13 najlepszych bezpiecznych aplikacji do obsługi wiadomości

Przy tak dużej stawce w naszych cyfrowych rozmowach, potrzeba bezpiecznych aplikacji do przesyłania wiadomości nigdy nie była bardziej widoczna.

Narzędzia te oferują coś więcej niż tylko funkcję czatu - zostały stworzone w celu ochrony prywatności, blokując dane, aby tylko Ty i zamierzony odbiorca mieli do nich dostęp.

Zapoznajmy się z najlepszymi aplikacjami do bezpiecznego przesyłania wiadomości, które oddają kontrolę w twoje ręce 🛡️

🕰️ 60-sekundowe podsumowanie

ClickUp (najlepsze narzędzie do współpracy typu "wszystko w jednym") WhatsApp (najlepsza darmowa aplikacja do przesyłania wiadomości) Threema (najlepsza do anonimowego przesyłania wiadomości) Signal (najlepsza prywatność open source) Telegram (najlepszy dla dużych grup i kanałów) Messenger (najlepszy dla użytkowników Facebooka) Wire (najlepszy do współpracy biznesowej) Sesja (najlepsza dla zdecentralizowanej prywatności) Line (najlepsza do integracji społecznościowej) iMessage (najlepsze dla użytkowników Apple) Dust (najlepszy dla efemerycznych wiadomości) Briar (najlepszy do przesyłania wiadomości offline) Google Messages (najlepsze do integracji z RCS)

**Czego należy szukać w bezpiecznych aplikacjach do przesyłania wiadomości?

Wybierając bezpieczną aplikację do platforma czatu szukaj następujących funkcji, aby zagwarantować, że twoja komunikacja jest bezpieczna i prywatna:

Szyfrowanie end-to-end: Szukaj aplikacji, które oferują szyfrowanie end-to-end, aby zapewnić, że tylko ty i odbiorca możecie odczytać wszystkie wiadomości

Szukaj aplikacji, które oferują szyfrowanie end-to-end, aby zapewnić, że tylko ty i odbiorca możecie odczytać wszystkie wiadomości Uwierzytelnianie dwuskładnikowe: Priorytetowo traktuj aplikacje z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA), aby dodać dodatkową warstwę bezpieczeństwa i zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi

Priorytetowo traktuj aplikacje z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA), aby dodać dodatkową warstwę bezpieczeństwa i zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi Samoniszczące się wiadomości: Wybieraj aplikacje, które pozwalają na wysyłanie wiadomości, które znikają po ustawionym czasie, zapewniając, że po rozmowach nie pozostanie żaden ślad

Wybieraj aplikacje, które pozwalają na wysyłanie wiadomości, które znikają po ustawionym czasie, zapewniając, że po rozmowach nie pozostanie żaden ślad Brak rejestrowania danych: Szukaj aplikacji, które nie rejestrują wiadomości ani nie przechowują danych, zapewniając ci spokój ducha i prywatność

Szukaj aplikacji, które nie rejestrują wiadomości ani nie przechowują danych, zapewniając ci spokój ducha i prywatność Wsparcie wieloplatformowe: Upewnij się, że aplikacja działa płynnie na urządzeniach mobilnych i komputerowych, zachowując przy tym silne funkcje bezpieczeństwa

Upewnij się, że aplikacja działa płynnie na urządzeniach mobilnych i komputerowych, zachowując przy tym silne funkcje bezpieczeństwa Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybieraj bezpieczne aplikacje do przesyłania wiadomości, które oferują prosty, intuicyjny interfejs, ułatwiający nawigację przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa na pierwszym miejscu

13 najlepszych aplikacji do bezpiecznego przesyłania wiadomości

Przy tak wielu dostępnych aplikacjach do przesyłania wiadomości, znalezienie odpowiedniej do bezpiecznej i prywatnej komunikacji może wydawać się przytłaczające.

Niezależnie od tego, czy rozmawiasz o poufnych szczegółach Businessu, czy po prostu chcesz mieć spokój dla komunikacji w Teams wybór odpowiedniej aplikacji jest kluczowy.

Zapoznajmy się z 13 najlepszymi aplikacjami do bezpiecznego przesyłania wiadomości. 👇

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do współpracy typu "wszystko w jednym") ClickUp to coś więcej niż tylko narzędzie do przesyłania wiadomości - to kompleksowe rozwiązanie do płynnej komunikacji i zarządzania projektami.

W przeciwieństwie do samodzielnych aplikacje do przesyłania wiadomości biznesowych clickUp łączy w sobie kompleksową platformę wydajności i pracy z narzędziem do komunikacji i współpracy ClickUp Chat .

Minęły czasy przełączania się między aplikacjami, utraty kontekstu lub kopiowania i wklejania informacji.

Dzięki ClickUp Chat konwersacje odbywają się równolegle z pracą, utrzymując wszystko w synchronizacji i ograniczając nieefektywność - jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i ochronę wiadomości.

Utrzymywanie połączenia z zespołem nigdy nie było łatwiejsze. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybką aktualizację, czy głębokie zagłębienie się w szczegóły, wiadomości w czasie rzeczywistym zapewniają przepływ konwersacji. A dzięki czatom wątkowym łatwo jest śledzić każdy wątek bez utraty kontekstu.

Co sprawia, że jest jeszcze lepiej? Możesz przekształcić czaty w działania od razu. Połącz wiadomości z zadaniami, twórz nowe zadania bezpośrednio z konwersacji i upewnij się, że każdy świetny pomysł prowadzi do wyników - a wszystko to bez opuszczania ClickUp.

Centralne powiadomienia pozwolą Ci być na bieżąco, a funkcje AI, takie jak automatyczne tworzenie zadań i podsumowania wiadomości, pomogą Ci pracować mądrzej i szybciej.

Czat oferuje również możliwość ustawienia go jako publicznego lub prywatnego, dzięki czemu rozmowy są dostępne dla właściwych osób.

Przyjazne przypomnienie: W ClickUp ustawienie czatu jako prywatnego automatycznie ustawia również powiązaną z nim przestrzeń, folder lub listę jako prywatne, zapewniając spójne uprawnienia dostępu w całym obszarze roboczym. ClickUp Przypisywanie komentarzy wypełnia lukę między dyskusjami a ich realizacją, przekształcając komentarze w wykonalne zadania. Zamiast polegać na działaniach następczych lub osobnych przypomnieniach, możesz przypisywać komentarze bezpośrednio do członków zespołu, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność.

Załącz klipy ClickUp do określonych zadań, aby zapewnić połączenie wiadomości z właściwym kontekstem ClickUp Clips sprawia, że potężny oprogramowanie do udostępniania ekranu . Umożliwia nagrywanie i udostępnianie klipów audio i wideo bezpośrednio w obszarze roboczym, dzięki czemu komunikacja jest szybsza i bardziej dynamiczna.

Najlepsze funkcje ClickUp

Usprawnij komunikację: Przechowuj wszystkie rozmowy w jednym miejscu - integrując czaty, zadania i projekty dla łatwego dostępu i kontekstu

Przechowuj wszystkie rozmowy w jednym miejscu - integrując czaty, zadania i projekty dla łatwego dostępu i kontekstu Integracja z zadaniami: Połącz zadania bezpośrednio z konwersacjami, eliminując potrzebę kopiowania i wklejania

Połącz zadania bezpośrednio z konwersacjami, eliminując potrzebę kopiowania i wklejania Niestandardowe powiadomienia: Dostosuj ustawienia powiadomień, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi i skupić się na ważnych rozmowach i aktualizacjach

Dostosuj ustawienia powiadomień, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi i skupić się na ważnych rozmowach i aktualizacjach Wykorzystaj aktualizacje oparte na AI: Bądź na bieżąco dzięki generowanym przez AI podsumowaniom ważnych rozmów, które mogłeś przegapić

Bądź na bieżąco dzięki generowanym przez AI podsumowaniom ważnych rozmów, które mogłeś przegapić Udzielaj angażujących informacji zwrotnych: Nagrywaj i udostępniaj klipy audio lub wideo w obszarze roboczym, aby wyjaśniać pomysły, przekazywać informacje zwrotne lub udostępniać aktualizacje w bardziej dynamiczny i zwięzły sposób

Nagrywaj i udostępniaj klipy audio lub wideo w obszarze roboczym, aby wyjaśniać pomysły, przekazywać informacje zwrotne lub udostępniać aktualizacje w bardziej dynamiczny i zwięzły sposób Nadawanie priorytetów elementom działań: Filtrowanie przypisanych wiadomości w FollowUps, aby skupić się na zadaniach wymagających uwagi i uniknąć śledzenia kluczowych decyzji

ClickUp limit

Ze względu na rozszerzenie funkcji, aplikacja jest nieco trudna do opanowania dla nowych użytkowników

Aplikacja mobilna jest mniej responsywna niż pulpit

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. WhatsApp (najlepsza darmowa aplikacja do przesyłania wiadomości)

przez ResearchGate WhatsApp to znana na całym świecie aplikacja do przesyłania wiadomości, która zapewnia wsparcie dla tekstu, udostępniania multimediów, połączeń głosowych i wideo. Zapewnia płynną obsługę na platformach mobilnych i stacjonarnych, umożliwiając użytkownikom łatwą synchronizację czatów.

Dodając do tego łatwość obsługi i ogromną bazę użytkowników, łatwo zrozumieć, dlaczego ta szyfrowana aplikacja do przesyłania wiadomości jest popularna zarówno w przypadku czatów osobistych, jak i rozmów związanych z pracą.

Najlepsze funkcje WhatsApp

Tworzenie czatów grupowych w celu ułatwienia komunikacji z wieloma uczestnikami

Ustawienie aktualizacji statusu, które znikają po 24 godzinach, aby dzielić się chwilami z kontaktami

Szyfrowanie wiadomości przy użyciu kompleksowego szyfrowania w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji

Włącz weryfikację dwuetapową dla dodatkowego bezpieczeństwa

Kontroluj ustawienia prywatności, aby zarządzać widocznością swojego zdjęcia profilowego, statusu i ostatnio widzianych informacji

Limity WhatsApp

Rozmiar przesyłanego pliku jest limitowany do 100 MB, co ogranicza udostępnianie większych plików

Aplikacja nie może być używana na wielu telefonach jednocześnie

Czaty grupowe mają limit uczestników, który może nie spełniać potrzeb dużych społeczności

Cennik WhatsApp

WhatsApp: Free

Free WhatsApp Business: Free

Oceny i recenzje WhatsApp

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (15,865+ recenzji)

💡 Pro Tip: Śledź etykieta czatu w pracy zachowując profesjonalizm, zwięzłość i szacunek we wszystkich wiadomościach. Unikaj nadużywania emotikonów lub nieformalnego języka, chyba że jest to odpowiednie dla kultury Twojego zespołu.

3. Threema (najlepsza do anonimowego przesyłania wiadomości)

przez Threema Threema to aplikacja do przesyłania wiadomości stawiająca na prywatność, zaprojektowana z myślą o użytkownikach ceniących sobie anonimowość. Nie wymaga ona podawania danych osobowych, takich jak numer telefonu czy adres e-mail, do zrobienia ustawienia konta, zamiast tego opierając się na unikalnym identyfikatorze Threema ID.

Dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i braku zależności od usług w chmurze, Threema zapewnia bezpieczną i prywatną komunikację komunikatory internetowe w mojej pracy .

Trzy najlepsze funkcje

Szyfrowanie wiadomości w celu zachowania prywatności i poufności

Weryfikacja tożsamości kontaktów poprzez skanowanie kodów QR

Kontrola dostępu do książki adresowej, synchronizacja kontaktów tylko w razie potrzeby

Przechowywanie danych lokalnie na urządzeniu, unikając zależności od chmury

Prywatne czaty grupowe zabezpieczone solidnymi standardami szyfrowania

Treema limit

Wymaga jednorazowej płatności, w przeciwieństwie do darmowych konkurentów

Mniejsza baza użytkowników w porównaniu do popularnych aplikacji do przesyłania wiadomości

Ceny Treema

Threema Praca

Essential: $2.00/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$2.00/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Advanced: $2.50/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$2.50/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Profesjonalny: 3,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Threema Broadcast

Broadcast 15: $6.00/miesiąc (15 odbiorców)

$6.00/miesiąc (15 odbiorców) Broadcast 50: $11.00/miesiąc (50 odbiorców)

$11.00/miesiąc (50 odbiorców) Broadcast 100: $19.00/miesiąc (100 odbiorców)

$19.00/miesiąc (100 odbiorców) Broadcast 500: $91.00/miesiąc (500 odbiorców)

$91.00/miesiąc (500 odbiorców) Broadcast 1000: $170.00/miesiąc (1000 odbiorców)

$170.00/miesiąc (1000 odbiorców) Broadcast Unlimited: $285.00/miesiąc

Trzy oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Regularnie monitoruj aktywność swojego konta, aby wychwycić wszelkie oznaki nieautoryzowanego dostępu lub nietypowych wiadomości.

4. Signal (najlepszy do ochrony prywatności)

przez Snap Store Signal to narzędzie komunikacji w miejscu pracy zaprojektowane z myślą o prywatności. Wykorzystuje zaawansowane protokoły szyfrowania do zabezpieczenia komunikacji i zachowuje minimalne metadane, zapewniając anonimowość użytkownika.

Narzędzie to jest popularne wśród entuzjastów prywatności ze względu na swój otwarty kod źródłowy i commit do przejrzystości.

Najlepsze funkcje

Szyfrowanie wiadomości, połączeń głosowych i wideo w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji

Weryfikacja kontaktów za pomocą unikalnych numerów bezpieczeństwa

Dodaj kreatywny akcent do swoich rozmów, tworząc i udostępniając niestandardowe, zaszyfrowane naklejki

Znikające wiadomości dla większej poufności

Udostępnianie kodu open-source w celu umożliwienia niezależnych audytów

Sygnalizacja limitów

Brak wbudowanej kopii zapasowej lub łatwej metody przesyłania historii wiadomości między urządzeniami

Brak możliwości korzystania z aplikacji na wielu urządzeniach jednocześnie

Limit popularności w porównaniu do aplikacji głównego nurtu, co może ograniczać komunikację z innymi

Cena Signal

Free

Oceny i recenzje sygnałów

G2: 4.4/5 (440+ recenzji)

4.4/5 (440+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

💡 Pro Tip: Wyłącz podgląd wiadomości na ekranie blokady, aby zachować prywatność, zwłaszcza w miejscach publicznych lub gdy urządzenie jest odblokowane.

5. Telegram (najlepszy dla dużych grup i kanałów)

przez Klub Windows Telegram to oparta na chmurze aplikacja do przesyłania wiadomości oferująca zaawansowane funkcje zarówno do użytku osobistego, jak i profesjonalnego. Oferuje wsparcie dla masowych czatów grupowych, szyfrowanie end-to-end dla tajnych czatów i wiele niestandardowych opcji.

Solidne narzędzia prywatności i dostępność na różnych urządzeniach sprawiają, że jest to świetna opcja dla użytkowników, którzy potrzebują elastyczności i bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Telegrama

Prowadzenie czatów grupowych z maksymalnie 200 000 uczestników

Korzystanie z tajnych czatów z samozniszczalnymi wiadomościami dla dodatkowego bezpieczeństwa

Blokowanie aplikacji za pomocą kodu PIN lub uwierzytelniania biometrycznego

Połączenie przez serwery proxy w celu zwiększenia anonimowości

Limity Telegramu

Samoniszczące się wiadomości są limitowane tylko do tajnych czatów

Dane powstania konta nie wymagają weryfikacji, co może prowadzić do zrobienia fałszywych kont

Niektóre zaawansowane funkcje nie mają oficjalnego wsparcia, co utrudnia korzystanie z nich

Ceny Telegram

Free

Oceny i recenzje telegramów

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (6,315+ recenzji)

Pro Tip: Użyj rozmowy przy chłodnicy wody aby budować relacje poprzez omawianie lekkich, integracyjnych tematów, takich jak hobby, bieżące wydarzenia lub plany weekendowe. Unikaj drażliwych lub kontrowersyjnych tematów, aby utrzymać pozytywną i przyjazną atmosferę.

6. Messenger (najlepszy dla użytkowników Facebooka)

przez TechCrunch Messenger, opracowany przez Meta, to wszechstronna aplikacja do przesyłania wiadomości oferująca komunikację tekstową, głosową i wideo. Bezproblemowo integruje się z Facebookiem i Instagramem, umożliwiając użytkownikom połączenie na różnych platformach.

Podczas gdy Messenger oferuje funkcje takie jak znikające wiadomości i interaktywne narzędzia, jego reklamy i zagracony interfejs mogą zniechęcać do korzystania z niego.

Najlepsze funkcje Messengera

Ukrywanie potwierdzeń przeczytania i widok wiadomości bez powiadamiania nadawcy

Bezpieczne, szyfrowane połączenia głosowe i wideo

Znikające wiadomości do prywatnych rozmów

Ustawienie powiadomień o nierozpoznanych logowaniach w celu zwiększenia bezpieczeństwa konta

Edytuj wysłane wiadomości w ciągu 15 minut

limity komunikatora

Problemy z dostarczaniem są raportowane po aktualizacjach szyfrowania

Funkcje czatu grupowego i połączeń wideo mogą nie być odpowiednie dla większych Teams

Ceny komunikatora

Free

Oceny i recenzje Messengera

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Zaplanuj regularne odprawy i korzystaj z narzędzi do współpracy, takich jak udostępniane tablice zadań lub aplikacje do przesyłania wiadomości, aby upewnić się, że wszyscy są zgodni i poinformowani. Wyczyszczone oczekiwania i otwarty dialog mogą połączyć luki w komunikacji w miejscu pracy skutecznie.

7. Wire (najlepszy do współpracy biznesowej)

przez Drut Wire to bezpieczna aplikacja do przesyłania wiadomości dostosowana zarówno do użytku osobistego, jak i korporacyjnego. Ta prywatna aplikacja do przesyłania wiadomości gromadzi minimalne dane użytkownika, ściśle niezbędne do funkcji.

Jego metody szyfrowania, bezpieczny protokół transportu w czasie rzeczywistym (SRTP) i zabezpieczenie warstwy transportu datagramów (DTLS), sprawiają, że jest to niezawodny wybór dla profesjonalnych teamów stawiających na bezpieczeństwo i współpracę.

Najlepsze funkcje

Szyfrowanie wszystkich wiadomości, połączeń i plików przy użyciu protokołu Proteus

Przypisywanie unikalnych kluczy szyfrowania do każdej wiadomości w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Hostowanie połączeń grupowych dla maksymalnie 25 uczestników z wysokiej jakości szyfrowaniem

Samozniszczenie wiadomości w celu zapewnienia, że poufne informacje nie są przechowywane na stałe

Weryfikacja bezpieczeństwa aplikacji poprzez publiczne audyty jej otwartego kodu źródłowego

Limity połączeń

Brak 2FA, które jest standardową funkcją w większości bezpiecznych aplikacji

Często zgłaszane problemy z wydajnością, zwłaszcza na Androidzie

Zaprojektowany głównie dla firm, przez co jest mniej przyjazny dla zwykłego użytkownika

Wire pricing

Free do użytku osobistego

Wire dla Enterprise: $9.45/miesiąc za użytkownika

$9.45/miesiąc za użytkownika Wire on-premises: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wire

G2: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

4,2/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 65 opinii)

8. Sesja (najlepsza dla zdecentralizowanej prywatności)

przez To FOSS Session to aplikacja do przesyłania wiadomości skoncentrowana na prywatności, zbudowana w zdecentralizowanej sieci, eliminując centralne serwery, które mogłyby narazić dane użytkowników.

Ochrona anonimowości jest prosta dzięki unikalnym ID Sesji, które zastępują numer telefonu i adres e-mail. To sprawia, że jest to świetna opcja dla tych, którzy cenią sobie prywatność, szczególnie w środowiskach o niskim połączeniu lub ograniczonym dostępie.

Najlepsze funkcje sesji

Większa anonimowość dzięki szyfrowanym, wielowęzłowym przekaźnikom wiadomości z routingiem cebulowym

Ustawienie kont bez udostępniania numerów telefonów lub e-maili

Wysyłanie bezpiecznych wiadomości głosowych, gdy tekst nie wystarcza

Działanie w zdecentralizowanej sieci w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia bezpieczeństwa lub awarii serwera

Zapobieganie śledzeniu metadanych i geolokalizacji w celu zapewnienia całkowitej prywatności

Limity sesji

Wolne czasy dostarczania wiadomości mogą utrudniać komunikację w czasie rzeczywistym

Brak wsparcia dla połączeń wideo i zaawansowanych funkcji multimedialnych

Ceny sesji

Free

Oceny i recenzje sesji

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

💡 Pro Tip: Ustaw niestandardowe dźwięki powiadomień dla wrażliwych czatów, aby dyskretnie identyfikować wiadomości bez ujawniania ich zawartości osobom znajdującym się w pobliżu.

9. Line (najlepsza do integracji społecznościowej)

przez Linia Line to bogata w funkcje aplikacja do przesyłania wiadomości szeroko stosowana w Japonii i na innych rynkach azjatyckich.

Poza obsługą wiadomości, Line integruje funkcje społecznościowe, zakupowe i rozrywkowe, dzięki czemu jest praktyczna w codziennym życiu. Wspiera szyfrowane wiadomości i wysokiej jakości połączenia grupowe, dzięki czemu nadaje się zarówno do codziennego, jak i profesjonalnego użytku.

Najlepsze funkcje aplikacji Line

Szyfrowanie Letter Sealing zapewniające bezpieczeństwo wiadomości i połączeń

Łatwe prowadzenie czatów grupowych dla maksymalnie 500 uczestników

Możliwość prowadzenia nielimitowanych rozmów głosowych i wideo za darmo, nawet dla dużych grup

Niestandardowe ustawienia prywatności w celu blokowania nieznanych użytkowników lub ograniczenia dostępu do swojego profilu

Chroń swoje czaty za pomocą funkcji blokady aplikacji, takich jak kody dostępu

limity linii

Brak wsparcia dla migracji historii czatów między urządzeniami z systemem iOS i Android

Została skrytykowana za cenzurę zawartości w określonych regionach

Użytkownicy raportują sporadyczne błędy wpływające na użyteczność

Ceny liniowe

Free

Oceny i recenzje linii

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. iMessage (najlepsze dla użytkowników Apple)

via Apple iMessage to zastrzeżona przez Apple aplikacja do przesyłania wiadomości dostępna na iPhone'ach, iPadach, Macach i Apple Watchach. Płynnie integruje się z SMS-ami, umożliwiając użytkownikom komunikację z urządzeniami spoza systemu iOS.

Dzięki eleganckiemu interfejsowi i kompleksowemu szyfrowaniu, iMessage jest idealny dla użytkowników w ekosystemie Apple.

najlepsze funkcje iMessage

Edycja ostatnio wysłanych wiadomości w celu poprawienia błędów

Wysyłanie odręcznych wiadomości w celu nadania tekstom osobistego charakteru

Dostęp do informacji o śledzeniu lotów lub przesyłek bezpośrednio w czatach

Korzystanie z czatów grupowych z potwierdzeniami dostawy i odczytu w celu płynnej koordynacji

Ochrona wiadomości za pomocą unikalnych kluczy szyfrowania dla każdego urządzenia

limity iMessage

Wyłącznie dla urządzeń Apple, co ogranicza komunikację z użytkownikami spoza iOS

Brak niestandardowych opcji, takich jak motywy

Ceny iMessage

Free

oceny i recenzje iMessage

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

11. Dust (najlepszy do efemerycznych wiadomości)

przez Pył Dust to skoncentrowana na prywatności aplikacja do przesyłania wiadomości, która kładzie nacisk na ochronę danych poprzez automatyczne usuwanie wiadomości wkrótce po ich przeczytaniu.

Zapobiega ona zrzutom ekranu i powiadamia użytkowników o wszelkich próbach przechwytywania rozmów, dzięki czemu jest bardzo bezpieczna dla poufnych dyskusji.

Najlepsze funkcje aplikacji Dust

Automatyczne usuwanie wiadomości po ich przeczytaniu, zazwyczaj w ciągu 100 sekund

Powiadamianie użytkowników, jeśli ktoś próbuje wykonać zrzut ekranu rozmowy

Prywatne wysyłanie wiadomości do wielu kontaktów

Bezpieczne połączenie ze znajomymi bez ujawniania danych kontaktowych

Niestandardowe profile z biografiami i zdjęciami, aby spersonalizować swoje doświadczenia

Limity kurzu

Brak wsparcia dla połączeń głosowych i wideo

Limitowana baza użytkowników może ograniczać komunikację z kontaktami

Ceny

Free

Oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

12. Briar (najlepszy do przesyłania wiadomości offline)

przez Wrzosiec Briar to bezpieczna aplikacja do przesyłania wiadomości peer-to-peer przeznaczona dla aktywistów, dziennikarzy i użytkowników w regionach o słabym połączeniu.

Nie opiera się ona na centralnych serwerach, zamiast tego synchronizując zaszyfrowane wiadomości przez Bluetooth, Wi-Fi lub Tor. Ta zdecentralizowana struktura zapewnia prywatną komunikację nawet bez dostępu do Internetu.

Najlepsze funkcje Briar

Eliminacja ryzyka związanego z włamaniami na serwery, dzięki czemu dane pozostają zdecentralizowane

Szyfrowanie i przechowywanie wiadomości lokalnie na urządzeniach użytkowników w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Zapobieganie podszywaniu się pod inne osoby poprzez wymóg ręcznego dodawania kontaktów za pomocą kodów QR lub połączonych linków

Bezpieczne czaty grupowe i publiczne fora do wspólnych dyskusji

Bezproblemowa praca w miejscach z limitem lub brakiem dostępu do Internetu

Briar limit

Brak wsparcia dla tworzenia kopii zapasowych danych lub migracji między urządzeniami

Komunikacja peer-to-peer może rozładowywać baterię szybciej niż scentralizowane aplikacje

Obecnie dostępna tylko na Androida, bez planów wsparcia dla iOS

Ceny Briar

Free

Briar oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

13. Wiadomości Google (najlepsze do integracji RCS)

przez Yahoo Wiadomości Google to domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości dla większości telefonów z systemem Android, oferująca integrację SMS-ów, MMS-ów i zaawansowanych usług komunikacyjnych (RCS) w celu rozszerzenia funkcji. Obejmuje ona inteligentne odpowiedzi, udostępnianie multimediów i integrację z usługami Google, takimi jak Kalendarz i Zdjęcia, co czyni ją bardzo wszechstronnym narzędziem komunikacji.

Najlepsze funkcje Wiadomości Google

Transkrypcja wiadomości głosowych w celu łatwego czytania, co ułatwia nadrabianie zaległości w rozmowach

Zaplanuj wiadomości, aby wysłać je później, zapewniając terminową komunikację w celu przypomnienia lub aktualizacji

Udostępnianie połączonych wiadomości i tworzenie wydarzeń dzięki płynnej integracji z Kalendarzem Google

Wysyłanie wiadomości z komputera za pomocą internetowej wersji aplikacji

limity Wiadomości Google

Ograniczone możliwości komunikacji międzyplatformowej z użytkownikami iPhone'ów

Funkcje mogą zależeć od operatora komórkowego, wpływając na dostarczanie i rozmiary czatów grupowych

Ceny Wiadomości Google

Free

Oceny i recenzje Wiadomości Google

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

💡 Pro Tip: Podczas instalacji nowej aplikacji do obsługi wiadomości, przejrzyj wymagane uprawnienia i udziel dostępu tylko do tego, co jest niezbędne do jej funkcji.

