Claude vs. ChatGPT dla kodowania: Który model AI jest lepszy?

Wyobraź sobie taką sytuację: utknąłeś na problemie z kodowaniem, który wydaje się niemożliwy do rozwiązania, a twój termin zbliża się wielkimi krokami. Słyszałeś szum o narzędziach AI, które wkroczyły jako asystenci kodowania - ale któremu z nich powinieneś zaufać, aby uratować dzień?

Deweloperzy porównują dwie popularne nazwy, Claude vs. ChatGPT, do kodowania.

Obie obiecują pomoc we wszystkim, od generowania skryptów po rozwiązywanie złożonych problemów programistycznych, ale ich podejście i możliwości mogą różnić się w kluczowych aspektach.

Na tym blogu omówimy, jak każde z nich radzi sobie z kodowaniem, abyś mógł zdecydować, które narzędzie najlepiej pasuje do Twojego przepływu pracy. Ponadto udostępnimy dodatkową alternatywę, którą warto sprawdzić. 👇

Co to jest ChatGPT?

ChatGPT

ChatGPT, zbudowany przez OpenAI, szybko stał się narzędziem do wszystkiego - czy to odpowiadania na losowe pytania, czy pisania esejów. Ale tam, gdzie naprawdę błyszczy, jest kodowanie.

Od GPT-3.5 do bardziej zaawansowanych GPT-4 i GPT 4o, każda wersja podniosła pasek w obsłudze zadań programistycznych. GPT-4 szczególnie wyróżnia się zdolnością do radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami związanymi z kodowaniem i zrozumieniem niuansowych koncepcji programistycznych, z którymi czasami zmagali się jego poprzednicy.

Ponadto, ulepszone rozumienie kontekstu GPT-4 może obsługiwać większe bazy kodu i zapewniać dokładniejsze, kontekstowe rozwiązania. Przy odpowiednim użyciu może pomóc stać się lepszym programistą i zrozumieć języki programowania jak nigdy dotąd.

Funkcje ChatGPT

Jako

Alternatywa Claude'a

chatGPT jest wyposażony w kilka funkcji ułatwiających kodowanie zadań. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym funkcjom:

Funkcja #1: Generowanie kodu funkcjonalnego

Jedną z mocnych stron ChatGPT jest jego zdolność do tworzenia fragmentów kodu, które są zarówno funkcjonalne, jak i adaptowalne. Możesz pisać w powszechnie używanym języku, takim jak Python lub JavaScript, lub pracować z czymś bardziej niszowym, takim jak Haskell lub Julia; ChatGPT wygeneruje odpowiedni kod odpowiadający Twoim potrzebom.

A jeśli zajmujesz się frameworkami lub bibliotekami, ChatGPT ma wystarczający kontekst, aby kod był spójny z innymi częściami stosu.

**Możesz trenować ChatGPT w ramach sesji, aby lepiej zrozumieć swój styl kodowania lub kontekst projektu. Im bardziej szczegółowe dane wejściowe, tym bardziej dostosowane jest debugowanie i sugestie.

Funkcja #2: Pomoc w debugowaniu

Debugowanie za pomocą modelu sztucznej inteligencji, takiego jak ChatGPT, może usprawnić rozwiązywanie błędów poprzez analizę komunikatów o błędach, identyfikację subtelnych błędów i oferowanie alternatywnych rozwiązań.

Załóżmy, że masz do czynienia z typowymi wyzwania związane z tworzeniem oprogramowania jak "NullPointerException" w Javie lub "SyntaxError" w Pythonie. W takim przypadku możesz wkleić dziennik błędów i odpowiedni fragment kodu, a ChatGPT przeanalizuje go krok po kroku.

Chatbot AI jest również biegły w prawidłowym identyfikowaniu przyczyn źródłowych złożonych zadań - takich jak śledzenie wycieków pamięci, ustalanie, dlaczego wywołanie asynchroniczne nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami i generowanie kodu w celu naprawienia podstawowych problemów strukturalnych.

Funkcja #3: Wszechstronne wsparcie językowe z możliwością niestandardowego dostosowania

Wszechstronność językowa sprawia, że pisanie kodu z ChatGPT plus dla programistów pracujących w wielu językach lub odkrywających nowe.

Działa dobrze z Python, JavaScript, C++, Java, Go, Ruby, PHP i innymi - możesz przełączać się między językami bez zmiany narzędzi. Jeśli chcesz zoptymalizować funkcję, ChatGPT może pomóc ci przepisać kod w innym języku, zachowując logikę.

Może również dostosować się do różnych stylów programowania.

Na przykład, jeśli pracujesz w stylu obiektowym w Pythonie, ale zdecydujesz się przejść na bardziej funkcjonalne podejście, ChatGPT przerobi twój kod, aby był zgodny z nowym paradygmatem.

ChatGPT pricing

Free

Plus: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Teams: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

**Co to jest Claude AI?

Claude

Claude to chatbot AI stworzony przez Anthropic, startup założony przez byłych członków OpenAI. Jego misją jest uczynienie sztucznej inteligencji bezpieczniejszą, bardziej przejrzystą i prawdziwie użyteczną.

To

Alternatywa ChatGPT dla kodowania

jest zasilany przez zaawansowany duży model językowy (LLM), który rozumie i reaguje w języku naturalnym z imponującym poziomem niuansów. Jego unikalny projekt konstytucyjny priorytetowo traktuje pomocność, uczciwość i bezpieczeństwo (choć, jak każda AI, może czasami się poślizgnąć).

Claude może wykonywać zadania związane z kodowaniem, generować czysty kod, debugować problemy, a nawet wyjaśniać koncepcje techniczne w celu poprawy

wydajność programistów

.

Jego przepływ konwersacji sprawia, że czujesz się, jakbyś współpracował z kimś, kto po prostu rozumie twój styl kodowania i potrzeby.

Funkcje Claude

Co sprawia, że Claude jest jednym z najlepszych programów do programowania?

narzędzi AI dla deweloperów

? Rzućmy okiem.

Funkcja #1: Zrozumienie pliku i zachowanie kontekstu

Zdolność Claude'a do pracy z plikami bezpośrednio na czacie odróżnia go od innych asystentów kodowania. Możesz przesłać wiele plików - takich jak dokumentacja kodu, specyfikacje projektu, a nawet notatki z poprzedniego projektu - a Claude zachowa kontekst podczas całej rozmowy.

Funkcja ta sprawdza się w projektach o rozszerzonej dokumentacji, takich jak integracje API lub skrypty przetwarzania danych, gdzie Claude może szybko udzielić odpowiedzi na podstawie przesłanych plików.

Funkcja #2: Rozszerzone okno kontekstowe

Najnowsza wersja Claude, Claude 2.1, może pochwalić się limitem tokenów wynoszącym 200 000 tokenów, czyli około 150 000 słów.

W przypadku kodowania oznacza to, że możesz wydawać długie, wieloetapowe instrukcje lub pracować nad złożonymi projektami bez ciągłego ponownego wyjaśniania wcześniejszych problemów. Zapamiętuje szczegóły, umożliwiając płynne zanurzenie się w bazie kodu.

To duże okno kontekstowe jest przydatne w projektach, które opierają się na długich sesjach debugowania, dyskusjach architektonicznych lub generowaniu kodu w oparciu o zakończone, kontekstowe zrozumienie wcześniejszych interakcji.

Funkcja #3: Dokumentacja i wyjaśnienie kodu

Claude tworzy jasną, zwięzłą dokumentację i wyjaśnia złożone struktury kodu. Niezależnie od tego, czy chodzi o dodawanie komentarzy w kodzie, tworzenie README, czy wyjaśnianie konkretnych algorytmów, Claude przekłada techniczny żargon na łatwy do zrozumienia język.

Funkcja ta pozwala zaoszczędzić czas programistom, którzy chcą mieć dobrze udokumentowane bazy kodu. Sprawia, że przekazywanie zadań jest płynniejsze i zapewnia, że cały zespół może śledzić postępy, szczególnie w przypadku wdrażania lub wspólnych sesji kodowania.

💡 Pro Tip: Aby uzyskać najlepsze wyniki z Claude, traktuj go jak starszego programistę, który wyjaśnia "dlaczego" kryje się za kodem. Zamiast "Napisz tę funkcję", spróbuj: 'Zdebugujmy to razem. Oto mój kod i błąd. Co może być przyczyną?" Claude wyróżnia się, gdy zachęcasz do wspólnego rozwiązywania problemów i prosisz o uzasadnienie, a nie tylko rozwiązania.

Claude AI pricing

Free

Claude Pro: $20/miesiąc

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych

Claude vs. ChatGPT: Porównanie kluczowych funkcji

Claude AI i ChatGPT to doskonałe narzędzia do pomocy w kodowaniu, ale każde z nich wyróżnia się w innych obszarach.

Porównajmy ich funkcje, aby zobaczyć, jak się mierzą.

Funkcje Claude ChatGPT Debugowanie Systematyczne, dogłębnie wyjaśnia problemy, wizualizuje stos wywołań Szybkie poprawki, mogą przeoczyć subtelne problemy Optymalizacja kodu Metodyczna, poprawia wydajność i strukturę Koncentruje się na czytelności i modułowości niejednoznaczne wymagania Zadaje pytania wyjaśniające, dostarcza rozwiązania dostosowane do potrzeb Zakłada najlepsze praktyki, potrzebuje wyraźnych szczegółów Zachowanie kontekstu Obsługuje pytania wyjaśniające, dostarcza rozwiązania dostosowane do potrzeb Zachowanie kontekstu Obsługuje duże pliki (200,000 tokenów), zachowuje kontekst bez zakłóceń Zachowanie kontekstu w ograniczonym zakresie, lepsze dla mniejszych projektów Wyjaśnienie kodu Szczegółowe komentarze i przystępne wyjaśnienia Wyczyszczone, ale mniej precyzyjne dla złożonego kodu Ceny Free; Pro: $20/miesiąc Free; Plus: $20/miesiąc; Teams: $30/miesiąc; Enterprise: Niestandardowy cennik

Claude vs. ChatGPT: Porównanie kluczowych funkcji

Funkcja #1: Debugowanie i korekcja błędów

Główną różnicą między tymi dwoma modelami językowymi, jeśli chodzi o sprawność debugowania, jest ich podejście do rozwiązywania problemów.

Claude

Dogłębna analiza dla złożonego debugowania

Claude zazwyczaj stosuje systematyczną, niemal kryminalistyczną metodę debugowania. Po zapoznaniu się z problematycznym kodem, Claude identyfikuje objawy, a następnie śledzi je na ścieżce wykonania, aby dokładnie wskazać punkty awarii.

Na przykład, jeśli istnieje funkcja rekurencyjna, która powoduje przepełnienie stosu, Claude nie tylko zasugeruje dodanie przypadku bazowego. Wyjaśni, w jaki sposób stos narasta i dlaczego się przepełnia, a także często wizualizuje zachowanie stosu wywołań.

ChatGPT

Szybkie poprawki błędów do prostego debugowania

Z drugiej strony ChatGPT ma tendencję do wykrywania i naprawiania natychmiastowych problemów. Jednak często pomija subtelne przypadki brzegowe lub głębsze problemy architektoniczne.

W przeciwieństwie do Claude'a, ChatGPT nie wyjaśnia potencjalnych skutków błędów - w jaki sposób mogą one wpływać na inne części bazy kodu, które na pierwszy rzut oka wydają się niepowiązane.

🏆 Zwycięzca: Claude przebija ChatGPT w debugowaniu kodu dzięki bardziej samoanalitycznemu podejściu do kodu.

Funkcja #2: Optymalizacja kodu

Optymalizacja kodu polega na poprawie struktury kodu, aby uczynić go szybszym, bardziej skalowalnym i łatwiejszym w utrzymaniu. Bez optymalizacji, nawet dobrze napisany kod może napotkać problemy z wydajnością, zwłaszcza gdy złożoność projektu rośnie.

Claude

Podejście Claude'a do optymalizacji kodu jest **bardzo metodyczne, prawie jak badanie kodu przez starszego inżyniera. Analizuje strukturę i w razie potrzeby sugeruje głębsze zmiany architektoniczne

Dzieje się tak, ponieważ Claude przeprowadza statyczną analizę kodu w celu zidentyfikowania nieefektywności algorytmów, wąskich gardeł architektury i anty-wzorców. Następnie sugeruje optymalizacje, takie jak poprawa złożoności obliczeniowej, a nawet refaktoryzacja wzorców projektowych.

Załóżmy, że iterujesz po dużych zbiorach danych i napotykasz spowolnienia. W takim przypadku Claude zaleca bardziej wydajne struktury danych lub algorytmy, takie jak zastąpienie zagnieżdżonych pętli mapą hash lub użycie metod dziel i zwyciężaj.

ChatGPT

Umiejętności optymalizacji kodu ChatGPT są solidne ale mają tendencję do bycia bardziej bezpośrednimi i skupionymi na natychmiastowych zyskach. Oferuje odpowiednie sugestie dotyczące kodu, takie jak redukcja zbędnych operacji, minimalizacja pętli lub przejście na prostsze algorytmy.

ChatGPT pomaga zoptymalizować kod pod kątem czytelności i modułowości. Jest dobry w dzieleniu złożonych funkcji na prostsze, łatwiejsze w zarządzaniu części, co może poprawić łatwość konserwacji, ale nie zawsze prowadzi do najwyższego wzrostu wydajności.

Na przykład oryginalny kod do obliczania ilorazu wykorzystuje pętlę, która działa, ale brakuje jej czytelności i modułowości:

def factorial(n):

wynik = 1

i = 1

while i <= n:

wynik = wynik * i

i += 1

return wynik

ChatGPT refaktoryzowałby ten kod do czystszej, rekursywnej wersji z dodaną dokumentacją w celu zwiększenia czytelności i modułowości:

def factorial(n):

"""Oblicz czynnik nieujemnej liczby całkowitej n."""

jeśli n < 0:

raise ValueError("Factorial nie jest zdefiniowany dla ujemnych liczb całkowitych.")

return 1 if n <= 1 else n * factorial(n - 1)

🏆 Zwycięzca: Podczas gdy zarówno ChatGPT, jak i Claude wyróżniają się optymalizacją kodu, ChatGPT wychodzi na prowadzenie dzięki bardziej solidnym i niezawodnym możliwościom refaktoryzacji.

Funkcja #3: Obsługa niejednoznacznych wymagań

Obsługa przypadków brzegowych i niezdefiniowanych zachowań jest konieczna zamiast pozostawiania ich niejednoznacznych podczas pisania kodu.

Claude

Po otrzymaniu niejasnych wymagań dotyczących kodowania, Claude analizuje kontekst techniczny i zadaje celowe pytania.

Na przykład, jeśli poprosisz Claude'a o pomoc w projektowaniu bazy danych, przed zaproponowaniem rozwiązania sprawdzi on określone parametry, takie jak oczekiwane wzorce zapytań, wolumeny transakcji, wymagania dotyczące spójności i potrzeby w zakresie elastyczności schematu.

Jeśli opracowujesz konkretny framework lub potrzebujesz, aby kod spełniał określone standardy zgodności, Claude z łatwością je uwzględni.

ChatGPT

ChatGPT z większym prawdopodobieństwem zinterpretuje niejednoznaczne żądania w oparciu o ogólne zasady programowania.

**Domyślnie zakłada najlepsze praktyki, co działa dobrze w prostych scenariuszach, ale czasami pomija specyficzne niuanse, jeśli wymagania są złożone lub luźno zdefiniowane

To

Narzędzie do kodowania AI

szybko dostarcza rozwiązania i ma tendencję do generowania odpowiedzi w oparciu o powszechnie akceptowane wzorce. Może jednak nie zawsze uwzględniać unikalne cechy projektu, chyba że zostaną one wyraźnie określone.

ChatGPT ma tendencję do stosowania ogólnych najlepszych praktyk - takich jak normalizacja w celu optymalizacji bazy danych - zakładając standardowe scenariusze, ale może przeoczyć unikalną specyfikę projektu, chyba że zostanie ona wyraźnie nakreślona.

🏆 Zwycięzca: Claude wygrywa dzięki proaktywnemu wyjaśnianiu wymagań technicznych i zadawaniu pytań z uwzględnieniem kontekstu, w porównaniu z bardziej uogólnionym, opartym na założeniach podejściem ChatGPT, które może pomijać niuanse specyficzne dla projektu.

Claude vs. ChatGPT na Reddit

Spojrzenie na Reddit pokazuje, że wielu programistów uważa, że Claude przewyższa ChatGPT, jeśli chodzi o zadania związane z kodowaniem.

Cały czas używam ChatGPT w moich projektach programistycznych. Ale napotkałem problemy ze sposobem, w jaki ChatGPT pisze kod [...] Z ChatGPT zwykle muszę poprawiać i krytykować kod, aby pasował do mojego projektu. Inaczej jest z Claude. Sposób pisania kodu przez Claude'a wydaje się być zakończony w inny sposób niż ChatGPT

Jeden Redditor

Inni podkreślają jednak wyjątkowe zalety obu narzędzi.

Używałem obu i szczerze mówiąc, każde z nich ma swoje mocne strony. ChatGPT jest bardziej konwersacyjny i płynny w codziennym użytkowaniu, zwłaszcza gdy potrzebuję szybkich odpowiedzi lub pomysłów. Claude wydaje się jednak nieco lepiej radzić sobie z niektórymi zadaniami technicznymi, takimi jak kodowanie

inny Redditor

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Claude vs. ChatGPT

Podczas gdy asystenci AI jak np Claude i ChatGPT pomagają nam pisać lepszy kod, ClickUp wnosi do tabeli coś innego, ale równie wartościowego.

Działa jako centrum dowodzenia zespołu programistów - nie zastępując twojego redaktora kodu ale organizowanie i usprawnianie wszystkiego, co jest związane z procesem kodowania.

Uzupełnij swoje narzędzia do kodowania o ClickUp, kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami

_ClickUp był dla nas najlepszym rozwiązaniem, ponieważ łączy wiele narzędzi do zarządzania projektami w jednym. Od map myśli, przez dokumenty, po sprinty, ClickUp jest dynamicznym narzędziem do organizowania potrzeb każdego działu w zakresie zarządzania zadaniami i zapewnia widoczność w całej firmie

Andrea Park, Business Operations Coordinator

ClickUp's One Up #1: Brain

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące kodowania dzięki ClickUp Brain ClickUp Brain to inteligentny asystent AI, który pomaga Teams zwiększyć wydajność i usprawnić cykl pracy. Jako część ClickUp dla Agile Teams , Brain oferuje zaawansowane funkcje dostosowane do pomocy w zarządzaniu projektami, planowaniu zadań i współpracy zespołowej.

Choć nie został stworzony specjalnie z myślą o kodowaniu, jest nieoceniony w organizowaniu i zarządzaniu zadaniami związanymi z projektami deweloperskimi.

**Jedną z jego kluczowych zalet jest podsumowywanie dyskusji technicznych w jasne, przydatne informacje, pomagając zespołowi pozostać w zgodzie bez konieczności przeszukiwania długich wątków. Doskonale nadaje się również do tworzenia i udoskonalania dokumentacji, zapewniając, że plany projektów i przewodniki użytkownika są dobrze zorganizowane i łatwe do naśladowania

Brain idzie krok dalej, analizując dzienniki rozwoju i notatki ze spotkań w celu zidentyfikowania elementów działań, zapewniając, że żaden szczegół nie zostanie pominięty. Narzędzia takie jak ClickUp Brain stanowią ogromną wartość dla Teams, które chcą usprawnić proces tworzenia oprogramowania.

Przeczytaj również: Uwolnienie mocy ClickUp AI dla zespołów programistycznych

ClickUp's One Up #2: Dokumenty

Współpraca nad projektami kodowania w czasie rzeczywistym przy użyciu ClickUp Docs

Następny jest Dokumenty ClickUp to solidne narzędzie do zarządzania dokumentami. Doskonale nadaje się do obsługi bloków kodu, zakończonych podświetlaniem składni dla niemal każdego języka programowania.

Czy pisanie dokumentacji kodu lub osadzanie fragmentów bezpośrednio w opisach zadań i komentarzach, Docs utrzymuje wszystko uporządkowane i kontekstowo istotne.

Przed ClickUp korzystaliśmy z dwóch oddzielnych narzędzi do zarządzania zadaniami i dokumentacją. Przełączanie się tam i z powrotem było nieefektywne dla naszego zespołu

Davide Mameli, Business Unit Manager

ClickUp's One Up #3: Oprogramowanie do zarządzania projektami zespołu

Dostarczaj wysokiej jakości, wolny od błędów kod na czas dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp Software Team

Dodatkiem do tych możliwości jest ClickUp Software Oprogramowanie do zarządzania projektami zespołowymi . Usprawnia współpracę teamów programistycznych dzięki scentralizowanej platformie do zarządzania zadaniami, przeglądów kodu i planowania sprintów.

Każdy zespół może mieć własną przestrzeń, co ułatwia utrzymanie porządku. Jest również dostosowany do rozwoju produktów Agile, oferując przyjazne dla użytkownika narzędzia do planowania sprintów i wykresy burndown.

Następny, Pola niestandardowe ClickUp oferują niezrównaną elastyczność w kodowaniu projektów. Pola niestandardowe umożliwiają dostosowanie zadań i projektów poprzez dodanie unikalnych pól danych, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji.

Dodaj unikalne pola danych do swoich zadań i projektów za pomocą ClickUp Custom Fields

Możesz na przykład utworzyć pola do śledzenia nazw gałęzi Git, połączonych pull requestów i statusów kompilacji. Poza tym, pola niestandardowe umożliwiają monitorowanie informacji kontaktowych klienta, zarządzanie punktami scrum i niestandardowe rozwijane listy menu, aby dopasować je do Twojego cyklu pracy.

Dodatkowo, Pola formuły ClickUp ułatwiają obliczenia między numerycznymi polami niestandardowymi, usprawniając procesy takie jak szacowanie kosztów lub ocena potencjalnych klientów. To niestandardowe rozwiązanie zapewnia idealne dopasowanie obszaru roboczego do konkretnych potrzeb zespołu.

Wreszcie, ClickUp oferuje setki w pełni konfigurowalnych i darmowych pól niestandardowych szablonów do tworzenia oprogramowania aby zoptymalizować proces kodowania.

Instancja Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp upraszcza zarządzanie projektami, oferując strukturę, którą można niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb procesów tworzenia oprogramowania.

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w tworzeniu oprogramowania

Usprawnij swój cykl pracy z kodowaniem dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy używasz ChatGPT, czy Claude do generowania kodu, ClickUp zajmie się wszystkim innym - usprawniając procesy związane z kodem. Od tworzenia szczegółowej dokumentacji i zarządzania cyklami recenzji po śledzenie wdrożeń i współpracę z zespołem, ClickUp staje się kręgosłupem procesu rozwoju.

Dzięki funkcjom, takim jak konfigurowalne cykle pracy, solidne integracje z ulubionymi narzędziami programistycznymi oraz dostosowane widoki do planowania sprintów i śledzenia projektów, ClickUp zapewnia organizację projektów i współpracę zespołu.

Gotowy na optymalizację sposobu kodowania i zarządzania pracą? Zarejestruj się w ClickUp aby zobaczyć, jak może on zmienić Twój proces rozwoju już dziś.