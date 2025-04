Jak zmienić ścieżkę kariery ze sprzedaży na marketing?

Rynki są zatłoczone opcjami - pomyśl o dowolnej alejce w supermarkecie, a zgodzisz się. Wszystko stało się cyfrowe; sprzedaż online rośnie szybciej niż kiedykolwiek. Niestandardowi klienci mają coraz większą awersję do bycia sprzedawanymi; wolą samoobsługę . W rzeczywistości pokolenie Z, pierwsze pokolenie prawdziwych cyfrowych tubylców, domaga się zaawansowanych technologicznie, wielokanałowych doświadczeń.

Wszystkie te czynniki radykalnie zmieniły sposób, w jaki organizacje sprzedają swoim niestandardowym klientom. Sprzedaż konsultacyjna, marketing przychodzący, go-to-market, marketing oparty na produktach i powodzenie klienta mają pierwszeństwo przed tradycyjnymi modelami.

W nowoczesnych organizacjach, takich jak SaaS Business, marketing, sprzedaż i powodzenie klienta łączą się w ramach jednej funkcji, zwykle określanej jako "wzrost". Wspólnie, te podfunkcje budują zintegrowane strategie marketingowe które napędzają niestandardowe pozyskiwanie klientów. Tak więc, jeśli jesteś specjalistą ds. sprzedaży, który chce zanurzyć się w marketingu, teraz jest Twoja chwila!

Na tym blogu przeprowadzimy Cię przez proces przejścia ze sprzedaży do marketingu.

Dlaczego warto przejść ze sprzedaży do marketingu?

Nawet doświadczeni sprzedawcy mogą rozważyć przejście do marketingu z wielu powodów, takich jak:

Nakładanie się umiejętności

Jako role skoncentrowane na kliencie, zarówno sprzedaż, jak i marketing wymagają silnej komunikacji, budowania relacji i zrozumienia potrzeb klienta. Sprawia to, że przejście jest bardziej organiczne, jeśli nie łatwiejsze.

Praca wielowymiarowa

Kariera w sprzedaży może być często jednowymiarowa, tj. znajdowanie potencjalnych klientów, spotkania z nimi i zamykanie transakcji. Jako kariera znajdująca się wyżej na szczycie lejka, marketing oferuje szerszy zakres działań, takich jak marketing cyfrowy, reklama, wydarzenia, zawartość itp.

Rozwój kariery

Marketing oferuje różnorodne możliwości w zakresie strategii, zarządzania marką i narzędzi cyfrowych. Tworzy również świetne podstawy do kariery przedsiębiorcy, jeśli masz takie skłonności.

Kreatywne możliwości

Marketing oferuje więcej możliwości napinania kreatywnych mięśni w postaci pisania tekstów, skryptów wideo, briefów projektowych, prezentacji itp.

Więcej możliwości

Liczba ofert pracy w marketingu w USA rośnie szybciej niż w sprzedaży. Dla przykładu, rola inżynierowie sprzedaży , których US Bureau of Labor Statistics definiuje jako "sprzedających produkty lub usługi biznesowe, takie jak oprogramowanie lub wsparcie, które wymagają wiedzy technicznej", rośnie w tempie 6%, podczas gdy rola menedżerów ds. marketingu rośnie w tempie 8%.

Czytanie bonusowe: Jak rozpocząć sprzedaż technologii .

Ale jeśli myślisz o jak zmienić karierę zawodową zacząć od jasnego zrozumienia różnic między tymi dwiema rolami.

Zrozumienie różnic między sprzedażą a marketingiem

Zanim dokonamy jakiegokolwiek rozróżnienia, ważne jest, aby wiedzieć, że jedno nie jest lepsze od drugiego. Każda kariera ma swoje wady i zalety, dzięki czemu są one odpowiednie dla osób z odpowiednimi ustawieniami umiejętności.

Aby stworzyć mapę swoich umiejętności, poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat różnic między sprzedażą a marketingiem.

Funkcja Sprzedaż Marketing Cele Zaspokojenie istniejącego popytu Stworzenie nowego popytu Skupienie się na zamknięciu transakcji, generowaniu przychodów, budowaniu świadomości, generowaniu leadów Podejście Indywidualistyczne, zazwyczaj jeden do jednego, szczególnie w B2B Zbiorowe, zazwyczaj skierowane do segmentów docelowych Działania Prospecting, cold calling, demo, objection handling Zawartość, kampanie e-mail, reklamy online, webinary Łączne przychody, współczynnik konwersji szans na transakcje, długość cyklu, współczynnik wygranych, wartość życiowa klienta (CLTV), współczynnik konwersji impresji na leady, współczynnik konwersji MQL na SQL, współczynnik otwarć e-maili, współczynnik klikalności, zwrot z wydatków na reklamę

Różnice między sprzedażą a marketingiem

Kluczowe umiejętności dla marketingu

W nowoczesnych Businessach sprzedaż zaczyna się tam, gdzie kończy się marketing. Na przykład, marketing tworzy świadomość, generuje leady i kwalifikuje je. Następnie leady są przekazywane do działu sprzedaży, który je pielęgnuje i przekształca w niestandardowych klientów.

Aby dokonać tego przesunięcia w lewo, oto umiejętności marketingowe, których będziesz potrzebować.

Komunikacja

Twoje doświadczenie w sprzedaży daje Ci świetne umiejętności komunikacyjne. Przenieś, dostosuj i udoskonal je w kierunku marketingu.

Doskonal umiejętności komunikacji pisemnej na potrzeby e-mail marketingu, informacji prasowych itp.

Rozwijaj talent do projektowania (wykorzystaj tutaj swoje umiejętności tworzenia slajdów), aby pisać briefy na banery, plakaty, reklamy itp.

Doskonalenie umiejętności komunikacji mówionej na potrzeby scenariuszy wideo

Dane powstania zawartości

Zrób krok naprzód od komunikacji do zawartości i doładuj swoją karierę marketingową. Zawartość to nie tylko pisanie. Obejmuje ona:

Strategia : Budowanie holistycznej, omnichannelowej strategii marketingu zawartości w mediach własnych, płatnych i zarobionych

: Budowanie holistycznej, omnichannelowej strategii marketingu zawartości w mediach własnych, płatnych i zarobionych Podejście multimodalne : Tworzenie zawartości pisanej, wizualnej, audio, wideo i interaktywnej

: Tworzenie zawartości pisanej, wizualnej, audio, wideo i interaktywnej Repurposing : Znajdowanie kreatywnych sposobów na wykorzystanie tej samej zawartości na różnych platformach i w różnych formatach

: Znajdowanie kreatywnych sposobów na wykorzystanie tej samej zawartości na różnych platformach i w różnych formatach Zarządzanie cyklem pracy: Typowy potok zawartości obejmuje pisarzy, redaktorów, projektantów, programistów, PR, media społecznościowe, operacje marketingowe i inne. Naucz się korzystać z tego cyklu pracy i zarządzać nim

Zarządzanie kampaniami

Działanie, które jest nieco bardziej niszowe, a może nawet techniczne, to zarządzanie kampaniami marketingowymi w wyszukiwarce, e-mailu lub mediach społecznościowych. Rozwijanie umiejętności w zakresie planowania, realizacji i pomiaru kampanii marketingowych.

Analiza danych

Sprzedawcy mają smykałkę do analizy danych, zwłaszcza jeśli chodzi o ROI. Z drugiej strony, marketingowe OKR potrzebują bardziej zniuansowanego widoku metryk i danych. Naucz się:

Interpretować trendy rynkowe i dane niestandardowe

Łączyć różne kanały, kampanie i zawartość w strategie marketingowe oparte na ROI

Zrozumieć marketing wielokanałowy i wpływ jednego kanału na drugi

Mierzyć długoterminowy wpływ, w tym CLTV

Jeśli jesteś podekscytowany zdobyciem tych umiejętności i przejściem na wyższy poziom, oto mapa drogowa, która Ci w tym pomoże.

Przygotowanie do przejścia

Przejście od sprzedaży do marketingu jest o wiele bardziej organiczne niż, powiedzmy, bycie prawnikiem i zostanie fotografem ślubnym. Nie oznacza to jednak, że jest liniowe. Zanim dokonasz przejścia, przygotuj się na powodzenie.

Oceń swoje obecne umiejętności

Zacznij od zrozumienia, na czym stoisz. Oceń swoje obecne umiejętności poprzez:

Spojrzenie wstecz na swoją edukację szkolną/akademicką i określenie swoich kwalifikacji

Zagłębienie się w swoją obecną rolę i wszystko, co robisz

Pomyślenie o wszelkich stażach lub wolontariatach, które mogłeś zrobić

Do zrobienia kilku przemyśleń na temat wartości niematerialnych, takich jak biuletyny, które czytasz, liderzy myśli, których śledzisz, od kogo się uczysz itp.

Spośród wszystkich swoich obecnych umiejętności zidentyfikuj te, które są związane z marketingiem. Nawet jeśli nie są związane z marketingiem, pomyśl o wszystkim, co można przenieść.

Zdobądź wykształcenie

Aby płynnie przejść do marketingu, warto mieć jakieś wykształcenie. Zacznij od wiedzy ogólnej i powoli się specjalizuj. Możesz zrobić kursy online, bootcampy lub uzyskać certyfikat. Wszystko, co pokaże twoją wiedzę na temat marketingu, pomoże ci dostać się na rozmowę kwalifikacyjną.

Zrozumienie rynku

Podczas zdobywania wykształcenia, warto również przeszukać rynek pod kątem potencjalnych możliwości. Dowiedz się, jakie zawody są dostępne, jakich umiejętności wymagają i jakie cele powinieneś osiągnąć. Pomoże ci to nawigować w przyszłości i skieruje twoje wysiłki we właściwym kierunku.

Zbuduj markę osobistą

Inbound marketing niemal w całości zależy od dobrego brandingu. Stwórz więc dla siebie silną markę osobistą. Aktualizuj swoje profile społecznościowe. Dołącz do odpowiednich grup i społeczności.

Publikuj znaczące i wartościowe treści dotyczące najpierw sprzedaży, a następnie powoli przejdź do tematów związanych z marketingiem.

Dzięki temu jesteś gotowy do faktycznego przejścia. Do dzieła.

Kroki do powodzenia przejścia ze sprzedaży do marketingu

Zmiany w karierze nie następują z dnia na dzień. Nie rzucaj więc pracy w sprzedaży w pośpiechu. Cierpliwie wykonuj krok po kroku. Oto jak to zrobić.

Ustaw wyczyszczone cele zawodowe

W oparciu o zrozumienie rynku z przygotowań, ustaw cele zawodowe. Ustaw duży cel długoterminowy, taki jak "Zdobądź pracę w marketingu do końca roku"

Możesz podzielić to na mniejsze cele krótkoterminowe, takie jak:

Rozwój umiejętności : Np. Nauczyć się metod badania rynku do końca miesiąca

: Np. Nauczyć się metod badania rynku do końca miesiąca Certyfikacja : Np. Zdobycie certyfikatu Coursera z influencer marketingu do następnego kwartału

: Np. Zdobycie certyfikatu Coursera z influencer marketingu do następnego kwartału Poszukiwanie pracy : Np. Zidentyfikować trzy role, na które można aplikować do końca kwartału

: Np. Zidentyfikować trzy role, na które można aplikować do końca kwartału Doświadczenie: Np. Zakończone dwa jednomiesięczne staże do końca roku

Rozpoczęcie nawiązywania kontaktów

Najlepszym sposobem na przejście ze sprzedaży do marketingu jest wsparcie odpowiednich osób. Poszerz więc swój zasięg i nawiąż kontakty z odpowiednimi osobami. Do zrobienia tego, szukaj dwóch rodzajów ludzi.

1. Specjaliści ds. marketingu

Zidentyfikuj tych, którzy mają już karierę w marketingu, której szukasz. Porozmawiaj z nimi o tym, jak wygląda ich praca, co robią w ciągu dnia, jakiego rozwoju doświadczyli itp.

2. Marketerzy, którzy przeszli ze sprzedaży

Porozmawiaj z tymi, którzy przeszli tę ścieżkę przed tobą, aby mogli wskazać ci drogę. Śledź ich podróż, wyzwania, przed którymi stanęli i sposób, w jaki je pokonali. Zrozum, co dzień z życia menedżera sprzedaży i jak różni się ona od ich obecnej roli w marketingu. Ucz się na ich doświadczeniu.

Znajdź mentora

Będziesz musiał stawić czoła blokadom, obiekcjom, odrzuceniom i paraliżującemu zwątpieniu w siebie. Empatyczny mentor sprawi, że wszystko to będzie o wiele łatwiejsze.

Skontaktuj się z potencjalnymi mentorami i poproś o mentoring. Porozmawiaj z wieloma osobami, zanim zdecydujesz się na tę, która jest dla Ciebie odpowiednia. Ustaw cele mentorskie, omów swoje wyzwania i wykorzystaj porady mentora, aby przyspieszyć swoją transformację.

Zbuduj swój profil

Szukaj wewnętrznych transferów

Najlepszym miejscem na znalezienie pierwszej pracy w marketingu jako sprzedawca jest szukanie w swojej obecnej organizacji. Zbadaj możliwości transferu wewnętrznego. Aplikuj na dostępne pozycje i rozmawiaj z potencjalnymi menedżerami.

Teams już Cię zna i docenia Twoje umiejętności. Posiadasz również znaczną wiedzę na temat organizacji, jej produktów i usług. Wykorzystaj to na swoją korzyść.

Aplikuj na role marketingowe poza firmą

Jeśli transfer wewnętrzny nie zadziała, poszukaj na zewnątrz.

Sięgnij do swoich połączeń, które mogą polecić Cię do roli

Przeglądaj oferty pracy publikowane na Tablicach ogłoszeń i LinkedIn

Zidentyfikuj organizacje, w których chciałbyś pracować i aplikuj tam na otwarte pozycje

Bierz udział w wydarzeniach marketingowych i prezentuj się w kontekście potencjalnych możliwości

Możesz spotkać się z kilkoma odrzuceniami i "ghostingiem", ale z odpowiednimi umiejętnościami i strategią pracy, będziesz na dobrej drodze do kariery w marketingu. Gdy już tam będziesz, skorzystaj z poniższych wskazówek.

Wykorzystanie doświadczenia sprzedażowego w roli marketingowca

Nie czuj się jak nowicjusz w marketingu. Jesteś profesjonalistą z solidnymi umiejętnościami sprzedażowymi. Wnieś więc wszystko, co masz, do swojej nowej roli.

Zorientowanie na klienta

Jako sprzedawca jesteś najbliżej klienta. Rozumiesz ich głęboko i intuicyjnie. Wykorzystaj tę wiedzę w zarządzaniu zawartością i kampaniami.

CRM

W każdej organizacji sprzedawca jest prawdopodobnie tym, który najczęściej korzysta z zarządzania relacjami z klientami (CRM). Wykorzystaj to doświadczenie w swojej roli marketingowej.

Wycinanie i krojenie segmentów klientów w celu wysyłania niestandardowych kampanii

Badanie zachowań i preferencji klientów w celu projektowania zawartości

Identyfikuj punkty danych, które możesz wykorzystać do personalizacji doświadczeń klientów

Raportowanie oparte na danych

Jako sprzedawca, jeśli rozwinąłeś talent do patrzenia na granularne dane, powiększ je nieco, aby zobaczyć szerszy obraz jako marketer. Ustaw raportowanie oparte na KPI w narzędziu takim jak Pulpity ClickUp aby sprawdzić, jak różne wysiłki marketingowe współpracują ze sobą.

Wizualizuj postępy w swoich kampaniach marketingowych, mierz wrażenia/konwersje na swojej zawartości i połącz to wszystko z przychodami.

Automatyzacja

Jeśli życie marketera staje się przytłaczające, nie zmuszaj się do zrobienia wszystkiego samemu. Użyj Automatyzacja ClickUp do obsługi powtarzalnych zadań. Ustaw niestandardowe przechwytywanie leadów za pomocą Formularze ClickUp i zautomatyzować dla nich etykiety/segmentację. Twórz automatyzacje e-maili w oparciu o niestandardowe wyzwalacze, które są dla Ciebie ważne.

Pisz z ClickUp Brain

Utknąłeś w swojej roli? Wyzwalacz inspirację dzięki ClickUp Brain . Użyj AI do burzy mózgów pomysłów na zawartość, pisania treści, podsumowywania raportów, generowania skryptów keynote, tworzenia tabel i transkrypcji wideo. Co więcej? Korekta i poprawa jakości dzięki wbudowanemu sprawdzaniu pisowni.

Pomimo najlepszych narzędzi i wysiłków, napotkasz wyzwania. Zobaczmy, jak im sprostać.

Przezwyciężanie typowych wyzwań

Sami marketerzy kariery stoją przed wieloma wyzwaniami każdego dnia. Jako marketer przechodzący ze sprzedaży, będziesz miał kilka unikalnych przeszkód. Oto, z czym możesz się spotkać i jak je pokonać.

Dostosowanie się do nowego sposobu myślenia

Sprzedaż polega na zamykaniu pojedynczych transakcji, podczas gdy marketing polega na docieraniu do szerszego grona odbiorców. Sprzedawcy otrzymują potwierdzenie namacalnych wyników w postaci zamkniętych transakcji, ale marketerzy muszą być zadowoleni z wyświetleń i leadów.

Mierniki sprzedaży i wskaźniki wydajności są prostsze niż w przypadku marketingu. Co więcej, sprzedaż jest rolą ukierunkowaną, podczas gdy marketing może mieć szerszy zakres.

Kiedy przechodzisz ze sprzedaży do marketingu, musisz być w stanie dostosować się do nowej roli.

Introspekcja i zrozumienie potrzebnych zmian

Zainwestować czas we współpracę nad kreatywnymi projektami

Naucz się udzielać i otrzymywać jakościowe informacje zwrotne

Ustawienie okresowych przeglądów swojej wydajności

Radzenie sobie z lukami w wiedzy

Marketing to rozległe pole, które stale się rozwija. Od czasu do czasu będziesz zdawać sobie sprawę, że masz luki w wiedzy. Stwórz osobistą strategię rozwoju, aby je przezwyciężyć.

Od czasu do czasu przeglądaj swoją pracę, aby zidentyfikować luki

Poszukaj informacji zwrotnej od rówieśników i menedżerów na temat swoich umiejętności

Zapisz się na kursy lub warsztaty online

Wykorzystaj swoje umiejętności w praktyce, realizując projekty pilotażowe, zadania osobiste itp.

Tworzenie własnej bazy wiedzy

Dopasowanie

Jeśli czujesz się trochę nie na miejscu jako sprzedawca w dziale marketingu, nie przejmuj się. Na pewno tak się stanie. Zrozum dzień z życia menedżera ds. marketingu .

Obserwuj nowych członków zespołu i ucz się na podstawie ich zachowań

Uważnie słuchaj i zadawaj pytania

Bądź pewny swojej perspektywy i oferuj pomocny wkład

Rozwijaj relacje i społeczność

Wskazówki i zasoby dla płynnego przejścia

Zanim zakończymy, przyjrzyjmy się kilku cennym zasobom, które ułatwią ci przejście.

Kursy online i certyfikaty

Wypróbuj dowolne z poniższych rozwiązań, aby przyspieszyć przejście do marketingu:

Pro Tip: Aby dowiedzieć się więcej, zobacz 10 najlepszych certyfikaty marketingowe aby rozwijać swoją karierę.

Najlepsze książki marketingowe

Jednym z najlepszych sposobów na dostosowanie swojego myślenia do bycia marketerem jest szerokie czytanie. Permission Marketing, Purple Cow i This is Marketing Setha Godina są świetnymi punktami wyjścia.

Jeśli szukasz czegoś bardziej tradycyjnego, wypróbuj Ogilvy on Marketing. Jeśli chodzi o marketing startupów, przeczytaj Hacking Growth autorstwa Seana Ellisa i Morgana Browna. Aby nauczyć się zawartości, rozważ Content Inc Joe Pulizziego. Jeśli pracujesz w branży technologicznej, zapoznaj się z poniższymi pozycjami książki o marketingu produktów .

Niektóre popularne blogi

Subskrybuj i czytaj najlepszą zawartość związaną z marketingiem w mieście:

Copyblogger zasoby dotyczące content marketingu i copywritingu

Marie Forleo (i jej YouTube/Podcast) dla marketingu dla małych Business i solopreneurs

HubSpot blog o marketingu przychodzącym OG

Narzędzia, które pomagają w marketingu

Opanuj stos technologii marketingowych który zazwyczaj zawiera narzędzia do:

Analytics : Śledzenie ruchu w witrynie, w tym wyświetleń, widoków stron, kliknięć, wypełnień formularzy, podróży użytkowników i nie tylko za pomocą Google Analytics. Zachowaj również kilka plików szablonów analitycznych przydatny

: Śledzenie ruchu w witrynie, w tym wyświetleń, widoków stron, kliknięć, wypełnień formularzy, podróży użytkowników i nie tylko za pomocą Google Analytics. Zachowaj również kilka plików szablonów analitycznych przydatny CRM : Zarządzaj danymi klientów za pomocą HubSpot, Salesforce lub ClickUp CRM

: Zarządzaj danymi klientów za pomocą HubSpot, Salesforce lub ClickUp CRM Projektowanie : Szybko twórz wizualizacje do broszur, ulotek, wiadomości w mediach społecznościowych itp. za pomocą Canva

: Szybko twórz wizualizacje do broszur, ulotek, wiadomości w mediach społecznościowych itp. za pomocą Canva SEO/SEM : Zarządzaj słowami kluczowymi, optymalizuj zawartość i prowadź kampanie za pomocą narzędzi takich jak Semrush i Ahrefs

Zarządzanie projektami: Połącz wszystkie swoje zadania marketingowe i zobacz duży obraz

Marketing jest naturalnym przejściem w kierunku rozwoju i przywództwa dla wielu sprzedawców na całym świecie. W rzeczywistości, doświadczenie w sprzedaży może zahartować aspirujących marketerów i zapewnić im wiedzę potrzebną do rozwoju. Wraz ze zmianą nastawienia klientów do "bycia sprzedawanym", rola marketera staje się bardziej krytyczna z biznesowego punktu widzenia.

W rzeczywistości, dzięki stażowi w marketingu, a następnie powodzeniu klienta, możesz rozwinąć swój rodowód jako lider wzrostu, rola ciesząca się ogromnym popytem zarówno wśród startupów, jak i przedsiębiorstw.

Jednak liczne korzyści nie sprawiają, że przejście jest łatwe. Role marketingowe są bardzo poszukiwane, a rozmowy kwalifikacyjne są konkurencyjne. Przejście ze sprzedaży do marketingu wymaga strategicznego i skumulowanego wysiłku.

Musisz zdobyć umiejętności, wykorzystać je w praktyce, zdobyć certyfikaty, przeczytać książki, znaleźć staże, nawiązać kontakty, zbudować markę osobistą, stworzyć CV, aplikować na stanowiska, przejść rozmowy kwalifikacyjne - wszystko to jeszcze przed rozpoczęciem zmiany!

Nie daj się zaskoczyć logistyce tego wszystkiego. Skorzystaj z elastycznego narzędzia do zarządzania projektami do planowania i realizacji przejścia na marketing. Powodzenia w karierze!