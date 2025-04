10 najlepszych narzędzi CRM dla Gmaila usprawniających cykl pracy

Skrzynka odbiorcza może być miejscem, w którym zaczyna się magia, ale nie zawsze tam pozostaje. Poszukiwanie dalszych działań, żonglowanie danymi klientów i śledzenie sprzedaży może szybko stać się bałaganem.

Właśnie dlatego połączenie Gmaila z CRM jest bardzo proste. Dzięki temu wszystko jest połączone, zorganizowane i znajduje się tam, gdzie tego potrzebujesz - w Skrzynce odbiorczej, z której korzystasz na co dzień. 🔄

Jeśli masz dość tracenia czasu (i ważnych rozmów), nadszedł czas, aby poznać idealny CRM dla Gmaila.

Oto dziesięć opcji, które usprawnią cykl pracy, pozwolą zaoszczędzić czas i utrzymać wszystkie powiązania na właściwym torze.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Wybierz spośród 10 najlepszych narzędzi CRM dla Gmaila: ClickUp (najlepszy do łatwej integracji e-maila z CRM) Streak CRM (najlepszy dla natywnej funkcji CRM w Gmailu)

Czego należy szukać w CRM dla Gmaila?

Znalezienie idealnego CRM dla Gmaila zaczyna się od zidentyfikowania funkcji, które są zgodne z potrzebami firmy. Oto, co należy traktować priorytetowo, gdy wybierając CRM . 👇

Kompleksowe zarządzanie kontaktami i transakcjami: Wybierz narzędzie, które automatycznie organizuje dane klientów i śledzi każdą interakcję, upraszczając sprzedażzarządzanie projektami Narzędzia automatyzacji zapewniające wydajność: Rozważ CRM z funkcjami takimi jak planowanie e-maili, zautomatyzowane działania następcze i przypomnienia o zadaniach, aby ograniczyć pracę ręczną

Wybierz narzędzie, które automatycznie organizuje dane klientów i śledzi każdą interakcję, upraszczając sprzedażzarządzanie projektami Konfigurowalny i przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierz CRM z intuicyjnym pulpitem i opcjami dostosowywania cykli pracy, upewniając się, że jest on zgodny z Twoimi potrzebami biznesowymi

Wybierz CRM z intuicyjnym pulpitem i opcjami dostosowywania cykli pracy, upewniając się, że jest on zgodny z Twoimi potrzebami biznesowymi Szczegółowe raportowanie i analityka: Wybierz CRM, który śledzi aktywność e-mail, monitoruje zaangażowanie i dostarcza praktycznych informacji, które pomogą w podejmowaniu decyzji

Wybierz CRM, który śledzi aktywność e-mail, monitoruje zaangażowanie i dostarcza praktycznych informacji, które pomogą w podejmowaniu decyzji Funkcje współpracy w Teams: Szukaj narzędzi, które umożliwiają przydzielanie zadań, udostępnianie aktualizacji i śledzenie postępów

Szukaj narzędzi, które umożliwiają przydzielanie zadań, udostępnianie aktualizacji i śledzenie postępów Dostępność mobilna: Wybierz aplikacjęOprogramowanie CRM z aplikacją mobilną, która zapewnia połączenie i wydajność, nawet gdy jesteś w ruchu

**Gmail pozostawał w fazie beta przez ponad pięć lat, nawet gdy stał się jedną z najpopularniejszych usług e-mail. The etykieta beta została ostatecznie usunięta w lipcu 2009 roku.

10 najlepszych CRM dla Gmaila

Pozostawanie na szczycie relacji z klientami może być trudne, gdy polegasz tylko na Gmailu.

Oto 10 systemów CRM, które integrują się z Gmailem i pomagają efektywniej zarządzać komunikacją. 📧

1. ClickUp (najlepszy do łatwej integracji e-maila z CRM)

Jeśli szukasz CRM, który sprawi, że zarządzanie relacjami z klientami nie będzie wymagało wysiłku, weź pod uwagę ClickUp . CRM firmy ClickUp to naprawdę kompleksowe rozwiązanie, które wykracza poza zwykłe zarządzanie danymi klientów - łączy zadania, komunikację i projekty w jednej przestrzeni. Ponadto bez wysiłku synchronizuje się z ulubionymi narzędziami, zapewniając połączenie wszystkiego.

Konfigurowalne pulpity pozwalają śledzić lejki sprzedaży, statusy transakcji i wskaźniki przychodów na pierwszy rzut oka. Automatyzacja upraszcza powtarzalne zadania, takie jak działania następcze i przypomnienia, oszczędzając godziny pracy ręcznej. Dodatkowo, funkcje współpracy ClickUp, takie jak wzmianki, @wzmianki i udostępnianie, pozwalają na szybką i łatwą współpracę Dokumenty ClickUp aby Twój zespół był zgrany, a klienci niestandardowi.

Integracja ClickUp z Gmailem

Przekształcaj e-maile w zadania jednym kliknięciem dzięki integracji ClickUp z Gmailem

The Integracja ClickUp z Gmailem zapewnia zupełnie nowy poziom łatwości zarządzania zadaniami i e-mailami w jednym miejscu.

Wystarczy kilka kliknięć, aby przekształcić dowolny e-mail w zadanie, przypisać je, ustawić priorytety i połączyć z odpowiednimi projektami w ClickUp. To Integracja z Gmailem ułatwia załączanie wiadomości e-mail do zadań, dzięki czemu ważne szczegóły dotyczące śledzenia wiadomości e-mail są zawsze uporządkowane w samym zadaniu.

Automatyzacja ClickUp

Automatyzacja przypomnień lub planowanie zadań na podstawie wyzwalaczy e-mail dzięki ClickUp Automations

To, co wyróżnia tę integrację, to możliwość współpracy z Automatyzacja ClickUp . Zamiast ręcznie tworzyć zadania z e-maili, możesz zautomatyzować ten proces.

Na przykład, możesz ustawić automatyzację, aby przekształcić każdy e-mail od konkretnego klienta lub z określonym tematem w zadanie w ClickUp, oszczędzając czas i zmniejszając ryzyko pominięcia ważnych działań następczych. Reguły można niestandardowo dostosować, aby zadania były automatycznie przypisywane, priorytetyzowane lub oznaczane etykietami na podstawie zawartości e-maila.

Gdy tylko zadanie zostanie utworzone na podstawie e-maila, możesz natychmiast rozpocząć dodawanie do niego nowych zadań Komentarze do zadania ClickUp zadawanie pytań lub aktualizowanie Teams.

Szablon ClickUp CRM dla nieruchomości

Teraz połącz to z szablonem Szablon ClickUp CRM a będzie jeszcze lepiej. Możesz tworzyć pipeline'y, które odpowiadają Twoim unikalnym potrzebom, dając Ci jasny widok na Twoich leadów i jak skutecznie nimi zarządzać.

Szczegółowe narzędzia do raportowania zapewniają cenny wgląd w kluczowe wskaźniki, takie jak współczynniki konwersji i długość cyklu sprzedaży, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Integracja z Gmailem: Natychmiastowe przekształcanie e-maili w zadania i łączenie ich z projektami z poziomu skrzynki odbiorczej

Natychmiastowe przekształcanie e-maili w zadania i łączenie ich z projektami z poziomu skrzynki odbiorczej Automatyzacja e-maili: Automatyzacja poczty e-mail i przypomnienia, aby zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach

Automatyzacja poczty e-mail i przypomnienia, aby zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach Niestandardowe cykle pracy: Dostosuj pipeline'y do swojego unikalnego procesu sprzedaży i efektywnie zarządzaj potencjalnymi klientami

Dostosuj pipeline'y do swojego unikalnego procesu sprzedaży i efektywnie zarządzaj potencjalnymi klientami Scentralizowane interakcje z klientami: Organizowanie wszystkich e-maili, zadań i rozmów w jednym miejscu

Organizowanie wszystkich e-maili, zadań i rozmów w jednym miejscu Komentarze do zadań: Współpracuj ze swoim zespołem, pozostawiając opinie na temat zadań w czasie rzeczywistym

Limity ClickUp

Przyzwyczajenie się do interfejsu może zająć trochę czasu

Niektóre zaawansowane niestandardowe ustawienia mogą wymagać zabawy

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka za obszar roboczy

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Jak stworzyć własny CRM w ClickUp

2. Streak CRM (najlepszy dla funkcji CRM natywnej dla Gmaila)

przez Smuga Streak przekształca Gmaila w platformę CRM, przenosząc sprzedaż i komunikację z klientami do skrzynki odbiorczej.

Zaprojektowany dla małych Business i zwinnych Teams, eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznych narzędzi, oferując płynne, zintegrowane doświadczenie.

Najlepsze funkcje Streak CRM

Niestandardowe potoki do tworzenia cykli pracy, które są zgodne z procesami biznesowymi

Śledzenie e-maili z powiadomieniami o otwarciach, odpowiedziach i idealnym czasie na kontynuację

Automatyzacja powtarzalnych zadań komunikacyjnych, takich jak masowe wysyłanie e-maili za pomocą funkcji korespondencji seryjnej Gmaila

Ustawienie przypomnień i harmonogramów działań następczych, aby uniknąć pominięcia kluczowych zadań lub terminów

Przełamuj limity CRM

Zaawansowane funkcje raportowania są zablokowane w wyższych planach cenowych

Wydajność może spadać przy zarządzaniu bardzo dużą ilością e-maili

Ceny Streak CRM

Pro: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Pro+: $89/miesiąc za użytkownika

$89/miesiąc za użytkownika Enterprise: $159/miesiąc za użytkownika

Streak CRM oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 240 recenzji)

4.5/5 (ponad 240 recenzji) Capterra: 4.5/5 (470+ opinii)

**Czy wiesz, że Gmail to skrót od "Google Mail", ale to nie do zrobienia był Gmail pierwszym wyborem . Na początku programiści Gmaila nazywali go wewnętrznie "Caribou", inspirując się kreskówką Dilberta.

3. HubSpot CRM (najlepsza podstawowa funkcja CRM za darmo)

przez HubSpot HubSpot CRM to kompleksowa platforma do zarządzania sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta. Jego podstawowa funkcja Free sprawia, że jest on dostępny dla firm każdej wielkości.

Narzędzie śledzi lejki sprzedażowe, usprawnia interakcje z niestandardowymi klientami i automatyzuje proces sprzedaży CRM e-mail marketing wysiłków z naciskiem na dostosowanie cykli pracy. To free CRM to niezawodny wybór dla firm, które chcą zwiększyć wydajność bez znaczących inwestycji z góry.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Zarządzanie kontaktami i profilami firm w intuicyjnym, scentralizowanym systemie

Automatyzacja sekwencji działań następczych w celu zaoszczędzenia czasu i zapewnienia terminowych odpowiedzi

Priorytetowe traktowanie potencjalnych klientów dzięki funkcjom oceny potencjalnych klientów opartym na uczeniu maszynowym

Płynna integracja z innymi narzędziami HubSpot w celu ujednolicenia podejścia biznesowego

HubSpot CRM limit

Niektóre integracje mogą wymagać dodatkowych płatnych subskrypcji

Wyższa krzywa uczenia się w porównaniu do prostszych platform CRM

Ceny HubSpot CRM

Free

Starter: $16/miesiąc za użytkownika (dla jednego użytkownika)

$16/miesiąc za użytkownika (dla jednego użytkownika) Professional: $1,300/miesiąc (do pięciu użytkowników)

$1,300/miesiąc (do pięciu użytkowników) Enterprise: $4,300/miesiąc (do siedmiu użytkowników)

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 12 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 4,000 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Gmail zapewnia wsparcie dla skrótów klawiaturowych dla niemal każdej czynności, od tworzenia e-maila ("C") po archiwizowanie wiadomości ("E"). Zaawansowani użytkownicy mogą włączyć jeszcze więcej skrótów w ustawieniach.

4. Copper CRM (najlepsza integracja z obszarem roboczym Google)

przez Miedź Copper CRM dostarcza intuicyjne, natywne dla Gmaila doświadczenie dla firm głęboko zakorzenionych w obszarze roboczym Google. Znany ze swojej prostoty, Copper śledzi relacje z klientami, automatyzuje cykle pracy i zarządza potokami w ramach znanego interfejsu. Automatycznie pobiera informacje kontaktowe i rejestruje wiadomości e-mail między użytkownikami i kontaktami bez konieczności ręcznego wprowadzania danych, zapewniając, że wszystkie interakcje są dokładnie rejestrowane.

Najlepsze funkcje CRM Copper

Wykorzystanie analiz opartych na AI do zarządzania niestandardowymi powiązaniami z klientami i nadawania im priorytetów

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianiu widoczności lejków sprzedaży i interakcji

Prognoza wyników sprzedaży przy użyciu zaawansowanych narzędzi do analizy i raportowania

Zarządzanie kontaktami dzięki szczegółowej historii interakcji i zorganizowanym profilom

Miedziane limity CRM

Opcje niestandardowe nie są tak rozszerzone jak u niektórych konkurentów

Wydajność może zwalniać przy bardzo dużych ustawieniach danych

Ceny Copper CRM

Starter: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Podstawowy: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Business: 134 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Copper CRM

G2: 4.5/5 (1,100+ recenzji)

4.5/5 (1,100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (590+ opinii)

Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw dla Copper CRM

5. Zoho CRM (najlepszy pod względem niestandardowych rozwiązań i skalowalności)

przez Zoho Zoho CRM to bogata w funkcje platforma, która dostosowuje się do firm każdej wielkości, oferując niestandardowe opcje i skalowalność. Dzięki niej można połączyć różne kanały komunikacji (e-mail, połączenia telefoniczne, media społecznościowe) w jedną platformę w celu płynnego śledzenia interakcji z klientami.

Jako część szerszego ekosystemu Zoho, integruje się płynnie z narzędziami do księgowości, marketingu i obsługi klienta. Funkcje takie jak udostępniane kalendarze, biblioteki dokumentów i kanały zespołowe ułatwiają współpracę między członkami zespołu.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Śledzenie interakcji z klientami poprzez e-mail, telefon, media społecznościowe i czat na żywo

Niestandardowe moduły, cykle pracy i pulpity w celu dokładnego dopasowania do potrzeb procesów biznesowych

Integracja z narzędziami innych firm i szerszym ekosystemem Zoho w celu scentralizowania operacji biznesowych

Zarządzanie danymi klientów i interakcjami w podróży dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej

Limity Zoho CRM

Zaawansowane funkcje wymagają przejścia na wyższe plany

Interfejs może wydawać się zagracony i przytłaczający dla nowych użytkowników

Początkowe ustawienia i konfiguracja mogą wymagać znacznego wysiłku

Ceny Zoho CRM

Standard: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Enterprise: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Ultimate: $65/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4.1/5 (2,700+ recenzji)

4.1/5 (2,700+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (6,880+ opinii)

🧠 Ciekawostka: Etykiety w Gmailu pełnią funkcję osobisty CRM do organizowania kontaktów i śledzenia rozmów na długo przed tym, jak rozszerzenia umożliwiły stworzenie pełnoprawnych CRM.

6. Pipedrive (najlepszy do wizualnego zarządzania potokiem sprzedaży)

przez Pipedrive Pipedrive upraszcza proces sprzedaży dzięki wizualnemu zarządzaniu pipeline, umożliwiając teamom śledzenie transakcji, prognozę przychodów i automatyzację zadań administracyjnych.

Dzięki kreatorowi e-maili typu "przeciągnij i upuść" oraz gotowym szablonom, każdy może łatwo tworzyć angażujące kampanie e-mail. Skupienie się na doświadczeniu użytkownika sprawia, że jest to pomocne dla Teams, którzy chcą usprawnić postęp transakcji.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Automatyzacja śledzenia aktywności w celu zapewnienia kontynuacji działań bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

Prognoza sprzedaży dzięki analityce predykcyjnej oraz identyfikacja trendów i możliwości

Śledzenie komunikacji za pośrednictwem e-maili, połączeń telefonicznych i nie tylko w celu uzyskania zakończonego widoku interakcji

Niestandardowe sceny i cykle pracy dopasowane do unikalnych procesów sprzedaży i potrzeb biznesowych

Limity Pipedrive

Ograniczone funkcje automatyzacji marketingu w porównaniu do niektórych konkurentów

Obsługa klienta może być niestandardowa pod względem szybkości reakcji

Ceny Pipedrive

Essential: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Power: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4.3/5 (ponad 2,100 recenzji)

4.3/5 (ponad 2,100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 3,000 recenzji)

Przeczytaj również: Jak zarządzać wieloma kontami Gmail

7. NetHunt CRM (najlepszy do głębokiej integracji z Gmailem)

przez NetHunt NetHunt CRM integruje zaawansowane funkcje CRM bezpośrednio z interfejsem e-mail, umożliwiając zarządzanie relacjami z klientami bez opuszczania skrzynki odbiorczej.

Zaprojektowany dla firm korzystających z obszaru roboczego Google, NetHunt pozwala użytkownikom łatwo zarządzać cyklami pracy, śledzić interakcje z klientami i organizować dane. NetHunt wspiera również integrację z różnymi narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak LinkedIn, WhatsApp i Facebook Messenger, w celu kompleksowego zaangażowania potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje NetHunt CRM

Twórz i niestandardowe cykle pracy, aby dopasować je do konkretnych procesów i wymagań biznesowych

Organizuj i segmentuj kontakty, aby lepiej nadzorować niestandardowe relacje z klientami

Współpraca z Teams poprzez udostępnianie pipeline'ów i zapewnienie wspólnej widoczności

NetHunt CRM limit

Ograniczenia dotyczące szablonów e-mail frustrują wielu użytkowników

Sporadyczne problemy z dostarczaniem e-maili i opóźnienia w kampaniach e-mailowych

CenyNetHunt CRM

Basic: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Basic Plus: $42/miesiąc za użytkownika

$42/miesiąc za użytkownika Business: $60/miesiąc za użytkownika

$60/miesiąc za użytkownika Business Plus: $84/miesiąc za użytkownika

$84/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $120/miesiąc na użytkownika

NetHunt CRM oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (260+ recenzji)

4.6/5 (260+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (165+ opinii)

🧠 Ciekawostka: Gmail wspiera ponad 100 języków, w tym tak dziwaczne jak Pirate Speak. Tak, możesz wysyłać e-maile jak korsarz!

8. Salesmate (najlepszy do śledzenia komunikacji wielokanałowej)

via Salesmate Salesmate jest dostosowany do potrzeb nowoczesnych zespołów sprzedażowych, koncentrując się na zarządzaniu powiązaniami z klientami w wielu kanałach komunikacji. Jego zdolność do dostarczania praktycznych informacji i zwiększania wydajności zespołu sprawia, że jest to dobry wybór.

Użytkownicy doceniają łatwość projektowania podróży klienta w Salesmate i chwalą jego przyjazny dla użytkownika interfejs za uproszczenie ich życia zawodowego.

Najlepsze funkcje Salesmate

Płynne śledzenie e-maili, SMS-ów i połączeń w celu zachowania zakończonej historii interakcji

Precyzyjne segmentowanie kontaktów w celu tworzenia spersonalizowanych i celowych strategii komunikacji

Monitorowanie wydajności za pomocą konfigurowalnych pulpitów i szczegółowego raportowania

Limity Salesmate CRM

Użytkownicy raportują ograniczone opcje obsługi klienta

Niewiele integracji z mediami społecznościowymi w porównaniu do konkurencji

Ceny Salesmate CRM

Basic: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Pro: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Business: 79 USD/miesiąc za użytkownika

79 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Salesmate CRM

G2: 4.6/5 (ponad 90 recenzji)

4.6/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 90 opinii)

Pro Tip: Zacznij od tego, co najważniejsze, gdy wdrażając CRM . Skoncentruj się na podstawowych funkcjach, które są zgodne z celami biznesowymi i wprowadzaj je etapami. Dostawco, zapewnij dokładne szkolenie, aby upewnić się, że Twój zespół skutecznie zaadoptuje system i zmaksymalizuje jego potencjał.

9. Teamwave (najlepszy dla połączonego CRM i zarządzania biznesem)

przez Teamwave Teamwave oferuje ujednoliconą platformę, która integruje narzędzia CRM, zarządzania projektami i HR. Prosty interfejs i podstawowe funkcje sprawiają, że jest to opłacalne rozwiązanie dla Teams, które chcą zarządzać niestandardowymi klientami, projektami i cyklami pracy.

TeamWave zapewnia również zaawansowane funkcje zarządzania kontaktami, w tym możliwość kategoryzowania kontaktów za pomocą etykiet, importowania z różnych źródeł (takich jak Outlook i pliki CSV) oraz pobierania danych z platform takich jak LinkedIn.

Najlepsze funkcje TeamWave

Łatwe śledzenie procesów sprzedaży i zarządzanie relacjami z niestandardowymi klientami

Zarządzanie zadaniami i projektami z podstawową funkcją śledzenia w celu poprawy organizacji

Dostęp do intuicyjnego interfejsu zaprojektowanego z myślą o prostocie i użyteczności dla użytkowników nietechnicznych

Teamwave limit

Brak zaawansowanych funkcji CRM w porównaniu do wyspecjalizowanych platform

Podstawowe narzędzia do raportowania z minimalną głębią analizy wydajności

CenyTeamwave

Starter: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Pro: 66 USD/miesiąc za użytkownika

66 USD/miesiąc za użytkownika Business: $199/miesiąc za użytkownika

Teamwave oceny i recenzje

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

Pro Tip: Używaj filtrów i etykiet Gmaila do automatycznego sortowania e-maili oraz funkcji "Wiele skrzynek odbiorczych", aby oddzielić nieprzeczytane, oznaczone gwiazdką i możliwe do wykonania wiadomości e-mail. Zarchiwizuj resztę, aby pozostać przy Skrzynka odbiorcza Zero .

10. Freshworks CRM (najlepszy dla inteligencji sprzedaży opartej na AI)

przez Freshworks Freshworks CRM zapewnia kompetentne rozwiązanie dla firm, które chcą wykorzystać wiedzę opartą na AI w swoich procesach sprzedaży. Oparty na AI lead scoring pozwala na priorytetyzację leadów w oparciu o ich prawdopodobieństwo konwersji. A automatyzacja pozwala odciążyć się od rutynowej pracy, takiej jak aktualizowanie rekordów i powiadamianie członków zespołu o zmianach statusu transakcji.

Dzięki solidnemu zestawowi narzędzi i przyjaznemu dla użytkownika projektowi, Freshworks CRM przekształca surowe dane w przydatne informacje sprzedażowe.

Najlepsze funkcje Freshworks CRM

Oceniaj potencjalnych klientów za pomocą analizy opartej na AI, aby skupić się na możliwościach o wysokiej wartości dzięki funkcjom predykcyjnym

Analizuj wyniki sprzedaży za pomocą zaawansowanych narzędzi do prognozy, aby zidentyfikować trendy

Niestandardowe pulpity do śledzenia kluczowych wskaźników i personalizacji monitorowania wydajności

Limity Freshworks CRM

Niektóre zaawansowane funkcje AI mogą wydawać się przytłaczające dla tradycyjnych zespołów sprzedażowych

Początkowe ustawienia wymagają dedykowanego czasu na konfigurację, aby zmaksymalizować potencjał

Ceny Freshworks CRM

Freshsales i Freshsales Suite

Growth: $11/miesiąc za użytkownika lub 500 kontaktów marketingowych

$11/miesiąc za użytkownika lub 500 kontaktów marketingowych Pro: 47 USD/miesiąc za użytkownika lub 500 kontaktów marketingowych

47 USD/miesiąc za użytkownika lub 500 kontaktów marketingowych Enterprise: 71 USD/miesiąc za użytkownika lub 500 kontaktów marketingowych

Freshmarketer

Free

Enterprise: 18 USD/miesiąc (500 kontaktów marketingowych)

Oceny i recenzje Freshworks CRM

G2: 4.5/5 (ponad 7 710 recenzji)

4.5/5 (ponad 7 710 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 600 opinii)

🔍 Czy wiesz Gmail został stworzony przez Paula Buchheita jako część Inicjatywy Google "20% czasu w ramach której pracownicy mogli poświęcić jeden dzień w tygodniu na osobiste projekty.

Kliknij, zorganizuj i podbijaj z ClickUp

Znalezienie odpowiedniego CRM dla Gmaila może mieć ogromny wpływ na wydajność (i wyniki finansowe).

Dzięki tak wielu niesamowitym opcjom, od głębokiej integracji Gmaila po wizualne potoki sprzedaży, istnieje idealne dopasowanie do każdej potrzeby biznesowej. Niezależnie od tego, czy zarządzasz potencjalnymi klientami, śledzisz sprzedaż, czy po prostu starasz się zapanować nad swoją skrzynką odbiorczą, przyjazny dla Gmaila CRM może pomóc Ci zachować porządek i koncentrację.

Jeśli jednak szukasz rozwiązania typu "wszystko w jednym", które wykracza poza samą obsługę e-maili, ClickUp jest strzałem w dziesiątkę. Jego łatwa konwersja e-maili na zadania, potężne automatyzacje i niestandardowe cykle pracy zmieniają sposób zarządzania relacjami z klientami.

Ponadto, ClickUp płynnie integruje się z Gmailem i wieloma innymi narzędziami sprzedażowymi, z których korzystasz na co dzień, co czyni go najlepszym narzędziem do usprawnienia cyklu pracy i usprawnienia współpracy zespołowej. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!