czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony bałaganem na swoim koncie Google Drive?

Niezliczeni użytkownicy wyrazili swoją frustrację na forach internetowych, takich jak Reddit, Quora i forum pomocy Dysku Google niektórzy nawet rozważali wyczyszczenie swoich kont i rozpoczęcie od zera .

W przeciwieństwie do fizycznego bałaganu, który jest łatwo widoczny, cyfrowy bałagan często pozostaje ukryty na widoku, czając się w głębi komputera lub w chmurze.

Łatwo go zignorować, dopóki nie nadejdzie dzień, w którym zostaniesz przytłoczony ogromną liczbą folderów, plików i zduplikowanych plików, co sprawia, że znalezienie tego, czego potrzebujesz, jest prawie niemożliwe.

Jeśli pracujesz z zespołem lub udostępniasz swój Dysk Google rodzinie, bałagan w obszarze roboczym jest bardzo prawdopodobny, zwłaszcza bez odpowiedniego systemu. Omówmy więc, jak wdrożyć system, który gwarantuje dobrze zorganizowany Dysk Google, niezależnie od liczby użytkowników.

Jak zorganizować Dysk Google

Widzieliśmy, jak Dysk Google może szybko stać się zagracony. Oto kilka strategii uporządkować Dysk Google i, co ważniejsze, upewnij się, że tak pozostanie.

1. Tworzenie folderów (i podfolderów) dla różnych plików

Foldery i podfoldery są podstawą dobrze zorganizowanego Dysku Google. Poprzez tworzenie logicznych i hierarchicznych struktur do organizować swoje pliki i foldery , zapewniają przejrzysty i uporządkowany sposób sortowania plików.

Możesz zacząć od utworzenia struktury najwyższego poziomu dla folderów Dysku Google, która odzwierciedla ogólną organizację lub potrzeby projektu. Może być ona oparta na kategoriach takich jak praca, osobiste, poboczne zajęcia itp. Następnie podziel większe foldery na podfoldery, aby jeszcze bardziej uporządkować pliki.

przykład

Folder mojej pracy może zawierać podfoldery takie jak "Projekty", "Dokumenty", "Raportowanie" i "Prezentacje" Podobnie, folder osobisty może zawierać podfoldery "Zdjęcia", "Dokumenty", "Muzyka" i "Wideo"

przez Google Drive Jeśli nie masz pewności, gdzie umieścić dokument Google, utwórz folder "Niesortowane" lub "Różne" jako tymczasowe miejsce przechowywania. Po określeniu odpowiedniej lokalizacji, możesz przenieść do niej plik.

2. Wdrożenie spójnych konwencji nazewnictwa

Ujednolicona struktura nazewnictwa może pomóc nie tylko efektywniej organizować pliki, ale także uniknąć nieporozumień, jeśli pracujesz z zespołem. Nic dziwnego, że większość uniwersytetów, takich jak Harvard i Purdue mają ścisłe konwencje nazewnictwa plików.

Te konwencje określają wszystko, od dozwolonej liczby znaków po informacje, które powinny być zawarte, ułatwiając studentom i wykładowcom dostęp do plików, nawet jeśli zostały one przeniesione z oryginalnego folderu.

Chociaż tak rygorystyczne protokoły mogą nie być potrzebne, oto kilka wskazówek, o których należy pamiętać podczas nazywania plików:

Zacznij od zadania sobie pytania, o czym myślisz (słowa kluczowe, które przychodzą ci do głowy), gdy patrzysz na plik, i uwzględnij je w nazwie

Przechodzenie od ogółu do szczegółu przy nadawaniu nazwy. Na przykład: Marketing Plan_Budget_Quarter_Year_Version (Określ kwartał, rok i wersję)

Jeśli często aktualizujesz pliki, umieść w nazwie numer wersji lub datę, aby śledzić zmiany

3. Opisy plików i folderów ułatwiają wyszukiwanie

Oprócz nazw plików i folderów, funkcja wyszukiwania Dysku Google wykorzystuje opisy, aby zapewnić dokładne wyniki. Włączając odpowiednie słowa kluczowe, zwiększasz szanse na pojawienie się plików w wynikach wyszukiwania podczas wyszukiwania określonych terminów.

Nie można zawrzeć każdego szczegółu w nazwie pliku, więc opisy są miejscem, w którym można zapewnić dodatkowy kontekst. Zapewnia to również zgodność ze standardami dostępności. Opisy to świetny sposób na przekazanie użytkownikom czytników ekranu większej ilości informacji o zawartości plików i folderów, dzięki czemu Dysk Google jest bardziej dostępny dla wszystkich.

Oto jak dodać opisy:

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder Przejdź do Informacje o pliku > Szczegóły Dodaj szczegółowy opis (do 25 000 znaków)

przez Google Drive Pro Tip: Stwórz szablon do pisania opisów, który zawiera istotne informacje, takie jak cel, zaangażowane strony i odpowiednie słowa kluczowe. W ten sposób uwzględnisz wszystkie istotne informacje i upewnisz się, że odpowiednie pliki pojawią się w wynikach wyszukiwania.

4. Oznaczaj ważne pliki gwiazdką, aby mieć do nich szybki dostęp

Funkcja Star to świetny sposób na nadawanie priorytetów i szybki dostęp do ważnych dokumentów. Oznaczając plik gwiazdką, można łatwo zlokalizować go w sekcji Starred, nawet jeśli jest głęboko zakopany w strukturze folderów.

przez Google Drive Kliknij folder lub plik prawym przyciskiem myszy, przejdź do Organizuj i wybierz Dodaj do oznaczonych gwiazdką. Jeśli jesteś osobą, która preferuje skróty klawiaturowe, kliknij plik/folder prawym przyciskiem myszy i wpisz:

Option + Komenda + S dla Mac lub,

Ctrl + Alt + S dla Windows

Pamiętaj, aby nie naznaczać gwiazdką zbyt wielu plików! Może to utrudnić znalezienie tych, które naprawdę mają znaczenie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Osoby korzystające z obszarów roboczych zespołu mogą używać etykiet wraz z oznaczonymi gwiazdką plikami w celu lepszej klasyfikacji. Poproś administratora organizacji o włączenie etykiet. Administrator może utworzyć do 150 etykiet, a do każdego pliku można zastosować do 5 etykiet. Pozwala to na bardziej precyzyjną kategoryzację.

Ponadto funkcja klasyfikacji AI Google automatycznie sugeruje etykiety, dzięki czemu proces jest jeszcze prostszy.

przez Google

5. Kodowanie kolorami folderów w celu łatwej kategoryzacji

Podczas gdy oznaczanie plików priorytetami jest pomocne, kodowanie kolorami folderów oferuje podejście na dużą skalę do "organizacji wizualnej" Używając różnych kolorów dla różnych folderów, można je łatwo rozróżnić, zaoszczędzić czas na lokalizacji plików i cieszyć się atrakcyjnym wizualnie Dyskiem Google.

Aby oznaczyć folder kolorem, kliknij go prawym przyciskiem myszy, przejdź do Organizuj i wybierz kolor z sekcji Kolor folderu.

przez Google Drive Oto kilka wskazówek dotyczących kodowania kolorami folderów:

Przypisuj kolory do określonych kategorii: Określ kategorie, które chcesz oznaczyć kolorami i przypisz unikalny kolor do każdej z nich. Na przykład, możesz użyć koloru niebieskiego dla folderów związanych z pracą i zielonego dla folderów osobistych

Określ kategorie, które chcesz oznaczyć kolorami i przypisz unikalny kolor do każdej z nich. Na przykład, możesz użyć koloru niebieskiego dla folderów związanych z pracą i zielonego dla folderów osobistych Stosuj kolory konsekwentnie: Upewnij się, że konsekwentnie stosujesz te same kolory do plików i folderów w każdej kategorii. Pomoże to zachować przejrzystą i zorganizowaną strukturę

6. Przejrzyj i uporządkuj swój dysk

Ostatnią wskazówką dotyczącą organizacji Dysku Google jest regularne przeglądanie plików i usuwanie wszystkiego, czego już nie potrzebujesz. Pomoże ci to łatwo znaleźć rzeczy i upewnić się, że nie zabraknie ci przestrzeni.

Jednym ze sposobów na zrobienie tego jest ustawienie określonych przedziałów czasowych do zrobienia porządku na Dysku Google. Może to być tydzień, miesiąc lub kwartał, w zależności od wykorzystania i tempa gromadzenia nowych plików.

przez Google Drive Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zacząć:

Flaguj niepotrzebne pliki: Gdy zidentyfikujesz plik, który nie jest już potrzebny, dodaj do jego nazwy etykiety takie jak , lub . Podczas sesji porządkowania, wyszukaj te etykiety i efektywnie usuń oflagowane pliki

Gdy zidentyfikujesz plik, który nie jest już potrzebny, dodaj do jego nazwy etykiety takie jak , lub . Podczas sesji porządkowania, wyszukaj te etykiety i efektywnie usuń oflagowane pliki Przejrzyj historię plików: Sprawdź datę ostatniej modyfikacji plików, aby ocenić ich ostatnią aktywność. Jeśli plik nie był otwierany lub aktualizowany przez dłuższy czas, prawdopodobnie jest kandydatem do usunięcia

A jeśli po raz pierwszy robisz porządki, sugerujemy zacząć od małych rzeczy. Zacznij od zarządzalnej sekcji Dysku Google, takiej jak określony folder lub określony typ pliku. Pomoże to uniknąć poczucia przytłoczenia i sprawi, że zadanie będzie mniej zniechęcające.

Pro Tip: Jeśli nie masz pewności co do usunięcia pliku, rozważ utworzenie folderu "Archiwum". Jest to podobne do minimalistycznego podejścia polegającego na przechowywaniu fizycznych elementów przez ustawiony okres. Przenieś plik do folderu Archiwum i przejrzyj go po kilku miesiącach.

Jeśli w tym czasie nie był on potrzebny, prawdopodobnie nie jest już potrzebny i można go usunąć. Ta metoda pomaga uporządkować i zorganizować pliki na Dysku Google, jednocześnie minimalizując ryzyko przypadkowego usunięcia ważnych plików.

Limity korzystania z Dysku Google

Dysk Google stał się wszechobecnym narzędziem dla osób prywatnych, korporacji i instytucji akademickich. Jednak pomimo swojej popularności, nie jest on pozbawiony wad.

Tradycyjna struktura przechowywania plików: Poleganie Google Drive na znanej strukturze plików i folderów może nie być optymalne dla nowoczesnych nawyków pracy, które często wymagają bardziej elastycznej i dynamicznej organizacji

Poleganie Google Drive na znanej strukturze plików i folderów może nie być optymalne dla nowoczesnych nawyków pracy, które często wymagają bardziej elastycznej i dynamicznej organizacji Ukryte limity przestrzeni dyskowej : Nie ma czegoś takiego jak nieograniczona przestrzeń dyskowa. Dysk Google ma limity rozmiaru i przesyłania plików, a duże pliki lub nadmierne przesyłanie mogą wyzwalać ograniczenia

: Nie ma czegoś takiego jak nieograniczona przestrzeń dyskowa. Dysk Google ma limity rozmiaru i przesyłania plików, a duże pliki lub nadmierne przesyłanie mogą wyzwalać ograniczenia Ograniczona personalizacja: Interfejs i funkcje Dysku Google mogą nie być w pełni konfigurowalne, co ogranicza jego zdolność do dostosowania się do indywidualnych preferencji lub specyficznych wymagań pracy

Interfejs i funkcje Dysku Google mogą nie być w pełni konfigurowalne, co ogranicza jego zdolność do dostosowania się do indywidualnych preferencji lub specyficznych wymagań pracy Ograniczenia związane z etykietami: Funkcja etykiet, która może być cennym narzędziem organizacyjnym, jest ograniczona do obszarów roboczych i wymaga zatwierdzenia przez administratora, co ogranicza jej dostępność dla poszczególnych użytkowników

Funkcja etykiet, która może być cennym narzędziem organizacyjnym, jest ograniczona do obszarów roboczych i wymaga zatwierdzenia przez administratora, co ogranicza jej dostępność dla poszczególnych użytkowników Wyzwania związane ze współpracą: Dysk Google nie jest wyposażony we wszechstronne narzędzie do współpracy. Dyskusje są podzielone na poszczególne pliki, co zwiększa ryzyko nieporozumień

Wreszcie, podczas gdy Google ma silną politykę prywatności, analizuje również zawartość użytkownika (w tym e-maile), aby dostarczać odpowiednie reklamy i sugerować funkcje - więc kiedy się nad tym zastanowić, twoje dane nie są naprawdę tak prywatne.

Tworzenie i zarządzanie plikami za pomocą ClickUp

Jeśli szukasz platformy, która pozwoli ci nie tylko przechowywać pliki, ale także stworzyć system i procesy dla twojego sposobu pracy, to ClickUp jest świetną opcją.

Stworzony z myślą o przyszłości pracy, ClickUp to kompleksowa platforma wydajności, która umożliwia tworzenie i zarządzanie plikami, śledzenie projektów i współpracę ze współpracownikami (lub rodziną) z poziomu jednego interfejsu przy użyciu funkcji takich jak bezpośrednie czaty, komentarze w dokumentach, a nawet klipy wideo.

__ClickUp pomógł mi wyeliminować chaos i zorganizować działania mojej agencji, dzięki czemu mogłem skupić się na strategii jej rozwoju

Germano Matta, Executive Partner, V4 Agency

Przyjrzyjmy się, jak ClickUp pomaga w organizacji pracy.

Organizuj informacje w zagnieżdżonych dokumentach i wiki

W przeciwieństwie do Dysku Google, który jest wirtualną przestrzenią do przechowywania plików, ClickUp Dokumenty to narzędzie do zarządzania wiedzą, które jest ściśle zintegrowane z platformą.

Oznacza to, że możesz tworzyć pojedyncze dokumenty, ale także zagnieżdżone strony i całe wiki, aby bardziej logicznie organizować swoje informacje jako sekcje i rozdziały - dzięki czemu jest to idealne narzędzie do zarządzania wiedzą lepszą alternatywą dla Dokumentów Google i Google Drive.

Twórz zagnieżdżone strony i dokumenty wiki oraz współpracuj nad nimi w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Dzięki ClickUp Docs możesz:

Tworzyć różnorodne "bloki zawartości" - od list i tabel po bloki kodu

Współpracować z innymi za pomocą komentarzy, edycji w czasie rzeczywistym i bezpośrednich czatów

Dodawać etykiety do dokumentów w celu ich kategoryzacji

Filtrowanie dokumentów według tytułu, daty widoku lub aktualizacji, współpracownika i lokalizacji obszaru roboczego

Archiwizuj dokumenty, których już nie używasz, ale wolisz ich nie usuwać

Wizualizacja przy użyciu Tablic Tablica ClickUp -free digital whiteboarding tool-can help you visualize your ideas, draft strategies, and map workflows collaboratively.

Uczyń współpracę wizualną, angażującą i łatwą dzięki ClickUp Tablica

Co więcej, możesz dodawać swoje dokumenty i zadania do tablicy lub tworzyć zadania bezpośrednio z tablicy - co prowadzi do całościowego i płynnego doświadczenia użytkownika, które nie zakłóca przepływu pracy.

Powiąż swoje dokumenty z procesami

ClickUp pozwala nie tylko tworzyć dokumenty, ale także dopasowywać je do operacyjnych cykli pracy. Załóżmy na przykład, że śledzisz projekt; możesz dodać połączenia do ważnych dokumentów dla każdego zadania i podzadania.

Podobnie, możesz osadzić swoje Projekt ClickUp w dokumencie, aby można było zobaczyć wszystko z tego samego miejsca.

Przenieś swoje listy kontrolne zadań do dokumentu, aby mieć do nich łatwy dostęp w ramach projektu ClickUp

Kolejną przydatną funkcją jest Automatyzacja ClickUp . Tutaj możesz użyć automatyzacji cyklu pracy if/then, aby zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak synchronizacja informacji, wysyłanie e-maili, a nawet przypisywanie zadań.

Przyspiesz operacje, takie jak dodawanie osób przypisanych, planowanie aktualizacji statusu i nie tylko, dzięki automatyzacjom ClickUp AI

Znajdź wszystko dzięki uniwersalnemu wyszukiwaniu

Widzieliśmy już, jak ClickUp może pomóc w tworzeniu i zarządzaniu dokumentami, projektami i tablicami z jednego miejsca. Ten ściśle zintegrowany interfejs ma jeszcze jedną zaletę - umożliwia Połączone wyszukiwanie ClickUp .

Ta funkcja wyszukiwania oparta na AI może znaleźć dla Ciebie wszystko, o ile znajduje się w ClickUp. Nie ma znaczenia, czy jest to dokument, zadanie, bezpośredni czat czy wątek komentarza.

Znajdź wszystko - dokument, plik lub zadanie - dzięki usłudze ClickUp Connected Search

Najlepsze jest to, że możesz rozszerzyć możliwości ClickUp Connected Search poprzez połączenie z innymi aplikacjami. W ten sposób wszystkie informacje znajdują się w jednej przestrzeni i pomaga to uniknąć silosów danych - niezależnie od tego, czy jest to plik GitHub, nagranie Zoom, czy nawet plik Google Drive.

Rozszerz swoje wyszukiwanie na cały stos technologiczny, integrując je za pomocą ClickUp Integrations

Integracja z całym stosem technologii

ClickUp integruje się z ponad 1000 platform, od CRM po narzędzia do projektowania i automatyzacji, a nawet platformy do przechowywania plików - dzięki czemu możesz ustawić zintegrowany system, który usprawni cykl pracy i wyeliminuje ręczną synchronizację danych.

I dobra wiadomość: jeśli nie jesteś gotowy, aby odejść od Google Drive, ale chcesz ustawić system pracy w ClickUp, możesz użyć Integracja ClickUp z Dyskiem Google aby uzyskać to, co najlepsze z obu światów.

Przenieś swoje dokumenty i pliki z Dysku Google do ClickUp

Z tym Integracja z Dyskiem Google możesz:

Dodawać pliki z Dysku Google do zadań ClickUp

Przeglądać Dysk Google z poziomu ClickUp

Tworzyć Dokumenty Google, Slajdy i inne z poziomu ClickUp

Oznacza to, że nie musisz przełączać się między różnymi aplikacjami - usprawniając swój cykl pracy i oszczędzając czas.

Pracuj lepiej z ClickUp i Dyskiem Google

ClickUp i Google Drive mogą się wzajemnie uzupełniać, aby zwiększyć wydajność i usprawnić cykl pracy - dzięki czemu nie tylko przechowujesz pliki, ale także pracujesz wydajniej.

Scentralizowane zarządzanie projektami, płynna współpraca i automatyzacja cyklu pracy oparta na AI to tylko niektóre z korzyści.

Ponadto Ty (i Twój zespół) nie musicie przełączać się między wieloma narzędziami. Wszystko może odbywać się w ramach ClickUp.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak ClickUp pomaga Ci lepiej pracować? Zarejestruj się w ClickUp za darmo i przekonaj się sam.