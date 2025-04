11 Najlepszych alternatyw i konkurentów Lark w 2025 roku

Jeśli trafiłeś tutaj, to prawdopodobnie dlatego, że szukasz narzędzia do zarządzania projektami, platformy do współpracy zaprojektowanej w celu usprawnienia cyklu pracy, zwiększenia wydajności i utrzymania zespołu w ruchu jak dobrze naoliwiona maszyna.

Oczywiście, Lark jest w stanie uprościć operacje biznesowe, ale czy rzeczywiście spełnia wszystkie wymagania Twojego zespołu? Być może potrzebujesz lepszych funkcji, silniejszych integracji lub czegoś łatwiejszego w użyciu.

Idealne narzędzie istnieje, ale jego znalezienie wymaga nieco poszukiwań.

Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy i zebraliśmy 11 najlepszych alternatyw dla Lark. Niezależnie od tego, czy prowadzisz startup, czy duże przedsiębiorstwo, ta wyselekcjonowana lista narzędzi do zarządzania projektami i przepływu pracy pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Czego należy szukać w alternatywach dla Lark?

Badając alternatywy dla Lark, należy szukać rozwiązań, które oferują te same lub lepsze funkcje i funkcje niż Lark. Oto kilka kluczowych funkcji, które można wziąć pod uwagę, aby wybrać narzędzie najlepiej dostosowane do potrzeb biznesowych:

Zarządzanie projektami : Szukaj rozwiązań z funkcjami takimi jak tablice Kanban, wykresy Gantta, śledzenie czasu i konfigurowalne cykle pracy

: Szukaj rozwiązań z funkcjami takimi jak tablice Kanban, wykresy Gantta, śledzenie czasu i konfigurowalne cykle pracy Współpraca : Znajdź narzędzie, które usprawni współpracę w zespole dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym

: Znajdź narzędzie, które usprawni współpracę w zespole dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym Skalowalność : Wybierz platformy, które mogą być skalowane i niestandardowe w miarę rozwoju Twojego biznesu

: Wybierz platformy, które mogą być skalowane i niestandardowe w miarę rozwoju Twojego biznesu Łatwość użytkowania : Wybierz rozwiązanie, które jest intuicyjne i przyjazne dla użytkownika

: Wybierz rozwiązanie, które jest intuicyjne i przyjazne dla użytkownika Integracje : Wybierz narzędzie, które można zintegrować z innymi aplikacjami, których używasz w codziennym cyklu pracy

: Wybierz narzędzie, które można zintegrować z innymi aplikacjami, których używasz w codziennym cyklu pracy Obsługa klienta: Wybierz platformę z szybkim, responsywnym i niezawodnym zespołem wsparcia

11 najlepszych alternatyw dla Lark

Lark to solidne narzędzie zwiększające wydajność pracy i komunikację w zespole. Jeśli jednak szukasz zaawansowanych integracji, większych możliwości niestandardowych lub ulepszonych funkcji współpracy, oto kilka najlepszych alternatyw Lark do rozważenia.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy)

ClickUp to "wszystko aplikacja do pracy" do scentralizowanego zarządzania zadaniami i komunikacji w pracy

Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantem pracującym nad mniejszymi projektami, czy przedsiębiorstwem zarządzającym złożonymi projektami na dużą skalę, Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp to świetny wybór.

Jest to wszystka aplikacja do pracy, która zapewnia elastyczność i narzędzia do zarządzania działaniami związanymi z projektami, usprawnienia komunikacji w zespole, tworzenia konfigurowalnych cykli pracy, zarządzania zadaniami, śledzenia postępów i korzystania z inteligentnego AI w celu szybszego zrobienia pracy.

Wybieraj spośród ponad 100 gotowych Automatyzacja ClickUp lub zbuduj własny cykl pracy, aby zająć się rutynowymi zadaniami. Zautomatyzuj aktualizacje zadań i wysyłanie e-maili, a nawet wyzwalaj podsumowania AI dla projektów, abyś mógł skierować swoją uwagę tam, gdzie jest to potrzebne.

Automatyzacja powtarzalnych zadań dzięki ClickUp Automations

Komunikuj się z członkami Teams w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Chat . Wystarczy @wzmianka o członku zespołu, aby zaprosić go do rozmowy. Wzbogacony o supermoce AI, automatycznie sugeruje odpowiedzi na pytania, podsumowuje wątki konwersacji, i automatycznie tworzy zadania z wiadomości.

Udostępnianie aktualizacji członkom zespołu w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Chat

Możesz nawet tworzyć elementy akcji dla siebie lub członków zespołu bezpośrednio z komentarza za pomocą Komentarze przypisane przez ClickUp . Nierozwiązane komentarze są odzwierciedlane na liście zadań osoby przypisanej jako przypomnienie i mogą zostać rozwiązane po zakończeniu elementu działania.

ClickUp najlepsze funkcje

Centralna dokumentacja : Twórz starannie sformatowane artykuły pomocy, SOP, firmowe wiki itp. za pomocą Dokumenty ClickUp -sprytne rozwiązanie do zarządzania dokumentami. Zapraszaj członków zespołu do edytowania dokumentów w czasie rzeczywistym, twórz zasoby do zarządzania wiedzą i połącz dokumenty z zadaniami, aby łatwo się do nich odwoływać

: Twórz starannie sformatowane artykuły pomocy, SOP, firmowe wiki itp. za pomocą Dokumenty ClickUp -sprytne rozwiązanie do zarządzania dokumentami. Zapraszaj członków zespołu do edytowania dokumentów w czasie rzeczywistym, twórz zasoby do zarządzania wiedzą i połącz dokumenty z zadaniami, aby łatwo się do nich odwoływać Zarządzanie zadaniami : Podziel złożone projekty na wykonalne zadania i przypisz je członkom zespołu za pomocą Zadania ClickUp . Dodawaj opisy zadań, poziomy priorytetów, pola niestandardowe i terminy realizacji, aby skutecznie dotrzymywać terminów

: Podziel złożone projekty na wykonalne zadania i przypisz je członkom zespołu za pomocą Zadania ClickUp . Dodawaj opisy zadań, poziomy priorytetów, pola niestandardowe i terminy realizacji, aby skutecznie dotrzymywać terminów Raportowanie i pulpity : Śledzenie postępu projektu, uzyskanie widoczności wąskich gardeł i poprawa wydajności dzięki Pulpity ClickUp . Przekształć surowe dane w atrakcyjne wizualnie wykresy i diagramy, aby były łatwiejsze w użyciu

: Śledzenie postępu projektu, uzyskanie widoczności wąskich gardeł i poprawa wydajności dzięki Pulpity ClickUp . Przekształć surowe dane w atrakcyjne wizualnie wykresy i diagramy, aby były łatwiejsze w użyciu Inteligentne AI: Załatwiaj sprawy szybciej dzięki własnej sztucznej inteligencji ClickUp AI ClickUp Brain . Automatyzacja przyziemnych zadań, takich jak aktualizacje projektów i zadań, zmiany statusu itp. Uzyskaj odpowiedzi na pytania związane z pracą w kilka sekund i używaj Brain jako osobistego asystenta do pisania. Twórz atrakcyjne kopie e-maili, podsumowuj notatki ze spotkań, twórz szablony i nie tylko

Limity ClickUp

Ze względu na rozszerzenie funkcji ClickUp, korzystanie z aplikacji wymaga nieco nauki

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Pro Tip: Uprość planowanie projektów i zarządzaj swoją pracą bez konieczności zaczynania od zera za każdym razem, korzystając z ClickUp szablony do zarządzania projektami .

2. Zoom (najlepszy do wideokonferencji i wirtualnej współpracy)

przez Zoom Zoom to platforma wideokonferencyjna wykorzystywana przez firmy na całym świecie do wirtualnej współpracy, pracy zdalnej i spotkań. Pomaga zespołom hybrydowym w płynnej współpracy poprzez czat w czasie rzeczywistym, udostępnianie ekranu i wiele integracji z innymi firmami

Najlepsze funkcje Zoom

Wideokonferencje : Łatwe ustawienie spotkań z niestandardowymi klientami, partnerami i innymi interesariuszami z dźwiękiem HD i wideo, tłumieniem szumów i wirtualnym tłem

: Łatwe ustawienie spotkań z niestandardowymi klientami, partnerami i innymi interesariuszami z dźwiękiem HD i wideo, tłumieniem szumów i wirtualnym tłem AI companion : Uzyskaj automatycznie generowane podsumowania spotkań i transkrypcje nagrań ze spotkań. Towarzysz AI może również zidentyfikować kluczowe punkty dyskusji podczas spotkań i przekształcić je w elementy, które można wykorzystać do dalszych działań

: Uzyskaj automatycznie generowane podsumowania spotkań i transkrypcje nagrań ze spotkań. Towarzysz AI może również zidentyfikować kluczowe punkty dyskusji podczas spotkań i przekształcić je w elementy, które można wykorzystać do dalszych działań Sale konferencyjne: Umożliwiaj uczestnikom osobistym i pracownikom zdalnym dołączanie do spotkań i interakcję w czasie rzeczywistym za pomocą Zoom Rooms

Limity Zoom

Obsługa klienta często reaguje z opóźnieniem

Płatności i rozliczenia nie są zbyt proste, a wielu użytkowników zgłasza konieczność płacenia za funkcje, z których nie korzystają

Cennik Zoom

**Free Forever

Pro : $15.99/miesiąc za użytkownika

: $15.99/miesiąc za użytkownika Business: $21.99/miesiąc na użytkownika

Zoom oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (55,000+ recenzji)

: 4.5/5 (55,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (14,000+ recenzji)

3. Microsoft Teams (najlepszy do komunikacji zespołowej w ekosystemie Microsoft)

przez Microsoft Teams Microsoft Teams usprawnia komunikację zespołową i współpracę w czasie rzeczywistym udostępnianie plików, komunikacja w czasie rzeczywistym i spotkania wideo.

Jest również wyposażony w bezpieczeństwo klasy korporacyjnej, zakończone szyfrowaniem end-to-end i funkcjami zgodności. Ponadto Teams umożliwia tworzenie niestandardowych botów w celu automatyzacji rutynowych zadań.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Połączenia wideo i głosowe : Inicjowanie połączeń grupowych, wiadomości głosowych i przekazywanie połączeń do członków zespołu bezpośrednio z aplikacji Microsoft Teams

: Inicjowanie połączeń grupowych, wiadomości głosowych i przekazywanie połączeń do członków zespołu bezpośrednio z aplikacji Microsoft Teams Czat w czasie rzeczywistym : Udostępnianie aktualizacji jeden na jednego lub w grupie, ulepszanie wiadomości za pomocą emotikonów i edycji tekstu sformatowanego oraz udostępnianie plików za pośrednictwem aplikacji Teamsaplikacja do obsługi wiadomości Business Rozmowy jak przez telefon : Uzyskaj wszystkie funkcje telefonu stacjonarnego dzięki Teams Phone - usłudze telefonicznej opartej na chmurze

: Udostępnianie aktualizacji jeden na jednego lub w grupie, ulepszanie wiadomości za pomocą emotikonów i edycji tekstu sformatowanego oraz udostępnianie plików za pośrednictwem aplikacji Teamsaplikacja do obsługi wiadomości Business

Limity usługi Microsoft Teams

Aplikacja Teams może być używana tylko przez firmy, które zainwestowały w ekosystem Microsoft

Często występują usterki techniczne, powodujące zawieszanie się aplikacji między spotkaniami

Cennik Microsoft Teams

Essentials : 4 USD/miesiąc za użytkownika

: 4 USD/miesiąc za użytkownika Business Basic : $6/miesiąc na użytkownika

: $6/miesiąc na użytkownika Business Standard: $12.50/miesiąc na użytkownika

Opinie Microsoft Teams

G2 : 4.5/5 (ponad 15 000 recenzji)

: 4.5/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (9,000+ recenzji)

📮ClickUp Insights: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailu i czacie w komunikacji zespołowej.

Jednak prawie 60% dnia pracy tracą na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do wszystkiego w pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu! Nadszedł czas na centralizację i dodanie energii!

4. Slack (najlepszy do dynamicznego przesyłania wiadomości w zespole i zorganizowanej komunikacji w miejscu pracy)

przez

Slack

Slack, popularna aplikacja do czatowania w zespole, zapewnia bezpieczną, scentralizowaną przestrzeń do bezpośredniego przesyłania wiadomości z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami oraz integruje się z kilkoma aplikacjami biznesowymi innych firm w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy.

Pozwala na tworzenie kanałów do dyskusji tematycznych i oferuje funkcje do rozmów zespołowych, wideo i głosowych.

Najlepsze funkcje Slack

Współpraca zewnętrzna : Dyskutuj, udostępniaj i współpracuj z zewnętrznymi interesariuszami bez polegania na wątkach e-mail

: Dyskutuj, udostępniaj i współpracuj z zewnętrznymi interesariuszami bez polegania na wątkach e-mail Pomoc AI : Uzyskaj szybki przegląd trwających rozmów w dowolnym kanale dzięki podsumowaniu wątków przez Slack AI

: Uzyskaj szybki przegląd trwających rozmów w dowolnym kanale dzięki podsumowaniu wątków przez Slack AI Planowanie zadań: Twórz projekty i zarządzaj nimi za pomocą Slack Lists-anarzędzie do zarządzania zadaniami. Przypisuj zadania członkom zespołu, dodawaj terminy i zamieniaj krytyczne rozmowy w elementy akcji

Limity Slack

Użytkownicy raportują trudności z nawigacją do starszych wiadomości, nawet przy użyciu funkcji wyszukiwania

Powiadomienia mogą być czasami dość przytłaczające, szczególnie na ruchliwych kanałach

Cennik Slack

Pro : $8.75/miesiąc za użytkownika

: $8.75/miesiąc za użytkownika Business +: $15/miesiąc za użytkownika

+: $15/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Kontakt w sprawie cen

Slack oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (33,000+ recenzji)

: 4.5/5 (33,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20,000+ recenzji)

5. Obszar roboczy Google (najlepszy do scentralizowanego zarządzania plikami i wydajności w chmurze)

przez Obszar roboczy Google Jeśli szukasz kompleksowego pakietu narzędzi do zwiększania wydajności opartych na chmurze, dobrym rozwiązaniem może być obszar roboczy Google. Zawiera on solidne narzędzia do komunikacji, dokumentacji, zarządzania plikami i przechowywania.

Firmy mogą niestandardowo dostosować obszar roboczy Google, w tym domeny e-mail, uprawnienia i ustawienia zabezpieczeń, do swoich potrzeb organizacyjnych.

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Dokumentacja do współpracy : Użyj Dokumentów Google jako narzędzia do współpracy, aby tworzyć i udostępniać dokumenty w czasie rzeczywistym. Zaproś wielu członków Teams do edytowania, zostawiania opinii i przeglądania informacji jednocześnie

: Użyj Dokumentów Google jako narzędzia do współpracy, aby tworzyć i udostępniać dokumenty w czasie rzeczywistym. Zaproś wielu członków Teams do edytowania, zostawiania opinii i przeglądania informacji jednocześnie Zarządzanie plikami : Zarządzaj wszystkimi plikami w chmurze dzięki Google Drive. Ograniczaj dostęp i uprawnienia zgodnie z potrzebami, synchronizuj na wielu urządzeniach i upewnij się, że ważne dane nigdy nie zostaną utracone

: Zarządzaj wszystkimi plikami w chmurze dzięki Google Drive. Ograniczaj dostęp i uprawnienia zgodnie z potrzebami, synchronizuj na wielu urządzeniach i upewnij się, że ważne dane nigdy nie zostaną utracone Kalendarz i planowanie: Ustaw swoją dostępność w Kalendarzu Google i korzystaj z przypomnień o wydarzeniach i powiadomień o krytycznych terminach lub spotkaniach

Obszary robocze Google

Istnieją limity, jeśli chcesz utworzyć dodatkowe domeny lub aliasy domen

Przerwy w połączeniu z Internetem mogą utrudniać zespołom pracę w trybie offline, ponieważ obszar roboczy Google jest całkowicie oparty na chmurze

Cennik obszaru roboczego Google

Business Starter : 7,20 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,20 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard : $14.40/miesiąc na użytkownika

: $14.40/miesiąc na użytkownika Business Plus: 21,60 USD/miesiąc na użytkownika

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (42 000+ recenzji)

: 4.6/5 (42 000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (16,000+ recenzji)

6. Monday.com (najlepsze do usprawnionego śledzenia projektów i zarządzania zespołami)

przez Monday.com Monday.com pomaga zespołom usprawnić cykl pracy i uzyskać widoczność wszystkich zadań, które muszą zostać zrobione. Możesz tworzyć niestandardowe tablice do śledzenia projektów, przeprowadzać burze mózgów i automatyzować przyziemne zadania, aby zaoszczędzić czas.

Monday.com najlepsze funkcje

Raportowanie : Uzyskaj wysokopoziomowy przegląd metryk projektu, które mają dla Ciebie znaczenie

: Uzyskaj wysokopoziomowy przegląd metryk projektu, które mają dla Ciebie znaczenie Automatyzacja zadań : Użyj Monday AI do automatyzacji zgłoszeń, przypisywania zadań do członków zespołu i przypisywania poziomów sentymentu do danych tekstowych

: Użyj Monday AI do automatyzacji zgłoszeń, przypisywania zadań do członków zespołu i przypisywania poziomów sentymentu do danych tekstowych Niestandardowe cykle pracy: Twórz niekodowane przepływy pracy, aby koordynować zadania między wieloma działami

Limity Monday.com

Platforma nie posiada szczegółowych funkcji raportowania, co utrudnia uzyskanie szczegółowego widoku krytycznych wskaźników

Ustawienie narzędzia jest dość skomplikowane i niezbyt intuicyjne w użyciu

Ceny Monday.com

Free Forever

Podstawowy : $9/miesiąc na użytkownika

: $9/miesiąc na użytkownika Standard : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Pro : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (12,000+ recenzji)

: 4.7/5 (12,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (5,000+ recenzji)

7. Notion (najlepszy do zarządzania projektami i kreatywnej współpracy)

przez Notion Notion umożliwia teamom tworzenie zaawansowanych systemów do zarządzania projektami, usprawniania cykli pracy i centralizacji ważnych informacji.

Na platformie Notion można tworzyć rozbudowane bazy danych do śledzenia postępów w realizacji projektów, zarządzania procesami sprzedaży, planowania wpisów na blogach i nie tylko. Platforma oferuje również szeroki zakres szablonów zwiększających wydajność i efektywność.

Najlepsze funkcje Notion

Połączony obszar roboczy : Rozbij złożone projekty na wykonalne zadania i przypisz je odpowiednim członkom swojego zespołu wraz z terminami, opisami zadań i zależnościami. Widok kluczowych kamieni milowych na osi czasu, porządkowanie informacji za pomocą tabel i wizualizacja postępów za pomocą wykresów

: Rozbij złożone projekty na wykonalne zadania i przypisz je odpowiednim członkom swojego zespołu wraz z terminami, opisami zadań i zależnościami. Widok kluczowych kamieni milowych na osi czasu, porządkowanie informacji za pomocą tabel i wizualizacja postępów za pomocą wykresów Zintegrowany asystent AI : Uzyskaj odpowiedzi na zapytania dotyczące pracy, analizuj pliki PDF i rozmawiaj na dosłownie każdy temat z Notion AI

: Uzyskaj odpowiedzi na zapytania dotyczące pracy, analizuj pliki PDF i rozmawiaj na dosłownie każdy temat z Notion AI Kreator stron: Wybieraj spośród ponad 10 000 szablonów, aby tworzyć strony internetowe na dowolny temat za pomocą "Sites" - nie jest wymagana znajomość kodowania

Limity Notion

Wraz ze wzrostem złożoności projektu, organizowanie notatek i dokumentów może skutkować dużym bałaganem w obszarze roboczym

Udostępnianie notatek osobom niebędącym użytkownikami może stanowić wyzwanie i komplikować cykl pracy, który jest w dużym stopniu zależny od zewnętrznych interesariuszy

Ceny Notion

Free na zawsze

Plus : 12 USD/miesiąc za użytkownika

: 12 USD/miesiąc za użytkownika Business : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Notion AI: Można dodać do dowolnego planu za 10 USD/miesiąc na użytkownika

Notion oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (5,000+ recenzji)

: 4.7/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli twój zespół koncentruje się w dużej mierze na procesach związanych z dokumentami, dobrym pomysłem może być stworzenie kompleksowej cykl pracy związany z zarządzaniem dokumentami aby uniknąć nieefektywności i błędów.

8. Bitrix24 (najlepszy do zaawansowanego CRM i zarządzania zadaniami)

przez Bitrix24 Bitrix24, platforma do zarządzania biznesem, oferuje funkcje CRM wraz z funkcjami do współpracy, zarządzania zadaniami, tworzenia stron internetowych, zarządzania zasobami ludzkimi, oraz automatyzację cyklu pracy .

Dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze i lokalnym, platforma jest odpowiednia dla małych i średnich Businessów, które chcą zarządzać swoimi codziennymi operacjami w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Zarządzanie potokiem sprzedaży : Zarządzanie potencjalnymi klientami, kontaktami, informacjami o klientach, transakcjami i potokami sprzedaży w Bitrix24 CRM

: Zarządzanie potencjalnymi klientami, kontaktami, informacjami o klientach, transakcjami i potokami sprzedaży w Bitrix24 CRM Kreator stron internetowych : Twórz strony docelowe bez kodowania, pozyskuj potencjalnych klientów za pomocą niestandardowych formularzy i hostuj swoje strony internetowe na darmowym systemie CMS

: Twórz strony docelowe bez kodowania, pozyskuj potencjalnych klientów za pomocą niestandardowych formularzy i hostuj swoje strony internetowe na darmowym systemie CMS Zarządzanie pracownikami:: Usprawnij operacje HR i prowadź rejestr profili pracowników, struktury firmy, wydajności i zasad

Limity Bitrix24

Narzędzie oferuje ograniczone możliwości integracji z systemami firm trzecich

Zarządzanie transakcjami i lejkami sprzedaży jest dość skomplikowane w porównaniu do innych CRM-ów

Ceny Bitrix24

Free Forever

Podstawowy : $49/miesiąc dla 5 użytkowników

: $49/miesiąc dla 5 użytkowników Standard : $99/miesiąc dla 50 użytkowników

: $99/miesiąc dla 50 użytkowników Professional : $199/miesiąc dla 100 użytkowników

: $199/miesiąc dla 100 użytkowników Enterprise: 399 USD/miesiąc dla 250 użytkowników

Bitrix24 oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (500+ recenzji)

: 4.1/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (900+ recenzji)

9. Asana (najlepsza do organizacji zadań i zarządzania projektami)

przez Asana Asana to kolejny potężny platforma do zarządzania projektami która może być używana do zarządzania kampaniami, planowania organizacyjnego, zarządzania celami, onboardingu itp.

Funkcje takie jak zasady, szablony, formularze przyjmowania zgłoszeń i aktualizacje zbiorcze sprawiają, że zarządzanie cyklem pracy w Asana jest proste i bezproblemowe.

Najlepsze funkcje Asany

Widoczność zadań : Dodawaj zadania i podzadania dla wieloetapowych projektów, kamienie milowe dla krytycznych punktów kontrolnych i usprawniaj zatwierdzenia

: Dodawaj zadania i podzadania dla wieloetapowych projektów, kamienie milowe dla krytycznych punktów kontrolnych i usprawniaj zatwierdzenia Zarządzanie zasobami : Skorzystaj z funkcji planowania wydajności i obciążenia pracą, aby upewnić się, że Twój zespół pracuje z optymalną wydajnością

: Skorzystaj z funkcji planowania wydajności i obciążenia pracą, aby upewnić się, że Twój zespół pracuje z optymalną wydajnością Asana AI: Uzyskaj pomoc w selekcjonowaniu przychodzących żądań i przypisywaniu ich jako zadań. Twórz kopie, ustalaj priorytety i optymalizuj alokację zasobów dzięki inteligentnej sztucznej inteligencji

Limity Asana

Niektórzy użytkownicy twierdzili, że trudno było uzyskać pomoc w odpowiednim czasie na czacie lub nawet za pośrednictwem pomocy online

Statusy zadań w projekcie często muszą być aktualizowane ręcznie, a to staje się dość trudne, gdy istnieje wiele zadań i podzadań

Cennik Asana

Free forever

Starter : 13,49 USD/miesiąc za użytkownika

: 13,49 USD/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $30.49/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.4/5 (10,000+ recenzji)

: 4.4/5 (10,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (13,000+ recenzji)

💡 Porada profesjonalisty: Stwórz szablony list zadań dla powtarzających się procesów, takich jak cotygodniowe raportowanie lub wdrażanie projektów. Powielaj je za każdym razem, aby Twój zespół był zorganizowany i wydajny.

10. Coda (najlepsza do współpracy nad dokumentami i usprawniania przepływu pracy)

przez Coda.io Wszechstronna platforma Coda łączy dokumenty, arkusze kalkulacyjne i aplikacje w jedną przestrzeń.

Umożliwia robienie notatek, tworzenie tabel i przechwytywanie informacji za pomocą interaktywnych dokumentów i dostosowywanych elementów. Teams mogą korzystać z Coda, aby uporządkować cyfrowe obszary robocze i wspierać wspólne cykle pracy, aby ułatwić codzienną pracę.

Najlepsze funkcje Coda

Interaktywna dokumentacja : Uchwyć ważne informacje w dokumentach, które naśladują znany interfejs edytora tekstu, ale z interaktywnymi tabelami, objaśnieniami, zwijaną zawartością i układem wielokolumnowym

: Uchwyć ważne informacje w dokumentach, które naśladują znany interfejs edytora tekstu, ale z interaktywnymi tabelami, objaśnieniami, zwijaną zawartością i układem wielokolumnowym Połączone tabele : Logicznie organizuj dane za pomocą arkuszy kalkulacyjnych i korzystaj z niestandardowych widoków, aby wizualizować dane w preferowany sposób

: Logicznie organizuj dane za pomocą arkuszy kalkulacyjnych i korzystaj z niestandardowych widoków, aby wizualizować dane w preferowany sposób Asystent pracy: Generuj tabele, automatycznie generuj zawartość i uzyskuj natychmiastowy wgląd w pracę za pomocą Coda AI

Limity Coda

Coda może być dość powolna, gdy jest używana do dużych i złożonych projektów

Tworzenie dokumentów wymaga pewnej wiedzy na temat kodowania, co sprawia, że jest to wyzwanie dla użytkowników nietechnicznych

Ceny Coda

Free forever

Pro : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Teams : $30/miesiąc za użytkownika

: $30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Coda oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (400+ recenzji)

: 4.7/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (90+ recenzji)

11. Flock (najlepszy do komunikacji w czasie rzeczywistym i koordynacji zadań)

przez Stado Flock oferuje funkcje takie jak komunikatory, połączenia audio i wideo, czat, zarządzanie zadaniami i kanały do efektywnej współpracy z członkami zespołu. Jest prosty w użyciu i dobrze nadaje się dla teamów, które preferują narzędzie wydajności bez złożoności narzędzi klasy Enterprise, takich jak Slack czy Microsoft.

Najlepsze funkcje Flock

Wideokonferencje : Połącz się ze współpracownikami za pomocą głosu lub wideo w dowolnym momencie i udostępniaj swój ekran, aby dodać kontekst do dyskusji

: Połącz się ze współpracownikami za pomocą głosu lub wideo w dowolnym momencie i udostępniaj swój ekran, aby dodać kontekst do dyskusji Śledzenie zadań : Twórz udostępniane zadania bezpośrednio w aplikacji dla siebie i swojego zespołu oraz korzystaj z przypomnień, aby być na bieżąco z zadaniami

: Twórz udostępniane zadania bezpośrednio w aplikacji dla siebie i swojego zespołu oraz korzystaj z przypomnień, aby być na bieżąco z zadaniami Wyszukiwanie: Odzyskaj wszelkie ważne dla Ciebie informacje - pliki, linki, obrazy lub określone wiadomości dzięki połączonej funkcji wyszukiwania

Ograniczenia Flock

Funkcja wyszukiwania nie jest zbyt pomocna, gdy chcesz cofnąć się do starszych wiadomości

Czasami powiadomienia są opóźnione lub całkowicie ich brakuje, co prowadzi do przeoczenia ważnych wiadomości

Ceny Flock

**Free Forever

Pro : $6/miesiąc za użytkownika

: $6/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Flock oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (200+ recenzji)

: 4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (300+ recenzji)

