych firm. Jest przeznaczone dla „architektów”, którzy muszą zbudować agenta, który nie tylko odpowie na pytanie klienta, ale także sprawdzi stan magazynu w systemie ERP w czasie rzeczywistym, wywoła zwrot kosztów za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu API oraz zaktualizuje system CRM — a wszystko to w ramach jednej autonomicznej sekwencji.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot Studio

Użyj węzła generującego odpowiedzi, aby agent mógł odpowiadać na pytania z Twojego prywatnego serwisu SharePoint lub stron internetowych, a następnie użyj węzłów logicznych do obsługi złożonych, opartych na regułach rozgałęzień

Połącz swojego agenta z ponad 1000 gotowych połączeń (takich jak Salesforce, ServiceNow i Jira), aby zamienić „słowa” w „działania”

Stwórz swojego agenta raz i wdrażaj go w aplikacji Microsoft Teams, na stronie internetowej firmy, w aplikacjach mobilnych, a nawet w niestandardowych kanałach komunikacyjnych

Limity Microsoft Copilot Studio

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu i wiedzy technicznej, aby w pełni zrozumieć i efektywnie wykorzystać te możliwości.

Ceny Microsoft Copilot Studio

Licencja standardowa: Dołączona do wielu planów M365 Enterprise

Subskrypcja Copilot Studio : 200 USD/miesiąc

Model płatności zgodnie z rzeczywistym zużyciem: Dostępne za pośrednictwem platformy Azure dla agentów obsługujących duże ilości danych i współpracujących z podmiotami zewnętrznymi

Oceny i recenzje Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Copilot Studio?

Oto opinia użytkownika serwisu G2:

Podoba mi się Microsoft Copilot Studio, ponieważ pozwala łatwo tworzyć i dostosowywać asystentów AI bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności technicznych. Interfejs typu low-code oraz gotowe szablony pozwalają szybko przekształcić pomysły w działające rozwiązania.

Podoba mi się Microsoft Copilot Studio, ponieważ pozwala łatwo tworzyć i dostosowywać asystentów AI bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności technicznych. Interfejs typu low-code oraz gotowe szablony pozwalają szybko przekształcić pomysły w działające rozwiązania.

ClickUp: spraw, by Twoje narzędzie oparte na AI stało się inteligentniejsze

Dzisiejsza praca nie polega już na zarządzaniu zadaniami, ale na zarządzaniu wynikami, które napędzają rozwój Twojej firmy. 🦾 Dzięki połączeniu ludzkich intencji i inteligencji z precyzją maszyn, agenci AI zwiększają wydajność, automatyzują pracę i usprawniają procesy decyzyjne w zespole. 👀

Wśród szerokiej gamy narzędzi AI, ClickUp wyróżnia się jako jedyna zintegrowana przestrzeń robocza AI. Podczas gdy inne platformy wymagają przełączania się między oddzielnymi aplikacjami w celu znalezienia danych, superagenci ClickUp działają bezpośrednio tam, gdzie odbywa się Twoja praca — dysponując pełnym kontekstem zadań, dokumentów i czatów w czasie rzeczywistym. Co więcej, każda akcja agenta jest rejestrowana i przejrzysta, a ponadto dziedziczy istniejące zabezpieczenia i uprawnienia Twojego obszaru roboczego, aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość kontroli danych.

🛠️ Chcesz przestać zarządzać zadaniami i zacząć osiągać wyniki? Poznaj przyszłość autonomicznej pracy.