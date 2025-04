Jak zaplanować idealny lunch Teams: 14 ekscytujących pomysłów

Nic tak nie łączy zespołu jak dobre jedzenie i świetne towarzystwo.

Lunche Teams to coś więcej niż wspólne posiłki - to szansa na przełamanie nudy rutyny, świętowanie zwycięstw i tworzenie kultury, która pomaga wszystkim poczuć połączenie.

Niezależnie od tego, czy jest to kamień milowy w projekcie, czy po prostu pretekst do oderwania się od biurek, wspólny posiłek pozwala wszystkim zrelaksować się, zacieśnić więzi i zregenerować siły.

Wokół 70% pracowników twierdzi, że udostępnianie posiłków pomaga budować silniejsze połączenia. To 7 na 10 pracowników, którzy chcą spędzać czas osobiście ze swoimi współpracownikami - i to w czasach rozkwitu pracy zdalnej!

Przyjrzyjmy się zatem kilku ekscytującym i skuteczny team-building pomysły na lunch wykraczające poza pizzę przy tabeli konferencyjnej. Spraw, aby lunche zespołowe były czymś, na co każdy członek zespołu czeka z niecierpliwością.

Dlaczego obiady Teams są ważne?

Odkąd ludzie spożywają wspólne posiłki, jedzenie jest tak samo związane z kulturą, jak i biologią

Michael Pollan, In Defense of Food: An Eater's Manifesto

Wspólne łamanie się chlebem to uświęcona tradycja. Gdzieś w zbiorowej świadomości ludzkości tęsknota za połączeniem pozostaje silna. Właśnie dlatego lunche zespołowe są ważne - oferują relaksujące ustawienie, w którym współpracownicy mogą się zrelaksować, połączyć i poznać się nawzajem poza ich typowymi, formalnymi rolami (podczas darmowego lunchu!).

Pomagają przełamać silosy i wspierają otwartą komunikację, dzięki czemu współpraca jest płynniejsza.

Energetyczny lunch dla zespołu:

Buduje zaufanie i połączenie : Udostępnianie posiłku w nieformalnym ustawieniu zachęca członków zespołu do postrzegania siebie nawzajem jako rówieśników. Ta znajomość buduje zaufanie i zrozumienie, torując drogę do płynniejszej współpracy w miejscu pracy

: Udostępnianie posiłku w nieformalnym ustawieniu zachęca członków zespołu do postrzegania siebie nawzajem jako rówieśników. Ta znajomość buduje zaufanie i zrozumienie, torując drogę do płynniejszej współpracy w miejscu pracy Podnosi morale i motywację : Zespół, który czuje się doceniony, jest bardziej zaangażowany i zmotywowany. Teams lunche to przyjemny sposób, aby pracownicy poczuli się docenieni i uznani, wzmacniając morale zespołu

: Zespół, który czuje się doceniony, jest bardziej zaangażowany i zmotywowany. Teams lunche to przyjemny sposób, aby pracownicy poczuli się docenieni i uznani, wzmacniając morale zespołu Zachęca do interakcji między działami : Często pracownicy pracują w swoich działach i są zamknięci w swoich boksach. Teams lunch pozwala im porozmawiać z kolegami, którzy pracują w innych obszarach firmy, przełamując bariery komunikacyjne i wzmacniając relacje w miejscu pracy.

: Często pracownicy pracują w swoich działach i są zamknięci w swoich boksach. Teams lunch pozwala im porozmawiać z kolegami, którzy pracują w innych obszarach firmy, przełamując bariery komunikacyjne i wzmacniając relacje w miejscu pracy. Wspiera kreatywność i nowe pomysły : Przypadkowe interakcje mogą prowadzić do nieplanowanych burz mózgów i nowych perspektyw. Wyeliminowanie "biurowego" kontekstu może pozwolić na przepływ kreatywnych pomysłów, gdy członkowie zespołu swobodnie udostępniają swoje myśli

: Przypadkowe interakcje mogą prowadzić do nieplanowanych burz mózgów i nowych perspektyw. Wyeliminowanie "biurowego" kontekstu może pozwolić na przepływ kreatywnych pomysłów, gdy członkowie zespołu swobodnie udostępniają swoje myśli Łagodzi stres: Krok od pracy pozwala wszystkim naładować akumulatory. Wspólny lunch może zmniejszyć stres, zwiększyć satysfakcję z pracy i sprawić, że wszyscy wrócą odświeżeni i gotowi do pracy nad projektami z nową koncentracją

Oczywiście zorganizowanie czegoś, co spodoba się wszystkim, nie zawsze jest łatwe - każdy ma swoje zdanie, a niektórzy mogą być tam tylko dla darmowego jedzenia! Ale jeśli jesteś gotowy, aby uniknąć przerażających odpowiedzi "wszystko jest w porządku" i eksperymentować, ta następna sekcja jest dla Ciebie!

🍕 Ciekawostka: DoorDash to platforma dla firm umożliwiająca organizowanie lunchów dla zespołów . Dzięki opcjom takim jak "Taco Tuesdays" lub cateringowe lunche, DoorDash pomaga Business utrzymać więzi koleżeńskie wśród zdalnych Teams.

Pomysły na lunch w Teams

Jeśli utknąłeś między fantazyjnym cateringiem a tą samą starą pizzerią, nadszedł czas, aby coś zmienić. Oto kilka kreatywnych pomysłów na lunch integracyjny, które sprawią, że następny lunch zespołowy będzie tematem rozmów.

Lunch w stylu Potluck

Nic tak nie buduje więzi w zespole jak domowe jedzenie! Poproś każdego o przyniesienie talerza. Jest to pyszny sposób, aby dowiedzieć się więcej o wzajemnych doświadczeniach i gustach - i cieszyć się różnorodną kuchnią.

Tematyczne dni lunchowe

Wybierz zabawny temat, taki jak klasyki komfortowego jedzenia. Kto by odmówił wygodnego jedzenia? Spróbuj domowych dań, takich jak makaron z serem, pieczeń mięsna i tłuczone ziemniaki.

Fiesta food trucków

Przenieś kulinarną przygodę do swojego biura dzięki różnym food truckom zaparkowanym na zewnątrz. To jak mini festiwal jedzenia na miejscu, a czy nie uważasz, że przekąszenie czegoś na świeżym powietrzu jest ekscytujące?

Grupowa lekcja gotowania Wirtualne zajęcia z budowania zespołu mogą być zabawne i zabawne, więc zorganizuj wirtualne wydarzenie kulinarne lub zajęcia osobiste. Mogą to być doświadczenia budujące więzi w zespole, których wynikiem jest coś smacznego, czym wszyscy mogą się cieszyć.

Zgadnij co? To działa również, jeśli planujesz wirtualny lunch!

Piknik w parku

Zabierz zespół na spacer na świeże powietrze i przekąski. Niezobowiązujący piknik w parku z kocami, bułkami do pizzy i może kilkoma gry przełamujące lody to doskonały sposób, aby zachęcić ludzi do rozmowy i połączenia się.

Zbuduj własny pasek

To małe majsterkowanie dodaje osobowości porze lunchu. Możesz wybrać między barem sałatkowym, barem z taco lub zabawnym letnim barem BBQ, w którym ludzie mogą samodzielnie przygotować swój lunch, wybierając spośród takich opcji jak grillowane hamburgery, hot dogi i dodatki, takie jak sałatka ziemniaczana, surówka coleslaw i arbuz. Można też zorganizować pasek pieczonych ziemniaków, w którym każdy może przygotować własnego pieczonego ziemniaka według własnych upodobań i wybrać spośród mnóstwa dodatków.

💡 Porada dla profesjonalistów: Niestandardowe doznania dzięki stacjom z sosami i dodatkami. W przypadku paska do taco, należy uwzględnić unikalne salsy, guacamole i opcje kwaśnej śmietany.

Baszta gier planszowych

Nic tak nie zbliża ludzi jak lunch wypełniony grami planszowymi. Udostępnianie lunchu z towarzyskimi rozgrywkami, takimi jak Uno lub Jenga, tworzy żywą atmosferę pełną śmiechu i przekształca pokój socjalny w przyjazną przestrzeń do połączenia.

To świetny pomysł na lunch integracyjny dla dużych grup, ponieważ każdy może wskoczyć do gry i w naturalny sposób nawiązać więzi.

Lunch dookoła świata

Wprowadź globalne smaki do tabeli, wybierając co tydzień nową kuchnię - tajską, indyjską, włoską, meksykańską! To jak mini wycieczka dookoła świata, podczas której wszyscy są podekscytowani wspólnym próbowaniem nowych potraw. Ten pomysł na lunch integracyjny delikatnie porusza również kulturę firmy, łącząc unikalne doświadczenia i pomysły wszystkich pracowników.

💡 Pro Tip: Stwórz tematyczny lunch o nazwie "Dookoła świata w 80 kęsach", próbując dań z różnych krajów. Pomoże to członkom Teams odkrywać różne kultury poprzez jedzenie i celebrować różnorodność w miejscu pracy.

Wycieczka po lokalnych restauracjach

Jeśli masz szczęście, że w pobliżu znajduje się kilka świetnych miejsc z jedzeniem, po co trzymać się nudnej sali spotkań na rozmowy? Zacznij od przystawek w jednym miejscu, przejdź do dań głównych i dodatków w innym, a na koniec zjedz deser, aby zakończyć dzień słodką notatką.

Jeśli w powietrzu czuć mróz, warto zatrzymać się w lokalnej kawiarni!

Wyzwanie kulinarne

Możesz sprawdzić swoje umiejętności kulinarne w przyjacielskim konkursie gotowania. Podzielcie się na Teams i rywalizujcie o stworzenie najsmaczniejszego dania. Wydobędzie to kreatywność twojego zespołu, a może nawet ujawni ich ukryty talent kulinarny!

Salesforce wie, że świetna praca zespołowa wymaga czegoś więcej niż spotkań i e-maili, więc podkręcają atmosferę poprzez lekcje gotowania i przyjazne konkursy kulinarne . Pomaga im to wspierać znaczące doświadczenia pracowników i tworzyć możliwości tworzenia więzi między działami.

Pizza party

Spraw, by przerwa na lunch była interaktywna dzięki stacji do pizzy DIY. Niech każdy niestandardowo przygotuje swoją pizzę z ulubionymi dodatkami - serem, świeżymi warzywami i rajem dla miłośników mięsa z pepperoni, kiełbasą i bekonem.

Dodatkowym urozmaiceniem może być zabawa w poszukiwanie skarbów podczas pieczenia pizzy. Oczywiście zawsze możesz zamówić na wynos, jeśli po prostu nie możesz się doczekać!

Wymiana deserów

Zaproś wszystkich, aby przynieśli swój ulubiony deser, niezależnie od tego, czy jest to rodzinny przepis, znalezisko z lokalnej piekarni, czy domowy przysmak. Ustaw tabelę do degustacji deserów, gdzie Teams będzie mógł spróbować różnych słodkości, zagłosować na ulubieńca publiczności, a nawet wymienić się przepisami.

To zabawny i łatwy sposób na zakończenie tygodnia z cukrową gorączką!

Wirtualny lunch dla pracowników zdalnych

Elastyczność w wyborze posiłków dodaje emocji i pomaga budować poczucie wspólnoty, nawet na odległość. Wyślij każdemu pracownikowi stypendium na posiłek i wskocz na połączenie wideo w celu udostępniania lunchu. Jest to doskonałe podejście dla zdalnych lub globalnych Teams, aby pozostać w połączeniu i cieszyć się wspólnym śmiechem na odległość.

Lunch i nauka

Kto powiedział, że lunche w Teams nie mogą być wydajne? Możesz zorganizować lunch i nauka sesja, podczas której każdy członek zespołu udostępnia fajną umiejętność, życiowy hack lub historię, podczas gdy wszyscy jedzą. Jest to szansa dla całego zespołu na nauczenie się czegoś nowego w swobodny, bezstresowy sposób.

Istnieje prosty sposób do zrobienia tego: użyj funkcji Szablon harmonogramu lunchu i nauki ClickUp . ClickUp clickUp, kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, jest w pełni wyposażone w dużą bibliotekę szablonów. Szablon ClickUp Lunch and Learn Schedule pomaga organizować lunche i szkolenia wokół jasnych celów edukacyjnych, takich jak odkrywanie metod projektowych i kiedy ich używać.

Szablon pozwala zarządzać tematami, zaproszonymi prelegentami i zasobami dla sesji, zamieniając lunche zespołu w pełne wiedzy doświadczenie z innowacyjnymi pomysłami, które wykraczają daleko poza przeciętne spotkania zespołu!

Szablon harmonogramu lunchu i nauki ClickUp

Ponadto pomaga stworzyć spójną strukturę lunchu firmowego, ułatwiając organizowanie tematów, śledzenie frekwencji, zachęcanie do współpracy i zapewnienie, że każda sesja jest wartościowa i angażująca dla wszystkich zaangażowanych.

Kluczowe funkcje obejmują:

Niestandardowe Statusy do monitorowania postępu wydarzenia

do monitorowania postępu wydarzenia Pola niestandardowe do dodawania szczegółów, takich jak data i godzina

do dodawania szczegółów, takich jak data i godzina Niestandardowe widoki (lista, Gantt, kalendarz) i narzędzia do zarządzania projektami do śledzenia harmonogramów, terminów, przypomnień, etykiet priorytetów i innych

Czujesz się już zainspirowany? To świetnie. Ale upewnijmy się, że nie organizujemy tylko wspólnych posiłków i liczymy na najlepsze. Oto kilka najlepszych praktyk, które sprawią, że lunche zespołowe będą strzałem w dziesiątkę!

Najlepsze praktyki organizowania lunchów Teams

Jaki jest sekret organizacji idealnego lunchu dla zespołu? Nie, nie chodzi tylko o pyszne lub darmowe jedzenie. Przemyślany plan i rozwaga zmieniają zwykły posiłek w niezapomniane doświadczenie integracyjne!

Zebraliśmy kilka najlepszych praktyk dotyczących organizowania lunchów zespołowych, aby wszyscy wracali po więcej.

Weź pod uwagę opinie wszystkich

Określ cel lunchu. Czy ma on uczcić kamień milowy, sprzyjać budowaniu więzi w zespole, czy też zapewnić szkolenie? Pytanie wszystkich o zdanie pomoże w planowaniu i wyborze odpowiedniego formatu i działań.

Nie ma prostszego sposobu do zrobienia tego niż wypełnienie ankiety Formularze ClickUp ?

Formularze ClickUp pozwalają skupić się bardziej na zabawie, a mniej na logistyce. Korzystając z intuicyjnego edytora przeciągnij i upuść, możesz stworzyć prosty, konfigurowalny formularz do zbierania RSVP pracowników, preferencji dotyczących posiłków i ograniczeń dietetycznych.

Ponadto formularz można niestandardowo dostosować za pomocą różnych motywów i awatarów.

Osadź ClickUp Forms bez wysiłku na swojej stronie internetowej lub w e-mailu, aby zwiększyć liczbę przesłanych formularzy

Formularze ClickUp umożliwiają również automatyzację odpowiedzi, natychmiast przekształcając je w Zadania ClickUp . Pomaga to organizatorowi skutecznie śledzić frekwencję i preferencje, a nawet zbierać sugestie dotyczące następnego lunchu zespołowego.

Dodatkowo, logika warunkowa w formularzach umożliwia dostosowanie pól na podstawie indywidualnych odpowiedzi, zapewniając, że formularz przechwytuje tylko istotne dane. Oszczędza to czas, promuje integrację poprzez uwzględnianie różnych preferencji i ułatwia cały proces.

Twórz inteligentniejsze formularze ClickUp z logiką warunkową, aby uprościć najbardziej złożone procesy planowania wydarzeń

Zaplanuj i zaproś swój zespół

Jeśli organizujesz lunch osobiście, wybierz odpowiednie miejsce i upewnij się, że jest ono dostępne dla wszystkich członków Teams. Jeśli jest to wirtualny lunch, stwórz wygodną wirtualną przestrzeń, w której wszyscy będą mogli się zebrać i porozmawiać. Ustal harmonogram, który będzie odpowiedni dla wszystkich, unikając napiętych dni i zbliżających się terminów.

Ustal datę wcześniej, aby każdy mógł ją uwzględnić w swoim harmonogramie. Wysłanie zaproszenia do kalendarza z wyprzedzeniem pomaga upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i gotowi do przyłączenia się do zabawy. Widok kalendarza w ClickUp może być Twoim najlepszym przyjacielem! Dzięki łatwym w użyciu widokom na osi czasu możesz śledzić każdy szczegół, od RSVP po catering. Przełączaj się między widokami dziennymi, tygodniowymi lub miesięcznymi, aby wyróżnić to, co najważniejsze i zachować te terminy z przodu i na środku.

Potrzebujesz przetasować zadania? Po prostu przeciągnij i upuść czasy trwania zadań i zależności, i gotowe! Udostępnianie kalendarza zespołowi w celu aktualizacji w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli zgodni.

Dodatkowo, synchronizacja z Google lub Outlookiem pozwala na uporządkowanie planów lunchowych na różnych platformach, a niestandardowe przypomnienia i alerty zapewniają, że nikt nie przegapi ani chwili (lub kęsa)!

Rozwiń swoje umiejętności organizowania lunchów w zespole dzięki aplikacji Szablon do planowania wydarzeń ClickUp. Ten szablon umożliwia wprowadzenie wszystkich szczegółów wydarzenia, takich jak data, godzina i lokalizacja, w jednym miejscu.

Szablon do planowania wydarzeń ClickUp

Funkcje zarządzania zadaniami, w tym widok listy i widok tablicy, pomagają oddelegować obowiązki związane z cateringiem, zaproszeniami, logistyką i terminami odpowiedzialności.

Użyj Pola niestandardowe ClickUp'a aby edytować szablon do konkretnych potrzeb i śledzić RSVP i preferencje żywieniowe. Współpracuj nad opcjami menu i innymi zasobami za pomocą Dokumenty ClickUp .

Użyj widoku kalendarza, aby zarządzać osią czasu wydarzenia, zapewniając, że wszystko przebiegnie sprawnie przed wielkim dniem.

To nie wszystko! Ten szablon zawiera wstępnie zbudowane dokumenty z opcjami edycji w czasie rzeczywistym i bogatym formatem, umożliwiając zespołowi pracę nad istotnymi szczegółami, takimi jak listy uczestników, preferowane opcje posiłków, rozliczenia i szczegóły dotyczące dostawców.

Szablon ten jest również doskonały do śledzenia kluczowych zadań związanych z organizacją lunchu zespołowego, takich jak rezerwacja miejsca, catering i status budżetu. Wyczyszczone wskaźniki postępu i przypisane zadania zapewniają sprawne zarządzanie każdym szczegółem, utrzymując lunch zgodnie z harmonogramem i budżetem.

Wybierz format lunchu

Niezależnie od tego, czy jest to swobodny lunch typu potluck, posiłek cateringowy czy lekcja gotowania, wybierz format, który będzie zgodny z preferencjami Twojego teamu i celami lunchu. Pamiętaj o ograniczeniach i preferencjach dietetycznych, aby wszyscy czuli się włączeni.

Zachęcaj do uczestnictwa

Zachęcaj pracowników do uczestnictwa, angażując ich w proces planowania. Zapytaj ich o preferencje żywieniowe, działania związane z budowaniem zespołu lub pomysły tematyczne. Takie włączenie może zwiększyć emocje i frekwencję.

🍕Fun Fact:

Powinno być więcej bekonu czy sałaty? Szczegółowy program Google "foodback" umożliwia pracownikom regularne przekazywanie informacji na temat opcji żywieniowych. ClickUp Chat może być Twoim narzędziem do zwiększania entuzjazmu pracowników i uczestnictwa w lunchach zespołowych! Oto jak to zrobić:

Stwórz dedykowane kanały Chat dla lunchu zespołowego, aby komunikować się w czasie rzeczywistym w ramach danego projektu Przestrzenie w ClickUp . Ma to dodatkową zaletę polegającą na przechowywaniu zarówno rozmów, jak i zadań planowania w jednym miejscu w celu uzyskania zakończonego kontekstu

Zobacz wszystkie istniejące widoki bezpośrednio z ClickUp Chat

Skorzystaj z funkcji FollowUps, aby przypisać wiadomości jako zadania i oddelegować odpowiedzialność za rezerwację, obsługę budżetu lub przyniesienie jedzenia

Upewnij się, że Twoje elementy działań nigdy nie zaginą w wątkach wiadomości dzięki FollowUps w ClickUp Chat

Prowadź szybkie rozmowy wideo lub audio za pomocą SyncUps w bezpośrednich wiadomościach i konwersacjach grupowych. Pozwala to na szybsze finalizowanie szczegółów, wspierając współpracę w czasie rzeczywistym i poprawiając zarządzanie czasem w okresie poprzedzającym wielki dzień

Swobodnie poruszaj się po ClickUp, pozostając w SyncUps ze swoimi współpracownikami

Używaj postów w ClickUp Chat, aby udostępniać ogłoszenia lub aktualizacje dotyczące lunchu, takie jak sfinalizowana lokalizacja i czas, zapewniając, że wszyscy są poinformowani i mogą wrócić do informacji później

Wybierz typ, tytuł i zawartość postu, który chcesz zobaczyć za pomocą Posty w ClickUp Chat

Przypnij czat dotyczący planowania lunchu na górze listy, aby uzyskać łatwy dostęp, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu będą mogli szybko znaleźć rozmowę i być na bieżąco. Możesz na przykład przypiąć czat dotyczący planowania lunchu do paska bocznego, aby szybko uzyskać dostęp do zdjęć z wydarzenia i opinii członków zespołu po lunchu

Przypnij czat, klikając menu szczegółów lokalizacji w ClickUp Chat

💡Pro Tip: Konwertuj wiadomości czatu na zadania za pomocą AI w ClickUp Chat. Na przykład, jeśli ktoś zasugeruje restaurację, możesz utworzyć zadanie, aby sprawdzić jej dostępność jednym kliknięciem.

Planuj działania Teams

Włącz zabawne zajęcia w pomieszczeniach i zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu lub lodołamacze, aby rozruszać każdy lunch zespołowy. Odsetki, quiz z ciekawostkami lub ćwiczenie integracyjne mogą poprawić nastrój i zachęcić do rozmowy, zwłaszcza jeśli członkowie zespołu nie znają się dobrze.

Kontynuacja

Po lunchu zbierz informacje zwrotne od zespołu za pomocą - masz rację! - formularzy ClickUp. Co im się podobało? Co można poprawić następnym razem? Informacje te są nieocenione przy planowaniu przyszłych lunchów i pokazują zespołowi, że ich opinie mają znaczenie.

Udokumentuj doświadczenie

Nagrywaj zdjęcia lub momenty z lunchu, aby później udostępniać je zespołowi. E-mail podsumowujący z najważniejszymi momentami lub zabawny album ze zdjęciami może wnieść pozytywne nastawienie do obszaru roboczego i przypomnieć wszystkim o dobrej zabawie.

Świętowanie powodzenia lunchu

Uznaj i podziękuj wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia lunchu, niezależnie od tego, czy przynieśli jedzenie, pomogli wybrać miejsce, czy też uczestniczyli w działaniach integrujących zespół. Podziękowanie za wysiłek wzmacnia poczucie wspólnoty i zachęca do dalszego angażowania się w przyszłe wydarzenia.

🍕Fun Fact: Ludzie na całym świecie - Włosi, Irlandczycy, Hindusi - jedzą wspólne posiłki od niepamiętnych czasów, udostępniając historie i śmiech podczas jedzenia.

Niektóre społeczności jedzą nawet z tego samego talerza, zgodnie z zaleceniami proroka Mahometa:

"Jedzcie razem i nie jedzcie osobno, bo błogosławieństwo jest w byciu razem"

Uczyń swój Team Lunch A-Maize-Ing z ClickUp!

Chęć pracy podczas lunchu jest powszechna. Być może zbliża się termin realizacji projektu, trzeba uporać się z górą papierkowej roboty lub zbliża się spotkanie z klientem.

Choć na pierwszy rzut oka tętniące życiem biuro może wydawać się produktywne, czasami może maskować wyczerpanie pracowników, niskie morale i spadek wydajności. Raz na jakiś czas każdy powinien mieć możliwość odejścia od biurka i zrobienia sobie przerwy.

A jakie jest lepsze narzędzie do maksymalnego wykorzystania tej przerwy niż ClickUp? Ułatwia ono planowanie i koordynowanie zabawnych wydarzeń zespołowych. Od wyboru kuchni po ustawienie interaktywnych stacji z jedzeniem lub zaproszenie gościnnego szefa kuchni, ClickUp pełni podwójną rolę aplikacja do budowania zespołu do udostępniania wspólnych lunchów.

Użyj jej do ustawienia przypomnień, organizowania pomysłów na lunch w zespole, zarządzania preferencjami żywieniowymi członków zespołu, a nawet zbierania opinii po lunchu - wszystko w jednym miejscu. Wypróbuj ClickUp już dziś; to nic nie kosztuje!