Jak wykorzystać różne style mentoringu do rozwoju?

Jeśli jest jedna rzecz, która pomaga organizacjom w rozwoju (oczywiście poza AI), to jest to inwestowanie w rozwój pracowników. Według Raport LinkedIn na temat uczenia się w miejscu pracy w 2024 r 57% "dojrzałych firm zajmujących się rozwojem kariery" oferuje programy mentorskie, aby stymulować indywidualny rozwój pracowników.

Ale co sprawia, że mentoring jest tak potężny? To ludzkie połączenie, spersonalizowane wskazówki i niezachwiane wsparcie. Otrzymujesz praktyczne wskazówki od kogoś, kto był tam i zrobił to wszystko.

Zbadajmy, dlaczego mentoring ma znaczenie i jak może kształtować osobiste ścieżki kariery i powodzenie w organizacji.

Czym jest mentoring?

Mentoring to rozwojowa relacja pomiędzy bardziej doświadczoną lub starszą osobą (mentorem) a mniej doświadczoną osobą (podopiecznym). Mentor oferuje wskazówki, porady i wsparcie dla podopiecznego, pomagając mu rozwijać umiejętności i rozwijać karierę.

Siła dobry mentoring polega na zdolności mentora do dostosowania się do różnych celów podopiecznych, niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój kariery, nabywanie umiejętności lub rozwój osobisty.

Dobry mentor to ktoś, kto widzi w tobie więcej talentu i umiejętności niż ty sam w sobie.

Bob Proctor, autor książki You Were Born Rich

Mentoring może przybierać różne formy, w tym formalne programy, nieformalne powiązania i wzajemne doradztwo.

Przyjrzyjmy się jego różnym stylom i zastosowaniom dla rozwoju jednostek i organizacji.

Rodzaje mentoringu w miejscu pracy

Przyjrzyjmy się różnym rodzajom programów mentorskich w organizacjach, które promują udostępnianie wiedzy, współpracę oraz rozwój osobisty i zawodowy cele.

Mentoring jeden na jeden

Mentoring "jeden na jeden" oznacza przydzielenie każdemu pracownikowi dedykowanego, osobistego trenera w miejscu pracy. Mentor oferuje podopiecznemu dostosowane do jego potrzeb wsparcie, wskazówki i wiedzę.

Pomyśl o tym jak o rozwiniętej wersji "systemu kumpelskiego " w miejscu pracy, gdzie bardziej doświadczony pracownik (kumpel) szkoli nowego pracownika. Jedyna różnica polega na tym, że mentor pomaga podopiecznemu osiągnąć długoterminowy rozwój zawodowy w porównaniu z wdrażaniem nowego pracownika.

kiedy najlepiej sprawdza się mentoring "jeden na jednego"?

Pracownicy przechodzą do nowych ról lub działów

Podczas wdrażania i integracji nowych pracowników

Pracownicy muszą rozwijać określone umiejętności, takie jak wiedza techniczna, komunikacja lub przywództwo

Mentoring sytuacyjny

W mentoringu sytuacyjnym doświadczeni mentorzy dostosowują swoje podejście w oparciu o konkretne potrzeby i okoliczności. Jest to dynamiczne podejście do unikalnych wyzwań lub celów podopiecznego.

Niezależnie od tego, czy chodzi o opanowanie nowej umiejętności, poruszanie się po złożonym inżynieria oprogramowania projekt lub rozwiązanie problemu w miejscu pracy, mentoring sytuacyjny koncentruje się na konkretnych wskazówkach dotyczących rozwiązania danej sytuacji.

kiedy mentoring sytuacyjny sprawdza się najlepiej:

Mentee potrzebuje szybkiej, praktycznej informacji zwrotnej, aby kontynuować postępy w realizacji zadania lub projektu

W sytuacjach wrażliwych na czas lub pod dużą presją, takich jak radzenie sobie z kryzysem lub konfliktem

Podopieczny próbuje opanować nową umiejętność, dostosować się do nowej technologii lub nauczyć się innej metody pracy

Powodzenie mentoringu sytuacyjnego polega na ustawieniu dobrze zdefiniowanych celów przy użyciu narzędzi takich jak oprogramowanie mentorskie. ClickUp Goals może pomóc w ustawieniu jasnych i mierzalnych celów dla mentorów i podopiecznych. Pomaga podzielić cel na osiągalne cele i ustawić jasne oś czasu.

ustaw i śledź kamienie milowe mentoringu bez wysiłku dzięki ClickUp Goals

📌 Przykład: Jeśli podopieczny musi nauczyć się nowego narzędzia programistycznego, celem może być "Opanowanie oprogramowania CRM do końca drugiego kwartału", z kamieniami milowymi takimi jak "Zakończone moduły szkoleniowe" i "Przeprowadzenie prezentacji demo"

Mentoring odwrócony

Ten rodzaj mentoringu opiera się na unikalnym podejściu, w którym mniej doświadczeni pracownicy mentorują bardziej doświadczonych, często między pokoleniami lub ustawieniami umiejętności. Na przykład, młodszy pracownik zaznajomiony z aktualnymi trendami marketingowymi może być mentorem dla starszego kierownika, który jest bardziej doświadczony w tradycyjnych metodach marketingowych.

Doskonałym tego przykładem jest Program odwróconego mentoringu Deloitte w którym liderzy z różnych środowisk są łączeni w pary, aby dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie różnorodności kulturowej, równowagi płci itp. Koncentruje się on na poprawie wiedzy i wrażliwości na różne tematy.

Kiedy odwrócony mentoring sprawdza się najlepiej:🌟 Kiedy odwrócony mentoring sprawdza się najlepiej?

W startupach, gdzie trzeba wnieść świeże pomysły i nowe podejście do problemów

W dużych organizacjach, w których siła robocza jest mieszanką pokolenia wyżu demograficznego, millenialsów i GenZ

Starsi pracownicy lub liderzy muszą nadrobić zaległości w zakresie nowoczesnych technologii, narzędzi i platform

Starsi pracownicy często preferują przejrzystą, ustrukturyzowaną dokumentację procesów i zadań, ponieważ są przyzwyczajeni do tradycyjnych metod pracy. Dlatego też Dokumenty ClickUp świetnie sprawdza się w mentoringu odwróconym. Młodzi pracownicy mogą dokumentować nowe procesy, narzędzia i nowoczesne praktyki, ułatwiając starszym pracownikom ich zrozumienie i naśladowanie.

Mentorzy i podopieczni mogą współpracować bezpośrednio w ramach dokumentu - dodając komentarze, udostępniając zasoby edukacyjne i oferując informacje zwrotne. Zapewnia to płynną współpracę i ułatwia wszystkim pozostanie w zgodzie i uczenie się od siebie nawzajem.

stwórz scentralizowany hub dla swoich zasobów mentorskich _z ClickUp Docs

Na przykład, młodszy mentor może użyć Docs do stworzenia przewodnika na temat wykorzystania TikTok w marketingu, podczas gdy starszy dostawca dostarcza komentarze lub pytania bezpośrednio w dokumencie.

Jeśli proces lub technologia jest zbyt skomplikowana, aby wyjaśnić ją za pomocą tekstu, młodsi pracownicy mogą z łatwością nagrywać krótkie wideo w dowolnej rozmowie za pomocą ClickUp Docs ClickUp Clips . Pracownicy wyższego szczebla mogą dodawać komentarze do Clipów, aby zadawać zapytania.

👀 Do zrobienia? 63% liderów HR uważa, że mentoring zwiększa indywidualną wydajność.

Rodzaje mentoringu grupowego

Mentoring indywidualny ma swoje zalety, ale często jest niewykonalny dla dużych organizacji. W takich przypadkach najlepiej sprawdza się mentoring grupowy.

Polega on na współpracy mentora z wieloma podopiecznymi w celu szkolenia pracowników lub nawet kohorta mentorów i podopiecznych wspierających się nawzajem. Mentoring grupowy oferuje wyjątkową okazję dla wielu podopiecznych do uczenia się od jednego mentora lub wielu mentorów.

Przyjrzyjmy się różnym rodzajom mentoringu grupowego, które możesz praktykować w swojej organizacji.

Ułatwiony mentoring grupowy

Facylitowany mentoring grupowy obejmuje przeszkolonego facylitatora, który prowadzi i strukturyzuje dyskusje grupowe, działania i doświadczenia edukacyjne. Podejście to może być bardzo skuteczne w rozwijaniu umiejętności przywódczych, budowaniu spójności zespołu i promocji pozytywnego środowiska uczenia się.

Na przykład w Inżynierski program mentorski Buffer mentorzy (starsi inżynierowie) dzielą się z podopiecznymi najlepszymi praktykami, jakością kodu i ramami testowymi.

Jednak największym wyzwaniem związanym z mentoringiem grupowym jest skuteczna komunikacja. Jak odnieść się do wspólnych zapytań, uzyskać informacje zwrotne i zapewnić, że wszyscy uczestniczą w równym stopniu? ClickUp Chat może ułatwić znaczące dyskusje między mentorami i podopiecznymi.

Zapewnij szybką i łatwą komunikację między mentorami i podopiecznymi dzięki ClickUp Chat

ClickUp Chat pomaga:

Tworzyć oddzielne kanały do dyskusji na temat mentoringu. Możesz publikować odpowiednie zasoby, wskazówki i ważne aktualizacje na kanałach

Połączyć zadania i wiadomości, aby podopieczni mogli łatwo zadawać zapytania związane z zadaniami, a mentorzy mogli szybko przekazywać informacje zwrotne bez utraty kontekstu

Twórz zadania bezpośrednio poprzez wiadomości. Jeśli wielu podopiecznych ma podobne wątpliwości, możesz przekształcić wiadomość w zadanie, aby odpowiedzieć na zapytanie w następnej sesji

Połączenia z podopiecznymi poprzez rozmowy audio lub wideo

Mentoring rówieśniczy Mentoring rówieśniczy polega na tym, że koledzy na podobnych szczeblach kariery spotykają się, aby wspierać się i uczyć od siebie nawzajem. Takie podejście oparte na współpracy sprzyja silnym powiązaniom w pracy, poprawia rozwój osobisty i podnosi morale. Poprzez udostępnianie doświadczeń, oferowanie informacji zwrotnych i wspólne stawianie czoła wyzwaniom, rówieśnicy tworzą poczucie koleżeństwa, które sprawia, że rozwój osobisty i zawodowy jest bardziej angażujący i satysfakcjonujący.

Mentoring Teams

Mentoring zespołowy polega na tym, że grupa doświadczonych członków zespołu mentoruje mniej doświadczonych członków zespołu. Metoda ta może wspierać silną kulturę zespołu , poprawić udostępnianie wiedzy, przyspieszyć karierę Teams i poprawić rozwój umiejętności. Jest szczególnie skuteczny w nauce opartej na projektach, rozwoju przywództwa, zdobywaniu umiejętności technicznych i wspólnym rozwiązywaniu problemów.

ClickUp's zarządzanie zadaniami i funkcje współpracy mogą znacznie usprawnić mentoring w zespole. ClickUp Views oferuje również wiele widoków zadań, takich jak Lista, Tablica i Oś czasu, umożliwiając członkom zespołu wizualizację działań w sposób, który im odpowiada. Ta przejrzystość zapewnia, że każdy podopieczny rozumie swoje obowiązki i ogólny postęp zespołu. Na przykład Timeline view in ClickUp może pomóc zaplanować kamienie milowe programu mentoringowego i utrzymać zespoły w zgodzie co do terminów

wizualizuj swoje podróże rozwojowe jak nigdy dotąd dzięki ClickUp Views_

Mając solidne zrozumienie formalnego mentoringu, a także nieformalnych praktyk mentorskich, zbadajmy różne style mentoringu, które kształtują tę dynamikę i napędzają wpływowy wzrost.

Rodzaje stylów mentoringu

Skuteczność powiązania mentorskiego często zależy od stylu mentora. Poznajmy kilka typowych stylów mentoringu i dowiedzmy się, jak ClickUp może je wesprzeć:

Doradca

Mentor-doradca jest dostawcą eksperckich porad i wskazówek. Często ma bogate doświadczenie i wiedzę, którymi może się podzielić.

Doradcy pomagają podopiecznym:

✅ wyjaśnić ich aspiracje zawodowe

podzielić duże cele na osiągalne kamienie milowe

zidentyfikować zasoby lub strategie pokonywania przeszkód

Śledzenie postępów jest niezbędne, aby styl doradcy był skuteczny - i to jest miejsce, w którym Pulpity ClickUp połysk.

Śledź powodzenie mentoringu na pierwszy rzut oka dzięki ClickUp Dashboards

Pulpity pozwalają mentorom wizualizować postępy podopiecznych w czasie rzeczywistym, wykorzystując konfigurowalne widżety do śledzenia zadań, kamieni milowych i wskaźników wydajności. Możesz także generować szczegółowe raporty, aby analizować wyniki podopiecznych i identyfikować obszary wymagające poprawy.

The Protector

Mentor Protector tworzy bezpieczne i wspierające środowisko, w którym podopieczni mogą czuć się komfortowo udostępniając swoje przemyślenia, obawy i wyzwania.

Dla podopiecznych bezpieczeństwo to sprzyja wrażliwości, umożliwiając szczere dyskusje na temat przeszkód i aspiracji. Bezpieczna przestrzeń ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju osobistego, jak i zawodowego. Notatnik ClickUp pozwala podopiecznym na notowanie myśli, śledzenie osobistych spostrzeżeń lub nakreślanie delikatnych obaw. Notatki te pozostają prywatne, chyba że zostaną udostępniane, dając podopiecznym bezpieczną platformę do autorefleksji.

zapisuj spostrzeżenia i pomysły dotyczące mentoringu w dowolnym momencie dzięki ClickUp Notepad_

Trener

Mentor Coach koncentruje się na pomaganiu podopiecznym w rozwijaniu ich umiejętności i osiąganiu ich celów. Dostarcza wskazówek, informacji zwrotnych i wsparcia, aby pomóc podopiecznym osiągnąć ich pełny potencjał.

Ustawienie celów jest kluczowym aspektem każdego zorganizowanego programu mentorskiego. Co więcej, regularne przeglądy celów zwiększają odpowiedzialność i pomagają podopiecznym dostosować się do zmieniających się okoliczności. Coaching polega na zaszczepieniu tej dyscypliny przy jednoczesnym utrzymaniu powiązania opartego na wsparciu.

Narzędzia takie jak ClickUp Task Checklist funkcja ta może pomóc w zapamiętaniu celów i zadań edukacyjnych podopiecznego. Podziel każdy cel na cotygodniową listę zadań do zrobienia i przypisz ją do podopiecznego. Otrzymasz powiadomienie, gdy zakończy on swoje zadania i je odhaczy. Pomaga to śledzić postępy w nauce podopiecznego.

Twórz listy rzeczy do zrobienia i przydzielaj elementy zadań podopiecznym za pomocą ClickUp Task Checklist

📌 Przykład: Cel taki jak "Zakończenie 5 certyfikacji w zarządzaniu projektami do końca trzeciego kwartału" może być ustawiony, śledzony i dostosowywany w czasie rzeczywistym.

The Connector

To powiązanie mentor-podopieczny skupia się na przedstawianiu podopiecznym cennych kontaktów i zasobów. Konektorzy pomagają podopiecznym budować profesjonalne sieci kontaktów i poszerzać ich możliwości. Łącznicy odgrywają wyjątkową i nieocenioną rolę, ponieważ sieci często służą jako kamień węgielny rozwoju kariery .

Pomimo swojego znaczenia, skuteczny networking wymaga strategicznego planu. Koordynowanie wydarzeń, śledzenie kontaktów i upewnianie się, że podopieczni są przygotowani do znaczącego zaangażowania, może wydawać się przytłaczające. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp. Calendar view in ClickUp oferuje przejrzysty, wizualny sposób organizowania wydarzeń networkingowych.

Mentorzy mogą:

Zaplanować kluczowe działania, takie jak konferencje branżowe, wprowadzenie do zespołu, wydarzenia networkingowe lub webinaria online

Dopasować te wydarzenia do celów zawodowych podopiecznych, aby zapewnić ich adekwatność

wizualizuj kamienie milowe mentoringu za pomocą widoku osi czasu ClickUp - planuj sesje, śledź cele i upewnij się, że każdy krok podróży przebiega zgodnie z harmonogramem_

na przykład, mentor może zorganizować serię sesji "Lunch and Learn", wykorzystując oś czasu do mapy tematów, zaproszonych prelegentów i dat.

The Challenger

Mentor Challenger zachęca swoich podopiecznych do wyjścia na krok poza ich strefę komfortu i podejmowania trudnych zadań. Wierzą, że dążenie do celu jest niezbędne dla rozwoju osobistego i kariery rozwoju zawodowego .

Przypisując ambitne, ale osiągalne zadania, mentorzy mogą inspirować rozwój, wspierać odporność i budować pewność siebie u swoich podopiecznych. Takie podejście odzwierciedla powiedzenie: "Rozwój zaczyna się tam, gdzie kończy się strefa komfortu"

ClickUp zapewnia potężne narzędzia, dzięki którym przydzielanie, śledzenie i przeglądanie trudnych zadań jest łatwiejsze i bardziej efektywne. Mentorzy mogą ustalać priorytety zadań, aby upewnić się, że podopieczni koncentrują się na działaniach o dużym wpływie i ustawić realistyczne, ale wymagające terminy, aby zmotywować podopiecznych. Można również monitorować czas spędzony na wykonywaniu zadań za pomocą ClickUp Project Time Tracking aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Śledzenie czasu spędzonego na różnych zadaniach za pomocą funkcji ClickUp Time Tracking

The Clarifier

Wyczyszczony mentor pomaga podopiecznym zrozumieć złożone koncepcje i podejmować świadome decyzje. Dostarcza jasnych wyjaśnień, oferuje konstruktywne informacje zwrotne i pomaga podopiecznym rozwijać umiejętności krytycznego myślenia.

Skuteczne wyjaśnianie pomaga podopiecznym podchodzić do wyzwań z pewnością siebie i jaśniejszym nastawieniem. Jak mówi powiedzenie: "Jasność poprzedza mistrzostwo"

Funkcje dokumentacji ClickUp zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić, że klarowność jest najważniejszym elementem każdej interakcji mentorskiej. Oto jak to zrobić: Dokumenty ClickUp pozwala mentorom tworzyć zorganizowane, szczegółowe dokumenty, które przedstawiają kluczowe koncepcje, strategie i ramy. Dokumenty te mogą służyć jako centralny hub wiedzy dla podopiecznych. Mentorzy mogą dołączyć

Instrukcje krok po kroku dotyczące danego procesu

Wyczyszczone definicje kluczowych terminów lub pojęć

Połączone z dodatkowymi zasobami, takimi jak artykuły, wideo lub szablony dla głębszego zrozumienia

Korzystając z Dokumentów, mentorzy mogą podzielić złożone pomysły na łatwo przyswajalne fragmenty, pomagając podopiecznym w ponownym zapoznaniu się z zawartością we własnym tempie

ClickUp Docs pozwala również na współpracę w czasie rzeczywistym w obrębie dokumentów. Mentorzy mogą wyjaśniać koncepcje na miejscu, dodając komentarze, etykiety dla podopiecznych lub wprowadzając poprawki.

_ClickUp Docs łączy wszystkich członków zespołu w celu prowadzenia burzy mózgów, pisania i przekazywania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym

Mentor-sponsor opowiada się za rozwojem kariery swoich podopiecznych i pomaga im zabezpieczyć możliwości. Wykorzystuje swoje wpływy i sieć kontaktów, aby otwierać drzwi dla swoich podopiecznych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych relacji mentorskich, które koncentrują się na udzielaniu wskazówek i informacji zwrotnych, sponsoring polega na wykorzystaniu wpływów i zasobów w celu otwarcia drzwi dla podopiecznych

Na przykład, mentorzy i podopieczni mogą ustawić cele dla wyczyszczonych celów kariery. Poprzez śledzenie postępów, obie strony mogą zidentyfikować osiągnięcia i areas for improvement . Pomaga to sponsorom skutecznie wspierać swoich podopiecznych, zapewniając zgodność między aspiracjami zawodowymi a kamieniami milowymi

Partner

Mentor Affirmer dostarcza zachęty, wsparcia i pozytywnego wzmocnienia. Pomaga podopiecznym budować pewność siebie i wierzyć w ich możliwości.

W mentoringu konsekwentna afirmacja pielęgnuje powiązania i napędza długoterminowe powodzenie. Według badania Gallupa, 80% pracowników którzy otrzymują regularne, znaczące informacje zwrotne i pozytywne wzmocnienie, są bardziej zaangażowani i wydajni.

Mentorzy mogą świętować osiągnięcia i kamienie milowe swoich podopiecznych poprzez publiczne uznanie lub wirtualne nagrody. Mogą również stworzyć wspierające środowisko, w którym podopieczni czują się komfortowo udostępniając swoje myśli i uczucia.

Dzięki ClickUp jako narzędziu do śledzenia, świętowania i potwierdzania postępów, mentorzy mogą stworzyć środowisko, w którym pewność siebie i poczucie własnej wartości kwitną, prowadząc do większego powodzenia podopiecznego i organizacji.

Jak wybrać odpowiedni styl mentoringu

Najskuteczniejszy styl mentoringu zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji podopiecznego oraz mocnych stron i doświadczenia mentora.

Wybierając odpowiednią platformę i podejście do mentoringu, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

styl uczenia się podopiecznego: Niektórzy podopieczni preferują podejście praktyczne, podczas gdy inni mogą skorzystać z bardziej teoretycznego podejścia

wiedza mentora: Wiedza i doświadczenie mentora będą miały wpływ na styl mentoringu

Kultura organizacyjna: Kultura organizacji może mieć wpływ na rodzaje możliwych powiązań mentorskich

konkretne cele: Konkretne cele powiązania mentorskiego również wpłyną na odpowiedni styl

Mentor może przyjąć wiele stylów w trakcie trwania relacji mentorskiej.

Rozumiejąc różne style mentoringu i biorąc pod uwagę unikalne potrzeby podopiecznego, możesz stworzyć wysoce skuteczną i satysfakcjonującą relację mentorską.

Korzyści z mentoringu

Ustrukturyzowany program mentorski to sprawdzona strategia, która przyspiesza rozwój osobisty i zawodowy, przynosząc korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Niezależnie od tego, czy jesteś mentorem prowadzącym podopiecznego, czy firmą zachęcającą do kultury mentoringu flash, nagrody są znaczące. Oto bliższe spojrzenie na kluczowe korzyści płynące z mentoringu.

Jak programy mentorskie przynoszą korzyści poszczególnym osobom:

Pomaga jednostkom rozwijać nowe umiejętności, poszerzać ich sieci kontaktów orazrozwijać karierę. Badanie przeprowadzone przez Forbes wykazało, że76% of people think mentors are importantale tylko 37% ma takiego mentora

Zwiększa satysfakcję z pracy poprzez zapewnienie poczucia celu, wsparcia i uznania

Zwiększa wydajność pracowników, zapewniając im wskazówki, informacje zwrotne i motywację. Podopieczni topromowani pięć razy częściej niż ci, którzy nimi nie są

Pomaga jednostkom rozwijać umiejętności przywódcze poprzez zapewnianie możliwości praktykowania i uczenia się od doświadczonych liderów

Zwiększa pewność siebie poprzez dostarczanie pozytywnych wzmocnień i zachęt

W jaki sposób programy mentorskie przynoszą korzyści organizacjom:

Pomaga w utrzymaniu pracowników, zapewniając im możliwości wzrostu i rozwoju

Zwiększa zaangażowanie pracowników poprzez promocję pozytywnego i wspierającego środowiska pracy

Pobudza innowacyjność i pomaga osiągnąć cele organizacyjne poprzez zachęcanie do kreatywności i udostępnianie pomysłów

Buduje silną i pozytywną kulturę organizacyjną

Zwiększa wydajność poprzez poprawę umiejętności i wiedzy pracowników

Podnieś poziom swojej podróży mentorskiej z ClickUp

Mając moc przyspieszania postępów w karierze, zwiększania zaangażowania i kultywowania kwitnącej kultury organizacyjnej, mentoring jest potężnym narzędziem, które napędza długoterminowe powodzenie.

Ale jak sprawić, by mentoring kariery był jeszcze bardziej skuteczny i wpływowy? ClickUp może być narzędziem upraszczającym proces mentoringu. Od śledzenia postępów po udostępnianie zasobów i współpracę nad projektami, ClickUp oferuje kompleksowy zestaw funkcji wspierających mentorów i podopiecznych.

