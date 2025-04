13 najlepszych niepieniężnych zachęt zwiększających zaangażowanie pracowników

Sprawdź fakty: Dobrze rozpoznawalni pracownicy są 45% mniej prawdopodobne odejść z organizacji dwa lata po dołączeniu do niej. Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że tylko 31% pracowników czuje się naprawdę zaangażowanych w swoich organizacjach.

Sposób, w jaki firmy podchodzą do motywacji ewoluował. Tradycyjne nagrody finansowe nie są już wystarczające, aby zainspirować i zatrzymać największe talenty. Zamiast tego, na pierwszy plan wysuwają się zachęty niepieniężne, oferujące pracownikom coś znacznie cenniejszego: poczucie celu, uznanie i rozwój.

Omówimy skuteczne strategie, najlepsze praktyki i przykłady ze świata rzeczywistego, które pokazują, w jaki sposób zachęty niepieniężne mogą przekształcić Twoją organizację.

Ale najpierw zrozummy, na czym polegają zachęty niepieniężne.

Zrozumienie zachęt niepieniężnych

Jeśli chodzi o motywowanie pracowników, pieniądze nie są jedyną odpowiedzią. Zachęty niepieniężne koncentrują się na uznaniu wkładu, wspieraniu rozwoju i budowaniu połączeń, które trwają dłużej niż wypłata.

Strategie te wykorzystują wewnętrzną motywację, tworząc poczucie wartości i zgodności z celami firmy. W przeciwieństwie do zachęt pieniężnych, które oferują krótkoterminową gratyfikację, niepieniężne zachęty dla pracowników często pozostawiają głębsze i trwalsze wrażenie.

Różnica między zachętami pieniężnymi i niepieniężnymi

Aspekt Zachęty pieniężne Zachęty niepieniężne Bezpośrednie nagrody finansowe, takie jak premie lub podwyżki, Pozafinansowe uznanie lub korzyści Cel Natychmiastowy zysk finansowy Długoterminowa motywacja i zaangażowanie Premie, podwyżki wynagrodzeń, prowizje Uznanie, elastyczne warunki pracy, możliwości rozwoju Atrakcyjność Nagroda finansowa Emocjonalne znaczenie i personalizacja

zachęty pieniężne a niepieniężne

Zachęty niepieniężne, takie jak elastyczne harmonogramy pracy lub możliwości rozwoju zawodowego, pokazują pracownikom, że ich wkład wykracza poza wymierne wyniki. W połączeniu z zachętami pieniężnymi, tworzą one kulturę, w której ludzie czują się naprawdę docenieni.

Przyjrzyjmy się, dlaczego te strategie mają tak potężny wpływ.

Korzyści płynące z zachęt niepieniężnych

Co tak naprawdę napędza twój zespół do osiągania doskonałych wyników? Często nie jest to tylko wypłata. Zachęty niepieniężne nadają priorytet połączeniu, uznaniu i rozwojowi - kluczowym elementom, które inspirują trwałe zaangażowanie.

Oto dlaczego mają one znaczenie:

Przygotowuje pracowników na przyszłość : Inwestowanie w rozwój zawodowy przygotowuje pracowników na nadchodzące wyzwania, budując silniejsze fundamenty organizacji

: Inwestowanie w rozwój zawodowy przygotowuje pracowników na nadchodzące wyzwania, budując silniejsze fundamenty organizacji Utrzymuje długoterminowe zaangażowanie pracowników : Uznanie, poprzez mentoring lub elastyczną pracę, pomaga pracownikom poczuć połączenie z ich rolą i wizją, napędzając stałe zaangażowanie

: Uznanie, poprzez mentoring lub elastyczną pracę, pomaga pracownikom poczuć połączenie z ich rolą i wizją, napędzając stałe zaangażowanie Podnosi morale zespołu : Świętowanie osiągnięć podnosi na duchu jednostki i motywuje cały zespół, niezależnie od tego, czy jest to okrzyk na spotkaniu, czy token uznania

: Świętowanie osiągnięć podnosi na duchu jednostki i motywuje cały zespół, niezależnie od tego, czy jest to okrzyk na spotkaniu, czy token uznania Zwiększa satysfakcję z pracy: Zachęty niepieniężne, takie jak rozwój zawodowy lub nagrody za doświadczenie, zapewniają cel, zapewniając pracownikom poczucie, że ich praca naprawdę ma znaczenie

Wzmacnia lojalność : Programy odnowy biologicznej i inicjatywy rozwoju kariery pokazują pracownikom, że ich wartość jest doceniana, zachęcając ich do pozostania oddanymi organizacji

: Programy odnowy biologicznej i inicjatywy rozwoju kariery pokazują pracownikom, że ich wartość jest doceniana, zachęcając ich do pozostania oddanymi organizacji Wspiera równowagę między życiem zawodowym a prywatnym : Elastyczne harmonogramy lub czas na osobiste projekty szanują czas pracowników, zwiększając ich wydajność i ogólne zadowolenie

: Elastyczne harmonogramy lub czas na osobiste projekty szanują czas pracowników, zwiększając ich wydajność i ogólne zadowolenie Przyciąga i zatrzymuje talenty : Programy uznaniowe i możliwości rozwoju tworzą pożądane miejsce pracy, które utrzymuje zaangażowanie największych talentów, jednocześnie przyciągając nowe perspektywy

: Programy uznaniowe i możliwości rozwoju tworzą pożądane miejsce pracy, które utrzymuje zaangażowanie największych talentów, jednocześnie przyciągając nowe perspektywy Wywiera wpływ bez ponoszenia wysokich kosztów: Proste gesty, takie jak pochwały czy warsztaty rozwijające umiejętności, wywierają trwałe wrażenie bez konieczności angażowania dużego budżetu

Zachęty niepieniężne przekształcają miejsca pracy w społeczności. Sprawiają, że pracownicy czują się doceniani, a nie tylko wynagradzani. Następnym razem, gdy będziesz myśleć o nagrodach, zadaj sobie pytanie: co pozostawi wrażenie?

Najlepsze niepieniężne zachęty dla pracowników

Zachęty niepieniężne koncentrują się na tworzeniu środowiska, w którym pracownicy czują się docenieni, uznani i zainspirowani. Strategie te odnoszą się do wewnętrznych motywatorów, takich jak rozwój, połączenie i osobiste spełnienie, budując kulturę miejsca pracy, która jest integracyjna i kwitnąca .

1. Elastyczna praca i flextime📅

Umożliwienie pracownikom zarządzania swoim harmonogramem zwiększa wydajność i zmniejsza stres. Elastyczność pokazuje zaufanie do zdolności pracowników do spotkania się ze swoimi obowiązkami w sposób, który jest zgodny z ich osobistymi i zawodowymi potrzebami.

Pomysły i przykłady

Wprowadzenie opcji pracy zdalnej lub elastycznych godzin pracy, aby dostosować się do różnych stylów pracy

Wykorzystanie Widok kalendarza ClickUp aby dostosować dostępność Teams, jednocześnie umożliwiając elastyczność

Wdrożenie "elastycznych piątków" lub krótszych dni roboczych w celu promowania równowagi między pracą a życiem prywatnym

Wizualizacja harmonogramu w czasie rzeczywistym za pomocą widoku kalendarza ClickUp

2. Uznanie publiczne i uznanie pracowników🥇 Docenianie wkładu zespołu w pracy przekształca osiągnięcia w uroczyste chwile, które inspirują wszystkich. Uznanie pokazuje pracownikom, że ich wysiłek ma znaczenie i nadaje ton kulturze doceniania.

Pomysły i przykłady

Użycie Przypisane komentarze ClickUp aby natychmiast wyróżnić świetną pracę bezpośrednio w zadaniach, zapewniając, że pochwała jest natychmiastowa i widoczna dla zespołu

Podkreślaj kamienie milowe podczas spotkań zespołu lub prezentuj osiągnięcia pracowników w biuletynach firmowych

Stwórz program wzajemnych nominacji, aby zachęcić współpracowników do wzajemnego doceniania swoich osiągnięć

3. Umiejętności i rozwój kariery opportunities👨‍💻

Dostarczanie pracownikom narzędzi do rozwoju zawodowego pokazuje, że organizacja ceni ich przyszłość. Takie możliwości sprawiają, że role są dynamiczne, a indywidualne aspiracje są dostosowane do powodzenia organizacji.

Pomysły i przykłady

Oferowanie dostępu do certyfikatów, warsztatów związanych z rolą lub kursów online dostosowanych do celów zawodowych

Zbuduj scentralizowany hub edukacyjny za pomocą Dokumenty ClickUp do przechowywania zasobów szkoleniowych i najlepszych praktyk

Uruchomienie programów mentorskich w celu połączenia młodszych członków zespołu z doświadczonymi kolegami w celu uzyskania wskazówek i rozwoju umiejętności

Stwórz scentralizowany hub wiedzy z ClickUp Docs

4. Nagrody za doświadczenie🔎

Nagrody doświadczalne pozostawiają trwałe wrażenie, tworząc niezapomniane chwile. Nagrody te wyróżniają się tym, że są dostosowane do preferencji i odsetek pracowników.

Pomysły i przykłady

Nagradzaj najlepszych pracowników biletami na wydarzenia, takie jak koncerty lub konferencje branżowe

Planowanie działań integracyjnych, takich jak escape roomy, przygody na świeżym powietrzu lub rekolekcje wellness

Organizowanie sponsorowanych przez firmę "dni wrażeń", podczas których pracownicy uczestniczą w wyjątkowych zajęciach

5. Dodatkowy płatny czas wolny⌚

Oferowanie dodatkowego czasu wolnego daje pracownikom szansę na zregenerowanie sił i priorytetowe traktowanie swojego dobrego samopoczucia. Ten prosty gest pokazuje, że organizacja ceni ich czas i wysiłek.

Pomysły i przykłady

Wprowadzenie "bonusowych dni WOM" za spotkanie określonych celów lub kamieni milowych

Oferowanie dni zdrowia psychicznego w ramach szerszej inicjatywy wellness

Dać pracownikom wolne w dniu ich urodzin lub dodać zmienne dni świąteczne do użytku osobistego

6. Namacalne nagrody i prezenty🎁

Przemyślane, namacalne nagrody służą jako trwałe przypomnienie o uznaniu. Te fizyczne tokeny sprawiają, że pracownicy czują się wartościowi i docenieni.

Pomysły i przykłady

Dostarczanie spersonalizowanych prezentów, takich jak pudełka prezentowe, gadżety technologiczne lub gadżety firmowe

Świętowanie rocznic pracy za pomocą unikalnych elementów, które odzwierciedlają wkład pracowników

Nagradzanie osiągnięć za pomocą kart podarunkowych lub pakietów wellness dostosowanych do indywidualnych preferencji

7. Wzmocnienie poprzez rolę enhancements👩‍🏫

Oferowanie pracownikom możliwości podejmowania nowych wyzwań lub pełnienia ról przywódczych sprawia, że ich praca jest dynamiczna i znacząca. Wzmocnienie roli buduje pewność siebie i zachęca do rozwoju.

Pomysły i przykłady

Wyznaczanie pracowników o wysokim potencjale do kierowania strategicznymi inicjatywami lub projektami zespołowymi

Przekazanie im wyczyszczonej własności śledzenia projektów i wyników zespołu

Rotacja pracowników do ról międzyfunkcyjnych w celu poszerzenia ich umiejętności i perspektyw

8. Tworzenie grywalizowanych środowisk pracy😎

Grywalizacja sprawia, że praca jest bardziej angażująca

wprowadzając zabawę i przyjazną rywalizację. Nagradzając postępy, grywalizacja zmienia rutynowe zadania w ekscytujące wyzwania.

Pomysły i przykłady

Tworzenie tablic liderów zespołu w celu śledzenia zakończonych zadań lub kamieni milowych projektu

Oferowanie niepieniężnych zachęt, takich jak dodatkowy urlop lub bilety na wydarzenia dla najlepszych pracowników

Organizowanie wyzwań zespołowych, które doceniają współpracę i indywidualny wkład

9. Możliwości wolontariatu i odpowiedzialności społecznej🌸

Zapewnienie pracownikom możliwości odwdzięczenia się poprzez wolontariat lub inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu pomaga im połączyć się z większym celem.

Pomysły i przykłady

Organizowanie dni wolontariatu, podczas których pracownicy mogą angażować się w projekty lokalnej społeczności

Tworzenie sponsorowanych przez firmę programów dopasowywania darowizn na cele, na których zależy pracownikom

Współpraca z organizacjami non-profit w zakresie możliwości wolontariatu opartego na umiejętnościach

10. Programy i inicjatywy wellness💪

Priorytetowe traktowanie zdrowia pracowników poprzez programy odnowy biologicznej sprzyja zarówno dobremu samopoczuciu fizycznemu, jak i psychicznemu, poprawiając ogólną wydajność.

Pomysły i przykłady

Oferowanie zajęć jogi lub fitness w biurze lub wirtualnie

Zapewnienie dostępu do zasobów zdrowia psychicznego, takich jak sesje terapeutyczne lub aplikacje mindfulness

Organizowanie wyzwań wellness skoncentrowanych na ćwiczeniach, nawodnieniu lub zdrowym odżywianiu

czy wiesz, że w 1879 r. firma Pullman Company założyła jedną z najbardziej znanych firm na świecie? najwcześniejszych programów odnowy biologicznej dla pracowników tworząc stowarzyszenie sportowe dla swoich pracowników

11. Osobisty projekt time👨‍🔬

Pozostawienie pracownikom czasu na pracę nad osobistymi lub pasjonującymi projektami sprzyja kreatywności i innowacyjności, jednocześnie budując poczucie własności.

Pomysły i przykłady

Wdrożenie "godzin innowacji", podczas których pracownicy mogą badać pomysły poza swoimi zwykłymi obowiązkami

Organizowanie i śledzenie postępów w realizacji tych projektów pasji

Organizowanie wewnętrznych prezentacji dla pracowników w celu zaprezentowania zakończonych projektów

12. Teams bonding i doświadczenia kulturowe🙌

Angażowanie pracowników we wspólne działania wzmacnia relacje i tworzy poczucie przynależności. Doświadczenia te zachęcają do współpracy i pomagają pracownikom nawiązać głębsze połączenia wykraczające poza codzienne zadania.

Pomysły i przykłady

Organizowanie spotkań kulturowych lub wydarzeń tematycznych w celu świętowania różnorodności i zachęcania do integracji

Planowanie rekolekcji poza siedzibą firmy skoncentrowanych na ćwiczeniach budowania zespołu i wyzwaniach związanych ze współpracą

Organizowanie wieczorów z ciekawostkami, poszukiwań skarbów lub interaktywnych gier w celu rozwijania koleżeństwa w swobodnym ustawieniu

13. Uznanie poprzez wewnętrzne nagrody🏆

Ustanowienie wewnętrznego programu nagród formalizuje uznanie, jednocześnie zachęcając do przyjaznej rywalizacji. Nagrody te podkreślają wzorowe wyniki i inspirują innych do stawiania sobie wyższych celów.

Pomysły i przykłady

Tworzenie corocznych nagród, takich jak "Najbardziej Innowacyjny Myśliciel" lub "Gracz Roku w Teams"

Wykorzystanie wkładu pracowników do decydowania o kategoriach nagród i zwycięzcach, zapewniając inkluzywność

Łączenie nagród z nagrodami empirycznymi, takimi jak kolacja z kierownictwem lub ekskluzywne możliwości

Zachęty niepieniężne wykraczają poza zwykłe dodatki, kształtując kulturę miejsca pracy, w której priorytetem jest rozwój, znaczące połączenia i prawdziwe uznanie. W następnej sekcji zbadamy, jak skutecznie wdrożyć te pomysły, przekształcając je z koncepcji w możliwe do wykonania kroki.

Wdrażanie niepieniężnych zachęt w miejscu pracy

Stworzenie skutecznego programu motywacji pozapłacowej wymaga dostosowania strategii do potrzeb pracowników i celów organizacji, przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi usprawniających realizację.

Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże zapewnić powodzenie -..

Krok 1: Poznaj preferencje pracowników

Powodzenie programu zaczyna się od poznania wartości cenionych przez pracowników.

Zbierz spostrzeżenia za pomocą ankiet, sesji informacji zwrotnych lub dyskusji w Teams za pomocą Formularze ClickUp Zidentyfikuj czynniki motywujące, takie jak elastyczność, uznanie, rozwój kariery lub inicjatywy wellness

Wykorzystanie zebranych danych do dostosowania nagród do zróżnicowanych potrzeb pracowników

Krok 2: Ustawienie mierzalnych celów🎯

Wyczyszczone cele zapewniają, że program pozostaje skoncentrowany i skuteczny.

Skuteczne śledzenie celów dzięki ClickUp

Określ cele, takie jak zwiększenie zaangażowania pracowników, zmniejszenie rotacji lub zwiększenie wydajności

Śledzenie postępów za pomocą Cele ClickUp dostosowanie programu do priorytetów organizacji i indywidualnych osiągnięć

Krok 3: Dostosowanie nagród do wartości organizacyjnych

Program motywacyjny powinien odzwierciedlać podstawowe wartości organizacji i jednocześnie inspirować pracowników.

Zaprojektuj nagrody, które współgrają z kulturą firmy - na przykład organizacje zorientowane na usługi mogą skupić się na uznaniu, podczas gdy innowacyjne firmy mogą nadać priorytet nagrodom empirycznym

Użycie Kamienie milowe ClickUp aby bezpośrednio połączyć zachęty z kluczowymi osiągnięciami i zapewnić zgodność z długoterminowymi celami

Śledzenie kamieni milowych projektu za pomocą ClickUp

Krok 4: Wyczyszczone komunikaty📜

Przejrzystość i jasność mają kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i uczestnictwa w programie.

Scentralizuj szczegóły programu, takie jak uprawnienia, kryteria i dostępne nagrody za pomocą ClickUp Docs, dzięki czemu informacje będą dostępne dla wszystkich

Udostępnianie informacji o wynikach i osiągnięciach za pomocą aplikacji Szablon raportu wydajności ClickUp Połącz postępy pracowników i kwartalne przeglądy z zachętami za pomocą szablonu Szablon kwartalnego przeglądu wyników ClickUp ### Krok 5: Ciągłe monitorowanie i doskonalenie



Ciągłe monitorowanie zapewnia, że program pozostaje skuteczny i elastyczny.

Uzyskaj przejrzysty widok swoich postępów za pomocą ClickUp Dashboards

Wizualizuj uczestnictwo i wyniki w czasie rzeczywistym za pomocą Pulpity ClickUp Dźwignia Widok obciążenia pracą ClickUp aby utrzymać równowagę między zaangażowaniem pracowników a obciążeniem pracą, unikając wypalenia zawodowego

Regularne zbieranie informacji zwrotnych od pracowników w celu dostosowania i ulepszenia programu

Krok 6: Automatyzacja uznawania i nagradzania

Automatyzacja upraszcza zarządzanie programem motywacyjnym, zapewniając spójność i zmniejszając koszty administracyjne.

Wyeliminuj powtarzające się ręczne zadania dzięki automatyzacji ClickUp

Dźwignia Zadania ClickUp do zarządzania potwierdzeniami i Automatyzacja ClickUp aby usprawnić dane powstania podziękowań za osiągnięte kamienie milowe, zapewniając spójne i skuteczne uznanie

Śledzenie wkładu i stałych wysiłków za pomocą Śledzenie czasu ClickUp nagradzanie pracowników za ich zaangażowanie

Postępując zgodnie z tymi krokami i wykorzystując ClickUp Human Resources można stworzyć niepieniężny program motywacyjny, który zmotywuje pracowników i będzie zgodny z celami firmy w zakresie długoterminowego powodzenia.

Przykłady powodzenia niepieniężnych zachęt w miejscu pracy

Biznes w biznesie to poprawa stanu świata Marc Benioff, dyrektor generalny Salesforce

Świetne pomysły nie biorą się z powietrza - są inspirowane kulturami, w których pracownicy czują się docenieni i wzmocnieni. Niektóre z najbardziej innowacyjnych firm na świecie opanowały sztukę niepieniężnych zachęt, udowadniając, że uznanie, elastyczność i cel mogą napędzać niezrównaną motywację.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób przekształciły one kreatywne pomysły w historie powodzenia w miejscu pracy.

Google: Wspieranie innowacji dzięki "20% czasu Polityka Google "20% czasu" umożliwia pracownikom poświęcenie jednej piątej ich tygodnia pracy na osobiste projekty pasji. Inicjatywa ta przyczyniła się do powstania przełomowych produktów, takich jak Gmail i mapy Google, podkreślając, jak zaufanie i autonomia mogą napędzać innowacje.

Kluczowe wnioski: Dawanie pracownikom swobody w odkrywaniu ich pomysłów sprzyja kreatywności i skutkuje przełomami, które przynoszą korzyści zarówno jednostkom, jak i organizacji.

Starbucks: Inwestowanie w edukację pracowników

Starbucks wspiera aspiracje swoich pracowników poprzez Starbucks College Achievement Plan oferujący kwalifikującym się partnerom z USA 100% pokrycie czesnego za studia licencjackie w ramach programu online Uniwersytetu Stanowego Arizony. Ta korzyść nie tylko pomaga pracownikom osiągnąć ich cele edukacyjne, ale także wspiera lojalność i długoterminowe zaangażowanie w firmie.

Kluczowe wnioski: Inwestowanie w edukację pracowników świadczy o zaangażowaniu w ich rozwój, tworząc bardziej wykwalifikowaną i zaangażowaną siłę roboczą.

HubSpot: Elastyczność dzięki WOM bez ograniczeń

HubSpot's nieograniczony płatny czas wolny (PTO) policy odzwierciedla commit firmy na rzecz autonomii i dobrego samopoczucia pracowników. Pracownicy mają swobodę brania wolnego w zależności od potrzeb, dzięki czemu mogą priorytetowo traktować potrzeby osobiste bez uszczerbku dla wydajności. Takie podejście sprzyja zaufaniu, zmniejsza wypalenie zawodowe i wspiera zdrowszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Kluczowe wnioski: Zapewnienie elastycznych zasad dotyczących czasu wolnego zwiększa morale i zaangażowanie pracowników, ponieważ teraz mają oni możliwość odpowiedzialnego zarządzania swoim harmonogramem.

Salesforce: Zachęcanie do wolontariatu poprzez płatny czas wolny Salesforce integruje filantropię do swojej kultury dzięki modelowi "1-1-1", przeznaczając 1% czasu, kapitału i produktów firmy na inicjatywy społeczne. Pracownicy otrzymują siedem płatnych dni Volunteer Time Off (VTO) rocznie, co pozwala im na wsparcie spraw, które ich pasjonują. Polityka ta nie tylko zachęca do wywierania wpływu społecznego, ale także wzmacnia zaangażowanie pracowników poprzez dostosowanie wartości osobistych do celów firmy.

Kluczowe wnioski: Oferowanie zorganizowanego czasu na wolontariat pomaga pracownikom znaleźć cel w ich pracy, jednocześnie wspierając silne połączenie z misją firmy.

Patagonia: Wsparcie aktywizmu środowiskowego

Patagonia oferuje pracownikom 18 godzin płatnego czasu wolnego rocznie na udział w aktywizmie, a nawet pokrywa kaucję dla osób aresztowanych podczas pokojowych protestów. Firma płatny staż środowiskowy program umożliwia również pracownikom udział w organizacjach ekologicznych przez okres do sześciu tygodni.

Kluczowe wnioski: Zachęty powiązane ze wspólnymi wartościami zwiększają zaangażowanie pracowników i łączą cele osobiste z celami organizacyjnymi

Firmy te pokazują, że najlepsze zachęty niepieniężne to te, które współgrają z wartościami, pasjami i aspiracjami pracowników. Weź przykład z ich poradnika i zaprojektuj programy, które zainspirują i zaangażują twoich pracowników.

Przyszłość motywacji pracowników

Nagrody niepieniężne tworzą miejsca pracy, w których pracownicy rozwijają się, wspierając motywację i poczucie wartości. Strategie te wykraczają poza wynagrodzenie finansowe, nadając priorytet znaczącemu uznaniu, rozwojowi osobistemu i połączeniu.

Przyjmując elastyczne warunki pracy, możliwości rozwoju kariery i przemyślane uznanie, wprowadzasz świetną niepieniężną zachętę, która zwiększa zaangażowanie i buduje siłę roboczą gotową na przyszłe wyzwania. Wyposażone w odpowiednie narzędzia, inicjatywy te mogą mieć długotrwały wpływ na całą organizację.

