Claude AI vs. ChatGPT: Który asystent AI będzie najlepszy w 2024 roku?

Od sprawdzania faktów w gorących debatach rodzinnych po przywoływanie inspiracji do profesjonalnego e-maila, narzędzia AI mogą zająć się praktycznie wszystkim, w ciągu kilku sekund.

Wśród kilku dużych modeli językowych, dwa wielkie nazwiska znajdują się w centrum uwagi - Claude AI i ChatGPT. Są one znane, ponieważ mogą generować zawartość podobną do ludzkiej niemal natychmiast. Oczywiście każdy z nich ma swoje unikalne funkcje i mocne strony.

Zastanawiasz się, który z nich może być lepszy dla Ciebie?

Jesteśmy tutaj, aby omówić funkcje, zalety i wady Claude AI i ChatGPT, abyś mógł wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada. Dorzucimy również innego super wydajnego asystenta generatywnego AI jako alternatywę.

Przekonajmy się więc, który asystent AI jest prawdziwym MVP (najbardziej wartościowym graczem) 2024 roku! 🦘

Czym jest Claude AI?

przez Claude AI Claude to chatbot AI od Anthropic AI, startupu AI współzałożonego przez byłych członków Open AI, którego celem jest uczynienie AI bezpieczną i użyteczną.

Zasilany przez ogromny Large Language Model (LLM), Claude rozumie i odpowiada w języku naturalnym. Jego unikalny "konstytucyjny projekt" zapewnia, że jego odpowiedzi są zawsze pomocne, nieszkodliwe i uczciwe (oczywiście od czasu do czasu mogą wystąpić halucynacje).

Ten chatbot może zrobić kilka fajnych rzeczy, takich jak pisanie kreatywnych tekstów, tłumaczenie języków i udzielanie bardziej szczegółowych odpowiedzi na pytania użytkownika. Czaty Claude AI są bardzo konwersacyjne, prawie tak, jakbyś rozmawiał z kimś, kto cię rozumie.

Najlepszą częścią Claude AI jest to, że przestrzega zestawu zasad, aby zachować uczciwość, unikać stereotypów i nie rozpowszechniać fałszywych informacji. Anthropic AI wprowadziło Claude 2 jako swoją odpowiedź na ChatGPT i stale ulepsza ją o nowe funkcje.

Claude jest dostępny za pośrednictwem darmowego konta, podczas gdy priorytetowy dostęp i dodatkowe funkcje są oferowane w wersji Claude Pro.

Funkcje Claude AI

Co więc sprawia, że Claude AI wyróżnia się w morzu narzędzi AI? Sprawdźmy niektóre z jego najbardziej unikalnych funkcji.

1. Opanowanie i nauka plików

przez Claude AI Zdolność Claude AI do obsługi plików na czacie czyni go wyjątkowym wśród innych Narzędzi AI . Może podsumować przesłane pliki i zachować kontekst podczas całej rozmowy.

Możesz łatwo przesłać do pięciu plików za jednym razem, każdy z limitem do 10 MB. Obejmuje to dokumenty Word, PDF, a nawet pliki .txt. Pliki można dodawać klikając przycisk lub przeciągając je do czatu, a Claude AI uczy się na podstawie przesłanej zawartości.

Jest to szczególnie korzystne w przypadku analizowania i przyswajania złożonych materiałów, takich jak badania medyczne, gdzie można zadawać konkretne pytania uzupełniające w celu głębszego zrozumienia.

Claude AI nie radzi sobie jednak bezpośrednio z arkuszami kalkulacyjnymi Excel. Możesz przekonwertować je do formatu PDF, aby działały magicznie na twoich danych.

2. Rozszerzone okno kontekstowe

Najnowsza wersja Claude AI ma limit tokenów wynoszący 100 tys. tokenów. Oznacza to, że może mówić bardziej naturalnie i lepiej rozumieć użytkownika przy użyciu ogromnych zbiorów danych, umożliwiając super długie interakcje z nawet 75 000 słów za każdym razem!

Ten rozszerzony kontekst pomaga Claude AI lepiej rozumieć słowa i frazy, dając dokładniejsze i bardziej naturalne odpowiedzi. Mówiąc prościej, większy kontekst obejmuje poprzednie czaty, trwające rozmowy i preferencje użytkownika, dzięki czemu chatbot jest inteligentniejszy i bardziej spersonalizowany.

Ta aktualizacja jest wygodna do podsumowywania dużych dokumentów, takich jak badania naukowe i generowania długich tekstów liczących po kilka tysięcy słów.

3. Konstytucyjna etyka AI

Claude AI przestrzega kodeksu zasad etycznych, aby być odpowiedzialnym i bezpiecznym AI. To sprawia, że Claude różni się od innych systemów AI i jest bezpieczniejszym wyborem, szczególnie w przypadku zadań wrażliwych na dane.

U podstaw dobrego zachowania Claude'a leżą zasady Constitutional AI, skupiające się na kluczowych zasadach, aby jego reakcje były bezpieczne, etyczne i sprawiedliwe. Jedną z takich zasad jest nieszkodliwość - ten chatbot nie zostanie oszukany do zrobienia czegoś szkodliwego, niebezpiecznego lub nielegalnego.

Uczciwość jest również bardzo ważna - Claude nie będzie przekazywał fałszywych informacji i szybko naprawi każdy popełniony błąd. AI Claude'a jest również sprawiedliwe - nie będzie wykazywać uprzedzeń ani faworyzować innych.

Kodeks etyczny Claude AI obejmuje przejrzystość. Jeśli nie jest czegoś pewna, wyjaśni to. A jeśli zapytasz, wyjaśni również swoje rozumowanie.

Ceny Claude AI

Free

Claude Pro: $20/miesiąc

Co to jest ChatGPT?

przez OpenAI ChatGPT, uruchomiony przez OpenAI w listopadzie 2022 r., to chatbot AI, który wywołał falę dzięki swojej niesamowitej zdolności do rozmawiania jak człowiek. Przeszkolony z dużą ilością tekstu i kodu, chatbot ten może tłumaczyć języki i pisać kreatywną zawartość .

Stał się bardzo popularny, z ponad 180 milionami użytkowników!

Kiedy pojawił się po raz pierwszy, ChatGPT był pierwszym w swoim rodzaju i odegrał znaczącą rolę we wprowadzeniu AI do głównego nurtu konwersacji. W przeciwieństwie do zwykłych chatbotów, wykorzystuje unikalną technologię o nazwie Generative Pretrained Transformer (GPT) do bardziej naturalnych rozmów.

Pozwala to użytkownikom w pełni wykorzystać ChatGPT do różnych zadań, takich jak odpowiadanie na pytania, pisanie lub rozwiązywanie problemów matematycznych.

Możesz korzystać z ChatGPT za Free z GPT-3.5 lub płatnej wersji o nazwie ChatGPT Plus z bardziej rozbudowanym GPT-4.

Jako wirtualny asystent Twoich marzeń, GPT-4 wykracza poza czatowanie. Tworzy dokumenty, rozwiązuje trudne problemy matematyczne lub logiczne, a także może dekodować obrazy. 🤖

Funkcje ChatGPT

Co sprawia, że ChatGPT jest wyjątkowy? Zagłębmy się w funkcje, które go wyróżniają.

1. Przetwarzanie języka naturalnego

ChatGPT dobrze rozumie sposób, w jaki ludzie rozmawiają, dzięki funkcji przetwarzania języka naturalnego (NLP). Nie musisz używać konkretnych słów lub komend - po prostu rozmawiaj w normalny sposób. Używa inteligentnych algorytmów, aby dowiedzieć się szczegółów tego, co mówisz, dzięki czemu jego odpowiedzi są bardziej zaawansowane i spersonalizowane.

Na przykład, jeśli potrzebujesz zdrowych opcji obiadowych, możesz poprosić ChatGPT o odpowiedź, a on szybko poda ci listę. Zapamiętuje nawet to, co powiedziałeś wcześniej, więc możesz poprosić o więcej opcji, jeśli pierwsze sugestie nie są właściwe. Natychmiast poda więcej pomysłów.

Niezwykłe jest to, że ChatGPT może również zrozumieć trudny język żartów, odniesień i sarkazmu. Może więc udzielać inteligentnych odpowiedzi, które mają sens. To czyni go jednym z najlepszych Narzędzia AI do copywritingu .

2. Możliwości głosowe i graficzne

przez OpenAI We wrześniu ubiegłego roku ChatGPT otrzymał fantastyczną aktualizację - możesz teraz rozmawiać z nim w czasie rzeczywistym i używać zdjęć do czatowania. 📷

Powiedzmy, że jesteś na wycieczce we Włoszech i robisz zdjęcie Krzywej Wieży. ChatGPT może być Twoim przewodnikiem i opowiedzieć Ci o historii tego zabytku. Po powrocie do domu zrób zdjęcia swojej lodówki, a ChatGPT pomoże Ci zaplanować kolację z przepisami krok po kroku.

Możesz także prowadzić rozmowy głosowe z ChatGPT. Niezależnie od tego, czy jesteś zajęty i potrzebujesz szybkiej porady dotyczącej pracy, czy chcesz opowiedzieć dzieciom bajkę na dobranoc, ChatGPT jest do Twojej dyspozycji. Może również bardzo szybko tworzyć super realistyczne ludzkie głosy.

Open AI połączyło nawet siły z profesjonalnymi aktorami głosowymi, aby głosy brzmiały autentycznie. Ta aktualizacja sprawia, że ChatGPT jest jeszcze lepszy do rozmów i interakcji z obrazami.

3. Wielojęzyczna baza danych słownictwa

ChatGPT jest językowym whizem, dzięki ogromnemu zbiorowi danych 570 GB z ogromnego Internetu.

Ta ogromna kolekcja danych daje mu ogromny zasób słownictwa, obejmujący więcej niż tylko podstawy. Jest zaznajomiony z codziennymi słowami i bez trudu radzi sobie z nietypowymi i technicznymi terminami.

Ponadto, bariery językowe nie istnieją z ChatGPT. Ponieważ został on przeszkolony na tekstach z różnych języków, można z nim rozmawiać w ponad 200 językach - angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i innych.

Ceny ChatGPT

Free

Plus: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Teams: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

sprawdź stronę internetową OpenAI, aby uzyskać więcej informacji na temat licznych elastycznych opcji, które możesz włączyć do swojego planu

Claude vs. ChatGPT: Porównanie funkcji

Oto wykres kluczowych różnic między Claude i ChatGPT:

Funkcje

Zarówno Claude jak i ChatGPT są niesamowite w tym co robią na swoje unikalne sposoby.

Claude AI

Claude AI świetnie sprawdza się w konkretnych przypadkach użycia, takich jak obsługa klienta, kwestie prawne, operacje back-office i sprzedaż. Niestandardowo dostosowuje swoje odpowiedzi na podstawie określonych ustawień danych, mówi w różnych językach, a nawet rozumie języki programowania.

Claude nie jest w stanie samodzielnie przeszukiwać Internetu, ale może realizować zadania na podstawie tekstu dostarczonego z sieci. Została stworzona z myślą o biznesie, zgodnie z zasadami etyki AI, koncentrując się na poprawności faktów i odpowiedzialnych odpowiedziach.

ChatGPT

ChatGPT daje odpowiedzi, które sprawiają wrażenie rozmowy z profesjonalistą. Dzięki temu idealnie nadaje się do przypadków użycia w obsłudze klienta. Umożliwia nawet automatyzację zadań, takich jak planowanie, rezerwacje i przetwarzanie płatności online.

ChatGPT jest ulepszany dzięki funkcjom takim jak generowanie obrazów AI, analiza danych i wtyczki. Jest skierowany do szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem darmowego konta i płatnych opcji.

Odpowiedzi i dokładność

Bot AI podważa swój cel, jeśli dostarcza błędne odpowiedzi lub odpowiedzi niskiej jakości. Przyjrzyjmy się jakości i dokładności odpowiedzi tych chatbotów.

Claude AI

Claude AI nie jest doskonały. Ale niektórzy uważają, że Claude jest dobry w specjalizacjach tematycznych, takich jak historia i geografia, ponieważ analizuje mniejszy zestaw informacji. To, co wyróżnia Claude'a, to jego uczciwość - przyznaje się, gdy czegoś nie wie.

Claude uczył się rzeczy do grudnia 2022 roku, więc może wiedzieć, co dzieje się na początku 2023 roku. To więcej niż inne chatboty AI, co daje Claude'owi przewagę.

ChatGPT

ChatGPT ulepszył swoją grę dzięki GPT-4, zapewniając lepszą dokładność. OpenAI wzmiankowało, że GPT-4 jest o 82% mniej skłonny do tworzenia zawartości niezgodnej z regułami OpenAI i o 60% mniej skłonny do tworzenia odpowiedzi w porównaniu z poprzednią wersją.

ChatGPT, szerzej stosowany niż Claude, zapewnia szybsze i bardziej szczegółowe odpowiedzi. Może pochwalić się większą szybkością przetwarzania i krótszym czasem reakcji, zwłaszcza w przypadku prostszych zadań generowania zawartości.

Integracja

Jeśli masz solidny model AI, czy nie przydałoby się go używać we wszystkich aplikacjach biznesowych? Cóż, zarówno Claude AI, jak i ChatGPT mają wsparcie dla przydatnych integracji.

Claude AI

Claude nawiązał współpracę z dużymi firmami, takimi jak Notion, Quora, DuckDuckGo, Slack i Zoom. Wkrótce spodziewane są kolejne integracje z Google. Claude łatwo integruje się z różnymi aplikacjami poprzez swoje API.

W Slack, aplikacja Claude podsumowuje wątki i odpowiada na pytania, podczas gdy w Zoom, Claude staje się kluczowym graczem w contact center, spotkaniach, telefonie, czacie zespołowym, tablicy i Zoom IQ.

ChatGPT

ChatGPT jest super wszechstronny - łatwo dopasowuje się do różnych aplikacji za pomocą API.

Istnieją wtyczki dla Kayak, Expedia, OpenTable, Slack, Shopify i wielu innych. Ponadto płynnie współpracuje z różnymi językami programowania, dzięki czemu jest elastyczny i elastyczny.

Bezpieczeństwo i ochrona

Jeśli korzystasz z bota AI w swoim Businessie, prawdopodobnie masz obawy związane z bezpieczeństwem AI. Nie możesz sobie pozwolić na utratę poufnych informacji, a Claude AI i ChatGPT zapewniają pewien poziom bezpieczeństwa.

Claude AI

Claude AI poważnie traktuje prywatność danych użytkowników. Wykorzystuje inteligentne środki, takie jak limit gromadzenia danych, szyfrowanie i zewnętrzne audyty, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Z konstytucyjną AI u podstaw, Claude ma funkcje bezpieczeństwa, takie jak Constitutional Curation, Capability Masking, Adversarial Training, Applied Ethics i Oversight Integration. Te praktyki oraz standardowa analiza i obsługa danych zapewniają, że Claude działa bezpiecznie w określonych obszarach.

ChatGPT

ChatGPT ma funkcje bezpieczeństwa, ale może wychwytywać uprzedzenia z danych treningowych. Weryfikacja informacji może być trudna, ponieważ nie zawsze są wzmianki o źródłach. Czasami skłania się bardziej ku kreatywności niż czystym faktom, co może prowadzić do pewnych nieścisłości.

Bezpieczeństwo nie było głównym celem podczas rozwoju, ale ChatGPT pracuje nad tym z pomocą ekspertów. Mądrze jest unikać korzystania z niego tam, gdzie w grę wchodzą poufne informacje Business.

Claude AI vs. ChatGPT: Czy mamy wyczyszczonego zwycięzcę?

Wybór między Claude AI a ChatGPT jest trudny, ponieważ oba te rozwiązania wciąż ewoluują.

Claude AI jest pro-super bezpieczny i dokładny, świetny do zadań biznesowych. Jest zaprojektowana zgodnie z konstytucją, więc jest odpowiedzialna i uczciwa. Ale tutaj jest haczyk - nie jest tak świetna z różnymi językami lub możliwościami głosowymi.

Teraz ChatGPT jest wszechstronny. Pasuje do prawie wszystkiego i działa dla dużej grupy odbiorców. Ale nie został zaktualizowany o aktualne informacje od września 2021 r., więc może przegapić niektóre fakty.

Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, czego potrzebujesz dla siebie - profesjonalisty w biznesie lub wszechstronnego codziennego kumpla AI.

Claude AI vs. ChatGPT na Reddicie

Co Redditowicze sądzą o starciu ChatGPT vs. Claude AI?

Co ciekawe, wielu z nich wydaje się grać dla obu teamów, używając obu chatbotów AI w zależności od zadania.

Kluczowe wnioski z naszych badań:

"W ciągu ostatnich dwóch tygodni podpowiedziałem zarówno GPT-4, jak i Claude (Free). Twierdzę, że jako profesjonalny marketer, który korzysta z obu LLM w różnym zakresie, w około 70% przypadków wybrałem rozwiązanie Claude'a zamiast GPT-4."

Inny Redditor wzmiankuje, że preferuje GPT-4 specjalnie do generowania kodu ze względu na jego złożone rozumowanie i lepsze zrozumienie niż Claude AI.

"Codziennie używam zarówno GPT4, jak i Claude. Z tego co zauważyłem, GPT4 jest lepsze dla większości problemów z kodowaniem. Ma lepsze rozumowanie i potrafi lepiej odgadnąć brakujące luki, których od niego oczekuję (takie jak pisanie nowych, oryginalnych testów z istniejącymi jako przykładami)."_

Spotkanie ClickUp - Najlepsza alternatywa dla Claude AI vs. ChatGPT

Zarządzaj swoimi projektami dzięki mocy AI, ponad 15 niestandardowym widokom i automatyzacji zadań dzięki ClickUp

A co jeśli szukasz asystenta AI, który łączy dokładność Claude AI z wszechstronnością ChatGPT?

Mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Przedstawiamy ClickUp -Twoje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami i pomocy AI. To świetny alternatywa dla ChatGPT i Claude.

Zamiast przełączać się między wieloma narzędziami, zarejestruj się na jednej, przyjaznej dla użytkownika platformie pełnej funkcji. Od bogatej edycji tekstu po solidne zarządzanie zadaniami dzięki łatwej integracji z ponad 1000 aplikacji, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem do zakończenia zadań przed terminem, usprawnienia cyklu pracy i zwiększenia wydajności.

ClickUp jest stworzony dla każdego. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem oprogramowania, który wymaga dyskrecji, czy opracowujesz materiały marketingowe, ClickUp pomaga planować i przydzielać zadania, współpracować z zespołem i śledzić postępy projektu - wszystko w jednym miejscu.

Pracuj szybciej z ClickUp AI

Podsumuj i dopracuj swoje teksty w 30 sekund dzięki ClickUp AI ClickUp AI jest Twoim celem asystent pisania zaprojektowany, aby zwiększyć wydajność i produktywność Twojego zespołu. Dostarcza Szablony podpowiedzi AI dla różnych ról, przyspieszając pracę bez obniżania jakości.

ClickUp AI jest doskonałym Narzędzie AI do badania słów kluczowych również. W połączeniu z ClickUp Docs generuje powiązane pomysły na słowa kluczowe i tworzy klastry słów kluczowych.

Dzięki chatbotowi ClickUp AI możesz:

Podsumowywać teksty

Dopracować swoje teksty w celu uzyskania krystalicznie czystej komunikacji

Przygotowywać pomysły na blogi, media społecznościowe i wydarzenia

Przygotowywać atrakcyjne e-maile jak profesjonalista

Twórz szczegółowe briefy projektów bez wysiłku

Wymyślaj wnikliwe pytania ankietowe

Planuj spotkania jak mistrz z dobrze ustrukturyzowanymi agendami, podsumowuj kluczowe dyskusje i wiele więcej

ClickUp współpracuje z każdym. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się marketingiem, sprzedażą, HR czy zarządzaniem projektami, ClickUp to Twój zaufany pomocnik!

Wyobraź sobie ClickUp AI jako swojego najlepszego wirtualnego asystenta, który zwiększa Twoją wydajność, przyspiesza pracę i uwalnia Twój cenny czas, aby zająć się zadaniami, które naprawdę mają na Ciebie wpływ. 🌟

Utrzymuj swoje dokumenty w ryzach dzięki ClickUp Docs

Twórz, edytuj i udostępniaj dokumenty w czasie rzeczywistym swojemu zespołowi za pomocą ClickUp Docs

Jeśli codziennie masz do czynienia z rozszerzeniami dokumentów, utrzymuj je w porządku i organizuj za pomocą ClickUp Docs.

Dzięki Dokumenty ClickUp to wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia, edytowania, przechowywania i udostępniania dokumentów. To nie tylko miejsce na Twoje pomysły; prawdziwa magia dzieje się, gdy Twój zespół dołącza i współpracuje z Tobą nad dokumentami.

Dokumenty można edytować wspólnie w czasie rzeczywistym, bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Zostawiaj komentarze, przydzielaj zadania na miejscu i zamieniaj fragmenty tekstu w zadania, aby wszystko działało płynnie.

I zgadnij co? Gdy dokument jest gotowy, możesz połączyć go z zadaniem, aby wszystko było uporządkowane w jednym miejscu. ClickUp Docs pozwala dostosować każdy najmniejszy szczegół, zapewniając idealne dopasowanie dokumentów do zadań, projektów i unikalnego stylu pracy zespołu. ⚡

Zorganizuj wszystko w jednym miejscu dzięki Notatnikowi ClickUp

Organizuj wszystko, od notatek, przez listy kontrolne, po zadania ClickUp Notepad

Jeśli trudno ci zapanować nad rozproszonymi pomysłami i zawartością, skorzystaj z pomocy Notatnik ClickUp . To Twój asystent do organizowania notatek, list kontrolnych i innych zadań, a wszystko to w przytulnym, bezpiecznym miejscu.

Użyj ClickUp Notepad, aby w mgnieniu oka zanotować wszystkie swoje najlepsze pomysły, a nawet możesz urozmaicić wszystko za pomocą fantazyjnego formatu - nagłówków, punktorów, kolorów - cokolwiek pływa na twojej łodzi do robienia notatek.

Przeciągaj i upuszczaj elementy, zagnieżdżaj je, aby stworzyć wizualną hierarchię i grupuj je w listy kontrolne. Notatki to nie wszystko, możesz je przekształcić w skuteczne elementy działania.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

Skontaktuj się w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

Ulepsz swoją przygodę z AI dzięki ClickUp!

Nie możesz się zdecydować między Claude i ChatGPT, ale nadal potrzebujesz kompleksowego rozwiązania AI? Wybierz ClickUp.

Będziesz czerpać korzyści z korzyści z zarządzania projektami bez uszczerbku dla którejkolwiek z głównych funkcji AI. ClickUp może pomóc usprawnić zarządzanie informacjami i zadaniami oraz zwiększyć wydajność dzięki automatyzacji.

Wybierz swojego najlepszego wirtualnego asystenta, organizuj swoje pomysły bez wysiłku i bądź na bieżąco ze swoimi celami, korzystając z ClickUp.

Odblokuj nieskończone możliwości AI- Zarejestruj się w ClickUp już dziś!