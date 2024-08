Rodzaje uznania pracowników w pracy (+ przykłady)

Każdy chce czuć się zauważony. W często stresującym i szybko zmieniającym się środowisku pracy, docenianie wysiłków pracowników może mieć kluczowe znaczenie dla ich trwałej motywacji.

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem HR, czy liderem biznesu, docenianie pracowników jest jednym z najcenniejszych atutów, które pomagają pracownikom poczuć, że są ważni. Pracownicy oczekują, że docenisz ich ciężką pracę i wkład, a oni również na to zasługują.

Na szczęście nie brakuje opcji, aby wyrazić swoje uznanie.

W tym wpisie na blogu omówimy różne metody uznawania pracowników za ich wkład i nakreślimy strategie działania, które pozwolą podejść do uznawania pracowników w najbardziej skuteczny sposób.

Zbadamy również, w jaki sposób ClickUp może odegrać kluczową rolę jako oprogramowanie angażujące pracowników .

Ale najpierw zacznijmy od podstaw.

Czym jest uznanie pracowników?

Uznanie pracownika odnosi się do uznania i docenienia pracownika za jego wysiłek włożony w pracę. Może ono przybrać formę premii pieniężnych, bonów podarunkowych, dodatków firmowych, a nawet wiadomości doceniające pracowników , takie jak słowne okrzyki, notatki z podziękowaniami i publiczne pochwały.

Podczas gdy wiele osób ma tendencję do kojarzenia uznania pracowników z autorytetami, uznanie peer-to-peer jest równie ważne. Ta integracyjna metoda zapewnia, że wszyscy pracownicy czują się docenieni, niezależnie od hierarchii organizacyjnej.

Dlaczego docenianie pracowników jest ważne?

Liczne badania wykazały, że nawet proste potwierdzenie dobrze zrobionego zadania podnosi morale i pozytywnie wpłynęło na zaangażowanie pracowników.

Uznanie pomaga również zwiększyć poczucie przynależności do zespołu i firmy jako całości, motywując ich do pozostania. Dobrze zorganizowany program doceniania pracowników może pomóc ci wyróżnić się jako najlepszy pracodawca, dzięki czemu prawdopodobnie przyciągniesz najlepsze talenty.

Rodzaje wyróżnień dla pracowników

Różni ludzie reagują na różne rodzaje uznania, więc Twoja firma programy nagród dla pracowników powinny obejmować wiele sposobów na pokazanie, że ich wkład ma wartość. Porozmawiajmy o różnych rodzajach uznania, które mogą pomóc zwiększyć morale i wydajność zespołu.

1. Pochwała słowna

Polega to na werbalnym powiedzeniu pracownikowi, że zrobił dobrą robotę lub głośnym ogłoszeniu jego osiągnięcia przed całym zespołem. Jest to świetny sposób na szybkie podniesienie morale pracowników i jest najbardziej skuteczny natychmiast po osiągnięciu.

Możesz na przykład powiedzieć: "Świetna robota podczas dzisiejszej prezentacji! Twoje spostrzeżenia były trafne" Albo: "Chcę wyróżnić [imię pracownika] za doskonałą pracę nad ostatnim projektem. Naprawdę dali z siebie wszystko_!"

2. Pisemna pochwała

Pisemne słowa uznania trwają dłużej niż pochwały słowne i mogą mieć większą wartość dla pracownika. Może on nawet wrócić do pisemnej pochwały później, aby poczuć się lepiej, gdy sprawy w pracy nie idą dobrze.

Dlatego napisanie osobistego e-maila lub nawet odręcznej notatki może być bardzo pomocne. Na przykład, możesz powiedzieć: "Dziękuję za wyjątkową pracę nad propozycją dla klienta. Twoja dbałość o szczegóły była imponująca"

💡 Pro Tip: Podkreśl wkład pracowników w powodzenie projektu w wewnętrznym biuletynie firmowym.

3. Uznanie na co dzień

Podejście to odnosi się do ciągłej kultury doceniania wkładu innych członków zespołu.

Niezależnie od tego, czy pomagasz komuś w prezentacji, odpowiadasz na podchwytliwe pytanie klienta, czy idziesz o krok dalej przed wymagającym projektem, te wysiłki zasługują na dostrzeżenie i docenienie. Jako lider, musisz modelować tę kulturę poprzez chwalenie każdego czynu, który wymaga pochwały.

4. Nieformalne uznanie

Nieformalne uznanie odnosi się do spontanicznych gestów uznania i jest postrzegane jako bardziej osobiste i autentyczne.

Może to być kciuk w górę lub uśmiech uznania, szybkie "dziękuję" podczas rozmowy na korytarzu, a nawet nagrody punktowe, takie jak karty podarunkowe - sprawdź te pomysły na prezenty firmowe dla inspiracji.

5. Prywatne uznanie

Prywatne uznanie zazwyczaj obejmuje spotkania jeden na jeden z pracownikiem, aby docenić włożony przez niego wysiłek.

To podejście jest bardziej odpowiednie dla pracowników, którzy czują się nieśmiali publicznie i pomaga im poczuć większą wartość, gdy mówisz o ich konkretnych osiągnięciach i podejściu. Możesz albo zaplanować spotkanie, albo szybko odciągnąć pracownika na bok, by docenić to, co zrobił.

6. Publiczne uznanie

Publicznie uznaj osiągnięcia pracownika, ogłaszając je zespołowi osobiście, za pośrednictwem e-maila lub firmowego narzędzia komunikacji. To świetny sposób na uczczenie pracownika i pokazanie, że jego dobra praca nie pozostała niezauważona.

Można na przykład wysłać e-mail do całej firmy z informacją o osiągnięciu pracownika. Zmotywuje to resztę zespołu do dalszego dążenia do osiągnięć.

7. Uznanie peer-to-peer

Ten rodzaj uznania pochodzi od wszystkich członków Teams, niezależnie od stanowiska. Gdy ktoś słownie pochwali dobrze zrobione zadanie, tworzy to atmosferę dobrej woli i wzajemnego uznania.

Uznanie koleżeńskie jest również dobrym sposobem na wyróżnienie działań poza pracą, takich jak zastępowanie pracownika, który miał nagły wypadek lub pomaganie komuś w rozwiązaniu problemów osobistych.

Aby ułatwić rówieśnikom wzajemne docenianie się, możesz stworzyć tablicę ogłoszeń z notatkami Post-it lub ustawić kanał w firmowym intranecie poświęcony wyróżnieniom. Dawaj przykłady wzajemnej informacji zwrotnej do naśladowania przez Twój Teams.

Pro Tip: ClickUp's Printable Free Kudos Card Template (szablon karty pochwał do wydrukowania) pozwala stworzyć cyfrową "Ścianę KUDOS" dla swojego zespołu. To proste, spersonalizowane i eleganckie podejście do uznawania indywidualnych osiągnięć, gratulowania teamom powodzenia w projektach, a nawet promowania współpracy między działami.

8. Uznanie między liderami a pracownikami

Docenianie wysiłków teamów i liderów pierwszej linii poprzez publiczne uznanie jest kluczowe dla budowania silnej kultury uznania.

Pomaga to każdemu współpracownikowi poczuć, że jego wysiłek jest wyjątkowy i znaczący. Może to być osobiste podziękowanie lub komunikat grupowy, w którym każdy jest wzmiankowany i doceniany z imienia i nazwiska.

9. Uznanie od pracownika do lidera

Jest to często niedoceniany, ale ważny formularz uznania dla pracowników. Menedżerowie również zasługują na uznanie, i jest to doskonały sposób na wskazanie, że styl zarządzania firmy działa.

Pracownicy mogą nominować swoich menedżerów do nagród w stylu "Lidera Miesiąca" lub doceniać ich z imienia i nazwiska, tak jak robiliby to w przypadku swoich rówieśników. Mogą udostępniać swoje przemyślenia na temat narzędzia opinii pracowników i pisać notatki z podziękowaniami dla menedżerów za ich wsparcie i wskazówki.

10. Uznanie dla teamu lub projektu

Świętuj powodzenie zespołu, doceniając jego pracę nad konkretnym projektem lub osiągnięcia w ciągu kwartału lub roku.

Możesz zdecydować się na wyróżnienie najlepszego teamu podczas corocznej ceremonii wręczenia nagród lub publicznie pochwalić pracowników, którzy przyczynili się do sukcesu projektu (np. wprowadzenia produktu na rynek lub nieoczekiwanego zaangażowania prasy).

Uznanie powinno być czymś, z czego wszyscy będą zadowoleni, np. nagrodą pieniężną lub wyjazdem integracyjnym.

wskazówka: Użyj szablony oceny wydajności aby odpowiednio ocenić swój zespół, tak aby żadne osiągnięcie, małe czy duże, nie umknęło uwadze.

11. Ustrukturyzowane uznanie

Są to formalne i celowe programy uznania, prawdopodobnie prowadzone przez firmę i jej menedżerów. Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy przywiązują dużą wartość do takiego formalnego uznania, biorąc pod uwagę, że formalnie potwierdza ono ich ciężką pracę.

Przykłady obejmują nagrodę dla pracownika miesiąca/roku, wielopoziomowy system premiowy dla pracowników, którzy przekraczają swoje miesięczne cele lub możliwości szybkiej promocji po wykazaniu się wyjątkowymi wynikami.

12. Uznanie nieustrukturyzowane

W przeciwieństwie do tradycyjnego, zaplanowanego uznania, nieustrukturyzowane uznanie zapewnia natychmiastową informację zwrotną i uznanie, wyrażone poprzez ustne lub pisemne komplementy.

Jako bardziej swobodna forma uznania, pomaga budować kulturę firmy, w której wszyscy doceniają się nawzajem, niezależnie od działu lub stanowiska. Jest to również świetny sposób na utrzymanie motywacji i zaangażowania wszystkich pracowników.

Przykładem może być ustne docenienie członka zespołu zaraz po powodzeniu kampanii marketingowej lub przyznanie niespodziewanej premii całemu zespołowi za przekroczenie kwartalnych celów sprzedażowych.

13. Rozpoznawanie kamieni milowych

Uznawanie kamieni milowych to strategia, która docenia i nagradza pracowników za osiągnięcie konkretnych, wcześniej zdefiniowanych celów lub osiągnięć w ramach ich roli.

Może obejmować świętowanie ważnych kamieni milowych w karierze, takich jak zakończenie 10 lat w miejscu pracy. Uznanie oparte na kamieniach milowych ma zwykle charakter formalny, uzupełniony o ustrukturyzowane nagrody pieniężne, nagrody przyznawane publicznie, a nawet specjalne wydarzenie mające na celu uhonorowanie pracowników.

wskazówka: Śledź postępy swojego zespołu w trakcie kluczowych scen za pomocą Kamienie milowe ClickUp . Zamień zadania w kamienie milowe i ułatw sobie identyfikowanie i potwierdzanie osiągnięć.

Przyjrzyjmy się teraz, jak wdrożyć skuteczne programy uznawania, korzystając z tych spostrzeżeń, aby zainspirować swój zespół i zwiększyć wydajność.

Wdrażanie uznawania w miejscu pracy

Program uznawania pracowników musi być łatwy do zrozumienia i zgodny z oczekiwaniami pracowników w zakresie uznawania - a ty, jako lider, musisz utorować drogę.

Oto sześć najlepszych praktyk starannie wybranych dla Ciebie.

1. Dawaj dobry przykład

Kiedy jesteś na wyższych szczeblach organizacji, musisz zademonstrować rodzaj etyki pracy, którą chcesz widzieć w swoim zespole i co zasługuje na uznanie. Musisz ustawić odpowiednie standardy zachowania, które będą dla nich odzwierciedleniem - i nie powinieneś lekceważyć tej odpowiedzialności.

Zespoły ClickUp tradycyjnie świętują osiągnięcie swoich wielkich, owłosionych, śmiałych celów (BHAG) podczas dni WellUp! Są to dni, w których załoga ClickUp może wziąć wolne (poza regularnym WOM) do zrobienia, co tylko zechce - do odpoczynku, naładowania baterii i odmłodzenia.

Możesz rozpocząć swoje codzienne spotkania od podkreślenia osiągnięć i wysiłków co najmniej jednego członka zespołu. Podziel się kilkoma przykładami ich pozytywnego wpływu - na przykład, w jaki sposób byli zaradni, pomagając klientowi w osiągnięciu kluczowego celu - i zachęć innych do zrobienia tego samego. Im bardziej otwarcie i konsekwentnie doceniasz ciężką pracę, tym bardziej twój zespół będzie to robił między sobą.

2. Skuteczna komunikacja

Chcesz, aby uznanie było widoczne i najważniejsze dla wszystkich? Zaimplementuj do tego odpowiedni stos technologii.

Podczas gdy platformy komunikacyjne, takie jak Zoom czy Slack, w pewnym stopniu pomagają w tym zadaniu, często potrzebują one bardziej dedykowanych funkcji do systematycznego śledzenia i podkreślania indywidualnych i zespołowych osiągnięć.

Uniwersalne oprogramowanie do zwiększania wydajności, takie jak ClickUp, może być idealnym oprogramowaniem do nagradzania pracowników. Dostarcza ono funkcji, które wspomagają cały proces udzielania informacji zwrotnej i pomagają poprawić wydajność pracowników w czasie!

ClickUp to Przyjazna dla HR aplikacja do zarządzania zespołem która wyróżnia się szerokimi opcjami zarządzania zaangażowaniem i uznaniem pracowników.

Dzięki funkcji celów, ClickUp pomaga wejść na właściwą ścieżkę, umożliwiając ustawienie wymiernych celów i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla każdego pracownika. Automatyczne monitorowanie postępów i cotygodniowe karty wyników pracowników pozwalają na zdefiniowanie i świętować konkretne zwycięstwa zespołu .

uprość zarządzanie ludźmi dzięki ClickUp Human Resources_

Na przykład Cele ClickUp funkcja umożliwia tworzenie folderów do śledzenia cykli sprintu, OKR, tygodniowych kart wyników pracowników i istotnych celów zespołu.

Można również użyć Dokumenty ClickUp aby zbudować centralny hub dla informacji o pracownikach, w tym poufną komunikację między menedżerami i bezpośrednimi podwładnymi. Ten poziom przejrzystości zapewnia, że zawsze masz niezbędne dane, aby docenić pracowników za ich ciężką pracę.

podziel cele, zadania, punkty agile i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym ClickUp Dashboard_

Innym sposobem na zachęcenie do uczestnictwa i świętowania indywidualnego wkładu w podróży jest użycie Widok czatu ClickUp . Ta funkcja wiadomości w aplikacji pozwala scentralizować wątki konwersacji w zespole i kategoryzować je na podstawie zadania, tematu lub grupy.

połącz komunikację zespołową w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat i udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

Korzystanie ze wzmianek i funkcji ClickUp Przypisywanie komentarzy możesz zaoferować natychmiastową i konkretną pochwałę za pracę współpracownika. To terminowe uznanie może znacznie podnieść morale i motywację. Dodatkowo, możesz użyć reakcji, emotikonów lub GIF-ów, aby dodać osobisty akcent do swojego uznania.

świętuj każdą wygraną od razu dzięki wirtualnym okrzykom za pośrednictwem widoku czatu ClickUp_

Pro Tip: Możesz również użyć przykłady opinii pracowników aby poprawić swoje oceny wydajności. W ten sposób pracownicy czują się dostrzegani i otoczeni opieką w pozytywnym środowisku pracy.

3. Wzmocnij swój Teams

Uznanie pomaga stworzyć pozytywne i motywujące środowisko pracy, zachęcając pracowników do dążenia do doskonałości. Istnieje kilka sposobów na wsparcie zespołu.

Na przykład, można wprowadzić system "Recognition Token", w którym pracownicy zdobywają tokeny za wyjątkowe wyniki, pracę zespołową i innowacyjne pomysły

Te tokeny mogą być wymieniane na nagrody, takie jak prezenty doceniające pracowników , dodatkowy czas wolny lub możliwości rozwoju zawodowego.

Lub, jeśli członek zespołu wykazuje odsetki w zarządzaniu projektami, przydziel mu mały projekt do poprowadzenia - na przykład zorganizowanie półdniowej wycieczki zespołowej.

Dostarczaj wskazówek, ale pozwól im podejmować decyzje i uczyć się na własnym doświadczeniu. Bądź wsparciem, ale w miarę możliwości do zrobienia.

4. Dostosuj uznanie do wartości firmy

Niezależnie od tego, jak ustrukturyzowany lub nieustrukturyzowany jest twój program doceniania pracowników, upewnij się, że zachowania i działania, które nagradzasz, wspierają misję i cele organizacji.

Na przykład, stwórz program nagród "Wartości w działaniu ", w którym pracownicy mogą nominować współpracowników, którzy wykazali się podstawowymi wartościami firmy w swojej pracy.

Co kwartał wybieraj i świętuj zwycięzców podczas specjalnej ceremonii, a ich historie udostępniaj w całej firmie. Sprawia to, że proces nagradzania jest bardziej znaczący i zachęca wszystkich do zrobienia czegoś lepiej.

5. Inwestuj w rozwój pracowników

Pod koniec dnia chcesz, aby każdy, kim zarządzasz, nie tylko dawał z siebie wszystko każdego dnia, ale także podnosił umiejętności, aby przygotować się do pełnienia większych ról w przyszłości. Ułatw wszystkim członkom swojego zespołu zdobywanie uznania.

Zainicjuj programy zachęcające do nauki i rozwoju poprzez kursy online, seminaria, a nawet działania mentorskie, w ramach których łączysz pracowników-amatorów z doświadczonymi liderami.

Na przykład, jeśli twój zespół musi poprawić swoje umiejętności negocjacyjne w sprzedaży, zorganizuj certyfikowany kurs szkoleniowy, taki jak te oferowane przez American Management Association (AMA) lub Karrass Negotiation Institute.

Dzięki temu każdy członek zespołu może uwolnić swój unikalny potencjał i wnieść bardziej wartościowy wkład. Co więcej, pokazuje to, że jesteś zaangażowany w pomaganie im w osiąganiu celów, podnosząc ich morale.

6. Dbaj o swoich pracowników

Chociaż dążenie do osiągnięć jest dobre, jako lider musisz priorytetowo traktować dobre samopoczucie swojego zespołu. Zaplanuj z nimi wizyty kontrolne, aby upewnić się, że nie przepracowują się ani nie wypalają w pogoni za uznaniem.

Pozwól im dostosować godziny pracy do osobistych commitów lub wdróż politykę pracy zdalnej, jeśli to możliwe. Pamiętaj - ważne jest, aby każdy czuł się doceniany i wspierany, niezależnie od swoich mocnych stron lub limitów. Przypomnij pracownikom, że ci zależy.

Uznawanie pracowników: Ważny obszar, na którym należy się skupić w pracy

Nie musisz czekać, aż ktoś będzie pracował w Twojej firmie przez pięć lat, aby poklepać go po plecach. Możesz doceniać swoich pracowników za ich ciężką pracę każdego dnia. Wszystko, co musisz zrobić, to pamiętać o ich potrzebach i poświęcić czas na autentyczne uznanie.

Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że uznanie pracowników nie jest jednorazowym rozwiązaniem. Musisz stworzyć siłę roboczą, która czuje wartość, wsparcie i uznanie.

Dobrą wiadomością jest to, że ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wszystkimi inicjatywami związanymi z uznaniem pracowników. Od ustawienia jasnych celów, przez śledzenie zaangażowania, po umożliwienie odpraw i 360-stopniowych przeglądów wydajności - nasza platforma może zrobić wszystko. Załóż darmowe konto ClickUp już dziś i zobacz, jaką różnicę możesz zrobić w miejscu pracy.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jaki jest bardziej efektowny sposób na wyróżnienie pracowników?

Uczyń uznanie pracowników osobistym. Zwracaj się do pracowników po imieniu, gdy doceniasz ich osiągnięcia i bądź konkretny, wyjaśniając, dlaczego ich wysiłek zasługuje na uznanie. Powinieneś także dostosować uznanie do ich preferencji. Niektórym może spodobać się publiczna pochwała, innym prywatne słowa uznania, a jeszcze inni mogą cenić sobie dodatkowe korzyści, takie jak płatny czas wolny lub karta podarunkowa.

2. Jaki jest przykład uznania?

Przykładem uznania jest publiczne zwrócenie się do pracownika po imieniu i udostępnianie jego osiągnięć reszcie zespołu. Innym przykładem jest wysłanie notatki z podziękowaniami i bukietu na biurko po powodzeniu prezentacji lub spotkania.

3. Jak w kreatywny sposób docenić pracowników?

Podczas gdy konwencjonalne podejścia, takie jak nagrody lub premie pieniężne, są świetnymi opcjami, doskonałym pomysłem jest organizowanie cotygodniowych spotkań z uznaniem, podczas których współpracownicy i menedżerowie chwalą pracowników, którzy wywarli na nich wpływ, przyznają premię w połowie roku lub organizują przyjęcie-niespodziankę w biurze.

4. Jaki rodzaj uznania jest najbardziej motywujący?

Uznanie dla pracowników jest najbardziej motywujące, gdy jest autentyczne, terminowe i spersonalizowane. Jako lider, zadbaj o to, by były one jak najbardziej szczegółowe, tak by pracownik wiedział, co zrobił dobrze (i co powinien robić dalej). Przeprowadź ankiety, aby dowiedzieć się, jakie rodzaje uznania dla pracowników są najbardziej motywujące dla twojego zespołu, np. publiczne czy prywatne, pieniężne czy niepieniężne itp.