Jak wykorzystać grywalizację w miejscu pracy do motywowania teamów?

Praca może czasami wydawać się... no cóż, pracą.

Co by było, gdybyś mógł zastosować te same zasady, które sprawiają, że gry są tak wciągające - rywalizacja, nagrody, osiągnięcia - w miejscu pracy?

Grywalizacja jest odpowiedzią na to pytanie. To świeże podejście, które zamienia codzienne zadania w ekscytujące wyzwania zwiększające współpracę i wydajność. Od ustawienia celów po tworzenie nagród, kilka zabawnych elementów robi znaczącą różnicę w motywowaniu pracowników.

Na tym blogu zbadamy praktyczne sposoby włączenia grywalizacji w miejscu pracy. 🎯

**Co to jest grywalizacja i dlaczego ma znaczenie?

**Gamifikacja to strategia, która integruje zabawne i wciągające elementy gier w kontekstach niezwiązanych z grami w celu zwiększenia zaangażowania i zmotywowania Teams. Wykorzystuje ona projektowanie gier i mechanikę, taką jak odznaki, tabele wyników, punkty i nagrody, aby zachęcić do uczestnictwa i uczynić zadania przyjemnymi.

A więc, do zrobienia czego? To proste. Ludzie lubią być doceniani, zdobywać nagrody i mieć trochę przyjaznej rywalizacji. To zbliża wszystkich i sprawia, że praca jest bardziej ekscytująca.

U podstaw grywalizacji leży sposób, w jaki działa nasz mózg, wykorzystując dopaminę do wywołania dobrego samopoczucia. To inteligentny sposób na zmniejszenie stresu i wyeliminowanie mentalnego bałaganu.

🧠 Czy wiesz, że Badania pokazują do zrobienia 55% zaangażowania pracowników pochodzi z uznania pozafinansowego. Co więcej, spersonalizowane uznanie ma znaczenie - pracownicy wolą podziękowania, które są zgodne z ich indywidualnymi celami.

Przykłady grywalizacji w miejscu pracy

Grywalizacja pobudza cel i osiągnięcia w miejscu pracy, czyniąc przyziemne zadania bardziej angażującymi doświadczeniami.

Kiedy widzimy, że ktoś inny, tak jak my, jest w stanie zakończyć zadanie i zdobyć uznanie, którego szukamy, podnosimy poprzeczkę, aby osiągnąć te wyniki dla siebie. Jillene Grover Seiver psycholog

Przyjrzyjmy się kilku przykładom grywalizacji w miejscu pracy. 👇

Tablice wyników: Tablice wyników motywują pracowników do dążenia do doskonałości i wyróżniają najlepszych, wspierając poczucie dumy, pracy zespołowej i zdrowej rywalizacji Odznaki za osiągnięcia: Zdobywanie odznak za zakończone zadania wykorzystuje pragnienie pracowników do uznania i przypomnienia im o ich namacalnym postępie System punktów: Punkty oferują jasny sposób śledzenia wyników i utrzymywania motywacji na wysokim poziomie. Kiedy te punkty prowadzą do nagród, pracownicy mają szansę pójść o krok dalej Wyzwania Teams: Grywalizowane zadania grupowe zachęcają do współpracy i rozwiązywania problemów, zwiększając dynamikę zespołu Zadania szkoleniowe: Przekształcenie sesji szkoleniowych w interaktywne zadania z nagrodami może sprawić, że nauka będzie przyjemnością Ściana uznania: Fizyczna lub wirtualna ściana wzajemnego uznania stanowi platformę, na której pracownicy mogą wzajemnie doceniać swoje wysiłki Gry z informacją zwrotną: Te gry mogą sprawić, że konstruktywna krytyka stanie się zabawną grą, która złagodzi niepokój związany z informacją zwrotną

**Microsoft wykorzystał podejście oparte na grywalizacji o nazwie "Language Quality Game" do zrobienia lepszej lokalizacji językowej produktu Windows. Mając wiele języków do zarządzania, firma dodała celowe błędy do tłumaczeń i zachęciła pracowników do pomocy w kontroli jakości. W ten sposób pracownicy mogli wykrywać błędy i przekazywać informacje zwrotne, dzięki czemu był to zabawny sposób na zapewnienie jakości i zwiększenie zaangażowania.

Korzyści z grywalizacji w miejscu pracy

Grywalizacja w miejscu pracy to doskonały sposób na wspieranie współpracy, promowanie ciągłego uczenia się, zwiększanie zaangażowania i wzmacnianie pozytywnych zachowań. Strategie te są szczególnie przydatne do utrzymania zaangażowanych pracowników zdalnych .

Oto kilka korzyści płynących z grywalizacji. 🎮

Zwiększone zaangażowanie: Grywalizacja przekształca przyziemne zadania w angażujące elementy poprzez odznaki, punkty i tabele wyników. Motywuje to pracowników do zachowania wydajności

💡 Przykład: Firma Google z powodzeniem wdrożyła gamifikowane programy szkoleniowe dla pracowników, dzięki którym Teams otrzymują nagrody za zakończone moduły szkoleniowe

Lepsza współpraca zespołowa: Sieci grywalizacyjne wprowadzają wyzwania grupowe lub konkursy w celu usprawnienia pracy zespołowej. Zachęcają do wspólnych wysiłków na rzecz osiągnięcia wspólnych celów, pomagając pracownikom zacieśniać więzi w ramach udostępnianych zadań

Przykład: Wiele organizacji korzysta z innowacyjnych gier, takich jak escape roomy i wyzwania paintballowe, aby budować ducha zespołu i więzi w zespołach

Ciągłe uczenie się: Grywalizacja korporacyjna promuje ciągłe uczenie się, czyniąc szkolenia przyjemnymi i mniej nużącymi. Pracownicy angażują się w programy szkoleniowe przypominające gry i otrzymują natychmiastowe informacje zwrotne

💡 Przykład: Akademia Przywództwa Deloitte wykorzystuje elementy grywalizacji do tworzenia interaktywnych doświadczeń edukacyjnych i zwiększania motywacji pracowników

Pozytywne wzmocnienie: Grywalizacja pracowników zachęca do pozytywnego wzmocnienia poprzez nagrody i uznanie. Namacalnym potwierdzeniem wysiłków pracowników są odznaki lub punkty

Przykład: Omnicare wdraża grywalizowany program obsługi klienta z elementami gier, systemami nagród i tematycznym zaangażowaniem

Kluczowe elementy skutecznej grywalizacji

Skoncentruj się na strategiach, które naprawdę robią różnicę, aby skutecznie zaangażować swój zespół poprzez grywalizację.

Przeanalizujmy kluczowe elementy grywalizacji i zobaczmy, w jaki sposób można je wykorzystać ClickUp aby je ożywić. 👀

Wyczyszczone cele i zadania

Zacznij od dokładnego określenia celów, które chcesz poddać grywalizacji.

Świetnym sposobem do zrobienia tego jest zastosowanie metody SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) do ustawienia celów.

Pomaga ona podzielić cele tak, aby były one jasne, łatwe do śledzenia i możliwe do osiągnięcia w określonych ramach czasowych. W ten sposób nie tylko ustawiasz niejasne cele, ale dajesz swojemu zespołowi coś namacalnego, nad czym może pracować.

Twórz możliwe do śledzenia cele, aby dotrzymywać terminów dzięki ClickUp Goals ClickUp Cele to solidne narzędzie zaprojektowane, aby pomóc Teams i osobom indywidualnym w ustawieniu, śledzeniu i skutecznym osiąganiu celów. Zapewnia ustrukturyzowane podejście do zarządzania celami.

Cele można organizować w foldery w oparciu o różne kategorie, takie jak inicjatywy firmy lub cele kwartalne.

Niezależnie od tego, czy są to cele liczbowe, czy cele oparte na zadaniach, aplikacja umożliwia niestandardowe śledzenie celów w celu dopasowania ich do potrzeb zespołu. Aktualizuje również postępy w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli zgodni i poinformowani.

Systemy nagradzania, które inspirują

Nagrody w formie grywalizacji muszą mieć realny wpływ wykraczający poza poklepywanie po plecach.

Odznaki, pochwały i nagrody odgrywają pewną rolę, ale stają się potężne, gdy są dostosowane do tego, co motywuje twoich pracowników

Kiedy nagrody są znaczące i naprawdę doceniają wysiłek, inspirują do dalszego zaangażowania i motywacji. Właściwy system nagradzania nie tylko potwierdza powodzenie - on napędza motywację i utrzymuje tempo pracy.

Uprość docenianie pracowników dzięki ClickUp Automations, oferując automatyczne aktualizacje i okrzyki, aby utrzymać zaangażowanie zespołów Automatyzacja ClickUp jest najprostszym rozwiązaniem.

Udostępnia on automatyczne aktualizacje i wykrzykniki pracowników po osiągnięciu kamieni milowych lub celów. To znacznie podnosi morale pracowników.

Teams mogą również ustawić automatyzację, aby świętować osiągnięcia, wysyłając wiadomości w wyznaczonych kanałach lub e-mailach, aby docenić wkład członków zespołu.

Automatyzacja tych aktualizacji utrzymuje motywację na wysokim poziomie bez ciągłego wkładu ze strony liderów lub menedżerów. Ostatecznie kultywuje to pozytywne środowisko pracy, w którym osiągnięcia są podpowiedziane.

Przeczytaj również: 10 gier o przywództwie, dzięki którym zbudujesz i rozwiniesz swoje umiejętności Wyzwania i konkursy

Zdrowa rywalizacja odgrywa istotną rolę w zachęcaniu do innowacji, poprawianiu wyników zespołu i zwiększaniu jego dynamiki. Zachęca jednostki i zespoły do przekraczania własnych limitów i dążenia do doskonałości.

Narzędzia do zarządzania zadaniami ClickUp pomagają ustawiać wyzwania i przydzielać pracę zespołom na tej samej platformie. Zadania ClickUp ułatwia dzielenie dużych projektów na mniejsze, możliwe do zrobienia zadania. Zadania te można przypisać do poszczególnych osób lub teamów, dzięki czemu wiadomo, kto jest za co odpowiedzialny. Pomaga to w utrzymaniu porządku, zapewnia, że każdy zna swoją rolę i koncentruje się na realizacji celów.

Twórz i przydzielaj zadania ClickUp, aby śledzić indywidualne obowiązki i z łatwością wdrażać grywalizację

Z ClickUp Wiele osób przypisanych można przypisać jedno zadanie do kilku członków zespołu, promując współpracę i pracę zespołową. Zachęca to poszczególne osoby do współpracy na rzecz wspólnego celu i tworzy zdrowego ducha rywalizacji.

Przypisywanie zadań kilku członkom zespołu i napędzanie powodzenia zespołu dzięki ClickUp Multiple Assignees

🧠 **Czy wiesz, że oczekiwanie na nagrodę może być czasem lepsze niż sama nagroda? Badania pokazują, że samo oczekiwanie na nagrodę może wyzwalacz większe uwalnianie dopaminy niż sama nagroda. Tak więc, jeśli stworzysz środowisko, w którym nagrody są nieco nieprzewidywalne, może to zwiększyć motywację, utrzymując ludzi bardziej skoncentrowanych na swoich działaniach i tym, co będzie dalej.

Śledzenie postępów

Śledzenie postępów jest niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem, ponieważ daje każdemu jasny widok jego osiągnięć i wspiera podejmowanie lepszych decyzji. Pulpity ClickUp ułatwiają śledzenie projektów. Dzięki konfigurowalnym widżetom otrzymujesz w czasie rzeczywistym aktualne informacje o tym, na jakim etapie jest wszystko, w jednym miejscu.

Wizualizuj wyniki swoich pracowników za pomocą pulpitów ClickUp

Elementy wizualne - wykresy, diagramy i wskaźniki statusu - ułatwiają lepsze zrozumienie ogólnego obrazu i identyfikację obszarów wymagających uwagi.

Pulpity dostarczają szczegółowych analiz, w tym wskaźników wydajności i śledzenia czasu. Raportowanie pomaga Teams monitorować trendy, identyfikować wąskie gardła i podejmować świadome decyzje w oparciu o rzeczywiste dane.

Pulpity ClickUp są dla nas prawdziwym przełomem, ponieważ mamy teraz prawdziwy widok na to, co się dzieje w czasie rzeczywistym. Możemy łatwo zobaczyć, jakie prace zostały zakończone i jakie prace są w toku.

Teresa Sothcott, Manager, PMO w VMware

Wdrażanie zwycięskich strategii grywalizacji

Chcesz zmotywować swój Teams w naturalny i zabawny sposób? Grywalizacja oferuje praktyczne sposoby na przekształcenie codziennych zadań w interaktywne wyzwania.

Musisz jednak zastosować pewne strategie, aby zobaczyć, co działa najlepiej dla twojego zespołu. Przyjrzyjmy się kilku technikom, które sprawdzą się bez nadmiernego komplikowania. 📈

Oceń odsetki i motywacje zespołu

Aby zrozumieć, co motywuje twój zespół, zachęcaj do otwartego dialogu i poproś o ich wkład.

Prośba o opinie na temat wdrażania technik grywalizacji za pomocą ClickUp Chat

Korzystaj z narzędzi takich jak ClickUp Chat aby zachęcić członków zespołu do udostępniania informacji o tym, jak motywuje ich grywalizacja. Utwórz Announcement Posts na czacie, aby ogłosić inicjatywę i zebrać opinie

Możesz również utworzyć ClickUp Voting Pola niestandardowe do ustawienia ankiet bezpośrednio w zadaniach, aby uchwycić preferencje zespołu. Każdy członek zespołu może głosować na zdefiniowane opcje, a łączna liczba głosów jest wyświetlana w ramach zadania w celu łatwego przeglądu.

Zwiększ interaktywność procesu decyzyjnego dzięki niestandardowym polom do głosowania ClickUp

Po uzyskaniu tych informacji zwrotnych dostosuj swój program grywalizacji do różnych preferencji.

Wybierz odpowiednie narzędzia

Wybór odpowiednich narzędzi jest kluczem do tego, aby grywalizacja działała dla twojego zespołu. Potrzebujesz platform, które ułatwiają tworzenie, zarządzanie i śledzenie gier. ClickUp Brain jest jednym z tych narzędzi.

Podpowiedź ClickUp Brain do przeprowadzenia burzy mózgów na temat wewnętrznych strategii i pomysłów związanych z grywalizacją

Pomaga wymyślić świeże, angażujące działania angażujące pracowników i dostosuj je do stylu i celów swojego zespołu.

Niezależnie od tego, czy chcesz zaprojektować konkurencyjne wyzwania, zabawne quizy czy interaktywne moduły szkoleniowe, ClickUp Brain zapewnia elastyczność w tworzeniu idealnych doświadczeń. Został zaprojektowany tak, aby sprawiać przyjemność przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności i pracy zespołowej.

Projektuj angażujące doświadczenia

Tworzenie angażujących doświadczeń ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia satysfakcji i koleżeństwa pracowników. Dzięki odpowiednim narzędziom można zaprojektować dynamiczne, zabawne i wydajne środowisko pracy. Tablice ClickUp umożliwiają wizualizację pomysłów, burzę mózgów i współpracę w czasie rzeczywistym.

Ożyw pomysły swojego zespołu dzięki ClickUp Whiteboards

Możesz projektować kreatywne cykle pracy, tworzyć mapy strategii, a nawet budować zabawne gry komunikacyjne takie jak ciekawostki lub tablice z planami.

Pamiętaj Dokumenty ClickUp do organizowania informacji i tworzenia szczegółowych przewodników lub materiałów szkoleniowych. Może być używany do sporządzania wyczyszczonych instrukcji krok po kroku dla gier i wyzwań, które projektujesz, upewniając się, że wszyscy znają zasady i cele.

Przejrzysta organizacja taktyk i zasad gamifikacji dzięki ClickUp Docs dla płynnej współpracy

Monitoruj informacje zwrotne i dostosowuj się

Aby wszystko działało sprawnie, ważne jest regularne zbieranie informacji zwrotnych. Formularze ClickUp ułatwia zbieranie danych wejściowych, szczególnie w kluczowych momentach, takich jak na początku procesu rekrutacji lub po wdrożeniu pracownika. W ten sposób można uzyskać cenne informacje na temat tego, jak dobrze działają nowe systemy i co można poprawić.

Zbieraj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym po tym, jak pracownicy doświadczą grywalizacji dzięki formularzom ClickUp

Szablon zaangażowania pracowników ClickUp

Zwiększ zaangażowanie pracowników dzięki szablonowi zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon Szablon zaangażowania pracowników ClickUp upraszcza zarządzanie pracownikami dzięki kompleksowemu podejściu, które obejmuje każdą scenę doświadczenia pracownika.

Znajdziesz tu szczegółowe profile każdego członka zespołu, podkreślające jego rolę i umiejętności, co pomaga dostosować ścieżki rozwoju do jego potrzeb.

Szablon zapewnia ustrukturyzowane formaty ocen wyników, dzięki czemu oceny są jasne i wnikliwe. Pomaga poprawić samopoczucie pracowników i zidentyfikować obszary wymagające większego wsparcia. Ponadto szablon zawiera ankiety do zbierania opinii i mierzenia satysfakcji pracowników, aby pozostać w zgodzie z potrzebami zespołu.

Przeczytaj również: 11 najlepszych narzędzi programowych zwiększających zaangażowanie pracowników Nawigacja wyzwań związanych z grywalizacją

Chociaż grywalizacja może przynieść wiele korzyści w miejscu pracy, nie jest pozbawiona przeszkód.

Przyjrzyjmy się kilku typowym przeszkodom, które można napotkać podczas wdrażania strategii grywalizacji i podzielmy się praktycznymi wskazówkami, które pomogą je pokonać. 🏆

Nadmierna konkurencja

Nadmierna rywalizacja może stworzyć toksyczne środowisko, które szkodzi pracy zespołowej.

Gdy pracownicy zbytnio skupiają się na konkurowaniu ze sobą, mogą zaniedbywać współpracę i udostępnianie celów. Prowadzi to do słabej komunikacji, zwiększonego stresu, a nawet nieetycznych zachowań, takich jak oszukiwanie.

Rozwiązanie: Aby temu zaradzić, można zaprojektować wyzwania zespołowe oparte na współpracy, wykorzystać szablony lodołamaczy i rozpoznawanie osiągnięć grupowych obok powodzeń indywidualnych.

Zaangażowanie

Grywalizacja w pracy może również prowadzić do braku zaangażowania. Nie każdy dobrze czuje się w ustawieniach opartych na rywalizacji; niektórzy mogą czuć się wykluczeni lub zdemotywowani, gdy porównują swoje wyniki z innymi. Może to skutkować poczuciem nieadekwatności i zmniejszonym zaangażowaniem.

Rozwiązanie: Możesz opracować integracyjne strategie grywalizacji. Obejmuje to oferowanie różnych wyzwań, które zaspokajają różne umiejętności i odsetki, aby zapewnić, że każdy ma szansę się zaangażować. Zapewnienie wsparcia i zachęty może również pomóc w budowaniu poczucia przynależności. Organizacje muszą stworzyć atmosferę wsparcia, w której każdy czuje wartość swojego wkładu.

Skupianie się na nagrodach zamiast na nauce

Zbyt duży nacisk na nagrody może przyćmić proces uczenia się. Jeśli pracownicy są motywowani wyłącznie punktami lub nagrodami, mogą przegapić wewnętrzną wartość rozwoju osobistego i umiejętności. Dodatkowo, gdy nagrody są przyznawane zbyt często, mogą stracić swoją wartość.

Rozwiązanie: Aby rozwiązać ten problem, organizacje mogą powiązać nagrody z istotnymi wynikami w nauce. Uznawanie postępów w zdobywaniu umiejętności obok osiągnięć w rywalizacji zachęca do tworzenia kultury, w której wartością jest rozwój osobisty.

Zachowaj synchronizację swojego Teamu z ClickUp

Włączenie elementów gier do miejsca pracy może zmienić sposób działania Teams.

Grywalizacja w miejscu pracy motywuje poprzez przyjazną rywalizację i nagrody, tworząc dynamiczne środowisko, w którym pracownicy czują się docenieni i zaangażowani.

ClickUp ułatwia to i zapewnia strukturę potrzebną do płynnego śledzenia postępów i osiągnięć. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i spraw, aby praca była przyjemniejsza i bardziej satysfakcjonująca!