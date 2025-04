Niezależnie od tego, czy chodzi o mierzenie wydajności pracowników, czy śledzenie postępów w projektach, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) informują o tym, czy jesteś na dobrej drodze, czy też zbaczasz na terytorium "chybienia celu". ✅

Jako menedżer spędziłem długie godziny na tworzeniu kluczowych wskaźników wydajności. I choć jest to krytyczne i satysfakcjonujące ćwiczenie, wymaga czasu. Generatory AI KPI znacznie przyspieszyły ten proces!

Po zbadaniu wielu opcji, zidentyfikowałem 10 najlepszych generatorów AI KPI, które analizują śledzenie wydajności za pomocą AI i usprawniają śledzenie wydajności.

Sprawdźmy, które narzędzie będzie dla Ciebie najlepsze. 🚀

Czego należy szukać w generatorze AI KPI?

Odpowiedni generator AI KPI zapewnia automatyzację żmudnych aspektów śledzenia KPI i pomaga skupić się na tym, co najważniejsze. Oto, czego należy szukać w idealnym generatorze KPI:

Łatwość obsługi : Szukaj narzędzi, które upraszczają cały proces - od wprowadzania danych za pośrednictwem wielu źródeł danych po śledzenie celów biznesowych. Idealny generator KPI zapewnia automatyzację większości funkcji i pomaga w łatwym generowaniu znaczących wskaźników KPI

: Szukaj narzędzi, które upraszczają cały proces - od wprowadzania danych za pośrednictwem wielu źródeł danych po śledzenie celów biznesowych. Idealny generator KPI zapewnia automatyzację większości funkcji i pomaga w łatwym generowaniu znaczących wskaźników KPI Adekwatność do branży : Wybierz narzędzie, które oferuje branżowe wskaźniki KPI. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się handlem elektronicznym, czy opieką zdrowotną, te spostrzeżenia pomogą ci w mierzeniu wydajności

: Wybierz narzędzie, które oferuje branżowe wskaźniki KPI. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się handlem elektronicznym, czy opieką zdrowotną, te spostrzeżenia pomogą ci w mierzeniu wydajności Solidne szablony startowe: Zacznij od dobrze zaprojektowanych szablonów, które pomogą Ci od razu rozpocząć pracę dzięki wstępnie zaprojektowanym formatom KPI do śledzenia wskaźników, takich jak zadowolenie klienta, zarządzanie czasem i zasobami lub wydajność operacyjna

Niektóre przykłady kluczowych KPI obejmują współczynniki konwersji, współczynniki odrzuceń i Net Promoter Score (NPS) - wszystkie z nich można łatwo wygenerować za pomocą odpowiedniego narzędzia.

Pamiętaj, że generator kluczowych wskaźników wydajności automatyzuje ustawienie celów zawodowych jednocześnie dostarczając praktycznych informacji, dzięki którym Twój Business będzie się rozwijał.

10 najlepszych generatorów KPI

Poniżej znajduje się 10 moich najlepszych generatorów KPI, które pomogą ci łatwo tworzyć znaczące wskaźniki, śledzić postępy i podejmować decyzje oparte na danych.

1. ClickUp (najlepszy do generowania i śledzenia KPI opartych na AI)

Wyobraź sobie, że jesteś kierownikiem projektu, zarządzasz wieloma zadaniami i terminami, a jednocześnie próbujesz stworzyć wskaźniki KPI dla swojego zespołu.

Brzmi przytłaczająco, prawda? To nie musi być takie trudne. ClickUp potężna AI i intuicyjny design sprawiają, że generowanie KPI jest dziecinnie proste, niezależnie od tego, czy zajmujesz się sprzedażą, zarządzaniem projektami czy HR.

Po drodze uzyskasz dużą pomoc dzięki funkcjom takim jak Cele ClickUp oraz natywne AI ClickUp, ClickUp Brain . Oto jak to zrobić.

Załóżmy, że zarządzasz zespołem sprzedaży. Możesz użyć ClickUp Goals, aby ustawić określone KPI, takie jak wzrost sprzedaży lub zadowolenie klientów, i śledzić je w czasie rzeczywistym.

zmaksymalizuj osiąganie celów dzięki ClickUp Goals, z funkcją przyjaznego dla użytkownika interfejsu do ustawiania harmonogramów

Aktualizacje postępów są zautomatyzowane, więc nie będziesz musiał gonić członków zespołu za raportowaniem.

Definiowanie wskaźników KPI za pomocą ClickUp Brain

Potrzebujesz pomocy w zdefiniowaniu wskaźników KPI? Nie ma problemu! Dzięki ClickUp Brain możesz poprosić AI o wygenerowanie OKR (celów i kluczowych wyników) w oparciu o Twoje zadania i działania.

Oto przykład: Poprosiliśmy ClickUp Brain o przejrzenie naszych zadań i zasugerowanie zespołu do spraw zawartości. I od razu zabrał się do pracy!

Wykorzystaj zaawansowane możliwości ClickUp AI Brain do budowania wskaźników KPI

Potrzebujesz czegoś jeszcze prostszego? Możesz użyć jednego z Szablony OKR firmy ClickUp które są wstępnie zaprojektowane dla wszystkich potrzeb projektu.

Pro Tip: Nie zapomnij o niestandardowych celach KPI! Dzięki ClickUp Goals możesz ustawić cele oparte na walucie, liczbach lub rzeczywiste/fałszywe, co daje Ci zakończoną kontrolę nad śledzeniem i mierzeniem powodzenia.

Szablon KPI ClickUp

Szablon ClickUp KPI

Szablon Szablon ClickUp KPI to najlepsze narzędzie do monitorowania i wizualizacji tych wszystkich ważnych wskaźników.

Ten szablon nie tylko ułatwia pracę, pokazując, co działa (a co nie), ale jest również w pełni konfigurowalny, dzięki czemu można go dostosować do konkretnych potrzeb zespołu. Dzięki temu doskonale nadaje się do skutecznego śledzenia celów.

Dzięki łatwym do odczytania wizualizacjom możesz zaimponować wszystkim, pokazując postępy swojego zespołu - a może nawet przybić piątki za osiągnięcie tych celów.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Goals : Automatycznie śledź KPI, takie jak cele sprzedażowe lub wydajność pracowników z aktualizacjami w czasie rzeczywistym

: Automatycznie śledź KPI, takie jak cele sprzedażowe lub wydajność pracowników z aktualizacjami w czasie rzeczywistym ClickUp Brain : Generuj OKR na podstawie danych z obszaru roboczego - AI zasugeruje najlepsze KPI, na których należy się skupić

: Generuj OKR na podstawie danych z obszaru roboczego - AI zasugeruje najlepsze KPI, na których należy się skupić Niestandardowe pulpity : Wizualizuj swój postęp KPI za pomocą danych w czasie rzeczywistym z różnych źródeł w jednym widoku

: Wizualizuj swój postęp KPI za pomocą danych w czasie rzeczywistym z różnych źródeł w jednym widoku Wiele integracji: Płynnie pobieraj dane z innych platform, takich jak Slack, HubSpot i innych, aby kontrolować wydajność swojego biznesu

stwórz kompleksowy przegląd swoich działań marketingowych za pomocą pulpitu nawigacyjnego ClickUp

Limity ClickUp

Wiele funkcji dla mniejszych teamów: Dla teamów z mniejszymi potrzebami, rozszerzenie funkcji może wydawać się zbyt skomplikowane

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited plan : $7/miesiąc na użytkownika

: $7/miesiąc na użytkownika Business plan : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Plan Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

2. Taskade (najlepsze do tworzenia KPI przy ograniczonym budżecie)

udostępniaj agentów AI, projekty i obszary robocze bez wysiłku swojemu zespołowi_

Bycie na bieżąco z kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI) może często wydawać się pracą na pełny etat.

Na szczęście Taskade ułatwia to dzięki funkcjom opartym na AI, umożliwiając generowanie wskaźników KPI i zarządzanie projektami bez wysiłku.

Intuicyjny design Taskade i funkcje współpracy w czasie rzeczywistym spełnią większość Twoich wymagań, niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małego biznesu, czy kierownikiem projektu.

Najlepsze funkcje Taskade

/AI KPI generator: Automatyzacja procesu generowania wnikliwych wskaźników KPI za pomocą AI

Współpraca w czasie rzeczywistym : Pracuj płynnie ze swoim zespołem, bez względu na to, gdzie się znajdują

: Pracuj płynnie ze swoim zespołem, bez względu na to, gdzie się znajdują Konfigurowalne szablony projektów : Uprość dane powstania KPI i zarządzanie projektami dzięki gotowym szablonom

: Uprość dane powstania KPI i zarządzanie projektami dzięki gotowym szablonom Bezproblemowa integracja: Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google i Slack, aby utrzymać cykl pracy w jednym miejscu

Limity Taskade

Limit zaawansowanych funkcji : Brakuje niektórych złożonych niestandardowych funkcji dostępnych w innych narzędziach, takich jak SmartSuite

: Brakuje niektórych złożonych niestandardowych funkcji dostępnych w innych narzędziach, takich jak SmartSuite Skalowalność: Może wymagać dodatkowych integracji dla większych, bardziej złożonych projektów

Cennik Taskade

Free Plan : $0/miesiąc

: $0/miesiąc Taskade Pro : $8/użytkownika miesięcznie

: $8/użytkownika miesięcznie Taskade dla Teams: $16/użytkownika miesięcznie

Taskade oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (50 recenzji)

: 4.6/5 (50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (50+ recenzji)

3. Easy-Peasy.AI (najlepsze dla kompleksowych rozwiązań AI)

Via Easy-Peasy.AI Easy-Peasy.AI oferuje szereg narzędzi AI zaprojektowanych w celu uproszczenia zadań, takich jak generowanie KPI, transkrypcja audio i data powstania obrazu.

Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi i różnym funkcjom opartym na sztucznej inteligencji, Easy-Peasy.AI jest doskonałym wyborem dla firm i twórców zawartości, którzy chcą zautomatyzować i przyspieszyć swój cykl pracy.

Najlepsze funkcje Easy-Peasy.AI

/AI KPI generator: Automatycznie generuje wnikliwe wskaźniki KPI dostosowane do potrzeb Twojego biznesu

Czat AI w czasie rzeczywistym : Oferuje asystenta czatu AI dostarczającego dane w czasie rzeczywistym, przesyłanie plików i różne osobowości czatu

: Oferuje asystenta czatu AI dostarczającego dane w czasie rzeczywistym, przesyłanie plików i różne osobowości czatu Transkrypcja audio AI : Szybko transkrybuje pliki audio i generuje mowę podobną do ludzkiej w ponad 40 językach

: Szybko transkrybuje pliki audio i generuje mowę podobną do ludzkiej w ponad 40 językach Konfigurowalne boty AI: Tworzy niestandardowe boty GPT dla danych, które można osadzić na swojej stronie internetowej lub udostępnić za pośrednictwem adresu URL

Ograniczenia Easy-Peasy.AI

Limitowany plan Free : Ogranicza liczbę słów i kredytów graficznych, co może nie wystarczyć w przypadku większych projektów

: Ogranicza liczbę słów i kredytów graficznych, co może nie wystarczyć w przypadku większych projektów Generowanie obrazów przez AI: Niespójności z obrazami generowanymi przez AI, gdzie nie każdy wynik spełnia oczekiwania

Cennik Easy-Peasy.AI

Free Plan : $0/miesiąc

: $0/miesiąc Plan startowy : $8/miesiąc

: $8/miesiąc Plan Unlimited 50: $12/miesiąc

$12/miesiąc Unlimited plan: $16.5/miesiąc

Easy-Peasy.AI oceny i recenzje

Za mało recenzji

4. SimpleKPI (najlepsze do prostego śledzenia i raportowania KPI)

Via SimpleKPI SimpleKPI jest prostym, przyjaznym dla użytkownika Oprogramowanie KPI zaprojektowane w celu uproszczenia śledzenia i raportowania kluczowych wskaźników wydajności dla Business każdej wielkości.

To, co podoba mi się w SimpleKPI, to możliwość szybkiego raportowania za pomocą interaktywnych pulpitów, które pomagają przekształcić złożone dane w przystępne wizualizacje.

Najlepsze funkcje SimpleKPI

Pulpity KPI : Tworzenie i udostępnianie interaktywnych, łatwych do zrozumienia wykresów, grafów i widżetów do śledzenia KPI w czasie rzeczywistym

: Tworzenie i udostępnianie interaktywnych, łatwych do zrozumienia wykresów, grafów i widżetów do śledzenia KPI w czasie rzeczywistym Raporty KPI : Generowanie kompleksowych raportów ze szczegółowymi informacjami i eksportowanie ich w formatach takich jak PDF, Word lub Excel

: Generowanie kompleksowych raportów ze szczegółowymi informacjami i eksportowanie ich w formatach takich jak PDF, Word lub Excel Analiza KPI : Korzystaj z funkcji drążenia, aby zagłębiać się w dane, porównywać trendy i identyfikować luki w wydajności

: Korzystaj z funkcji drążenia, aby zagłębiać się w dane, porównywać trendy i identyfikować luki w wydajności Unlimited users: Brak limitów użytkowników, pulpitów lub wskaźników KPI, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla większych Teams

Limity SimpleKPI

Niestandardowy limit : Oferuje mniej opcji niestandardowych dla pulpitów i raportów w porównaniu do innych narzędzi

: Oferuje mniej opcji niestandardowych dla pulpitów i raportów w porównaniu do innych narzędzi Brak aplikacji mobilnej: Obecnie brakuje dedykowanej aplikacji mobilnej do śledzenia w ruchu

Ceny SimpleKPI

Plan Unlimited: 79 USD/miesiąc

SimpleKPI opinie

Za mało recenzji

5. Databox (najlepszy do monitorowania wydajności i alertów)

Via Databox Databox jest dostawcą kompleksowej platformy do monitorowania wydajności firmy za pomocą pulpitów KPI, kart wyników i alertów w czasie rzeczywistym.

To, co wyróżnia Databox, to wysoce specyficzne ustawienie funkcji, które obejmuje zaplanowane migawki, powiadomienia Slack i podsumowania wydajności oparte na AI.

Najlepsze funkcje Databox

Pulpity KPI : Tworzenie interaktywnych pulpitów w celu wizualizacji postępów i otrzymywania dziennych, tygodniowych lub miesięcznych aktualizacji kluczowych wskaźników

: Tworzenie interaktywnych pulpitów w celu wizualizacji postępów i otrzymywania dziennych, tygodniowych lub miesięcznych aktualizacji kluczowych wskaźników Powiadomienia Slack : Automatyczne wysyłanie migawek KPI do Slack lub e-mail, aby utrzymać zespół w harmonii

: Automatyczne wysyłanie migawek KPI do Slack lub e-mail, aby utrzymać zespół w harmonii Podsumowania wydajności oparte na AI : Otrzymuj szczegółowe, generowane przez AI podsumowania wydajności i wskaźników

: Otrzymuj szczegółowe, generowane przez AI podsumowania wydajności i wskaźników Konfigurowalne raportowanie: Tworzenie i automatyzacja raportów, które można z łatwością udostępniać w całej organizacji

Limity Databox

Problemy z błędami : Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne błędy podczas tworzenia pulpitów lub raportów

: Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne błędy podczas tworzenia pulpitów lub raportów Brak integracji: Platformie brakuje integracji z niektórymi narzędziami

Ceny Databox

Free Forever Plan : $0/miesiąc

: $0/miesiąc Plan startowy : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Professional plan : $199/miesiąc

: $199/miesiąc Growth plan : 399 USD/miesiąc

: 399 USD/miesiąc Premium plan: $999/miesiąc

Databox oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (150+ recenzji)

: 4.4/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

6. Smartsheet (najlepszy do pracy w czasie rzeczywistym i zarządzania KPI)

Via Smartsheet Smartsheet to elastyczna platforma do zarządzania pracą, która pomaga Teams śledzić kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i ustalać priorytety i zarządzać projektami z jednej centralnej lokalizacji.

Smartsheet może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników, ale można go zintegrować z narzędziami takimi jak Salesforce, Microsoft Dynamics i Power BI, aby uzyskać kompleksowy widok wyników biznesowych.

Moja osobista opinia? Smartsheet to dobra opcja, jeśli chcesz zintegrować się z innymi narzędziami i zarządzać danymi w całej organizacji.

Jeśli jednak jesteś nowym użytkownikiem szukającym prostego narzędzia do generowania i zarządzania wskaźnikami KPI, możesz pominąć to rozwiązanie na rzecz mniej kompleksowego narzędzia.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Pulpity KPI w czasie rzeczywistym : Śledzenie i wizualizacja kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym za pomocą konfigurowalnych pulpitów

: Śledzenie i wizualizacja kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym za pomocą konfigurowalnych pulpitów Automatyzacja cykli pracy : Usprawnienie powtarzalnych zadań i procesów biznesowych dzięki automatyzacji na różnych platformach

: Usprawnienie powtarzalnych zadań i procesów biznesowych dzięki automatyzacji na różnych platformach Rozszerzenie integracji : Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Tableau, Salesforce, Jira i nie tylko, zapewnia płynny transfer danych i wgląd w dane

: Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Tableau, Salesforce, Jira i nie tylko, zapewnia płynny transfer danych i wgląd w dane Narzędzia do współpracy: Wbudowane funkcje komunikacyjne i integracja ze Slackiem zapewniają połączenie między Teamsami

Limity Smartsheet

Złożoność dla nowych użytkowników : Szeroki zakres funkcji i niestandardowych opcji może być przytłaczający dla początkujących użytkowników

: Szeroki zakres funkcji i niestandardowych opcji może być przytłaczający dla początkujących użytkowników Problemy z dostępem użytkowników: Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności przy ustawieniu uprawnień dostępu, choć często jest to przypisywane błędom użytkownika

Cennik Smartsheet

Pro plan : $9 za użytkownika/miesiąc

: $9 za użytkownika/miesiąc Business plan : $19 za użytkownika/miesiąc

: $19 za użytkownika/miesiąc Enterprise plan: Ceny niestandardowe

Smartsheet oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (17,000+ recenzji)

: 4.4/5 (17,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

7. Scoro (najlepszy do kompleksowego zarządzania pracą)

Via Scoro Scoro to platforma typu "wszystko w jednym" przeznaczona dla firm konsultingowych, agencji i usług profesjonalnych do zarządzania projektami, zasobami i finansami z jednego systemu.

Oferuje narzędzia do wszystkiego, od zarządzania projektami po fakturowanie i raportowanie finansowe.

Jedną z kluczowych zalet Scoro są potężne możliwości analizy finansowej, które pomagają użytkownikom w łatwym zarządzaniu budżetami.

Najlepsze funkcje Scoro

Kompleksowe zarządzanie projektami : Zarządzanie całym cyklem życia projektu, od wyceny do fakturowania, wszystko w jednym systemie

: Zarządzanie całym cyklem życia projektu, od wyceny do fakturowania, wszystko w jednym systemie Wgląd w finanse : Śledzenie rentowności projektów i danych finansowych na poziomie klienta oraz łatwe zarządzanie budżetami

: Śledzenie rentowności projektów i danych finansowych na poziomie klienta oraz łatwe zarządzanie budżetami Planowanie zasobów : Równoważenie obciążenia pracą, efektywne planowanie zasobów i śledzenie rozliczanego czasu pracy

: Równoważenie obciążenia pracą, efektywne planowanie zasobów i śledzenie rozliczanego czasu pracy Integracja sprzedaży i CRM: Zarządzaj niestandardowymi kontami klientów i ścieżkami sprzedaży oraz śledź przychody w całym Business

Limity Scoro

Limit funkcji aplikacji mobilnej : Aplikacja mobilna nie oferuje tak rozbudowanych funkcji jak wersja na pulpit

: Aplikacja mobilna nie oferuje tak rozbudowanych funkcji jak wersja na pulpit Model cenowy na użytkownika: Ceny Score mogą stać się kosztowne dla mniejszych Teams z limitami budżetowymi

Ceny Scoro

Essential plan : $26 za użytkownika/miesiąc

: $26 za użytkownika/miesiąc Standard plan : $37 za użytkownika/miesiąc

: $37 za użytkownika/miesiąc Pro plan : $63 za użytkownika/miesiąc

: $63 za użytkownika/miesiąc Plan Ultimate: Niestandardowy cennik

Scoro oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (400 opinii)

: 4.5/5 (400 opinii) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

8. Klipfolio (najlepsze do samodzielnej analizy i gotowych pulpitów)

Via Klipfolio Klipfolio to najlepszy wybór dla firm poszukujących samoobsługowej platformy analitycznej lub gotowych do użycia pulpitów i raportów KPI.

Przyjazny dla użytkownika interfejs Klipfolio umożliwia małym i średnim firmom śledzenie danych i łatwą wizualizację wydajności.

Najlepsze funkcje Klipfolio

Pulpity w czasie rzeczywistym : Twórz i zarządzaj wysoce konfigurowalnymi pulpitami, aby śledzić dane KPI dla swojego zespołu lub klientów

: Twórz i zarządzaj wysoce konfigurowalnymi pulpitami, aby śledzić dane KPI dla swojego zespołu lub klientów Katalog metryk : Oferuje wyselekcjonowane metryki, zarządzane przez zespół ds. danych, które pozwalają użytkownikom biznesowym z łatwością tworzyć pulpity nawigacyjne

: Oferuje wyselekcjonowane metryki, zarządzane przez zespół ds. danych, które pozwalają użytkownikom biznesowym z łatwością tworzyć pulpity nawigacyjne Potężne integracje : Integruje się z szerokim zakresem narzędzi biznesowych, w tym Google Analytics, Salesforce i platformami mediów społecznościowych

: Integruje się z szerokim zakresem narzędzi biznesowych, w tym Google Analytics, Salesforce i platformami mediów społecznościowych Szablony KPI: Dostęp do gotowych szablonów do zarządzania KPI w kluczowych obszarach, takich jak sprzedaż, marketing i łańcuch dostaw

Limity Klipfolio

Skomplikowane ustawienia : Niektórzy użytkownicy uważają, że ustawienie niestandardowych pulpitów i klipów jest mylące bez odpowiednich wskazówek

: Niektórzy użytkownicy uważają, że ustawienie niestandardowych pulpitów i klipów jest mylące bez odpowiednich wskazówek Limit danych: Platforma nie posiada natywnych konektorów baz danych, opierając się w dużej mierze na integracji API, co może limitować elastyczność danych dla niektórych użytkowników

Ceny Klipfolio

Free Plan

Profesjonalny plan : $60/miesiąc

: $60/miesiąc Business Plan: Cena niestandardowa

Klipfolio oceny i recenzje:

G2 : 4.5/5 (250+ recenzji)

: 4.5/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

9. Geckoboard (najlepszy do pulpitów KPI w czasie rzeczywistym)

Via Geckoboard Geckoboard to proste, ale potężne narzędzie przeznaczone dla liderów biznesu do tworzenia i udostępniania pulpitów KPI w czasie rzeczywistym.

Dzięki temu jest to skuteczne narzędzie do gromadzenia danych zespołu i generowania pulpitów i raportów KPI.

Zaletą Geckoboard jest szeroki zakres integracji - narzędzie można połączyć z ponad 90 popularnymi narzędziami do gromadzenia danych, takimi jak Google Analytics, Salesforce i Zendesk.

Najlepsze funkcje Geckoboard

Ponad 90 integracji źródeł danych : Połączenie z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Analytics, Shopify i Zendesk w celu śledzenia danych w czasie rzeczywistym

: Połączenie z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Analytics, Shopify i Zendesk w celu śledzenia danych w czasie rzeczywistym Łatwy w użyciu interfejs : Nie jest wymagana wiedza z zakresu kodowania lub BI; tworzenie pulpitów za pomocą prostego edytora typu "przeciągnij i upuść"

: Nie jest wymagana wiedza z zakresu kodowania lub BI; tworzenie pulpitów za pomocą prostego edytora typu "przeciągnij i upuść" Konfigurowalne opcje udostępniania : Udostępnianie pulpitów przez e-mail, Slack, urządzenia mobilne lub wyświetlanie ich na telewizorach biurowych

: Udostępnianie pulpitów przez e-mail, Slack, urządzenia mobilne lub wyświetlanie ich na telewizorach biurowych Monitorowanie KPI w czasie rzeczywistym: Monitorowanie kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym i szybkie wprowadzanie zmian w celu poprawy wydajności

Limity Geckoboard

Niestandardowy limit : Niektórzy użytkownicy uważają, że brak opcji skalowania liczb i kopiowania elementów pulpitu jest ograniczający

: Niektórzy użytkownicy uważają, że brak opcji skalowania liczb i kopiowania elementów pulpitu jest ograniczający Skargi na wzrost cen: Niektórzy użytkownicy raportowali nagły wzrost cen, co może być niepokojące dla małych teamów

Ceny Geckoboard

Plan podstawowy : 55 USD/miesiąc

: 55 USD/miesiąc Pro plan : $219/miesiąc

: $219/miesiąc Scale plan: $769/miesiąc

Geckoboard oceny i recenzje:

G2 : 4.3/5 (40+ recenzji)

: 4.3/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

10. Tableau (najlepsze do prostego tworzenia KPI w wizualizacji danych)

Via Tableau Tableau upraszcza wcześniej uciążliwy proces tworzenia raportów KPI poprzez automatyzację znacznej części cyklu pracy dzięki swojej podstawowej funkcji, Tableau Metrics.

Chociaż Tableau Metrics może nie być w stanie dodawać metryk do istniejących pulpitów Tableau, zapewnia łatwe w użyciu doświadczenie, szczególnie dla osób korzystających z Tableau Mobile, z wbudowanymi wskaźnikami góra / dół i dynamicznymi osiami czasu.

Najlepsze funkcje Tableau

Uproszczona data powstania KPI : Szybkie tworzenie raportów KPI przy minimalnej liczbie kroków, w porównaniu do poprzednich wersji

: Szybkie tworzenie raportów KPI przy minimalnej liczbie kroków, w porównaniu do poprzednich wersji Dynamiczne osie czasu : Widok wartości historycznych i porównywanie trendów na przestrzeni czasu dzięki interaktywnej osi czasu

: Widok wartości historycznych i porównywanie trendów na przestrzeni czasu dzięki interaktywnej osi czasu Śledzenie KPI w czasie rzeczywistym : Regularne aktualizacje danych w celu zapewnienia aktualnego raportowania dla decydentów

: Regularne aktualizacje danych w celu zapewnienia aktualnego raportowania dla decydentów Projektowanie z myślą o urządzeniach mobilnych: Zoptymalizowany dla Tableau Mobile, oferujący funkcje takie jak porównania rok do roku i miesiąc do miesiąca dla ekranów mobilnych

Limity Tableau

Stałe metryki : Użytkownicy nie mogą dostosowywać szybkich filtrów lub parametrów w ramach metryki, co wymaga oddzielnych metryk dla każdej wartości

: Użytkownicy nie mogą dostosowywać szybkich filtrów lub parametrów w ramach metryki, co wymaga oddzielnych metryk dla każdej wartości Limity pulpitu: Metryk nie można dodawać do istniejących pulpitów Tableau wbudowanych w pulpit lub serwer

Ceny Tableau

Enterprise Creator : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise Explorer : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise Viewer: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Tableau:

G2 : 4.4/5 (2,000+ recenzji)

: 4.4/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,000+ recenzji)

KPI-n It Real: Śledzenie wskaźników powodzenia za pomocą ClickUp

"Bogu ufamy; wszyscy inni przynoszą dane. " W. Edwards Deming

Bądźmy szczerzy - śledzenie wskaźników KPI może być czasami przytłaczające. 😵‍💫

Ale dzięki odpowiedniemu generatorowi KPI można zautomatyzować nudne rzeczy i skupić się na tym, co ważne - na śledzeniu danych. To właśnie tutaj ClickUp robi ogromną różnicę.

ClickUp centralizuje wszystkie raporty KPI i osie czasu, ułatwiając tworzenie, przeglądanie i udostępnianie wskaźników KPI w organizacji. Ale to tylko wisienka na torcie.

ClickUp ma wiele innych funkcji, takich jak ClickUp Cele (aby pomóc Ci śledzić wskaźniki KPI) i ClickUp Brain (ze spostrzeżeniami opartymi na AI), aby pomóc Ci podejmować lepsze decyzje dla Twojego zespołu.

