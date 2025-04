20 najważniejszych trendów komunikacyjnych kształtujących przyszłość mojej pracy

Szybki, skuteczny i skoncentrowany na zespole dialog jest niezbędny, a koncepcja komunikacja zespołowa ewoluuje szybciej niż kiedykolwiek.

Najwyraźniej, 88% mojego czasu pracy poświęcamy na komunikację, a 84% z nich żongluje obecnie większą liczbą platform niż wcześniej, aby skutecznie dotrzeć do swoich zespołów.

Co to oznacza dla przyszłości pracy?

Specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej i liderzy ponownie analizują to intensywne połączenie cyfrowe z myślą o zdrowiu psychicznym pracowników. Z labiryntem kanałów komunikacji widzimy kilka przełomowych trendów pojawiających się w tej przestrzeni.

Od narzędzi do przesyłania wiadomości opartych na AI i wewnętrznych kanałów komunikacji po przyjazne dla zdalnych procesów pracy, oto 20 trendów komunikacyjnych, które nie tylko kształtują obszary robocze; zmieniają one sposób, w jaki Teams łączą się, współpracują i rozwijają w nowoczesnym, hybrydowym świecie.

Obecny stan komunikacji w miejscu pracy

Niedawne badanie Gallupa dotyczące komunikacji w miejscu pracy pokazuje subtelny, ale obiecujący trend: aktywnie niezaangażowani pracownicy spadli z poziomu 18% w 2022 r. do 16% w 2023 r .

Co napędza tę pozytywną zmianę? Wyróżnia się jedno potężne, ale proste podejście: regularne, znaczące rozmowy między menedżerami i członkami Teams

Badania Gallupa podkreślają, że jedna przemyślana rozmowa tygodniowo między menedżerami a pracownikami buduje relacje o wysokiej wydajności skuteczniej niż jakakolwiek inna taktyka przywództwa.

Organizacje takie jak Microsoft to zwiększając obciążenie związane ze współpracą w ramach wewnętrznych teamów korzystających z ich pakietu produktów. Microsoft, dostrzegając potencjał narzędzi komunikacji asynchronicznej zintegrowała Microsoft Teams z codziennym cyklem pracy swoich pracowników.

Dostosowali platformę do typowych scenariuszy pracy; od porannej rutyny obejmującej e-mail, kalendarz i czat do pracy zdalnej, spotkań, a nawet rozmowy przy chłodnicy wody microsoft płynnie wplótł Teams w tkankę nowoczesnej pracy.

➡️ Przeczytaj także: E-mail kontra czat w mojej pracy: Co jest najlepsze dla Twojego Teams?

Rola technologii w kształtowaniu komunikacji

Technologia rewolucjonizuje sposób komunikacji w miejscu pracy, czyniąc ją szybszą i inteligentniejszą. Aplikacje do komunikacji w Teams takie jak MS Teams, Google Meet i Zoom są liderami dzięki funkcjom tłumaczenia w czasie rzeczywistym opartym na AI, pomagając zespołom pokonać bariery językowe.

Poza rozmowami wideo, AI zmienia również sposób, w jaki radzimy sobie z jednym z największych wyzwań w miejscu pracy: zalewem e-maili. Narzędzia AI do obsługi poczty e-mail pomagają profesjonalistom z łatwością zarządzać skrzynkami odbiorczymi, nadając priorytet ważnym wiadomościom, sugerując szybkie, zwięzłe odpowiedzi, a nawet analizując ton i nastroje komunikacji.

**Czy wiesz, że optymalizacje oparte na AI mogą uratować pracowników wiedzy do sześciu tygodni rocznie -tygodni, które można ponownie zainwestować w bardziej znaczącą pracę i innowacje.

Podsumowując? Technologia nie tylko ułatwia komunikację, ale także ją usprawnia, umożliwiając pracownikom skupienie się na strategicznych zadaniach o dużym znaczeniu.

➡️ Przeczytaj również: Jak uniknąć błędnej komunikacji w miejscu pracy (z typowymi przyczynami i przykładami)

20 najważniejszych trendów komunikacyjnych kształtujących przyszłość mojej pracy

Komunikacja w miejscu pracy ulega transformacji, a Ty masz doskonałą okazję, aby jak najlepiej ją wykorzystać.

Oprócz omówienia 20 trendów w komunikacji, które robią furorę, omówimy platformę, która już teraz daje firmom przewagę, ponieważ jest wszechstronnym oprogramowaniem do zarządzania wydajnością i pracą ClickUp .

Omówmy teraz trendy:

1. Automatyzacja jest wszechobecna

W dzisiejszych czasach ręczne zadania, przeglądy opinii, powiadomienia i przypomnienia o spotkaniach można zautomatyzować, dzięki czemu ludzie nie tracą czasu na bieganie za menedżerami. Zautomatyzowane reakcje i aktualizacje w czasie rzeczywistym, takie jak powiadomienia o projektach, przypomnienia o spotkaniach i powtarzające się zadania, utrzymują przejrzystość i wyrównanie wśród członków zespołu.

Narzędzia takie jak Automatyzacja ClickUp stoją na czele tego trendu, umożliwiając Business uproszczenie procesów i zwiększenie wydajności.

Twórz niestandardowe automatyzacje ClickUp lub wybieraj z biblioteki ponad 100 gotowych szablonów

Automatyzacja ClickUp ułatwia cykl pracy i zwiększa wydajność. Automatyczne przypisywanie zadań zapewnia płynne przejścia w miarę rozwoju Teams, podczas gdy automatyczna inicjalizacja zadań oszczędza czas i minimalizuje błędy.

2. AI w centrum uwagi

Sprawdzanie faktów: Większość firm (75%) wykorzystuje obecnie AI w co najmniej jednej funkcji Business. Co więcej, połowa z tych firm wykorzystuje AI do wielu funkcji, co wskazuje na szybki wzrost przyjęcia AI od 2023 roku.

Chcesz posmakować tej mocy? Spróbuj ClickUp Brain .

Zadaj ClickUp Brain dowolne pytanie i uzyskaj szczegółowe odpowiedzi

ClickUp Brain to asystent AI w ClickUp. Oto, co może dla Ciebie zrobić:

Zarządzanie zadaniami: Tworzenie nowych zadań w obszarze roboczym wraz ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami

Tworzenie nowych zadań w obszarze roboczym wraz ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami Wgląd w obszar roboczy: Uzyskaj wgląd w obszar roboczy ClickUp, pobierając i podsumowując działania użytkowników, wyszukując określone zadania lub dokumenty oraz uzyskując przegląd postępów swojego zespołu

Uzyskaj wgląd w obszar roboczy ClickUp, pobierając i podsumowując działania użytkowników, wyszukując określone zadania lub dokumenty oraz uzyskując przegląd postępów swojego zespołu Wyszukiwanie i pobieranie: Przeszukuj obszar roboczy w poszukiwaniu określonych informacji, takich jak zadania, komentarze lub dokumenty. Możesz również przeszukać Centrum pomocy ClickUp, aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z funkcji ClickUp

Przeszukuj obszar roboczy w poszukiwaniu określonych informacji, takich jak zadania, komentarze lub dokumenty. Możesz również przeszukać Centrum pomocy ClickUp, aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z funkcji ClickUp Wgląd w komunikację: Pobieranie i podsumowywanie działań komunikacyjnych w obszarze roboczym

Poza zadaniami specyficznymi dla ClickUp, może on pomagać w różnych tematach, dostarczając wyjaśnień i odpowiadając na pytania jak asystent AI ogólnego przeznaczenia. Tylko, że ten asystent AI żyje w Twojej przestrzeni roboczej.

3. Autentyczne przywództwo wygrywa

Pracownicy oczekują od swoich liderów bardziej przemyślanej i szczegółowej komunikacji. Chcą częściej słyszeć od swoich liderów i konsekwentnie otrzymywać aktualizacje.

W swojej książce Authentic Leadership, Bill George , znany były dyrektor generalny, twierdzi, że pięć kluczowych zasad leży u podstaw autentycznego przywództwa: cel, wartości, serce, samodyscyplina i relacje. Twierdzi, że liderzy, którzy wcielają w życie te zasady, tworzą znacznie większą wartość niż ci, którzy koncentrują się wyłącznie na wskaźnikach finansowych.

4. Świadomość społeczna jest koniecznością

Dzisiejsi konsumenci coraz częściej poszukują marek, które są zgodne z ich wartościami i przekonaniami, w szczególności tych, które są zaangażowane w odpowiedzialność społeczną i zrównoważony rozwój. Ta zmiana zmusiła firmy do uwzględnienia kwestii etycznych w swoich strategiach komunikacyjnych.

Sprawdź fakty: 73% konsumentów oczekuje, że marki podejmą działania w kwestiach społecznych i środowiskowych, podczas gdy dwie trzecie Amerykanów uważa, że prezesi firm powinni zajmować się problemami społecznymi.

Karen Goldfeder, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w DoSomething, globalnej organizacji non-profit, nie przebiera w słowach opisując ten trend :

Tabelą jest, aby marki mówiły, że mają misję. Teraz wymagane jest, aby powiedzieć, jak zamierzasz pokazać się w tym naprawdę kluczowym momencie w historii i pokazać, za czym stoi Twoja marka, gdzie pójdziesz na kompromis, a gdzie nie_.

Karen Goldfeder, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w DoSomething

5. Narzędzia komunikacji są usprawnione

Ujednolicone narzędzia komunikacyjne zmieniają sposób działania Businessu.

Konsolidując różne kanały komunikacji w ramach jednej platformy, można wyeliminować chaos i nieefektywność związane z wieloma narzędziami w jednym. Narzędzia takie jak Microsoft Teams, Slack i Zoom oferują niezwykłą elastyczność, umożliwiając firmom dostosowanie się do pracy zdalnej i hybrydowej.

Sprawdź fakty: Przewiduje się, że globalny rynek ujednoliconej komunikacji i współpracy będzie rósł w tempie 13% CAGR , osiągając 141,6 mld USD do 2027 r. Integracje ClickUp pozwala na przykład na połączenie ponad 1000 narzędzi za darmo. Twórz niestandardowe integracje i aplikacje ClickUp za pomocą naszego potężnego API.

Znajdź wszystkie aplikacje, których kiedykolwiek będziesz potrzebować na jednej platformie dzięki ClickUp Integrations

Niezależnie od tego, czy chcesz przekształcić wiadomości Slack w Zadania ClickUp lub automatyzacja działań między ClickUp i HubSpot, wszystko to jest możliwe dzięki integracji.

Nie wierz nam na słowo! Przeczytaj, co ma do powiedzenia użytkownik ClickUp, Chrisse Boyle , Senior Campaign Manager w Penske Media Corporation, mówi:

_ClickUp dobrze nadaje się do spotkań, wypełniania formularzy, zbierania danych, zarządzania codziennymi zadaniami, zarządzania przepustowością zespołu, zarządzania pracą, gdy członkowie zespołu są poza biurem z powodu urlopów lub dni chorobowych, danych historycznych i dobrze, aby zobaczyć, ile pieniędzy i kampanii nasz zespół dotknął w ciągu roku Używamy różnych pulpitów podczas spotkań, aby upewnić się, że wszystko zostało omówione i pozostajemy na dobrej drodze. Teams używa go także do zabawy! Mamy prywatną tablicę, na której dzielimy się zdjęciami, cytatami i rzeczami, których słuchamy/oglądamy/kupujemy. To najlepsze połączenie pracy i zabawy, dzięki któremu jesteśmy tak dobrze zorganizowani

Chrisse Boyle, Senior Campaign Manager w Penske Media Corporation

Nie chcesz przełączać się między Slack, ClickUp lub innymi narzędziami? ClickUp Chat został zaprojektowany w celu poprawy komunikatory internetowe w pracy integrując czat z rzeczywistą pracą. Tak jest, pożegnaj się z tym podatkiem od przełączania i dodatkowym przeciążeniem poznawczym.

Użyj ClickUp Chat, aby wykorzystać moc komunikatorów internetowych bezpośrednio z obszaru roboczego bez konieczności zmiany narzędzi

Oto jak zwiększa wydajność:

Zintegrowana komunikacja i projekty : Czat nie służy tylko do rozmów; łączy się bezpośrednio z Listami, Projektami, Dokumentami, Formularzami i Tablicami, zapewniając, że wszystko jest na bieżąco bez utraty kontekstu

: Czat nie służy tylko do rozmów; łączy się bezpośrednio z Listami, Projektami, Dokumentami, Formularzami i Tablicami, zapewniając, że wszystko jest na bieżąco bez utraty kontekstu FollowUps : Ważne wiadomości mogą być segregowane, aby zapobiec ich zagubieniu w szumie, zapewniając, że kluczowe elementy działania pozostaną widoczne

: Ważne wiadomości mogą być segregowane, aby zapobiec ich zagubieniu w szumie, zapewniając, że kluczowe elementy działania pozostaną widoczne Konwersja wiadomości w Zadania (z AI) : Przekształć dowolną wiadomość w Zadanie ręcznie lub pozwól AI automatycznie uchwycić kontekst i wygenerować Zadanie gotowe do wykonania

: Przekształć dowolną wiadomość w Zadanie ręcznie lub pozwól AI automatycznie uchwycić kontekst i wygenerować Zadanie gotowe do wykonania SyncUps : Utrzymuj wszystkich członków zespołu w zgodzie dzięki połączeniom wideo i audio na żywo. Funkcje takie jak udostępnianie ekranu, łączenie zadań i podsumowania generowane przez AI usprawniają współpracę

: Utrzymuj wszystkich członków zespołu w zgodzie dzięki połączeniom wideo i audio na żywo. Funkcje takie jak udostępnianie ekranu, łączenie zadań i podsumowania generowane przez AI usprawniają współpracę Posty : Tworzenie dłuższych formularzy w wątkach czatu, skategoryzowanych jako Aktualizacje, Ogłoszenia lub Pomysły dla lepszej organizacji

: Tworzenie dłuższych formularzy w wątkach czatu, skategoryzowanych jako Aktualizacje, Ogłoszenia lub Pomysły dla lepszej organizacji Profile członków zespołu i planowanie: Widok priorytetów członków zespołu i rezerwowanie spotkań bezpośrednio na czacie

Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj Komunikacja w zespole i matryca spotkań ClickUp aby ustawić efektywne harmonogramy spotkań zespołu, stworzyć oś czasu dla nadchodzących projektów, wyszczególnić obowiązki wszystkich osób i podjąć działania w zakresie niezbędnych zadań po spotkaniach.

6. Platformy oparte na chmurze są normą

Narzędzia oparte na chmurze oferują niezrównaną elastyczność i dostępność, umożliwiając zespołom płynną współpracę z dowolnego miejsca na świecie.

ClickUp jest potężnym przykładem narzędzia opartego na chmurze, które pozwala teamom na efektywną współpracę. Oto jak to zrobić:

Scentralizowana komunikacja związana z projektem i wspólna edycja dokumentów

Usprawnione podejmowanie decyzji w całej organizacji dzięki natychmiastowemu wglądowi w dane dzięki ClickUp Brain

7. Poszukiwane są rozwiązania mobilne

Duży obraz: Oczekuje się, że rynek aplikacji mobilnych będzie rósł w tempie CAGR na poziomie 14,3% od 2024 do 2030 r . Ten wykładniczy wzrost podkreśla niezaprzeczalną dominację rozwiązań mobilnych w kształtowaniu przyszłości komunikacji i handlu.

Wszystko jest teraz do zrobienia na telefonie! Czytają pliki, edytują je i udostępniają w czasie rzeczywistym, uczestniczą w spotkaniach, czatują w pracy, wypełniają karty czasu pracy i robią notatki w podróży. Od 2022 r. większość z nas będzie spędzać w ciągu dnia na średnio 4,8 godziny dziennie na naszych urządzeniach.

I można bezpiecznie założyć, że liczba ta stale rośnie.

➡️ Przeczytaj również: Wykorzystanie etykiety czatu Teams w pracy dla optymalnej współpracy

8. CGI, rzeczywistość rozszerzona (AR) i rzeczywistość wirtualna (VR) to marketingowi przyjaciele

Sprawdź fakty: Projektuje się, że rynek AR & VR wygeneruje przychody w wysokości 40.4 miliardy w 2024 roku . Oczekuje się, że będzie on rósł w tempie 8,97% rocznie (CAGR 2024-2029), w wyniku czego do 2029 r. wartość rynku osiągnie 62 mld EUR.

Rzeczywistość rozszerzona (AR), rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość rozszerzona (XR) szybko zmieniają sposób, w jaki komunikujemy się i wchodzimy w interakcje ze światem cyfrowym.

Przykłady: Szpital dziecięcy w Cincinnati posiada dział o nazwie Cincinnati Children's DX Tech. Ta najnowocześniejsza dyscyplina wykorzystuje technologie, w tym obrazowanie medyczne, modelowanie 3D, drukowanie 3D, rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną oraz wciągające doświadczenia cyfrowe, aby zrewolucjonizować opiekę nad pacjentami i badania medyczne.

Doskonałym przykładem wpływu DX Tech jest symulator Heart VAD, w którym chirurdzy mogą wykorzystywać rzeczywiste dane MRI pacjenta, przekształcone w modele 3D, do interaktywnego planowania złożonych procedur w środowisku wirtualnym.

9. Podróże klientów są bardziej niestandardowe 71% konsumentów żąda dziś spersonalizowanych interakcji, a 76% jest skłonnych zmienić markę, jeśli ich oczekiwania nie zostaną spełnione. Sprzedawcy detaliczni muszą skupić się na personalizacji całej podróży klienta, aby sprostać tym rosnącym oczekiwaniom i zapewnić satysfakcję klienta.

przykład: Hilton Hotels & Resorts rozpoznał zmieniające się potrzeby współczesnych podróżnych, zwłaszcza millenialsów i pokolenia Z, którzy preferują płynne, cyfrowe doświadczenia. Hilton opracował aplikację Hilton Honors, aby zaspokoić potrzeby tej grupy demograficznej i poprawić ogólne wrażenia gości. Ta innowacyjna aplikacja wykorzystuje technologię do usprawnienia procesu podróży.

Dzięki funkcjom takim jak Digital Key i Background Elevator Unlock, goście mogą ominąć tradycyjne procedury zameldowania i cieszyć się bezproblemowym pobytem. Aplikacja pozwala również gościom kontrolować technologię w pokoju, komunikować się z personelem hotelu i dokonywać płatności, a wszystko to z wygodnych urządzeń mobilnych.

10. Tworzenie zawartości to żyła złota

Pamiętasz, jak marzyłeś o przekształceniu swojego hobby w pełnoetatową pracę? Ekonomia twórców sprawiła, że marzenie to stało się rzeczywistością dla niezliczonych osób. Możesz udostępniać swoje dane powstania, budować lojalnych fanów i generować dochód na różne sposoby:

Monetyzacja zawartości: Platformy takie jak YouTube pozwalają zarabiać dzięki udostępnianiu przychodów z reklam. Możesz także sprzedawać produkty cyfrowe, takie jak e-booki, kursy lub dzieła sztuki na rynkach internetowych

Platformy takie jak YouTube pozwalają zarabiać dzięki udostępnianiu przychodów z reklam. Możesz także sprzedawać produkty cyfrowe, takie jak e-booki, kursy lub dzieła sztuki na rynkach internetowych Budowanie społeczności: Tworzenie ekskluzywnej zawartości dla członków lub oferowanie spersonalizowanego coachingu i mentoringu może być lukratywnym sposobem na generowanie dochodu

Tworzenie ekskluzywnej zawartości dla członków lub oferowanie spersonalizowanego coachingu i mentoringu może być lukratywnym sposobem na generowanie dochodu Współpraca z markami: Współpraca z markami w zakresie sponsorowanej zawartości i rekomendacji produktów może zapewnić znaczące możliwości finansowe

Współpraca z markami w zakresie sponsorowanej zawartości i rekomendacji produktów może zapewnić znaczące możliwości finansowe Crowdfunding: Platformy takie jak Patreon umożliwiają bezpośrednie wsparcie od fanów

Transmisje na żywo wyniosły ekonomię twórców na nowy poziom. Platformy takie jak Twitch zrewolucjonizowały branżę gier, zapewniając graczom przestrzeń do interakcji z publicznością w czasie rzeczywistym.

11. Hybryda to uwielbiany formularz stylu pracy

Sprawdź fakty: Globalne Badanie Pracy Hybrydowej ujawnia, że tylko 72% pracowników jest pozytywnie nastawionych do powrotu do biura na jakiś czas, a 47% uważa, że ich obszar roboczy odpowiada pracy hybrydowej.

Przykłady: Unilever na nowo definiuje przyszłość pracy dzięki innowacyjnemu podejściu do elastyczności i upodmiotowienia pracowników.

Polityka U-Work firmy oferuje unikalne połączenie wolności i bezpieczeństwa, pozwalając pracownikom pracować nad różnorodnymi zadaniami, jednocześnie ciesząc się korzyściami płynącymi z tradycyjnej pracy. Pracownicy otrzymują miesięczne wynagrodzenie i kompleksowy pakiet świadczeń, zapewniający stabilność finansową i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Daj Szablon strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp próba podniesienia, zarządzania i śledzenia komunikacji w całej firmie w hybrydowym miejscu pracy.

Strategia komunikacji wewnętrznej ClickUp i szablon planu działania

Szablon strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp został zaprojektowany, aby zapewnić wszystkim spójność w ramach jednej platformy.

Użyj tego szablonu, aby:

Oceny istniejących praktyk: Oceny obecnych metod komunikacji wewnętrznej

Oceny obecnych metod komunikacji wewnętrznej Zdefiniować jasne cele: Ustalić konkretne cele komunikacyjne dostosowane zarówno do pracowników zdalnych, jak i biurowych

Ustalić konkretne cele komunikacyjne dostosowane zarówno do pracowników zdalnych, jak i biurowych Wybrać odpowiednie kanały: Określić najbardziej efektywne kanały komunikacji dla zespołu hybrydowego: E-maile? Newslettery? Konferencje wideo? Komunikatory internetowe? Upewnij się, że kanały te zaspokajają preferencje zarówno pracowników zdalnych, jak i na miejscu, aby wspierać integrację

Określić najbardziej efektywne kanały komunikacji dla zespołu hybrydowego: E-maile? Newslettery? Konferencje wideo? Komunikatory internetowe? Upewnij się, że kanały te zaspokajają preferencje zarówno pracowników zdalnych, jak i na miejscu, aby wspierać integrację Opracuj szczegółowy plan działania: Nakreśl konkretne zadania wraz z terminami dla każdej inicjatywy komunikacyjnej

Nakreśl konkretne zadania wraz z terminami dla każdej inicjatywy komunikacyjnej Śledzenie postępów i zbieranie informacji zwrotnych: Regularnie monitoruj skuteczność swojej strategii komunikacyjnej za pomocą narzędzi do śledzenia ClickUp

12. Public Relations (PR) i Storytelling oparte na danych nabiorą rozpędu

Fact Check: Według raportu 2024 Global Comms Report, podczas gdy 45% liderów komunikacji nadaje priorytet tworzeniu zawartości, tylko 33% czuje się pewnie tworząc atrakcyjne narracje marki.

Oznacza to, że opowiadanie historii w PR za pomocą insightów będzie rosło w nadchodzących latach. Ale co jeszcze? Oto kilka nowych trendów w PR:

Wykorzystanie generatywnej AI do usprawnienia komunikacji: Teams PR wykorzystują obecnie AI do analizy dużych zbiorów danych, odkrywając trendy i preferencje konsumentów

Teams PR wykorzystują obecnie AI do analizy dużych zbiorów danych, odkrywając trendy i preferencje konsumentów Tworzenie spersonalizowanych połączeń poprzez analitykę: Zaawansowana analityka umożliwia specjalistom PR tworzenie bardziej adaptacyjnych kampanii w czasie rzeczywistym

Zaawansowana analityka umożliwia specjalistom PR tworzenie bardziej adaptacyjnych kampanii w czasie rzeczywistym Wzmocnienie marek dzięki ekonomii twórców: Marki wychodzą poza tradycyjne rekomendacje

Marki wychodzą poza tradycyjne rekomendacje Zachęcanie do inkluzywności poprzez zaangażowanie społeczności: Dzięki inkluzywnym, skoncentrowanym na społeczności kampaniom, specjaliści PR tworzą kampanie, które łączą się z różnymi społecznościami

➡️ Przeczytaj także: Jak dostosować efektywne style komunikacji w miejscu pracy?

14. Działy HR stają się cyfrowe

Mobilne aplikacje HR zmieniły sposób interakcji pracowników z działem HR. Aplikacje te oferują pracownikom wygodny sposób uzyskiwania dostępu do informacji, składania wniosków i zarządzania zadaniami związanymi z HR.

Wystarczy kilka dotknięć, aby pracownicy mogli:

Samoobsługa: Dostęp do informacji takich jak odcinki wypłat, salda urlopów i polityki firmy

Dostęp do informacji takich jak odcinki wypłat, salda urlopów i polityki firmy Składać wnioski: Łatwo składać wnioski urlopowe, wnioski o zwrot kosztów i inne wnioski

Łatwo składać wnioski urlopowe, wnioski o zwrot kosztów i inne wnioski Rejestrować się w programach świadczeń: Rejestrować się w programach świadczeń i dokonywać zmian w ich zakresie

Śledzenie czasu dla zadań, ręczne lub zautomatyzowane tworzenie kart czasu pracy i wiele więcej dzięki ClickUp Project Time Tracking

Na przykład, Śledzenie czasu w projekcie ClickUp może pomóc teamom HR w digitalizacji ich procesów. Dostarcza kompleksowe rozwiązanie do monitorowania i analizowania wykorzystania czasu pracowników, zapewniając dokładność i wydajność.

Oto jak może pomóc:

Łatwe śledzenie czasu: Łatwe rejestrowanie czasu spędzonego bezpośrednio na zadaniach

Łatwe rejestrowanie czasu spędzonego bezpośrednio na zadaniach Szczegółowe arkusze czasu pracy: Generowanie szczegółowych arkuszy czasu pracy z podziałem na dni, tygodnie, miesiące lub niestandardowe zakresy

Generowanie szczegółowych arkuszy czasu pracy z podziałem na dni, tygodnie, miesiące lub niestandardowe zakresy Łączne śledzenie czasu: Uzyskanie wglądu w łączny czas spędzony na konkretnych zadaniach lub projektach przez poszczególnych członków zespołu lub całe zespoły

Uzyskanie wglądu w łączny czas spędzony na konkretnych zadaniach lub projektach przez poszczególnych członków zespołu lub całe zespoły Potężne raportowanie: Tworzenie niestandardowych raportów w celu analizy wzorców wykorzystania czasu, identyfikacji trendów i podejmowania decyzji opartych na danych

Tworzenie niestandardowych raportów w celu analizy wzorców wykorzystania czasu, identyfikacji trendów i podejmowania decyzji opartych na danych Bezproblemowa integracja: Integracja z popularnymi narzędziami do śledzenia czasu, takimi jak Toggl, Harvest i Everhour, w celu konsolidacji danych dotyczących czasu z różnych źródeł

14. Współpraca w czasie rzeczywistym to strzał w dziesiątkę

Informacja zwrotna w czasie rzeczywistym, strategia polegająca na natychmiastowym przekazywaniu informacji zwrotnych pracownikom, stała się potężnym narzędziem do zarządzania wydajnością. Regularne i przekazywane na czas informacje zwrotne pomagają pracownikom pozostać na właściwym torze i dokonywać niezbędnych korekt.

Fact Check: Pracownicy są 3.6 razy bardziej prawdopodobne zdecydowanie zgadzają się z tym, że są zmotywowani do zrobienia doskonałej pracy, gdy ich przełożony dostarcza codziennych (w porównaniu do rocznych) informacji zwrotnych.

Przekazuj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i popraw komunikację w swoim zespole dzięki ClickUp Assigned Comments

Możesz użyć Przypisane komentarze ClickUp do przekazywania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym członkom zespołu. Może to być wiele elastycznych widoków, na których pracujesz lub ClickUp Docs. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać osoby, którym chcesz przypisać komentarze (przekazać informacje zwrotne), lub w Docs wybrać tekst do przypisania informacji zwrotnej.

Wykrywanie współpracy w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs łączy wszystkich członków zespołu w burze mózgów, pisanie i przekazywanie opinii w czasie rzeczywistym ClickUp Docs został zaprojektowany, aby pomóc Teams w płynnej współpracy. Umożliwiają edycję w czasie rzeczywistym, współpracę in-line, bezpieczne udostępnianie i integrację z bogatymi mediami.

Porada dla profesjonalistów: Użyj funkcji Szablon planu komunikacji ClickUp do planowania, realizacji i zarządzania strategią komunikacji biznesowej w całej firmie. Zapisz cele planu w Dokumentach i przydziel zadania członkom zespołu. Burza mózgów pomysłów na zawartość i tworzenie wiadomości zgodnych z celami planu.

15. Influencer marketing nie wychodzi z mody

Globalny rynek influencer marketingu gwałtownie wzrósł, osiągając poziom 21.1 miliard w 2023 roku co oznacza trzykrotny wzrost od 2019 roku. Timothy Armoo 29-letni milioner, który sprzedał swoją firmę influencer marketingową za osiem cyfr, notatka,

Nie zawsze musisz wymyślać coś nowego jako przedsiębiorca; zamiast tego możesz zaspokoić istniejący popyt

Timothy Armoo

Krajobraz influencer marketingu stale ewoluuje, a trendy te kształtują branżę:

Wieloplatformowi influencerzy: Dzisiejsi najlepsi influencerzy wykorzystują wiele kanałów mediów społecznościowych, aby dotrzeć do szerszej publiczności i angażować swoich obserwujących na różne sposoby

Dzisiejsi najlepsi influencerzy wykorzystują wiele kanałów mediów społecznościowych, aby dotrzeć do szerszej publiczności i angażować swoich obserwujących na różne sposoby Zakupy na żywo: Marki i influencerzy wykorzystują transmisje wideo na żywo, aby prezentować produkty, odpowiadać na pytania i zwiększać sprzedaż w czasie rzeczywistym. Na przykład, ludzie mogą kupować produkty na żywo z transmisji na żywo influencerana Instagramie

przez Moja Praca

Długoterminowe partnerstwa: Wiele marek odchodzi od jednorazowych kampanii i decyduje się na długoterminowe partnerstwa z influencerami. Na przykład Charli D'Amelio, najczęściej obserwowany twórca TikTok z 140 milionami obserwujących, konsekwentnie promował Dunkin' Donuts poprzez zawartość TikTok, w tymwirusową kampanię o nazwie #CharliXDunkinContest ### 16. Inicjatywy związane z przekwalifikowaniem i podnoszeniem kwalifikacji są tutaj na stałe

Fact Check: Niskie zaangażowanie pracowników kosztuje globalną gospodarkę 8,9 biliona dolarów czyli 9% światowego PKB.

Rozwiązanie? Programy szkoleniowe pomagające zwiększyć poziom zaangażowania.

Dostosowując swoje programy szkoleniowe do trendów komunikacyjnych w branży, Amazon wykorzystuje narzędzia i kanały komunikacji, które ułatwiają komunikację wewnętrzną, ustawiając punkt odniesienia dla proaktywnej komunikacji biznesowej i rozwoju siły roboczej.

Przykłady: Program Upskilling 2025 firmy Amazon to inwestycja o wartości 1,2 miliarda dolarów mająca na celu pomoc pracownikom w nauce kluczowych umiejętności potrzebnych do pełnienia poszukiwanych, lepiej płatnych ról na polach technicznych i nietechnicznych.

17. Employer branding ma najwyższy priorytet

Według raportu opublikowanego przez LinkedIn Talent Solutions, 72% liderów rekrutacji na całym świecie zgadza się, że marka pracodawcy ma znaczący wpływ na zatrudnienie. Dla porównania, 75% osób poszukujących pracy bierze pod uwagę markę pracodawcy jeszcze przed złożeniem podania o pracę.

przez NVIDIA.com 📌 Przykład: NVIDIA, światowy lider w dziedzinie sztucznej inteligencji i akceleracji obliczeń, posiada skutecznie wykorzystała employer branding aby przyciągnąć i zatrzymać największe talenty. Jedną z kluczowych strategii jest umożliwienie pracownikom udostępniania swoich doświadczeń i perspektyw.

Poprzez funkcję cytatów od obecnych pracowników na stronie poświęconej kulturze organizacyjnej, NVIDIA pozwala swoim pracownikom autentycznie przekazać pozytywny wpływ środowiska pracy w organizacji.

18. Dynamika mediów społecznościowych zmienia się

Istnieje roczny wzrost o 5,2% użytkowników co sekundę do mediów społecznościowych dołącza średnio 8,1 nowych użytkowników. Oto kilka kluczowych trendów kształtujących przyszłość mediów społecznościowych:

Zabawny branding: Czasy ostrego, korporacyjnego głosu marki zanikają. Marki przyjmują teraz bardziej zabawny i przystępny ton, wykorzystując humor i kreatywność do połączenia się z odbiorcami

Czasy ostrego, korporacyjnego głosu marki zanikają. Marki przyjmują teraz bardziej zabawny i przystępny ton, wykorzystując humor i kreatywność do połączenia się z odbiorcami Media społecznościowe jako wyszukiwarka: Ponieważ pokolenie Z coraz częściej zwraca się do platform takich jak TikTok w poszukiwaniu informacji, media społecznościowe stają się potężną wyszukiwarką. Używając odpowiednich słów kluczowych, hashtagów i tekstów alternatywnych, marki mogą zwiększyć swoją widoczność

Ponieważ pokolenie Z coraz częściej zwraca się do platform takich jak TikTok w poszukiwaniu informacji, media społecznościowe stają się potężną wyszukiwarką. Używając odpowiednich słów kluczowych, hashtagów i tekstów alternatywnych, marki mogą zwiększyć swoją widoczność Potęga danych społecznościowych: Dane z mediów społecznościowych mogą pomóc w podejmowaniu decyzji w całej organizacji. Analiza danych społecznościowych pozwala firmom uzyskać wgląd w zachowania konsumentów, preferencje dotyczące produktów i pojawiające się trendy

➡️ Przeczytaj także: Jak korzystać z Trendspottingu (z przykładami)

19. Budowanie społeczności i fandomy są niezbędne dla marek

Fandomy są w modzie, ewoluują i rozwijają się na różne sposoby:

Inkluzywność: Fandomy stają się coraz bardziej inkluzywne, witając fanów z różnych środowisk

Fandomy stają się coraz bardziej inkluzywne, witając fanów z różnych środowisk Społeczności online: Media społecznościowe ułatwiły tworzenie tętniących życiem społeczności online, w których fani mogą łączyć się i udostępniać swoją pasję

Media społecznościowe ułatwiły tworzenie tętniących życiem społeczności online, w których fani mogą łączyć się i udostępniać swoją pasję Organiczny wzrost: Społeczności fanów mogą organicznie rosnąć i rozszerzać się, napędzając długoterminowe zaangażowanie marki

Społeczności fanów mogą organicznie rosnąć i rozszerzać się, napędzając długoterminowe zaangażowanie marki Tworzenie treści: Fani przyczyniają się do powstania nowej zawartości, pomysłów i interpretacji

Fani przyczyniają się do powstania nowej zawartości, pomysłów i interpretacji Momentum i wirusowość: Momentum jest kluczowym czynnikiem napędzającym wirusowe trendy. Dla przykładuTrend TikTok, "Gentleminions, został zademonstrowany podczas premiery filmu Minions: The Rise of Gru", gdzie ludzie przebierali się za minionki, aby obejrzeć film jako społeczność fandomowa

➡️ Przeczytaj także: Jak komunikować się i dzielić pomysłami z członkami Teams?

20. Komunikacja wideo jest wszędzie

Komunikacja wideo szybko staje się kamieniem węgielnym w komunikacji Business -zwłaszcza wraz ze wzrostem zawartości krótkich formatów wideo.

Dwadzieścia lat temu przeciętna osoba była w stanie utrzymać koncentrację przez około dwie i pół minuty; dziś liczba ta spadła do zaledwie 45 sekund!

Najnowsze trendy pokazują, że krótkie wideo mogą komunikować się bardziej efektywnie niż tradycyjne, długie formy szkoleń, spotkań lub wewnętrznych aktualizacji. Te krótkie materiały wideo są czasami wszystkim, czego potrzebujesz, aby zastąpić długie sesje wdrożeniowe lub spotkania firmowe, co jest korzystne dla zespołów z kilku powodów. Komunikacja asynchroniczna poprzez krótkie wideo pozwala pracownikom oglądać i przyswajać kluczowe punkty we własnym tempie, zwiększając elastyczność i dostępność dla wszystkich członków zespołu.

Użyj ClickUp Clips, aby przekazać dowolny pomysł lub rozmowę w jasny sposób, nagrywając szczegółowe wideo

Instancja, ClickUp Clip przyspiesza, wyjaśnia i angażuje komunikację w zespole. Zamiast przedzierać się przez niekończące się wątki komentarzy, członkowie zespołu mogą nagrać wideo, bezpośrednio udostępniać pomysły i wyeliminować ryzyko błędnej interpretacji.

Clip ułatwia współpracę, umożliwiając komentowanie w obrębie samego wideo. Członkowie Teams mogą kliknąć dowolną część klipu, aby dodać komentarze lub opinie, a znacznik czasu pokaże wszystkie komentarze na wideo.

Zabezpiecz komunikację swojego zespołu na przyszłość dzięki ClickUp

Przyszłość pracy jest tutaj, kształtowana przez trendy komunikacyjne, które na nowo definiują sposób, w jaki łączymy się, współpracujemy i rozwijamy w dzisiejszych dynamicznych miejscach pracy.

Ponieważ komunikacja wewnętrzna jest podstawą wydajności, te pojawiające się kanały komunikacji - od wiadomości opartych na AI po spersonalizowane aktualizacje wideo - są niezbędne dla każdego nowoczesnego zespołu. ClickUp znajduje się w czołówce tych trendów w komunikacji wewnętrznej.

Niezależnie od tego, czy chodzi o usprawnienie komunikacji wewnętrznej, zarządzanie projektami czy korzystanie z narzędzi komunikacyjnych opartych na AI, ClickUp utrzymuje wszystkie kanały komunikacji dostępne i zorganizowane, zapewniając, że żadna wiadomość, projekt ani aktualizacja nie zostaną pominięte. Więc, zarejestruj się w ClickUp już dziś!