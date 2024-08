Jak znaleźć mentora biznesowego dla przedsiębiorców?

Nie ma nikogo lepszego do poprowadzenia nowego przedsiębiorcy w jego startupowej podróży niż ktoś, kto już tam był i to zrobił.

Właśnie dlatego mentoring w biznesie ma kluczowe znaczenie. Pomaga nowym właścicielom biznesu uczyć się od doświadczonych przedsiębiorców i unikać typowych pułapek.

Ale jak znaleźć mentora biznesowego i zbudować świetną relację mentor-podopieczny?

Czytaj dalej, aby znaleźć wszystkie odpowiedzi, których szukasz. Ten artykuł poprowadzi Cię przez proces poszukiwania mentora biznesowego i jak najlepszego wykorzystania tego powiązania.

Ale najpierw omówmy podstawy.

**Co robi mentor w biznesie?

Mentor biznesowy pomaga nowym przedsiębiorcom i właścicielom małych firm w uruchomieniu i rozwoju ich biznesu.

Zazwyczaj mają doświadczenie na podobnym lub pokrewnym polu i wiedzę specjalistyczną, aby poprowadzić właścicieli małych firm w różnych aspektach biznesowych, takich jak finanse, marketing i strategia.

Korzyści z posiadania mentora biznesowego

Istnieje wiele bezpośrednich i pośrednich korzyści z posiadania mentora Business. Omówmy tutaj najważniejsze z nich.

Dostarcza solidnych porad biznesowych

Mentor biznesowy ma praktyczne doświadczenie w powodzeniu biznesu i wyciągnął kilka wniosków ze swoich przedsięwzięć.

To kwalifikuje go do doradzania w różnych kwestiach związanych z biznesem, od sposobów pozyskiwania finansowania po sposoby poprawy wydajności operacyjnej.

Dobry mentor pomoże ci zaplanować i uruchomić twój biznes tak, abyś od razu zaczął działać. Może poprowadzić Cię przez cały proces i zaoferować porady ekspertów oraz najlepsze praktyki, które pomogą Ci do zrobienia tego dobrze za pierwszym razem.

Jeśli nie wiesz, czy wybrać startup czy pracę w korporacji pomogą ci pewnie podjąć tę decyzję.

Pomaga rozwijać kluczowe umiejętności

Rola mentora biznesowego nie ogranicza się do udzielania porad biznesowych. Pomagają oni również rozwijać umiejętności przywódcze, zarządcze i inne kluczowe umiejętności wymagane do powodzenia biznesu.

Jako ktoś, kto był tam i zrobił to, są oni wyjątkowo wykwalifikowani, aby powiedzieć ci, jakich błędów należy unikać i jak doskonalić swoje umiejętności.

Powinieneś szukać konkretnych wskazówek dotyczących swoich słabych obszarów, aby jak najlepiej wykorzystać mentora. Na przykład, jeśli boisz się wystąpień publicznych, mentor może pokazać ci, jak przezwyciężyć strach i mówić pewnie.

Lub jeśli masz trudności z radzeniem sobie z konfliktem, który jest istotną częścią każdego miejsca pracy, może on zaoferować konkretne wskazówki dotyczące zarządzania konfliktem.

Jeśli jesteś na wczesnej scenie swojej kariery, zasięgnij porady na temat możliwych ścieżek kariery. Skorzystaj z Szablon ścieżki kariery ClickUp aby stworzyć mapę swojej kariery z pomocą mentora.

Jest to w pełni konfigurowalny szablon z węzłami, kształtami i łącznikami, które pomogą Ci stworzyć wiele map kariery.

Stwórz wiele map kariery i przeprowadź burzę mózgów na temat możliwych ścieżek, korzystając z łatwego w użyciu szablonu ClickUp

ClickUp oferuje również wiele innych rozwiązań szablonów map kariery które powinieneś sprawdzić, aby znaleźć ten, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.

Otwarza możliwości nawiązywania kontaktów

Mentorzy biznesowi to przedsiębiorcy o ugruntowanej pozycji, zazwyczaj z szeroką siecią kontaktów zawodowych. Jeśli masz dobre relacje ze swoim mentorem, może on otworzyć przed tobą drzwi i pomóc ci nawiązać cenne połączenia branżowe.

Niezależnie od tego, czy chcesz zabezpieczyć finansowanie biznesu, czy uzyskać licencję na prowadzenie działalności, twój mentor biznesowy prawdopodobnie zna kogoś, kto może ci pomóc.

Może on również załatwić zaproszenia na prestiżowe wydarzenia i konferencje branżowe, co dodatkowo zwiększy możliwości nawiązywania kontaktów.

Ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji

Jako nowy przedsiębiorca możesz mieć trudności z podejmowaniem krytycznych decyzji biznesowych, które zmieniają strategiczny kierunek Twojej firmy. Może to być spowodowane brakiem pewności siebie lub nerwowością związaną z wpływem podejmowanych decyzji.

Doświadczony mentor biznesowy daje ci pewność siebie, która ułatwia podejmowanie takich decyzji. Zamiast podejmować decyzję samodzielnie, można omówić ją z mentorem i zasięgnąć jego porady.

Oferuje inną perspektywę

W biznesie, podobnie jak w życiu, posiadanie kogoś, kto rzuca ci wyzwanie i pomaga ci się rozwijać, jest niezbędne. Jeśli jesteś jedynym decydentem w swojej firmie i nie masz nikogo, kto mógłby kwestionować twoje decyzje, możesz popełniać błędy i nawet nie zdawać sobie z nich sprawy.

Posiadanie mentora rozwiązuje ten problem, dając ci kogoś, kto rzuci ci wyzwanie i zaoferuje inną perspektywę. Otwiera to twój umysł na nowe pomysły i możliwości, których byś nie dostrzegł.

Rodzaje mentorów w biznesie

Mentorzy biznesowi występują w różnych formach i rodzajach, a każdy z nich oferuje unikalne mocne strony, które napędzają Twoją podróż biznesową. Musisz wybrać mentora biznesowego, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom i pomoże Ci w Twojej podróży. Przyjrzyjmy się typom mentorów Business, spośród których możesz wybierać.

Doświadczony przedsiębiorca

Jest to osoba, która założyła i powodziła się w wielu biznesach i jest ekspertem na danym polu. Może działać w innej branży niż twoja, ale ma silną świadomość biznesową i może zapewnić solidne porady biznesowe.

Tacy mentorzy biznesowi są świetni do szukania porad dotyczących różnych aspektów biznesu, takich jak tworzenie planu biznesowego i radzenie sobie z wyzwaniami rynkowymi.

Ekspert branżowy

Jest to osoba posiadająca rozszerzoną wiedzę na temat branży i jej funkcjonowania. Pomoże ci zrozumieć dynamikę rynku, kluczowych graczy, poziom konkurencji i nie tylko.

Tacy mentorzy udzielają porad specyficznych dla danego biznesu i branży. Powinieneś ściśle z nimi współpracować, aby zrozumieć trendy branżowe i najlepsze praktyki, które pomogą ci rozwinąć biznes i zdobyć udział w rynku.

Ekspert ds. finansowania biznesu i inwestycji

Eksperci ds. finansowania biznesu specjalizują się w zabezpieczaniu wiarygodnych krótko- lub długoterminowych źródeł finansowania dla startupów i małych firm. Pomagają ocenić potrzeby finansowe i znaleźć najlepsze źródła finansowania dla Twojego biznesu.

Będziesz potrzebował takich mentorów od czasu do czasu, ale nie musisz z nimi ściśle współpracować w dłuższej perspektywie.

Networking pro

Przedsiębiorcy muszą rozwijać umiejętności networkingowe, aby budować relacje z ważnymi osobami w swojej branży. Dobre umiejętności networkingowe mogą nawet pomóc im znaleźć mentora.

Profesjonalista od networkingu może pomóc ci w tworzeniu połączeń i przedstawieniu cię osobom, które mogą być potencjalnymi mentorami lub świetnymi sojusznikami w przyszłości. Może również pomóc w znalezieniu potencjalnych klientów, inwestorów, partnerów i innych interesariuszy.

Jak znaleźć mentora dla biznesu jako przedsiębiorca

Do tej pory powinieneś już wiedzieć, dlaczego potrzebujesz mentora biznesowego i jakie rodzaje mentorów możesz mieć. Następną rzeczą, której musisz się nauczyć, jest to, jak znaleźć mentora dla biznesu, i tego właśnie nauczysz się w tej sekcji.

Oto proste sposoby na znalezienie mentora biznesowego.

1. Networking i udział w wydarzeniach branżowych

Jednym z najlepszych sposobów na znalezienie mentora biznesowego jest uczestnictwo w wydarzeniach i konferencjach branżowych oraz budowanie swojej profesjonalnej sieci kontaktów. Korzystaj z platform mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn lub śledź liderów branży, aby odkrywać wydarzenia i konferencje branżowe. Śledź odpowiednie firmy, organizacje i grupy na swoim polu, ponieważ często publikują one nadchodzące wydarzenia, na które możesz się zarejestrować.

Aby odnotować nadchodzące wydarzenia, skorzystaj z inteligentnego narzędzia do robienia notatek,

Notatnik ClickUp

. Dodaj wszystkie nadchodzące wydarzenia, a gdy sfinalizujesz te, w których chcesz wziąć udział, przekonwertuj je na zadania, które można śledzić.

notatnik ClickUp do zapisywania nadchodzących wydarzeń lub planów w podróży

Rozmawiaj z ekspertami branżowymi i przedsiębiorcami odnoszącymi powodzenie, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach i buduj połączenia. Pozostań w kontakcie po zakończeniu wydarzenia i utrzymuj otwartą linię komunikacji.

Możesz znaleźć mentorów w swojej sieci lub poprosić o połączenie z kimś, kto będzie idealnym mentorem.

Nie zapomnij wykorzystać swojej osobistej i społecznej sieci kontaktów, aby znaleźć mentora biznesowego.

2. Dołączanie do grup branżowych i społeczności internetowych

Współczesnym odpowiednikiem uczestnictwa w wydarzeniach branżowych jest bycie częścią społeczności internetowych w swojej branży lub niszy. Takie grupy pozwalają angażować się w znaczące dyskusje z ekspertami branżowymi na istotne, aktualne tematy.

Networking odgrywa tu również kluczową rolę. Powinieneś budować połączenia i pozostawać w kontakcie z ludźmi w swojej branży, którzy mają większe doświadczenie niż ty i mogą być dla ciebie potencjalnymi konsultantami biznesowymi.

Reddit i Quora to dwa największe fora internetowe, ale jeśli możesz znaleźć niszowe społeczności branżowe, to jeszcze lepiej.

3. Aktywne poszukiwanie mentorów na LinkedIn i X

Media społecznościowe to idealna platforma do rozmowy z innymi w swojej niszy i znalezienia mentora biznesowego.

LinkedIn i X (dawniej Twitter) to najlepsze platformy mediów społecznościowych do profesjonalnego nawiązywania kontaktów.

LinkedIn to platforma mediów społecznościowych przeznaczona dla profesjonalistów do połączenia się z osobami z ich branży. Na platformie można znaleźć wiele odpowiednich grup branżowych, do których można dołączyć.

Z drugiej strony, X to miejsce, w którym ludzie omawiają popularne tematy i prowadzą opiniotwórcze rozmowy na aktualne tematy i trendy. Jest to idealna platforma do zaznaczenia swojej obecności i zwrócenia na siebie uwagi ważnych osób z branży.

Kluczem jest pozostanie aktywnym i autentycznym. Buduj organiczne połączenia, aby rozwijać swoją profesjonalną sieć, zamiast skupiać się na znalezieniu mentora biznesowego dla przedsiębiorczości.

4. Odwiedzenie lokalnego Centrum Rozwoju Małego Biznesu (SBDC)

Jedynym celem SBDC jest zapewnienie szkoleń i pomocy małym Businessom w całych Stanach Zjednoczonych. Jeśli więc szukasz darmowego doradztwa w zakresie Businessu, warto sprawdzić lokalne SBDC.

Są one finansowane przez Small Business Administration (SBA), zapewniając zasoby i opiekę mentorską nowym przedsiębiorcom i właścicielom małych firm.

5. Szukam mentorów przez SCORE

Jednym z najlepszych sposobów na znalezienie mentora biznesowego w USA jest sieć mentoringu biznesowego SCORE. Sieć ta obejmuje wielu mentorów biznesowych, którzy jako wolontariusze pomagają małym firmom w uruchamianiu i rozwijaniu działalności.

Ponieważ jest to grupa non-profit, nie poniesiesz żadnych kosztów i znajdziesz ekspertów w swojej niszy, którzy mogą zostać mentorami.

6. Korzystanie z aplikacji takich jak Meetup

Meetup to aplikacja poświęcona łączeniu ludzi o podobnych poglądach. Użytkownicy organizują spotkania online i offline w celu połączenia się z innymi osobami o podobnych odsetkach.

Istnieje wiele spotkań branżowych i biznesowych, do których można dołączyć, aby spotkać lokalnych przedsiębiorców takich jak ty. Jest to doskonały sposób na znalezienie mentora dla Businessu w towarzyskim ustawieniu.

Inną profesjonalną platformą networkingową, którą warto rozważyć, jest XING.

Jak najlepiej wykorzystać relacje z mentorem w biznesie

Znalezienie mentora to tylko jedna część równania. Musisz także zbudować z nim relacje i jak najlepiej je wykorzystać.

Oto kilka wskazówek, które ci w tym pomogą.

1. Ustaw cele i agendę każdego spotkania

To wspaniale, że znalazłeś mentora biznesowego, który Ci pomoże. Nie traktuj ich ani ich czasu jako coś oczywistego. Szanuj ich czas poprzez staranne planowanie każdego spotkania i ustawienie agendy.

To ukierunkowuje spotkanie i pozwala od razu przejść do sedna, oszczędzając czas na pogawędki.

Nie musisz zaczynać od zera. Skorzystaj z

Szablon agendy ClickUp

do ustawienia agendy spotkania mentor-podopieczny. Zawiera on wszystkie istotne szczegóły dotyczące spotkania i umożliwia łatwe ustawienie agendy spotkania.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Clickup-Agenda-Template.png Dodaj szczegóły spotkania i ustaw agendę za pomocą tego konfigurowalnego szablonu agendy od ClickUp https://app.clickup.com/signup?szablon=t-194505180&\_gl=1\*1kgv9ap\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2HUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Pobierz ten szablon /%cta/

Alternatywnie, wybierz z tej długiej listy spotkań

przykłady agendy i szablony

aby znaleźć najlepszy format.

Nie zapomnij udostępniać agendy swojemu mentorowi biznesowemu, aby przyszedł przygotowany na spotkanie

2. Częste połączenia i utrzymywanie harmonogramu

Mentoring jest procesem ciągłym i wymaga częstych spotkań i rozmów. Dlatego zalecamy stworzenie harmonogramu, który odpowiada zarówno Tobie, jak i Twojemu mentorowi i trzymanie się go.

Dobre rozwiązanie do planowania i zarządzania spotkaniami, takie jak

ClickUp Spotkania

może pomóc w ustawieniu spotkań w oparciu o harmonogram. Umożliwia także tworzenie list kontrolnych spraw do omówienia, które można skreślać indywidualnie w miarę postępu spotkania.

Chociaż posiadanie harmonogramu jest niezbędne, nie czuj się nim ograniczony. Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, skontaktuj się ze swoim mentorem i łącz się tak często, jak to możliwe.

3. Rób szczegółowe notatki z każdego spotkania

Kiedy pomysły przepływają swobodnie podczas spotkania, często nie masz czasu na notatkę wszystkiego od razu. Jednak później możesz nie pamiętać wszystkiego, co było omawiane.

Dlatego tak ważne jest nagrywanie spotkań i prowadzenie szczegółowych notatek z każdego spotkania, nawet jeśli notatki sporządzasz później. Możesz również użyć

Narzędzia AI

do automatyzacji procesu sporządzania notatek.

ClickUp Brain

oferuje na przykład asystenta pisania AI, który może tworzyć automatyczne notatki i podsumowania spotkań.

pozwól AI ClickUp sporządzać notatki ze spotkań, podczas gdy Ty oddajesz się inteligentnym rozmowom ze swoim mentorem

Jeśli planujesz sporządzić bardziej szczegółowe notatki po spotkaniu,

Dokumenty ClickUp

jest idealnym rozwiązaniem. Umożliwia tworzenie notatek, dodawanie połączonych stron, osadzanie multimediów i formatowanie dokumentu w angażujący i łatwy do spożycia sposób.

Sformatuj swoje notatki za pomocą bogatych opcji formatu ClickUp, aby ułatwić ich przywoływanie

Stwórz niestandardowy szablon notatki lub skorzystaj z gotowych szablonów

szablony notatek ze spotkań

do prowadzenia szczegółowych zapisów ze spotkań mentor-podopieczny.

4. Zastosuj to, czego się nauczyłeś

Mentoring jest pomocny tylko wtedy, gdy stosujesz porady mentora, aby rozwijać swoją karierę lub biznes. Wdrażaj sugestie mentora w rzeczywistych scenariuszach biznesowych, a jeśli zadziałają, poinformuj go o swojej wdzięczności.

Jeśli jesteś startupem lub właścicielem biznesu, będziesz potrzebować

najlepsze narzędzia dla startupów

do prowadzenia i rozwijania nowego biznesu.

Polecamy

ClickUp Startup

do zarządzania różnymi aspektami startupu, od tworzenia map drogowych produktów po optymalizację procesów i wykorzystanie zasobów.

ClickUp to wszechstronne narzędzie, które skaluje się wraz z Twoim Businessem i bezproblemowo obsługuje większą liczbę klientów i złożonych projektów.

5. Szukaj szczerych opinii

Twój mentor jest najlepszą osobą, która może udzielić Ci konstruktywnej informacji zwrotnej, która pomoże Ci zrealizować Twoje cele

cele zawodowe

.

Ponieważ ściśle współpracujesz ze swoim mentorem i widziałeś, jak się rozwijasz, prawdopodobnie rozumie on twoje mocne i słabe strony lepiej niż ktokolwiek inny.

Wykorzystaj to na swoją korzyść i regularnie szukaj szczerych informacji zwrotnych. Pomoże ci to zidentyfikować obszary wymagające poprawy i dalej rozwijać swoje umiejętności. Możesz również wykorzystać informacje zwrotne, aby poprawić swoje

nawyki związane z pracą

i umiejętności zarządzania.

6. Budowanie prawdziwego, długoterminowego połączenia

Dobry mentor biznesowy może pomóc ci wyrosnąć na odnoszącego sukcesy przedsiębiorcę i zmienić twoje życie na więcej niż jeden sposób. Jeśli więc znalazłeś dobrego mentora dla biznesu, nie pozwól mu odejść.

Zbuduj z nim autentyczne, długoterminowe powiązanie wykraczające poza spotkania i wskazówki biznesowe.

Nawet jeśli odniesiesz powodzenie na tyle duże, że nie będziesz potrzebować regularnych porad, powinieneś pozostać w kontakcie ze swoimi mentorami. Nigdy nie wiadomo, kiedy znów będziesz ich potrzebować.

Co ważniejsze, buduj dwustronne powiązania, w których jesteś dla nich tak samo, jak oni byli dla ciebie. Odwdzięcz się w każdy możliwy sposób, nawet będąc obecnym, gdy cię potrzebują.

Zakończenie

Poradzenie sobie z wyzwaniami biznesowymi i rozwój jako lider staje się łatwiejszy z pomocą mentora. Skorzystaj z tego przewodnika, aby znaleźć mentora biznesowego, który poprowadzi Cię na drodze do przedsiębiorczości.

Nie zapomnij zastosować tego, czego się nauczyłeś w codziennych operacjach Business. Użyj mieszanki

narzędzi marketingowych

, narzędzia zwiększające wydajność i inne narzędzia usprawniające operacje biznesowe i umożliwiające prowadzenie dochodowego biznesu.

ClickUp oferuje startupom kompleksowy zestaw narzędzi, pomagając im w skalowaniu i rozwoju.

Zarejestruj się na ClickUp

za darmo i przetestuj jego różne funkcje i nie tylko.