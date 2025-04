8 najlepszych narzędzi AI do organizacji plików w 2025 roku

Zarządzanie plikami może być przytłaczające, a niechlujne struktury folderów nie pomagają. Na szczęście istnieje mądrzejszy sposób.

Narzędzia te mogą analizować, sortować i kategoryzować pliki na podstawie zawartości lub typu, pomagając w lokalizacji tego, czego potrzebujesz w ciągu kilku sekund.

Czy wiesz, że Większość ludzi wyda prawie rok swojego życia szukając zagubionych elementów - kluczy, portfeli, dokumentów, jak kto woli. Dodajmy do tego czas spędzony na szukaniu nazw plików, konkretnych folderów i nowo dodanych plików, a liczba ta może się podwoić.

Oto nasz wybór najlepszych organizerów plików AI:

ClickUp (najlepszy do tworzenia i organizowania dokumentów oraz współpracy) Dysk Google (najlepszy do płynnego zarządzania plikami w chmurze) Microsoft OneDrive (najlepsze rozwiązanie do przechowywania plików w chmurze z wbudowaną funkcją współpracy) Dropbox (najlepszy do prostego udostępniania plików i tworzenia kopii zapasowych) Trello z Butler AI (najlepsze do współpracy zespołowej z automatyzacją cykli pracy) Evernote (najlepszy do robienia notatek z zaawansowaną organizacją) M-Files (najlepsze do organizacji plików opartej na metadanych) Zoho WorkDrive (najlepszy do współpracy zespołowej i elastycznego udostępniania plików) ## Czego powinieneś szukać w organizatorze plików AI?

Wybór odpowiedniego organizatora plików AI jest decydującym momentem. Musi on być wydajny, inteligentny i, co najważniejsze, ułatwiać życie, a nie je komplikować.

Jakie funkcje powinny być priorytetem? Oto lista kontrolna:

Zaawansowana analiza zawartości : Analizuje tekst, metadane i obrazy, aby inteligentnie kategoryzować pliki według słów kluczowych, tematów lub nazw projektów

: Analizuje tekst, metadane i obrazy, aby inteligentnie kategoryzować pliki według słów kluczowych, tematów lub nazw projektów Dynamiczne tworzenie folderów : Automatycznie generuje foldery na podstawie zawartości przychodzących plików, eliminując ręczny wysiłek

: Automatycznie generuje foldery na podstawie zawartości przychodzących plików, eliminując ręczny wysiłek Konfigurowalna etykieta : Umożliwia użytkownikom dodawanie spersonalizowanych etykiet w celu lepszego wyszukiwania i dostosowanej organizacji

: Umożliwia użytkownikom dodawanie spersonalizowanych etykiet w celu lepszego wyszukiwania i dostosowanej organizacji Intuicyjny interfejs użytkownika : Oferuje przyjazny dla użytkownika design z funkcją "przeciągnij i upuść" dla bezstresowej organizacji plików

: Oferuje przyjazny dla użytkownika design z funkcją "przeciągnij i upuść" dla bezstresowej organizacji plików Zdolność uczenia się : Dostosowuje się do nawyków użytkownika, udoskonalając kategoryzację plików w miarę upływu czasu w celu zapewnienia inteligentniejszej organizacji

: Dostosowuje się do nawyków użytkownika, udoskonalając kategoryzację plików w miarę upływu czasu w celu zapewnienia inteligentniejszej organizacji Opcje przeglądu i dostosowania : Pozwala użytkownikom przeglądać i dostosowywać sugestie AI, aby zapewnić dokładne rozmieszczenie plików

: Pozwala użytkownikom przeglądać i dostosowywać sugestie AI, aby zapewnić dokładne rozmieszczenie plików Integracja z istniejącymi systemami: Bezproblemowe połączenie z platformami w chmurze, takimi jak Google Drive i OneDrive, wsparcie istniejących cykli pracy

8 najlepszych narzędzi AI do organizacji plików

Z pewnością słyszałeś o minimalizmie - sztuce życia z mniejszą ilością i kochania tego.

Ale co z "cyfrowym minimalizmem"? Jest on równie ważny, gdy nad 80% osób raportuje stres i niepokój połączony z bałaganem.

Cyfrowy minimalizm tworzy przestrzeń dla tego, co naprawdę ważne - wydajnego cyklu pracy, lepszej koncentracji i znaczącego zaangażowania cyfrowego. Jeśli więc jesteś gotowy, aby pozbyć się bałaganu, oto wypróbowana i przetestowana lista 8 najlepszych organizerów plików AI:

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia i organizowania dokumentów oraz współpracy)

ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp to oparty na AI organizer plików i czat oprogramowanie do współpracy nad dokumentami umożliwia tworzenie, organizowanie i udostępnianie dokumentów - wszystko na jednej platformie. To nie tylko oszczędność czasu - to odblokowanie wydajności

ClickUp Docs: Prosta współpraca

Z Dokumenty ClickUp możesz:

Współpracować w czasie rzeczywistym z członkami zespołu za pomocą komentarzy w tekście

Śledzenie zmian i powrót do poprzednich wersji w razie potrzeby

Połączone dokumenty dla płynnej nawigacji w dokumentacji projektu

płynna współpraca, śledzenie zmian i łączenie połączonych dokumentów dzięki ClickUp Docs_

Hierarchia, która ma sens

Przeczytaj również: Najlepsze praktyki dotyczące ustawienia hierarchii w ClickUpHierarchia projektów w ClickUp pomaga zachować porządek, nie tracąc z oczu szerszej perspektywy.

Zaczyna się od Obszarów roboczych dla szerokich kategorii, takich jak "Praca" lub "Osobiste", a następnie tworzy konkretne Przestrzenie dla projektów. Każda przestrzeń zawiera foldery, listy i zadania, tworząc przejrzysty i intuicyjny formularz.

Łatwiejsze zarządzanie plikami dzięki ClickUp AI ClickUp Brain , funkcja AI, całkowicie zmienia sposób pracy:

Connected Search : Funkcja ta pomaga błyskawicznie wyszukiwać dokumenty, nawet ze zintegrowanych platform, takich jak Google Drive czy Dropbox. Szukasz prezentacji z zeszłego tygodnia? Proste

: Funkcja ta pomaga błyskawicznie wyszukiwać dokumenty, nawet ze zintegrowanych platform, takich jak Google Drive czy Dropbox. Szukasz prezentacji z zeszłego tygodnia? Proste Kategoryzacja oparta na AI : Pliki są automatycznie sortowane według typu, zawartości lub słów kluczowych, oszczędzając godziny ręcznego wysiłku

: Pliki są automatycznie sortowane według typu, zawartości lub słów kluczowych, oszczędzając godziny ręcznego wysiłku Ulepszony przegląd dokumentów: Podsumowania generowane przez AI podkreślają kluczowe wnioski, pomagając Tobie i Twojemu zespołowi skupić się na praktycznych spostrzeżeniach

Automatyzacja na ratunek

Z ponad 100 Automatyzacja ClickUp platforma eliminuje czasochłonną pracę:

Zadania są automatycznie przydzielane po przesłaniu plików

Aktualizacje statusu następują automatycznie w miarę postępu zadań

Przypomnienia zapewniają, że żadne terminy nie zostaną pominięte

🎖️ Napędzanie powodzenia

Dzięki automatyzacji ClickUp, LuLu Press zaoszczędziło średnio 1 godzinę dziennie na pracownika i odnotowało 12% wzrost wydajności pracy.

**Przyjazny dla integracji

Najlepsze jest to, że ClickUp można połączyć z Google Drive, Dropbox i OneDrive, zapewniając płynną organizację na różnych platformach.

Opinia użytkowników: Użytkownicy uwielbiają ClickUp ponieważ zapewnia wszystko, czego potrzebują do zarządzania projektami w jednym miejscu, ułatwiając pracę zespołową, organizując cykle pracy i oferując narzędzia, takie jak tablice Kanban i wykresy Gantta, które można łatwo dostosować do każdego projektu.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Dokumenty do współpracy : Tworzenie, udostępnianie i łączenie dokumentów z komentarzami inline i śledzeniem wersji

: Tworzenie, udostępnianie i łączenie dokumentów z komentarzami inline i śledzeniem wersji Zorganizowana hierarchia : Korzystaj z obszarów roboczych, folderów i list, aby uporządkować pliki

: Korzystaj z obszarów roboczych, folderów i list, aby uporządkować pliki Zaawansowane wyszukiwanie : Natychmiastowe znajdowanie plików, nawet na Dysku Google i w Dropbox

: Natychmiastowe znajdowanie plików, nawet na Dysku Google i w Dropbox Zarządzanie plikami oparte na AI : Automatyczne sortowanie plików i podsumowania generowane przez AI

: Automatyczne sortowanie plików i podsumowania generowane przez AI Automatyzacja : Uprość cykle pracy dzięki ponad 100 gotowym opcjom automatyzacji

: Uprość cykle pracy dzięki ponad 100 gotowym opcjom automatyzacji Bezproblemowa integracja: Bezproblemowe połączenie z Google Drive, Dropbox i OneDrive

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się : Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu na zapoznanie się z funkcjami aplikacji

: Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu na zapoznanie się z funkcjami aplikacji Limity aplikacji mobilnej: Nie jest tak płynna i bogata w funkcje jak wersja na pulpit

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc

: $7/miesiąc Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5.0 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5.0 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5.0 (4,000+ recenzji)

Idealny dla: Teams potrzebujących usprawnionego cyklu pracy i zorganizowanej współpracy.

2. Dysk Google (najlepszy do płynnego zarządzania plikami w chmurze)

via Google Drive Dysk Google jest powszechnie znaną marką w dziedzinie przechowywania danych w chmurze, oferując połączenie prostoty i mocy, dzięki czemu stał się platformą dla ponad miliarda użytkowników na całym świecie.

Od przechowywania notatek z wykładów po zarządzanie kluczowymi dokumentami Business, Google Drive zapewnia dostęp do wszystkich plików w dowolnym miejscu.

Odpowiedź użytkowników: Użytkownicy kochają Dysk Google funkcje współpracy, które umożliwiają łatwe udostępnianie plików każdemu, kto ma konto Gmail.

Najlepsze funkcje Dysku Google

Organizacja folderów i podfolderów : Utwórz prostą strukturę z folderami i podfolderami, takimi jak foldery dokumentów i foldery pobierania, aby ułatwić nawigację i szybki dostęp do plików

: Utwórz prostą strukturę z folderami i podfolderami, takimi jak foldery dokumentów i foldery pobierania, aby ułatwić nawigację i szybki dostęp do plików Bezproblemowa współpraca : Pracuj w czasie rzeczywistym z udostępnianymi plikami i folderami, umożliwiając wielu użytkownikom jednoczesną edycję i komentowanie

: Pracuj w czasie rzeczywistym z udostępnianymi plikami i folderami, umożliwiając wielu użytkownikom jednoczesną edycję i komentowanie Zaawansowane wyszukiwanie : Znajdź pliki według nazwy, typu, a nawet zawartości, korzystając z potężnych możliwości wyszukiwania Google

: Znajdź pliki według nazwy, typu, a nawet zawartości, korzystając z potężnych możliwości wyszukiwania Google Folder zorganizowany przez kodowanie kolorami : Stwórz unikalny system folderów poprzez niestandardowe kolory, aby wizualnie rozróżnić projekty i typy plików

: Stwórz unikalny system folderów poprzez niestandardowe kolory, aby wizualnie rozróżnić projekty i typy plików Integracja z obszarem roboczym Google: Bezproblemowa synchronizacja z Dokumentami Google, Arkuszami, Slajdami i innymi usługami Google

Limity Dysku Google

Zależność od Internetu : Edycja offline jest możliwa, ale synchronizacja aktualizacji wymaga połączenia z Internetem

: Edycja offline jest możliwa, ale synchronizacja aktualizacji wymaga połączenia z Internetem Limity pamięci : Free konta są ograniczone do 15 GB, a dzienny limit 750 GB może być restrykcyjny dla większych projektów

: Free konta są ograniczone do 15 GB, a dzienny limit 750 GB może być restrykcyjny dla większych projektów Obawy o prywatność danych: Zasady Google pozwalają na pewien poziom skanowania danych, co może nie spodobać się użytkownikom korzystającym z poufnych informacji

Cennik Dysku Google

Free : 15 GB przestrzeni dyskowej

: 15 GB przestrzeni dyskowej Podstawowy : 1,99 USD/miesiąc za 100 GB

: 1,99 USD/miesiąc za 100 GB Standard : 12 USD/miesiąc na użytkownika za 2 TB

: 12 USD/miesiąc na użytkownika za 2 TB Business Plus: 18 USD/miesiąc na użytkownika za 5 TB

Oceny i recenzje Dysku Google

Capterra : 4.8/5 (27,000+ recenzji)

: 4.8/5 (27,000+ recenzji) G2: 4,6/5 (42 500+) (dla obszaru roboczego Google, który obejmuje Dysk Google)

Idealny dla: Dla osób i teamów, dla których priorytetem jest proste przechowywanie danych w chmurze.

3. Microsoft OneDrive (najlepsze rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze z wbudowaną funkcją współpracy)

via OneDrive Microsoft OneDrive jest bohaterem ekosystemu Microsoft, oferującym łatwą integrację z pakietem Office.

W prostych słowach, upraszcza zarządzanie plikami i zwiększa wydajność.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem zarządzającym zadaniami, czy profesjonalistą zarządzającym projektami, OneDrive zapewnia bezpieczeństwo plików i dostęp do nich z dowolnego miejsca.

Odpowiedź użytkowników: Użytkownicy kochają Microsoft OneDrive ponieważ płynnie integruje się z Microsoft 365, zapewnia bezpieczeństwo plików oraz ułatwia współpracę i zwiększa wydajność zespołów.

Najlepsze funkcje Microsoft OneDrive

Zintegrowane zarządzanie plikami : Bezproblemowa synchronizacja plików na różnych urządzeniach i dostęp do nich za pośrednictwem pakietu Office, co usprawnia współpracę

: Bezproblemowa synchronizacja plików na różnych urządzeniach i dostęp do nich za pośrednictwem pakietu Office, co usprawnia współpracę Historia wersji : Przywracanie poprzednich wersji plików w celu odzyskania zmian lub naprawienia błędów bez wysiłku

: Przywracanie poprzednich wersji plików w celu odzyskania zmian lub naprawienia błędów bez wysiłku Kosz na usunięte pliki : Odzyskiwanie przypadkowo usuniętych plików w ciągu 93 dni (lub dłużej, w zależności od ustawień administratora)

: Odzyskiwanie przypadkowo usuniętych plików w ciągu 93 dni (lub dłużej, w zależności od ustawień administratora) Widok Discover : Łatwe znajdowanie plików w oparciu o ostatnią aktywność lub udostępnianą zawartość niestandardową dla twoich uprawnień dostępu

: Łatwe znajdowanie plików w oparciu o ostatnią aktywność lub udostępnianą zawartość niestandardową dla twoich uprawnień dostępu Bezpieczne udostępnianie plików: Udostępnianie plików z określonymi uprawnieniami i terminami ważności w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Limity Microsoft OneDrive

Obawy dotyczące prywatności : Podczas szyfrowania Microsoft zachowuje klucze deszyfrujące, co rodzi pytania o całkowitą prywatność

: Podczas szyfrowania Microsoft zachowuje klucze deszyfrujące, co rodzi pytania o całkowitą prywatność Limity synchronizacji : Długość ścieżek plików i ograniczenia znaków mogą stanowić wyzwanie dla użytkowników ze złożonymi strukturami folderów

: Długość ścieżek plików i ograniczenia znaków mogą stanowić wyzwanie dla użytkowników ze złożonymi strukturami folderów Mylenie z kopią zapasową: OneDrive synchronizuje pliki, ale nie jest prawdziwym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych, co może być ryzykowne dla krytycznych danych

Cennik usługi Microsoft OneDrive

Microsoft 365 Family : 9,99 USD/miesiąc lub 99,99 USD/rok dla maksymalnie 6 użytkowników, z 1 TB przestrzeni dyskowej na użytkownika

: 9,99 USD/miesiąc lub 99,99 USD/rok dla maksymalnie 6 użytkowników, z 1 TB przestrzeni dyskowej na użytkownika Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/miesiąc lub 69,99 USD/rok za 1 TB przestrzeni dyskowej

: 6,99 USD/miesiąc lub 69,99 USD/rok za 1 TB przestrzeni dyskowej Microsoft 365 Basic : 1,99 USD/miesiąc lub 19,99 USD/rok za 100 GB przestrzeni dyskowej

: 1,99 USD/miesiąc lub 19,99 USD/rok za 100 GB przestrzeni dyskowej OneDrive for Business (Plan 1): 5 USD/użytkownika/miesiąc za 1 TB na użytkownika

Oceny i recenzje usługi Microsoft OneDrive

G2 : 4.5/5 (9 600+ recenzji)

: 4.5/5 (9 600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (12 000+ recenzji)

Idealny dla: Profesjonalistów głęboko zintegrowanych z ekosystemem Microsoft.

4. Dropbox (najlepszy do prostego udostępniania plików i tworzenia kopii zapasowych)

via Dropbox Dropbox jest podstawą w świecie przechowywania danych w chmurze od 2007 roku, oferując prosty i skuteczny sposób udostępniania i zarządzania nowymi plikami lub usuwania plików.

Niezależnie od tego, czy przechowujesz zdjęcia z wakacji, czy współpracujesz nad projektem zespołowym, Dropbox zapewnia prostotę dzięki intuicyjnemu interfejsowi i wszechstronnym funkcjom.

Opinia użytkowników: Użytkownicy doceniają Dropbox za jego wieloletnią niezawodność, bezproblemowe udostępnianie plików i wieloplatformową dostępność, co czyni go łatwym narzędziem do zarządzania i przywracania plików.

Najlepsze funkcje Dropbox

Dostępność na wielu platformach : Dostęp do Dropbox w systemach Windows, Mac, iOS, Android, a nawet Linux bez żadnych opóźnień

: Dostęp do Dropbox w systemach Windows, Mac, iOS, Android, a nawet Linux bez żadnych opóźnień Automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików : Ciesz się bezproblemowymi, ciągłymi kopiami zapasowymi plików w chmurze, aby chronić swoje dane

: Ciesz się bezproblemowymi, ciągłymi kopiami zapasowymi plików w chmurze, aby chronić swoje dane Dostęp offline : Płatni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich plików w trybie offline, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla obszarów o słabym połączeniu

: Płatni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich plików w trybie offline, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla obszarów o słabym połączeniu Wsparcie podpisu cyfrowego : Elektroniczne podpisywanie dokumentów bezpośrednio w Dropbox (dostępne za dodatkową opłatą)

: Elektroniczne podpisywanie dokumentów bezpośrednio w Dropbox (dostępne za dodatkową opłatą) Współpraca z Dropbox Paper: Praca nad dokumentami w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom kontroli wersji i edycji

Limity Dropbox

Limit darmowej przestrzeni dyskowej : Oferuje tylko 2 GB darmowej przestrzeni dyskowej, co wypada blado w porównaniu z konkurencją

: Oferuje tylko 2 GB darmowej przestrzeni dyskowej, co wypada blado w porównaniu z konkurencją Wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa : Brak szyfrowania typu "zero-knowledge", przez co niektórzy użytkownicy nie mają pewności co do prywatności

: Brak szyfrowania typu "zero-knowledge", przez co niektórzy użytkownicy nie mają pewności co do prywatności Niewystarczające możliwości wyszukiwania : Brak wyszukiwania opartego na metadanych, co utrudnia lokalizację plików w dużych repozytoriach

: Brak wyszukiwania opartego na metadanych, co utrudnia lokalizację plików w dużych repozytoriach Drogi dla Teams: Ceny mogą się szybko sumować, szczególnie w przypadku firm z wieloma użytkownikami

Cennik Dropbox

Plus : 9,99 USD/miesiąc za 2 TB (1 użytkownik)

: 9,99 USD/miesiąc za 2 TB (1 użytkownik) Essentials : 16,58 USD/miesiąc za 3 TB (1 użytkownik)

: 16,58 USD/miesiąc za 3 TB (1 użytkownik) Business : 15 USD/użytkownika/miesiąc od 9 TB (minimum 3 użytkowników)

: 15 USD/użytkownika/miesiąc od 9 TB (minimum 3 użytkowników) Business Plus: 24 USD/użytkownika/miesiąc od 15 TB (minimum 3 użytkowników)

Oceny i recenzje Dropbox

G2 : 4.4/5 (28 000+ recenzji)

: 4.4/5 (28 000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (21 000+ recenzji)

Idealny dla: Użytkowników poszukujących prostego udostępniania plików i bezpiecznych kopii zapasowych.

5. Trello z AI (najlepsze do współpracy zespołowej z automatyzacją cykli pracy)

via Trello Trello to wizualne narzędzie do zarządzania projektami, które wyrzeźbiło sobie niszę w organizacji projektów.

Dodając do niego AI, otrzymujemy zautomatyzowaną potęgę, która eliminuje powtarzające się zadania, pozwalając Tobie i Twojemu zespołowi skupić się na tym, co najważniejsze - faktycznej pracy.

Opinia użytkowników: Ludzie doceniają Trello ponieważ jest prosty w użyciu, pozwala tworzyć niestandardowe cykle pracy i ułatwia zarządzanie zadaniami i współpracę w zespole, a wszystko to jest wspierane przez pomocne wsparcie.

Najlepsze funkcje Trello

Wizualna organizacja zadań : Zarządzaj zadaniami za pomocą tablic, list i kart, które można łatwo przeciągać i upuszczać

: Zarządzaj zadaniami za pomocą tablic, list i kart, które można łatwo przeciągać i upuszczać Butler AI automatyzacja : Automatyzacja działań, takich jak przenoszenie kart, przypisywanie zadań i ustawienie terminów, bez konieczności kodowania

: Automatyzacja działań, takich jak przenoszenie kart, przypisywanie zadań i ustawienie terminów, bez konieczności kodowania Niestandardowe widoki : Przełączaj się między kalendarzem, osią czasu, pulpitem i nie tylko, aby wizualizować swoje projekty na wiele sposobów

: Przełączaj się między kalendarzem, osią czasu, pulpitem i nie tylko, aby wizualizować swoje projekty na wiele sposobów Integracje Power-Up : Połączenie z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Jira w celu scentralizowania cyklu pracy

: Połączenie z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Jira w celu scentralizowania cyklu pracy Prosta współpraca: Przypisywanie zadań, udostępnianie tablic i płynna komunikacja - wszystko w czasie rzeczywistym

Limity Trello

Podstawowa analityka : Funkcje raportowania są ograniczone w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami

: Funkcje raportowania są ograniczone w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami Zagracone tablice dla dużych projektów : Wraz ze wzrostem liczby zadań, zarządzanie tablicami może stać się wyzwaniem

: Wraz ze wzrostem liczby zadań, zarządzanie tablicami może stać się wyzwaniem Zaawansowane funkcje wymagają aktualizacji: Wiele funkcji premium, takich jak wykresy Gantta, wymaga Power-Ups lub planów wyższego poziomu

Cennik Trello

Free : $0/miesiąc

: $0/miesiąc Standard : $5/użytkownika/miesiąc

: $5/użytkownika/miesiąc Premium : $10/użytkownika/miesiąc

: $10/użytkownika/miesiąc Enterprise: $17.50/użytkownika/miesiąc

Trello oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (13 600+ recenzji)

: 4.4/5 (13 600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (23,000+ recenzji)

Idealne rozwiązanie dla: Teamów zajmujących się automatyzacją cykli pracy w zarządzaniu projektami.

6. Evernote (najlepszy do robienia notatek z zaawansowaną organizacją)

via Evernote Evernote błyszczy jako zaawansowana aplikacja do robienia notatek dla użytkowników, którzy priorytetowo traktują zorganizowane, szczegółowe i dostępne informacje.

Jego rozbudowane funkcje i intuicyjny design sprawiają, że jest idealny do użytku osobistego i zawodowego. Użytkownicy mogą korzystać z natywnych funkcji AI do pisania, edytowania i udostępniania swoich notatek.

Users' Take: Użytkownicy uwielbiają Evernote zdolność do efektywnego konsolidowania i organizowania notatek, co ułatwia śledzenie wydarzeń, zarządzanie projektami i utrzymywanie zespołów w zgodzie z dobrze zorganizowanymi notatnikami i etykietami.

Najlepsze funkcje Evernote

Zaawansowane możliwości wyszukiwania : Wykorzystanie funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do wyszukiwania tekstu w obrazach, plikach PDF i zeskanowanych dokumentach

: Wykorzystanie funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do wyszukiwania tekstu w obrazach, plikach PDF i zeskanowanych dokumentach Stosy notesów i etykiety : Organizuj notatki za pomocą elastycznego systemu notatników, stosów i etykiet dostosowanych do Twojego cyklu pracy

: Organizuj notatki za pomocą elastycznego systemu notatników, stosów i etykiet dostosowanych do Twojego cyklu pracy Konfigurowalny pulpit : Płatne plany pozwalają na niestandardową konfigurację widżetów dla spersonalizowanego ekranu głównego

: Płatne plany pozwalają na niestandardową konfigurację widżetów dla spersonalizowanego ekranu głównego Synchronizacja międzyplatformowa : Dostęp do notatek na wielu urządzeniach, od pulpitów po aplikacje mobilne, dzięki czemu zawsze jesteś zsynchronizowany

: Dostęp do notatek na wielu urządzeniach, od pulpitów po aplikacje mobilne, dzięki czemu zawsze jesteś zsynchronizowany Skanowanie i digitalizacja dokumentów: Przekształcanie fizycznych dokumentów w przeszukiwalne, zdigitalizowane pliki bezpośrednio w aplikacji

Limity Evernote

Wysokie ceny za funkcje premium : Zaawansowane funkcje są ograniczone do płatnych planów, które są droższe niż u konkurencji

: Zaawansowane funkcje są ograniczone do płatnych planów, które są droższe niż u konkurencji Limity synchronizacji urządzeń w planach Free : Użytkownicy Free są ograniczeni do synchronizacji tylko z dwoma urządzeniami

: Użytkownicy Free są ograniczeni do synchronizacji tylko z dwoma urządzeniami Aktualizacje interfejsu dzielą opinie: Ostatnie przeprojektowania spowodowały niezadowolenie wśród długoletnich użytkowników

Cennik Evernote

Free : $0/miesiąc - synchronizacja dwóch urządzeń, przesyłanie 60MB, limit funkcji

: $0/miesiąc - synchronizacja dwóch urządzeń, przesyłanie 60MB, limit funkcji Personal : 10,83 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

: 10,83 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Professional : 14,17 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

: 14,17 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Teams: 20,83 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4.4/5 (2,000+ recenzji)

: 4.4/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (8,200+ recenzji)

Idealny dla: Zorientowanych na szczegóły użytkowników potrzebujących zaawansowanych możliwości tworzenia notatek.

7. M-Files (najlepsze dla organizacji plików opartej na metadanych)

via M-Files M-Files jest przykładem tego, co można by uzyskać, gdyby połączyć system zarządzania dokumentami z mocą AI. Pobiera nieuporządkowane pliki cyfrowe, nadaje im etykiety z metadanymi i organizuje je w przystępny, pozbawiony bałaganu sposób.

Niezależnie od tego, czy toniesz w folderach, czy wciąż gonisz za "najnowszą wersją" dokumentu, M-Files cię wspiera.

opinia użytkowników: M-Files wygrywa z użytkownikami upraszczając cykl pracy, usprawniając współpracę zespołu nad zadaniami i zapewniając bezpieczeństwo dokumentów dzięki konfigurowalnym funkcjom uprawnień.

Najlepsze funkcje M-Files

Organizacja plików oparta na metadanych : Zapomnij o folderach - M-Files etykietuje dokumenty metadanymi, takimi jak nazwy klientów, daty i statusy, dzięki czemu możesz znaleźć wszystko za pomocą szybkiego wyszukiwania

: Zapomnij o folderach - M-Files etykietuje dokumenty metadanymi, takimi jak nazwy klientów, daty i statusy, dzięki czemu możesz znaleźć wszystko za pomocą szybkiego wyszukiwania Automatyzacja cyklu pracy : Automatyzacja cyklu życia dokumentów za pomocą narzędzi, które przypisują zadania, powiadamiają interesariuszy i zapewniają, że nic nie utknie w martwym punkcie

: Automatyzacja cyklu życia dokumentów za pomocą narzędzi, które przypisują zadania, powiadamiają interesariuszy i zapewniają, że nic nie utknie w martwym punkcie Kontrola wersji : Przechowuj jedną ostateczną wersję każdego dokumentu, eliminując duplikaty i zapobiegając pomieszaniu wersji

: Przechowuj jedną ostateczną wersję każdego dokumentu, eliminując duplikaty i zapobiegając pomieszaniu wersji Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) : Wyszukiwanie określonego tekstu nawet w zeskanowanych dokumentach, dzięki czemu archiwa można przeszukiwać jak w Google

: Wyszukiwanie określonego tekstu nawet w zeskanowanych dokumentach, dzięki czemu archiwa można przeszukiwać jak w Google Prosta integracja: Bezproblemowa synchronizacja z narzędziami takimi jak Microsoft Teams, Salesforce i DocuSign w celu usprawnienia przepływu pracy

Limity M-Files

Krzywa uczenia się etykiety metadanych : Tradycjonaliści mogą mieć trudności z dostosowaniem się do systemu opartego na metadanych

: Tradycjonaliści mogą mieć trudności z dostosowaniem się do systemu opartego na metadanych Problemy z szybkością : Większe pliki lub wyższe wolumeny użytkowania mogą czasami spowalniać platformę

: Większe pliki lub wyższe wolumeny użytkowania mogą czasami spowalniać platformę Niestandardowe ceny: Ceny nie są przejrzyste, co może być kłopotliwe w przypadku budżetowania

Ceny M-Files

Ceny niestandardowe

M-Files oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (140+ recenzji)

: 4.3/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (190+ recenzji)

Idealny dla: Business zarządzający przepływami pracy opartymi na metadanych i dokumentach.

8. Zoho WorkDrive (najlepszy do współpracy zespołowej i elastycznego udostępniania plików)

via Zoho WorkDrive Niezależnie od tego, czy prowadzisz startup z trzema pracownikami, czy zarządzasz ogromną korporacją z tysiącami, Zoho WorkDrive został zaprojektowany z myślą o nowoczesnym miejscu pracy.

Dzięki funkcjom skoncentrowanym na zespołach, takim jak udostępnianie folderów, konfigurowalna kontrola dostępu i wbudowany pakiet biurowy, zapewnia zespołowi wszystko, czego potrzebuje, aby projekty przebiegały płynnie.

Ponadto aplikacja synchronizuje się bez wysiłku na różnych urządzeniach, umożliwiając pracę w dowolnym miejscu - nawet w ulubionej kawiarni.

opinia użytkowników: Zoho WorkDrive jest lubiany przez użytkowników za przyjazny dla użytkownika design, silną ochronę danych i potężne narzędzia do współpracy.

Najlepsze funkcje Zoho WorkDrive

Foldery Teams : Bezproblemowe udostępnianie plików między Teamsami z uprawnieniami opartymi na rolach, aktualizacjami w czasie rzeczywistym i "nieprzeczytaną sekcją", aby nadrobić zaległości w nowej aktywności

: Bezproblemowe udostępnianie plików między Teamsami z uprawnieniami opartymi na rolach, aktualizacjami w czasie rzeczywistym i "nieprzeczytaną sekcją", aby nadrobić zaległości w nowej aktywności Wbudowany pakiet biurowy i aplikacje : Twórz dopracowane prezentacje, arkusze kalkulacyjne lub umowy za pomocą aplikacji Writer, Sheet i Show - bezpośrednio z obszaru roboczego WorkDrive

: Twórz dopracowane prezentacje, arkusze kalkulacyjne lub umowy za pomocą aplikacji Writer, Sheet i Show - bezpośrednio z obszaru roboczego WorkDrive Bezpieczne udostępnianie zewnętrzne : Ochrona udostępnianych połączeń za pomocą haseł, terminów ważności i limitów pobierania. Dodatkowo, śledzenie widoków i pobrań dla dodatkowej kontroli

: Ochrona udostępnianych połączeń za pomocą haseł, terminów ważności i limitów pobierania. Dodatkowo, śledzenie widoków i pobrań dla dodatkowej kontroli Oddelegowane uprawnienia administratora : Administratorzy Teams mogą dzielić obciążenie pracą poprzez udostępnianie ról administratora, zapewniając płynne działanie bez nadmiernego obciążania jednej osoby

: Administratorzy Teams mogą dzielić obciążenie pracą poprzez udostępnianie ról administratora, zapewniając płynne działanie bez nadmiernego obciążania jednej osoby Aplikacja komputerowa TrueSync: Synchronizuj pliki na wielu urządzeniach, pracuj w trybie offline i wykonuj selektywne synchronizacje dla maksymalnej elastyczności

Limity Zoho WorkDrive

Brak szyfrowania typu zero-knowledge : Dane użytkownika nie są w pełni szyfrowane, choć nadchodząca funkcja BYOK obiecuje lepsze zabezpieczenia

: Dane użytkownika nie są w pełni szyfrowane, choć nadchodząca funkcja BYOK obiecuje lepsze zabezpieczenia Przytłaczający interfejs : Bogaty w funkcje interfejs użytkownika może wydawać się labiryntem dla początkujących użytkowników

: Bogaty w funkcje interfejs użytkownika może wydawać się labiryntem dla początkujących użytkowników Limit zaawansowanej synchronizacji : Brak opcji synchronizacji na poziomie bloków lub synchronizacji selektywnej - ale aktualizacje są w przygotowaniu

: Brak opcji synchronizacji na poziomie bloków lub synchronizacji selektywnej - ale aktualizacje są w przygotowaniu Ukryte funkcje : Krytyczne narzędzia, takie jak "Kosz" i "Udostępnianie elementów" nie są łatwo dostępne na pulpicie

: Krytyczne narzędzia, takie jak "Kosz" i "Udostępnianie elementów" nie są łatwo dostępne na pulpicie Limity przesyłania plików: Plany ograniczają przesyłanie plików, z maksymalnie 250 GB na plik w planie Business

Cennik Zoho WorkDrive

Starter : 2,50 USD/użytkownika/miesiąc

: 2,50 USD/użytkownika/miesiąc Teams : $4.50/użytkownika/miesiąc

: $4.50/użytkownika/miesiąc Business: $9/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho WorkDrive

G2 : 4.3/5 (232 opinie)

: 4.3/5 (232 opinie) Capterra: 4.7/5 (59 recenzji)

Idealny dla: Współpracujących teamów wymagających elastycznych narzędzi do udostępniania plików.

Stop the Search Party - Twoje pliki znalazły stronę główną dzięki ClickUp

"W organizacji nie chodzi o perfekcję. Chodzi o wydajność. Zmniejszenie stresu i bałaganu, oszczędność czasu i pieniędzy oraz poprawa ogólnej jakości życia" - mówi autorka Christina Scalise.

Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie plikami w oparciu o AI i intuicyjna hierarchia projektów, ClickUp utrzymuje Twoje pliki uporządkowane i dostępne, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na szukaniu, a więcej na pracy.

Gotowy, aby pożegnać się z cyfrowym gromadzeniem plików? zarejestruj się w ClickUp teraz i zabezpiecz swoje pliki.