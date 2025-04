Jak wezwać chorobowe za pomocą tekstu (+przykłady)

Pamiętasz komedię Ferris Bueller's Day Off z 1986 roku?

Ferris miał mistrzowski plan, aby udać chory dzień poza szkołą i cieszyć się wolnością. Chociaż jego wybryki były przezabawne, większość z nas może nie mieć takiego luksusu lub (braku) moralnego kompasu, aby dokonać takiego wyczynu.

Ale w dni, kiedy budzisz się z gorszą pogodą, przepychanie się nie jest najlepszą opcją. Zwolnienie lekarskie jest niezbędne do zachowania uczciwości i profesjonalizmu w pracy komunikacji w Teams i przestrzeganie polityki firmy.

Niezależnie od tego, czy walczysz z grypą, zmagasz się z nagłym wypadkiem rodzinnym, czy po prostu potrzebujesz dnia zdrowia psychicznego, ten artykuł pomoże ci stworzyć jak wezwać chorego w tekstach za pomocą różnych przykładów i szablonów.

Proste poprawki mogą zamienić niejasne "Nie ma mnie dzisiaj" w jasne "Źle się czuję i zapewniam, że moje zadania są pokryte", zachowując swoją reputację w pracy - nie jest wymagana żadna intryga!

Najlepsze praktyki dotyczące wysyłania tekstu na dzień choroby

Komunikacja to waluta podczas pracy z zespołem. Ale dlaczego wysyłanie tekstów jest lepsze niż dzwonienie na chorobowe? Mówiąc najprościej, wiadomości tekstowe są wygodne zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy.

Twój szef lub przełożony może odczytać wiadomość w dogodnym dla siebie czasie, co pozwala uniknąć zakłócania jego cyklu pracy. Ponadto, w przeciwieństwie do rozmów telefonicznych, teksty zapewniają pisemny zapis komunikacji, zmniejszając ryzyko nieporozumień.

👀 Do zrobienia?

Badanie przeprowadzone przez U.S. Bureau of Labor Statistics raportuje, że 63% pracowników w USA otrzymuje średnio osiem płatnych dni chorobowych rocznie po roku pracy.

Twój wiadomości Business odzwierciedla profesjonalizm, szacunek i uczciwość w miejscu pracy. A dobrze napisana wiadomość poza biurem zapewnia przejrzystość i minimalizuje zakłócenia dla zespołu.

I odwrotnie, źle napisana wiadomość o chorobie może wprowadzić zamieszanie, zakłócić pracę równowagę między pracą a życiem prywatnym nadwyrężając relacje, a nawet naruszając politykę firmy, która zapewnia płatne zwolnienia lekarskie z określonymi wymaganiami.

Przeczytaj również: Odzyskaj swoje godziny: 10 najlepszych narzędzi do zarządzania skrzynką odbiorczą dla maksymalnej wydajności Oto kilka najlepszych praktyk, które pomogą ci uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Niech wszystko będzie krótkie i wyczyszczone

Czy należysz do osób, które czują się winne z powodu brania dni chorobowych? Chociaż nie powinieneś, może to wyniknąć z nadmiernego wyjaśniania swojej sytuacji.

Informując swojego przełożonego, unikaj nadmiernego dzielenia się lub długich wyjaśnień. Ogranicz się do tego, co najważniejsze:

Zwróć się do szefa formalnie

Wzmianki o przyczynie nieobecności

Określ swój plan zarządzania zadaniami

Zaktualizuj swoją dostępność na następne lub nadchodzące dni

Twój przełożony nie potrzebuje długiego opisu Twoich objawów. Jego zwięzłość świadczy o szacunku dla jego czasu i profesjonalizmie z Twojej strony.

Przykład:

"Dzień dobry, John. Jestem dziś chory i nie będę w stanie przyjść do pracy. Poinformowałem Teams o mojej nieobecności i wieczorem poinformuję o mojej dostępności na jutro. Dziękuję."

Powiadom jak najwcześniej

Wielu pracodawców docenia jak najwcześniejsze powiadomienie o nieobecności w pracy. Daje im to czas na dostosowanie harmonogramów lub znalezienie zastępstwa.

Jeśli więc czujesz, że po wyjściu z pracy swędzi cię gardło, dobrym pomysłem jest wysłanie tekstu już dziś, zamiast wysyłania krótkiego powiadomienia jutro.

Im wcześniej poinformujesz o swojej niezdolności do pracy, tym lepiej dla wszystkich zainteresowanych. Chodzi o zminimalizowanie zakłóceń i zapewnienie płynnego przepływu pracy.

Przykład:

"Dobry wieczór, John. Wyszedłem dziś z pracy źle się czując i muszę wezwać chorobowe na jutro. Poinformowałem o tym Teams i chciałem natychmiast dać ci znać, abyś mógł przygotować się na moją nieobecność. Jutro będę informować na bieżąco. Dziękuję."

Podaj niezbędne informacje

Zależnie od polityki firmy, może być konieczne podanie szczegółów, takich jak notatka lekarska lub przewidywany termin powrotu. Najlepiej wcześniej omówić te wymagania z przełożonym.

Pamiętaj, że nie masz obowiązku udostępniania żadnych danych osobowych - wystarczy, że wyjaśnisz, dlaczego nie możesz pracować i jak długo może potrwać Twoja nieobecność.

Przykład:

"Witaj, John. Mam objawy grypy i muszę wziąć trzy dni zwolnienia lekarskiego. Poinformuję o tym zespół i w razie potrzeby dostarczę notatkę lekarską. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze. Dziękuję za zrozumienie."

Szablony i przykłady tekstów na zwolnienie lekarskie

Profesjonalna wiadomość tekstowa jest ważna, ale czy to oznacza, że musisz usiąść do zrobienia idealnej wiadomości z termometrem w ustach? Absolutnie nie!

Skorzystaj z tych konfigurowalnych szablony komunikacji aby przygotować odpowiednie wiadomości bezpośrednio do kierownika lub szefa.

Podstawowy tekst dotyczący dnia choroby

Podstawowy tekst chorobowy jest idealny w przypadku nagłej, krótkotrwałej choroby. Jest bezpośredni i dostarcza niezbędnych informacji bez nadmiernej szczegółowości.

📝 Szablon:

"Dzień dobry, [imię szefa]. Nie czuję się dobrze i muszę wziąć dzień chorobowego. Skontaktowałem się z [imię kolegi], aby mnie zastąpił. Jeszcze dziś poinformuję, czy jutro będę mógł wrócić do pracy. Dziękuję za zrozumienie"

Przykład przedłużonego zwolnienia lekarskiego

Jeśli potrzebujesz kilku dni wolnego, na przykład na rekonwalescencję lub operację, poinformuj o przewidywanym czasie trwania urlopu i ustaleniach dotyczących pracy. Bycie szczerym w kwestii przewidywanej nieobecności pomoże szefowi efektywnie zarządzać zasobami.

Szablon przedłużonego zwolnienia lekarskiego:

"Witaj, [imię szefa]. Zdiagnozowano u mnie [choroba] i potrzebuję odpoczynku od [data rozpoczęcia] do [data końcowa]. [imię i nazwisko kolegi] uprzejmie zgodził się mnie zastąpić. Proszę o poinformowanie mnie, jeśli potrzebna jest jakakolwiek dokumentacja lub inne szczegóły ułatwiające przekazanie obowiązków. Dziękuję."

📝 Szablon urlopu na czas rekonwalescencji po operacji:

"Witaj, [imię szefa]. Przechodzę operację i będę potrzebować czasu na rekonwalescencję. Mój lekarz zalecił odpoczynek od [data rozpoczęcia] do [data końcowa], podczas którego będę na urlopie. Będę jednak na bieżąco informować o moim powrocie do zdrowia i dopilnuję, by wszystkie moje prace zostały wykonane przed wyjazdem. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz notatki lekarskiej lub dalszych szczegółów. Dziękuję za wsparcie."

Nagłe wypadki rodzinne

Czasami nagłe wypadki nie są związane z twoim zdrowiem, ale z członkami rodziny. W takich sytuacjach musisz być równie wyczulony i pełen szacunku.

Poinformuj szefa, że zajmujesz się pilną sytuacją, ale unikaj niepotrzebnych szczegółów osobistych.

📝 Szablon zwolnienia chorobowego członka rodziny:

"Witaj, [imię szefa]. Muszę wziąć dziś wolne, aby zaopiekować się chorym członkiem rodziny. Upewnię się, że moje zadania zostały wykonane i poinformuję cię, jeśli potrzebny będzie dodatkowy czas. Dziękuję za zrozumienie"

📝 Szablon zwolnienia z powodu choroby dziecka:

"Dzień dobry, [imię szefa]. Moje dziecko źle się czuje i muszę zostać w domu, aby się nim zaopiekować. W międzyczasie [imię kolegi] uprzejmie zgodził się przejąć wszystkie moje główne zadania. Do końca dnia dostarczę aktualne informacje na temat mojej jutrzejszej dostępności. Dziękuję za uwagę w tym czasie"

📝 Szablon urlopu żałobnego:

Utrata ukochanej osoby nigdy nie jest łatwa, a urlop żałobny pozwala na żałobę i zarządzanie obowiązkami bez dodatkowego stresu związanego z pracą.

Powiadom swojego szefa bezpośrednio i podaj niezbędne szczegóły, zachowując zwięzłość i szacunek.

"Witaj, [imię i nazwisko szefa]. Niedawno straciłem bliskiego członka rodziny i będę musiał wziąć kilka dni urlopu żałobnego, aby być z rodziną. Będę nieobecny w pracy od [data rozpoczęcia] i wrócę [data powrotu]. Dziękuję za zrozumienie"

📝 Szablon nagłego urlopu rodzinnego:

"Witam, [imię i nazwisko szefa]. Mam do czynienia z nagłą sytuacją rodzinną, która wymaga mojej natychmiastowej uwagi. Poinformowałem zespół o mojej nieobecności, a [imię i nazwisko kolegi] uprzejmie mnie dzisiaj zastąpi. Jutro wrócę do pracy. Dziękuję za cierpliwość"

Dzień zdrowia psychicznego

Wypalenie zawodowe to nie żart. Rzeczywiście raportowanie 52% pracowników doświadcza wypalenia zawodowego a 67% stwierdziło, że pogorszyło się ono po pandemii COVID-19.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym stała się ważniejsza niż kiedykolwiek, a wzięcie dnia wolnego dla zdrowia psychicznego jest tak samo ważne, jak czas wolny z powodu choroby fizycznej stworzyć pozytywne środowisko pracy .

📝 Szablon:

"Witaj, [imię szefa]. Czuję się dziś przytłoczony psychicznie i uważam, że dla mojego dobrego samopoczucia najlepiej będzie wziąć dzień zdrowia psychicznego. Planuję odpocząć i zregenerować siły, a jutro wrócę do pracy. Poinformowałem o tym Teams, który zgodził się mnie zastąpić. Dziękuję za zrozumienie"

Informowanie współpracowników

Jeśli twoja nieobecność ma wpływ na współpracę w zespole, upewnij się, że poinformowałeś o tym swoich kolegów z teamu w jasny i zrozumiały sposób natychmiast za pośrednictwem wiadomości o postępach i własności swoich zadań.

Wyczyszczona komunikacja może zminimalizować zakłócenia, zwłaszcza w szybko zmieniającym się środowisku pracy. A dostępność oprogramowanie do komunikacji zespołowej znacznie ułatwiło informowanie zespołu.

📝 Szablon informowania współpracowników:

"Cześć, Teams! Źle się dziś czuję i biorę dzień chorobowego. Zaktualizowałem [konkretne zadania] na naszej tablicy ClickUp, w tym terminy, etykiety priorytetów i notatki dotyczące konkretnych zadań. Daj mi znać, jeśli coś wymaga wyjaśnienia. Dziękuję za utrzymanie projektu w ruchu!"

📝 Szablon relacji z konkretnym współpracownikiem:

"Witaj, [imię współpracownika]. Mam nagły wypadek rodzinny i nie będę w stanie przyjść dziś do pracy. Czy mógłbyś przejąć ode mnie [konkretne zadanie]? Wszystkie szczegóły udostępniam w sekcji [narzędzie] w sekcji [nazwa zadania/projektu]. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz więcej informacji. Będę wdzięczny za pomoc!"

Czego unikać pisząc chore teksty

Tekst zwolnienia lekarskiego powinien być profesjonalny i pełen szacunku. Oto kilka typowych błędów, których należy unikać, aby zachować te standardy.

Używanie nieformalnego języka

Zawsze zachowuj profesjonalny ton w komunikacji, nawet gdy jesteś chory. Używaj właściwych powitań, zakończonych zdań i odpowiednich zamknięć zamiast wiadomości typu: "Yo, jestem chory. Nie będzie mnie. Peace out!"

Skorzystaj z jednego z powyższych szablonów lub wypróbuj Narzędzia do pisania AI aby stworzyć profesjonalną wiadomość. Pokazuje to szacunek dla powiązań w miejscu pracy i utrzymuje profesjonalny wizerunek.

Bycie gadatliwym

Twoja wiadomość powinna być wyczyszczona i zwięzła. Skoncentruj się na najważniejszych informacjach - przyczynie nieobecności, czasie trwania i planach związanych z pracą.

Unikaj niepotrzebnych szczegółów, które nie przyczyniają się do zrozumienia Twojej sytuacji w miejscu pracy.

Nieprzestrzeganie protokołu firmowego

Jeśli Twoja firma wymaga określonej dokumentacji lub okresu wypowiedzenia, wspomnij o tym w swojej wiadomości. Pokazuje to Twoją świadomość i szacunek dla polityki firmy.

Nieokreślenie własności zadania

Poinformuj, w jaki sposób twój zespół/koledzy będą zajmować się twoimi obowiązkami podczas twojej nieobecności. Wzmianki o tym, kto będzie odpowiedzialny za konkretne zadania lub projekty i zapewnienie, że wszystkie niezbędne informacje są dostępne dla zespołu.

Niejasna komunikacja

Unikaj dezorientowania przełożonego niejasnymi komunikatami typu: "Mogę nie zdążyć dzisiaj do pracy" Zamiast tego powiedz wprost o swojej sytuacji.

Niejasność może prowadzić do nieporozumień, wpływając na cykl pracy i powodując niepotrzebny stres dla menedżera i zespołu.

Zamiast zwlekać z wyjaśnieniem sytuacji do ostatniej chwili, wyślij tekst o chorobie szybko, aby twój zespół miał czas cię zastąpić.

Nadmierne dzielenie się

Podawanie intymnych szczegółów medycznych nie jest konieczne. Trzymaj się podstawowych informacji, które pomogą twojemu zespołowi odpowiednio zaplanować działania w przypadku nieoczekiwanej choroby. Nadmierne dzielenie się informacjami nie tylko narusza prywatność, ale może również sprawić, że inni poczują się niekomfortowo.

⚠️ Oto przykład tego, czego NIE należy zrobić:

"Cześć, [imię szefa], miałem ciężką noc z problemami żołądkowymi i byłem w łazience od 2 nad ranem. Nie mogę dziś przyjść" Ten poziom szczegółowości lepiej pominąć.

Prawdopodobnie sprawi to, że twój przełożony poczuje się niekomfortowo, nie pomagając mu w szczegółach dotyczących tego, jak długo jesteś na urlopie i jak zarządzana jest twoja praca pod twoją nieobecność.

Pro Tip: Wyjątki od udostępniania szczegółów medycznych dotyczących zwolnienia lekarskiego obejmują szczegóły i/lub dokumentację wymaganą na mocy ustawy o urlopie rodzinnym i medycznym z 1993 roku.

Korzystanie z ClickUp do pisania wiadomości w dniu choroby i udostępniania aktualizacji Teams

Komunikacja z zespołem nie musi być przytłaczająca, gdy czujesz się gorzej. Prosty sposób narzędzie komunikacji w miejscu pracy może wiele zmienić.

Jako narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, ClickUp oferuje różne funkcje, które upraszczają zarządzanie nieobecnościami, zapewniając jasną komunikację i minimalne zakłócenia w cyklu pracy.

ClickUp Chat do wysyłania wiadomości

Użyj ClickUp Chat aby wysłać wiadomość o zwolnieniu lekarskim bezpośrednio do zespołu (za pośrednictwem czatu grupowego) lub menedżera (za pośrednictwem prywatnego DM).

Przenieś całą komunikację swojego zespołu tam, gdzie pracujesz, dzięki ClickUp Chat

Udostępniając aktualizację w grupie lub kanale zespołu, możesz również przypiąć powiadomienia o nieobecności, aby były widoczne dla wszystkich w grupie.

Ponieważ ClickUp Chat łączy Twoje wiadomości i pracę, łatwiej jest również udostępniać zadania, nad którymi pracujesz i sugerować przekazanie pilnych zadań - bez przeskakiwania między nimi aplikacje do przesyłania wiadomości Business . Nie musisz kopiować i wklejać całego kontekstu; po prostu zaktualizuj czat połączony z odpowiednim zadaniem o niezbędne szczegóły.

Nie zapomnij użyć @ wzmianek, aby oznaczyć konkretnych współpracowników do działania (zwłaszcza tych, którzy mogą cię zastępować) i upewnić się, że nic nie umknie uwadze.

Co najlepsze? Intuicyjny interfejs ClickUp Chat zapewnia, że nie zgubisz swojej wiadomości w wątkach e-mail lub na innych platformach.

Pro Tip: Utwórz szablon zapisanej odpowiedzi dla chorych powiadomień na czacie, aby móc go ponownie użyć w razie potrzeby.

ClickUp Brain do tworzenia wiadomości o chorobie

Jeśli nie masz pewności, jak sformułować wiadomość, ClickUp Brain oferuje szablony i pomysły.

Wykorzystaj AI, aby zaoszczędzić czas i napisać idealną wiadomość dzięki ClickUp Brain

Przygotuj profesjonalną, zwięzłą wiadomość na dzień choroby i spersonalizuj ją tak, by pasowała do Twojej sytuacji. Po prostu wprowadź swoje dane, a AI zasugeruje dopracowaną wiadomość obejmującą wszystkie podstawy - krótkie zwolnienie lekarskie, przedłużony urlop lub nagły wypadek rodzinny.

Oszczędza to czas i zapewnia odpowiedni ton wiadomości, nawet gdy nie czujesz się najlepiej.

Automatyzacja aktualizacji

Wybierasz się na dłuższy urlop? Informuj swój zespół na bieżąco o zadaniach dzięki automatyzacji ClickUp.

Pracuj mądrzej i automatyzuj swoją komunikację dzięki ClickUp Automations Automatyzacja ClickUp umożliwiają wysyłanie i planowanie zautomatyzowanych wiadomości, przypisywanie zadań, aktualizowanie statusów projektów lub automatyczne powiadamianie członków zespołu o nieobecności.

Możesz ustawić regułę automatyzacji, aby powiadomić swojego menedżera o aktualizacji statusu zadania do "Wstrzymane" lub "W trakcie realizacji" Możesz dodawać komentarze dla kontekstu, a nawet załączać pliki.

W ten sposób Teams wie dokładnie, na jakim etapie znajdują się projekty i co wymaga uwagi, zwiększenie wydajności dopóki nie wrócisz wypoczęty.

Odpocznij, podczas gdy ClickUp utrzymuje wszystko w ruchu

W przeciwieństwie do Ferrisa Buellera, współcześni profesjonaliści nie udają dni chorobowych - komunikujemy się mądrze. Tekst w czasie choroby nie musi być perfekcyjną wiadomością, ale powinien projektować profesjonalizm i odpowiedzialność oraz utrzymywać zaufanie.

Pracodawcy nie szukają odważnych serc, które przetrwają wszystko - twoje zdrowie ma znaczenie! Cenią raczej wyczyszczone komunikatory, które nie pozostawiają swojego zespołu w zawieszeniu, zastanawiając się nad niewyjaśnioną nieobecnością lub statusem pracy.

ClickUp pomaga w zarządzaniu nieobecnością, utrzymaniu projektów w ruchu i powrocie do pracy z poczuciem wsparcia i wartości. Następnym razem skup się na powrocie do zdrowia, wiedząc, że Twoja praca jest wykonywana. Załóż darmowe konto ClickUp już teraz !