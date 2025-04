10 najlepszych szablonów CRM dla nieruchomości usprawniających zarządzanie klientami

Czy jesteś przytłoczony niekończącymi się kontrolami, zapytaniami i transakcjami jako agent nieruchomości?

Zarządzanie operacjami biznesowymi w branży nieruchomości oznacza równoważenie powiązań z klientami, szybsze zamykanie transakcji i utrzymanie porządku. System zarządzania relacjami z klientami (CRM) może pomóc w realizacji tych zadań. 90% agentów docenia CRM dla nieruchomości za pomoc w zarządzaniu potencjalnymi klientami i zamykaniu transakcji.

Dla przykładu, Zillow, firma zajmująca się technologią nieruchomości, raportowała, że 40% wzrost utrzymania klientów i 25% wzrost konwersji leadów.

Ten wpis na blogu omawia najlepsze szablony CRM dla nieruchomości dostosowane do potrzeb biznesowych.

Czym są szablony CRM dla branży nieruchomości?

Szablony CRM dla branży nieruchomości to wstępnie zaprojektowane narzędzia, które pomagają agentom zarządzać relacjami z klientami, ułatwiać komunikację i efektywnie organizować cykl pracy. Szablony te mogą obejmować szablony e-maili do działań następczych, listy zarządzania zadaniami, arkusze śledzenia potencjalnych klientów i wykresy potoku sprzedaży.

Oto w jaki sposób agencja nieruchomości Szablon CRM może zrobić różnicę:

Pozostań zorganizowany: Skonsoliduj szczegóły leadów, interakcje z klientami i listy nieruchomości w jednym miejscu, aby uzyskać szybki dostęp i sprawniejsze działanie

Skonsoliduj szczegóły leadów, interakcje z klientami i listy nieruchomości w jednym miejscu, aby uzyskać szybki dostęp i sprawniejsze działanie Nigdy nie przegap działań następczych: Upewnij się, że masz połączenie z klientami na czas dzięki automatycznym przypomnieniom, utrzymując wysokie zaangażowanie i możliwości w nienaruszonym stanie

Upewnij się, że masz połączenie z klientami na czas dzięki automatycznym przypomnieniom, utrzymując wysokie zaangażowanie i możliwości w nienaruszonym stanie Pracuj mądrzej, a nie ciężej: Uprość powtarzalne zadania i uwolnij swój harmonogram na to, co najważniejsze - zamykanie transakcji i budowanie połączeń

Uprość powtarzalne zadania i uwolnij swój harmonogram na to, co najważniejsze - zamykanie transakcji i budowanie połączeń Usprawnij obsługę klienta: Dostosuj komunikację, aby zapewnić klientom niestandardowe, budujące zaufanie doświadczenie, jednocześnie wzmacniając głos marki

Dostosuj komunikację, aby zapewnić klientom niestandardowe, budujące zaufanie doświadczenie, jednocześnie wzmacniając głos marki Łatwe śledzenie postępów: Korzystaj z wbudowanych narzędzi do raportowania, aby monitorować wydajność, udoskonalać strategię i podejmować decyzje oparte na danych

Teraz zbadajmy, co kwalifikuje się jako skuteczny szablon nieruchomości.

Co składa się na dobry szablon dla branży nieruchomości?

Dobry szablon CRM dla branży nieruchomości jest prosty, konfigurowalny i zaprojektowany z myślą o konkretnych potrzebach agentów nieruchomości. Ale co wyróżnia te najlepsze?

Zobaczmy!

Przypadki użycia specyficzne dla branży nieruchomości : Zawiera sekcje do śledzenia leadów, listy nieruchomości i interakcji z klientem dostosowane do cyklu pracy w branży nieruchomości

: Zawiera sekcje do śledzenia leadów, listy nieruchomości i interakcji z klientem dostosowane do cyklu pracy w branży nieruchomości Niestandardowe dostosowanie do typów nieruchomości : Dostosowuje się do różnych typów nieruchomości (mieszkalnych, komercyjnych, wynajmu) i potrzeb klientów

: Dostosowuje się do różnych typów nieruchomości (mieszkalnych, komercyjnych, wynajmu) i potrzeb klientów Automatyzacja kontaktów z klientami : Posiada wbudowane przypomnienia o kolejnych widokach nieruchomości, zapytaniach i ofertach

: Posiada wbudowane przypomnienia o kolejnych widokach nieruchomości, zapytaniach i ofertach Zarządzanie potokiem transakcji : Pomaga śledzić postępy w trakcie takich scen jak pokazy nieruchomości, negocjacje i zamknięcie transakcji

: Pomaga śledzić postępy w trakcie takich scen jak pokazy nieruchomości, negocjacje i zamknięcie transakcji Integracja nieruchomości i klientów : Łączy dane klienta z odsetkami nieruchomości, umożliwiając spersonalizowaną komunikację

: Łączy dane klienta z odsetkami nieruchomości, umożliwiając spersonalizowaną komunikację Raportowanie wyników sprzedaży : Dostawca ma wgląd we współczynniki konwersji potencjalnych klientów, wyniki sprzedaży i czas realizacji transakcji w branży nieruchomości

: Dostawca ma wgląd we współczynniki konwersji potencjalnych klientów, wyniki sprzedaży i czas realizacji transakcji w branży nieruchomości Narzędzia do współpracy: Umożliwia współpracę zespołu w celu zarządzania wieloma listami, interakcjami z klientami i zadaniami

Mając jasny obraz tego, czego należy szukać w szablonie CRM, nadszedł czas, aby zapoznać się z narzędziami, na których polegają agenci nieruchomości ClickUp's szablony nieruchomości (shh... szybko stają się ulubionymi w branży!) Deanna Connolly, Brokerage Services Associate w Foundry Commercial , mówi, że,

_ClickUp pozwala nam SZYBKO przekazywać sobie nawzajem projekty, ŁATWO sprawdzać status projektów i daje naszemu przełożonemu wgląd w nasze obciążenie pracą w dowolnym momencie, bez konieczności przerywania nam. Dzięki ClickUp oszczędzamy jeden dzień tygodniowo, jeśli nie więcej. Liczba e-maili jest ZNACZNIE mniejsza

👀 Do zrobienia? Badania pokazują, że Listopad jest statystycznie najlepszym miesiącem na sprzedaż domów po wyższych cenach.

Szablony CRM dla branży nieruchomości

Wyobraź sobie narzędzie CRM dla nieruchomości gdzie wszystkie transakcje na rynku nieruchomości, klienci i plany marketingowe są zorganizowane.

ClickUp to najwyżej oceniane narzędzie CRM dla branży nieruchomości oprogramowanie do zarządzania projektami na rynku nieruchomości , któremu zaufały wysoce wydajne Teams w firmach różnej wielkości.

Przyjrzyjmy się niektórym szablonom oferowanym przez ClickUp.

1. Szablon dla agenta nieruchomości ClickUp

Szablon agenta nieruchomości ClickUp

Szablon Szablon agenta nieruchomości ClickUp to kompleksowe rozwiązanie dla zapracowanych pośredników w obrocie nieruchomościami. Centralizuje najważniejsze informacje i poprawia klucz Procesy CRM takie jak pokazy nieruchomości, zarządzanie listą i komunikacja z klientem. Ponadto funkcja przeciągnij i upuść pomaga w przechodzeniu transakcji przez wiele scen.

Niestandardowe statusy tego szablonu (takie jak Otwarte, Skontaktowano się, Wysłano umowę) ułatwiają śledzenie podróży każdego klienta, a Niestandardowe pola umożliwiają kategoryzację i skuteczną wizualizację każdej sceny transakcji.

Na przykład, w przypadku klienta poszukującego mieszkania w centrum miasta, agent może utworzyć zadanie przy użyciu niestandardowych statusów, takich jak "Property Tour Scheduled" i "Negotiating"

Dodatkowe funkcje, takie jak śledzenie czasu, ostrzeżenia o zależnościach i integracje e-mail zapewniają płynne zarządzanie projektami, pomagając agentom zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów, a wszystko to w ClickUp.

✨Idealny dla agentów, teamów i brokerów, którzy chcą nadzorować wydajność agentów, monitorować stan pipeline'u i podejmować decyzje oparte na danych

2. Szablon arkusza kalkulacyjnego nieruchomości ClickUp

Szablon arkusza kalkulacyjnego nieruchomości ClickUp

Szablon Szablon arkusza kalkulacyjnego nieruchomości ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania transakcjami i organizowania informacji o klientach - wszystko w jednym miejscu.

Potrzebujesz szybkiego dostępu do najważniejszych szczegółów? Wypróbuj Możliwe do dostosowania statusy, takie jak "Do sprzedania", "Negocjacje" i "Sprzedane", aby skategoryzować wszystko. Niestandardowe pola pozwalają rejestrować najważniejsze informacje, takie jak adres, dochód netto, cena początkowa, ostateczna sprzedaż, powierzchnia i roczne ubezpieczenie.

Układ można wyświetlić w pięciu Widokach niestandardowych z konfiguracjami ClickUp, takimi jak "Nieruchomość" i "Lokalizacja" Na przykład, można użyć tego szablonu do filtrowania arkusza kalkulacyjnego, aby zobaczyć wszystkie nieruchomości w określonej lokalizacji lub te, które są obecnie negocjowane.

✨Idealny dla inwestorów, którzy chcą uporządkować swoje portfolio, monitorować wyniki nieruchomości i podejmować świadome decyzje

3. Szablon marketingu nieruchomości ClickUp

Szablon marketingu nieruchomości ClickUp

Szablon Szablon marketingu nieruchomości ClickUp pomaga zarządzać strategią marketingową. Pozwala wybrać idealne plany i kanały marketingowe, ustalić jasne wytyczne dotyczące marki i zorganizować kalendarz marketingowy, aby śledzić wszystkie działania związane z nieruchomościami.

Szablon oferuje wiele opcji widoku, w tym różne perspektywy i spostrzeżenia, dzięki czemu można kompleksowo przeglądać wszystkie promowane listy. To tak, jakby mieć zakończone narzędzie do marketingu nieruchomości na wyciągnięcie ręki!

Widok listy kampanii : Organizuj i śledź listy nieruchomości w oparciu o aktualny status kampanii w jednym widoku (np. Do zrobienia, W trakcie, Wymaga zatwierdzenia, Wymaga korekty, Zatwierdzone)

: Organizuj i śledź listy nieruchomości w oparciu o aktualny status kampanii w jednym widoku (np. Do zrobienia, W trakcie, Wymaga zatwierdzenia, Wymaga korekty, Zatwierdzone) Posts Tablica View : Wizualizuj status list na tablicy Kanban, z każdą listą reprezentowaną jako karta zgodnie z jej aktualną sceną strategii (Pomysł, Pisanie zawartości, Projekt, Recenzja, Publikacja, Ocena)

: Wizualizuj status list na tablicy Kanban, z każdą listą reprezentowaną jako karta zgodnie z jej aktualną sceną strategii (Pomysł, Pisanie zawartości, Projekt, Recenzja, Publikacja, Ocena) Widok harmonogramu: Monitoruj swoje harmonogramy postów w kalendarzu miesięcznym. Listy są wyróżnione według typu postu (blog, media społecznościowe, biuletyn e-mail), co ułatwia śledzenie, kiedy i gdzie każda zawartość promocyjna zostanie opublikowana

✨Idealny dla zespołów ds. nieruchomości, które chcą zwiększyć widoczność swoich list w Internecie, zintensyfikować wysiłki promocyjne i utrzymać spójną strategię dotyczącą zawartości

4. Szablon do zarządzania projektami w branży nieruchomości ClickUp

Szablon do zarządzania projektami nieruchomości ClickUp

Skuteczne zarządzanie projektami dla pośredników w obrocie nieruchomościami pomaga podzielić zadania, uniknąć problemów z zakresem i utrzymać projekty na właściwym torze. Zapewnia również lepsze zarządzanie ryzykiem poprzez nadzorowanie umów, przestrzeganie przepisów i efektywne zarządzanie osią czasu.

The Szablon do zarządzania projektami nieruchomości ClickUp obejmuje wszystko, od przedsprzedaży po realizację projektu. Oto dlaczego jest tak przydatny:

Lista nieruchomości : Organizuje każdą szczegółową listę - cenę, typ nieruchomości, metraż - dzięki czemu jest łatwa do aktualizacji i natychmiast dostępna dla całego zespołu

: Organizuje każdą szczegółową listę - cenę, typ nieruchomości, metraż - dzięki czemu jest łatwa do aktualizacji i natychmiast dostępna dla całego zespołu Śledzenie zadań : Szablon wyraźnie pokazuje status każdego zadania (np. Zakończone, W trakcie realizacji, Do zrobienia), umożliwiając kierownikom projektów i członkom zespołu ocenę tego, co zostało zakończone, co jest obecnie w trakcie realizacji, a co pozostało do zrobienia

: Szablon wyraźnie pokazuje status każdego zadania (np. Zakończone, W trakcie realizacji, Do zrobienia), umożliwiając kierownikom projektów i członkom zespołu ocenę tego, co zostało zakończone, co jest obecnie w trakcie realizacji, a co pozostało do zrobienia Oszacowanie kosztów : Szacunkowe koszty niektórych zadań dają wgląd w aspekt finansowy projektu. Śledzenie tych kosztów pomaga agentom nieruchomości zarządzać budżetem klienta i przewidywać przyszłe wydatki

: Szacunkowe koszty niektórych zadań dają wgląd w aspekt finansowy projektu. Śledzenie tych kosztów pomaga agentom nieruchomości zarządzać budżetem klienta i przewidywać przyszłe wydatki Podzadania i zależności: Pokazuje podział złożonych zadań na mniejsze kroki, takie jak instalacja fundamentu i zasypka

Idealny dla zarządzających projektami nieruchomości, teamów budowlanych i deweloperów, którzy potrzebują ustrukturyzowanego, wizualnego podejścia do śledzenia postępów, zarządzania oś czasu i monitorowania budżetów na wielu etapach projektu

👀 Do zrobienia? Podkreślanie funkcji zrównoważonego rozwoju i ekologicznych trendów w szablonach, takich jak zielone dachy, panele słoneczne i systemy zbierania wody deszczowej, może poprawić wartość nieruchomości.

5. Lista kontrolna zamknięcia ClickUp Nieruchomości

Szablon listy kontrolnej zamknięcia transakcji na rynku nieruchomości ClickUp

Jako pośrednik w obrocie nieruchomościami wiesz, jakie wyzwania wiążą się z zamknięciem transakcji i jak wiele wysiłku trzeba włożyć w usprawnienie tego procesu dla swoich klientów. Szablon ClickUp Real Estate Closing Checklist może Ci pomóc i usprawnić ten cykl pracy.

Szablon ten prowadzi przez cały proces sprzedaży, od wstępnej oferty do przekazania kluczy. Oto jak to pomaga:

Zapisywanie istotnych informacji w 11 niestandardowych atrybutach, takich jak cel zamknięcia transakcji, podpisane dokumenty zamknięcia transakcji, agent sprzedaży, adres nieruchomości i list z podziękowaniami

Łatwe śledzenie w jednym miejscu kosztów marketingu nieruchomości, scen wniosków kredytowych, inspekcji domu, docelowych dat zamknięcia i podpisanych dokumentów zamknięcia

Idealna dla nowych agentów nieruchomości i brokerów, którzy chcą uprościć i zorganizować proces zamknięcia transakcji

6. Szablon ClickUp Advanced CRM dla nieruchomości

Szablon nieruchomości ClickUp Advanced CRM

Jeśli myślisz o najlepszy CRM prawdopodobnie myślisz o zwiększeniu sprzedaży nieruchomości, a ten szablon to umożliwia! Ten przyjazny dla początkujących Zaawansowany szablon CRM dla nieruchomości od ClickUp może pomóc w szybkim i wydajnym zarządzaniu relacjami z klientami.

Uzyskaj dostęp do informacji związanych z klientem w widoku kalendarza, widoku dokumentu ClickUp lub widoku listy dzięki intuicyjnej funkcji przeciągania i upuszczania. Szablon oddziela szczegóły konta i zamknięte transakcje na różne listy, eliminując zamieszanie związane ze statusem klienta w pipeline.

Szablon posiada również niestandardowe widoki, takie jak My Assignments View, pozwalające na priorytetyzację zadań i działań następczych. Widok procesu sprzedaży śledzi lejek sprzedaży i pipeline, a Widok powitalny daje szybki przegląd ustawień CRM.

✨Idealny dla początkujących, małych Business i freelancerów, którzy potrzebują łatwego, wydajnego sposobu na zarządzanie relacjami z klientami, śledzenie potencjalnych klientów i postępów w sprzedaży

7. Szablon ClickUp CRM dla nieruchomości

Szablon nieruchomości ClickUp CRM

Szablon Szablon ClickUp CRM dla nieruchomości ma kluczowe znaczenie w pielęgnowaniu relacji z potencjalnymi klientami. Obejmuje każdy aspekt procesu sprzedaży, w tym śledzenie potencjalnych klientów i szans, zarządzanie transakcjami, organizację kontaktów i priorytetyzację zadań w oparciu o scenę sprzedaży.

Dzięki niestandardowym statusom, takim jak Need Approval i Qualified, niestandardowym polom na szczegóły, takie jak nazwa kontaktu i branża, oraz niestandardowym widokom, takim jak widok listy i widok procesu sprzedaży, szablon ten zapewnia wszystko uporządkowane i łatwe w nawigacji.

Ponadto funkcje automatyzacji pomagają ograniczyć powtarzające się zadania, pozwalając skupić się na budowaniu głębszych relacji i rozwoju biznesu.

✨ Idealny dla zespołów sprzedażowych, które chcą usprawnić zarządzanie potencjalnymi klientami i proces sprzedaży, a także dla firm, które chcą mieć przejrzysty, zorganizowany przepływ do kwalifikowania potencjalnych klientów, śledzenia scen transakcji i skutecznego zamykania sprzedaży

8. Szablon ClickUp Sales CRM dla nieruchomości

Szablon ClickUp Sales CRM Real Estate

Czy wiesz, że 80% sprzedaży wymaga średnio 5 działań następczych dzwonienia po pierwszym spotkaniu?

To pokazuje, jak ważne jest śledzenie procesu sprzedaży. The Szablon ClickUp Sales CRM dla nieruchomości został zaprojektowany, aby utrzymać porządek i aktywność w pipeline.

Kategoryzuje on takie sceny jak Nowy potencjalny klient, Zaangażowany i Niewykwalifikowany-Następny, umożliwiając ocenę, na jakim etapie procesu zaangażowania znajduje się każdy potencjalny klient.

Flagi priorytetyzacji (takie jak Pilne i Wysokie) zapewniają, że gorący leady otrzymują natychmiastową uwagę, a przypisane role i terminy sprawiają, że każdy agent ma swoje zadanie.

Dzięki 20 niestandardowym statusom, takim jak Aktywny, W rozmowach i Wdrażanie, możesz śledzić dokładną scenę każdej transakcji. Dodatkowo otrzymujesz pięć Widoków Niestandardowych - takich jak Podsumowanie, Lista i Tablica - aby wszystkie informacje były uporządkowane i łatwo dostępne.

✨Idealny dla teamów sprzedażowych, które chcą uprościć śledzenie leadów, spersonalizować interakcje z klientami i monitorować każdą scenę procesu sprzedaży aż do zamknięcia transakcji

🧠 Ciekawostka: Używanie konkretnych liczb, takich jak 432 000 USD, zamiast zaokrąglonych liczb (takich jak 500 000 USD) może stworzyć wrażenie przemyślenia i ograniczyć negocjacje, według badań.

9. Szablon ClickUp Simple CRM dla nieruchomości

Prosty szablon CRM dla nieruchomości ClickUp

Podczas gdy poprzedni szablon zawiera wszystkie niezbędne elementy transakcji, ten Prosty szablon CRM dla nieruchomości od ClickUp idzie dalej z zarządzaniem kontaktami.

Ten przyjazny dla początkujących szablon pozwala na niestandardowe statusy kontaktów i etykiety dodatkowych pól, aby uzyskać dostęp i uporządkować bardziej istotne informacje. Oferuje Niestandardowe statusy, Niestandardowe pola i Niestandardowe widoki, aby zmaksymalizować generowanie potencjalnych klientów.

Rozwijane pola, takie jak widok listy i tabeli, wyświetlają poziom priorytetu każdego klienta, scenę, szacowaną wartość, numer telefonu i wiele więcej - wszystko na jednym ekranie. Dzięki temu każdy możliwy szczegół jest dostępny i pomaga w ustalaniu priorytetów dla najlepszych potencjalnych klientów.

✨ Idealny dla pośredników w obrocie nieruchomościami i teamów sprzedażowych, które chcą nadać priorytet szansom o wysokiej wartości i usprawnić współpracę

10. Real Estate Transaction Tracker by Jotform

za pośrednictwem Jotform Real Estate Transaction Tracker firmy Jotform pomaga agentom organizować informacje dotyczące zakupu domu, w tym potencjalnych klientów, interakcji i nieruchomości, aby pomóc klientom w znalezieniu idealnego domu.

Internetowa lista kontrolna zakupu domu Jotform pozwala na efektywne śledzenie potencjalnych klientów i ich preferencji. Dołączony arkusz kalkulacyjny pomaga monitorować potencjalnych klientów, dodawać lub zmieniać nazwy kolumn, zakładek i etykiet oraz przełączać się między widokiem kart lub kalendarza w celu lepszej wizualizacji danych.

Można nawet śledzić bardziej kontekstowe szczegóły nieruchomości, takie jak preferowany wiek, liczba sypialni i łazienek oraz zakres cen. Pomaga również organizować nieruchomości według statusu (np. do wynajęcia, na sprzedaż lub do obsługi).

Idealna dla agentów, brokerów i zarządców nieruchomości, którzy potrzebują scentralizowanej bazy danych Oprogramowanie CRM aby usprawnić komunikację z klientem i zwiększyć efektywność dopasowywania kupujących do nieruchomości

Wszystko dobre, co się dobrze sprzedaje: ClickUp Edition

Dzięki odpowiednim szablonom CRM dla branży nieruchomości możesz bezbłędnie zarządzać każdym kontaktem, potencjalnym klientem i transakcją.

Szablony CRM ClickUp dla branży nieruchomości stanowią centralny hub i bazę danych, pomagając w zamykaniu transakcji. Dostarczają one cennych danych i analiz, umożliwiając maksymalną personalizację i lepsze podejmowanie decyzji.

Niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym agentem, czy częścią rozwijającego się zespołu, ClickUp może zamienić potencjalnych klientów w lojalnych klientów - jeden dobrze zarządzany kontakt na raz! Wypróbuj ClickUp już dziś; to nic nie kosztuje !