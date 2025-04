10 najlepszych generatorów oceny wydajności AI na 2025 r

Czy zmęczenie informacją zwrotną działa w obie strony? Wyobraź sobie, że piszesz spersonalizowane oceny wydajności dla swoich 30 pracowników. Pierwsze kilka raportów będzie zawierało wnikliwe informacje zwrotne i pomocne spostrzeżenia, ale początkowy entuzjazm do szczegółowej informacji zwrotnej zniknie. Wraz ze wzrostem liczby recenzji, jakość informacji zwrotnej może stopniowo spadać - a nie ma nic gorszego niż ogólne oceny!

Pracownicy wolą menedżerów, którzy przekazują odpowiednią ilość informacji zwrotnych: Oceniają tych menedżerów 8.średnio 6 . Również, wielu pracowników prawdopodobnie włoży więcej pracy w otrzymywanie skutecznych i spersonalizowanych recenzji.

Korzystanie z pomocnej dłoni, takiej jak sztuczna inteligencja, może pomóc w pokonaniu wyzwań związanych z pisaniem szczegółowych i konstruktywnych recenzji wydajności.

AI wykracza poza automatyzację podstawowych funkcji. Może zidentyfikować obszary wymagające poprawy, przyspieszyć proces przekazywania informacji zwrotnej i pomóc w ustawieniu cele dla oceny przeglądu wydajności .

Aby czerpać korzyści z posiadania AI w miejscu pracy do oceny pracowników, przejrzyj tę listę 10 narzędzi AI do generowania ocen wydajności i wybierz swoje!

Aby stworzyć obiektywną, sprawiedliwą i szczegółowe raportowanie wyników , musisz bardzo uważnie i konsekwentnie monitorować każdego pracownika firmy lub skorzystać z narzędzi programowych, które zrobią to za Ciebie. Wyczyszczone, łatwiejszym wyborem jest narzędzie, więc zrozummy kilka ważnych kryteriów jego wyboru.

Użyj tych wymagań jako listy kontrolnej, aby określić, które narzędzie AI może zaznaczyć wszystkie poniższe pola, aby usprawnić proces oceny wydajności:

Konstruktywna informacja zwrotna: Wygenerowane przeglądy powinny dostarczać użytecznych informacji zwrotnych, podkreślając mocne i słabe strony oraz obszary wymagające poprawy

Wygenerowane przeglądy powinny dostarczać użytecznych informacji zwrotnych, podkreślając mocne i słabe strony oraz obszary wymagające poprawy Dokładność i trafność: Narzędzie powinno generować recenzje, które dokładnie odzwierciedlają wyniki pracownika, dostosowując się do standardów firmy i konkretnych ról zawodowych

Narzędzie powinno generować recenzje, które dokładnie odzwierciedlają wyniki pracownika, dostosowując się do standardów firmy i konkretnych ról zawodowych Ograniczenie stronniczości: Generator ocen wydajności powinien być zaprojektowany tak, aby zminimalizować stronniczość w procesie oceny, zapewniając uczciwe i sprawiedliwe oceny

Generator ocen wydajności powinien być zaprojektowany tak, aby zminimalizować stronniczość w procesie oceny, zapewniając uczciwe i sprawiedliwe oceny Dostosowanie: Narzędzie powinno umożliwiać niestandardowe dostosowanieszablony oceny wydajności, skale ocen i konkretne wskaźniki wydajności, aby dopasować je do potrzeb organizacji

Narzędzie powinno umożliwiać niestandardowe dostosowanieszablony oceny wydajności, skale ocen i konkretne wskaźniki wydajności, aby dopasować je do potrzeb organizacji Integracja: Oprogramowanie powinno płynnie integrować się z istniejącymi systemami HR, takimi jak HRIS lub oprogramowanie do zarządzania wydajnością, aby usprawnić proces oceny

Oprogramowanie powinno płynnie integrować się z istniejącymi systemami HR, takimi jak HRIS lub oprogramowanie do zarządzania wydajnością, aby usprawnić proces oceny Prywatność i bezpieczeństwo danych: Narzędzie AI powinno priorytetowo traktować prywatność i bezpieczeństwo danych, zapewniając ochronę wrażliwych informacji o pracownikach

Narzędzie AI powinno priorytetowo traktować prywatność i bezpieczeństwo danych, zapewniając ochronę wrażliwych informacji o pracownikach Przyjazność dla użytkownika: Narzędzie powinno być łatwe w użyciu, z przejrzystym i intuicyjnym interfejsem, który minimalizuje czas i wysiłek wymagany do wygenerowania recenzji

10 najlepszych narzędzi AI do generowania ocen wydajności (Free i płatne)

Większość narzędzi AI do generowania ocen wydajności wykorzystuje ustrukturyzowane szablony, które profesjonaliści mogą wypełnić, takie jak kwestionariusz, a następnie wygenerować ocenę. Inne integrują się z obszarem roboczym, lepiej rozumieją firmę i pracowników oraz generują recenzje na miejscu jako informacje zwrotne lub podziękowania.

Przyjrzyjmy się tym 10 narzędziom AI i zdecydujmy, które z nich mogą pomóc zaoszczędzić czas, jednocześnie dodając treści do raportowania wydajności:

1. ClickUp (najlepsze do wspólnego tworzenia ocen wydajności) ClickUp clickUp, wszechpotężne rozwiązanie w zakresie wydajności, jest tak samo dobre pod względem możliwości oceny wydajności, jak i innych potrzeb związanych z obszarem roboczym. Jest w pełni konfigurowalny i odpowiedni zarówno dla osób indywidualnych, jak i dużych i małych Teams.

Z ClickUp Brain , otrzymujesz rozwiązanie AI, które odpowiada na Twoje pytania, zapamiętuje kontekst Twojej firmy i analizuje poprzednie czaty, zadania i dyskusje, aby tworzyć szczegółowe oceny wydajności pracowników. Określa również, jak pracownik radził sobie z określonymi zadaniami i kiedy!

Wykorzystaj ClickUp Brain do szczegółowych ocen wydajności w następujący sposób:

Twórz oparte na AI podsumowania wydajności pracowników, słabych punktów i osiągnięć

wydajności pracowników, słabych punktów i osiągnięć Wygeneruj konfigurowalny szablon oceny wydajności dostosowany do konkretnych ról, oszczędzając czas i zachowując spójność

dostosowany do konkretnych ról, oszczędzając czas i zachowując spójność Konwersja dyskusji głosowych na tekst za pomocą automatycznej transkrypcji i wyodrębnianie kluczowych spostrzeżeń do uwzględnienia w raportowaniu oceny

do uwzględnienia w raportowaniu oceny Wykorzystanie zintegrowanego asystenta pisania AI Brain do tworzenia konstruktywnych opinii z zachowaniem tonu, formatu, czytelności i jasności myśli

z zachowaniem tonu, formatu, czytelności i jasności myśli Tłumaczenie recenzji na różne języki, obiecujące integrację i różnorodność dla firm z globalną siłą roboczą

ClickUp Brain

Poza ClickUp Brain, użyj ClickUp Chat aby połączyć rozmowy z zadaniami i dokumentami oraz sprawić, by dyskusje na temat oceny wyników były kontekstowe i dostępne. Zorganizowane czaty w dedykowanych przestrzeniach lub kanałach oznaczają, że zespoły HR i menedżerowie mogą współpracować i angażować się w profesjonalną komunikację bez konieczności przełączania się na inne narzędzie.

ClickUp Chat może być przydatny do:

Wiązania list, folderów i Przestrzenie w ClickUp w celu połączenia historii związanej z wynikami z odpowiednimi zadaniami/projektami

Segregowanie dyskusji poprzez dodawanie opisów/nagłówków w celu określenia czatów jako indywidualnych lub zespołowych

Dodawanie członków zespołu do trwających czatów bez zakłócania przepływu i promocja dyskusji opartych na współpracy

Tworzenie zadań lub ogłoszeń związanych z wydajnością bezpośrednio z czatu bez dodatkowego wysiłku ręcznego

Korzystaj z interfejsu ClickUp Chat, aby organizować oceny wydajności w jednym miejscu

Kolejną funkcją ClickUp umożliwiającą współpracę jest Dokumenty ClickUp . Członkowie Teams mogą używać ich do wspólnego edytowania ocen wydajności, etykiety dla współpracowników i dodawania komentarzy do dokumentów.

Bogate opcje formatu, takie jak tabele, podziały, banery i komendy Markdown, pomagają menedżerom formatować recenzje w celu uwzględnienia szczegółowych wskaźników pracowników, podsumowań informacji zwrotnych i planów działania w zorganizowany i atrakcyjny wizualnie sposób.

Użyj ClickUp Docs i jego bogatych opcji formatu do przeglądu wydajności

Jako opcja alternatywna, szablon oceny wydajności ClickUp może pomóc organizacjom przezwyciężyć mękę skutecznie mierzyć wydajność teamów i konsekwentnie. Ustawienie struktury pomaga zespołom HR dostosować format i zawartość do potrzeb organizacji.

Jest dostarczany z gotowymi strukturami samooceny, co pozwala na ustrukturyzowaną samoocenę, przegląd wydajności . Promuje rozmowy na temat rozwoju kariery, które dostosowują rozwój pracownika i obowiązki zawodowe do celów organizacyjnych, sprzyjając ogólnemu powodzeniu zespołu.

Szablon ułatwia również Recenzje menedżerów gdzie kierownictwo może zaoferować konstruktywną informację zwrotną i uznanie w okresie przeglądu.

W końcu liczne badania pokazują, że pracownicy, którzy otrzymują szybką i konstruktywną informację zwrotną są bardziej zaangażowani i zmotywowani.

ClickUp najlepsze funkcje

Organizuj, wyszukuj i uzyskuj dostęp do wszystkich ocen wydajności za pomocą Docs Hub, zapewniając, że oceny pozostają dostępne i uporządkowane

Natychmiastowe informowanie interesariuszy o kluczowych tematach dzięki AI Catch Up, zmniejszając potrzebę powtarzających się wyjaśnień lub spotkań

Zintegruj ClickUp z różnymi platformami, aby zapewnić, że oceny są oparte na danych i odzwierciedlają pełne spektrum wkładu i wskaźników pracownika dzięki Integracje ClickUp Wsparcie dla działań następczych dzięki Zadania ClickUp dzięki czemu menedżerowie mogą przydzielać zadania, ustawiać inteligentne cele i monitorować postępy bezpośrednio po zakończonych przeglądach wydajności



ClickUp Limity

Interfejs może być przytłaczający dla nowych użytkowników ze względu na rozszerzenie funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za obszar roboczy na członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Będąc TL musisz monitorować pracę zrobioną przez innych, a ClickUp ułatwia zarządzanie zadaniami, obciążeniem pracą itp. Pomógł mi również w prezentowaniu wyników zespołu, a także indywidualnych wyników członków Nidhi Rajput , BDM w CedCommerce

2. Easy Peasy AI (najlepsze do szybkiego wdrożenia ram oceny wyników)

przez Easy Peasy AI Narzędzie do generowania oceny wydajności AI Easy Peasy AI jest dostosowana do potrzeb małych i średnich firm. Sugestie w czasie rzeczywistym pomagają platformie poprawić jakość informacji zwrotnych, a możliwości integracji ułatwiają udostępnianie danych istniejącym narzędziom HR.

Prostota i szybkość działania sprawiają, że jest to niezawodne rozwiązanie do szybkiej, praktycznej i praktycznej oceny wydajności.

Funkcje Easy Peasy AI

Wykorzystanie gotowych do użycia szablonów, które można łatwo dostosować i zróżnicować

Generowanie recenzji z różnych punktów widzenia - pierwszo-, drugo- i trzecioosobowych

Wsparcie dla ponad 40 języków i różnych akcentów dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę

Ograniczenia Easy Peasy AI

Obrazom generowanym przez AI może czasem brakować treści i precyzji

Brak wersji demonstracyjnej lub instrukcji obsługi narzędzia może dezorientować użytkownika

Ceny Easy Peasy AI

Free Forever

Starter: 16 USD/użytkownik miesięcznie

16 USD/użytkownik miesięcznie Unlimited 50: $24/użytkownika miesięcznie

$24/użytkownika miesięcznie Unlimited: $32/użytkownika miesięcznie

Easy Peasy AI oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (20+ recenzji)

4.5/5 (20+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

menedżerowie często pozwalają, by jedna świetna cecha (np. punktualność) przyćmiła wszystko inne, co prowadzi do zrobienia stronniczych recenzji. Nazywa się to efektem halo.

3. Writify.AI (najlepsze do wysoce spersonalizowanych ocen wydajności)

przez Writify.AIWritify.AI tworzy szczegółowe, dostosowane do roli oceny, które odzwierciedlają osiągnięcia i wyróżnienia pracowników obszary wymagające poprawy . Możesz oferować spersonalizowane informacje zwrotne wielu pracownikom jednocześnie, korzystając ze spostrzeżeń opartych na danych.

Po pokonaniu nieco stromej krzywej uczenia się, będziesz w stanie opracować skuteczne oceny wydajności przy minimalnym wysiłku.

Najlepsze funkcje Writify.AI

Szybkie i wydajne generowanie wysokiej jakości zawartości dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania języka naturalnego - bez względu na to, ile ocen wydajności potrzebujesz

Tworzenie ustrukturyzowanych i znaczących ocen za pomocą AI Paragraph Expander, Outline Generator i Review Comment Generator

Utrzymanie wiarygodności i uniknięcie problemów związanych z naruszeniem praw autorskich dzięki wbudowanemu narzędziu do wykrywania plagiatu

Limity Writify.AI

Potencjalnie bardziej stroma krzywa uczenia się dla użytkowników niezaznajomionych z zaawansowanymi opcjami niestandardowymi

Ceny Writify.AI

Free Forever

Writify.AI oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. Galaxy.AI (najlepsze do znalezienia wszystkich narzędzi AI w jednym miejscu do przeglądu wydajności)

przez Galaxy.AIGalaxy.AI to pakiet narzędzi AI, który łączy wiodące w branży modele AI, takie jak GPT-4, Claude, Gemini i inne w jednym miejscu, dzięki czemu nie trzeba kupować wielu subskrypcji.

Dzięki funkcjom zaprojektowanym z myślą o precyzji, personalizacji i wydajności, Galaxy.ai ułatwia specjalistom HR dostarczanie wnikliwych i praktycznych ocen. Galaxy.ai umożliwia generowanie wyważonych informacji zwrotnych, które doceniają osiągnięcia i wskazują obszary wymagające poprawy. Możesz kształtować jej ton i styl, aby zapewnić odpowiedni profesjonalny język w całej recenzji.

Najlepsze funkcje Galaxy.AI

Korzystaj z nowych funkcji AI, które są dodawane co tydzień

Uzyskaj wskazówki i najlepsze praktyki, aby generować lepsze oceny wydajności

Wykorzystaj system czatu z wieloma modelami, który pozwala porównać odpowiedzi różnych narzędzi AI jednocześnie, aby dokonać świadomego wyboru

Ograniczenia Galaxy.AI

Wymaga wstępnego ustawienia danych do dokładnej analizy wydajności

Wszystkie funkcje są dostępne dopiero po dokonaniu płatności

Ceny Galaxy.AI

Unlimited: $15/miesiąc za użytkownika

Galaxy.AI oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

👀 Do zrobienia? Wiele międzynarodowych firm , w tym Adobe, Microsoft, Dell, Juniper i inne, porzucają formalne i wsteczne podejście do corocznych ocen wyników na rzecz częstszych, nieformalnych i wybiegających w przyszłość spotkań z pracownikami w ciągu roku.

5. Venngage (najlepsze do wizualizacji danych dotyczących wydajności)

przez Venngage Venngage to intuicyjna platforma projektowa oparta na AI, która pozwala użytkownikom tworzyć oszałamiające wizualizacje i infografiki.

Upraszcza prezentowanie przeglądów wydajności, analiz danych i raportów w angażujący i atrakcyjny wizualnie sposób za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Narzędzie to pozwala wielu członkom edytować i zostawiać komentarze do dowolnych szablonów oceny wydajności, które wybierzesz do generowania i udostępniania informacji zwrotnych.

Venngage najlepsze funkcje

Łatwe niestandardowe szablony i tworzenie wizualizacji bez konieczności posiadania rozszerzonych umiejętności projektowania dzięki intuicyjnemu redaktorowi typu "przeciągnij i upuść"

Szybkie znajdowanie odpowiedniego punktu wyjścia dla projektów dzięki ponad 10 000 szablonów

Importuj dane z plików CSV lub Excel i wizualizuj je efektywnie na wykresach, grafach i inteligentnych diagramach

Limity Venngage

Wymaga ręcznej pracy przy przenoszeniu widżetów i elementów

Ciężki projekt może spowodować zawieszenie się narzędzia

Ceny Venngage

Free Forever

Premium: $19/użytkownik na miesiąc

$19/użytkownik na miesiąc Business: 49 USD/użytkownik miesięcznie

49 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Venngage oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

6. PerfromanceReviews.ai (najlepsze do generowania bezstronnych opinii na temat rozwoju pracowników)

przez PerformanceReviews.ai PerformanceReviews.ai to narzędzie AI do generowania ocen wydajności, które automatyzuje tworzenie spersonalizowanych, szczegółowych i wnikliwych ocen wydajności.

Wybierz, czy recenzja ma dotyczyć Ciebie, czy pracownika, wypełnij szablon i podaj konkretne informacje przykłady oceny wydajności do narzędzia. Ostatni krok to ustawienie tonu dla przeglądu AI.

Najlepsze funkcje PerformaceReviews.ai

Użyj ustawionego szablonu, aby zaoszczędzić czas i wygenerować recenzje wydajności

Poruszanie się po intuicyjnym interfejsie, który upraszcza proces tworzenia recenzji

Automatyzacja generowania opinii, w tym mocnych i słabych stron oraz obszarów wymagających poprawy

Dostosowanie języka i tonu do własnego stylu, aby zachować ludzki charakter ocen

Limity PerformanceReviews.ai

Podobne przykłady mogą prowadzić do monotonii wyników

Cennik PerformanceReviews.ai

Unlimited: $19/miesiąc

PerformanceReviews.ai oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Typli.ai (najlepsze do pisania bezbłędnych recenzji wydajności)

przez Typli.ai Typli.ai pomaga specjalistom HR poprzez automatyzację procesu pisania recenzji wydajności, oszczędzając czas poświęcany na redagowanie i formatowanie zawartości.

Ponad 184 narzędzia do pisania automatyzują również inne rodzaje danych powstania zawartości.

Najlepsze funkcje Typli.ai

Otrzymuj sugestie w czasie rzeczywistym, które pomagają w zakończeniu zdań, tworzeniu list i wstawianiu odpowiednich cytatów, dzięki czemu pisanie jest płynniejsze i szybsze

Opisz, czego potrzebujesz, a Typli stworzy wysokiej jakości obrazy, które uzupełnią Twoją zawartość

Twórz zawartość, którą pokochają wyszukiwarki, dzięki wbudowanym funkcjom sprawdzania SEO i sugerowania słów kluczowych

Limity Typli.ai

Może brakować szczegółowego zrozumienia wydajności poszczególnych pracowników

Istnieje ryzyko, że wygenerowane recenzje mogą wydawać się ogólne, jeśli nie są wystarczająco niestandardowe

Ceny Typli.ai

Basic: $16.99/użytkownika miesięcznie

$16.99/użytkownika miesięcznie Plus: $24.99/użytkownika miesięcznie

$24.99/użytkownika miesięcznie Pro: $69.99/użytkownika miesięcznie

Typli.ai oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

8. Generator ocen wydajności autorstwa Michaela Schmitta (najlepszy dla zróżnicowanych środowisk pracy)

przez Michael Schmitt Michael Schmitt jest programistą z siedzibą w Illinois, który uwielbia tworzyć "głupie rzeczy" Jednym z jego eksperymentów jest darmowe narzędzie do generowania ocen wydajności AI z prostym interfejsem. Upraszcza ono proces oceny, umożliwiając użytkownikom wprowadzanie określonych informacji i atrybutów pracowników, które są następnie wykorzystywane przez narzędzie do generowania kompleksowego szablonu oceny.

najlepsze funkcje #### Performance Review Generator by Michael Schmitt

Ocena wydajności w ponad 40 atrybutach, punktując każdy z nich jako doskonały, dobry, przeciętny, słaby lub najgorszy

Wybieranie atrybutów i odpowiadających im ocen, co kończy się wygenerowaniem szablonu oceny

Korzystaj z podpowiedzi, aby przypomnieć sobie odpowiednie atrybuty wydajności, ułatwiając formułowanie kompleksowych recenzji bez utknięcia w tym, co powiedzieć

Ograniczenia Generatora Ocen Wydajności autorstwa Michaela Schmitta

Narzędzie skupia się głównie na generowaniu tekstu na podstawie predefiniowanych danych wejściowych, nie wychwytując niuansów informacji zwrotnej

Jakość wygenerowanej recenzji jest wprost proporcjonalna do dokładności i szczegółowości dostarczonych informacji

Generator ocen wydajności od Michaela Schmitta ceny

Free Forever

Generator ocen wydajności autorstwa Michaela Schmitta oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

🧠 Fun Fact: Ludzie mogą postrzegać oceny AI jako mniej stronnicze niż te dokonywane przez ludzi. 47% respondentów w ankiecie Pew Research Center uważa, że AI poradziłaby sobie lepiej niż ludzie z oceną wszystkich kandydatów do pracy w ten sam sposób.

9. Max Review (najlepsze do otrzymywania spersonalizowanych sugestii)

przez Max Review MaxReview upraszcza proces oceny wydajności poprzez dostarczanie spersonalizowanych sugestii opartych na danych wprowadzonych przez użytkownika. Twórz wyróżniające się recenzje podkreślające kluczowe osiągnięcia dostosowane do konkretnych ról i firm. Możesz również poprosić AI o poprawę jakości pisania i skrócenie lub wydłużenie recenzji.

Max Review najlepsze funkcje

Wybór spośród wielu konfigurowalnych szablonów dostosowanych do różnych rodzajów ocen wydajności

Wykorzystanie systemu punktacji opartego na atrybutach, który pozwala oceniać pracowników pod kątem różnych wskaźników wydajności

Integracja z istniejącymi systemami HR, umożliwiająca płynne przesyłanie danych i zarządzanie nimi

Max Review limits

Jakość wyników jest w dużym stopniu zależna od danych wprowadzonych przez użytkownika

Narzędzie może nie oferować rozbudowanych możliwości analitycznych lub integracyjnych

Ceny Max Review

Unlimited: $15/miesiąc

$15/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje Max Review

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. GravityWrite (najlepsze do wypełniania wstępnie zdefiniowanych pytań do recenzji)

przez GravityWrite Generator ocen wydajności AI z perspektywą na przyszłość, GravityWrite free to narzędzie, które umożliwia wprowadzenie szczegółowych informacji na temat tytułu stanowiska, osiągnięć i mocnych stron pracownika. Następnie generuje dostosowane informacje zwrotne, które można wykorzystać do kierowania rozwojem pracowników i motywowania ich do realizacji przyszłych celów i wyzwań.

Najlepsze funkcje GravityWrite

Wykorzystaj ponad 80 różnych narzędzi AI do pisania dostosowanych do różnych potrzeb w zakresie zawartości, w tym postów na blogu, podpisów w mediach społecznościowych, biuletynów e-mail i treści SEO

Korzystaj z wielojęzycznego wsparcia, aby tworzyć zawartość w preferowanym języku i tonie, docierając w ten sposób do globalnej publiczności

Limity GravityWrite

Narzędzie może automatycznie odświeżać i usuwać niezapisaną zawartość

Cennik GravityWrite

Free Forever

Starter: $19/użytkownik miesięcznie

$19/użytkownik miesięcznie Pro: $79/użytkownik na miesiąc

GravityWrite oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (80 recenzji)

4.6/5 (80 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Użyj ClickUp jako narzędzia do generowania ocen wydajności

Pisanie ocen wyników pracy to żmudny proces, ale konieczny. Potrzebujesz zgodnego, konfigurowalnego narzędzia, które oferuje wszystko w jednym miejscu, aby zmniejszyć zamieszanie.

Właśnie dlatego powinieneś zdecydować się na ClickUp.

