Jak obliczyć i zwiększyć retencję użytkowników?

Przeglądasz opinie użytkowników i jeden komentarz wyróżnia się: "Uwielbiam tę aplikację, ale chciałbym, żeby mogła..." Zdajesz sobie sprawę, że jest to dokładnie to, czego potrzebujesz.

Momenty takie jak te, w których dostrzegasz, co naprawdę ma znaczenie dla użytkowników, kładą podwaliny pod silne strategie retencji.

Znalezienie sposobu na zwiększenie retencji użytkowników nie zawsze polega na dodawaniu dużych, efektownych funkcji. Często to małe, znaczące zmiany - ukryte zarówno w informacjach zwrotnych, jak i zachowaniu użytkowników - robią różnicę.

W tym wpisie na blogu omówimy sposoby odkrywania tych kluczowych spostrzeżeń i przekształcania ich w strategie, które sprawią, że użytkownicy będą wracać. 🔄

TL;DR

Jeśli zastanawiasz się, jak zwiększyć retencję użytkowników, narzędzia takie jak ClickUp mogą pomóc w śledzeniu, mierzeniu i ulepszaniu wysiłków związanych z utrzymaniem klientów dzięki swoim funkcjom, w tym celom, pulpitom, automatyzacjom, integracjom i formularzom

Utrzymanie użytkowników mierzy, jak dobrze firma utrzymuje zaangażowanie użytkowników i ich powroty w czasie, co bezpośrednio wpływa na zrównoważony wzrost

Kluczowe wskaźniki utrzymania użytkowników obejmują wskaźnik rezygnacji i wartość życiową klienta (CLV)

Wysoka retencja użytkowników zmniejsza koszty pozyskania, zwiększa przychody i tworzy lojalnych klientów

Skuteczne strategie zwiększania retencji klientów obejmują optymalizację wdrażania, personalizację doświadczeń użytkowników i regularne aktualizowanie funkcji

Zrozumienie retencji użytkowników

**Retencja użytkowników to zdolność firmy do utrzymywania zaangażowania i powracania klientów przez długi czas. Odgrywa ona kluczową rolę w napędzaniu zrównoważonego wzrostu, ponieważ utrzymanie obecnych klientów jest często bardziej opłacalne niż pozyskiwanie nowych.

Wysoki wskaźnik retencji wskazuje, że użytkownicy znajdują wartość w twoim produkcie lub usłudze, co bezpośrednio wpływa na długoterminowe powodzenie.

Kilka kluczowych wskaźników pomaga

mierzyć retencję użytkowników

i ocenić kondycję swojego biznesu, ucząc się, jak zwiększyć retencję użytkowników:

Customer retention rate (CRR): Ta metryka pokazuje procent użytkowników, którzy nadal korzystają z twojego produktu po określonym okresie. Na przykład, jeśli zacząłeś od 100 użytkowników i 75 pozostało po miesiącu, twój wskaźnik retencji wynosi 75%

Ta metryka pokazuje procent użytkowników, którzy nadal korzystają z twojego produktu po określonym okresie. Na przykład, jeśli zacząłeś od 100 użytkowników i 75 pozostało po miesiącu, twój wskaźnik retencji wynosi 75% Współczynnik rezygnacji: Mierzy procent użytkowników, którzy przestają korzystać z produktu w określonym czasie. Współczynnik rezygnacji na poziomie 25% oznacza, że straciłeś 25% użytkowników, co sygnalizuje potrzebę poprawy wysiłków w zakresie retencji

Mierzy procent użytkowników, którzy przestają korzystać z produktu w określonym czasie. Współczynnik rezygnacji na poziomie 25% oznacza, że straciłeś 25% użytkowników, co sygnalizuje potrzebę poprawy wysiłków w zakresie retencji Customer lifetime value (CLV): Szacuje, ile klient wyda przez cały okres powiązania z twoją marką. Na przykład, jeśli użytkownik subskrybuje twoją usługę za 10$ miesięcznie przez 12 miesięcy, jego CLV wynosi 120$

Szacuje, ile klient wyda przez cały okres powiązania z twoją marką. Na przykład, jeśli użytkownik subskrybuje twoją usługę za 10$ miesięcznie przez 12 miesięcy, jego CLV wynosi 120$ Net promoter score (NPS): NPS mierzy lojalność klientów, pytając, jak prawdopodobne jest, że użytkownicy polecą twój produkt. Na przykład, jeśli 60% respondentów przyzna wynik 9-10 (promotorzy), a 10% przyzna wynik 0-6 (krytycy), wskaźnik NPS wyniesie 50%. Wysoki wskaźnik NPS odzwierciedla wysoki poziom zadowolenia niestandardowych klientów

NPS mierzy lojalność klientów, pytając, jak prawdopodobne jest, że użytkownicy polecą twój produkt. Na przykład, jeśli 60% respondentów przyzna wynik 9-10 (promotorzy), a 10% przyzna wynik 0-6 (krytycy), wskaźnik NPS wyniesie 50%. Wysoki wskaźnik NPS odzwierciedla wysoki poziom zadowolenia niestandardowych klientów Aktywni użytkownicy (DAU/MAU): Dzienni aktywni użytkownicy (DAU) i miesięczni aktywni użytkownicy (MAU) pokazują, ilu użytkowników aktywnie angażuje się w twój produkt. Jeśli masz 500 użytkowników angażujących się codziennie i 2000 miesięcznie, twoje DAU i MAU wyniosą odpowiednio 500 i 2000

Dzienni aktywni użytkownicy (DAU) i miesięczni aktywni użytkownicy (MAU) pokazują, ilu użytkowników aktywnie angażuje się w twój produkt. Jeśli masz 500 użytkowników angażujących się codziennie i 2000 miesięcznie, twoje DAU i MAU wyniosą odpowiednio 500 i 2000 Wskaźnik powtórnych zakupów: Śledzi, jak często klienci powracają, aby dokonać dodatkowych zakupów. Na przykład, jeśli 40 na 100 niestandardowych klientów dokona drugiego zakupu, wskaźnik ponownych zakupów wyniesie 40%

Dlaczego utrzymanie użytkowników ma znaczenie

Zatrzymanie użytkowników jest kluczowym czynnikiem w długoterminowym powodzeniu każdego produktu lub usługi.

Kiedy użytkownicy powracają, oznacza to, że znajdują wartość w tym, co oferujesz, czy to poprzez stałą wydajność, spotkanie z potrzebami, czy oferowanie pozytywnych doświadczeń.

Wysokie wskaźniki utrzymania klientów zmniejszają koszty marketingu i pozyskiwania, ponieważ firmy nie muszą wydawać tak dużo, aby przyciągnąć użytkowników z powrotem. Zwiększają one również wartość CLV, co oznacza wyższe przychody bez ciągłej pogoni za nowymi klientami.

Ostatecznie utrzymanie użytkowników poprawia

niestandardową lojalność klientów

, zmieniając użytkowników w zwolenników, bardziej skłonnych do polecania innych.

Utrzymanie użytkownika vs. churn

Retencja użytkowników i churn to dwie strony tego samego medalu. Retencja mierzy, jak dobrze utrzymujesz użytkowników, podczas gdy churn pokazuje, ilu ich straciłeś. Oto ich porównanie:

Metrica User retention Churn Definicja Procent użytkowników, którzy kontynuują korzystanie z produktu Procent użytkowników, którzy przestają korzystać z produktu Cele Zwiększenie liczby powracających użytkowników Zmniejszenie liczby utraconych użytkowników Zwiększenie zaangażowania i satysfakcji oraz identyfikacja powodów, dla których użytkownicy odchodzą Wpływ na wzrost Prowadzi do zrównoważonego, opłacalnego wzrostu Sygnalizuje potrzebę ulepszenia produktu lub usługi

Retencja użytkowników a churn

Kluczowe spostrzeżenia:

Postrzegamy naszych klientów jako zaproszonych gości na imprezę, a my jesteśmy gospodarzami. Naszym zadaniem każdego dnia jest uczynienie każdego ważnego aspektu doświadczenia klienta nieco lepszym

Jeff Bezos, prezes wykonawczy Amazon

**Co jest uważane za dobry wskaźnik retencji?

Dobry wskaźnik utrzymania klienta zależy od branży i rodzaju oferowanego produktu lub usługi.

Dla przykładu, w branży SaaS wskaźnik utrzymania klientów na poziomie 85% lub wyższym jest uważany za wysoki, podczas gdy firmy z branży eCommerce mogą postrzegać dobry wskaźnik utrzymania klientów na poziomie 40-60%, w zależności od cyklu życia produktu.

Niezbędne jest porównanie wskaźników utrzymania klientów z benchmarkami branżowymi, ale najważniejszym aspektem jest poprawa własnego wskaźnika w miarę upływu czasu.

Wskazówka dla profesjonalistów: Aby zmierzyć

Niestandardowe powodzenie klienta SaaS

koncentrują się na wskaźnikach takich jak przyjęcie produktu, częstotliwość użytkowania i zadowolenie klienta (CSAT).

Strategie zwiększające retencję użytkowników

Przyciągnięcie użytkowników to jedno, ale ich zatrzymanie to magia. Oto kilka strategii, które mogą ci w tym pomóc

zwiększyć retencję klientów

jeśli szukasz najlepszych sposobów na zwiększenie retencji użytkowników. 📈

1. Optymalizacja onboardingu

Początkowe doświadczenia użytkowników z produktem są kluczowe. Optymalizacja onboardingu pomaga użytkownikom szybko zrozumieć, jak zmaksymalizować wartość oferowaną przez produkt.

Płynne wdrażanie zmniejsza tarcia i zwiększa szanse na powrót użytkowników.

Skup się na przejrzystości i prostocie. Poprowadź użytkowników przez najważniejsze funkcje, nie przytłaczając ich. Używaj podpowiedzi, samouczków w aplikacji i krótkich materiałów wideo, aby podkreślić kluczowe funkcje. Celem jest pomóc użytkownikom poczuć się pewnie w nawigacji po aplikacji, zwiększając prawdopodobieństwo dalszego korzystania z niej.

Dodatkowo, poproś o minimalną ilość informacji podczas wdrażania. Zmniejszenie liczby pól i kroków pomaga poprawić konwersję i zmniejsza ryzyko porzucenia aplikacji.

Przeczytaj również:

Customer Experience vs. User Experience: Kluczowe różnice

2. Personalizacja i segmentacja użytkowników

Standardowe podejścia nie zawsze się sprawdzają, jeśli chodzi o utrzymanie klientów.

Personalizacja i segmentacja użytkowników umożliwia zaspokojenie konkretnych potrzeb, zachowań i preferencji, dzięki czemu czują się oni docenieni i zrozumiani.

Segmentuj użytkowników na podstawie ich aktywności lub zachowań.

Na przykład oddzielne grupy dla nowych użytkowników, aktywnych użytkowników i tych, którzy nie angażowali się ostatnio, pozwalają na bardziej celową komunikację. Dostosowanie wiadomości i zawartości do każdej grupy może zwiększyć zaangażowanie.

Oferuj spersonalizowane rekomendacje oparte na wcześniejszych zachowaniach lub preferencjach. Im bardziej twój produkt jest dostosowany do każdego użytkownika, tym bardziej prawdopodobne jest, że pozostanie on lojalny.

Przykład: Spotify dostosowuje doświadczenia do indywidualnych użytkowników za pomocą list odtwarzania, takich jak "Discover Weekly" i "Release Radar", oferując rekomendacje oparte na nawykach słuchania. Funkcje takie jak "Spotify Wrapped" podkreślają osobiste preferencje muzyczne, a aktualizacje dotyczące nowych wydań i wydarzeń zapewniają świeżość zawartości.

3. Regularne aktualizowanie funkcji i dodawanie zawartości o dużej wartości

Produkt, który nie ewoluuje, może stać się przestarzały.

Regularne aktualizacje utrzymują zaangażowanie użytkowników, wzmacniając przekonanie, że produkt jest stale ulepszany. Skoncentruj się na udoskonalaniu istniejących funkcji, rozwiązywaniu problemów użytkowników i dodawaniu nowych, które poprawiają komfort użytkowania.

Zawartość, taka jak posty na blogu, samouczki lub premiery funkcji, może utrzymać zaangażowanie użytkowników. Upewnij się, że zawartość odpowiada potrzebom użytkowników i wnosi wymierną wartość. Zwracaj uwagę na informacje zwrotne, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i rozwiązywać problemy, zanim doprowadzą do rezygnacji.

Regularne aktualizacje sygnalizują, że priorytetowo traktujesz zadowolenie użytkowników, co pomaga zwiększyć retencję klientów.

Przykład: ClickUp publikuje nowe funkcje i aktywnie angażuje użytkowników za pośrednictwem e-maili, które ogłaszają te aktualizacje, zapewniając, że wszyscy są na bieżąco. Daje również użytkownikom głos, pozwalając im głosować na nowe funkcje bezpośrednio poprzez opcję "Głosuj na nowe funkcje" w aplikacji mobilnej.

4. Mądre wykorzystanie powiadomień push i e-maili

Powiadomienia push i e-maile to potężne narzędzia, jeśli są prawidłowo używane.

Terminowe, odpowiednie powiadomienia mogą przypomnieć użytkownikom o wartości produktu, nie stając się przy tym natrętnymi.

W przypadku powiadomień push wysyłaj aktualizacje, które mają znaczenie dla użytkowników, takie jak oferty specjalne, aktualizacje funkcji lub przypomnienia. Utrzymuj częstotliwość w ryzach, aby uniknąć przytłoczenia użytkowników. Zbyt duża liczba powiadomień może skłonić użytkowników do ich wyłączenia lub całkowitego zaprzestania korzystania z produktu.

E-maile są równie skuteczne, gdy są używane do spersonalizowanych powiadomień

niestandardowej komunikacji z klientem

. Wysyłanie dostosowanych wiadomości, takich jak aktualizacje funkcji lub rekomendacje oparte na aktywności użytkownika.

Każdy e-mail musi zapewniać wyraźną wartość i zawierać silne wezwanie do działania.

Przykład: Duolingo, aplikacja do nauki języków, wysyła powiadomienia push, które przypomną użytkownikom o zakończeniu codziennych lekcji, pomagając użytkownikom w śledzeniu ich celów edukacyjnych. Używa również e-maili do dostarczania spersonalizowanych aktualizacji, takich jak raportowanie postępów lub osiągnięcia kamieni milowych, zachęcając dostawców do kontynuowania nauki.

Kluczowe spostrzeżenia:

Jest tylko jeden szef. Niestandardowy. I może zwolnić każdego w firmie, od prezesa w dół, po prostu wydając swoje pieniądze gdzie indziej.

Sam Walton, założyciel Walmart

5. Zachęcanie użytkowników do wyrażania opinii i zaangażowania

Opinie użytkowników dostarczają cennych informacji na temat tego, co użytkownicy kochają, co ich frustruje i gdzie można wprowadzić ulepszenia.

Zachęcaj użytkowników do wyrażania opinii za pomocą ankiet, podpowiedzi w aplikacji lub przycisków opinii.

Działanie w oparciu o opinie pokazuje użytkownikom, że ich wkład ma znaczenie. Kiedy widzą oni znaczące zmiany wynikające z ich sugestii, jest bardziej prawdopodobne, że pozostaną lojalni.

Zaangażowanie użytkowników, czy to poprzez odpowiadanie na komentarze, potwierdzanie opinii lub angażowanie ich w rozwój produktu, sprzyja zaufaniu i poczuciu wspólnoty.

Przykład: Adobe Creative Cloud gromadzi dane wejściowe za pośrednictwem podpowiedzi w aplikacji, ankiet i portalu opinii klientów, często wdrażając popularne sugestie w aktualizacjach. Wspiera również społeczność, angażując użytkowników w mediach społecznościowych i za pośrednictwem forum społeczności, na którym użytkownicy mogą udostępniać pomysły i łączyć się z ekspertami Adobe.

6. Wdrażanie programu lojalnościowego dla klientów

Program lojalnościowy nagradza użytkowników za ich stałe zaangażowanie.

Oferowanie zachęt, które rezonują z użytkownikami - takich jak rabaty, specjalny dostęp lub ekskluzywna zawartość - może znacznie zwiększyć retencję.

Programy lojalnościowe sprawiają, że użytkownicy czują się wartościowi i zachęcają do ciągłej aktywności. Dobrze sprawdza się system oparty na punktach, w którym użytkownicy zdobywają nagrody na podstawie użytkowania lub zakupów. Wielopoziomowe nagrody motywują użytkowników do głębszego zaangażowania się w produkt.

Programy te zwiększają retencję i pomagają poprawić wartość życiową, tworząc sytuację korzystną zarówno dla Twojego biznesu, jak i jego stałych klientów.

Przykład: Program Beauty Insider firmy Sephora jest doskonałym przykładem skutecznego programu lojalnościowego. Członkowie zdobywają punkty przy każdym zakupie, które mogą wymienić na ekskluzywne nagrody, takie jak próbki produktów i elementy z limitowanej edycji.

🔍 Do zrobienia?

Powracający i niestandardowi klienci mają tendencję do kupują częściej i wydają więcej niż nowi. Doświadczywszy wartości produktu lub usługi z pierwszej ręki, są zmotywowani do konsekwentnego powrotu.

Śledzenie i mierzenie powodzenia retencji

Jeśli chodzi o utrzymanie użytkowników, kluczowa jest wiedza o tym, co działa (a co nie). Śledzenie i mierzenie powodzenia retencji daje ci jasny widok na to, jak użytkownicy angażują się w twój produkt w czasie i pomaga ci określić, jak zwiększyć retencję użytkowników.

Porozmawiajmy o narzędziach i technikach, które pomogą Ci zmierzyć to, co ma znaczenie i dostosować strategie utrzymania klientów. 🧑‍🏫

Kluczowe wskaźniki pomiaru retencji

Jeśli chcesz zwiększyć retencję użytkowników, potrzebujesz odpowiednich wskaźników i wiesz, jak je obliczyć. Przyjrzyjmy się, jak mierzyć każdy z nich. 🧮

Współczynnik utrzymania klientów (CRR)

Aby obliczyć CRR:

Wybierz kohortę użytkowników (np. użytkowników, którzy zarejestrowali się w styczniu)

Zmierz liczbę użytkowników z tej grupy, którzy są nadal aktywni po danym okresie (np. 30, 60 lub 90 dni)

Użyj tej formuły:

Współczynnik retencji = (Liczba aktywnych użytkowników na koniec okresu / Całkowita liczba użytkowników na początku okresu) x 100

Współczynnik rezygnacji

Aby obliczyć wskaźnik rezygnacji:

Określ liczbę użytkowników, którzy przestali korzystać z produktu w ustawionym czasie

Użyj tej formuły:

Churn rate = (Użytkownicy utraceni w danym okresie / Całkowita liczba użytkowników na początku okresu) x 100

Przeczytaj również:

Jak zbudować model przewidywania rezygnacji: Kompleksowy przewodnik

Customer lifetime value (CLV)

Oblicz CLV za pomocą tej formuły:

CLV = Średni przychód na użytkownika (ARPU) x Średnia długość życia użytkownika

Znajomość CLV pozwala określić, ile należy zainwestować w utrzymanie klientów, zapewniając mądre wydawanie zasobów.

4. Wynik promotora netto (NPS)

Aby obliczyć NPS:

Przeprowadź ankietę wśród niestandardowych klientów w skali od 0 do 10 na temat prawdopodobieństwa, że polecą Twój produkt

Odejmij odsetek krytyków (tych, którzy oceniają od 0 do 6) od odsetka promotorów (tych, którzy oceniają od 9 do 10)

NPS = % promotorów - % krytyków

5. Aktywni użytkownicy (DAU/MAU)

Aby obliczyć stosunek DAU/MAU, należy zmierzyć liczbę aktywnych użytkowników dziennie (DAU) lub miesięcznie (MAU).

Współczynnik DAU/MAU = DAU / MAU

Współczynnik powyżej 0,2 (lub 20%) wskazuje na dobre zaangażowanie użytkowników.

6. Wskaźnik powtórnych zakupów

Aby obliczyć wskaźnik ponownych zakupów:

Zidentyfikuj liczbę klientów, którzy dokonali więcej niż jednego zakupu w danym okresie

Podziel tę liczbę przez całkowitą liczbę klientów w tym samym okresie

Wskaźnik powtórnych zakupów = (Liczba powtórnych klientów / Całkowita liczba klientów) x 100

Narzędzia do śledzenia retencji użytkowników

Skuteczne śledzenie retencji użytkowników wymaga odpowiedniej kombinacji narzędzi i technik. Pomagają one monitorować zaangażowanie, identyfikować trendy i optymalizować strategie w celu zapewnienia długoterminowej lojalności.

Przyjrzyjmy się kluczowym narzędziom, zaczynając od Oprogramowanie do obsługi klienta ClickUp zaprojektowane w celu poprawy retencji i usprawnienia procesów.

Cele ClickUp

Śledź postępy w utrzymaniu klientów i dostosuj swój zespół dzięki niestandardowym celom ClickUp

Śledzenie długoterminowych celów utrzymania klienta zaczyna się od Cele ClickUp . Pomagają zdefiniować jasne cele, niezależnie od tego, czy chodzi o obniżenie wskaźnika rezygnacji, zwiększenie liczby aktywnych użytkowników, czy poprawę CLV.

Dzięki celom można łatwo ustawić wymierne cele, śledzić postępy i upewnić się, że strategie retencji pozostają ukierunkowane i wykonalne.

Na przykład, można ustawić cel zwiększenia wskaźnika ponownych zakupów o 20% w ciągu następnego kwartału i połączyć go z odpowiednimi zadaniami, utrzymując zespół w zgodzie z priorytetami.

ClickUp Dashboards

Wizualizacja danych retencyjnych w czasie rzeczywistym dzięki w pełni konfigurowalnym pulpitom ClickUp Pulpity ClickUp dostarczają przegląd w czasie rzeczywistym na temat niestandardowe kluczowe wskaźniki wydajności obsługi klienta (KPI), pomagając w wizualizacji trendów i śledzeniu postępów w utrzymaniu klienta.

Niestandardowe karty ułatwiają obliczanie i wyświetlanie wykresów wskaźnika retencji, trendów rezygnacji i informacji o zaangażowaniu klientów w jednym miejscu. Ten scentralizowany widok upraszcza podejmowanie decyzji i zapewnia, że strategie retencji są oparte na danych.

Można na przykład dodać kartę do monitorowania powracających użytkowników w czasie lub śledzenia powodzenia ostatniej kampanii lojalnościowej.

Pulpity_ClickUp są dla nas prawdziwym przełomem, ponieważ mamy teraz prawdziwy widok na to, co się dzieje w czasie rzeczywistym. Możemy łatwo zobaczyć, jakie prace zostały zakończone, a jakie są w toku

Teresa Sothcott, Manager, PMO w VMware

Automatyzacja ClickUp

Spójność ma kluczowe znaczenie dla strategii retencji, a Automatyzacja ClickUp zapewniają standaryzację, płynność i wydajność cyklu pracy.

Uprość cykle pracy związane z utrzymaniem klienta i zmniejsz wysiłek manualny dzięki ClickUp Automatyzacja

Możesz automatyzować powtarzające się zadania, takie jak kontaktowanie się z nieaktywnymi użytkownikami lub kategoryzowanie odpowiedzi zwrotnych. Minimalizuje to pracę ręczną, pozwalając zespołowi skupić się na tworzeniu znaczących doświadczeń użytkowników.

Możesz na przykład ustawić automatyzację, aby wyzwalacz powiadomienia o zaległych zadaniach lub przypisać działania następcze do określonych członków zespołu.

Ustawienie aktywnych automatyzacji ClickUp w celu usprawnienia zadań roboczych

Te drobne usprawnienia mają znaczący wpływ na zarządzanie cyklem życia niestandardowego klienta .

Z pewnością uprościło to naszą wydajność, a duża w tym zasługa różnych integracji i ClickApps, które oferuje ClickUp. Automatyzacja, która może ułatwić nam życie i pozwolić nam skupić się na rzeczywistych projektach, jest naprawdę korzystna dla nas i całej firmy

Daniel Zacks, Marketing Operations Manager w Kryon

Integracje ClickUp

Zbieranie informacji zwrotnych z wielu kanałów jest niezbędne do zrozumienia potrzeb użytkowników i Integracje ClickUp sprawiają, że konsolidacja tych danych nie wymaga wysiłku.

Połącz swoje ulubione narzędzia z integracjami ClickUp, aby przechowywać dane klientów i spostrzeżenia w jednym miejscu

Niezależnie od tego, czy chodzi o połączenie z narzędziami ankietowymi, CRM czy platformami analitycznymi, integracje umożliwiają usprawnienie zbierania i analizy opinii.

Przykładowo, integracja ClickUp z narzędziami do obsługi klienta pozwala na przechwytywanie opinii z biletów lub czatów, podczas gdy narzędzia ankietowe mogą kierować odpowiedzi użytkowników bezpośrednio do cyklu pracy. Takie scentralizowane podejście gwarantuje, że żadna informacja zwrotna nie zostanie przeoczona.

Formularze ClickUp

Zbieranie opinii użytkowników nie powinno być uciążliwe - ani dla ciebie, ani dla twoich użytkowników. Formularze ClickUp ułatwiają tworzenie kanałów opinii, które pasują do cyklu pracy.

Zbieraj opinie użytkowników bez wysiłku i zamieniaj je w wykonalne zadania dzięki formularzom ClickUp

Załóżmy, że użytkownik sugeruje nową funkcję lub wskazuje coś, co chciałby zmienić. Ich opinie natychmiast zamieniają się w zadania w ClickUp, gotowe do sprawdzenia i podjęcia działań przez Twój zespół.

Bez dodatkowych kroków, bez żonglowania narzędziami - po prostu wyczyszczone dane wejściowe, które prowadzą do lepszych decyzji.

💡 Pro Tip: Usłyszenie z pierwszej ręki, jak pomogło Twoje rozwiązanie, może dostarczyć cennych informacji i pomóc wzmocnić Twoją reputację. Poproś klientów o referencje aby to ułatwić.

Zalecane narzędzia analityczne

Podczas gdy ClickUp zaspokaja potrzeby operacyjne, wyspecjalizowane narzędzia analityczne zapewniają głębszy wgląd w zachowanie użytkowników.

Rozważ te narzędzia do pomiaru wydajności retencji:

Google Analytics: Analizuj zachowania użytkowników na platformach internetowych i mobilnych

Analizuj zachowania użytkowników na platformach internetowych i mobilnych Mixpanel: Monitorowanie trendów zaangażowania i identyfikacja punktów porzucenia

Monitorowanie trendów zaangażowania i identyfikacja punktów porzucenia Amplitude: Uzyskanie wglądu w podróże użytkowników i interakcje z produktem

Uzyskanie wglądu w podróże użytkowników i interakcje z produktem Hotjar: Zrozumienie zachowań użytkowników poprzez mapy cieplne, nagrania sesji i ankiety

Bonus: Wypróbuj

oprogramowanie do niestandardowego powodzenia klienta

do śledzenia kondycji klientów i proaktywnego angażowania użytkowników.

Wspólne pułapki, których należy unikać w wysiłkach na rzecz utrzymania użytkowników

Nawet najlepsze strategie retencji użytkowników mogą zawieść, jeśli popełnisz możliwe do uniknięcia błędy podczas nauki, jak zwiększyć retencję użytkowników.

Oto kilka typowych pułapek, które mogą odpychać użytkowników. 📉

Ignorowanie opinii użytkowników

Użytkownicy często dzielą się cennymi spostrzeżeniami na temat swoich potrzeb i frustracji. Ignorowanie tych opinii może sprawić, że poczują się niedocenieni i odłączeni od produktu.

Regularnie zbieraj, analizuj i reaguj na opinie, aby pokazać użytkownikom, że cenisz ich wkład.

Kluczowe spostrzeżenia:

Pierwszym krokiem do przekroczenia oczekiwań klienta jest poznanie tych oczekiwań.

Roy H. Williams, autor

Przeciążenie użytkowników powiadomieniami

Powiadomienia powinny informować, a nie irytować. Ciągłe powiadomienia o drobnych aktualizacjach lub nieistotnych ofertach mogą przytłoczyć użytkowników, prowadząc do frustracji i porzucenia aplikacji.

Skoncentruj się na jakości, a nie ilości, upewniając się, że każde powiadomienie ma prawdziwą wartość.

Niezapewnianie jasnej propozycji wartości

Silna propozycja wartości pomaga użytkownikom zrozumieć, dlaczego Twój produkt jest wart ich czasu. Jeśli nie jest to jasne, użytkownicy mogą mieć trudności z dostrzeżeniem korzyści płynących z pozostania w pobliżu.

Bądź konsekwentny w komunikowaniu unikalnych zalet swojego produktu i dostarczaj je.

💡 Pro Tip: Aby poprawić niestandardowe podejście do klienta zawsze monitoruj sytuację po rozwiązaniu problemów lub wdrożeniu zmian. Pytaj klientów, czy są zadowoleni z rozwiązania i czy jest coś jeszcze, czego potrzebują, pokazując, że ich bieżące doświadczenie ma dla Ciebie znaczenie.

Nierozwiązywanie problemów technicznych

Częste błędy, awarie lub wolne czasy ładowania mogą wystawić na próbę cierpliwość użytkownika. Jeśli problemy techniczne nie zostaną rozwiązane, użytkownicy mogą całkowicie porzucić twój produkt.

Priorytetem jest szybkie rozwiązywanie problemów, aby utrzymać zaufanie i zadowolenie użytkowników.

Przeczytaj również:

10 Free KPI Software do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności

Użyj ClickUp, aby przyciągnąć użytkowników

Budowanie silnej retencji klientów nie jest jednorazowym wysiłkiem; to ciągły proces utrzymywania połączenia z klientami, zaspokajania ich potrzeb i dostosowywania się do ich opinii.

Skupiając się na tworzeniu dla nich prawdziwej wartości, ustawiasz się na długoterminowe powodzenie.

Jeśli chcesz zwiększyć retencję użytkowników lub zoptymalizować swoją strategię utrzymania klientów, ClickUp może Ci w tym pomóc. Dzięki rozbudowanym funkcjom śledzenia celów, automatyzacji zadań i zbierania opinii, ClickUp ułatwia utrzymanie zaangażowania i zadowolenia użytkowników. Wypróbuj ClickUp za darmo dzisiaj.