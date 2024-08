Przewodnik po zarządzaniu projektami Infinity (zalety, ograniczenia)

Niezależnie od tego, czy chodzi o lody, czy oprogramowanie do zarządzania projektami, podjęcie decyzji o tym, czego chcesz, może być trudne - zwłaszcza gdy do wyboru jest mnóstwo fantastycznych opcji. 🍦

Na szczęście masz przeczucie, że być może Infinity do zarządzania projektami to właściwy smak dla Twojego biznesu.

Chcesz jednak dokładnie sprawdzić, czy Infinity odpowiada Twoim gustom i potrzebom Twojej firmy. Nie chcesz przecież wziąć gryza i zamrozić sobie mózgu, prawda? 🥶

Aby pomóc Ci w teście smaku, stworzyliśmy kompleksowy przewodnik po zarządzaniu projektami Infinity, który obejmie ich kluczowe funkcje , zalety oraz pięć głównych limitów (z rozwiązaniami) .

Zaczynajmy!

Czym jest nieskończoność?

Infinity to oprogramowanie do zarządzania projektami i narzędzie do współpracy, które pomaga współpracować z zespołem i przechowywać informacje związane z projektem w jednym miejscu.

Większość Teams i osób prywatnych korzysta z Infinity, ponieważ oferuje ono funkcje takie jak wykres Gantta , widok formularza i skaluje się zgodnie z potrzebami zespołu.

Ale jest jedna rzecz: możesz mieć najlepsze buty do biegania na świecie, ale jeśli nie wiesz, jak biegać, nie zajdziesz daleko. 🏃

Podobnie, możesz potrzebować odpowiedniego treningu, zanim będziesz mógł korzystać z narzędzie do zarządzania projektami w pełni wykorzystać jego potencjał.

Na szczęście Infinity oferuje program wdrożeniowy z kilkoma samouczkami i przewodnikami. W ten sposób możesz rozpocząć pracę z narzędziem, nawet jeśli nie masz rozszerzonego doświadczenia z aplikacjami do zarządzania projektami.

3 podstawowe funkcje Infinity

Oto trzy solidne powody, dla których Infinity jest przydatnym narzędziem do zarządzania projektami:

1. Wiele widoków projektów

Doskonałe oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje wiele sposobów wizualizacji danych związanych z projektem. W ten sposób można wyświetlać i zarządzać zadaniami w wybrany sposób.

Oto sześć różnych widoków, które oferuje Infinity:

A. Widok tabeli

Czasami trzeba poradzić sobie z wieloma elementami danych i prawdopodobnie będą potrzebne arkusze kalkulacyjne.

Na szczęście nie będziesz musiał polegać na oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego jak Arkusze Google kiedy masz Infinity.

Infinity pozwala importować pliki CSV lub tworzyć arkusze kalkulacyjne od podstaw. Dzięki funkcji formuły masz całkiem przyzwoity wbudowany arkusz kalkulacyjny.

B. Widok kolumn

Ręczne zarządzanie cyklami pracy może być skomplikowane.

Projekty składają się z wielu scen, a do każdego kroku przypisanych jest mnóstwo różnych zadań.

Do tego dochodzi konieczność śledzenia postępów, a ręczne robienie tego może ciągnąć się w nieskończoność. 😫

Ale nie martw się, widok kolumn Infinity (a tablica kanban ) może ci tutaj pomóc.

Funkcja ta może pomóc w łatwym zarządzaniu danymi, zwłaszcza że praca z blokami wizualnymi jest intuicyjna. Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" organizowanie zadań staje się łatwe.

C. Widok listy

Listy do zrobienia są dość proste w użyciu.

Nie wspominając już o tym, że sprawdzanie rzeczy z długiej listy do zrobienia może być bardzo satysfakcjonujące. 📝

Infinity posiada funkcję widoku listy, która zapewnia szybki przegląd zadań. Możesz odfiltrować zadania na podstawie ich zakończenia, a nawet pogrupować je na podstawie etykiet, dat, członków i nie tylko.

D. Widok kalendarza

Widok kalendarza w Infinity umożliwia ustawienie terminów, zarządzanie osobistymi zadaniami i tworzenie harmonogramów pracy, aby pomóc członkom zespołu w śledzeniu postępów.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku scrum i zwinne zespoły które pracują w cyklach czasowych. Potrzebują one wyczyszczonych oś czasu projektu aby dotrzymać terminów na czas.

E. Widok Gantta

Widok Gantt w Infinity to świetne narzędzie do planowania projektów.

Można ustawić oś czasu i utworzyć mapy drogowe , co może być pomocne podczas pracy nad długoterminowym projektem z kilkoma celami. Można również łatwo ustawić daty rozpoczęcia i zakończenia oraz widok harmonogramów na dzień, tydzień, miesiąc i rok.

F. Widok formularza

Co jest nudniejsze od wypełniania formularzy? Ich tworzenie. 😴

Właśnie dlatego większość aplikacji do zarządzania projektami posiada integracje z innymi firmami narzędzia do tworzenia formularzy .

Ale dzięki Infinity nie musisz polegać na integracjach do tworzenia formularzy.

Jego wbudowany widok formularza umożliwia tworzenie formularzy i udostępnianie ich zespołowi. Możesz również osadzić link do swojej strony internetowej i udostępniać go swoim kontaktom.

2. Atrybuty niestandardowe

Infinity oferuje wiele niestandardowych atrybutów, aby dodać więcej szczegółów do wielu projektów, dzięki czemu można nimi efektywnie zarządzać.

Daty, etykiety, pola wyboru, teksty, formuły... istnieje atrybut dla wszystkiego, czego potrzebujesz!

W ten sposób zyskujesz elastyczność, która pozwala na szczegółowe niestandardowe dostosowanie do unikalnych potrzeb projektu.

3. Przypisywanie zadań do wielu użytkowników

Infinity posiada atrybut członka umożliwiający przypisanie wielu użytkowników do konkretnego zadania w celu lepszej współpracy i pracy zespołowej.

Jeśli twój zespół projektowy ma być bardzo wydajny, każdy członek zespołu musi być świadomy swoich obowiązków. Właśnie dlatego Infinity pozwala przypisywać określone role członkom zespołu z różnymi poziomami uprawnień.

2 kluczowe korzyści z używania Infinity do zarządzania projektami

Oto dwa główne sposoby na czerpanie korzyści z używania Infinity do zarządzania projektami:

1. Wsparcie różnych szablonów dla wszystkich potrzeb

Ustawienie projektów od zera może być koszmarem dla większości z nas.

Na szczęście Infinity oferuje liczne szablony w różnych domenach, aby dać ci przewagę.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz tablica kanban dla projektów lub system biletów wsparcia, można znaleźć odpowiedni szablon.

A jeśli jesteś #fitnessaddict, możesz użyć szablonu Infinity do planowania treningów, aby śledzić swoje ćwiczenia i cele.

2. Przechowuj i strukturyzuj dane projektu w nieskończoność

Duże projekty zawierają wiele danych, które mogą być trudne do zorganizowania i pracy z nimi.

Jednym z rozwiązań jest podzielenie projektu na małe jednostki i zorganizowanie ich w hierarchię.

Infinity może ci w tym pomóc.

Oprogramowanie pozwala organizować złożone projekty w hierarchie składające się z obszarów roboczych, tablic, folderów, podfolderów, zakładek, list i elementów.

W ten sposób można rozszerzać swoje projekty niemal w nieskończoność, dzięki czemu ich organizacja to bułka z masłem.

5 głównych limitów zarządzania projektami Infinity (z rozwiązaniami)

Wiele widoków projektów, szablonów, hierarchii, niestandardowych ustawień.... Infinity wydaje się być prawdziwą okazją.

Jednak Infinity to nie tylko słońce i tęcza.

Sprawy staną się burzliwe, gdy zdasz sobie sprawę, że Infinity ma kilka limitów zarządzanie projektami . ☔

Cóż, tym razem może!

Oto pięć głównych powodów, dla których nie powinieneś używać Infinity: Free Plan nie jest dostępny w tym artykule!

Pomaga to przenosić dane między ulubionymi aplikacjami w miejscu pracy bez konieczności otwierania niezliczonych zakładek i okien.

Oprócz Integracji, ClickUp oferuje również funkcję automatycznego importu, która pozwala importować dane z innego oprogramowania do zarządzania projektami , np Basecamp i Jira .

W ten sposób możesz łatwo i bezproblemowo przejść na ClickUp!

Oto jeszcze więcej powodów, dla których ClickUp jest lepszy od Infinity:

Do nieskończoności i dalej z ClickUp

Podczas gdy Infinity ma całkiem niezłe możliwości dzięki różnym szablonom i widokom, brakuje mu kilku podstawowych funkcji, które obniżają jego wartość. 🥊

Funkcje takie jak przypomnienia i widoki osobiste, które są powszechne w większości solidnych aplikacji zarządzanie zadaniami aplikacje, nie zostały znalezione w Infinity.

Elastyczne narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, ma wbudowane Notatnik , szacowany czas oraz a wspólna edycja funkcja ułatwiająca zarządzanie projektami i efektywną pracę nad nimi.

Jasne, wybór jednego smaku lodów jest trudny, ale z ClickUp wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami jest dziecinnie prosty. Spróbuj ClickUp za darmo już dziś aby doświadczyć wszystkiego, czego można oczekiwać od platformy do zarządzania projektami! 🍨