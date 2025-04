ClickUp vs. Teams: Które narzędzie do współpracy jest dla Ciebie odpowiednie?

Krzątanie się wokół tabeli konferencyjnej wydaje się być odległym wspomnieniem. Wirtualne sesje burzy mózgów i spotkania online są normą.

Ale czy zawsze są one tak wydajne, jak byśmy chcieli? 68% pracowników uważa nieefektywne spotkania Teams za główny czynnik obniżający wydajność.

Środowisko oparte na współpracy może znacznie poprawić wydajność poprzez zmniejszenie marnowania czasu na spotkaniach lub w inny sposób.

Odpowiednie narzędzie do współpracy cyfrowej może pomóc w szybszym osiągnięciu tego celu dzięki solidnemu zarządzaniu zadaniami lub usprawnionej komunikacji.

Rozważmy względne zalety ClickUp i Microsoft Teams. Są to silne opcje zapewniające połączenie, organizację i wydajność zespołów. Która z nich będzie najlepsza dla twojego zespołu?

Czym jest ClickUp? ClickUp to nie tylko narzędzie do współpracy. Został zaprojektowany jako prawdziwy obszar roboczy typu "wszystko w jednym", w którym zadania i rozmowy są zbieżne. Znany ze swoich potężnych funkcji zarządzania projektami, posiada najbardziej krytyczne możliwości, jakich można oczekiwać od każdego najwyższej klasy narzędzia do zarządzania pracą.

Użyj Tablic Kanban ClickUp, aby uzyskać przejrzysty, ogólny widok wszystkich swoich zadań

Od rejestrowania i udostępnianie ekranu do współtworzenia i edytowania dokumentów ze swoim zespołem, to oprogramowanie może samodzielnie zarządzać wątkami dyskusji i zadaniami w tym samym oknie. Wynik? Zmniejszone przeciążenie aplikacjami, dzięki czemu Twój zespół może zrobić więcej bez konieczności przeskakiwania między narzędziami przez cały dzień.

Funkcje takie jak niestandardowe pola, niestandardowe widoki, szablony i zależności między zadaniami zapewniają płynne działanie projektów, a wzmianki, przypisane komentarze i kontekstowe wątki czatu sprawiają, że wszyscy są na tej samej stronie. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy przedsiębiorstwem, ClickUp dostosowuje się do stylu Twojego zespołu i zmienia sposób, w jaki wykonujesz swoje zadania.

Funkcje ClickUp

Przeanalizujmy niektóre z funkcji współpracy ClickUp.

Funkcja #1: Nagrywaj wideo asynchronicznie za pomocą ClickUp Clips

Załóżmy, że przegapiłeś ważne spotkanie. Jak wolisz nadrobić zaległości? Przeglądać porozrzucane wątki e-maili i próbować poskładać to, co się wydarzyło, czy po prostu obejrzeć nagrane podsumowanie spotkania udostępniane przez współpracownika? Wybór jest oczywisty i to jest właśnie to ClickUp Clips są dla.

Nagrywanie i udostępnianie wideo w zadaniach lub czatach za pomocą ClickUp Clips Świetne narzędzie komunikacyjne do pracy zdalnej clickUp Clips łączą nagrywanie ekranu i przesyłanie wiadomości wideo z zarządzaniem zadaniami. Można ich używać do łatwego tworzenia samouczków, przekazywania wizualnych informacji zwrotnych lub wyjaśniania złożonych procesów. Możesz również przekształcić części transkrypcji wideo bezpośrednio w Zadania ClickUp .

Dodawaj opinie i komentarze w dowolnym miejscu do swoich ClickUp Clips za pomocą jednego kliknięcia

ClickUp porządkuje i zapisuje wszystkie wideo w hubie Clips, ułatwiając ich późniejsze odnalezienie. Możesz również udostępniać je na różne sposoby - osadzając je bezpośrednio w zadaniach ClickUp, wysyłając je jako połączone pliki lub pobierając wideo.

Funkcja #2: Koordynowanie cotygodniowych spotkań za pomocą udostępnianych kalendarzy

Chcesz zintegrować zarządzanie spotkaniami bezpośrednio ze swoim obszarem roboczym? Użyj ClickUp Spotkania !

Jedną z najlepszych funkcji jest połączenie spotkań z rzeczywistymi wynikami. Możesz planować spotkania, sporządzać szczegółowe notatki, tworzyć agendy i przekształcać punkty dyskusji w zadania - wszystko w jednym miejscu. Ważne decyzje i elementy działań nie zaginą w chaosie.

Możesz także przenieść notatki i elementy działań na następne spotkanie, dzięki czemu masz jasny zapis tego, co zostało omówione i postanowione. Pomaga to śledzić postępy projektu, śledzić oczekujące elementy i zapewniać odpowiedzialność - wszystko w łatwym w użyciu interfejsie.

Pro Tip: Rozpoczynaj i uczestnicz w spotkaniach Zoom bezpośrednio ze swoich zadań lub czatów w ClickUp dzięki funkcji Integracja ClickUp z Zoomem . Przejdź od dyskusji na temat zadań do rozmów wideo bez opuszczania ClickUp!

Zyskaj przewagę nad swoimi spotkaniami dzięki dostępowi do biblioteki szablonów w ClickUp Meetings

Dodatkowo, dzięki gotowym do użycia szablonom komunikacyjnym ClickUp (takim jak Szablon do zarządzania konferencjami ClickUp ), możesz zbudować solidny plan, który sprawi, że każde spotkanie będzie bardziej wydajne i będzie prowadzić przejrzysty rejestr commitów zespołu i aktualizacji projektu.

Szablon spotkań ClickUp

Jeśli nas zapytasz, sugerujemy podanie Szablon spotkania ClickUp strzał.

Ten w pełni konfigurowalny, wstępnie zbudowany framework zapewnia solidne podstawy do rozpoczęcia pracy. Zawiera:

Zestaw predefiniowanych Niestandardowych Statusów do monitorowania postępu zadania(np. Zaplanowane, W trakcie, Otwarte, Zamknięte)

Poziomy priorytetów i kategorie dla lepszej widoczności sceny każdego spotkania. Ułatwia to śledzenie postępów i zapewnia, że elementy działań i punkty dyskusji nie zostaną pominięte

Wiele opcji widoku dostosowanych do przepływu pracy zespołu: Tradycyjny widok listy, wizualna tablica Kanban, kalendarz i osadzony wątek konwersacji

Funkcja #3: Rób notatki i automatycznie transkrybuj spotkania ClickUp Brain , natywna AI platformy, jest inteligentnym asystentem wiedzy w obszarze roboczym.

Poproś ClickUp Brain o automatyczną transkrypcję Twoich Clipów i uzyskaj dostęp do kluczowych informacji

Funkcja automatycznej transkrypcji aktywnie przekształca zawartość wideo w wiedzę, którą można przeszukiwać. Ułatwia to skanowanie wideo, przeskakiwanie do określonych znaczników czasu i wyciąganie konkretnych dyskusji, decyzji lub wyjaśnień bez konieczności oglądania całego nagrania.

Narzędzie AI może również automatycznie generować notatki ze spotkań i agendy, a także podsumowuje protokoły ze spotkań w sekundach.

Pozwól ClickUp Brain wyszukać to, czego potrzebujesz, zamiast do zrobienia tego samemu

Członkowie Teams mogą nawet zadawać pytania dotyczące wideo, a ClickUp Brain przeczesuje transkrypcje, aby udzielić odpowiednich odpowiedzi.

Ponadto narzędzie to automatycznie generuje elementy działań i podzadania podczas dyskusji. Tak więc, zanim spotkanie dobiegnie końca, wszystkie kluczowe decyzje i obowiązki zostaną zapisane i będą gotowe do dalszych działań.

W ten sposób wydajność wzrasta, a Ty nigdy nie tracisz z oczu cennych spostrzeżeń w godzinach nagrań.

Funkcja bonusowa: Dodatkowe możliwości dzięki czatom i tablicom interaktywnym

Co zrobić, jeśli musisz natychmiast omówić coś z członkami Teams? Zwróć się do ClickUp Chat . Łączy wszystkie rozmowy indywidualne i zespołowe, komentarze, aktualizacje i działania związane z projektami w jednym miejscu, dzięki czemu można płynnie przechodzić od dyskusji do działania bez przełączania aplikacji.

Zsynchronizuj dyskusje z zadaniami, aby uzyskać przejrzysty, zintegrowany cykl pracy za pomocą ClickUp Chat

Wystarczy jedno kliknięcie, aby przekształcić dowolną wiadomość w zadanie. ClickUp AI może przechwytywać kontekst z Twoich rozmów i tworzyć szczegółowe zadania gotowe do wykonania, oszczędzając Ci kłopotów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych. Dodatkowo, wzmianka o zadaniu lub dokumencie na czacie automatycznie tworzy połączone z nimi elementy.

👀 Do zrobienia?

Inne narzędzia AI w czacie ClickUp obejmują odpowiedzi AI z historii czatu i połączonych aplikacji, a także AI CatchUps do podsumowywania pominiętych wątków.

Potrzebujesz dyskusji na żywo? SyncUps w ClickUp Chat pozwala na prowadzenie rozmów wideo i audio bezpośrednio w obszarze roboczym. Możesz udostępniać swój ekran, łączyć zadania podczas rozmowy, a nawet poprosić AI o podsumowanie spotkania i utworzenie elementów akcji za pomocą funkcji FollowUps.

Wizualna burza mózgów i przekształcanie najlepszych pomysłów w zadania dzięki tablicom ClickUp

Jeśli Ty i Twój zespół jesteście bardziej wizualnymi, tablicowymi typami, Tablice ClickUp są idealne dla Ciebie. Umożliwiają tworzenie map pomysłów, projektowanie cykli pracy i prowadzenie strategicznych dyskusji w jednym miejscu.

Porada dla profesjonalistów: Korzystaj z nich szablony tablic aby zaoszczędzić czas i szybko uporządkować swoje pomysły. Pomagają one w wydajnej pracy i rozpoczynają pracę zespołową, sprawiając, że zespół jest na tej samej stronie.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Czym jest Microsoft Teams?

przez Microsoft Teams Microsoft Teams to wszechstronny hub do współpracy, w którym można czatować, organizować wirtualne spotkania, udostępniać pliki i pracować nad dokumentami ze swoim zespołem. Unikalna integracja z Microsoft 365 sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla firm korzystających z tego ekosystemu, usprawniając cykl pracy z aplikacjami takimi jak Word, Excel i Outlook.

Dostępna na urządzeniach mobilnych aplikacja Teams zapewnia połączenie w dowolnym miejscu. Teams oferuje dedykowane kanały, wysokiej jakości połączenia audio-wideo i udostępnianie ekranu w celu połączenia się ze wszystkimi, niezależnie od tego, czy chodzi o szybką odprawę, czy duże wirtualne wydarzenie.

Przeczytaj również: Opanowanie etykiety Microsoft Teams: Wskazówki i najlepsze praktyki

Funkcje Microsoft Teams

Omówmy niektóre z wyróżniających się funkcji Teams.

Funkcja #1: Nagrywanie spotkań i organizowanie wydarzeń na żywo dla tysięcy uczestników

Teams stał się potężnym narzędziem do wideokonferencji, wspierającym do 10 000 uczestników z nieograniczonym czasem trwania połączeń.

przez Microsoft Teams

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do wydajnego prowadzenia spotkań: napisy na żywo, opcje udostępniania nagrań, udostępnianie ekranu i tłumienie szumów w celu odfiltrowania dźwięków z otoczenia. Breakout Rooms umożliwiają dyskusje w mniejszych grupach, a konfigurowalne tła i tryb Together zapewniają bardziej naturalne wrażenia.

Jednak podczas niestandardowych spotkań użytkownicy napotkali powolne czasy ładowania bez połączenia o wysokiej przepustowości. Warto więc regularnie aktualizować przeglądarkę, aby uzyskać najlepszą wydajność.

przez Microsoft Teams

Teams obsługuje webinaria z maksymalnie 1000 interaktywnych uczestników i 20 000 uczestników tylko z widokiem, oferując rejestrację, kontrolę gospodarza, reakcje na żywo, śledzenie obecności i analizy.

Możesz zapraszać partnerów zewnętrznych poprzez dostęp gościa i połączenie Teams Connect, dodawać ich do kanałów i bezpiecznie udostępniać pliki dzięki solidnemu cyberbezpieczeństwu Microsoft.

Funkcja #2: Ustawienie kanałów konwersacji i dostęp do plików bezpośrednio z pakietu Microsoft

Teams jest ekspertem w utrzymywaniu komunikacja w Teams w jednym miejscu.

Możesz ustawić dedykowane kanały dla różnych projektów lub tematów, co może zmniejszyć bałagan w wiadomościach i utrzymać koncentrację rozmów.

przez Microsoft Teams

Kanał ogólny jest głównym hubem dla aktualizacji dla całego zespołu (Żegnajcie firmowe e-maile!), podczas gdy kanały niestandardowe pozwalają skupić się na bardziej celowych dyskusjach.

Potrzebujesz czyjegoś wkładu? Wystarczy dodać wzmiankę, aby włączyć go do rozmowy - dzięki temu wszyscy będą na bieżąco.

przez Microsoft Teams

Kolejnym dużym plusem jest ścisła integracja Teams z narzędziami dokumentowymi Microsoft 365. Aplikacja umożliwia dostęp, udostępnianie i edycję plików i nagrań bezpośrednio z SharePoint i OneDrive, więc nie ma potrzeby przełączania się między różnymi platformami.

Funkcja #3: Uproszczenie obciążenia pracą dzięki narzędziom AI i botom

Obsługiwana przez Microsoft Copilot usługa Teams oferuje zakres narzędzi AI i botów zaprojektowanych do obsługi żmudnych zadań.

przez Microsoft Teams

Jednym z najbardziej przydatnych narzędzi AI jest Recap. Narzędzie to, znajdujące się w zakładce Podsumowanie w kalendarzu i czacie Teams, może automatycznie generować:

Podsumowania spotkań i kluczowe punkty

Spersonalizowane najważniejsze informacje dla każdego uczestnika

Łatwy dostęp do nagrań i transkrypcji

Agendy spotkań i notatki

via Microsoft Teams

Oprócz tego Teams oferuje szereg wyspecjalizowanych botów, które mogą ci pomóc. Popularnym przykładem jest TellMe bot, który działa jako inteligentny przekaźnik informacji i zapewnia szybki dostęp do niezbędnych informacji organizacyjnych z różnych aplikacji Microsoft 365.

przez Microsoft Teams

Inne często używane boty to Polly bot do tworzenia ankiet i zarządzania nimi oraz Statsbot do automatyzacji planowania i dostarczania raportów.

Możesz także zaprojektować własne boty, jeśli ich potrzebujesz!

Inne istotne funkcje Teams: Wiadomości błyskawiczne i tablice wielokrotnego użytku

Jedną z kluczowych funkcji Teams są wiadomości błyskawiczne, które umożliwiają szybkie połączenie osób w grupie lub jeden na jednego.

przez Microsoft Teams

Interfejs czatu umożliwia formatowanie tekstu sformatowanego, przesyłanie plików, fragmentów kodu i @wzmianek w celu zwrócenia uwagi właściwych osób, pomagając zespołom pozostać na tej samej stronie, nawet na odległość.

przez Microsoft Teams

Jeśli potrzebujesz większej przestrzeni do omówienia swoich pomysłów, możesz użyć tablic przeznaczonych do spotkań, aby rysować, pisać i dodawać adnotacje na udostępnianej kanwie, odtwarzając atmosferę osobistej burzy mózgów.

Tablicę można zapisać i wrócić do niej, umożliwiając zespołom kontynuowanie pracy w miejscu, w którym została przerwana podczas przyszłych spotkań.

Ceny Microsoft Teams

Plany dla strony głównej

Microsoft Teams: Free

Free Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/miesiąc

6,99 USD/miesiąc Microsoft 365 Family: 9,99 USD/miesiąc

Business plany

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/miesiąc na użytkownika

4 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc na użytkownika

6 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

ClickUp vs. Teams: Porównanie funkcji

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto krótki przegląd funkcji obu platform.

Funkcja ClickUp Microsoft Teams Połączenia wideo i audio jeden na jeden i grupowe Tak Tak Wielkoformatowe webinaria Nie Tak, umożliwia do 1000 interaktywnych i 20 000 członków tylko do widoku Udostępnianie ekranu Tak Tak Nagrywanie wideo Tak, Clips Hub automatycznie przechowuje i organizuje pliki Tak, nagrane spotkania są zapisywane w OneDrive Natychmiastowe przesyłanie wiadomości i czat Tak Tak Grupy, kanały i wątki Tak Tak Udostępnianie plików Tak, wszystkie pliki są dostępne w ramach tej samej platformy Tak, pliki są dostępne bezpośrednio z Teams za pomocą SharePoint i OneDrive Wzmianki i komentarze Tak Tak Pole, GIF-y i emoji Tak Tak Tablica Tak, posiada zaawansowane narzędzia do burzy mózgów i tworzenia map pomysłów Tak, podstawowe tablice wielokrotnego użytku z każdym spotkaniem Napisy na żywo i tłumaczenia Nie Tak Automatyczna transkrypcja i robienie notatek Tak (dla Clip) Tak Narzędzia AI do inteligentnych podsumowań i wyszukiwania tematów Tak; podsumowywanie rozmów, podkreślanie kluczowych wiadomości, identyfikacja elementów akcji, przekształcanie wideo w katalog z możliwością wyszukiwania Tak, podsumowywanie rozmów i zadawanie zapytań wyspecjalizowanym botom Tak Udostępnianie kalendarzy Tak Tak Konwersja wiadomości na zadania Tak, bezpośrednio konwertuj wiadomości na zadania i zarządzaj nimi na miejscu Tak; jednak jest to część planów premium Przeglądanie i edycja dokumentów Tak Tak; wymaga jednak przełączenia się na inną aplikację Wiele przestrzeni projektów Tak Nie Uprawnienia uczestników Tak Tak Integracje Tak, ponad 1000 integracji ze wszystkimi rodzajami narzędzi Business, w tym aplikacjami Microsoft Tak; integruje się z ponad 700 aplikacjami Szablony spotkań Tak Tak Uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie danych Tak Tak Aplikacje mobilne i komputerowe Tak Tak Ceny Free, płatne plany od $7/użytkownika/miesiąc Free, płatne plany Business Plan od $4/użytkownika/miesiąc

A teraz porównajmy je szczegółowo:

1. Połączenia wideo

ClickUp

Funkcja SyncUps ułatwia prowadzenie rozmów wideo w trybie jeden na jednego lub w grupie. Rozmowy te mogą być nagrywane i przechowywane w hubie Clips, gdzie użytkownicy mogą komentować i udostępniać te klipy osobom z organizacji i spoza niej.

Można również udostępniać swój ekran i współpracować przy użyciu tablic, a wszystko jest automatycznie zapisywane w celu późniejszego łatwego dostępu.

Teams

Microsoft Teams wspiera wszystko, od rozmów jeden na jeden po webinaria z udziałem nawet 20 000 uczestników, w tym gości.

Rozmowy mogą być nagrywane do OneDrive lub SharePoint, a dostępne są opcje udostępniania ekranu, adnotacji, napisów na żywo (z tłumaczeniami) i tablic wielokrotnego użytku. Niestandardowe tła i tryb Together oparty na AI tworzą naturalną atmosferę w biurze, aby zmniejszyć zmęczenie.

🏆 Zwycięzca: Podczas gdy ClickUp obejmuje podstawowe funkcje, Microsoft Teams oferuje solidniejsze narzędzia do wideokonferencji, co czyni go lepszym wyborem na większe spotkania i webinaria.

2. Czat i wiadomości błyskawiczne

ClickUp

ClickUp Chat łączy komunikatory i zarządzanie projektami w jednym obszarze roboczym, umożliwiając łatwe przełączanie się między zadaniami, komentarzami i dokumentami. Możesz nawet zamienić komentarze i notatki ze spotkań w zadania, ale więcej na ten temat powiemy za chwilę.

ClickUp pozwala również organizować czaty poprzez tworzenie Przestrzeni, które odzwierciedlają strukturę zespołu, dzięki czemu dyskusje są łatwe do znalezienia. W przypadku ważnych aktualizacji, funkcja Posty (podobna do ogólnego kanału Teams) zapewnia centralne miejsce na ogłoszenia. Dzięki opcjom czatów jeden na jeden, przypomnień i SyncUps (rozmów audio-wideo), ClickUp Chat to szybki sposób na pozostanie w kontakcie z zespołem.

Teams

Szybkie wiadomości w czasie rzeczywistym dla czatów jeden na jeden lub grupowych to kluczowa funkcja Teams, która minimalizuje potrzebę wysyłania e-maili. Możesz przypinać wiadomości, formatować tekst i używać emotikonów, GIF-ów i niestandardowych memów, aby czaty były bardziej angażujące.

W przypadku ważnych aktualizacji możesz oznaczyć wiadomości jako Ważne lub Pilne - te ostatnie wysyłają powtarzające się powiadomienia, aby upewnić się, że zostaną zauważone. Celuj w konkretne osoby za pomocą wzmianek @ lub użyj @channel, aby powiadomić wszystkich w wątku. Masz również możliwość wyciszenia wiadomości w celu skupienia się na pracy.

🏆 Zwycięzca: ClickUp! Połączenie zarządzania projektami z komunikacją w jednym miejscu zmniejsza podatek od przełączania i zwiększa skupienie i wydajność.

3. Zintegrowane zarządzanie zadaniami

ClickUp

ClickUp jest dumny z przekształcania pomysłów w działania. Możesz łatwo przekształcać wiadomości, komentarze, notatki ze spotkań lub wyróżniające się pomysły z sesji na tablicy w wykonalne zadania i przypisywać je członkom zespołu na miejscu. Co więcej, wszystkie zadania pozostają dostępne w ramach czatu, tablicy lub notatek, co ułatwia monitorowanie terminów, priorytetów i postępów w jednym miejscu.

Teams

Zarządzanie zadaniami w Teams to przywilej zarezerwowany tylko dla członków Premium. Dzięki zintegrowanym narzędziom, takim jak Planner i Do zrobienia, możesz tworzyć zadania, ustawiać terminy, przypisywać obowiązki i śledzić postępy bezpośrednio w interfejsie Teams. Ułatwia to przeglądanie osi czasu projektów i tego, kto jest za co odpowiedzialny, co pomaga zespołowi efektywniej zarządzać projektami i terminami.

🏆 Zwycięzca: Jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami, ClickUp wygrywa dzięki swoim potężnym funkcjom, dostępnym w jednym miejscu, bez konieczności angażowania innych aplikacji (w przeciwieństwie do Teams).

4. Możliwości AI

ClickUp

Wbudowane w ClickUp narzędzie AI - ClickUp Brain - automatycznie transkrybuje zawartość wideo w klipach, zamieniając je w przeszukiwalną bazę danych w zaledwie kilka minut. Możesz łatwo wyszukiwać ważne szczegóły w transkrypcjach lub pozwolić narzędziu do zrobienia tego.

Po spotkaniach ClickUp Brain może również pomóc w podsumowaniu notatek ze spotkań oraz tworzeniu zadań i elementów działań, aby wszystko było uporządkowane. ClickUp Brain może również nadrobić zaległości w pominiętych rozmowach, wyróżnić kluczowe wiadomości i odfiltrować niepotrzebne szczegóły, abyś mógł skupić się na ważnych rzeczach.

Teams

Microsoft Teams posiada również narzędzie AI, które podsumowuje spotkania i tworzy automatyczne transkrypcje, ułatwiając wszystkim zapamiętanie dyskusji. Może generować niestandardowe podsumowania dla każdej osoby, zapewniając, że otrzymają kluczowe punkty, które są dla nich ważne.

Teams ma również różne wyspecjalizowane boty, które mogą odpowiadać na pytania, przeprowadzać ankiety i dostarczać statystyki. Jednak znalezienie odpowiedniego bota może być trudne, ponieważ poruszanie się po opcjach może zająć trochę czasu.

🏆 Zwycięzca: Po raz kolejny ClickUp wychodzi na prowadzenie dzięki swojemu zorganizowanemu podejściu, które utrzymuje wszystko w jednym miejscu podczas spotkań.

5. Integracje

ClickUp

Dzięki ponad 1000 integracji, ClickUp łatwo łączy się z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Slack, Zoom i GitHub. Pozwala to użytkownikom na wprowadzanie dokumentów, zarządzanie komunikacją i śledzenie postępów w jednym miejscu. Można również niestandardowo dostosować cykl pracy poprzez automatyzację zadań i synchronizację danych na wszystkich platformach.

Teams

Teams jest natywnym narzędziem do współpracy Microsoft 365, więc jego integracja z ekosystemem Microsoft nie jest zaskoczeniem. Umożliwia szybkie przełączanie się między wysyłaniem e-maili, udostępnianiem plików i planowaniem spotkań za pomocą narzędzi takich jak Outlook, OneDrive i SharePoint. Pozwala również na połączenie z ponad 700 aplikacji innych firm dzięki czemu użytkownicy mogą dodawać dodatkowe funkcje do zarządzania projektami lub projektowania ankiet bezpośrednio do swoich kanałów.

🏆 Zwycięzca: To zależy. Jeśli Twój biznes działa na różnych narzędziach, ClickUp jest najlepszym wyborem. Jeśli jednak Twój zespół jest już zanurzony po kolana w środowisku Microsoft, Teams może być dla Ciebie lepszym rozwiązaniem.

6. Ceny

ClickUp

Cennik ClickUp koncentruje się na funkcjach zarządzania i oferuje przejrzystą strukturę, aby dopasować się do różnych rozmiarów i potrzeb zespołu.

Jeśli dopiero zaczynasz, wybierz wersję Free. Jeśli jednak potrzebujesz zaawansowanych funkcji, możesz skorzystać z płatnych planów, które zaczynają się od 7 USD za użytkownika miesięcznie. ClickUp posiada opcję Enterprise dla większych organizacji, ale musisz skontaktować się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen.

Ponadto, każdy może uzyskać dostęp do ClickUp Brain za dodatkową opłatą w wysokości 7 USD za każdego członka obszaru roboczego miesięcznie.

Teams

Microsoft Teams oferuje również opcję Free z podstawowymi funkcjami. Płatne plany oferują opcje do użytku osobistego i biznesowego, ułatwiając tym, którzy potrzebują tylko czatu i narzędzi do współpracy, rozpoczęcie pracy przy niższych kosztach.

Plany osobiste zaczynają się od 6,99 USD miesięcznie, podczas gdy plany biznesowe mają zakres od 4 do 12,50 USD za użytkownika miesięcznie.

🏆 Zwycięzca: Spośród tych dwóch, Teams ma najtańszy plan. Jednak najlepszy wybór zależy od potrzeb - zaawansowane zarządzanie projektami z ClickUp lub zintegrowane narzędzia komunikacyjne z Microsoft Teams.

ClickUp vs. Teams na Reddit

Aby lepiej zrozumieć to porównanie, przejrzeliśmy opinie użytkowników Reddita na temat tych narzędzi.

Właściciele małych firm uwielbiają wszechstronność, jaką ClickUp wnosi do tabeli. Dzięki możliwości obsługi dużej części podstawowych operacji biznesowych, stał się on dość popularny, szczególnie wśród startupów.

Oto, co mówi GeekyBlogger:

Prowadzę mały biznes online (blog technologiczny) i_ Używam ClickUp (szczególnie z polami niestandardowymi i widokami)> do prawie wszystkiego. Zamiast Slacka, używam widoków konwersacji (kanałów czatu) w ClickUp. Zamiast oddzielnego CRM, używam niestandardowych pól, takich jak "wartość transakcji" w ClickUp. Mimo że ClickUp nazywa każdy wpis na liście lub tablicy zadaniem, może to być również kontakt, artykuł na stronie internetowej, kampania marketingowa lub projekt. W ten sposób nie musisz płacić za wiele narzędzi i możesz znaleźć wszystkie ważne informacje w jednym miejscu

GeekyBlogger

Tymczasem niektórzy użytkownicy ClickUp są pod wrażeniem nowych i ulepszonych funkcji czatu.

Redditor JordyGG mówi,

I uwielbiam funkcję czatu> do wykorzystania przez naszych klientów za pośrednictwem poczty e-mail. To sprawia, że nasza komunikacja asynchroniczna jest o wiele bardziej ukierunkowana."

Inny użytkownik odpowiedział,

The nowy ClickUp Chat jest obecny na najwyższym poziomie> zarówno na pulpicie, jak i na urządzeniach mobilnych. Bardzo łatwo jest wskoczyć i czatować, aby wiedzieć, czy są rzeczy, na które należy odpowiedzieć itp

Jednak niektórzy użytkownicy narzekali na krzywą uczenia się (ze względu na niestandardowe funkcje) i sporadyczne błędy prowadzące do mikro opóźnień od czasu do czasu.

MS Teams ma ogromną rzeszę zwolenników. Niektórzy użytkownicy są wielkimi fanami jego możliwości integracyjnych ze środowiskiem Microsoft.

_Wspaniałą rzeczą w Teams jest to, że łączy Slack, Zoom, OneDrive i wszystkie aplikacje biurowe oraz Trello/ Notion/whatever w jednej aplikacji. Moja firma używała wcześniej różnych programów i prawie się ze sobą nie komunikowały, więc powoli zastępujemy wszystko, podobnie jak nasi klienci Slidecancer Jednakże, niektórym użytkownikom Reddita nie podoba się przełączanie między sekcjami Teams i Chat ponieważ są to dwie oddzielne sekcje platformy. Tymczasem kilku innych uważa, że krzywa uczenia się jest dość stroma, co podpowiedź im, aby szukać alternatywy dla Teams .

Mówi graysky311,

The największym problemem jest krzywa uczenia się _. Co najważniejsze, nauczenie się, do czego służą czaty i kanały, a także prawidłowe korzystanie z nich. A następnie zrozumienie, w jaki sposób łączy się to z witryną zespołu w SharePoincie i jak prawidłowo udostępniać pliki. Widziałem ludzi, którzy wdrażali Teams w całych swoich organizacjach bez przeszkolenia kogokolwiek w zakresie tego, jak należy go używać, co prowadzi do wielu frustracji i błędów

Jeśli chcesz używać obu narzędzi do współpracy zespołowej razem, możesz zintegrować Teams bezpośrednio z ClickUp i cieszyć się tym, co najlepsze z obu światów.

Które narzędzie do współpracy jest najlepsze?

Pomiędzy ciągłym przełączaniem aplikacji, ograniczonym zarządzaniem zadaniami i podstawowym AI w Teams, łatwo jest poczuć się sfrustrowanym drobnymi opóźnieniami, które z czasem się sumują.

ClickUp stawia czoła tym problemom. Dzięki zaawansowanym funkcjom zadań, konfigurowalnym pulpitom, płynnym narzędziom do komunikacji i wbudowanej AI, ClickUp nie tylko świetnie nadaje się do współpracy w zespole i zarządzania cyklem pracy w jednym miejscu.

To czyni go mistrzem w naszym bezpośrednim porównaniu!🥇

Gotowy do wypełnienia luk między współpracą a zarządzaniem projektami? Wypróbuj ClickUp już dziś !