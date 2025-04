Najlepsze szablony dzienników połączeń zapewniające porządek

Chcesz zamykać leady i rozwiązywać zapytania klientów w zaledwie kilka minut? Choć może się to wydawać ambitne, zaczyna się od prostego zadania, jakim jest opanowanie rozmów telefonicznych.

Badania pokazują, że 86% klientów dzwoni do firmy wiele razy, aby rozwiązać swoje problemy, i 72% twierdzi, że ma to negatywny wpływ na ich doświadczenia.

W tym miejscu niezbędny staje się szczegółowy dziennik rozmów z klientami. Dokumentowanie kluczowych szczegółów każdego połączenia zapewnia, że wszystkie rozmowy telefoniczne są terminowe, wydajne i zorientowane na cel.

Jednak dokładne rejestrowanie i zarządzanie tymi dziennikami może być wyzwaniem w morzu połączeń przychodzących i wychodzących.

W dzisiejszym blogu podzielimy się najlepszymi szablonami dokumentów Google i arkuszy Excel, aby usprawnić rejestrowanie połączeń. 📞

**Co składa się na dobry szablon dziennika połączeń w Excelu?

Dobry szablon dziennika połączeń to znacznie więcej niż rejestrowanie szczegółów połączeń - umożliwia on Tobie i Twojemu zespołowi podejmowanie świadomych decyzji, które napędzają sprzedaż, przychody i rozwój.

Oto pięć kluczowych atrybutów, których należy szukać w szablonie dziennika połączeń Excel: 🔍

Łatwość użycia: Wybierz szablon, który jest łatwy w użyciu i nawigacji. Powinien on na przykład umożliwiać bezproblemowe wprowadzanie danych i wstępne wypełnianie typowych lub powtarzających się czynności

Wybierz szablon, który jest łatwy w użyciu i nawigacji. Powinien on na przykład umożliwiać bezproblemowe wprowadzanie danych i wstępne wypełnianie typowych lub powtarzających się czynności Wyczyszczona struktura: Wybierz szablon o przejrzystej, prostej strukturze. Formularz dziennika z wyraźnymi wierszami i kolumnami zapewnia, że dzienniki połączeń są dobrze zorganizowane i łatwe do przejrzenia

Wybierz szablon o przejrzystej, prostej strukturze. Formularz dziennika z wyraźnymi wierszami i kolumnami zapewnia, że dzienniki połączeń są dobrze zorganizowane i łatwe do przejrzenia Kompleksowość: Postaw naszablony dzienników połączeń które są kompleksowe, a jednocześnie zwięzłe. Powinny one umożliwiać kompaktowe przechwytywanie istotnych szczegółów dziennika połączeń, takich jak nazwa klienta, numer kontaktowy i czas trwania połączenia

Postaw naszablony dzienników połączeń które są kompleksowe, a jednocześnie zwięzłe. Powinny one umożliwiać kompaktowe przechwytywanie istotnych szczegółów dziennika połączeń, takich jak nazwa klienta, numer kontaktowy i czas trwania połączenia Możliwość personalizacji: Szukaj szablonów dzienników połączeń, które oferują wystarczające funkcje personalizacji. Na przykład, powinieneś mieć możliwość edycji pól, schematów kolorów, stylów czcionek itp. Ważną funkcją, której należy szukać, jest formatowanie warunkowe

Szukaj szablonów dzienników połączeń, które oferują wystarczające funkcje personalizacji. Na przykład, powinieneś mieć możliwość edycji pól, schematów kolorów, stylów czcionek itp. Ważną funkcją, której należy szukać, jest formatowanie warunkowe Funkcje automatyzacji: Wybierz szablon dziennika połączeń klienta, który umożliwia korzystanie z formuł do obliczania ważnych danych, takich jak liczba połączeń, średni czas trwania połączenia i wskaźniki zakończonych połączeń

Darmowe szablony dziennika połączeń w Excelu

Teraz, gdy już wiesz, co składa się na doskonały szablon dziennika połączeń biznesowych, oto niektóre z najlepszych darmowych szablonów dzienników połączeń, do których można uzyskać dostęp i używać w programie Microsoft Excel:

1. Szablon dziennika połączeń od Template.net

via Szablon.net Szablon Call Log Template by Template.net to narzędzie zaprojektowane specjalnie w celu usprawnienia procesu rejestrowania połączeń. Niezależnie od tego, czy są to połączenia przychodzące, czy wychodzące, pozwala rejestrować codzienne połączenia i szczegóły, takie jak data, godzina, czas trwania, cel i działania następcze.

Struktura i format szablonu są również przyjazne dla użytkownika. Od czystego projektu po subtelne kolory, wszystkie jego elementy są profesjonalne, dzięki czemu jest to odpowiedni szablon dziennika połączeń klienta.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Automatyzacja działań, takich jak śledzenie połączeń z klientami i działania następcze

Niestandardowe pola, aby dostosować szablon dziennika do swoich potrzeb

Dostęp do szablonu zarówno w Microsoft Excel, jak i Arkuszach Google

Idealny dla: Profesjonalistów potrzebujących szablonu dziennika połączeń biznesowych do organizowania dzienników połączeń z klientami.

2. Prosty szablon dziennika połączeń od Szablony.net

via Szablon.net Masz dość samodzielnego wprowadzania szczegółów połączeń? Szablon Simple Call Logs od Template.net to szablon, który rozwiąże Twoje problemy z rejestrowaniem połączeń. Prosty i wydajny, umożliwia szybkie podsumowanie wszystkich rozmów z klientami. Rejestruj szczegóły, takie jak czas rozpoczęcia rozmowy, czas zakończenia, elementy działań itp.

Szablon podwaja się jako szablon dziennika rozmów z pacjentami. Jeśli chcesz przechowywać informacje o pacjentach i szczegóły rozmów w jednym miejscu, ten szablon jest dla Ciebie. Ponadto standardowy format sprawia, że korzystanie z niego jest przyjemnością.

Dlaczego go pokochasz:

Organizowanie różnych kluczowych szczegółów połączenia, takich jak data, CST, CET, całkowity czas itp.

Generowanie i dokumentowanie istotnych danych technicznych i statystycznych dotyczących połączeń

Bezproblemowe korzystanie z szablonu dziennika w programach MS Word, Excel, Dokumentach Google, Arkuszach Google i wielu innych

Idealny dla: Pracowników służby zdrowia lub firm potrzebujących prostego szablonu rejestru połączeń z pacjentami do szybkiego i wydajnego śledzenia połączeń.

3. Szablon dziennika połączeń do wydrukowania od Szablony.net

via Szablon.net Powszechnym problemem wielu szablonów dzienników połączeń jest to, że ich format często ulega zniekształceniu po wydrukowaniu. Ale tak nie jest w przypadku Printable Call Log Template by Template.net. Dzięki temu szablonowi możesz stworzyć namacalny plik wszystkich swoich notatek z rozmów.

Ten szablon formularza dziennika połączeń jest wysoce elastyczny, dzięki czemu można niestandardowo dostosować wszystkie jego elementy do swoich potrzeb. Projekt szablonu i ogólna atrakcyjność wizualna są również przyjazne dla użytkownika, dzięki czemu nadaje się on do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi .

Dlaczego to pokochasz:

Wykorzystaj wbudowane instrukcje, aby dostosować szablon do wszystkich poziomów umiejętności

Śledzenie kamieni milowych rozmów i odpowiednie dostosowywanie strategii

Zaoszczędź na dodatkowych wydatkach na oprogramowanie dzięki łatwemu w użyciu szablonowi

Idealny dla: Business lub teamów serwisowych, które potrzebują szablonu dziennika połączeń do wydrukowania, aby efektywnie śledzić i zarządzać zgłoszeniami serwisowymi.

4. Szablon dziennika połączeń sprzedażowych od Szablon.net

via Szablon.net Jeśli szukasz szablonu, który pomoże Ci zarządzać zimnymi połączeniami, Sales Call Log Template by Template.net może Cię zainteresować. Jak sama nazwa wskazuje, dokument ten jest specjalnie dostosowany do potrzeb specjalistów ds. sprzedaży.

Ten szablon dziennika umożliwia rejestrowanie istotnych informacji związanych z rozmową, takich jak imię i nazwisko klienta, numer kontaktowy, cel rozmowy itp. Skorzystaj z tego szablonu dziennika rozmów sprzedażowych, aby śledzić i monitorować rozmowy z klientami.

Pomaga to zidentyfikować problemy i luki aby upewnić się, że strategia cold-callingu jest zoptymalizowana pod kątem wyników.

Dlaczego to pokochasz:

Niestandardowe elementy szablonu dopasowane do różnych potrzeb biznesowych

Automatyzacja obliczeń prognozy i budżetu dzięki wbudowanemu kalkulatorowi

Używaj wykresów i pasków postępu do łatwego śledzenia celów

Idealny dla: Teamów sprzedażowych korzystających z dzienników połączeń do śledzenia połączeń, działań następczych i ulepszania zimnych połączeń.

5. Narzędzie do śledzenia rozmów telefonicznych firmy Microsoft

via Mikrosoft Telephone Conversation Tracker firmy Microsoft to narzędzie do rejestrowania połączeń z dedykowanymi wierszami i kolumnami dla nazw klientów, czasu rozpoczęcia połączenia, czasu zakończenia, daty itp.

Ten wysoce wszechstronny szablon może być również używany jako dziennik rozmów z mediami. Jeśli Twoja firma współpracuje z dziennikarzami lub innymi przedstawicielami mediów, użyj tego zasobu do zarządzania interakcjami i organizowania zapisów.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wykorzystanie animacji, przejść i wideo dla lepszego zrozumienia danych

Niestandardowe elementy, takie jak tekst, obrazy, schematy kolorów i nie tylko

Udostępnianie szablonu między zespołami w celu wspierania współpracy

Idealny dla: Business, który potrzebuje szablonu dziennika połączeń serwisowych lub narzędzia do śledzenia połączeń z klientami i mediami.

6. Szablon pulpitu centrum kontaktowego od Call Center Helper

via Pomocnik centrum obsługi telefonicznej Szablon pulpitu Contact Centre Dashboard firmy Call Center Helper to funkcjonalny formularz rejestru połączeń. Oprócz przechowywania danych dziennika połączeń, śledzi on ważne wskaźniki KPI, takie jak liczba kontaktów, liczba skarg, wielkość sprzedaży, wskaźnik porzuconych połączeń itp.

W ten sposób możesz wzmocnić swoje cold-calling i inicjatywy niestandardowej obsługi klienta . Co najlepsze? Szablon przedstawia dane w atrakcyjnym wizualnie formacie, skutecznie wykorzystując paski, wykresy i wykresy.

Oto dlaczego go pokochasz:

Edytuj szablon dziennika, aby dodać lub usunąć określone wskaźniki KPI

Wykorzystanie wbudowanych narzędzi wizualizacji danych do analizy wskaźników KPI

Rozpoznawanie trendów historycznych w celu podejmowania świadomych decyzji

Idealny dla: Centrów kontaktowych wymagających szablonu dziennika rozmów telefonicznych lub rozmów z klientami do śledzenia wskaźników KPI.

Limity korzystania z szablonu dziennika połączeń Excel

Chociaż te szablony rejestru połączeń w Microsoft Excel i Arkuszach Google są skuteczne, są idealne tylko dla tych, którzy szukają podstawowego, codziennego szablonu rejestru połączeń. Oto dlaczego:

Brak dostępu w czasie rzeczywistym: Ponieważ te szablony dziennika są oparte na programie Excel, zakres współpracy jest ograniczony, co utrudnia udostępnianie ich innym zespołom w organizacji

Ponieważ te szablony dziennika są oparte na programie Excel, zakres współpracy jest ograniczony, co utrudnia udostępnianie ich innym zespołom w organizacji Ograniczone funkcje automatyzacji: Większość arkuszy dziennika oferuje jedynie podstawowe wsparcie automatyzacji. Tak więc, jeśli potrzebujesz automatyzacji złożonych obliczeń, możesz nie być w stanie tego zrobić

Większość arkuszy dziennika oferuje jedynie podstawowe wsparcie automatyzacji. Tak więc, jeśli potrzebujesz automatyzacji złożonych obliczeń, możesz nie być w stanie tego zrobić Brak analityki: W przeciwieństwie do zaawansowanego formularza dziennika, większość szablonów dziennika nie oferuje narzędzi do analizy danych lub raportowania. Są one specjalnie zaprojektowane do przechowywania danych

7 alternatywnych szablonów dziennika połączeń

Prawdopodobnie już wiesz, że ClickUp to świetne narzędzie do zarządzania projektami (opowieść o jego cudach nie jest tajemnicą!). Ale to nie wszystko - to coś więcej!

Oprócz ułatwiania zarządzania projektami, ClickUp udostępnia również szablony rozmów telefonicznych, które można wykorzystać do uproszczenia rejestrowania połączeń.

Oto, w jaki sposób ClickUp pomaga organizacjom usprawnić obsługę klienta 🎖️

Wdrożenie ClickUp nie tylko usprawniło nasze procesy, ale także pomogło ukształtować dział Customer Success, co pozwoliło nam zwiększyć liczbę klientów z 2 tys. do 8 tys. rocznie.

Angella Vecchione, Percheek

W przeciwieństwie do tych z listy powyżej, te są wydajne, wszechstronne i łatwe w użyciu.

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich:

1. Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp

Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp

Stworzenie potoku połączeń sprzedażowych o wysokiej konwersji wymaga czasu, wysiłku oraz wersji próbnych i błędów. Mimo to wyniki mogą, ale nie muszą być zgodne z oczekiwaniami. Na szczęście Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp eliminuje zgadywanie z procesu.

Umieść wszystkie skrypty rozmów sprzedażowych, aby mieć do nich szybki dostęp, dzięki czemu Twoi członkowie zespołu sprzedaży wybiorą właściwy skrypt we właściwym czasie i upewnią się, że żadna okazja sprzedażowa nie zostanie pominięta.

Ten szablon dziennika umożliwia śledzenie interakcji z klientami, organizowanie danych sprzedażowych, przypisywanie zadań i śledzenie potencjalnych klientów.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledzenie każdego potencjalnego klienta z dostosowanymi statusami, takimi jak "Rozmowa sprzedażowa" i "Zamknięta wygrana"

Wzmocnienie relacji z klientem i zwiększenie szans na zamknięcie potencjalnych klientów

Płynne przełączanie między widokami podsumowania, potoku sprzedaży i przewodnika

Zwiększ wydajność dzięki śledzeniu czasu, etykietom i narzędziom e-mail

Idealny dla: Teamów, które potrzebują szablonu dziennika rozmów sprzedażowych do zarządzania dziennikami rozmów, śledzenia leadów, interakcji z klientem i działań następczych.

2. Szablon potoku sprzedaży ClickUp

sales-pipeline-t

The Szablon potoku sprzedaży ClickUp to atrakcyjny wizualnie szablon dziennika rozmów sprzedażowych, który jest niezbędny dla specjalistów ds. sprzedaży w każdej organizacji. Ten szablon dziennika połączeń jest bardzo wszechstronny. Pozwala wizualizować lejek sprzedaży, zarządzać danymi klientów i ustalać priorytety potencjalnych klientów.

Użyj tego szablonu dziennika do współpracy między działami, usprawnienia rozwoju produktów i dokładnych prognoz sprzedaży. Gdyby tego było mało, szablon jest łatwy w użyciu i wysoce elastyczny.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualizacja każdej sceny dzięki 30 unikalnym statusom, od "Kwalifikowany" do "Odnowienie"

Zachowaj świeżość danych dzięki takim polom jak Last Contacted

Usprawnij widoki dzięki widokom list, SOP i Box dla łatwego dostępu

Automatyzacja cykli pracy dzięki śledzeniu czasu i alertom

Idealny dla: Specjalistów ds. sprzedaży, którzy potrzebują wizualnego szablonu dziennika połączeń telefonicznych dla scenariuszy potencjalnych klientów, zarządzania danymi i prognozy.

3. Szablon formularza kontaktowego dla klientów ClickUp

Szablon formularza kontaktowego dla klientów ClickUp

The Szablon formularza kontaktowego dla klientów ClickUp nie jest zwykłym szablonem dziennika połączeń z klientami - to najlepsze źródło informacji, którego potrzebujesz, aby zwiększyć wydajność. Scentralizuj bezcenne opinie klientów i wykorzystaj je na różne sposoby, takie jak wprowadzanie innowacji w nowym produkcie lub ulepszanie istniejącego.

Szablon dziennika połączeń ma prosty i atrakcyjny wizualnie wygląd. Rejestruje różne dane klienta, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, wątpliwości i wiadomości. Skorzystaj z szablonu, aby przypisać konkretną sprawę do odpowiedniego członka zespołu i rozwiązać ją.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Organizowanie zgłoszeń za pomocą wyczyszczonych statusów w celu lepszej priorytetyzacji

Szybkie wyszukiwanie informacji dzięki usprawnionym widokom Kontakt i Podsumowanie

Bądź na bieżąco z zależnościami i śledzeniem opartym na AI

Idealny dla: Teams, które chcą szablonu dziennika połączeń z klientami, który centralizuje opinie klientów i zapytania.

4. Szablon eskalacji obsługi klienta ClickUp

Szablon eskalacji obsługi klienta ClickUp

Twarz wyzwania w niestandardowej obsłudze klienta zarządzanie? Zdobądź Szablon eskalacji obsługi klienta ClickUp ! Ten dokument dziennika połączeń z działem obsługi klienta upraszcza rozwiązywanie zapytań klientów.

Korzystając z tego szablonu dziennika połączeń, można tworzyć zadania dla nieobsługiwanych połączeń i przypisywać je członkom zespołu w celu podpowiedzi. Pomaga to Tobie i Twojemu zespołowi zachować spójność poprzez centralizację zapytań klientów i śledzenie ich statusu.

Ten szablon dziennika połączeń jest łatwy w użyciu i nawigacji. Przedstawia informacje dotyczące usług związanych z klientem w kompleksowy, ale zwięzły sposób.

Dlaczego go pokochasz:

Obsługa eskalacji ze statusami takimi jak "Oczekiwanie na klienta"

Przechwytuj krytyczne informacje, takie jak e-maile klientów, szczegóły dostawy i poziomy

Usprawnienie wsparcia dzięki widokom takim jak Tablica wsparcia i Lista zgłoszeń

Automatyzacja i śledzenie w celu szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów

Idealny dla: Zespołów wsparcia, które potrzebują szablonu dziennika zgłoszeń serwisowych do efektywnego zarządzania eskalacjami.

5. Szablon do zarządzania obsługą klienta ClickUp

Szablon crm do zarządzania obsługą klienta ClickUp

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) jest trudne - i rozumiemy to. Ale jeśli chcesz zapewnić satysfakcjonujące doświadczenie swoim potencjalnym i obecnym klientom, bezproblemowy CRM ma kluczowe znaczenie. To właśnie tutaj Szablon do zarządzania obsługą klienta ClickUp przychodzi na ratunek.

Ten szablon dziennika połączeń działa jako dokument główny. Wykorzystaj go do zbierania opinii klientów, rozwiązywania problemów, śledzenia ocen satysfakcji i kontaktowania się z innymi członkami zespołu - wszystko w jednym miejscu.

W dłuższej perspektywie okaże się nieoceniony w usprawnieniu ogólnego podejścia do zarządzania powiązaniami z klientami.

Dlaczego to pokochasz:

Wizualne zarządzanie zgłoszeniami dzięki widokom listy, tablicy i formularza

Przyspieszenie czasu reakcji dzięki konfigurowalnym formularzom na wyciągnięcie ręki

Standaryzacja procesów dzięki wyczyszczonej dokumentacji w widoku dokumentu

Śledzenie każdego zgłoszenia w celu usprawnienia wysiłków związanych ze wsparciem

Idealne rozwiązanie dla: Teamów, które potrzebują kompleksowego szablonu dziennika zgłoszeń obsługi klienta do usprawnionego CRM.

6. Szablon wykrywania klienta ClickUp

Dokument ujawniający agencję/klienta

Nawet doświadczonym profesjonalistom czasami nie udaje się przekształcić potencjalnych klientów w klientów z powodu braku zrozumienia. The Szablon odkrywania klienta ClickUp pomaga tego uniknąć.

Ten szablon dziennika rozmów z klientem umożliwia prowadzenie kompleksowego rejestru komunikacji z klientem, dzięki czemu żadne szczegóły nie zostaną pominięte. Pomyśl o tym jak o formularz przyjęcia klienta -tylko bardziej zaawansowany.

Szablon umożliwia również utworzenie kompleksowego profilu klienta, który można udostępniać partnerom biznesowym w celu bardziej płynnej interakcji z klientem. Dzięki temu rozmowy sprzedażowe będą bardziej efektywne i spersonalizowane.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Organizowanie scen projektu z elastycznymi statusami

Przełączanie widoków, takich jak Gantt lub Kalendarz, aby dopasować je do swojego cyklu pracy

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianiu ekranu i edycji na żywo

Idealny dla: Teamów sprzedażowych, które potrzebują szablonu dziennika zgłoszeń serwisowych do budowania szczegółowych profili klientów i wzmacniania relacji.

7. Szablon dziennika konwersacji ClickUp

Szablon dziennika konwersacji ClickUp

Chcesz monitorować wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące w swojej organizacji? Szablon Szablon dziennika rozmów ClickUp jest idealnym rozwiązaniem.

Korzystając z tego szablonu dziennika rozmów, możesz rejestrować każdą rozmowę sprzedażową lub interakcję z klientem przeprowadzoną przez Ciebie lub któregokolwiek z członków Twojego zespołu. Dokumentuj inne istotne elementy rozmowy, takie jak czas jej trwania, działania następcze, konkretne notatki itp.

Łatwy w użyciu, wysoce konfigurowalny i przyjazny dla początkujących szablon jest niezbędny.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dokumentowanie kluczowych punktów za pomocą intuicyjnych pól

Organizowanie działań następczych w widokach listy, Gantta i kalendarza

Natychmiastowa współpraca dzięki komentarzom na żywo i wsparciu dla wielu osób przypisanych

Płynne śledzenie postępów dzięki wyraźnym znacznikom statusu

Idealny dla: Business, który potrzebuje szablonu dziennika połączeń do dokumentowania sprzedaży i rozmów z klientami.

Dzienniki połączeń są istotnym punktem danych, zwłaszcza dla działów sprzedaży i obsługi klienta. Poprawiając interakcje z klientem, pomagają usprawnić CRM i wysiłki związane z rozmowami sprzedażowymi.

Jednak prowadzenie dokładnego rejestru każdego połączenia jest bardzo czasochłonne. W tym kontekście szablon dziennika dostarcza szczegółowych informacji na temat połączeń telefonicznych - od początku do końca.

Następnym razem, gdy będziesz miał trudności ze śledzeniem swoich rozmów telefonicznych, wybierz szablon dziennika połączeń telefonicznych z pakietu szablonów ClickUp i dodaj moc wydajności do procesu zarządzania dziennikiem połączeń.

