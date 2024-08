10 najlepszych alternatyw Box dla zarządzania treścią w przedsiębiorstwie w 2024 r

Box to kompleksowe narzędzie do zarządzania dokumentami, którego celem jest przechowywanie i udostępnianie plików. Jednak zawodność platformy, częste i losowe awarie systemu, stroma krzywa uczenia się i powolne czasy ładowania są zniechęcające dla organizacji pracujących zdalnie, w których czas to pieniądz.

Ponadto, brak wersji Free lub Freemium stanowi barierę wejścia dla organizacji, które nie mają wystarczającej ilości gotówki i szukają alternatywy.

Na szczęście włożyliśmy w to sporo pracy, więc nie musisz tego robić. Oto nasza szczegółowa lista dziesięciu najlepszych alternatyw dla Box, które warto rozważyć.

Czego należy szukać w alternatywach dla Box?

Znajdziesz wiele opcji, ponieważ jesteś na rynku alternatyw dla Box. Wybór jednej z nich jest mylący, ponieważ każda alternatywa Box stara się przyćmić resztę. Oto krótkie podsumowanie tego, czego powinieneś się spodziewać, rozważając swoje opcje.

Infrastruktura w chmurze : Ponieważ Box jest rozwiązaniem opartym na chmurze, najlepsze alternatywy powinny być również natywne dla chmury. Zapewni to uproszczoną współpracę i płynny dostęp z dowolnego miejsca

: Ponieważ Box jest rozwiązaniem opartym na chmurze, najlepsze alternatywy powinny być również natywne dla chmury. Zapewni to uproszczoną współpracę i płynny dostęp z dowolnego miejsca Obciążenie pamięci masowej : Weź pod uwagę swoje obecne i przyszłe wymagania dotyczące pamięci masowej oraz to, czy alternatywa Box dostosowuje się do nich. Funkcje skalowalności i kontroli sprawią, że oprogramowanie będzie dobrym wyborem

: Weź pod uwagę swoje obecne i przyszłe wymagania dotyczące pamięci masowej oraz to, czy alternatywa Box dostosowuje się do nich. Funkcje skalowalności i kontroli sprawią, że oprogramowanie będzie dobrym wyborem Formaty plików : Narzędzie do zarządzania dokumentami i udostępniania plików musi współpracować z wieloma formatami plików. Niekompatybilność powinna być ostatnią przeszkodą na drodze do efektywnego zarządzania zawartością

: Narzędzie do zarządzania dokumentami i udostępniania plików musi współpracować z wieloma formatami plików. Niekompatybilność powinna być ostatnią przeszkodą na drodze do efektywnego zarządzania zawartością Limity rozmiaru plików : Limity rozmiaru plików są istotną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z obszernymi i nieporęcznymi plikami

: Limity rozmiaru plików są istotną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z obszernymi i nieporęcznymi plikami Współpraca : Poszukaj alternatywy dla Boxa, która oferujenarzędzia do współpracy takie jak edycja w czasie rzeczywistym, komentowanie i kontrola wersji. Powinien również umożliwiać ustawienie udostępnianych folderów zespołu z granularną kontrolą dostępu

: Poszukaj alternatywy dla Boxa, która oferujenarzędzia do współpracy takie jak edycja w czasie rzeczywistym, komentowanie i kontrola wersji. Powinien również umożliwiać ustawienie udostępnianych folderów zespołu z granularną kontrolą dostępu Bezpieczeństwo i zgodność : Chociaż dane są cenne same w sobie, są one znacznie bardziej krytyczne w branżach podlegających regulacjom. Firmy obsługujące taki sektor powinny szukać alternatywy dla Box, która jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, takimi jak HIPAA, RODO itp

: Chociaż dane są cenne same w sobie, są one znacznie bardziej krytyczne w branżach podlegających regulacjom. Firmy obsługujące taki sektor powinny szukać alternatywy dla Box, która jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, takimi jak HIPAA, RODO itp Integracje : Opracuj logistykę połączenia alternatywy Box z istniejącym stosem technologicznym w Twojej organizacji. Chcesz, aby coś płynnie integrowało się z narzędziami, platformami i usługami, a nie całkowicie je zakłócało!

: Opracuj logistykę połączenia alternatywy Box z istniejącym stosem technologicznym w Twojej organizacji. Chcesz, aby coś płynnie integrowało się z narzędziami, platformami i usługami, a nie całkowicie je zakłócało! Dostępność mobilna : Dostępność jest kluczowa podczas pracy ze zdalnymi lub rozproszonymi Teamsami - jest to główny cel popularności narzędzi takich jak Box. Sprawdź, czy alternatywa Box oferuje responsywne strony internetowe lub aplikacje umożliwiające dostęp na telefonach komórkowych i tabletach

: Dostępność jest kluczowa podczas pracy ze zdalnymi lub rozproszonymi Teamsami - jest to główny cel popularności narzędzi takich jak Box. Sprawdź, czy alternatywa Box oferuje responsywne strony internetowe lub aplikacje umożliwiające dostęp na telefonach komórkowych i tabletach Kopia zapasowa i odzyskiwanie danych: Biorąc pod uwagę, że dane są aktywem, potrzebujesz solidnych narzędzi do zarządzania kryzysowego, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, aby mieć pewność, że nic nie zostanie utracone.

Należy pamiętać, że powyższa lista ma charakter wyłącznie orientacyjny i ma na celu ustawienie punktu odniesienia do podjęcia świadomej decyzji. Można ją dowolnie uzupełniać lub pomniejszać w zależności od konkretnych wymagań.

10 najlepszych alternatyw dla Boxa w 2024 roku

Oto nasza lista najlepszych alternatyw dla Boxów, którym warto się przyjrzeć.

1. ClickUp

Poznaj ClickUp, aby zarządzać projektami i dokumentami swojego przedsiębiorstwa dzięki mocy AI, ponad 15 widokom i automatyzacji zadań

Jako kompleksowy pakiet wydajności, ClickUp wykracza poza zakres zarządzania dokumentami lub platformy udostępniania plików. Jest to nowoczesny system operacyjny dla cyfrowych obszarów roboczych z funkcjami chmury, współpracą, automatyzacją przepływu pracy, solidnymi zabezpieczeniami i nie tylko.

ClickUp to więcej niż alternatywa dla Box-to zakończone uaktualnienie systemu! Wyjdź poza tworzenie i udostępnianie dokumentów dzięki ClickUp. Stwórz wirtualne repozytorium wiedzy, aby wesprzeć zadania przypisane do członków zespołu. Aktualizuj, zmieniaj i modyfikuj dokumenty związane z projektem w celu udostępniania ich członkom zespołu. Ułatw dostęp do wymaganych informacji bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i kontroli dostępu.

Oto podgląd tego, co sprawia, że ClickUp klika:

ClickUp Docs

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole ClickUp Docs to oparte na chmurze narzędzie do współpracy, które pomaga klientom współtworzyć, organizować i przechowywać różnorodne dokumenty, wiki, bazy wiedzy i inne w czasie rzeczywistym. Bezpieczne udostępnianie dokumentów autorom spoza zespołów.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania Tablica ClickUp to wirtualne tablice, na których Teams współpracują i przeprowadzają burze mózgów nad scentralizowanym dokumentem. Wykorzystaj powstałe w ten sposób pomysły i przekształć je w zadania, połącz powiązane dokumenty i pliki i nie tylko.

ClickUp AI

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi na e-maile i nie tylko ClickUp AI to asystent AI, który przejmuje role i obowiązki w oparciu o konkretne potrzeby użytkownika. Wykorzystaj go do tworzenia podsumowań, wyodrębniania elementów akcji , płynnie się komunikować i generować idealnie sformatowaną zawartość.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Docs do przechowywania, tworzenia, zarządzania i udostępniania dokumentów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem scentralizowanego repozytorium

Integracja z ponad 1000 narzędzi i platform w celu usprawnienia zarządzania i udostępniania zawartości

Potężna funkcja wyszukiwania, która przechodzi przez cały obszar roboczy, aby zlokalizować zadania, dokumenty, tablice itp.

Pojedynczy pulpit do zarządzania plikami, udostępniania zasobów, śledzenia postępów, zarządzania obciążeniem pracą i nie tylko

Przypisane komentarze do przypisywania elementów działań lub zwracania czyjejś uwagi na określone części dokumentu

Mobilność w podróży - ClickUp jest dostępny na wszystkich urządzeniach z systemem Windows i Apple jako aplikacja komputerowa i mobilna

Limity ClickUp

Hierarchia Przestrzeń/Folder/Lista/Zadanie jest nieco myląca na początku

Może się wydawać, że to dużo, jeśli masz minimalne wymagania dotyczące zarządzania dokumentami

Cennik ClickUp

Free Forever Plan : 0 USD z 100 MB przestrzeni dyskowej

: 0 USD z 100 MB przestrzeni dyskowej Unlimited Plan : 10 USD za użytkownika miesięcznie za nieograniczoną przestrzeń dyskową

: 10 USD za użytkownika miesięcznie za nieograniczoną przestrzeń dyskową Business Plan : $19 za użytkownika miesięcznie za nieograniczoną przestrzeń dyskową

: $19 za użytkownika miesięcznie za nieograniczoną przestrzeń dyskową Enterprise Plan : Niestandardowe ceny za nieograniczoną przestrzeń dyskową

: Niestandardowe ceny za nieograniczoną przestrzeń dyskową ClickUp AI (dodatek): 5 USD za użytkownika miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,177 recenzji)

: 4.7/5 (9,177 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,915 recenzji)

2. Google Drive

przez Google Drive W świecie przechowywania dokumentów i udostępniania plików, Google Drive to nazwa, której nie trzeba przedstawiać. Prawie każdy korzystał z tej alternatywyBox w celach osobistych. Umożliwia ona również udostępnianie plików i współpracę w ramach Obszary robocze Google .

Najlepsze funkcje Dysku Google

Kompleksowe szyfrowanie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, regularne audyty SOC w celu ochrony plików i danych

Proaktywne skanowanie plików w celu wykrywania i usuwania złośliwego oprogramowania, oprogramowania ransomware, phishingu lub spamu

Natywna integracja z całym pakietem Google Suite - Dokumentami Google, Arkuszami, Slajdami, Spotkaniami itp.

Kompatybilność z ponad 100 typami plików, w tym obrazami, plikami CAD, PDF itp.

Funkcja wyszukiwania szczegółowego wspierana przez technologię optycznego rozpoznawania znaków

Limity Google Drive

Nie można zabezpieczyć udostępnianych plików hasłem

Będziesz musiał pobrać wiele aplikacji mobilnych, aby edytować lub modyfikować pliki na Dysku Google

Wykorzystanie przestrzeni dyskowej nie jest całkowicie przejrzyste i może ukrywać rozrost plików

Cennik Dysku Google

Osobisty : 0 USD za przestrzeń dyskową w chmurze do 15 GB

: 0 USD za przestrzeń dyskową w chmurze do 15 GB Business Standard: 12 USD na użytkownika miesięcznie za 2 TB przestrzeni dyskowej w chmurze

Subskrybuj miesięczny plan Google One, aby rozszerzyć możliwości Dysku Google, który obejmuje Dysk, Gmaila i Zdjęcia.

Cennik subskrypcji Google One

Podstawowy : 1,99 USD miesięcznie lub 19,99 USD rocznie za 100 GB przestrzeni dyskowej

: 1,99 USD miesięcznie lub 19,99 USD rocznie za 100 GB przestrzeni dyskowej Standard : 2,99 USD miesięcznie lub 29,99 USD rocznie za 200 GB przestrzeni dyskowej

: 2,99 USD miesięcznie lub 29,99 USD rocznie za 200 GB przestrzeni dyskowej Premium: 9,99 USD miesięcznie lub 99,99 USD rocznie za 2 TB przestrzeni dyskowej

Oceny i recenzje Dysku Google

G2 : N.A

: N.A Capterra: 4.8/5 (27 305 recenzji)

3. Square 9 Softworks

przez Square-9 Umożliwia firmom przejście na papierową formę dokumentów dzięki cyfryzacji. Zastąpienie plików fizycznych plikami wirtualnymi wymaga funkcji udostępniania plików opartej na dostępie, tak jak w starszej wersji systemu opartego na dokumentach papierowych. Z tego powodu Square 9 pełni również funkcję narzędzia do zarządzania dokumentami.

Najlepsze funkcje Square 9 Softworks

GlobalCapture to zaawansowane narzędzie do przechwytywania dokumentówoprogramowanie do automatyzacji które przechwytuje, klasyfikuje i weryfikuje duże ilości plików

Narzędzia AI (TransformAI), technologia OCR, rozpoznawanie kodów kreskowych, wyszukiwanie w bazie danych i ekstrakcja danych tabelarycznych identyfikują i konwertują informacje na ich ustrukturyzowany formularz danych

GlobalSearch Go oferuje funkcję wyszukiwania w całej firmie w celu lokalizacji potrzebnego pliku

Gromadzi dane z konfigurowalnych formularzy i przekształca je w spostrzeżenia w celu automatyzacji

Ograniczenia Square 9 Softworks

Wolne połączenia z serwerem zmniejszają prędkość wysyłania lub pobierania

Wszystkie aktualizacje trzeba instalować ręcznie

Brak automatycznego czyszczenia ma inflacyjny wpływ na pliki

Ceny Square 9 Softworks

Square 9 Process Automation Essentials : 45 USD za miesięczną licencję na użytkownika

: 45 USD za miesięczną licencję na użytkownika Square 9 Digital Transformation Essentials : 68 USD za licencję użytkownika miesięcznie

: 68 USD za licencję użytkownika miesięcznie Square 9 Enterprise Essentials: 75 USD za licencję na użytkownika miesięcznie

Dostępna wersja próbna Free.

Square 9 Softworks oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (134 recenzji)

: 4.5/5 (134 recenzji) Capterra: 4.5/5 (112 recenzji)

4. Microsoft OneDrive

przez Microsoft OneDrive Podobnie jak Dysk Google oferuje usługi hostingu plików dla klientów Google, OneDrive oferuje to samo klientom Microsoft. Można go używać do przechowywania, uzyskiwania dostępu i udostępniania plików w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, aby praca zdalna była bezproblemowa.

Najlepsze funkcje usługi Microsoft OneDrive

Przesyłanie plików do OneDrive jednym kliknięciem z kontrolą limitu przepustowości

Dostęp do usługi Microsoft OneDrive z dowolnego urządzenia - laptopa, pulpitu, smartfona lub zakładki

Umożliwia edycję w trybie offline dzięki utrzymywaniu lokalnej kopii na urządzeniach, która synchronizuje się globalnie po połączeniu z Internetem

Korzystaj z usługi Microsoft Teams, aby tworzyć połączone pliki, zachowując szczegółową kontrolę dostępu

Udostępnianie plików i współpraca w czasie rzeczywistym przy użyciu popularnych narzędzi, takich jak Word, Excel i PowerPoint

Tworzenie kopii zapasowych plików w chmurze i przywracanie ich w razie przypadkowego usunięcia lub ataku

Automatyczna klasyfikacja etykiet wrażliwości dla lepszej ochrony plików

Limity Microsoft OneDrive

Konwencja nazewnictwa plików jest przestarzała, a znaki specjalne mogą zostać zastąpione podczas przesyłania, zmieniając w ten sposób nazwę pliku

Udostępnianie plików jest ograniczone do 50 000 elementów w folderze lub podfolderze i umożliwia kopiowanie tylko 2500 plików jednocześnie

Maksymalny rozmiar przesyłanych i pobieranych plików wynosi 250 GB

Cennik usługi Microsoft OneDrive

Strona główna

Microsoft 365 : 0 USD za przestrzeń dyskową w chmurze do 5 GB

: 0 USD za przestrzeń dyskową w chmurze do 5 GB Microsoft 365 Basic : 1,99 USD miesięcznie lub 19,99 USD rocznie za 100 GB przestrzeni dyskowej

: 1,99 USD miesięcznie lub 19,99 USD rocznie za 100 GB przestrzeni dyskowej Microsoft 365 Personal : 5,99 USD miesięcznie lub 59,99 USD rocznie za 1 TB przestrzeni dyskowej

: 5,99 USD miesięcznie lub 59,99 USD rocznie za 1 TB przestrzeni dyskowej Microsoft 365 Family: 7,99 USD miesięcznie lub 79,99 USD rocznie za 6 TB przestrzeni dyskowej

Business

OneDrive for Business : 5,00 USD na użytkownika miesięcznie za 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze

: 5,00 USD na użytkownika miesięcznie za 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze Microsoft 365 Business Basic : 6,00 USD na użytkownika miesięcznie za 1 TB na użytkownika

: 6,00 USD na użytkownika miesięcznie za 1 TB na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD na użytkownika miesięcznie za 1 TB na użytkownika

Miesięczna bezpłatna wersja próbna dostępna w planach Business.

Oceny i recenzje usługi Microsoft OneDrive

G2 : 4.3/5 (9,461 recenzji)

: 4.3/5 (9,461 recenzji) Capterra: 4.5/5 (11 862 recenzji)

5. DocStar

przez Docstar DocStar to oprogramowanie do zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie (ECM), udostępniania plików oraz oprogramowanie do automatyzacji procesów dla Businessu. Usprawnia procesy biznesowe, zwiększa wydajność, wzmacnia współpracę i zapewnia zgodność z przepisami.

DocStar najlepsze funkcje

Intuicyjne przechowywanie i zarządzanie plikami bez użycia papieru z funkcjami OCR

Elastyczne wdrażanie w chmurze lub lokalnie

Automatyzacja przechwytywania, klasyfikacji, indeksowania i przekierowywania danych w celu ułatwienia inteligentniejszych, autonomicznych procesów

Zgodność ze standardowymi protokołami ochrony danych i prywatności, takimi jak HIPAA, WISP itp.

Limity DocStar

Proste procesy wymagają długich, skomplikowanych kroków, które są zbędne

Oferuje niewielką wartość w stosunku do kosztów i nie ma przejrzystości w zakresie cen

Ustawienia i konfiguracja zajmują wieczność

Cennik DocStar

Skontaktuj się z DocStar, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen.

Oceny i recenzje DocStar

G2 : 3.7/5 (118 recenzji)

: 3.7/5 (118 recenzji) Capterra: 4.0/5 (99 reviews)

6. Dropbox

przez DropboxDropbox to kolejna popularna alternatywa dla Boxa, która ma już solidną reputację jako platforma udostępniania plików w chmurze. Można jej używać na różnych urządzeniach do tworzenia, uzyskiwania dostępu i udostępniania plików - zarówno do użytku osobistego, jak i do pracy.

Najlepsze funkcje Dropbox

Funkcje bezpieczeństwa, takie jak ochrona hasłem, historia przeglądania, odzyskiwanie plików i znak wodny

Generowanie możliwych do śledzenia połączeń w celu dostarczania dużych i obszernych plików w czasie rzeczywistym i śledzenia poziomów zaangażowania plików

Przechwytywanie wsparcia w kontekście oferowania, przekazywanie lub zbieranie opinii i udostępnianie aktualizacji

ePodpisywanie dokumentów i wykorzystywanie takich uprawnień do automatyzacji kolejnych cykli pracy w celu skutecznego zarządzanie zadaniami* Potężne integracje z obszarami roboczymi Google, Microsoft, Adobe, AutoCAD, Canva i innymi

Limity Dropbox

Brakuje możliwości wyszukiwania

Udostępnianie plików jest trudne, gdy odbiorca nie ma konta Dropbox

Tylko jedno konto administratora

Cennik Dropbox Business

Essentials : 22 USD miesięcznie lub 216 USD rocznie za 3 TB przestrzeni dyskowej w chmurze

: 22 USD miesięcznie lub 216 USD rocznie za 3 TB przestrzeni dyskowej w chmurze Business : 24 USD na użytkownika miesięcznie lub 240 USD rocznie za 9 TB przestrzeni dyskowej w chmurze

: 24 USD na użytkownika miesięcznie lub 240 USD rocznie za 9 TB przestrzeni dyskowej w chmurze Business Plus : 32 USD za użytkownika miesięcznie lub 312 USD rocznie za 15 TB przestrzeni dyskowej w chmurze

: 32 USD za użytkownika miesięcznie lub 312 USD rocznie za 15 TB przestrzeni dyskowej w chmurze Enterprise: Ceny niestandardowe

Oferuje 30-dniową wersję próbną dla płatnych planów.

Oceny i recenzje Dropbox

G2 : 4.4/5 (20 776 recenzji)

: 4.4/5 (20 776 recenzji) Capterra: 4.5/5 (21 499 recenzji)

7. MediaValet

przez Mediavalet MediaValet to oprogramowanie do zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM) dla firm. Umożliwia ono ustawienie scentralizowanej lokalizacji do przechowywania zasobów, takich jak obrazy, wideo i dokumenty, a także pomaga w ich organizacji, kontroli wersji i zarządzaniu nimi. Oprogramowanie jest oparte na Microsoft Azure i posiada ponad 140 centrów danych w 61 krajach.

MediaValet najlepsze funkcje

Tworzenie elastycznej, scentralizowanej biblioteki do przechowywania wszystkich zasobów marki i ustalania wytycznych dotyczących marki

Zapisywanie plików projektowych w toku pracy bezpośrednio w chmurze za pomocą CreativeSPACE

Udostępnianie plików za pośrednictwem poczty e-mail, lightboxów, portali marki, połączonych stron i galerii internetowych

Dystrybucja wysokiej jakości zasobów cyfrowych wśród interesariuszy przy zachowaniu kontroli dostępu

Dodawanie metadanych generowanych przez AI w celu łatwego przeszukiwania zasobów

Limity MediaValet

Wyszukiwanie i organizacja mogłyby być lepsze

Nie można przesyłać zasobów bezpośrednio z aplikacji mobilnej

Brak aplikacji dla urządzeń iPad Apple

Cennik MediaValet

Skontaktuj się z MediaValet, aby uzyskać szczegółowe informacje o cenie.

Oceny i recenzje MediaValet

G2 : 4.6/5 (176 recenzji)

: 4.6/5 (176 recenzji) Capterra: 4.7/5 (108 recenzji)

8. ShareFile

przez Plik udostępniony Następna na naszej liście alternatyw dla Boxa jest ShareFile, narzędzie do zarządzania dokumentami i współpracy platforma udostępniania plików z ekosystemu Citrix, poprzez ShareFile Next. Ponieważ ShareFile jest przeznaczony głównie dla firm z sektora Enterprise, jest kompatybilny ze wszystkimi typami i formatami plików. Jest również odpowiedni dla szybko rozwijających się Businessów.

Najlepsze funkcje ShareFile

Kontroler strefy przechowywania umożliwia klientom ShareFile przeglądanie, przesyłanie lub pobieranie dokumentów w bezpiecznym środowisku

RightSignature umożliwia e-podpisywanie dokumentów cyfrowych

Intuicyjne widżety na pulpicie i aplikacje na różne urządzenia umożliwiające dostęp do udostępnianych plików i zarządzanie nimi

Bezpieczeństwo transferu danych w oparciu o protokoły szyfrowania SSL i TLS

Definiowanie dat wygaśnięcia dla połączeń udostępniania plików

Limity ShareFile

Proces przesyłania plików jest powolny, wadliwy i frustrujący

Brak możliwości edycji plików

Organizacja plików jest mało imponująca i zbyt skomplikowana, ze zbyt dużą liczbą folderów i brakiem funkcji wyszukiwania

Ceny ShareFile

Standard : 11 USD za użytkownika miesięcznie lub 120 USD za użytkownika rocznie za przestrzeń dyskową typu all-you-need

: 11 USD za użytkownika miesięcznie lub 120 USD za użytkownika rocznie za przestrzeń dyskową typu all-you-need Zaawansowany : 17,60 USD za użytkownika miesięcznie lub 192 USD za użytkownika rocznie za nieograniczoną przestrzeń dyskową

: 17,60 USD za użytkownika miesięcznie lub 192 USD za użytkownika rocznie za nieograniczoną przestrzeń dyskową Premium : 27,50 USD za użytkownika miesięcznie lub 300 USD za użytkownika rocznie za nieograniczoną przestrzeń dyskową

: 27,50 USD za użytkownika miesięcznie lub 300 USD za użytkownika rocznie za nieograniczoną przestrzeń dyskową Wirtualny pokój danych : 75 USD za użytkownika miesięcznie lub 810 USD za użytkownika rocznie za 1 GB/licencję

: 75 USD za użytkownika miesięcznie lub 810 USD za użytkownika rocznie za 1 GB/licencję Enterprise: Ceny niestandardowe

Oferuje 30-dniową bezpłatną wersję próbną planów Premium i Virtual Data Room.

ShareFile oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1 390 recenzji)

: 4.2/5 (1 390 recenzji) Capterra: 4.5/5 (383 recenzji)

9. Laserfiche

przez Laserfiche Podobnie jak DocStar, Laserfiche jest systemem ECM oferującym zarządzanie dokumentami, udostępnianie plików oraz automatyzację procesów biznesowych rozwiązanie. Usprawnia przechwytywanie, przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów, zwiększając wydajność Business. Zapewnia płynność współpraca nad dokumentami przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami dzięki inteligentnej automatyzacji cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Laserfiche

Inteligentne przechwytywanie danych pomaga tworzyć ustrukturyzowane dane i automatycznie klasyfikuje je w logiczne kategorie

Ustawienie inteligentnej automatyzacji dla przepływów pracy skoncentrowanych na zawartości - nie jest wymagana znajomość kodowania

Współpraca z Teams na scentralizowanej, bezpiecznej platformie z kontrolą cyklu życia rekordów

Zarządzaj kontrolą dostępu, chroń prywatność i bezpieczeństwo danych oraz zachowaj zgodność z przepisami

ponad 300 szablonów rozwiązań ułatwiających współpracę, zwiększających wydajność i efektywność

Limity Laserfiche

Interfejs użytkownika jest trudny w nawigacji i niestandardowy

Funkcja wyszukiwania jest słaba, powolna i zawodna

Szkolenia i samouczki są dodatkowo płatne

Cennik Laserfiche

Chmura Laserfiche

Starter : 50 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

: 50 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Professional : $69 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

: $69 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Business: 79 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Self-Hosted

Start : $45 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

: $45 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Professional : $60 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

: $60 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Business : $69 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

: $69 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Laserfiche oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (699 recenzji)

: 4.7/5 (699 recenzji) Capterra: 4.5/5 (62 recenzje)

10. Revver

przez Revver Większość platform udostępniania plików ewoluowała poza zarządzanie dokumentami. To samo dotyczy Revver, dawniej eFileCabinet's Rubex.

Revver to alternatywa dla Box, której celem jest cyfrowa transformacja strategii przechowywania i zarządzania dokumentami w Business, przy jednoczesnym usprawnieniu pracy zależnej od dokumentów. Biorąc pod uwagę rozbudowane ustawienie funkcji, ma sens, że Revver pomaga średnim i dużym Businessom nadążyć za zmieniającymi się potrzebami.

Najlepsze funkcje Revver

Oferuje automatyzację bez użycia kodu inarzędzia cyklu pracy usprawniające procesy biznesowe

Niestandardowe szablony do ustawienia automatyzacji opartej na wyzwalaczach

Strefowy OCR zapewniający lepszą możliwość wyszukiwania, nawet w przypadku obrazów, oraz ulepszone przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów

Płynna integracja z innyminarzędziami zwiększającymi wydajność takimi jak Microsoft 365, DocuSign, Salesforce itp.

Limity Revver

Zmiany w dokumentach nie synchronizują się niezawodnie na innych urządzeniach

Istnieje różnica w wydajności wersji w chmurze w porównaniu z oprogramowaniem klient-serwer, przy czym ta pierwsza jest lepsza

Ceny Revver

Skontaktuj się z Revver, aby uzyskać szczegółowe informacje o cenie.

Oceny i recenzje Revver

G2 : 4.3/5 (354 recenzji)

: 4.3/5 (354 recenzji) Capterra: 4.4/5 (893 recenzji)

Box Alternatywy dla bezpiecznego przechowywania i udostępniania plików w chmurze:

Jeśli szukasz bezpiecznej, niezawodnej i zwinnej alternatywy dla Box, twoje poszukiwania kończą się na ClickUp. Wykracza poza to, co oferuje Box w zakresie obsługi dokumentów, udostępniania plików, intuicyjnych pulpitów, solidnego raportowania, wielu widoków, ponad 50 prób automatyzacji i bogatej biblioteki szablonów.

Wszechstronność i zdolność adaptacji ClickUp sprawiają, że jest to doskonały wybór, nie tylko dla obecnych potrzeb, ale także dla wszelkich przyszłych wymagań. Ponieważ większość firm nie szuka samodzielnego udostępniania dokumentów, sensowne jest wybranie zakończonego rozwiązania do planowania projektów, potrzeb współpracy, pomocy AI i spójnej pracy między zespołami. ClickUp to ujednolicona platforma z inteligentnymi funkcjami, które redukują szum i zwiększają wydajność. Zarejestruj się za Free już dziś!