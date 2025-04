13 najlepszych aplikacji na spotkania w 2025 roku

Spotkania, niezależnie od tego, czy się je kocha, czy nienawidzi, są kluczowe do zrobienia tego, co do zrobienia. Ale bądźmy szczerzy: jak często wychodzisz ze spotkania z poczuciem, że mógł to być e-mail?

Albo, co gorsza, spędzasz pierwsze kilka minut zmagając się z usterkami udostępniania ekranu, zerwanymi połączeniami i nieuniknionym: "Czy mnie słychać?"

Aplikacje do spotkań ewoluowały daleko poza hosting wirtualnych pokoi. Oferują one funkcje premium do płynnego planowania, współpracy w czasie rzeczywistym i analizy opartej na AI, aby rozmowy były bardziej wydajne i angażujące.

Ale przy tak wielu opcjach, które narzędzie naprawdę usprawnia cykl pracy? Na tym blogu omówimy 13 najlepszych aplikacji do spotkań, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie, niezależnie od tego, czy kierujesz zespołem zdalnym, czy prowadzisz rozwijający się biznes. 🎯

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto zestawienie 13 najlepszych aplikacji do spotkań + do czego są najlepsze:

ClickUp (najlepsza aplikacja do spotkań i współpracy online) Zoom (najlepszy do wideokonferencji na dużą skalę) Google Meet (najlepsza do płynnej integracji z obszarem roboczym Google) Microsoft Teams (najlepsze do kompleksowej współpracy i komunikacji w zespole) 1 Webex Meetings (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznych i niezawodnych spotkań w ramach Enterprise) Jitsi (najlepsze rozwiązanie open-source do wideokonferencji) Livestorm (najlepsze rozwiązanie do webinarów i wydarzeń online) Slack (najlepsze rozwiązanie do komunikacji i integracji w zespole) Whereby (najlepsze do błyskawicznych spotkań wideo bez pobierania) ClickMeeting (najlepsze do konfigurowalnych webinarów i spotkań online) Meeting Owl (najlepsze do spotkań hybrydowych z wideo 360 stopni) Otter (najlepsza do transkrypcji i notatek w czasie rzeczywistym) RingCentral (najlepsza platforma komunikacyjna typu "wszystko w jednym")

**Na co zwrócić uwagę w aplikacjach na spotkania?

Chociaż najważniejszym czynnikiem, którego należy szukać w aplikacjach do spotkań, jest ich zdolność do dopasowania się do Twojego cyklu pracy, istnieją również pewne obowiązkowe elementy.

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, na które należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji. 👀

Jakość wideo i audio: Szukaj narzędzi, które zapewniają wysoką jakość wideo i audio, aby uniknąć zakłóceń podczas spotkań. Dodatkowym atutem będą zaawansowane funkcje, takie jak inteligentna redukcja szumów

Szukaj narzędzi, które zapewniają wysoką jakość wideo i audio, aby uniknąć zakłóceń podczas spotkań. Dodatkowym atutem będą zaawansowane funkcje, takie jak inteligentna redukcja szumów Możliwości integracji: Wybieraj aplikacje do spotkań, które integrują się z narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Kalendarz Google i inne aplikacje z obszaru roboczego Google, takie jak Gmail

Wybieraj aplikacje do spotkań, które integrują się z narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Kalendarz Google i inne aplikacje z obszaru roboczego Google, takie jak Gmail Funkcje zarządzania spotkaniami: Wybieraj aplikacje do spotkań, które oferują opcje nagrywania do późniejszego wykorzystania oraz pokoje do dzielenia spotkań na mniejsze grupy

Wybieraj aplikacje do spotkań, które oferują opcje nagrywania do późniejszego wykorzystania oraz pokoje do dzielenia spotkań na mniejsze grupy Środki bezpieczeństwa: Priorytetem są aplikacje do spotkań z solidnymi zabezpieczeniami, takimi jak szyfrowanie end-to-end i ustawienia prywatności w celu ochrony poufnych informacji udostępnianych podczas spotkań grupowych

Priorytetem są aplikacje do spotkań z solidnymi zabezpieczeniami, takimi jak szyfrowanie end-to-end i ustawienia prywatności w celu ochrony poufnych informacji udostępnianych podczas spotkań grupowych Opcje niestandardowe: Poszukaj aplikacji do spotkań z wirtualnym tłem, filtrami i regulowanymi układami, aby stworzyć spersonalizowane doświadczenie spotkania

13 najlepszych aplikacji na spotkania

W tej sekcji omówimy 13 najlepszych aplikacji do spotkań, podkreślając ich najlepsze funkcje, łatwość obsługi i sposób integracji z cyklem pracy.

Zaczynajmy! 💪

1. ClickUp (najlepsza aplikacja do spotkań i współpracy online) ClickUp to potężna platforma do zarządzania projektami i współpracy zespołowej.

Jeśli jesteś częścią zdalnego, wielofunkcyjnego zespołu, Spotkania ClickUp to najlepsze narzędzie do organizowania wielu aspektów wideokonferencji.

To oprogramowanie do zarządzania spotkaniami oferuje scentralizowaną platformę do sporządzania notatek, zarządzania agendami, ustawiania elementów działań i zapewniania odpowiedzialności wśród członków zespołu.

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom ClickUp, które można wykorzystać do prowadzenia płynnych i angażujących spotkań. 🤩

Widok kalendarza ClickUp

Planuj spotkania i synchronizuj harmonogramy dzięki ClickUp Calendar View

Wizualizuj swój harmonogram bez wysiłku dzięki Widok kalendarza ClickUp . Umożliwia przeglądanie dziennych, tygodniowych lub miesięcznych zadań w celu przygotowania się do spotkań i dotrzymania terminów.

Zadania można filtrować, aby skupić się na priorytetach i śledzić postępy. Ponadto, interfejs typu "przeciągnij i upuść" umożliwia wprowadzanie zmian na bieżąco. Integracja z Zoom w ClickUp umożliwia rozpoczęcie spotkania bezpośrednio z aplikacji Zadania ClickUp dzięki czemu praca zdalna jest bardziej wydajna i oparta na współpracy. Dodatkowo, Integracja ClickUp z Kalendarzem Google zapewnia płynną synchronizację harmonogramu.

Przypomnienia ClickUp

Szybkie tworzenie przypomnień bezpośrednio z komentarzy dzięki ClickUp Reminders

Zapomniałeś o cotygodniowych spotkaniach? Przypomnienia ClickUp zapewnia ochronę.

Umożliwia dodawanie załączników, ustawienie terminów i tworzenie powtarzających się harmonogramów dopasowanych do Twojego cyklu pracy. Przypisz przypomnienia do członków zespołu, aby wspierać współpracę i odpowiedzialność.

ClickUp Docs

Szybkie notatki ze spotkań z kolegami za pomocą ClickUp Docs ClickUp Docs jest nieoceniony do dokumentowania protokoły ze spotkań i zapewnienie, że dyskusje są rejestrowane, organizowane i łatwo dostępne. Możliwości współpracy w czasie rzeczywistym pozwalają wielu członkom zespołu pracować jednocześnie nad tym samym dokumentem.

Przekształć szczegółowe dyskusje w przejrzyste, przydatne informacje za pomocą ClickUp Brain ClickUp Brain to Twój własny asystent oparty na AI, który upraszcza proces tworzenia i organizowania szczegółowych notatek ze spotkań.

Wyszukuje kluczowe szczegóły podczas spotkań lub po nich, zapewniając natychmiastowy dostęp do zadań, komentarzy lub dokumentów zespołu. Koniec z ręcznym wyszukiwaniem - tylko kompleksowe, precyzyjne notatki ze spotkań.

Szablony spotkań ClickUp

ClickUp oferuje również szyk szablonów upraszczających zarządzanie spotkaniami.

Na początek Szablon spotkania ClickUp centralizuje elementy agendy, notatki i działania następcze w jednym miejscu, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi. Ponadto Szablon protokołu ze spotkania ClickUp zapewnia łatwe rejestrowanie kluczowych punktów dyskusji i elementów działań.

Wreszcie Szablon agendy ClickUp zapewnia przejrzystą strukturę spotkania, pomagając uczestnikom pozostać przygotowanymi.

Najlepsze funkcje ClickUp

Usprawniona komunikacja: Przechowuj wszystkie rozmowy związane ze spotkaniami w jednym miejscu, integrując czaty, zadania i projekty w celu dodania kontekstu

Przechowuj wszystkie rozmowy związane ze spotkaniami w jednym miejscu, integrując czaty, zadania i projekty w celu dodania kontekstu Integracja z zadaniami: Bezpośrednie połączenie dyskusji na spotkaniach z możliwymi do wykonania zadaniami; decyzje podjęte podczas spotkań są natychmiast powiązane z projektami i postępami

Bezpośrednie połączenie dyskusji na spotkaniach z możliwymi do wykonania zadaniami; decyzje podjęte podczas spotkań są natychmiast powiązane z projektami i postępami Konfigurowalne powiadomienia: Dostosuj powiadomienia, aby skupić się na aktualizacjach spotkań i działaniach następczych, jednocześnie minimalizując rozpraszanie uwagi

Dostosuj powiadomienia, aby skupić się na aktualizacjach spotkań i działaniach następczych, jednocześnie minimalizując rozpraszanie uwagi Podsumowania oparte na AI: WykorzystajAI dla notatek ze spotkań lub generuj podsumowania dyskusji, aby wszyscy byli na bieżąco

WykorzystajAI dla notatek ze spotkań lub generuj podsumowania dyskusji, aby wszyscy byli na bieżąco Opcje dynamicznej informacji zwrotnej: Użyj klipów audio lub wideo, aby udostępniać aktualizacje, wyjaśniać pomysły lub przekazywać informacje zwrotne w obszarze roboczym

Limity ClickUp

Stroma krzywa uczenia się

Użytkownicy mogą uznać aplikację na telefon za mniej intuicyjną

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

💡 Pro Tip: A szablon notatki ze spotkania oszczędza czas dzięki wstępnie ustrukturyzowanemu formatowi do rejestrowania istotnych szczegółów podczas spotkań.

2. Zoom (najlepszy do wideokonferencji na dużą skalę)

przez Zintegrowane badania Zoom słynie z wysokiej jakości wideokonferencji, idealnych na spotkania na dużą skalę.

Oferuje funkcje takie jak pokoje spotkań, udostępnianie ekranu, transkrypcje w czasie rzeczywistym i płynną integrację z narzędziami zwiększającymi wydajność, w tym Slack i Kalendarz Google. Przyjazny dla użytkownika interfejs Zoom sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do wirtualnej współpracy wydajnych spotkań .

Najlepsze funkcje Zoom

Wysokiej jakości dźwięk, wideo, tłumienie szumów i konfigurowalne tła

Czat z członkami zespołu przed, w trakcie i po spotkaniu dzięki funkcji Teams Chat

Współpracuj ze swoim zespołem za pośrednictwem Zoom i tablic innych firm, dokumentów, notatek, a nawet przeglądarek internetowych

Większa dostępność dzięki wielojęzycznym napisom i tłumaczeniom

Limity Zoom

Aplikacja wymaga dużej ilości zasobów, zwłaszcza na starszych urządzeniach, powodując sporadyczne opóźnienia lub awarie

Funkcje bezpieczeństwa uległy poprawie, ale wymagają dodatkowych ustawień

Ceny Zoom

Free

Pro: $15.99/miesiąc dla 1-9 użytkowników

$15.99/miesiąc dla 1-9 użytkowników Business: $21.99/miesiąc dla 10-250 użytkowników

$21.99/miesiąc dla 10-250 użytkowników Business Plus: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,5/5 (ponad 55 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 55 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 14 000 opinii)

Przyjazne przypomnienie: Unikaj "zmęczenia Zoomem" poprzez zachęcanie do przerw i przestrzenie na spotkania w ciągu dnia.

3. Google Meet (najlepsza do płynnej integracji z obszarem roboczym Google)

przez Słowo kluczowe Google Meet bez trudu integruje się z aplikacjami obszaru roboczego, dzięki czemu jest dobrym wyborem dla użytkowników, którzy polegają na ekosystemie Google. Jego funkcje obejmują napisy na żywo, udostępnianie ekranu i planowanie za pośrednictwem Kalendarza Google, zapewniając płynne spotkania dla zespołów.

Google Meet automatycznie dostosowuje się, aby zoptymalizować jakość wideo i dźwięku, nawet w różnych warunkach sieciowych.

Najlepsze funkcje Google Meet

Planowanie czasu i dołączanie do spotkań za pośrednictwem Kalendarza Google lub Gmaila

Korzystanie z napisów na żywo opartych na AI w celu transkrypcji w czasie rzeczywistym podczas połączeń

Udostępnianie całego ekranu, określonego okna lub zakładki przeglądarki w celu prezentacji dokumentów lub multimediów

Wykorzystaj narzędzia hosta, aby wyciszyć uczestników, usunąć uczestników lub przypiąć aktywnych mówców, aby uzyskać płynniejszy przepływ spotkania

Wybieraj spośród wielu układów, takich jak pasek boczny, widok punktowy lub widok kafelkowy, aby dopasować się do dynamiki spotkania

limity Google Meet

W przypadku kont Free spotkania z co najmniej trzema uczestnikami są ograniczone do 60 minut

Umożliwia udostępnianie tylko jednego ekranu na raz, co komplikuje prezentacje wymagające wielu porównań lub pomocy wizualnych

Nie ma poczekalni dla uczestników, co prowadzi do obaw o bezpieczeństwo lub dezorganizację podczas spotkań

Ceny Google Meet

Free

Oceny i recenzje Google Meet

G2: 4,6/5 (ponad 2 600 recenzji)

4,6/5 (ponad 2 600 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 11 800 recenzji)

4. Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej współpracy i komunikacji w zespole)

przez Microsoft Microsoft Teams łączy wideokonferencje z solidnymi narzędziami do współpracy, takimi jak udostępnianie plików, zintegrowane aplikacje Office 365 i kanały zespołowe do dyskusji.

Wyróżnia się płynnym połączeniem czatu, zadań i spotkań, tworząc ujednoliconą platformę do komunikacji i współpracy zespołowej. Pomaga to zespołom zachować zgodność w zakresie wyniki spotkań i sprzyja lepszej odpowiedzialności.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Organizuj bezpieczne konferencje internetowe i webinaria dla maksymalnie 1000 uczestników oraz transmisje dla maksymalnie 10 000 uczestników

Usprawnij podejmowanie decyzji dzięki Microsoft 365 Copilot w Teams, używając inteligentnych podpowiedzi do wizualizacji i udoskonalania pomysłów bez wysiłku

Nagrywaj spotkania, w tym wideo, audio i udostępnianie ekranu, i przechowuj je bezpiecznie w chmurze, aby mieć do nich łatwy dostęp później

Personalizuj komunikację za pomocą niestandardowych emotikonów i angażuj się interaktywnie za pomocą reakcji na żywo

Limity Microsoft Teams

Sporadyczne problemy z synchronizacją, gdy zespoły logują się zarówno na pulpicie, jak i na urządzeniach mobilnych

Opóźnienie w otrzymywaniu potwierdzeń odczytu i przesyłaniu tekstów

Cennik Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

4 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

6 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

12,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9 600 recenzji)

5. Webex Meetings (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznych i niezawodnych spotkań w przedsiębiorstwach)

przez Cisco Webex jest preferowany do bezpiecznych spotkań w ramach Enterprise. Oferuje szyfrowane połączenia wideo, aplikacje do spotkań oparte na AI i interaktywne funkcje, takie jak wirtualne tablice.

Narzędzia AI do transkrypcji i tłumaczenia sprawiają, że spotkania są dostępne dla różnych teamów. Webex wspiera interaktywne funkcje, takie jak ankiety, sesje pytań i odpowiedzi oraz wirtualne podnoszenie rąk, które promują zaangażowanie.

Najlepsze funkcje spotkań Webex

Aktywowane głosem komendy Webex Assistant do dołączania do spotkań, udostępniania ekranów i nie tylko

Dołączanie do spotkań bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności pobierania plików lub instalowania wtyczek

Korzystaj z funkcji blokowania sal spotkań, automatycznych blokad pokoi osobistych i autoryzacji FedRAMP na potrzeby wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Tłumienie szumów w czasie rzeczywistym, które odfiltrowuje zakłócające dźwięki tła

Limity spotkań Webex

Na jakość dźwięku mogą wpływać wolniejsze połączenia sieciowe, co prowadzi do mniej niezawodnych wrażeń

Pokoje konferencyjne nie mogą być tworzone z poziomu aplikacji internetowej, a użytkownicy nie mogą przełączać się na aplikację komputerową podczas aktywnej sesji konferencyjnej

Ceny spotkań Webex

Free

Webex Meet: $14.50/miesiąc na użytkownika

$14.50/miesiąc na użytkownika Webex Suite: 25 USD/miesiąc za użytkownika

25 USD/miesiąc za użytkownika Webex Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje spotkań Webex

G2: 4,5/5 (ponad 500 recenzji)

4,5/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 5 700 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Rozmowy wideo pozwalają się skupić! Podczas gdy 57% pracowników przyznaje się do wielozadaniowości podczas rozmów telefonicznych, tylko 4% robi to podczas wideokonferencji, udowadniając, że interakcja twarzą w twarz, nawet wirtualnie, może zdziałać cuda dla zaangażowania.

6. Jitsi (najlepsze rozwiązanie open-source do wideokonferencji)

via Jitsi Jitsi to open-source'owe, wysoce konfigurowalne narzędzie do wideokonferencji. Zapewnia wsparcie dla szyfrowanych połączeń wideo, udostępniania ekranu i integracji z różnymi platformami, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla programistów i organizacji poszukujących elastyczności bez narażania bezpieczeństwa.

Narzędzie wspiera wdrożenia na dużą skalę dzięki Jitsi Videobridge, który skutecznie kieruje strumienie wideo w celu zmniejszenia obciążenia serwera.

Najlepsze funkcje Jitsi

Jitsi Meet to zakończone, całkowicie darmowe spotkania bez ograniczeń czasowych

Dostosowywanie i rozszerzanie funkcji narzędzia zgodnie z elastycznymi potrzebami dzięki funkcji open-source

Udostępnianie dokumentów tekstowych na Etherpadzie podczas spotkań

Uzyskaj statystyki czasu rozmów uczestników, czatuj w wersji przeglądarkowej i zablokuj pokój hasłem

limity Jitsi

Nie zapisuje historii czatu po zamknięciu i ponownym otwarciu zakładki

Aplikacja mobilna jest powolna, wygląda na niedopracowaną i brakuje jej funkcji dostępnych w wersji na pulpit

Nie posiada indywidualnych pokojów spotkań ani wirtualnej tablicy

Ceny Jitsi

Free

oceny i recenzje Jitsi

G2: 4.3/5 (ponad 1500 recenzji)

4.3/5 (ponad 1500 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 70 recenzji)

7. Livestorm (najlepszy do webinarów i wydarzeń online)

via Livestorm Livestorm jest przeznaczony do webinarów i wydarzeń online. Oferuje funkcje takie jak formularze rejestracyjne, ankiety na żywo i analizy. Dostarcza również angażującą platformę do organizowania interaktywnych wydarzeń i dyskusji agendy spotkań .

Po zakończeniu wydarzenia można zapewnić dostawcom dostęp do zawartości na żądanie, umożliwiając zarejestrowanym uczestnikom widok webinarów w dogodnym dla nich czasie. Ponadto funkcje takie jak czat na żywo, pytania i odpowiedzi oraz reakcje publiczności pomagają utrzymać zaangażowanie uczestników podczas webinarów i wydarzeń.

Najlepsze funkcje Livestorm

Dostosowywanie spotkań dzięki takim funkcjom jak udostępnianie plików, niestandardowy projekt pokoju i nie tylko

Dostęp do szczegółowych informacji o każdym kontakcie, w tym imię i nazwisko, e-mail i obecność

Wysyłanie automatycznych zaproszeń z kalendarza do osób rejestrujących wydarzenia

Włączanie zamkniętych napisów dla odpowiedzi w ponad 100 językach podczas webinarów

Livestorm limit

Wymaga przełączania zakładek w celu widoku komentarzy podczas prezentacji

Wolniejsze działanie w przeglądarkach Firefox, Safari, Opera i Edge

Ceny Livestorm

Pro: $99/miesiąc

$99/miesiąc Business: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Livestorm

G2: 4.4/5 (ponad 1600 recenzji)

4.4/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 350 recenzji)

8. Slack (najlepszy do przesyłania wiadomości zespołowych i integracji)

przez Slack Slack koncentruje się na komunikacji zespołowej, ale usprawnia spotkania dzięki integracjom takim jak Zoom i Google Meet. Umożliwia udostępnianie plików, tworzenie wątków do dyskusji i przechodzenie z czatów do połączeń wideo, zapewniając sprawną komunikację.

Dzięki Slack można dostosować ustawienia powiadomień, aby uniknąć rozpraszania uwagi, otrzymując aktualizacje tylko na temat najważniejszych rozmów lub wydarzeń.

Najważniejsze funkcje Slack

Udostępnianie wiadomości wideo, wysyłanie nagrań audio i udostępnianie ekranów za pomocą "Huddles"

Tworzenie znaczących i zabawnych interakcji z reakcjami emoji, kolorowymi tłami i innymi efektami

Dostęp do połączonych, dokumentów i wiadomości udostępnianych podczas spotkania po jego zakończeniu

Litery Slack

Limit rozmów podczas spotkań grupowych wynosi 15 uczestników naraz, co jest ograniczeniem dla większych organizacji i rozszerzonych spotkań

Brak wbudowanych funkcji nagrywania spotkań

Ceny Slack

Free

Pro: $8.75/miesiąc na użytkownika

$8.75/miesiąc na użytkownika Business+Pro: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid Plan: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 30 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 30 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

🔍 Czy wiesz Do 2025 r, 50% wirtualnych wydarzeń w Enterprise ma odbywać się na platformach do spotkań wideo, z których organizacje korzystają już na co dzień, usprawniając komunikację i organizację wydarzeń.

9. Whereby (Najlepsze do natychmiastowych spotkań wideo bez pobierania)

przez Przy czym Whereby wyróżnia się prostotą i wygodą, dzięki czemu jest dobrym wyborem na szybkie, bezproblemowe spotkania.

Funkcje takie jak udostępnianie ekranu, tryb obrazu w obrazie i możliwości nagrywania zwiększają wydajność. Ponadto Whereby integruje się z aplikacjami takimi jak Trello i YouTube, umożliwiając użytkownikom efektywną współpracę podczas spotkań.

Najlepsze funkcje Whereby

Dołączanie do spotkań bez konieczności pobierania aplikacji bezpośrednio z przeglądarki

Niestandardowy pokój Whereby ze spersonalizowanymi nazwami, adresami URL i brandingiem

Prowadź efektywne zajęcia, wydarzenia i warsztaty z grupami dyskusyjnymi

Integracja z Miro dla jego Tablic, Dokumentów Google, YouTube i Outlooka

Limity Whereby

Brak funkcji takich jak udostępnianie selektywne i audio

Nie pokazuje więcej niż 12 osób na kamerze

Brak wbudowanej możliwości nagrywania w wersji Free i korzystanie z dodatków

Whereby pricing

Free

Pro: $8.99/miesiąc za użytkownika

$8.99/miesiąc za użytkownika Business: $11.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1100 recenzji)

4,6/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 110 recenzji)

10. ClickMeeting (najlepszy do konfigurowalnych webinarów i spotkań online)

via Capterra ClickMeeting to wszechstronne narzędzie do organizowania małych spotkań i webinarów na dużą skalę. Oferuje narzędzia do niestandardowej personalizacji przed spotkaniem, takie jak markowe poczekalnie i formularze rejestracyjne.

Dodatkowo aplikacja do planowania oferuje funkcje angażujące na żywo, takie jak moderacja czatu, ankiety, sesje z podziałem na grupy i możliwość oglądania wideo z YouTube podczas udostępniania ekranu na żywo.

Najlepsze funkcje ClickMeeting

Przypisywanie prezenterów, prowadzenie prywatnych czatów i moderowanie dyskusji

Zaplanuj spotkania na wybraną datę i godzinę; możesz zaprosić do 40 uczestników

Zbieraj dane za pomocą ankiet na żywo, sesji pytań i odpowiedzi, komentarzy i dyskusji na żywo na czacie

limity ClickMeeting

Tylko ośmiu prezenterów może korzystać z mikrofonów i kamer, mimo że dostępnych jest 14 licencji

Wymaga zaktualizowanych przeglądarek, ponieważ starsze wersje mogą powodować problemy

Ceny ClickMeeting

Free

Live: $32/miesiąc

$32/miesiąc Automatyzacja: $48/miesiąc

$48/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickMeeting oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 250 recenzji)

4.2/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 160 opinii)

🧠 Fun Fact: Wiadomość wideo może uczynić komunikację bardziej osobistą i angażującą, ponieważ pozwala na udostępnianie zarówno słów, jak i wyrażeń w czasie rzeczywistym, sprzyjając głębszemu połączeniu.

11. Meeting Owl (najlepszy do spotkań hybrydowych z wideo 360 stopni)

via Owl Labs Aplikacja Meeting Owl, opracowana przez Owl Labs, to aplikacja towarzysząca, która usprawnia spotkania hybrydowe i uzupełnia firmową kamerę wideo 360 stopni.

Dostępna zarówno na iOS, jak i Androida, aplikacja zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs dostępu do zaawansowanych funkcji i monitorowania wydajności urządzenia.

Najlepsze funkcje Meeting Owl

Nadawanie nazw i zarządzanie wieloma spotkaniami w ramach organizacji

Tworzenie wciągającego doświadczenia, aby wypełnić lukę między uczestnikami osobistymi i zdalnymi

Włączanie lub wyłączanie funkcji, takich jak Presenter Enhancer, aby nadać priorytet mówcom w ramce

Integracja z narzędziami do wideokonferencji, takimi jak Zoom, Microsoft Teams i Webex dla hybrydowych środowisk pracy

Meeting Owl limit

Limit na urządzenia z systemami iOS i Android, brak wersji na pulpit

Funkcja dostępna tylko ze sprzętem Meeting Owl

Ceny Meeting Owl

Free

Oceny i recenzje Spotkań z Sową

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

12. Otter (najlepsza do transkrypcji i notatek w czasie rzeczywistym)

przez Wydra Otter jest idealny do przechwytywania szczegółowych zapisów spotkań z transkrypcją i notatkami. Wykorzystuje identyfikację mówcy i znaczniki czasu, aby zapewnić przejrzystość i organizację.

Możesz dodawać adnotacje do transkrypcji, podkreślać kluczowe punkty i udostępniać notatki członkom Teams. Funkcja archiwum z możliwością przeszukiwania zapewnia użytkownikom szybki dostęp do wcześniejszych dyskusji.

Najlepsze funkcje

Zezwalaj OtterPilot na automatyczne dołączanie do spotkań Zoom, Google Meet i Microsoft Teams w celu automatycznego tworzenia notatek ze spotkań, podsumowań i elementów działań

Uzyskiwanie odpowiedzi i generowanie zawartości, takiej jak e-maile i aktualizacje statusu, dzięki Otter AI Chat na wszystkich spotkaniach

Łączenie rozmów na żywo z aktualizacjami asynchronicznymi dzięki kanałom AI Channels

Otter limit

Występują błędy transkrypcji w przypadku szybkich mówców, osób z silnym akcentem, słów wypełniających lub nieregularnych wzorców mowy

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak wbudowane ankiety lub funkcje pytań i odpowiedzi podczas sesji na żywo

Ceny Otter

Free

Pro: $16.99/miesiąc za użytkownika

$16.99/miesiąc za użytkownika Business: 30 USD/miesiąc za użytkownika

30 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 250 recenzji)

4.4/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

💡 Pro Tip: Jako część praktykowania dobrego etykiety wirtualnych spotkań wycisz mikrofon, chyba że mówisz, aby zminimalizować hałas w tle i rozpraszanie uwagi.

13. RingCentral (najlepsza platforma komunikacyjna typu "wszystko w jednym ".)

przez RingCentral RingCentral to platforma komunikacyjna typu "wszystko w jednym", łącząca połączenia wideo, wiadomości i usługi telefoniczne. Integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i Microsoft Teams, dzięki czemu jest wszechstronnym wyborem dla różnych potrzeb organizacyjnych.

Platforma zapewnia dogłębną analitykę w celu śledzenia jakości połączeń, zaangażowania w spotkania i aktywności użytkowników, pomagając zespołom zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Ponadto RingCentral oferuje funkcje call center, takie jak automatyzacja dystrybucji połączeń, interaktywna odpowiedź głosowa (IVR) i analityka w celu poprawy wydajności obsługi klienta.

Najlepsze funkcje RingCentral

Generowanie transkrypcji i zamkniętych napisów podczas spotkania, a także podsumowań, najważniejszych wydarzeń i spostrzeżeń po spotkaniu

Dołączanie do spotkań z przeglądarek stacjonarnych i mobilnych oraz aplikacji mobilnych

Współpraca nad interaktywnymi tablicami i notatkami ze spotkań

Uzyskaj dynamiczną kontrolę hosta, poczekalnie i kompleksowe szyfrowanie dla bezpieczeństwa

RingCentral limit

Aplikacja na telefon jest trudna do ustawienia i zajmuje dużo czasu

Powolna integracja z Salesforce

Ceny RingCentral

Core: $30/miesiąc za użytkownika dla 1-5 użytkowników

$30/miesiąc za użytkownika dla 1-5 użytkowników Advanced: $35/miesiąc za użytkownika dla 1-5 użytkowników

$35/miesiąc za użytkownika dla 1-5 użytkowników Ultra: $45/miesiąc za użytkownika dla 1-5 użytkowników

Oceny i recenzje RingCentral

G2: 4.5/5 (ponad 900 recenzji)

4.5/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 350 recenzji)

🔍 Czy wiesz Typowy pracownik bierze udział w co najmniej 8 spotkań w tygodniu . W przypadku menedżerów i kadry kierowniczej liczba ta często się podwaja, ponieważ żonglują oni synchronizacjami teamów, sesjami planowania strategicznego i dyskusjami z klientami.

ClickUp: Narzędzie, które "spełni" wszystkie Twoje oczekiwania

Wraz z ewolucją aplikacji do spotkań, wybór odpowiedniej dla swojego zespołu jest ważniejszy niż kiedykolwiek.

Najlepsze aplikacje na spotkania muszą oferować unikalne funkcje i płynnie integrować się z istniejącymi narzędziami, zapewniając płynną komunikację i łatwe śledzenie elementów działań.

ClickUp wykracza poza podstawowe integracje, oferując konwergencję wszystkich narzędzi, których potrzebuje Twój zespół. Dzięki narzędziom takim jak ClickUp Meetings do usprawniania agend, ClickUp Docs do wspólnego sporządzania notatek i ClickUp Brain do analizy opartej na AI, zmienia sposób, w jaki zespoły planują, dokumentują i działają na podstawie wyników spotkań. Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś! ✅