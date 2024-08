10 najlepszych integracji Gmaila zwiększających produktywność poczty e-mail

Ciekawostka: Gmail jest preferowaną platformą e-mail dla prawie jednego na trzech użytkowników poczty e-mail na całym świecie ! Skrzynka odbiorcza Gmaila to potęga wydajności z pokaźną przestrzenią dyskową i adaptacyjnymi funkcjami bezpieczeństwa, takimi jak filtrowanie spamu.

Intuicyjna konstrukcja i wbudowane funkcje e-mail narzędzia organizacyjne sprawiają, że nadaje się do użytku osobistego i zawodowego. Nie należy zapominać o usługach pokrewnych od Obszary robocze Google , takie jak Dysk Google, Kalendarz Google, Spotkania Google, Zadania Google itp. zwiększają jego wartość.

Jednak poza granicami skrzynki odbiorczej znajduje się morze niewykorzystanego potencjału. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci odblokować nowe możliwości, jakie oferuje Twoje konto Gmail. Integracje z Gmailem, które zamierzamy udostępnić, przekształcą Twoją skrzynkę odbiorczą w hub wydajności, pozwalając Ci osiągnąć więcej.

W związku z tym, zaczynajmy!

Czego należy szukać w integracjach Gmaila?

Zanim zagłębimy się w różne integracje Gmaila, które mogą przenieść twoją skrzynkę odbiorczą na wyższy poziom, pozwól nam wyjaśnić powody naszych wyborów. Zrozumienie logiki stojącej za naszymi rekomendacjami pomoże ci również podjąć świadomą decyzję, jeśli zechcesz zapoznać się z innymi integracjami Gmaila. Potraktuj to jako ekspresowy przewodnik.

Poniżej znajduje się kilka parametrów, które wzięliśmy pod uwagę podczas oceny ich przydatności w popularnych cyklach pracy Gmaila:

Kompatybilność : Niezależnie od tego, czy korzystasz z Gmaila na pulpicie czy urządzeniu mobilnym, dodatek musi być kompatybilny z daną wersją

: Niezależnie od tego, czy korzystasz z Gmaila na pulpicie czy urządzeniu mobilnym, dodatek musi być kompatybilny z daną wersją Koszt : Weź pod uwagę model cenowy integracji i przeprowadź kompleksową analizę kosztów i korzyści, aby obliczyć, jaką wartość wnosi ona do Twojego cyklu pracy

: Weź pod uwagę model cenowy integracji i przeprowadź kompleksową analizę kosztów i korzyści, aby obliczyć, jaką wartość wnosi ona do Twojego cyklu pracy Łatwość użytkowania : Integracja powinna być łatwa do ustawienia, najlepiej za pomocą kilku kliknięć, i posiadać przyjazny dla użytkownika interfejs

: Integracja powinna być łatwa do ustawienia, najlepiej za pomocą kilku kliknięć, i posiadać przyjazny dla użytkownika interfejs Niezawodność : Wybieraj integracje od renomowanych deweloperów lub firm

: Wybieraj integracje od renomowanych deweloperów lub firm Bezpieczeństwo : Zweryfikuj różne środki bezpieczeństwa, aby chronić swoją skrzynkę odbiorczą Gmail przed włamaniami i zagrożeniami za pośrednictwem zintegrowanej aplikacji

: Zweryfikuj różne środki bezpieczeństwa, aby chronić swoją skrzynkę odbiorczą Gmail przed włamaniami i zagrożeniami za pośrednictwem zintegrowanej aplikacji Prywatność danych : Ponieważ integracja aplikacji zapewni dostęp do skrzynki odbiorczej, sprawdź jej zgodność z normami prywatności danych. Należy również uważnie monitorować poszukiwane uprawnienia

: Ponieważ integracja aplikacji zapewni dostęp do skrzynki odbiorczej, sprawdź jej zgodność z normami prywatności danych. Należy również uważnie monitorować poszukiwane uprawnienia Niestandardowe ustawienia : Integracja powinna oferować pewien stopień elastyczności, umożliwiając niestandardowe dostosowanie lub skonfigurowanie jej tak, aby dokładnie spełniała twoje wymagania

: Integracja powinna oferować pewien stopień elastyczności, umożliwiając niestandardowe dostosowanie lub skonfigurowanie jej tak, aby dokładnie spełniała twoje wymagania Wsparcie : Zbadaj jakość wsparcia, jakie zapewnia integracja z Gmailem. Do zrobienia tego, sprawdź czy dostępne są kanały obsługi klienta

: Zbadaj jakość wsparcia, jakie zapewnia integracja z Gmailem. Do zrobienia tego, sprawdź czy dostępne są kanały obsługi klienta Aktualizacje : Integracje, które otrzymują regularne aktualizacje, rozwiązują problemy związane z bezpieczeństwem i kompatybilnością. Celuj w coś, co jest stale udoskonalane

: Integracje, które otrzymują regularne aktualizacje, rozwiązują problemy związane z bezpieczeństwem i kompatybilnością. Celuj w coś, co jest stale udoskonalane Oceny i recenzje: Są to relacje z pierwszej ręki od innych użytkowników. Skorzystaj z nich, aby uzyskać realistyczne wyobrażenie o doświadczeniach użytkowników

10 integracji Gmaila do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, w jaki sposób stworzyliśmy tę listę, przyjrzyjmy się różnym integracjom, które podniosą komfort korzystania z Gmaila.

### 1. ClickUp

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, a Gmail to kompleksowy hub komunikacyjny w miejscu pracy. Jako takie, połączenie ClickUp i Gmail to idealne połączenie.

Skorzystaj z niego, aby wzmocnić pozycję swojego zespołu podczas współpracy, organizowania i zarządzania zadaniami, śledzenia postępów, udostępniania plików i osiągania celów.

Poniżej przedstawiamy niektóre z najlepszych funkcji ClickUp, które sprawiają, że jest to jedna z najlepszych integracji Gmaila:

#### Wyszukiwarka ClickUp University

Uniwersalne wyszukiwanie w ClickUp pomaga znaleźć wszystko naraz

Chociaż Gmail ma imponujące funkcje wyszukiwania,

Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp

jest jeszcze lepsza. Gmail w najlepszym wypadku przeszukuje skrzynkę odbiorczą i logi czatu Google.

Jednak funkcja wyszukiwania uniwersalnego skanuje cały cyfrowy ekosystem, od ClickUp po wszystkie zintegrowane aplikacje. Teraz wystarczy kilka kliknięć, aby znaleźć to, czego szukasz!

#### ClickUp AI

Napisuj e-maile w mgnieniu oka dzięki ClickUp AI

Niezależnie od tego, czy chodzi o redagowanie wiadomości e-mail, generowanie transkrypcji z załączników audio Gmaila, czy tworzenie podsumowania długiej wiadomości e-mail, ClickUp AI może to zrobić. ClickUp AI to potężny asystent, który wspiera pisanie i sprawia, że e-mail jest gotowy do działania.

Dzięki wbudowanemu podsumowaniu i inteligentnym możliwościom generowania zawartości, możesz wysyłać e-maile za pomocą kilku kliknięć. Z drugiej strony jest to równie sprawne narzędzie do zarządzania wiedzą, które wydobywa wartość ze wszystkich załączników Gmaila i sekwencji e-maili lub wątków, aby zaoszczędzić czas.

#### Zarządzanie zadaniami

Konwertuj e-maile i wiadomości na zadania za pomocą ClickUp

Jako kompleksowa platforma do zarządzania projektami, ClickUp jest wyposażony w różne funkcje zarządzanie zadaniami działania. Ale czy wiesz, że możesz użyć ClickUp do przekształcenia e-maili w zadania, które można wykonać z poziomu skrzynki odbiorczej Gmaila?

Podobnie, możesz załączyć e-maile do swoich zadań w ClickUp. Gdy te zadania znajdą się na platformie ClickUp, kontrola, jaką nad nimi sprawujesz, sprawi, że Zadanie Google do wstydu! Taka bezproblemowa integracja z Gmailem z pewnością zaoszczędzi ci godzin pracy, zminimalizuje rozpraszanie uwagi i ograniczy przełączanie kontekstu - wzrost wydajności!

#### Powiadomienia i przypomnienia

Pozostań na dobrej drodze dzięki szybkim i łatwym przypomnieniom za pomocą ClickUp

Gmail może automatycznie wykrywać wydarzenia, spotkania, rezerwacje itp. i dodawać je do Twojego Kalendarz Google . Jednak po połączeniu Gmaila z ClickUp otrzymujesz na czas powiadomienia i przypomnienia o oczekujących sprawach. Dzięki temu wszystko działa płynnie.

#### Aplikacja wieloplatformowa

_Integracja aplikacji ClickUp z innymi aplikacjami, takimi jak Gmail

Aplikacja ClickUp jest dostępna na urządzenia mobilne, stacjonarne i inteligentne urządzenia do noszenia. Jest również zintegrowana z asystentami głosowymi i dodatkami do popularnych przeglądarek. Ponadto aplikacja jest dostępna jako dodatek do poczty e-mail.

Taka przenośność stawia aplikację ClickUp na równi z aplikacją Gmail, co oznacza, że możesz zrobić coś nawet w podróży!

#### Najlepsze funkcje ClickUp

Dostęp do ClickUp za pośrednictwem wielu urządzeń, takich jak telefony komórkowe, komputery stacjonarne itp.

Uzyskaj dostęp do niesamowitych funkcji wyszukiwania poprzez Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp

Przekształcaj wiadomości e-mail w zadania z niesamowitą łatwością

Generuj transkrypcje z załączników audio lub twórz streszczenia długich i żmudnych e-maili

#### Limity ClickUp

Ze względu na liczbę dostępnych opcji i niestandardowych ustawień, krzywa uczenia się może wydawać się stroma

Hierarchia przestrzeni, folderów, list i zadań może być myląca, gdy zaczniesz używać jej do przechowywania danych konta Gmail

#### Ceny ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $7 na członka, na miesiąc

: $7 na członka, na miesiąc Business : 12 USD za członka, miesięcznie

: 12 USD za członka, miesięcznie Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa ClickUp Brain (AI Solution): 5 USD na członka, na miesiąc

#### Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (9 240 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (4,007 opinii)

### 2. Arkusze Google

Funkcjonalności współpracy przez Arkusze GoogleArkusze Google to oparta na chmurze aplikacja arkusza kalkulacyjnego będąca częścią obszaru roboczego Google. Ta integracja z Gmailem umożliwia precyzyjną analizę i wizualizację danych podczas tworzenia, edytowania i współpracy nad arkuszami kalkulacyjnymi w czasie rzeczywistym.

#### Najlepsze funkcje Arkuszy Google

Natywna integracja ze wszystkimi produktami i usługami w obszarze roboczym Google

Tworzenie, edytowanie i formatowanie arkuszy kalkulacyjnych przy użyciu szeregu operacji i funkcji

Konwertowanie dostępnych danych na wykresy, diagramy i inne wizualizatory

Udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych innym osobom przy zachowaniu szczegółowej kontroli dostępu

#### Limity Arkuszy Google

Oferuje maksymalnie 10 milionów komórek, co blednie w porównaniu do 17 milionów dostarczanych przez Microsoft Excel

Silna zależność od chmury i połączenia internetowego

Limity pamięci na Dysku Google przenoszą się również na Arkusze Google

#### Ceny Arkuszy Google

Personal : $0

: $0 Business Standard: 12 USD za użytkownika, za miesiąc

#### Oceny i recenzje Arkuszy Google

G2: 4,6/5 (42 316 opinii) dla obszaru roboczego Google

Capterra: 4,7/5 (12 960 opinii)

### 3. Slack

Slack to popularna platforma do współpracy zespołowej i przesyłania wiadomości. Połączenie Gmaila ze Slackiem pozwala rozszerzyć asynchroniczny charakter komunikacji e-mail o komunikatory działające w czasie rzeczywistym. Jest to doskonała alternatywa dla Google Chat. Może nawet działać jako alternatywa dla e-mail !

#### Najlepsze funkcje Slack

Połączenia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości

Sortowanie i zarządzanie rozmowami za pomocą kanałów i odpowiedzi w wątkach

Etykiety przyciągające uwagę użytkowników do konkretnych wiadomości

Wsparcie automatyzacji przepływu pracy dzięki niestandardowemu kreatorowi przepływu pracy

#### Limity Slack

Limity użytkowników w huddle wpływają na skalowalność

Historia wiadomości zostaje ukryta w całym szumie i nie jest łatwa w nawigacji

Wersja Free automatycznie usuwa wiadomości po 90 dniach

#### Ceny Slack

Free Plan : $0

: $0 Pro : $7.25 miesięcznie

: $7.25 miesięcznie Business+ : $12.50 miesięcznie

: $12.50 miesięcznie Enterprise Grid: Cennik niestandardowy

#### Oceny i recenzje Slack

G2: 4.5/5 (32 269 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (23 161 opinii)

### 4. Webhooks

łączenie dwóch aplikacji lub wydarzeń za pomocą akcji Webhooks_ poprzez Medium Webhooki pozwalają aplikacjom komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym. Do zrobienia tego wykorzystują podstawowe mechanizmy wywoływania API. Jednocześnie można ich używać do ustawienia wyzwalaczy wydarzeń w celu automatyzacji cykli pracy.

Skonfiguruj tę integrację z Gmailem, aby wykonywała akcje, takie jak automatyczne wysyłanie e-maili, w odpowiedzi na wyzwalacze zdarzeń, np. po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej określone słowo kluczowe.

#### Najlepsze funkcje Webhooks

Ustawienie komunikacji w czasie rzeczywistym między aplikacjami

Może być używany do ustawienia akcji sterowanych wydarzeniami lub wyzwalaczy dla inteligentnych aplikacjizarządzanie wiadomościami e-mail* Zawiera konfigurowalne ładunki, które pozwalają programistom dostosować informacje do wymagań aplikacji

Bezpieczna transmisja danych przy użyciu protokołu HTTPS

Wydajna obsługa żądań wrażliwych na czas

#### Limity Webhooks

Praca z webhookami i ich debugowanie wymaga zaawansowanych umiejętności technicznych

Podatność na zagrożenia cyberbezpieczeństwa i włamania, jeśli nie są prawidłowo wdrożone

#### Ceny Webhooków

N/A

#### Oceny i recenzje Webhooks

G2: N/A

Capterra: N/A

### 5. Hive

Widok pulpitu nawigacyjnego przez Ul Hive to platforma do zarządzania projektami i współpracy, która wykorzystuje zadania, udostępnianie plików i wiadomości do tworzenia cyfrowego obszaru roboczego dla Teams. Połączenie Gmaila z Hive usprawnia współpracę e-mailową poprzez ustawienie udostępnianych skrzynek odbiorczych, zadań i komunikacji w czasie rzeczywistym.

#### Najlepsze funkcje Hive

Elastyczne hierarchie do zarządzania zespołami projektowymi i innymi zasobami w ramach każdego projektu

Scentralizowane zarządzanie plikami dla płynnej współpracy

Tworzenie zadań z e-maili i zarządzanie nimi w Hive

Przypisuj story points, aby uzyskać realistyczny szacowany czas lub wysiłek związany z zakończonym zadaniem

#### Limity Hive

Limit funkcji w aplikacjach mobilnych

Może automatycznie włączać powiadomienia e-mail, co sprawia wrażenie spamu

Użytkownicy wymagają Zapier nawet do podstawowych integracji, co oznacza, że integracja z Gmailem będzie kosztować

#### Ceny Hive

Free : $0

: $0 Starter : $1 miesięcznie, za użytkownika

: $1 miesięcznie, za użytkownika Teams : 3 USD miesięcznie za użytkownika

: 3 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

#### Oceny i recenzje Hive

G2: 4.6/5 (501 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (190 opinii)

### 6. Zoom

Wideokonferencje za pośrednictwem Zoom Zoom to powszechnie używana platforma do wideokonferencji do wirtualnych spotkań, wydarzeń online, webinarów i pracy zespołowej. Integracja Zoom z Gmailem pozwala na planowanie, organizowanie i uczestniczenie w wideokonferencjach bez konieczności przełączania aplikacji. Taka spójność zwiększa koordynację i współpracę.

#### Najlepsze funkcje Zoom

Podkreślenia, podsumowania i inteligentne rozdziały do inteligentnego przetwarzania nagrań Zoom

Transkrypcja na żywo dla większej dostępności

Zoom AI do przygotowywania odpowiedzi na czacie lub e-mailu i szybkiego podsumowania dyskusji

Tablica do burzy mózgów i współpracy

Zoom Phone, aby uzyskać dostęp do usług VoIP w chmurze na całym świecie

#### Limity Zoom

Brak kontroli komentarzy w czasie rzeczywistym, co może stanowić problem podczas publicznego organizowania wirtualnych wydarzeń

Niestandardowa obsługa klienta

Ukryte koszty i polityka cenowa zwiększają koszty

#### Ceny Zoom

Cennik Zoom One dla połączeń ze Stanów Zjednoczonych jest następujący:

Basic : $0

: $0 Pro : $149.90 za rok, za użytkownika

: $149.90 za rok, za użytkownika Business : 219,90 USD rocznie za użytkownika

: 219,90 USD rocznie za użytkownika Business Plus : 269,90 USD rocznie za użytkownika

: 269,90 USD rocznie za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

#### Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,6/5 (54 179 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (13 742 opinii)

### 7. EmailAnalytics

Email activity analytics via EmailAnalytics EmailAnalytics oferuje oparty na danych wgląd we wzorce korzystania z poczty e-mail. Pomaga to zrozumieć nawyki i zachowania związane z pocztą e-mail w celu optymalizacji wydajności. Po połączeniu EmailAnalytics z kontem Gmail możesz wizualizować swoją aktywność, czasy odpowiedzi i najważniejsze kontakty. Wykorzystaj te informacje, aby zoptymalizować korzystanie z Gmaila.

#### Najlepsze funkcje EmailAnalytics

Śledzenie wszystkich wysłanych i odebranych e-maili oraz blokowanie niechcianych wiadomości

Użyj etykiety, folderu i podziału na kategorie, aby uporządkować e-mail i osiągnąćskrzynka odbiorcza zero* Widok najlepszych kontaktów na listach nadawców i odbiorców

Przypisywanie uprawnień i ról w celu określenia, którzy członkowie zespołu mają dostęp do skrzynki odbiorczej

Cotygodniowe raportowanie aktywności e-mail

#### Limity EmailAnalytics

Brak intuicyjnego projektu, ponieważ interfejs użytkownika wygląda niezgrabnie i przestarzale

Raportowanie przy użyciu etykiet Gmaila, co może wpływać na jego wydajność

#### Ceny EmailAnalytics

Pro : 15 USD miesięcznie, za skrzynkę odbiorczą

: 15 USD miesięcznie, za skrzynkę odbiorczą B2B Email Outreach: $1000 miesięcznie

#### Oceny i recenzje EmailAnalytics

G2: 4/5 (4 recenzje)

Capterra: N/A

### 8. Dropbox

przechowywanie plików_ przez Dropbox Jeśli nie jesteś zadowolony z Google Drive, Dropbox może być doskonałą alternatywą. Dropbox to platforma pamięci masowej w chmurze, na której użytkownicy mogą przesyłać pliki i dokumenty, udostępniać je i współpracować. Jako integracja z Gmailem, pozwala użytkownikom na udostępnianie i współpracę bez zbytniego martwienia się o zarządzanie dokumentami.

#### Najlepsze funkcje Dropbox

Otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach postępów, zmianach w wymaganiach projektu i innych działaniach

Synchronizacja danych o różnych formatach i limitach rozmiaru na wszystkich urządzeniach

Ochrona plików przed przypadkowym usunięciem, niechcianą edycją lub wirusami

Łatwe tworzenie, edytowanie, udostępnianie i współpraca nad plikami w czasie rzeczywistym

#### Limity Dropbox

Free Plan oferuje tylko 2 GB przestrzeni dyskowej (dla porównania, Google Drive oferuje 15 GB za darmo)

Przechowywanie, organizacja i wyszukiwanie nie są intuicyjne, co utrudnia lokalizację plików

#### Ceny Dropbox

Plus : 9,99 USD miesięcznie (pojedynczy użytkownik)

: 9,99 USD miesięcznie (pojedynczy użytkownik) Essentials : 18 USD miesięcznie (pojedynczy użytkownik)

: 18 USD miesięcznie (pojedynczy użytkownik) Business : 20 USD miesięcznie za użytkownika

: 20 USD miesięcznie za użytkownika Business Plus : 26 USD miesięcznie za użytkownika

: 26 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

#### Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4.4/5 (23,002 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (21,503 opinii)

### 9. Todoist

zarządzanie zadaniami_ przez Todoist Todoist to aplikacja do zarządzania zadaniami, która pomaga firmom i osobom prywatnym skutecznie organizować i ustalać priorytety elementy działań na swoich listach do zrobienia. Po zintegrowaniu z Gmailem, klienci Todoist mogą konwertować e-maile na elementy akcji w celu łatwego organizowania, ustalania priorytetów i śledzenia zadań

#### Najlepsze funkcje Todoist

Szybkie dodawanie, aby przekształcić przydatne myśli lub zawartość w zadania

Dodawanie przypomnień przy użyciu języka naturalnego zamiast nieporęcznych selektorów daty lub godziny

Śledzenie powtarzających się dat w celu identyfikacji nawyków i dotrzymywania terminów

Etykiety do kategoryzowania i grupowania podobnych zadań

Komentowanie i przypisywanie zadań w celu ułatwienia współpracy

#### Limity Todoist

Brak niestandardowych funkcji i skalowalności jak w przypadku pełnoprawnych platform do zarządzania projektami

Podzadania są nieco zawodne

Współpraca Teams nie jest płynna

#### Ceny Todoist

Początkujący : $0

: $0 Pro : $4 miesięcznie

: $4 miesięcznie Business: 6 USD miesięcznie za użytkownika

#### Oceny i recenzje Todoist

G2: 4.4/5 (771 recenzji)

4.4/5 (771 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,356 recenzji)

### 10. Hiver

_Zarządzanie skrzynką odbiorczą Gmail przez Hiver Hiver to platforma współpracy e-mail działająca na Gmailu. Wykorzystuje współdzielone skrzynki odbiorcze i funkcje współpracy dla Teams do wysyłania e-maili, odpowiadania na przychodzące wiadomości, przydzielania zadań i usprawniania komunikacji.

Połączenie Gmaila z Hiver pozwala na ustawienie odpowiednich teamów do obsługi klienta, zapytań sprzedażowych i ogólnych e-maili.

#### Najlepsze funkcje Hiver

Wsparcie efektywnego zarządzania e-mailami z udostępnianą skrzynką odbiorczą, etykietami, wersjami roboczymi, kontaktami itp.

Harvey, bot AI, do zamykania rozmów, w których nie podjęto żadnych działań

Konfigurowalna automatyzacja oparta na regułach do obsługi rutynowych i powtarzalnych zadań

Zaawansowane raportowanie i analityka do pomiaru wydajności obsługi klienta

#### Limity Hiver

Użytkownicy nie mogą ręcznie tworzyć zgłoszeń wsparcia, chyba że są one połączone z otrzymanym e-mailem

Może być powolny i opóźniony

#### Ceny Hiver

Lite : $10 miesięcznie, za użytkownika

: $10 miesięcznie, za użytkownika Pro : 26 USD miesięcznie za użytkownika

: 26 USD miesięcznie za użytkownika Elite: 40 USD miesięcznie za użytkownika

#### Oceny i recenzje Hiver

G2: 4.6/5 (934 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (117 opinii)

Uzyskaj więcej z konta Gmail

Na tym kończy się nasza lista najlepszych dostępnych integracji Gmaila. Staraliśmy się stworzyć kompleksową listę obejmującą różne wymagania i aplikacje, aby zwiększyć komfort korzystania z Gmaila.

Podczas gdy każda integracja Gmaila ma coś wyjątkowego, ClickUp oferuje to wszystko i jeszcze więcej. Dzięki tak potężnym funkcjom i funkcjonalnościom możesz na nowo odkryć swoją skrzynkę odbiorczą Gmail bez obciążania Dysku Google i osiągnąć znacznie więcej.

Skontaktuj się z

ClickUp

aby dowiedzieć się jak!