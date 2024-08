Jak zapewnić spersonalizowane korzyści i benefity pracownicze dla szczęśliwszych pracowników?

Pomiędzy wynagrodzeniami i tradycyjnymi świadczeniami (dentystycznymi, ubezpieczeniowymi itp.), pracodawcy mają niewykorzystaną szansę na wyróżnienie się i zatrzymanie najlepszych talentów poprzez dodatki pracownicze lub świadczenia dodatkowe.

Jeśli zostanie to zrobione w odpowiedni sposób, menedżerowie mogą poprawić wydajność pracowników z zachętami strategicznymi.

Skorzystaj z tego przewodnika jako gotowego narzędzia do ustawienia doskonałej program korzyści dla pracowników i zwiększyć retencję pracowników w organizacji.

**Dlaczego warto oferować benefity pracownicze?

atrakcyjne wynagrodzenia i świadczenia są niezmiennie najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze pracodawcy na całym świecie Randstad Dostawcą nieadekwatnego całkowitego wynagrodzenia jest numer jeden czynnik napędzający dobrowolną rotację wśród pracowników. Najnowsze dane wskazują ponadto, że są one najbardziej atrakcyjne czynniki o pracodawcy:

Wynagrodzenie i oferta świadczeń (62%)

Dobra równowaga między życiem zawodowym a prywatnym (58%)

Ogólna satysfakcja z pracy i bezpieczeństwo (56%)

Oferowanie pracownikom dodatkowych korzyści i benefitów to krok we właściwym kierunku, jeśli chcesz poprawić wskaźniki retencji pracowników i przyciągnąć nowe talenty. To dlatego, że dodatki i świadczenia:

Sprawiają, że pracownicy są bardziej wydajni i szczęśliwsi - niezależnie od tego, czy są to spersonalizowane dodatki dla pracujących matek, świeżo upieczonych tatusiów, czy świeżo upieczonych absolwentów

Oznaczają, że firma stawia pracowników i ich odsetki na pierwszym miejscu, tworząc pozytywny wizerunek marki w umysłach pracowników i zwiększając satysfakcję z pracy

Pomagają pracownikom prowadzić bardziej zrównoważone i szczęśliwe życie, prowadząc do większej retencji

Przyciąganie i zatrzymywanie wysokiej jakości talentów, ponieważ priorytety i odsetki pracowników są uwzględnione, np. atrakcyjne opcje ubezpieczenia

Działać jako wyróżnik, ponieważ dodatki, takie jak członkostwo w Toastmasters, kluby książki i wydarzenia sportowe sponsorowane przez firmę, zwiększają zaangażowanie pracowników

Zmniejszają stres i wypalenie zawodowe, prowadząc do wyższej wydajności i wyników pracy

Tworząc listę niezbędnych dodatków dla pracowników, warto przeprowadzić ankietę i poprosić zespół o wyrażenie opinii na temat tego, co jest dla nich ważne. Wysłuchanie opcji od zespołu to najlepszy sposób na ustawienie programu dodatków pracowniczych, który przyciągnie i zatrzyma pracowników o wysokiej wydajności.

Jaka jest różnica między świadczeniami pracowniczymi a dodatkami?

Na pierwszy rzut oka dodatki i benefity pracownicze wydają się być tym samym, ale tak nie jest.

Amerykański Departament Pracy definiuje benefity jako pozapłacowe wynagrodzenie zapewniane pracownikom przez pracodawcę. Świadczenia te zostały podzielone na pięć kategorii:

Z kolei dodatki pracownicze wykraczają poza wynagrodzenia i świadczenia oferowane przez pracodawców.

Aby uczynić to rozróżnienie jaśniejszym, oto porównanie świadczeń pracowniczych i dodatków:

Rodzaje dodatków pracowniczych

Teraz przyjrzyjmy się różnym dodatkom pracowniczym, które możesz zaoferować.

To, jakie benefity firmowe zaoferujesz swoim pracownikom, będzie zależało od ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Zanim więc zaoferujesz jakikolwiek dodatek pracowniczy, przeanalizuj dane i cechy swoich pracowników, aby dać im dokładnie to, czego chcą:

Zrozumieć ich bezpośrednie potrzeby fizyczne, psychiczne i emocjonalne

Zagłębić się w czynniki wpływające na ich życie i pracę

Poznaj ich odsetki, nawyki, dane demograficzne i aspiracje

Na przykład Forbes twierdzi, że starsze pokolenia preferują elastyczne konta wydatków, podczas gdy młodsze pokolenia preferują zdrowotne konta oszczędnościowe. Podejmij więc wysiłek, aby zrozumieć, co jest najważniejsze dla Twoich pracowników.

Po uzyskaniu tych danych możesz wybierać spośród różnych podstawowych korzyści. Oto kilka opcji, które są na wagę złota:

Ubezpieczenie zdrowotne: Jedno z najbardziej pożądanych świadczeń pracowniczych, ubezpieczenie zdrowotne pomaga pokryć wydatki medyczne, w tym wizyty lekarskie, recepty, pobyty w szpitalu, ubezpieczenie dentystyczne, ubezpieczenie wzroku i programy odnowy biologicznej. Wokół90% respondentów uznało opiekę zdrowotną za istotną korzyść. Pomyśl o tym jako o rodzaju rekompensaty, która daje Twojej organizacji przewagę, ponieważ zdrowsi pracownicy oznaczaliby mniej zwolnień lekarskich

Jedno z najbardziej pożądanych świadczeń pracowniczych, ubezpieczenie zdrowotne pomaga pokryć wydatki medyczne, w tym wizyty lekarskie, recepty, pobyty w szpitalu, ubezpieczenie dentystyczne, ubezpieczenie wzroku i programy odnowy biologicznej. Wokół90% respondentów uznało opiekę zdrowotną za istotną korzyść. Pomyśl o tym jako o rodzaju rekompensaty, która daje Twojej organizacji przewagę, ponieważ zdrowsi pracownicy oznaczaliby mniej zwolnień lekarskich Związane z dobrym samopoczuciem : Oprócz korzyści związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym, należy również skupić się na promocji dobrego samopoczucia pracowników poprzez programy zdrowotne i odnowy biologicznej, takie jak:

Obowiązkowe przerwy (tworzenie pokojów do drzemek, stacji z herbatą/kawą itp.) Zdrowe automaty vendingowe w stołówce Zwrot kosztów za członkostwo w siłowni Prowadzenie zajęć odnowy biologicznej, takich jak medytacja, joga itp. Biurka stojące z ergonomicznymi krzesłami, klawiaturami itp. Free trackery zdrowia, takie jak Fitbit Okresowe szczepienia przeciw grypie na miejscu Maratony biegowe Warsztaty żywieniowe z certyfikowanym dietetykiem

: Oprócz korzyści związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym, należy również skupić się na promocji dobrego samopoczucia pracowników poprzez programy zdrowotne i odnowy biologicznej, takie jak: Elastyczne konta wydatków (FSA): FSA pozwalają pracownikom na odłożenie przed opodatkowaniem dolarów na pokrycie kwalifikujących się wydatków medycznych poniesionych w ciągu roku objętego planem. To małe, ale znaczące posunięcie pomaga pracownikom zaoszczędzić pieniądze na kosztach opieki zdrowotnej i zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu

FSA pozwalają pracownikom na odłożenie przed opodatkowaniem dolarów na pokrycie kwalifikujących się wydatków medycznych poniesionych w ciągu roku objętego planem. To małe, ale znaczące posunięcie pomaga pracownikom zaoszczędzić pieniądze na kosztach opieki zdrowotnej i zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu Zipcar : Zapewnienie dostępu do Zipcar może być przełomem dla pracowników, zwłaszcza w obszarach miejskich, gdzie posiadanie samochodu jest niepraktyczne. Ta korzyść oferuje wygodę i elastyczność, pozwalając pracownikom podróżować do pracy bez konieczności posiadania własnego samochodu

: Zapewnienie dostępu do Zipcar może być przełomem dla pracowników, zwłaszcza w obszarach miejskich, gdzie posiadanie samochodu jest niepraktyczne. Ta korzyść oferuje wygodę i elastyczność, pozwalając pracownikom podróżować do pracy bez konieczności posiadania własnego samochodu Opieka nad dziećmi : Pomagają one odciążyć nadrzędne obowiązki pracujących rodziców - niezależnie od tego, czy jest to opieka nad dziećmi na miejscu, dotacje na opiekę zewnętrzną, czy też elastyczne godziny pracy dostosowane do obowiązków nadrzędnych. Ten dodatek pokazuje, że firma ceni równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i wspiera pracowników w ich rodzinnych commitach

: Pomagają one odciążyć nadrzędne obowiązki pracujących rodziców - niezależnie od tego, czy jest to opieka nad dziećmi na miejscu, dotacje na opiekę zewnętrzną, czy też elastyczne godziny pracy dostosowane do obowiązków nadrzędnych. Ten dodatek pokazuje, że firma ceni równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i wspiera pracowników w ich rodzinnych commitach Tricare : Program opieki zdrowotnej dla członków wojska, emerytów i ich rodzin; stanowi wsparcie dla pracowników, którzy służyli lub obecnie służą w wojsku, zapewniając im dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla nich samych i ich rodzin

: Program opieki zdrowotnej dla członków wojska, emerytów i ich rodzin; stanowi wsparcie dla pracowników, którzy służyli lub obecnie służą w wojsku, zapewniając im dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla nich samych i ich rodzin Atrakcje środowiskowe: Otoczenie pracownika i atmosfera w biurze mają kluczowe znaczenie dla ustawienia odpowiedniej kultury, więc upewnij się, że oferujesz takie korzyści jak:

Swobodny ubiór Pokój gier Rutynowe wyjazdy firmowe Przynieś swojego zwierzaka do biura WOM bez ograniczeń Happy hours i lunche w biurze Miejsce parkingowe dla pracownika miesiąca

Otoczenie pracownika i atmosfera w biurze mają kluczowe znaczenie dla ustawienia odpowiedniej kultury, więc upewnij się, że oferujesz takie korzyści jak: Ubezpieczenie na życie: Oferowanie ubezpieczenia na życie daje pracownikom spokój ducha, wiedząc, że ich rodziny będą miały zapewnioną opiekę finansową po ich odejściu. Jako odpowiedzialny pracodawca musisz:

Zapewniać różne poziomy ubezpieczenia w oparciu o potrzeby pracowników Oferować opcję dodatkowego ubezpieczenia dla współmałżonków i osób pozostających na ich utrzymaniu

Oferowanie ubezpieczenia na życie daje pracownikom spokój ducha, wiedząc, że ich rodziny będą miały zapewnioną opiekę finansową po ich odejściu. Jako odpowiedzialny pracodawca musisz:

Pracownicy postrzegają ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie finansowe, które pokrywa kluczowe wydatki, takie jak koszty pogrzebu, niespłacone długi itp., jednocześnie zapewniając zastępstwo dochodu dla osób pozostających na ich utrzymaniu.

Dodatki płacowe: Regularne przeglądy wynagrodzeń w celu zapewnienia, że pakiety wynagrodzeń pozostają konkurencyjne na rynku. Należy również pomyśleć o premiach opartych na wynikach, aby nagradzać pracowników za ich ciężką pracę - co jest obecnie głównym wymogiem dla millenialsów

Regularne przeglądy wynagrodzeń w celu zapewnienia, że pakiety wynagrodzeń pozostają konkurencyjne na rynku. Należy również pomyśleć o premiach opartych na wynikach, aby nagradzać pracowników za ich ciężką pracę - co jest obecnie głównym wymogiem dla millenialsów Programy pomocy dla pracowników (EAP): Programy EAP zapewniają pracownikom dostęp do poufnego doradztwa i wsparcia w zakresie problemów osobistych i związanych z pracą. Ideą jest pomoc pracownikom w radzeniu sobie z wyzwaniami, takimi jak stres, niepokój, problemy z powiązaniami i nadużywanie substancji odurzających, bez utrudniania im pracy

Programy EAP zapewniają pracownikom dostęp do poufnego doradztwa i wsparcia w zakresie problemów osobistych i związanych z pracą. Ideą jest pomoc pracownikom w radzeniu sobie z wyzwaniami, takimi jak stres, niepokój, problemy z powiązaniami i nadużywanie substancji odurzających, bez utrudniania im pracy Dodatki rodzinne : Organizacja musi oferować szereg przywilejów rodzinnych, takich jak:

Płatny urlop ojcowski Dedykowany pokój dla matek karmiących Płatny urlop macierzyński powyżej ośmiu tygodni Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej Ubezpieczenie zwierząt domowych Opcje opieki dziennej na miejscu Piknik firmowy z udziałem pracowników i ich rodzin Program sponsorowania studiów

: Organizacja musi oferować szereg przywilejów rodzinnych, takich jak: Korzyści dla społeczności : Pracownicy chcą wiązać się z organizacjami, które aktywnie angażują się w działalność charytatywną. Aby zademonstrować gotowość organizacji do działania na rzecz społeczeństwa, warto skorzystać z poniższych rozwiązań:

Dać pracownikom płatny czas wolny na wolontariat Prowadzenie programów darowizn na cele charytatywne

: Pracownicy chcą wiązać się z organizacjami, które aktywnie angażują się w działalność charytatywną. Aby zademonstrować gotowość organizacji do działania na rzecz społeczeństwa, warto skorzystać z poniższych rozwiązań: Dodatki związane z rozwojem pracowników : Skoncentruj się na zapewnieniu dostawcom korzyści, które pomogą w rozwoju kariery zawodowej pracownika, takich jak:

Programy mentorskie Zwroty kosztów czesnego Płatne urlopy naukowe Unlimited dostęp do biblioteki biurowej Stypendia na wewnętrzne certyfikaty lub zewnętrzne kursy rozwoju pracowników Płatne członkostwo w renomowanych organizacjach Sponsorowane podróże na konferencje branżowe w celu nawiązywania kontaktów

: Skoncentruj się na zapewnieniu dostawcom korzyści, które pomogą w rozwoju kariery zawodowej pracownika, takich jak:

Zapoznaj się bliżej z dodatkami i korzyściami dla pracowników

Przyjrzyjmy się kilku innym obowiązkowym benefitom pracowniczym, które musi oferować Twoja organizacja:

Ustawa o Urlopach Rodzinnych i Medycznych (FMLA) z 1993 roku

Ustawa FMLA pozwala uprawnionym pracownikom na wzięcie do 12 tygodni bezpłatnego, chronionego pracą urlopu z powodów rodzinnych lub medycznych. Prawo to ma zastosowanie do agencji publicznych, szkół publicznych i prywatnych oraz firm zatrudniających 50 lub więcej pracowników w promieniu 75 mil.

Aby kwalifikować się do urlopu, pracownicy muszą przepracować dla swojego pracodawcy co najmniej 12 miesięcy i co najmniej 1250 godzin w ciągu 12 miesięcy poprzedzających urlop.

FMLA pozwala pracownikom na wzięcie urlopu z różnych powodów, takich jak:

Podczas narodzin lub adopcji dziecka

Opieka nad współmałżonkiem, dzieckiem lub nadrzędnym pracownikiem cierpiącym na poważny warunek zdrowotny

Gdy ich warunek zdrowotny jest poważny

Podczas urlopu FMLA pracodawcy muszą utrzymać świadczenia zdrowotne pracownika i przywrócić go na tę samą pozycję po powrocie.

Plany oszczędzania na emeryturę

Emerytalne plany oszczędnościowe obejmują sponsorowane przez pracodawcę plany, w ramach których pracownicy mogą wpłacać część swojego wynagrodzenia na poczet oszczędności emerytalnych. Typowe opcje obejmują:

401(k) plany: Pozwalają pracownikom oszczędzać i inwestować część ich wypłaty przed pobraniem podatków. Pracodawcy mogą również zdecydować się na dopasowanie procentu składek pracownika do określonego limitu

Pozwalają pracownikom oszczędzać i inwestować część ich wypłaty przed pobraniem podatków. Pracodawcy mogą również zdecydować się na dopasowanie procentu składek pracownika do określonego limitu 403(b): Oferowany pracownikom niektórych organizacji zwolnionych z podatku, takich jak szkoły publiczne, szpitale i kościoły. Plany te umożliwiają pracownikom wpłacanie części wynagrodzenia na oszczędności emerytalne z odroczonym podatkiem

Oferowany pracownikom niektórych organizacji zwolnionych z podatku, takich jak szkoły publiczne, szpitale i kościoły. Plany te umożliwiają pracownikom wpłacanie części wynagrodzenia na oszczędności emerytalne z odroczonym podatkiem 457: Dostępny dla pracowników rządów stanowych i lokalnych, a także niektórych organizacji non-profit. Podobnie jak w przypadku planów 401(k) i 403(b), wpłaty na plan 457 są dokonywane przed opodatkowaniem, a wypłaty są opodatkowane jako zwykły dochód

Dostępny dla pracowników rządów stanowych i lokalnych, a także niektórych organizacji non-profit. Podobnie jak w przypadku planów 401(k) i 403(b), wpłaty na plan 457 są dokonywane przed opodatkowaniem, a wypłaty są opodatkowane jako zwykły dochód Plany emerytalne: Zapewniają emerytowanym dostawcom stały miesięczny dochód przez całe życie, oparty na formule uwzględniającej takie czynniki jak historia wynagrodzeń i lata pracy

Pracodawcy często dopasowują te składki do określonego procentu. Inne opcje mogą obejmować indywidualne konta emerytalne (IRA), które oferują korzyści podatkowe dla oszczędności emerytalnych.

Kluczowe znaczenie ma oferowanie różnych opcji emerytalnych dostosowanych do celów finansowych i tolerancji ryzyka pracowników.

Plany zwolnień chorobowych

Plany zwolnień lekarskich są istotnym aspektem świadczeń pracowniczych, umożliwiając pracownikom wzięcie płatnego urlopu, gdy są chorzy lub muszą udać się na wizytę lekarską. Z 39% pracowników opuści organizację w 2023 r. w poszukiwaniu lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, podkreślanie solidnej polityki zwolnień chorobowych i zapobieganie wypaleniu zawodowemu pracowników ma kluczowe znaczenie.

Specyfika planów zwolnień lekarskich zależy od zasad panujących w organizacji. Niektórzy pracodawcy oferują oddzielne zwolnienia lekarskie i urlopy, podczas gdy inni łączą je w jedną politykę płatnego czasu wolnego (PTO).

Renty w Stanach Zjednoczonych i zasady dotyczące urlopów nadrzędnych

Renty są popularną opcją oszczędzania na emeryturę w Stanach Zjednoczonych. Pozwalają one inwestorom na przekształcenie oszczędności w serię regularnych wypłat emerytalnych.

Istnieją różne rodzaje rent dożywotnich, w tym:

Stałe: Zapewniają gwarantowane oprocentowanie przez określony okres, oferując przewidywalny strumień dochodów

Zapewniają gwarantowane oprocentowanie przez określony okres, oferując przewidywalny strumień dochodów Zmienny: Strumień dochodu jest połączony z wynikami inwestycji bazowych, takich jak fundusze inwestycyjne. Oferuje potencjał wyższych zysków, ale wiąże się również z większym ryzykiem

Strumień dochodu jest połączony z wynikami inwestycji bazowych, takich jak fundusze inwestycyjne. Oferuje potencjał wyższych zysków, ale wiąże się również z większym ryzykiem Indeksowany: Zapewnia zwroty w oparciu o wyniki określonego indeksu, takiego jak S&P 500. Oferują potencjał wyższych zwrotów niż stałe renty dożywotnie z pewną ochroną przed spadkami na rynku

Zrozumienie niuansów, umożliwienie pracownikom podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich strategii oszczędzania na emeryturę i poprawa wizerunku marki organizacji.

Podatek dochodowy w Stanach Zjednoczonych to złożony system, który wymaga od pracowników raportowania i płacenia podatku dochodowego rządowi federalnemu, a w niektórych przypadkach także władzom stanowym i lokalnym.

System podatkowy jest progresywny, co oznacza, że pracownicy o wyższych dochodach płacą wyższy procent swoich dochodów w podatkach. Typowe rodzaje podatków obejmują:

Federalny podatek dochodowy: Podatek płacony od dochodu uzyskanego na poziomie federalnym. Stawki podatkowe różnią się w zależności od poziomu dochodów danej osoby, przy czym osoby o wyższych dochodach płacą wyższy procent swoich dochodów w podatkach

Podatek płacony od dochodu uzyskanego na poziomie federalnym. Stawki podatkowe różnią się w zależności od poziomu dochodów danej osoby, przy czym osoby o wyższych dochodach płacą wyższy procent swoich dochodów w podatkach Stanowy podatek dochodowy: Niektóre stany również nakładają podatek dochodowy na mieszkańców. Stawki i zasady stanowego podatku dochodowego różnią się w zależności od stanu

Niektóre stany również nakładają podatek dochodowy na mieszkańców. Stawki i zasady stanowego podatku dochodowego różnią się w zależności od stanu Podatki Social Security i Medicare: Finansują programy Social Security i Medicare. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy odprowadzają pewien procent dochodu pracownika na rzecz tych programów

Finansują programy Social Security i Medicare. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy odprowadzają pewien procent dochodu pracownika na rzecz tych programów Podatek od zysków kapitałowych: Podatek płacony od zysków ze sprzedaży aktywów takich jak akcje, obligacje lub nieruchomości. Stawka podatku zależy od tego, jak długo aktywa były przechowywane przed sprzedażą

Jeśli chodzi o oferowanie planów ubezpieczeniowych, istnieje wiele opcji do wyboru:

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy: Zapewnia zastąpienie dochodu, jeśli ubezpieczony staje się niezdolny do pracy z powodu niepełnosprawności i pomaga chronić przed utratą dochodu

Zapewnia zastąpienie dochodu, jeśli ubezpieczony staje się niezdolny do pracy z powodu niepełnosprawności i pomaga chronić przed utratą dochodu Ubezpieczenie mienia i następstw nieszczęśliwych wypadków: Chroni przed utratą lub uszkodzeniem mienia, takiego jak strona główna lub samochód

Kompleksowa analiza benefitów dla pracowników oferowanych przez konkurencję

Przejdźmy dalej, aby zrozumieć, w jaki sposób firmy zwiększają swoje korzyści w miejscu pracy:

Studium przypadku 1: Korzyści oferowane przez T-Mobile US i PerkSpot

T-Mobile posiada kompleksowy pakiet benefitów oparty na wartościach firmy. Firma stworzyła pakiet przewodnik oferując wgląd w to, jak traktują swoich pracowników. Programy świadczeń obejmują kluczowe aspekty, takie jak opieka zdrowotna, świadczenia rodzinne, ubezpieczenie na życie, LiveMagenta itp. i mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych w niepełnym i pełnym wymiarze godzin:

rzut oka na korzyści dostarczane przez T-Mobile za pośrednictwem *[_T-Mobile](https://cdn-static.findly.com/wp-content/uploads/sites/2609/2023/12/29125604/2024-Benefits-Guide.pdf)*

Możesz także zainwestować w plan korzyści pracowniczych PerkSpot, firmy, która współpracuje z pracodawcami w celu zapewnienia rabatów i ofert na różne produkty i usługi dla swoich pracowników:

Firmy, z którymi PerkSpot nawiązał współpracę, aby zaoferować pracownikom odsetki za pośrednictwem HRD Korzyści te obejmują rabaty na podróże, rozrywkę, elektronikę, odzież i inne. Program ma na celu zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników poprzez dostarczenie im cennych korzyści wykraczających poza wynagrodzenie i tradycyjne świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne.

Studium przypadku 2: Dodatki na Uniwersytecie Alabama (Birmingham)

Uniwersytet Alabama (Birmingham) ustawił program Program korzyści dla pracowników UAB , który oferuje wiele umów rabatowych z wieloma sprzedawcami detalicznymi i firmami. Program ten umożliwia wszystkim pracownikom UAB oszczędzanie pieniędzy poprzez sam fakt bycia pracownikiem UAB!

Udogodnienia dla pracowników na Uniwersytecie Alabama przez UAB

Najlepsze praktyki w zakresie oferowania pracownikom dodatków i świadczeń

Teams zajmujący się zasobami ludzkimi, którzy chcą oferować pracownikom dodatkowe korzyści i benefity, muszą poprawić swoją grę, korzystając z odpowiedniej kombinacji narzędzi i strategii, takich jak:

Zapoznaj się z solidnym szablonem benefitów

Setki free szablonów HR są dostępne dla menedżerów w celu śledzenia urlopu macierzyńskiego pracownika, oceny wydajności zespołu, rekrutacji produktywnych pracowników i nie tylko.

Szablon matrycy premii ClickUp jest jednym z takich szablonów; pomaga on w:

Śledzenie wyników zespołu, nagród i zachęt za pomocą potężnych analiz i tworzenie planów premiowych opartych na wynikach

Niestandardowe struktury premiowe w zależności od powodzenia jednostki lub zespołu i sprawiedliwą dystrybucję korzyści

Określić jasne cele i oczekiwania dla wszystkich zaangażowanych osób

Użyj oprogramowania HR, aby usprawnić program świadczeń

Inwestowanie w Narzędzie ClickUp do zarządzania zasobami ludzkimi pomaga menedżerom

Zarządzać wszystkimi działaniami pracowników, w tym śledzenie i zapewnienie, że dodatki i świadczenia, do których każdy pracownik jest uprawniony, są obiektywnie dostarczane

WykorzystywaćNiestandardowe widoki ClickUp i dostosuj informacje o wydajności pracownika do dodatków i korzyści

Zidentyfikuj właściwe rozwiązanie

Menedżerowie muszą również rozważyć użycie odpowiednich narzędzi, szczególnie jeśli chcą zachować swoje wyniki zaangażowane i wydajne zespoły zdalne .

Narzędzia takie jak zaangażowanie pracowników i oprogramowanie do nagradzania podkreślają, kto nad czym pracuje, jak zaangażowany jest zespół i czy kierownictwo nagradza pracowników za ich ciężką pracę. Na podstawie zebranych danych menedżerowie mogą wybrać odpowiednich kandydatów i ustawić program dodatków pracowniczych oparty na wartościach.

Na koniec należy poinformować o szczegółach programu, aby pracownicy mogli z niego jak najlepiej korzystać i maksymalnie wykorzystać jego potencjał.

Prowadzenie teamu szczęśliwych pracowników z dobrze dopasowanymi dodatkami firmowymi

Możesz przeczytać wszystkie cytaty o pracy zespołowej ale prawdziwa praca zespołowa ma miejsce, gdy pracownicy są zmotywowani do pracy i zadowoleni z bycia częścią organizacji. Najlepszym sposobem na przyspieszenie tego procesu jest oferowanie znaczących korzyści firmowych, które zachęcają pracowników do korzystania z nich.

Zamiast zadowalać się "uniwersalnym" programem świadczeń, zbadaj, co inspiruje twoich pracowników i poznaj ich odsetki, aby stworzyć spersonalizowany i elastyczny program dodatków firmowych. Zrób kolejny krok dzięki jednemu z najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do zarządzania projektami: ClickUp.

Najczęściej zadawane pytania

**1. Co oznaczają dodatki pracownicze?

Dodatki pracownicze to dodatkowe korzyści, które firmy oferują pracownikom poza ich regularnym wynagrodzeniem. Dodatki te zwiększają doświadczenie pracowników, poprawiają morale oraz przyciągają i zatrzymują talenty.

Dodatek w miejscu pracy to świadczenie, które pracownicy otrzymują od pracodawcy oprócz wynagrodzenia. Dodatki te obejmują ubezpieczenie zdrowotne, elastyczne konta wydatków i pomoc w opiece nad dziećmi.

**3. Jaki jest przykład benefitu?

Niektóre dodatki pracownicze obejmują zwrot kosztów czesnego, opcje kafeteryjne, zwrot kosztów członkostwa w siłowni, zajęcia odnowy biologicznej, płatny urlop ojcowski, ubezpieczenie zwierząt domowych, elastyczne godziny pracy itp.