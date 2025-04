Jak wykorzystać WhatsApp for Business CRM do usprawnienia operacji?

A gdybyś mógł spotkać się ze swoimi niestandardowymi klientami dokładnie tam, gdzie się znajdują - na WhatsApp?

Z prawie 3 miliardy użytkowników na całym świecie whatsApp to miejsce, w którym każdego dnia odbywają się prawdziwe rozmowy. Jest szybki, znajomy i godny zaufania, co czyni go idealnym narzędziem do usprawnienia interakcji z klientami.

Niezależnie od tego, czy chodzi o natychmiastowe odpowiedzi, spersonalizowane wsparcie czy szybkie udostępnianie plików, WhatsApp zmienił sposób, w jaki Business łączy się ze swoimi odbiorcami.

W tym artykule pokażemy, jak WhatsApp Business może uprościć cykl pracy, zmniejszyć presję i sprawić, że klienci będą bardziej zadowoleni niż kiedykolwiek.

60-sekundowe podsumowanie

WhatsApp Business oferuje skuteczne funkcje CRM

Umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym, udostępnianie multimediów i katalogów produktów

Ustawienie WhatsApp for Business CRM jest proste

Integracja z narzędziami CRM usprawnia cykl pracy i śledzenie danych niestandardowych klientów

Kluczowe wskazówki dotyczące korzystania z WhatsApp Business jako CRM

WhatsApp Business nie posiada zaawansowanych funkcji analitycznych, co ogranicza jego zastosowanie w przypadku większych firm o złożonych potrzebach w zakresie CRM

W przypadku zaawansowanych funkcji CRM, ClickUp oferuje konfigurowalne szablony, pulpity i automatyzację

Czym jest WhatsApp Business CRM?

WhatsApp Business CRM to idealne połączenie komunikacji i niestandardowego zarządzania klientami. Chociaż jest przeznaczony głównie dla małych i średnich firm, działa również jako CRM, pomagając zarządzać danymi klientów, interakcjami i zapytaniami.

Kluczowe funkcje

Profil biznesowy: Udostępnianie podstawowych informacji, takich jak dane kontaktowe, połączony link do strony internetowej i krótki opis firmy

szybkie odpowiedzi: Oszczędzaj czas dzięki gotowym odpowiedziom na często zadawane pytania, oszczędzając czas i wysiłek obu stron

Automatyzacja wiadomości: Ustawienie wiadomości powitalnych lub pożegnalnych, aby utrzymać zaangażowanie klientów, nawet gdy jesteś offline

etykiety: Z łatwością organizuj czaty w kategorie według statusów, typów, zapytań lub priorytetów klientów

Korzyści z używania WhatsApp Business jako CRM

Zobaczmy, jak WhatsApp Business może zmienić zarządzanie powiązaniami z klientami:

🌟 Usprawniona komunikacja z klientami

WhatsApp jest jedną z najczęściej używanych aplikacji do komunikacji z klientami

platform czatowych

na całym świecie, nie jest zaskoczeniem, że klienci preferują je do komunikacji Business.

Możliwość szybkiego wysyłania i odbierania wiadomości pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym, co jest niezbędne do zapewnienia doskonałej obsługi klienta. Natychmiastowe odpowiedzi na zapytania lub problemy pomagają budować poczucie bliskości, prowadząc do silniejszych relacji z klientami.

🌟 Bezproblemowa integracja cyklu pracy

Zamiast zarządzać wieloma platformami lub polegać na niekończących się arkuszach kalkulacyjnych, WhatsApp Business płynnie integruje się z istniejącym cyklem pracy. Działa bez wysiłku razem z innymi aplikacjami

Systemy CRM

i narzędzia do zarządzania projektami, centralizujące wszystkie dane klientów i komunikację w jednym miejscu.

W ten sposób można śledzić wszystko - od rozmów sprzedażowych po obsługę klienta - bez ciągłego przełączania się między aplikacjami.

🌟 Zwiększone zaangażowanie klientów

Konwersacyjny charakter WhatsApp sprawia, że jest on idealny do bardziej angażujących interakcji biznesowych. Możesz wysyłać zawartość multimedialną, taką jak obrazy, notatki głosowe i wideo, dzięki czemu komunikacja staje się bardziej osobista i interaktywna.

Ponadto WhatsApp umożliwia wysyłanie aktualizacji, promocji i powiadomień, zmieniając go w kluczowy kanał do utrzymywania zaangażowania i informowania klientów.

Jak używać WhatsApp Business jako CRM?

Gotowy, aby przekształcić swoje konto WhatsApp Business w pełnoprawne narzędzie CRM? Oto jak to zrobić.

Ustawienie WhatsApp dla Business

Utworzenie konta WhatsApp Business jest proste. Oto jak zacząć:

1. Zainstaluj aplikację WhatsApp Business: Pobierz ją z Google Play lub Apple App Store.

2. Zweryfikuj swój numer Business: Wprowadź swój służbowy numer telefonu, wybierz kraj i wprowadź 6-cyfrowy kod wysłany przez WhatsApp. Aby dodać kontakty do konta WhatsApp Business, włącz dostęp aplikacji do kontaktów urządzenia.

3. Wprowadź informacje o swoim biznesie: Przejdź do Ustawienia > Narzędzia biznesowe > Profil, aby wprowadzić nazwę firmy, kategorię, zdjęcie profilowe, adres i opis. Upewnij się, że opis jest angażujący, aby przyciągnąć niestandardowych klientów.

Zaktualizuj swój profil WhatsApp Business

4. Poznaj narzędzia biznesowe: Wejdź w Ustawienia > Narzędzia biznesowe, aby uzyskać dostęp do funkcji takich jak etykiety, katalogi produktów, krótkie połączenia i automatyczne wiadomości. Narzędzia te pomagają usprawnić interakcje z klientami bezpośrednio w aplikacji.

Lepsza komunikacja dzięki funkcjom takim jak etykiety i automatyczne wiadomości

WhatsApp Business może działać jako prosty CRM, umożliwiając organizowanie i zarządzanie interakcjami z klientami bezpośrednio w aplikacji. Aby jednak w pełni wykorzystać jego potencjał, warto rozważyć integrację z dedykowanymi narzędziami CRM innych firm.

Integracja oprogramowania CRM z WhatsApp

Integracja CRM

umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji, takich jak śledzenie danych klientów, analizowanie wskaźników komunikacji i synchronizowanie interakcji między zespołami.

Oto jak zacząć:

1. Ustawienie WhatsApp Business API: Pozwala to firmom na połączenie WhatsApp z zewnętrznymi systemami CRM. Aby rozpocząć, należy ubiegać się o dostęp do API za pośrednictwem dostawcy rozwiązań biznesowych (BSP), takiego jak Twilio, 360dialog lub zatwierdzeni partnerzy Meta.

2. Wybierz CRM: Wybierz CRM, który zapewnia integrację WhatsApp natywnie lub za pośrednictwem narzędzi integracyjnych innych firm. Niektóre popularne opcje CRM obejmują ClickUp, HubSpot i Salesforce.

3. Połączenie CRM z API WhatsApp: Użyj oprogramowania pośredniczącego innych firm, takiego jak Zapier, Make (dawniej Integromat) lub wtyczek specyficznych dla CRM, aby połączyć WhatsApp ze swoim CRM. Niektóre CRM mogą również oferować opcje bezpośredniej integracji API, dzięki czemu proces ten przebiega sprawniej.

4. Niestandardowa integracja: Ustaw cykle pracy, które zarządzają konwersacjami WhatsApp bezpośrednio w CRM. Obejmuje to:

✅ Automatyczne rejestrowanie niestandardowych interakcji z klientami

✅ Przypisywanie potencjalnych klientów do odpowiednich przedstawicieli handlowych

korzystanie z szablonów czatu w celu zachowania spójności komunikatów

5. Automatyzacja i optymalizacja: Automatyzacja zadań, takich jak wysyłanie przypomnień, działań następczych i powiadomień za pośrednictwem WhatsApp. Korzystaj z analiz generowanych przez integrację CRM, aby śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak czas odpowiedzi, wydajność wiadomości i ogólne zaangażowanie klientów.

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące skutecznego korzystania z WhatsApp Business jako CRM

Oto jak wykorzystać WhatsApp Business jako CRM, aby zapewnić niestandardową obsługę klienta:

Wykorzystaj zautomatyzowane wiadomości i szablony

Gdy obsługujesz wiele codziennych zapytań, automatyzacja staje się niezbędna. WhatsApp CRM pozwala uprościć komunikację dzięki funkcjom takim jak szybkie odpowiedzi i automatyzacja

wiadomości Business

.

Zobaczmy, jak to zrobić:

💬 Ustawienie wiadomości powitalnej: Pierwsze wrażenie ma znaczenie. Powitaj nowych klientów przyjazną wiadomością, która nada ton ciepłej interakcji. Możesz dołączyć wezwanie do działania, aby zachęcić do natychmiastowego działania, takiego jak przeglądanie katalogu produktów lub rezerwacja spotkania.

Przykład: Cześć [Imię klienta]! witamy w [Your Business Name]. Cieszymy się, że tu jesteś! Sprawdź nasz katalog produktów tutaj: [Link] lub umów się na spotkanie już dziś: [Link]. Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc!

🤖 Korzystaj z automatycznych odpowiedzi na typowe zapytania: Klienci często zadają powtarzające się pytania, takie jak "Kiedy moje zamówienie zostanie dostarczone?" lub "Jakie są godziny pracy?"

Zaoszczędź czas, tworząc szablony FAQ, aby odpowiedzieć na takie powtarzające się pytania. Te wstępnie ustawione odpowiedzi zapewniają klientom natychmiastowe odpowiedzi bez konieczności ręcznej interwencji.

Przykład: Dziękujemy za kontakt! Twoje zamówienie zostanie dostarczone w ciągu 3-5 dni roboczych. można je śledzić tutaj: [link do śledzenia]. Daj nam znać, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy!

⭕ Wykorzystaj wiadomości wychodzące: W godzinach wolnych od pracy używaj wiadomości wychodzących, aby poinformować klientów, że odpowiesz później. Możesz nawet dołączyć opcje samoobsługi, takie jak połączone z FAQ lub chatbotem dla podstawowych zapytań.

Przykład: Cześć, dziękujemy za kontakt! Nasza strona jest obecnie zamknięta, ale nasza sekcja FAQ może być pomocna: [link]. Odpowiemy do jutra do 9 rano.

💡 Pro Tip: Możesz również kierować klientów do bieżących ofert, aby utrzymać ich zaangażowanie podczas oczekiwania!

Przykład: Obecnie jesteśmy offline, ale wrócimy o 9 rano. W międzyczasie sprawdź naszą wyprzedaż z okazji Czarnego Piątku: [Link]

Używaj etykiet do organizowania kontaktów

Etykiety WhatsApp Business umożliwiają oznaczanie czatów kolorami, co ułatwia zarządzanie dużą liczbą zapytań lub kampanii.

Uprość zarządzanie czatem dzięki etykietom w WhatsApp Business

Oto jak efektywnie z nich korzystać:

Kategoryzuj kontakty: Przypisuj jasne, konkretne etykiety, takie jak Nowy potencjalny klient, Kontynuacja, Oczekujący na płatność lub Klient VIP, aby segmentować kontakty na podstawie ich interakcji lub statusu

Przypisuj jasne, konkretne etykiety, takie jak Nowy potencjalny klient, Kontynuacja, Oczekujący na płatność lub Klient VIP, aby segmentować kontakty na podstawie ich interakcji lub statusu Priorytetyzuj zadania: Filtruj czaty według etykiet, aby szybko zidentyfikować pilne zadania lub działania następcze. Na przykład, skup się na czatach "Follow-Up", aby ponownie zaangażować potencjalnych klientów i "Payment Pending", aby zakończyć transakcje

Filtruj czaty według etykiet, aby szybko zidentyfikować pilne zadania lub działania następcze. Na przykład, skup się na czatach "Follow-Up", aby ponownie zaangażować potencjalnych klientów i "Payment Pending", aby zakończyć transakcje Śledzenie wyników kampanii: Grupuj niestandardowych klientów według zaangażowania w kampanię za pomocą etykiet takich jak "Kampania A - Zainteresowany" lub "Kampania B - Zakupiony", aby śledzić wyniki wysiłków marketingowych

Wskazówka dla profesjonalistów: Łącz etykiety z listami emisyjnymi w celu wysyłania spersonalizowanych wiadomości do określonych grup klientów bez konieczności tworzenia nowych grup.

przykład: Internetowy sklep z kosmetykami do pielęgnacji skóry nadaje etykietę "Pierwszy zakup" lub "Częste zakupy" Po wprowadzeniu na rynek nowego produktu, klienci "First Purchase" otrzymują kod rabatowy na następny zakup, podczas gdy klienci "Frequent Shoppers" uzyskują wcześniejszy dostęp do wyprzedaży i ekskluzywnych ofert.

Śledzenie danych i interakcji z klientami

CRM jest tylko tak dobry, jak jego zdolność do pomocy w lepszym zrozumieniu i obsłudze niestandardowych klientów. Użyj WhatsApp do gromadzenia i organizowania danych klientów, jednocześnie śledząc interakcje.

Oto jak to zrobić:

Prowadzenie historii czatów: WhatsApp Business umożliwia przechowywanie i przeglądanie wcześniejszych interakcji z klientami. Możesz śledzić często zadawane pytania, problemy lub opinie, aby ulepszać swoje produkty i usługi

WhatsApp Business umożliwia przechowywanie i przeglądanie wcześniejszych interakcji z klientami. Możesz śledzić często zadawane pytania, problemy lub opinie, aby ulepszać swoje produkty i usługi Wykorzystaj statystyki : WhatsApp Business zapewnia podstawową analitykę, która pomaga dostawcom śledzić kluczowe wskaźniki wiadomości, takie jak wiadomości wysłane, dostarczone, odebrane i przeczytane. Pozwala to firmom mierzyć skuteczność swoich wysiłków komunikacyjnych, rozumieć poziomy zaangażowania klientów i identyfikować wszelkie potencjalne problemy (np. awarie dostawy lub niskie wskaźniki odczytu)

: WhatsApp Business zapewnia podstawową analitykę, która pomaga dostawcom śledzić kluczowe wskaźniki wiadomości, takie jak wiadomości wysłane, dostarczone, odebrane i przeczytane. Pozwala to firmom mierzyć skuteczność swoich wysiłków komunikacyjnych, rozumieć poziomy zaangażowania klientów i identyfikować wszelkie potencjalne problemy (np. awarie dostawy lub niskie wskaźniki odczytu) Synchronizuj dane z narzędziem CRM: Korzystaj z integracji z ClickUp, HubSpot lub Salesforce, aby śledzić preferencje klientów, skargi i historię zakupów

Korzystaj z funkcji oznaczania wiadomości gwiazdką w WhatsApp, aby wyróżnić krytyczne informacje o kliencie, takie jak szczegóły dostawy lub pilne prośby. Wyeksportuj te oznaczone wiadomości do głównego systemu CRM w celu łatwego odniesienia.

przykład: Biuro podróży używa WhatsApp Business do potwierdzania rezerwacji i śledzenia preferencji klientów (np. miejsca przy przejściu lub posiłki wegetariańskie). Po zsynchronizowaniu z systemem CRM może przydzielać agentom kolejne zadania, upewniając się, że wszystkie specjalne życzenia zostały spełnione przed podróżą klienta.

Limity WhatsApp Business CRM

Chociaż WhatsApp Business jest użytecznym narzędziem, nie jest pozbawiony limitów.

Limit narzędzi analitycznych

W przeciwieństwie do niektórych pełnoprawnych systemów CRM, WhatsApp Business nie posiada zaawansowanych narzędzi do analizy i raportowania. Może to utrudniać śledzenie szczegółowych wskaźników, takich jak zadowolenie klientów, skuteczność kampanii lub wskaźniki odpowiedzi.

Wyzwania związane ze skalowalnością

WhatsApp Business CRM jest przeznaczony dla małych i średnich firm, więc może mieć trudności ze skalowaniem z dużymi bazami klientów lub złożonymi cyklami pracy. Większe firmy mogą potrzebować bardziej zaawansowanych systemów do obsługi większych teamów i bardziej skomplikowanych procesów

Procesy CRM

.

Dlatego dla firm poszukujących bardziej niezawodnych funkcji, odkrywanie

Alternatywy dla WhatsApp

z zaawansowanymi funkcjami CRM mogą być kluczem do utrzymania się na rynku.

Dlaczego warto wybrać ClickUp dla CRM?

Zarządzanie wieloma narzędziami CRM może być przytłaczające - rozłączone dane, pominięte działania następcze i czas zmarnowany na przełączanie się między aplikacjami. Trudno jest być na bieżąco z niestandardowymi potrzebami klientów, gdy wszystko jest rozproszone.

W tym miejscu ClickUp wchodzi.

Nie służy on tylko do zarządzania projektami; jest to potężny

Oprogramowanie do zarządzania projektami CRM

które ujednolica zarządzanie projektami, śledzenie projektów, udostępnianie dokumentów i przechowywanie danych w jednym miejscu.

Dzięki automatycznym przypomnieniom, niestandardowym pulpitom i płynnej integracji narzędzi, bycie na bieżąco z interakcjami z klientami nigdy nie było łatwiejsze. To CRM, ale lepszy. dowiedz się, jak ustawić niestandardowy CRM w obszarze roboczym ClickUp

Efektywnie zarządzaj relacjami z klientami podczas śledzenia zadań i projektów w ClickUp CRM

Dzięki wysoce elastycznemu

15+ niestandardowych widoków w ClickUp

zarządzanie relacjami z klientami i sprzedażą staje się bezproblemowe.

The

Widok tablicy Kanban

zapewnia przejrzystą wizualizację stanu każdej transakcji lub projektu, ułatwiając śledzenie postępów na różnych scenach procesu sprzedaży. Aby uzyskać bardziej szczegółowe zarządzanie zadaniami i uporządkowane dane, można skorzystać z aplikacji

Widok listy

oferuje wydajny układ.

Co więcej, jeśli szukasz wglądu w dane liczbowe lub widoku z lotu ptaka na swoje projekty, widok

Widok tabeli

stanowi doskonałe rozwiązanie.

Bez względu na cykl pracy, wszechstronne widoki ClickUp pomogą Ci być na bieżąco ze wszystkim.

Organizuj i wizualizuj informacje o klientach i status projektu za pomocą niestandardowych widoków w ClickUp

Pulpity ClickUp

łączą wszystkie dane klientów w jeden interaktywny widok w czasie rzeczywistym. Dzięki ponad 50 widżetom do wyboru można łatwo wyświetlać istotne wskaźniki, takie jak prognozy przychodów, wartość życiowa klienta i współczynniki konwersji sprzedaży.

Wizualizuj dane CRM, pipeline sprzedaży i wydajność zespołu na pierwszy rzut oka za pomocą ClickUp Dashboards

To nie wszystko!

Automatyzacja ClickUp

jeszcze bardziej zmniejsza obciążenie powtarzalnymi zadaniami, czyniąc cykle pracy bardziej wydajnymi. Zadania są automatycznie przypisywane w miarę postępu, a wyzwalacze powiadamiają zespoły lub klientów o ważnych zmianach.

Usprawnij swój cykl pracy dzięki ustawieniu automatyzacji ClickUp dla powtarzalnych zadań i przydzielania zadań

Przyjrzyjmy się tym przykładom:

Wyzwalacz automatyzacji Skrypt akcji Przykład przypadku użyciaCRM Kiedy tworzone jest zadanie Wyślij e-mail do przypisanego przedstawiciela handlowego ze szczegółami zadania ClickUp automatycznie wysyła e-mail ze wszystkimi istotnymi informacjami do przypisanego przedstawiciela Kiedy zmienia się status Zmień osobę przypisaną i powiadom ją e-mailem Kiedy zadanie propozycji sprzedaży przechodzi do "Wymagane zatwierdzenie", ClickUp ponownie przypisuje je do kierownika działu w celu ostatecznego przeglądu i zatwierdzenia Jeśli pole niestandardowe "Priorytet" zmieni się ze "Średniego" na "Wysoki", ClickUp CRM doda komentarz informujący zespół o eskalacji

Mówiąc o komunikacji,

E-mail ClickUp'a

pozwala wysyłać aktualizacje projektów, komunikować się z klientami i zarządzać wątkami e-mail z poziomu aplikacji

ClickUp CRM

. Dodatkowo, możesz połączyć wiadomości e-mail z konkretnymi zadaniami, zapewniając, że cała komunikacja związana z zadaniem lub projektem jest zorganizowana w jednym miejscu.

Członkowie Teams mogą rozmawiać o zadaniach, aktualizacjach i potrzebach klientów bezpośrednio w aplikacji

ClickUp Chat

. Dzięki temu rozmowy są szybkie i skoncentrowane - bez przełączania się między różnymi aplikacjami.

Bądź na bieżąco z całą komunikacją z klientami i zespołem dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi ClickUp Chat

Możesz również tworzyć i zarządzać zadaniami bezpośrednio w ramach Czatu. Na przykład, podczas omawiania potrzeb klienta, natychmiast przekształcaj wiadomości w zadania, zapewniając śledzenie działań następczych i elementów akcji bez opuszczania czatu.

Porada profesjonalisty:

ClickUp Brain

działa jak inteligentny asystent, który pomaga wyszukiwać i pobierać informacje związane z zadaniem, odpowiedzi na pytania lub poprzednie rozmowy. Pozwala to zaoszczędzić czas, dostarczając istotnych informacji dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Co więcej, ClickUp jest skarbnicą darmowych, gotowych do użycia aplikacji

Szablonów CRM

.

The

Szablon ClickUp CRM

to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami, relacjami z klientami i potokiem sprzedaży na jednej scentralizowanej platformie. Zaprojektowany dla początkujących, ten gotowy do użycia i w pełni konfigurowalny folder pozwala rozpocząć pracę w kilka sekund, przy minimalnym wymaganym ustawieniu.

Dostarcza również wiele widoków do zarządzania leadami i niestandardowymi interakcjami z klientami:

Widok kalendarza: Mapa kluczowych dat, takich jak działania następcze, odnowienie umowy lub rozpoczęcie kampanii. przykład:_ Teams ds. sprzedaży mogą zaplanować cotygodniowe spotkania z potencjalnymi klientami, aby utrzymać dynamikę sprzedaży

Mapa kluczowych dat, takich jak działania następcze, odnowienie umowy lub rozpoczęcie kampanii. przykład:_ Teams ds. sprzedaży mogą zaplanować cotygodniowe spotkania z potencjalnymi klientami, aby utrzymać dynamikę sprzedaży Widok dokumentów: Oszczędzaj czas, przechowując umowy, propozycje lub dokumenty w jednym miejscu. przykład:_ Niezależny projektant może przechowywać informacje zwrotne od klientów i rezultaty swojej pracy w łatwo dostępnym miejscu

Oszczędzaj czas, przechowując umowy, propozycje lub dokumenty w jednym miejscu. przykład:_ Niezależny projektant może przechowywać informacje zwrotne od klientów i rezultaty swojej pracy w łatwo dostępnym miejscu Widok listy: Organizuj potencjalnych klientów, informacje kontaktowe i sceny transakcji na przejrzystej, przewijanej liście. przykład:_ Agenci nieruchomości mogą śledzić potencjalnych nabywców, preferencje dotyczące nieruchomości i harmonogramy spotkań

Dodatkowo, niestandardowe statusy ułatwiają sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się każda transakcja:

Zamknięte[Won]: Oznacz transakcje, które trafiły w dziesiątkę i skup się na wdrażaniu klientów

Oznacz transakcje, które trafiły w dziesiątkę i skup się na wdrażaniu klientów Zamknięte [Stracone]: Śledzenie utraconych szans i dodawanie notatek w celu ulepszenia przyszłych ofert. przykład:_ Agencja marketingowa może oznaczać etykietą powody takie jak "problemy budżetowe" lub "preferowany konkurent" w celu późniejszego usprawnienia działań.

Można również użyć

Szablon CRM firmy ClickUp

aby poprawić relacje z klientami poprzez śledzenie potencjalnych klientów i szans, centralizację informacji kontaktowych i ustalanie priorytetów zadań w oparciu o scenę sprzedaży w celu lepszego zarządzania.

Ponadto

Szablon ClickUp Sales CRM

pozwala zorganizować zespół sprzedaży, usprawnia śledzenie wyników i zapewnia widoczność interakcji z niestandardowymi klientami. Pomaga również identyfikować potencjalnych klientów, szybciej zamykać transakcje i podejmować inteligentne decyzje oparte na danych.

Przejmij kontrolę nad powiązaniami z klientami dzięki ClickUp

WhatsApp Business świetnie nadaje się do szybkich rozmów, ale jeśli chodzi o zarządzanie relacjami z klientami na większą skalę, nie spełnia swojej roli. To właśnie tutaj ClickUp CRM wkracza do akcji.

Dzięki niestandardowym widokom możesz organizować dane klientów dokładnie tak, jak chcesz. Chcesz śledzić potencjalnych klientów lub zobaczyć, jak radzi sobie Twój zespół? Pulpity zapewniają przejrzysty obraz procesu sprzedaży i postępów - wszystko na pierwszy rzut oka.

Ustawienie? To proste. Darmowe szablony CRM od ClickUp pomogą Ci rozpocząć pracę. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym teamem, czy też szybko się rozwijasz, szablony te są gotowe do uporządkowania potencjalnych klientów, transakcji i danych klientów.

Podczas gdy WhatsApp Business obsługuje szybkie czaty, ClickUp zapewnia narzędzia do budowania trwałych relacji z klientami i skalowania wysiłków bez chaosu.

