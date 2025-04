NotebookLM vs. Notion: Która aplikacja do robienia notatek jest lepsza?

Czy wiesz, że pracownicy wydają średnio 1.8 godzin codziennie, lub prawie cały dzień roboczy w tygodniu, tylko szukając informacji?

To spora część straconego czasu - niezależnie od tego, czy jesteś studentem przygotowującym się do testu, profesjonalistą równoważącym wiele projektów, czy freelancerem zarządzającym terminami.

Tutaj pomocna może okazać się aplikacja do robienia notatek. Aplikacje do notatek, takie jak NotebookLM i Notion, pomagają rejestrować elementy działań i wnioski ze spotkań, organizować te dane w zadania i priorytety oraz współpracować z innymi.

ale która notatka najlepiej pasuje do Twojego stylu?

Na tym blogu omówimy różnice między NotebookLM a Notion, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedni dla Twojego cyklu pracy. 🎯

**Co to jest NotebookLM?

via NotebookLM NotebookLM firmy Google Labs to oparty na AI asystent do badań i robienia notatek , który wykorzystuje Gemini firmy Google do dostarczania różnych funkcji, dostosowując je do indywidualnych potrzeb użytkownika.

W przeciwieństwie do ogólnych modeli AI, które czerpią z szerokiej internetowej bazy danych, NotebookLM opiera swoje odpowiedzi na konkretnych materiałach, które mu dostarczasz. Zmniejsza to ryzyko nieścisłości i halucynacji. Użytkownik może zadawać mu pytania dotyczące zawartości lub prosić o streszczenia odpowiedzi.

Pierwotnie stworzony dla naukowców i studentów, NotebookLM jest obecnie popularny wśród innych profesjonalistów, którzy potrzebują inteligentnego sposobu zarządzania dużymi zbiorami danych. Ponieważ rozbija złożone informacje, można go użyć do wyciągnięcia znaczących spostrzeżeń lub pomysłów na podstawie swoich ustaleń.

Funkcje NotebookLM

NotebookLM to cyfrowy notatnik wyposażony w narzędzia, które pomagają usprawnić badania i dokumentację. Od generowania sugestii AI dla innowacyjnych pomysłów po współpracę nad dokumentami badawczymi, narzędzie to pomaga w tworzeniu praktycznej wiedzy.

Przyjrzyjmy się szczegółowo jego funkcjom. 👇

Funkcja #1: Notowanie i sugerowane działania

Sortowanie wyników badań i zarządzanie nimi za pomocą NotebookLM

NotebookLM umożliwia tworzenie, zapisywanie i porządkowanie notatek. Może przekształcić wybrane notatki w ustrukturyzowane formaty, takie jak konspekty, przewodniki do nauki, tabele zawartości lub podsumowania, aby wszystko było łatwo dostępne.

To Narzędzie AI do robienia notatek również łączy notatki, krytykuje pomysły i udostępnia powiązane koncepcje. Funkcje te ułatwiają analizę zawartości, jednocześnie wzbogacając informacje.

🧠 Fun Fact: NotebookLM pozwala użytkownikom na przesłanie do 50 źródeł, z których każde może zawierać do 500 000 słów. Dzięki temu idealnie nadaje się do dużych projektów, takich jak dysertacje lub rozszerzenia badań.

Funkcja #2: Integracja źródeł i analiza oparta na AI

Dodawanie zawartości z różnych źródeł za pomocą NotebookLM

NotebookLM umożliwia dodawanie zawartości z różnych źródeł, takich jak Dokumenty Google, pliki PDF i adresy URL. Dokumenty te służą jako podstawa do generowania interakcji i wniosków.

Opierając się na tym procesie pisania, aplikacja oprogramowanie do zarządzania dokumentami analizuje przesłane materiały w celu wygenerowania podsumowań, wyróżnienia kluczowych tematów i zasugerowania pytań. Proces ten upraszcza złożone informacje, ułatwiając ich zrozumienie i zaangażowanie.

Pro Tip: Usprawnij swój dzień dzięki funkcji Szablon codziennych notatek ClickUp . Bez wysiłku rejestruj, organizuj i śledź swoje codzienne zadania, pomysły i priorytety za pomocą tego konfigurowalnego szablonu, zaprojektowanego w celu zwiększenia wydajności i utrzymania koncentracji.

Funkcja #3: Rozumienie obrazów i podsumowania audio w stylu podcastów

Podsumowanie dźwiękowe notatek z wykorzystaniem AI

NotebookLM usprawnia tworzenie notatek dzięki funkcjom takim jak analiza obrazu i podsumowania audio. Może interpretować i odwoływać się do obrazów osadzonych w dokumentach, ułatwiając włączanie danych wizualnych do pracy.

Dodatkowo możesz używać NotebookLM do generowania podsumowań audio zawartości w stylu podcastów, dostarczając angażujący, alternatywny sposób przeglądania informacji podczas pracy wielozadaniowej lub w podróży.

Cena NotebookLM

Free

Co to jest Notion

via Notion **Notion to wszechstronna aplikacja do zwiększania wydajności i tworzenia notatek, która pełni funkcję obszaru roboczego typu "wszystko w jednym" dla osób indywidualnych i zespołów

Notion pozwala tworzyć niestandardowe obszary robocze ze stronami, bazami danych i tablicami, aby organizować zadania, dokumenty i projekty dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. Pełni również funkcję system zarządzania wiedzą w celu zwiększenia wydajności.

Doskonała do użytku osobistego, platforma pozwala na ustawienie niestandardowych stron, dodawanie typów zawartości oraz włączanie kalendarzy i list zadań do codziennego cyklu pracy.

Fun Fact: Ivan Zhao i inni założyli Notion w 2013 roku. Od czasu pierwszego wydania w 2016 r. aplikacja zyskała popularność dzięki swojej estetyce i funkcji.

Funkcje Notion

Elastyczny obszar roboczy Notion oferuje kilka funkcji usprawniających współpracę i zwiększających wydajność. Przyjrzyjmy się im szczegółowo. 👇

Funkcja #1: Strony z możliwością dostosowania i współpracy

Współpraca z zespołem i przydzielanie zadań

Notion ma świetne opcje niestandardowe, pozwalające na tworzenie spersonalizowanych stron z zawartością taką jak teksty, obrazy, tabele i inne. Ta elastyczność ułatwia dostosowanie platformy do różnych cykli pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o dokumentowanie badań, zarządzanie projektami czy organizowanie osobistych zadań.

Dodatkowo, Notion oferuje funkcje pracy zespołowej w czasie rzeczywistym. Możesz udostępniać dokumenty, zostawiać komentarze i natychmiast przekazywać informacje zwrotne swojemu zespołowi w celu płynnego dostosowania. Te narzędzia współpracy są przydatne do udostępniania projektów i śledzenia postępów.

🧠 Fun Fact: Od 2024 roku, Notion ma ponad 100 milionów użytkowników i ma wartość 10 miliardów dolarów.

Funkcja #2: Zarządzanie projektami i automatyzacja

Wykorzystanie narzędzi do zarządzania projektami do śledzenia postępu prac

Notion dostarcza solidnych narzędzi do zarządzania projektami, umożliwiając wizualizację projektów w formatach takich jak tablice Kanban i kalendarze. Wspiera integrację międzyplatformową, połączenie z narzędziami takimi jak Google Drive, aby pobierać informacje bezpośrednio do obszaru roboczego Notion.

W przypadku zadań, które muszą być powtarzane, Notion oferuje funkcje automatyzacji, aby skrócić czas poświęcany na rutynowe czynności.

Funkcja #3: Zintegrowana pomoc AI i biblioteka szablonów

Tłumaczenie i podsumowywanie informacji za pomocą Notion AI

Zintegrowana pomoc AI w Notion zwiększa wydajność, pomagając w burzy mózgów, podsumowywaniu zawartości i szybkim generowaniu istotnych informacji.

Ponadto, Notion posiada ponad 20 000 szablonów do ustawienia stron do dowolnego celu, od planowania projektu do różnych strategie tworzenia notatek . Możesz szybko zacząć bez konieczności projektowania wszystkiego od zera.

🔍 Czy wiesz, że Notion wspiera równania do zrobienia w LaTeX. Symbole matematyczne lub równania można wprowadzać poprzez wpisanie/inline i wybranie opcji "Inline equation". Jest to przydatna funkcja dla studentów, nauczycieli i analityków.

Cena Notion

Free

Plus: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Business: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Przeczytaj także: 10 najlepszych darmowych aplikacji do notatek online

NotebookLM vs. Notion: Porównanie funkcji

Zarówno NotebookLM, jak i Notion mają na celu sprostanie jednemu z najważniejszych wyzwań związanych z wydajnością: marnowaniu czasu. Niedawny raport McKinsey wykazał, że Business traci ponad 37 miliardów dolarów rocznie z powodu złych praktyk udostępniania wiedzy.

Te dwa narzędzia oferują unikalne możliwości dostosowane do różnych potrzeb. NotebookLM koncentruje się na notatkach, badaniach i analizie zawartości. Z kolei Notion oferuje konfigurowalne strony, narzędzia do zarządzania projektami i współpracę w czasie rzeczywistym.

W tym porównaniu omówimy funkcje każdego z narzędzi, aby pomóc Ci zdecydować, które z nich jest dla Ciebie odpowiednie. 💁

Funkcje NotebookLM Notion Narzędzie do robienia notatek i prowadzenia badań oparte na AI. Platforma do robienia notatek, zarządzania projektami i współpracy Integracja z AI Wykorzystuje Google Gemini do AI Oferuje AI do podsumowań i burzy mózgów Umożliwia użytkownikom tworzenie baz danych i zadawanie pytań na podstawie przechowywanych informacji Konwersja dokumentów na dyskusje audio i automatyzacja generowania podsumowań Dostawca elastycznych szablonów, rozbudowanych możliwości baz danych i silnych narzędzi do współpracy Oferuje szeroką dostępność dzięki wielu planom cenowym, w tym wersji Free Plan Współpraca Funkcje ograniczone do współpracy zespołowej Dostarcza solidny pakiet do współpracy dla zespołów Koncentruje się na interakcji z dokumentami z minimalnymi opcjami niestandardowymi Dostarcza szerokie możliwości rozszerzenia poprzez szablony i integracje z firmami trzecimi Upraszcza wdrażanie dla użytkowników zaznajomionych z narzędziami AI Wymaga więcej szkoleń z obsługi ze względu na rozszerzenie funkcji

NotebookLM vs. Notion

Funkcja #1: Interakcja z dokumentami

NotebookLM

NotebookLM umożliwia przesyłanie dokumentów, takich jak pliki PDF i teksty, oraz bezpośrednią interakcję z nimi. AI generuje podsumowania, spostrzeżenia i wersje audio zawartości, zapewniając dynamiczne doświadczenie edukacyjne.

Notion

Notion wspiera osadzanie i łączenie dokumentów, ale brakuje mu interaktywnych funkcji AI. Oznacza to, że musisz ręcznie wyodrębnić określone informacje z danych.

🏆 Zwycięzca: NotebookLM wyróżnia się jako dostawca natychmiastowych informacji zwrotnych i analiz z przesłanych materiałów.

Funkcja #2: Współpraca i niestandardowe rozwiązania

NotebookLM

NotebookLM oferuje podstawowe funkcje udostępniania, które umożliwiają współpracę nad notatnikami, ale nie zawiera zaawansowanych funkcji, takich jak edycja w czasie rzeczywistym lub komentowanie.

Co więcej, organizuje notatki w oddzielne, niepołączone ze sobą notatniki, co może ograniczać elastyczność.

Notion

Notion oferuje solidne narzędzia do współpracy, w tym przydzielanie zadań, aktualizacje w czasie rzeczywistym i udostępnianie obszarów roboczych dla projektów zespołowych.

Ponadto, posiada niestandardowe rozszerzenie z Szablony Notion , połączone bazy danych i elastyczne struktury organizacyjne zapewniające wszechstronność.

🏆 Zwycięzca: Notion wyróżnia się elastycznością, szerokimi możliwościami dostosowywania w zakresie organizowania różnorodnej zawartości oraz wszechstronnymi funkcjami współpracy w pracy zespołowej.

*Do zrobienia: 🔍 Czy wiesz? System notatek Cornella stworzony na Uniwersytecie Cornella, organizuje wszystkie notatki w trzy sekcje: główne punkty, wsparcie i podsumowanie. Taki układ upraszcza przeglądanie i zwiększa pamięć poprzez zachęcanie do aktywnego zaangażowania się w materiał.

Funkcja #3: Interfejs użytkownika i doświadczenie

NotebookLM

NotebookLM koncentruje się na prostocie dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi przeznaczonemu specjalnie do interakcji z dokumentami. Jego przejrzysta struktura ułatwia angażowanie się w przesyłane materiały za pośrednictwem przewodników.

Notion

Konfigurowalny interfejs Notion pozwala zaprojektować obszar roboczy z różnymi typami zawartości. Jego zdolność do nieliniowego łączenia notatek zwiększa elastyczność. Szeroki zakres opcji może jednak przytłoczyć użytkowników.

🏆 Zwycięzca: Notion zajmuje pozycję lidera ze względu na swoją elastyczność i zdolność do dostosowywania się do indywidualnych preferencji, pomimo bardziej stromej krzywej uczenia się.

NotebookLM vs. Notion na Reddicie

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, jak ludzie oceniają NotebookLM vs. Notion. Chociaż nie ma konkretnych wątków bezpośrednio porównujących te dwie aplikacje, użytkownicy udostępniali cenne spostrzeżenia na temat swoich doświadczeń z każdą z nich.

Używałem Notion do wyrzucania moich pomysłów jako wypunktowań na stronach projektów. Było to proste, ale niewystarczająco dynamiczne dla moich potrzeb. Zacząłem więc badać inne narzędzia do robienia notatek, aby zobaczyć, jak mogę nie tylko przechowywać moje notatki, ale także wchodzić z nimi w bardziej inteligentną interakcję. Moim pierwszym przystankiem był Notebook LM, rzeczywiście obiecujące narzędzie. Wymagało ono jednak subskrypcji Proton VPN, aby uzyskać do niego dostęp z USA. Istotną wadą była niemożność przeszukiwania sieci podczas interakcji z moimi notatkami. Ten limit był dla mnie przełomowy, ponieważ potrzebowałem bardziej zintegrowanego podejścia

Redditors

Niektórzy użytkownicy preferują NotebookLM jako Alternatywa dla Notion .

Wciąż mam nadzieję, że Notion dostarczy coś takiego jak NotebookLM, używając ich AI. To niesamowicie frustrujące być związanym kontekstowo z AI Notion bez możliwości zapytania w wielu notatkach i arkuszach itp

Niektórzy użytkownicy

Użytkownicy Reddita preferują Notion do robienia notatek, ale napotkali pewne problemy.

Działa dobrze, a jedynym problemem jest to, że napotkałem problemy z osiągnięciem limitów użytkowania. Notion w rzeczywistości nie informuje o limitach tokenów, więc nie masz pojęcia. Kiedy to się stanie, AI po prostu się "męczy"... zaczyna wypluwać błędne informacje, ma halucynacje lub nie reaguje. Ten problem wystąpił raz lub dwa razy, ale nie używam go wystarczająco dużo razy, aby wykluczyć jakiekolwiek wzorce..._

Użytkownicy Reddit

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla NotebookLM vs. Notion

Podczas gdy NotebookLM i Notion zaspokajają określone potrzeby w zakresie wydajności i notowania, ClickUp oferuje atrakcyjną alternatywę, która łączy ich mocne strony.

Dzięki solidnemu zarządzaniu zadaniami, konfigurowalnym cyklom pracy i zaawansowanym narzędziom do współpracy w ramach jednej platformy, jej wszechstronność nie ma sobie równych.

Przyjrzyjmy się kilku funkcjom, które sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla różnych potrzeb. 👀

ClickUp's one up #1: Notepad

Szybkie notatki i pomysły dzięki Notatnikowi ClickUp Notatnik ClickUp łączy w sobie solidne notatki z zaawansowanym zarządzaniem zadaniami, idealne do burzy mózgów, organizowania pomysłów i realizacji planów.

Wykracza poza zwykłe notatki dzięki bogatym funkcjom formatu, takim jak nagłówki, punktory, etykiety i kolory, aby wszystko było przejrzyste i atrakcyjne wizualnie. Listy kontrolne i zagnieżdżone zadania upraszczają cykl pracy, a możliwość przekształcania notatek w zadania, które można śledzić, zapewnia łatwe przejście od planu do działania.

📌 Przykład: Student może zarysować badania w Notatniku, przekształcić kluczowe punkty w zadania i śledzić postępy bez wysiłku.

Dzięki wieloplatformowej dostępności za pośrednictwem aplikacji mobilnej i rozszerzenia przeglądarki, możesz robić notatki i zarządzać zadaniami w dowolnym miejscu i czasie.

ClickUp's one up #2: Dokumenty

Format notatek ułatwiający ich czytanie i rozumienie dzięki ClickUp Docs

Niezależnie od tego, czy organizujesz bazę wiedzy, zarządzasz projektami, czy tworzysz szczegółowe notatki, Dokumenty ClickUp dostosowuje się do Twoich potrzeb i sprawia, że informacje są jasne i dostępne.

Możesz tworzyć zweryfikowane wiki do udostępniania informacji, mapy drogowe i badane dokumenty z bogatymi opcjami formatowania, takimi jak zagnieżdżone strony, tabele i szablony. The oprogramowanie do zarządzania badaniami wspiera również zaawansowane formaty, takie jak kolorowe banery i bloki kodu z podświetleniem składni, dzięki czemu idealnie nadaje się do kreatywnych i technicznych projektów.

ClickUp oferuje również szablony do tworzenia notatek dla szybkich ustawień i umożliwia natychmiastowe wyszukiwanie określonej zawartości. Ustawienia prywatności umożliwiają precyzyjną kontrolę nad tym, kto może wyświetlać lub edytować, zapewniając bezpieczeństwo prywatnych i poufnych informacji, a jednocześnie możliwość udostępniania ich zewnętrznym współpracownikom.

**W ClickUp Docs można zagnieżdżać nieograniczoną liczbę podstron w ramach jednej strony, co umożliwia tworzenie złożonych hierarchii i usprawnienie organizacji.

ClickUp's one up #3: ClickUp Brain

Podpowiedź ClickUp Brain do pisania dowolnej zawartości w różnych tonach ClickUp Brain to zaawansowany asystent AI, który zapewnia scentralizowany hub dla zadań, dokumentów i wiedzy organizacyjnej. Jego płynna integracja z obszarem roboczym ClickUp, ekosystemem Google Workspace i tablicami projektów sprawia, że jest to narzędzie zwiększające wydajność.

📌 Przykład: Studenci mogą korzystać z funkcji "zapytaj" ClickUp Brain, aby szybko pobierać notatki z zajęć, streszczenia lub lokalizować pracę naukową na platformie, oszczędzając czas nauki. Profesjonalista pracujący nad projektem marketingowym może połączyć dokumenty kampanii i aktualizacje zespołu, umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji dzięki odpowiednim spostrzeżeniom.

Co więcej, funkcja "write" umożliwia zaawansowane tworzenie zawartości, pozwalając na przygotowywanie e-maili, raportów lub briefów projektowych za pomocą sugestii i szablonów generowanych przez AI.

🔎 Did You Know? Z Połączone wyszukiwanie ClickUp pozwala szybko znaleźć dowolny plik w ClickUp, dowolnej połączonej aplikacji, a nawet na dysku lokalnym. Możesz dodawać niestandardowe komendy wyszukiwania, takie jak skróty do połączonych plików i przechowywać tekst na później, ułatwiając wyszukiwanie czegokolwiek w jednym miejscu.

Master Notatka i wyszukiwanie informacji z ClickUp

Jeśli nie wiesz, co wybrać między NotebookLM a Notion, weź pod uwagę swoje specyficzne potrzeby. Niezależnie od tego, czy pociągają Cię spostrzeżenia NotebookLM oparte na AI, czy też niezrównana personalizacja Notion jest idealna dla Twoich projektów, Twój wybór ostatecznie zależy od tego, co najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy.

To powiedziawszy, jeśli szukasz narzędzia, które łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów, ClickUp jest odpowiedzią!

Notatnik ClickUp utrzymuje notatki i zadania w synchronizacji, zapewniając płynną organizację. Chcesz posortować swoje pomysły lub znaleźć ważne szczegóły? ClickUp Brain zapewni Ci odpowiednią pomoc. A kiedy nadejdzie czas na współpracę, ClickUp Docs sprawi, że praca w czasie rzeczywistym będzie bezproblemowa. Zarejestruj się w ClickUp i poznaj idealne połączenie notatek, zarządzania zadaniami i współpracy! ✅