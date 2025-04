How to Conduct A Successful Project Post-Mortem [Steps, Benefits, & Mistakes to Avoid] [Kroki, korzyści i błędy, których należy unikać]

Zakończone projekty to wspaniałe uczucie! Ty i Twój zespół włożyliście mnóstwo ciężkiej pracy i osiągnęliście zamierzony rezultat.

Teraz nadszedł czas, aby westchnąć z ulgą. 😮‍💨 Ale czekaj, zostało jeszcze jedno zadanie: podsumowanie projektu.

Bez podsumowania tracisz możliwość zrozumienia, co poszło nie tak, a nawet co poszło dobrze. Czy zespół doświadczył opóźnień w realizacji zadań? Czy doszło do przekroczenia budżetu lub niedoboru zasobów?

Jeśli nie zgłębisz podstawowych problemów teraz, prawdopodobnie napotkasz je ponownie przy następnym projekcie.

Do zrobienia skutecznej analizy po zakończeniu projektu? Nie martw się, opisaliśmy to w tym artykule. Zanim przejdziemy do kroków, omówmy, czym jest post-mortem i jakie są jego zalety.

Uprość cykl pracy nad projektami dzięki ClickUp

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Post-mortem to retrospektywa projektu, która pozwala na przegląd procesów projektowych, powodzenia i niepowodzeń, dzięki czemu można je ulepszyć w przyszłości

Pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zwiększyć wydajność zespołu

Wszyscy kluczowi interesariusze, w tym kierownicy projektów, programiści i pracownicy działu zapewnienia jakości, powinni uczestniczyć w post-mortemach projektu

Zacznij od zebrania szczerych opinii od zespołu za pomocą ankiet lub wywiadów i przeanalizowania danych w celu zidentyfikowania wzorców

Następnie należy udokumentować wnioski z post-mortem projektu w kompleksowym raporcie, udostępniać raport interesariuszom i wdrażać elementy działań dla przyszłych projektów

Zrozumienie post-mortem projektu

Dla wielu firm cykl życia zarządzania projektami kończy się osiągnięciem kamieni milowych i dostarczeniem wyników.

Ale jest jedna rzecz: wiele Teams pomija jeden ważny krok - ocenę wyzwań i zwycięstw projektu. Pośmiertny przegląd pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy, aby podnieść pasek dla następnego projektu.

Co to jest podsumowanie projektu?

Pomyśl o podsumowaniu projektu jak o debriefie teamu po dużym wydarzeniu, w którym zbierasz kluczowych interesariuszy, aby zastanowić się nad podróżą projektu.

Tak jak siadasz ze swoim dziennikiem w grudniu, aby zastanowić się nad całorocznymi wzlotami i upadkami, tak post-mortem jest podsumowanie projektu spotkanie pośmiertne pozwala świętować osiągnięcia projektu i uczyć się na błędach.

Jest to okazja do burzy mózgów i udokumentowania najlepszych praktyk, które mogą pomóc w nadchodzących projektach i poprawić przyszłe wyniki

Korzyści z przeprowadzania post-mortem projektu

A badanie dotyczące projektu IT post-mortem pokazuje, że "analiza post-mortem nie jest powszechną praktyką w procesie zarządzania projektami IT"

Można by pomyśleć, że analiza post-mortem to tylko kolejne zadanie na i tak już zapełnionej liście do zrobienia, zwłaszcza gdy w kolejce czekają nowe projekty.

Jednak ich przeprowadzanie bardzo się opłaca. Oto kilka korzyści:

1. Wykrywaj błędy i ucz się na nich

Każdy projekt, bez względu na powodzenie, ma swoje wyboje po drodze. Przeglądy dają ci czas na zastanowienie się nad tym, co poszło nie tak i dlaczego. Poświęcając czas na przeanalizowanie błędów, czy to niedotrzymanych terminów, awarii komunikacji czy nieoczekiwanych blokad drogowych, można wyciągnąć cenne wnioski.

Pośmiertne raporty umożliwiają kierownikom projektów, zespołom i organizacjom ocenę i wyciągnięcie wniosków z przeszłych doświadczeń.

Susanne Madsen, autorka książki The Power of Project Leadership.

Kluczem jest zadawanie właściwych pytań:

Co mogliśmy zrobić inaczej?

Jakie systemy lub procesy zawiodły?

Które strategie, narzędzia lub procesy zadziałały skutecznie?

Pro Tip: Użyj narzędzi takich jak szablony lessons-learned analizowanie i dokumentowanie osiągnięć i niepowodzeń projektu. Ten rodzaj introspekcji może przekształcić błędy w okazje do wzmocnienia zespołu i procesów, dzięki czemu przyszłe projekty będą płynniejsze i bardziej skuteczne.

2. Poprawa wydajności zespołu

Zespół projektowy może pracować szybciej i wydajniej, ponieważ przeanalizował, gdzie i jak skrócić czas, aby uniknąć opóźnień w realizacji projektu. Można zidentyfikować wąskie gardła, nieefektywności i procesy, które spowalniały pracę zespołu

Załóżmy, że projekt trwał dłużej niż oczekiwano z powodu opóźnień w zatwierdzaniu. W sekcji zwłok można przeanalizować, dlaczego zatwierdzanie trwało tak długo - być może proces był zbyt skomplikowany lub członkowie zespołu projektowego nie mieli jasności co do tego, co jest potrzebne. Na tej podstawie można uprościć proces zatwierdzania dla przyszłych projektów, oszczędzając czas i unikając podobnych opóźnień.

czy wiesz, że **Zespół kierowany przez profesora Colina Edena ze Strathclyde przeprowadził sekcje zwłok w zakresie złożonych projektów (w tym kolejowych, lotniczych i inżynierii lądowej) przez ponad 9 lat. Pomogło im to ustalić historię przyczynowości w projekcie, zrozumieć skutki dynamicznego zachowania wielu interesariuszy oraz ustawić systemy i pętle sprzężenia zwrotnego, aby uniknąć opóźnień i zakłóceń.

3. Zwiększenie morale zespołu

Post-mortem to coś więcej niż identyfikacja błędów i analiza ich przyczyn. Uznajesz i świętujesz wysiłki zespołu i pomagasz członkom zespołu rozpoznać ich niedociągnięcia w pełnym wsparcia i nieoceniającym środowisku

To sprawia, że spotkanie nie przypomina "gry w obwinianie", a bardziej cenne doświadczenie edukacyjne.

Na przykład, jeśli twój zespół z powodzeniem dotrzymał terminów pomimo trudnego zakresu projektu, poświęć czas na uznanie tego osiągnięcia. Podkreślanie małych zwycięstw, takich jak kreatywne rozwiązywanie problemów lub osiągnięcie kluczowego kamienia milowego, wzmacnia kulturę doceniania.

Gdy członkowie Teams czują się docenieni, istnieje większe prawdopodobieństwo, że pozostaną zaangażowani i zmotywowani, zapewniając lepszą współpracę w przyszłych projektach.

Czytaj więcej: 5 prawdziwych przykładów zarządzania projektami dla Twojego zespołu

4. Promocja ciągłego doskonalenia

Ocena po zakończeniu projektu to systematyczny przegląd wyników projektu w celu zidentyfikowania słabych punktów i obszarów, w których procesy można dopracować w celu uzyskania lepszych wyników w przyszłości.

Przypuśćmy, że częste awarie komunikacji doprowadziły do opóźnień w realizacji projektu realizacji projektu i niedotrzymane terminy. Omów te wyzwania na spotkaniu po zakończeniu projektu, aby ustalić kanały komunikacji i wytyczne.

🧠 **Do zrobienia? Raymond Sheen , prezes Product and Process Innovation Inc., zwraca uwagę na incydent z udziałem Chrisa, reaktywnego rozwiązywacza problemów, i Pata, proaktywnego planisty.

Pat rozpoczął projekt na czas zapobiegając problemom, podczas gdy Chris opóźnił go reagując na problemy. Bez analizy post-mortem firma przeoczyła proaktywne podejście Pat i zwolniła ją podczas redukcji zatrudnienia. Podkreśla to znaczenie analizy post-mortem w rozpoznawaniu proaktywnego rozwiązywania problemów.

Teraz, gdy rozumiesz już korzyści płynące z analizy post-mortem projektu, przyjrzyjmy się uczestnikom takich spotkań.

Kto powinien uczestniczyć w post-mortem projektu?

W post-mortem projektu zazwyczaj biorą udział wszyscy kluczowi interesariusze, w tym kierownicy projektów, członkowie zespołów, sprzedawcy, klienci, eksperci merytoryczni i kierownicy techniczni. Oto dlaczego są one potrzebne:

Liderzy lub kierownicy projektów w celu zorganizowania spotkania, omówienia oś czasu i celów oraz przeprowadzeniaocenę projektu w celu określenia, co zadziałało, a co nie

w celu zorganizowania spotkania, omówienia oś czasu i celów oraz przeprowadzeniaocenę projektu w celu określenia, co zadziałało, a co nie Deweloperzy w celu udostępniania spostrzeżeń technicznych i wąskich gardeł napotkanych podczas realizacji projektu

w celu udostępniania spostrzeżeń technicznych i wąskich gardeł napotkanych podczas realizacji projektu Menedżerowie produktu w celu omówienia perspektyw dotyczących wymagań użytkowników, trendów rynkowych i niestandardowych potrzeb klientów

w celu omówienia perspektyw dotyczących wymagań użytkowników, trendów rynkowych i niestandardowych potrzeb klientów pracownicy działu zapewnienia jakości (QA) , aby podkreślić problemy związane z testowaniem i kontrolą jakości

, aby podkreślić problemy związane z testowaniem i kontrolą jakości Klienci , aby zaoferować cenne informacje zwrotne na temat wyników projektu

, aby zaoferować cenne informacje zwrotne na temat wyników projektu Zespół wsparcia w celu zebrania opinii użytkowników i zidentyfikowania problemów związanych ze wsparciem

Dodatkowo, możesz zaangażować członków personelu pośredniego w spotkanie, aby zebrać różne perspektywy i podzielić się cennymi spostrzeżeniami na temat standardowych procesów projektu.

Jak przeprowadzić pomyślne podsumowanie projektu?

Najbardziej wpływowe post-mortem są dobrze ustrukturyzowane i koncentrują się na możliwych do podjęcia działaniach

Ustanowienie jasnego procesu post-mortem nie musi być przytłaczające - chodzi o ustawienie sceny dla szczerych dyskusji i ulepszeń procesu.

Przed wszystkim należy ustawić agenda spotkania .

Może to być "Porównanie celów projektu z rzeczywistymi wynikami" lub "Ocena wąskich gardeł cyklu pracy i zaproponowanie strategii optymalizacji" Program spotkania podsumowującego może być również pełnym przeglądem projektu - od planu do realizacji. Następnie wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Zaplanuj spotkanie i zaproś kluczowych interesariuszy

Gotowy plan spotkania i lista uczestników?

Świetnie! Teraz wybierz czas na spotkanie podsumowujące wkrótce po zakończeniu projektu, aby szczegóły były świeże.

Zaplanuj spotkanie i udostępniaj swój kalendarz publicznie, aby wszyscy byli na bieżąco z aktualizacjami spotkania w czasie rzeczywistym. Utwórz powtarzające się spotkania podsumowujące i ustaw przypomnienia, aby nie przegapić żadnego z nich.

Z Kalendarz ClickUp możesz udostępniać swój kalendarz publicznie lub przeglądać kalendarze członków swojego zespołu, aby znaleźć odpowiedni termin spotkania. Pozwala również na tworzenie przypomnień o wydarzeniach, dzięki czemu nie przegapisz spotkań po ich zakończeniu.

zaplanuj spotkania po zakończeniu projektu, udostępniaj je bezpiecznie uczestnikom, ustaw przypomnienia i nie tylko dzięki ClickUp Calendar_

Po zaplanowaniu spotkania wyślij zaproszenia do wszystkich uczestników wraz z agendą spotkania. Spotkania ClickUp może pomóc w zarządzaniu agendami spotkań, ustawieniu elementów działań, tworzeniu list kontrolnych i nie tylko. Zamiast wyznaczać ludzkiego asystenta na spotkanie, możesz łatwo zrobić notatki, udokumentować szczegóły oraz edytować i organizować notatki ze spotkania za pomocą AI

Pro Tip: Masz zaległe spotkania? Szczegółowo śledź każde z nich za pomocą aplikacji Szablon do śledzenia spotkań ClickUp -przygotuj się na nadchodzące spotkanie, śledź elementy działań i utrzymuj wszystkich na tej samej stronie.

Krok 2: Przygotuj oś czasu projektu i kluczowe wskaźniki

Po zaplanowaniu spotkania nadszedł czas na przygotowanie się do podsumowania.

Stwórz szczegółową oś czasu projektu i listę kluczowych wskaźników wydajności do śledzenia. Zapewni to kontekst do dyskusji na spotkaniu, ponieważ uczestnicy będą mogli szybko uzyskać dostęp do kluczowych szczegółów, takich jak kamienie milowe projektu, terminy i produkty.

Zdefiniuj wskaźniki, które chcesz ocenić. Oto kilka wskaźników projektu, które można śledzić:

Osiągnięcie celów: Czy wszystkie cele projektu zostały osiągnięte?

Czy wszystkie cele projektu zostały osiągnięte? Terminowość: Czy kamienie milowe i terminy zostały osiągnięte?

Czy kamienie milowe i terminy zostały osiągnięte? **Wykorzystanie zasobów: czy zasoby zostały efektywnie przydzielone?

Przestrzeganie budżetu: Czy projekt zmieścił się w budżecie?

Aby ułatwić sobie pracę, użyj szablony pośmiertne projektów . Szablony te mogą zaoszczędzić czas, pomagając w ustawieniu ankiet pośmiertnych, przeprowadzeniu analizy przyczyn źródłowych, przeglądzie sprintów, zbieraniu informacji zwrotnych i zarządzaniu całym projektem po jego zakończeniu.

Instancja Szablon post mortem dla projektu ClickUp sprawia, że zbieranie informacji zwrotnych od wszystkich interesariuszy jest dziecinnie proste. Pomaga wyciągnąć wnioski z błędów, dostrzec obszary do poprawy i skuteczniej zaplanować kolejny projekt.

Szablon podsumowania projektu ClickUp

Korzystając z tego szablonu, możesz:

Analizować zwycięstwa, porażki i trendy w projektach

Wyciągać kluczowe wnioski

Dokumentować problemy i spostrzeżenia w ustrukturyzowanym formacie

Monitorować postępy i stale się doskonalić

Na przykład Widok formularza wejściowego szablonu pomaga zbierać opinie interesariuszy. Widok Oczekujące zadania pozwala śledzić oczekujące zadania, a dzięki Widokowi statusu można śledzić postęp projektu. Szablon oferuje również niestandardowe statusy, takie jak Dochodzenie, Nowe zgłoszenie, Rozwiązane i Nierozwiązane, aby pomóc w śledzeniu statusu każdego zadania.

Krok 3: Zbieranie informacji zwrotnych od zespołu za pomocą ankiet lub wywiadów

Kolejnym krokiem jest wysłanie ankiet do wszystkich uczestników i przeprowadzenie z nimi wywiadów w celu zebrania opinii na temat projektu i procesów.

zadawaj pytania typu "tak lub nie", aby ustalić, czy plany projektu były przestrzegane. Na przykład:

Czy teams zmieścił się w budżecie?

Czy zespół dotrzymał terminów?

Czy zespół osiągnął wcześniej zdefiniowane wskaźniki powodzenia?

dodaj pytania otwarte do ankiety lub zadaj je podczas wywiadu, aby zebrać różnorodne opinie od członków zespołu. Na przykład:

Czy zespół otrzymał wystarczająco dużo czasu do zrobienia projektu?

Jakie były główne wyzwania napotkane podczas projektu i jak wpłynęły one na pracę?

Jakie aspekty projektu przebiegły pomyślnie, a jakie nie?

Które zadania napotkały najwięcej opóźnień i dlaczego?

Czy komunikacja i współpraca między Teams była efektywna?

Jakie zagrożenia pojawiły się w trakcie projektu i jak sobie z nimi poradzono?

co więcej, możesz dołączyć subiektywne pytania, aby zebrać odpowiedzi na temat doświadczeń członków zespołu. Na przykład:

Jakie było twoje doświadczenie w pracy z członkami teamu i klientem?

Co najbardziej podobało ci się w projekcie?

Jaki był najtrudniejszy aspekt projektu?

Takie ankiety pomogą zidentyfikować typowe wzorce i blokady, którymi należy się zająć podczas spotkania.

Tworzenie szczegółowych ankiet przy użyciu Formularze ClickUp i przechwytywać potrzebne dane. Zawiera wiele typów pól, które pozwalają rejestrować zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe - od długich tekstów po kontakty i oceny.

Twórz szczegółowe ankiety w kilka minut dzięki ClickUp Forms

Krok 4: Ułatw otwartą i szczerą dyskusję

Po otrzymaniu odpowiedzi na ankietę, możesz przystąpić do spotkania.

W dniu spotkania zachęcaj do szczerej rozmowy bez odbiegania od agendy spotkania. Upewnij się, że uczestnicy bez wahania dzielą się swoimi przemyśleniami.

Do zrobienia:

stwórz bezpieczne środowisko, wolne od krytyki, aby zwiększyć zaufanie wśród interesariuszy i zachęcić ich do dzielenia się perspektywami bez wahania

zacznij od tego, co poszło dobrze, aby nadać pozytywny ton i sprawić, by uczestnicy czuli się komfortowo, dzieląc się później konstruktywnymi opiniami

aktywne słuchanie, uważne reagowanie i wzajemny szacunek dla swoich opinii

skup się na procesach zamiast na ludziach. Na przykład, powiedz: "Musimy poprawić nasze strategie dotyczące osi czasu" zamiast "X i Z spowodowały opóźnienia"

przypomnienie uczestnikom, że celem jest uczenie się i doskonalenie, a nie krytykowanie lub wskazywanie palcem

omówienie kilku ważnych tematów podczas jednego spotkania, aby uniknąć przytłoczenia uczestników

zapewnienie wystarczającej ilości czasu na każdy temat dyskusji, aby uczestnicy mogli wnieść swój wkład

Możesz użyć Dokumenty ClickUp do dokowania spostrzeżeń ze spotkań podsumowujących projekt lub zapisywania zasad spotkań podsumowujących. Łatwo edytuj dokument z członkami zespołu w czasie rzeczywistym i udostępniaj go innym.

Możesz również Przypisywanie komentarzy i elementów akcji przy jednoczesnym zapewnieniu kontroli dostępu.

Wypróbuj ClickUp Docs

ClickUp Dokumenty: jak wyeksportować Jira do Excela

ClickUp Chat może ułatwić dyskusje po zakończeniu projektu poprzez scentralizowanie całej komunikacji związanej z projektem. Możesz szczegółowo przejrzeć wyniki projektu i wyzwania oraz zsynchronizować zadania i dokumenty projektu.

A co najlepsze? Możesz natychmiast reagować na informacje zwrotne, przekształcając ważne wiadomości w zadania.

Pozwala również tworzyć oddzielne kanały dla każdego projektu, aby uniknąć nieporozumień i sprawnie przeprowadzić podsumowanie projektu. Oznacza to, że nie trzeba przełączać zakładek, aby przejrzeć wygrane lub przegrane projekty.

Komunikuj się, łącz rozmowy z zadaniami i dokumentami oraz otrzymuj wątki podsumowane przez AI dzięki ClickUp Chat

Krok 5: Analiza danych w celu zidentyfikowania wzorców i wyciągnięcia wniosków

Załóżmy, że przeprowadziłeś ankietę wśród swojego zespołu i przeprowadziłeś wywiady z klientami i dostawcami, aby dowiedzieć się o ich doświadczeniach związanych z projektem. Następnym krokiem jest przeanalizowanie wszystkich odpowiedzi i dyskusji ze spotkań w celu zidentyfikowania powtarzających się problemów i powodzeń. Na początek skompiluj odpowiednie dane, aby uzyskać jasny obraz projektu.

Systematycznie analizuj dane, aby zidentyfikować obszary wymagające uwagi. Może to obejmować:

Mierniki: Przestrzeganie budżetu, oś czasu, wykorzystanie zasobów i jakość dostaw

Przestrzeganie budżetu, oś czasu, wykorzystanie zasobów i jakość dostaw informacje zwrotne: Ankiety lub formularze informacji zwrotnych od interesariuszy, członków zespołu i klientów

Przegląd kamieni milowych: Przegląd kluczowych osiągnięć i obszarów, w których cele nie zostały osiągnięte

Na przykład, jeśli wielu członków Teams, klientów i dostawców dyskutowało o opóźnieniach w otrzymywaniu najnowszych aktualizacji projektu, może to sygnalizować potrzebę bardziej solidnego planu, który wyszczególnia częstotliwość i kanały komunikacji. Pomoże to uniknąć przerw w komunikacji i opóźnień w nadchodzących projektach.

Używaj konfigurowalnych Pulpity ClickUp do wizualizacji danych za pomocą łatwych do zrozumienia wykresów kołowych i słupkowych, wykresów, pasków postępu i innych

Wypróbuj pulpity ClickUp

Pulpit ClickUp: Jak używać Smartsheet do zarządzania projektami

Dzięki ClickUp Dashboards możesz:

Analizować budżety projektów w czasie rzeczywistym

Oceniać wydajność zespołu

Identyfikować przyczyny wąskich gardeł w projektach

Uzyskać przydatne informacje umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji

Krok 6: Dokumentowanie wyników w kompleksowym raporcie

Zebranie wszystkich ustaleń z analizy i rozpoczęcie tworzenia kompleksowego raportu, który zawiera:

⚠️ Wyzwania: konkretne napotkane problemy, ich przyczyny i wpływ

🏆 Zwycięstwa: Powodzenie strategii wartych powielenia

ryzyko: Potencjalne przeszkody dla przyszłych projektów

kluczowe wnioski: Wyciągnięte wnioski i praktyczne spostrzeżenia

ulepszenia: wyczyszczone, praktyczne zalecenia dotyczące kolejnych kroków

Aby zaoszczędzić czas i wysiłek, użyj pulpitów do raportowania aby przedstawić wyniki w łatwy do zrozumienia sposób. Możesz łatwo:

Wizualizować dane za pomocą wykresów, grafów i osi czasu

Niestandardowe widoki z kolorami i układami marki dla profesjonalizmu

Śledzenie i eksportowanie zarejestrowanych czasów w celu lepszego planowania zasobów

Co więcej, możesz użyć szablony raportowania po wykonaniu akcji aby w łatwy sposób przeprowadzić analizę post-mortem projektu i udokumentować swoje wnioski ze spotkania.

✨Fun Fact: The Google Glass projekt został przetestowany w 2012 roku i rozpoczął kampanię skierowaną do szerszego grona odbiorców w 2013 roku. Jednak jego sprzedaż zatrzymała się do 2015 r., ponieważ Google skupił się na wysokiej wydajności funkcji produktu, ale przeoczył komunikowanie jego korzyści dla odbiorców.

Pośmiertna analiza projektu pomogła zespołowi zrozumieć, jak ważne jest jasne przedstawienie korzyści płynących z produktu docelowym odbiorcom oraz wsłuchanie się w potrzeby i opinie użytkowników.

Krok 7: Udostępnianie raportowania i wdrażanie rekomendacji do działania

Na koniec udostępnianie raportu post-mortem wszystkim interesariuszom projektu. Przeprowadź szybkie spotkanie w celu omówienia wyników projektu, wyciągnięcia praktycznych wniosków i zasugerowania ulepszeń. Po zaplanowaniu ulepszeń, oddeleguj zadania w celu wdrożenia zmian w procesie projektu i śledź ich oś czasu za pomocą Szablon osi czasu Gantta firmy ClickUp .

Dodatkowo, od następnego projektu, możesz użyć raportowanie statusu projektu aby dać kluczowym interesariuszom przegląd aktualnego statusu projektu. Pomoże to na bieżąco informować wszystkich o postępach oraz identyfikować i proaktywnie rozwiązywać potencjalne problemy.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Project-Management-to-do-list-via-ClickUp-Brain.png Przekształć wnioski wyciągnięte po zakończeniu projektu w zadania i podzadania za pomocą ClickUp Brain https://clickup.com/ai Wypróbuj ClickUp Brain /%cta/

Błędy, których należy unikać po zakończeniu projektu

Wykonanie powyższych kroków nie wystarczy do przeprowadzenia powodzenia spotkania podsumowującego projekt. Musisz unikać popełniania tych błędów, aby post-mortem było superhitem 👇

Nieprzeprowadzenie spotkania natychmiast

Czas jest wszystkim w post-mortem projektu. Jeśli nie zorganizujesz spotkania natychmiast po zakończeniu projektu, uczestnicy mogą zapomnieć o szczegółach, stracić odsetki lub być zajęci innym projektem.

Rozwiązanie: Uwzględnij spotkanie podsumowujące w planie projektu. Daj swojemu zespołowi krótką przerwę po upływie terminu, ale nie pozwól, aby minęły tygodnie. Zorganizuj spotkanie w ciągu kilku dni po zakończeniu projektu, podczas gdy doświadczenie pozostaje świeże w umysłach interesariuszy.

Pomijanie zewnętrznych interesariuszy

Pominięcie informacji zwrotnych od zewnętrznych interesariuszy, takich jak klienci, dostawcy i użytkownicy, nie zapewni pełnego obrazu powodzenia i niepowodzeń projektu. Na przykład, ważne jest, aby wiedzieć, czy aplikacja spełnia wymagania użytkowników po dostarczeniu oprogramowania.

Rozwiązanie: Przeprowadź 360-stopniową analizę post-mortem, włączając w nią zewnętrznych interesariuszy. Pozwoli to uzyskać szerszy widok na pozytywne i negatywne aspekty projektu.

Pro Tip: Szablon planu działania w zakresie informacji zwrotnej ClickUp może pomóc w zebraniu opinii klientów, ustaleniu priorytetów obszarów poprawy, stworzeniu planu działania i podpowiedzi.

Brak ustawienia jasnego planu spotkania

Bez jasnej agendy, post-mortem może zejść na inne tory. Ponadto, jeśli uczestnicy nie wiedzą, czego się spodziewać, mogą zniechęcić się do udziału w spotkaniu.

Rozwiązanie: Ustaw i udostępniaj agendę spotkania, aby upewnić się, że jego cel jest jasny. Lista punktów do omówienia, aby uniknąć zejścia ze ścieżki i ustawienie podstawowych zasad, aby uniknąć negatywnych rozmów i obwiniania.

Unikanie przygotowań do spotkania

Jeśli nie przygotujesz się do spotkania z odpowiednimi dokumentami, najprawdopodobniej pójdzie ono na marne. Uczestnicy nie będą mieli jasności co do szczegółów projektu, co doprowadzi do większej liczby konfliktów niż rozwiązań.

Rozwiązanie: Przygotuj odpowiednie dokumenty przed spotkaniem - agendę po spotkaniu, kwestionariusz i inne dokumenty wsparcia, takie jak budżety projektów, osie czasu, plany zasobów i opinie klientów. Przygotowanie tych dokumentów sprawi, że spotkanie będzie bardziej owocne.

Gwarantuj przyszłe zwycięstwa dzięki podsumowaniom projektów

Post-mortem to podsumowanie projektu, które pomaga na nowo wyobrazić sobie procesy, biorąc pod uwagę informacje zwrotne od interesariuszy projektu. Wynik? Bardziej efektywne podejście do przyszłych projektów.

Kluczem jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania, które pomaga w powodzeniu spotkania post-mortem.

Rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp oferuje szeroki szyk funkcji, które pomogą Ci z powodzeniem zorganizować spotkanie post-mortem. Możesz użyć widoku formularza do przeprowadzania ankiet, pulpitów do raportowania, dokumentów do dokumentowania ustaleń, wbudowanego czatu do przejrzystej komunikacji oraz mnóstwa szablonów do śledzenia i zarządzania wszystkim - od wskaźników KPI i informacji zwrotnych po dowolny aspekt spotkania.

Dlaczego więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby poznać więcej funkcji! 🏃‍➡️