Jak nagrać ekran przeglądarki?

Próbujesz rozwiązać złożony problem techniczny z przyjacielem podczas rozmowy wideo. Wyjaśniasz proces krok po kroku, ale słowa nie wystarczają.

Czy nie byłoby wspaniale zademonstrować to, co masz na myśli wizualnie? W tym miejscu przydaje się nagrywanie ekranu.

Nagrywanie ekranu jest niezbędnym narzędziem do samouczków online, demonstracji oprogramowania, a nawet korporacyjnych materiałów wideo . Jak to jest lepsze od udostępniania ekranu? Jest asynchroniczne!

Nie martw się - to prostsze niż myślisz.

W tym wpisie na blogu przeprowadzimy Cię przez kolejne kroki, przedstawimy najlepsze oprogramowanie do nagrywania ekranu i pokażemy, jak może to ułatwić wszystko, od zdalnego rozwiązywania problemów po udostępnianie ekranu asynchroniczną komunikację wideo znacznie łatwiejsze.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Jak nagrać przeglądarkę:

Ulepsz dzięki rozszerzeniom : Użyj narzędzi takich jak Loom lub Screencastify, aby uzyskać zaawansowane funkcje, takie jak adnotacje i nakładki z kamery internetowej

: Użyj narzędzi takich jak Loom lub Screencastify, aby uzyskać zaawansowane funkcje, takie jak adnotacje i nakładki z kamery internetowej Windows : Włącz pasek Game Bar (Ustawienia > Game Bar) i naciśnij Windows + G, aby rozpocząć nagrywanie

: Włącz pasek Game Bar (Ustawienia > Game Bar) i naciśnij Windows + G, aby rozpocząć nagrywanie MacOS : Użyj komendy + Shift + 5, aby uzyskać dostęp do paska narzędzi nagrywania ekranu i rozpocząć nagrywanie

: Użyj komendy + Shift + 5, aby uzyskać dostęp do paska narzędzi nagrywania ekranu i rozpocząć nagrywanie Chrome OS : Naciśnij Shift + Ctrl + Pokaż Windows lub użyj narzędzia do przechwytywania ekranu, aby nagrywać

: Naciśnij Shift + Ctrl + Pokaż Windows lub użyj narzędzia do przechwytywania ekranu, aby nagrywać Otwórz zakładkę przeglądarki : Przejdź do konkretnej zakładki lub zawartości, którą chcesz przechwycić

: Przejdź do konkretnej zakładki lub zawartości, którą chcesz przechwycić Rozpocznij nagrywanie : Użyj wbudowanego narzędzia lub skrótu, aby rozpocząć nagrywanie

: Użyj wbudowanego narzędzia lub skrótu, aby rozpocząć nagrywanie Zatrzymaj nagrywanie : Zakończ nagrywanie za pomocą przycisku zatrzymania narzędzia lub wyznaczonego skrótu

: Zakończ nagrywanie za pomocą przycisku zatrzymania narzędzia lub wyznaczonego skrótu Zapisz plik: Nagrania zapisują się automatycznie w domyślnych folderach (np. Wideo lub Filmy)

Jak korzystać z rejestratora ekranu w przeglądarkach internetowych

Oto prosty przewodnik krok po kroku dotyczący korzystania z rejestratorów ekranu w przeglądarkach internetowych.

Nagrywanie w Google Chrome

Najpierw przyjrzyjmy się, jak łatwo nagrywać przeglądarkę Google Chrome w systemie Windows.

Nagrywanie w systemie operacyjnym Windows

Dla użytkowników systemu Windows dostępne jest wbudowane narzędzie o nazwie Windows Game Bar, które może nagrywać rozgrywkę i dowolną aplikację na komputerze, w tym Chrome.

Przeprowadzimy Cię przez proces nagrywania zakładek Chrome.

1. Włącz pasek gier

przez Microsoft Windows Najpierw upewnij się, że pasek gier jest włączony. Aby to zrobić, przejdź do Windows Settings, wyszukaj Game Bar i włącz opcję "Record game clips, screenshots..." Ten krok jest niezbędny do zrobienia.

2. Otwórz Chrome i wybierz zakładkę

Po włączeniu paska Game Bar, otwórz Google Chrome i przejdź do tej samej zakładki przeglądarki lub strony internetowej, którą chcesz nagrać.

3. Uruchom nakładkę Game Bar

Naciśnij klucz Windows + G, aby uruchomić pasek Game Bar. To okno podglądu jest miejscem, w którym będziesz kontrolować ustawienia nagrywania.

4. Rozpocznij nagrywanie

Naciśnij czerwony przycisk nagrywania w nakładce lub wciśnij Klucz Windows + Alt + R, aby nagrać ekran. To takie proste!

5. Zatrzymaj nagrywanie

Aby zatrzymać nagrywanie, powtórz pasek gry i wybierz Stop lub naciśnij ten sam skrót klawiszowy, klawisz Windows + Alt + R, aby zakończyć nagrywaną sesję.

6. Znajdź wideo

Game Bar domyślnie zapisuje nagrania w folderze Videos w sekcji Captures. W ustawieniach Game Bar można zmienić lokalizację zapisu i dostosować ustawienia wideo, takie jak rozdzielczość i liczba klatek na sekundę.

Chociaż pasek Windows Game Bar jest podstawowym narzędziem, jest to prosta, wbudowana opcja nagrywania aktywności w Chrome w systemie Windows 10 i 11. Idealna do szybkiego nagrywania bez konieczności pobierania oprogramowania innych firm!

Omówmy teraz, jak można zrobić to samo na Macu.

Nagrywanie na MacOS

MacOS ma wbudowaną funkcję zrzutu ekranu i nagrywanie ekranu narzędzie. Jest proste w użyciu i oferuje świetną jakość przechwytywania, dostępną za pomocą szybkiego skrótu klawiaturowego: Komenda + Shift + 5. Funkcja ta sprawia, że nagrywanie przeglądarki Chrome jest dziecinnie proste.

Aby nagrać sesję Chrome na Macu, wykonaj następujące kroki:

Otwórz zakładkę Chrome lub stronę internetową, którą chcesz przechwycić

Naciśnij Komendę + Shift + 5, aby wyświetlić pasek narzędzi nagrywania ekranu

przez Wsparcie Apple

Kliknij przycisk Record Entire Screen lub wybierz Record Selected Portion z menu

lub wybierz z menu Możesz wybrać całe okno Chrome lub przeciągnąć, aby wybrać niestandardową część ekranu

Naciśnij przycisk Record , aby rozpocząć przechwytywanie wideo

, aby rozpocząć przechwytywanie wideo Po zrobieniu tego, naciśnij ponownie Komendę + Shift + 5, aby otworzyć pasek narzędzi i wybierz Zatrzymaj

Wideo zostanie automatycznie zapisane w folderze Movies na pulpicie. Jeśli chcesz, możesz zmienić lokalizację zapisu, dostosowując ustawienia zrzutu ekranu na komputerze Mac.

➡️ Przeczytaj również: 10 najlepszych aplikacji do nagrywania ekranu dla komputerów Mac

Nagrywanie w Chrome OS

Wbudowana funkcja przechwytywania ekranu ułatwia nagrywanie ekranu na Chromebooku.

Istnieją dwa główne sposoby nagrywania ekranu w Chrome OS: skrót klawiaturowy lub narzędzie Screen Capture.

1. Użycie skrótu klawiaturowego

Aby szybko nagrać ekran przeglądarki, wykonaj następujące kroki:

Naciśnij Shift + Ctrl + Show Windows , aby wywołać menu na dole ekranu

, aby wywołać menu na dole ekranu Kliknij Nagrywanie ekranu w menu

w menu Wybierz, czy chcesz nagrać cały ekran, jego część, czy konkretne okno

2. Używanie narzędzia Screen Capture

Jeśli wolisz mieć nieco większą kontrolę, możesz użyć narzędzia Screen Capture:

Kliknij zegar w prawym dolnym rogu, aby otworzyć panel Quick Settings (szybkie ustawienia)

(szybkie ustawienia) Jeśli menu jest zwinięte, kliknij strzałkę w górę w prawym górnym rogu. Następnie kliknij przycisk Przechwytywanie ekranu

przez Chromebook

Na dole pojawi się pasek narzędzi. Wybierz ikonę wideo do nagrywania ekranu (ikona kamery służy do zrzutów ekranu)

przez Chromebook

Teraz zdecyduj, czy chcesz nagrywać cały ekran, jego część, czy tylko określone okno. Możesz także kliknąć ikonę koła zębatego, aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie dźwięku

W zależności od dokonanego wyboru, wykonaj następujące kroki, aby rozpocząć nagrywanie:

Cały ekran : Kliknij w dowolnym miejscu ekranu, aby rozpocząć Częściowy ekran : Przeciągnij, aby wybrać obszar, który chcesz nagrać i kliknij przycisk nagrywania Okno : Kliknij okno, które chcesz nagrywać, a rozpocznie się nagrywanie



Ten wbudowany rejestrator ekranu Chrome ułatwia nagrywanie wszystkiego, czego potrzebujesz na Chromebooku, niezależnie od tego, czy nagrywasz samouczki, spotkania czy szybkie wersje demonstracyjne.

👀 Czy wiesz, że Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że 64% pracowników biurowych uważa, że komunikacja asynchroniczna maksymalizuje wydajność. I właśnie dlatego powinieneś wiedzieć, jak nagrywać swój ekran!

Nagrywanie w Firefoksie

Tutaj możesz użyć wbudowanego Xbox Game Bar do nagrywania ekranu Firefoksa.

Dodatkowo, jest to free screen recorder bez znaku wodnego dzięki czemu jest łatwy w użyciu i udostępnianiu nagrań.

Oto jak rozpocząć korzystanie z paska Xbox Game Bar:

przez WorkinTool

Naciśnij Win + G , aby otworzyć nakładkę Game Bar

, aby otworzyć nakładkę Game Bar Aby dostosować ustawienia audio, kliknij ikonę audio (dźwięku)

Kliknij ikonę Capture (kamera) i kliknij białą kropkę nagrywania, aby rozpocząć

i kliknij białą kropkę nagrywania, aby rozpocząć Po zrobieniu, kliknij przycisk zatrzymania w oknie Status przechwytywania, aby zapisać nagranie

Pasek Xbox Game Bar jest jednak dostępny tylko w systemie Windows. Masz również ograniczone niestandardowe opcje nagrywania; nagrania są domyślnie zapisywane w formacie MP4. Pomimo tych limitów, nadal jest to łatwe i wydajne narzędzie do tworzenia profesjonalnych nagrań za pomocą zaledwie kilku kliknięć!

Nagrywanie z dodatkowymi rozszerzeniami do przeglądarek

Możesz również skorzystać z innych rozszerzeń do przeglądarek lub narzędzi online, aby uzyskać bardziej zaawansowane funkcje nagrywania ekranu. Rozszerzenia te mogą oferować dodatkowe funkcje, takie jak nagrywanie określonych obszarów okna przeglądarki lub planowanie nagrań.

Niektóre popularne rozszerzenia chrome do nagrywania ekranu include:

1. Loom

przez Pulpit Loom Jako rozszerzenie Google Chrome, Loom umożliwia szybkie nagrywanie ekranów i udostępnianie wideo w celu skutecznej komunikacji.

Narzędzie to jest szczególnie popularne w miejscach pracy i ustawieniach edukacyjnych. Jest często używane do wysyłania szybkich wiadomości, dostarczania informacji zwrotnych lub wyjaśniania pomysłów w bardziej angażujący sposób za pomocą wideo.

Dzięki Loom możesz nagrywać dźwięk lub wideo z ekranu, przechwytywać obraz z kamery internetowej lub łączyć oba te elementy, aby uzyskać bardziej dynamiczną prezentację. Wystarczy kliknąć przycisk, aby rozpocząć nagrywanie. Po zrobieniu tego, udostępnianie jest równie łatwe za pomocą jednego kliknięcia.

Ludzie uwielbiają wszechstronność i niezawodność Loom, co czyni go najlepszym wyborem do szybkiego i wydajnego nagrywania ekranu. Niezależnie od tego, czy uczysz, wyjaśniasz, czy prezentujesz, intuicyjny interfejs Loom sprawia, że przechwytywanie i udostępnianie pomysłów jest bezproblemowe.

2. Screencastify

przez Screencastify Rejestrator ekranu Screencastify to proste, przyjazne dla użytkownika rozszerzenie do Chrome, idealne do tworzenia angażujących materiałów wideo. Nauczyciele, studenci i firmy używają go do tworzenia samouczków wideo, filmów instruktażowych, wersji demonstracyjnych, a nawet robienia notatek z wideo .

Narzędzie to ułatwia komunikację, dzięki czemu idealnie nadaje się do współpracy w miejscu pracy .

Umożliwia jednoczesne nagrywanie wideo z ekranu, kamery internetowej lub obu. Jest to wszechstronna opcja dla każdego, kto chce szybko i łatwo tworzyć zawartość o jakości wideo.

Nauczyciele szczególnie uwielbiają Screencastify za jego interaktywne funkcje. Narzędzie pozwala dodawać pytania do wideo i zapewnia nieograniczoną analitykę, ułatwiając angażowanie uczniów.

**Możesz nagrywać akcje specyficzne dla przeglądarki, takie jak kliknięcia myszą lub przewijanie stron. Sprawia to, że nagrania ekranu są bardziej interaktywne i idealnie nadają się do samouczków lub demonstracji oprogramowania!

Korzyści i funkcje rejestratorów ekranu opartych na przeglądarce

Jeśli chcesz nagrywać swój ekran bez konieczności korzystania ze skomplikowanego oprogramowania lub pobierania plików, rejestratory ekranu oparte na przeglądarce mogą być idealnym rozwiązaniem. Oferują one wiele korzyści i funkcji, które czynią je atrakcyjnymi zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i profesjonalistów.

Przyjrzyjmy się im bliżej:

Łatwość obsługi: Nie ma potrzeby pobierania nieporęcznego oprogramowania lub martwienia się o skomplikowane procesy ustawienia. Wystarczy otworzyć przeglądarkę, zainstalować rozszerzenie (jeśli jest wymagane) i można rozpocząć nagrywanie

Nie ma potrzeby pobierania nieporęcznego oprogramowania lub martwienia się o skomplikowane procesy ustawienia. Wystarczy otworzyć przeglądarkę, zainstalować rozszerzenie (jeśli jest wymagane) i można rozpocząć nagrywanie Niewielkie zużycie zasobów: Te rejestratory działają bezpośrednio w przeglądarce, zużywając mniej zasobów systemowych niż tradycyjne oprogramowanie. Nie zauważysz opóźnień w wydajności, zwłaszcza podczas pracy wielozadaniowej

Te rejestratory działają bezpośrednio w przeglądarce, zużywając mniej zasobów systemowych niż tradycyjne oprogramowanie. Nie zauważysz opóźnień w wydajności, zwłaszcza podczas pracy wielozadaniowej Możliwość udostępniania: Ponieważ wideo jest często przechowywane w chmurze lub zapisywane w łatwym do udostępnienia formacie, możesz wysłać swoje nagranie współpracownikom lub studentom za pomocą zaledwie połączonego linku lub kilku kliknięć

Ponieważ wideo jest często przechowywane w chmurze lub zapisywane w łatwym do udostępnienia formacie, możesz wysłać swoje nagranie współpracownikom lub studentom za pomocą zaledwie połączonego linku lub kilku kliknięć Szybka informacja zwrotna: W przypadku Teams możesz natychmiast udostępniać wideo w celu uzyskania informacji zwrotnej, wyjaśnienia koncepcji lub przekazania szczegółowych instrukcji - bez konieczności ręcznego przesyłania plików

Jednak pewne funkcje mogą mieć duże znaczenie przy wyborze rejestratora ekranu opartego na przeglądarce. Poszukaj takiego, który zawiera:

Opcje nagrywania: Możliwość nagrywania ekranu, kamery internetowej lub obu jednocześnie jest niezbędna. Niektóre narzędzia umożliwiają również przechwytywanie określonych regionów lub okien, co może być przydatne w przypadku samouczków lub demonstracji, takich jak oprogramowanie do samouczków wideo Kontrola audio: Sprawdź możliwość nagrywania dźwięku z systemu i mikrofonu. Jest to ważne, jeśli planujesz wyjaśniać różne rzeczy podczas nagrywania lub potrzebujesz dźwięku do demonstracji

narzędzia do edycji: Niektóre narzędzia oparte na przeglądarce mają wbudowane funkcje edycji. Proste przycięcia, adnotacje lub podkreślenia mogą sprawić, że nagranie będzie bardziej angażujące i skuteczne

Bez znaku wodnego: Aby uzyskać profesjonalny wygląd, wybierz rejestrator ekranu, który nie dodaje znaków wodnych do wideo

Porównanie oprogramowania do pobrania i opcji opartych na przeglądarce

Wybór między oprogramowaniem do pobrania a rejestratorem ekranu opartym na przeglądarce może wymagać czasu i wysiłku. Oba mają swoje zalety, ale który z nich jest odpowiedni dla Ciebie?

Oto krótkie porównanie, które pomoże ci zdecydować, który z nich najbardziej ci odpowiada!

Funkcja Oprogramowanie do pobrania Opcje oparte na przeglądarce Łatwość użycia Wymaga instalacji i ustawienia Nie wymaga instalacji; gotowy do użycia natychmiast Funkcja offline Działa bez połączenia z Internetem Wymaga połączenia z Internetem Wydajność Obsługuje zaawansowane zadania nagrywania (np. gry, duże pliki) Może być wolniejsza lub ograniczona w przypadku zadań wymagających dużej ilości zasobów Zaawansowane funkcje Oferuje bardziej zaawansowaną edycję, ustawienia i niestandardowe Podstawowe funkcje edycji (jeśli istnieją) Integracja z chmurą Ograniczone funkcje chmury, często wymaga ręcznego wgrywania Bezproblemowa integracja z chmurą i łatwe udostępnianie Zużycie zasobów Może być zasobożerne i spowalniać system Lekkie; działa w przeglądarce bez znaczącego spowolnienia Koszt Często płatny lub oparty na subskrypcji Zwykle Free z opcjonalnymi funkcjami premium Współpraca Wymaga przesyłania plików w celu udostępniania Łatwe udostępnianie i współpraca bezpośrednio przez chmurę Opcje nagrywania Rozbudowane opcje, w tym wysokiej jakości tryby przechwytywania Nagrywanie ekranu i kamery internetowej (limit w porównaniu do oprogramowania) Znak wodny Może dodawać znaki wodne, chyba że korzystasz z wersji Free Większość wersji Free nie dodaje znaków wodnych

Ciekawostka: Pierwszy oparty na przeglądarce rejestrator ekranu (Camtasia) został wydany w 2004 roku. Umożliwił on użytkownikom nagrywanie prostych działań w sieci, ale teraz można go używać do przechwytywania wideo w wysokiej rozdzielczości z zaawansowanymi narzędziami do edycji w przeglądarce!

Nagrywanie ekranów przeglądarek za pomocą ClickUp

Nagrywaj małe fragmenty wideo w locie dzięki ClickUp Clips

Jeśli szukasz najlepszego narzędzia do tworzenia profesjonalnej jakości nagrań ekranu, ClickUp jest tym, czego potrzebujesz! Rejestrator ekranu jest dostępny jako część aplikacji zarządzanie projektami platforma. ClickUp Clip jest jednym z najlepsze oprogramowanie do nagrywania ekranu które umożliwia łatwe nagrywanie i udostępnianie wysokiej jakości wideo za pośrednictwem połączonego z nim łącza, e-maila lub bezpośrednio w zadaniach i projektach ClickUp. Jego solidne funkcje i bezpieczne opcje udostępniania sprawiają, że jest to doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy potrzebują elastycznych, możliwych do udostępniania nagrań ekranu.

Niezależnie od tego, czy prezentujesz inwestorom, wyjaśniasz szczegóły klientom, czy współpracujesz ze swoim zespołem, ClickUp Clips ma wszystko, czego potrzebujesz.

Szybko nagrywaj wideo i udostępniaj je swojemu zespołowi dzięki ClickUp Clips

Ponieważ praca zdalna i hybrydowa jest coraz bardziej powszechna, pozostawanie w kontakcie z zespołem może być wyzwaniem. Jednak dzięki Clip komunikacja staje się bardziej efektywna.

Osadzanie klipu bezpośrednio w ClickUp, udostępnianie publicznego łącza osobom spoza obszaru roboczego lub pobieranie wideo do innych celów

Gdy udostępniasz Clip, Twój zespół widzi dokładnie to, co Ty. Eliminuje to nieporozumienia i przyspiesza podejmowanie decyzji. Opcje udostępniania są równie wszechstronne.

Możesz osadzać klipy bezpośrednio w ClickUp, wysyłać publiczny link do każdego lub pobierać wideo do szerszego użytku. Widzowie mogą nawet dodawać komentarze do wideo, pobudzając rozmowy na temat konkretnych pomysłów.

Każdy komentarz jest powiązany ze znacznikiem czasu i lokalizacją na ekranie, zapewniając zespołom przejrzystość bez przytłaczających wątków tekstowych. Dzięki temu wszyscy pozostają na tej samej stronie bez marnowania czasu.

Etykiety dla członków zespołu ułatwiające komunikację w ClickUp Clips

ClickUp idzie o krok dalej dzięki swojemu natywnemu narzędziu AI, ClickUp Brain funkcja ta umożliwia przeglądanie kluczowych punktów wideo, przeskakiwanie do konkretnych momentów za pomocą znaczników czasu lub kopiowanie istotnych fragmentów tekstu. To tak, jakby mieć wirtualnego asystenta, który zamienia wideo w natychmiastowe spostrzeżenia.

🍬 Bonus: Ten krótki przewodnik pokaże ci jak rozpocząć transkrypcję wideo .

Wykorzystaj ClickUp Brain do transkrypcji nagranych klipów wideo

ClickUp Brain nie tylko przechowuje informacje - sprawia, że są one łatwo dostępne. Dzięki ClickUp's Połączone wyszukiwanie można łatwo wyszukiwać i znajdować transkrypcje Clipów. Zadawaj pytania takie jak "Jakie są klipy dotyczące projektu marketingowego?", a wyszukiwarka natychmiast wyszuka każde odpowiednie wideo.

Aby uzyskać głębszy wgląd, można doprecyzować zapytanie. Zadaj pytanie "Jakie produkty mają zostać wprowadzone na rynek w przyszłym kwartale?", a otrzymasz szczegółowe podsumowanie zakończone połączonymi Clipami i dokumentami. Ta funkcja wykorzystuje cały potencjał wiedzy o obszarze roboczym, zapewniając, że nic ważnego nigdy nie zostanie utracone.

Zadawaj pytania i otrzymuj trafne odpowiedzi dzięki ClickUp Brain

ClickUp Clips i ClickUp Brain na nowo definiują sposób, w jaki Teams współpracują, komunikują się i zarządzają wiedzą. Narzędzia te upraszczają cykl pracy, zwiększają przejrzystość i zbliżają zespół - bez względu na to, gdzie się znajduje.

➡️ Przeczytaj również: Clip - najłatwiejszy sposób komunikacji

Najlepsze praktyki dotyczące nagrywania ekranu

Aby w pełni wykorzystać możliwości nagrywania ekranu, ważne jest przestrzeganie kilku najlepszych praktyk.

Zapewnią one, że filmy wideo będą wyczyszczone, angażujące i łatwe do zrozumienia.

1. Zaplanuj swoje nagranie

Zanim zaczniesz, poświęć chwilę na zaplanowanie tego, co chcesz pokazać.

Na przykład, jeśli zastanawiasz się nad jak nagrać wideo siebie prezentującego PowerPointa nakreśl, które slajdy lub kluczowe punkty będziesz omawiać. Posiadanie jasnej struktury sprawi, że proces nagrywania będzie płynniejszy, a wideo bardziej skoncentrowane.

2. Niech będzie krótkie i słodkie

Długie, rozwlekłe nagrania mogą stracić uwagę widza. Staraj się, aby Twoje wideo było zwięzłe, dzieląc złożone informacje na części wielkości kęsa.

Na przykład, jeśli tworzysz wideo instruktażowe dla nowej funkcji, skup się na jednym zadaniu na raz, zamiast przeciążać widza zbyt dużą ilością informacji na raz.

Czy wiesz, że: Istnieje specjalne zjawisko zwane zmęczeniem nagrywaniem ekranu - gdy użytkownicy oglądają zbyt wiele nagrań ekranu jeden po drugim, doświadczają niższego zaangażowania. Dobrym pomysłem jest więc, aby nagrania były krótkie, słodkie i angażujące!

3. Wyczyszczone audio to klucz do sukcesu

Nic nie rujnuje dobrego nagrania ekranu szybciej niż słaby dźwięk. Upewnij się, że twój mikrofon jest wysokiej jakości i ma odpowiednią pozycję, aby uniknąć szumów w tle.

Pamiętaj również, aby mówić wyraźnie i w stałym tempie. Jeśli nagrywasz korporacyjne wideo lub profesjonalną prezentację, warto zainwestować w dobry mikrofon.

4. Unikaj zaśmieconych ekranów

Zaśmiecony ekran może dezorientować widzów. Zamknij niepotrzebne zakładki i aplikacje, a przed nagraniem wyczyść pulpit. Pozwoli to skupić się na zawartości i pomoże widzom uniknąć rozpraszania uwagi.

5. Używaj adnotacji i wyróżnień

Dodawanie wskazówek wizualnych, takich jak strzałki, podkreślenia lub tekst, może kierować uwagą widzów. Narzędzia te są szczególnie przydatne w wideo instruktażowych, w których chcesz zwrócić uwagę na określone części ekranu.

Większość narzędzi do nagrywania ekranu ma wbudowane opcje tych funkcji.

6. Przetestuj swoje ustawienia

Przed naciśnięciem przycisku nagrywania, wykonaj szybki test. Upewnij się, że rozdzielczość ekranu, ustawienia dźwięku i kamera działają prawidłowo. Sprawdź, czy nie ma żadnych opóźnień lub zakłóceń i upewnij się, że nagrywasz to, czego potrzebujesz.

Lepiej jest wyłapać wszelkie problemy wcześniej, niż zdawać sobie z nich sprawę po nagraniu.

7. Edytuj dla jasności

Po nagraniu poświęć trochę czasu na edycję wideo. Przytnij niepotrzebne fragmenty, usuń błędy i popraw przepływ. Dodanie podpisów lub napisów może również sprawić, że wideo będzie bardziej dostępne dla szerszej publiczności, szczególnie w przypadku wideo korporacyjnego lub profesjonalnych ustawień.

**Niektóre rejestratory ekranu pozwalają na zamazanie wrażliwych informacji w nagraniach, takich jak hasła, dane osobowe lub poufne pliki, co ułatwia zachowanie bezpieczeństwa i profesjonalizmu.

8. Zapis w wielu formatach

Wreszcie, zapisz swoje nagranie w odpowiednim formacie. Jeśli planujesz udostępnianie wideo online, rozważ przesłanie go na platformę obsługującą wiele formatów.

MP4 jest powszechnym wyborem dla większości platform, ale upewnij się, że format odpowiada Twoim potrzebom.

Ulepsz nagrywanie ekranu w przeglądarce dzięki ClickUp!

Zrozumienie, jak nagrywać ekrany przeglądarek może być bardzo pomocne przy tworzeniu samouczków, prezentacji produktów lub po prostu udostępnianiu opinii na temat stron internetowych lub aplikacji. Potrzebujesz narzędzia, które sprawi, że proces ten będzie płynny, bez dodawania niechcianych znaków wodnych lub skomplikowanych ustawień.

To właśnie tutaj ClickUp wkracza do akcji! Oferuje on darmowy rejestrator ekranu, który jest idealny do przechwytywania wszystkiego w przeglądarce. Ponadto płynnie integruje się z cyklem pracy, dzięki czemu nie trzeba przełączać się między wieloma narzędziami.

Rejestrator ekranu ClickUp zapewnia wysokiej jakości nagrania wideo bez zbędnych znaków wodnych. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś do łatwego nagrywania ekranu w przeglądarkach! Udanego nagrywania!