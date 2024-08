Jak przeprowadzić skuteczny lunch i szkolenie dla swojego zespołu?

Jaki jest fajny sposób na promocję nauki wśród zespołu, który jest angażujący i zwiększa ogólny rozwój pracowników?

Wydarzenie Lunch and Learn!

Sesje Lunch and Learn zachęcają ludzi do rozmowy na nowe tematy, szlifowania umiejętności i otwierają drzwi do naturalnych interakcji i spotkań towarzyskich w zespole. Jest to luźny sposób na połączenie nauki z lunchem, dzięki czemu jest przyjemny i edukacyjny dla pracowników.

Chociaż programy te oferują swobodne i wygodne ustawienia do nauki, utrzymanie zaangażowania pracowników w porze lunchu może być trudne. Aby zachować odsetki, upewnij się, że zawartość pozostaje istotna, sesje są interaktywne i uwzględniasz różne style uczenia się.

W tym artykule zagłębimy się w strategię Lunch and Learn - rozpakowując jej zalety, radząc sobie z wyzwaniami i dając ci informacje na temat organizacji powodzenia programu.

Czym jest Lunch and Learn?

Lunch and Learn (znane również jako wydarzenie Brown Bag) to swobodne i pouczające spotkanie w miejscu pracy, podczas którego pracownicy dobrowolnie spotykają się podczas przerwy na lunch, aby dowiedzieć się czegoś na określony temat. To sprytny sposób na rozwijanie umiejętności zawodowych, przekazywanie wiedzy, udostępnianie informacji i budowanie więzi w zespole - a wszystko to za jednym razem!

Strategia "Lunch and Learn" to połączenie przyjemności płynącej z darmowego lunchu ze współpracownikami z żywym doświadczeniem edukacyjnym. Może to być wydarzenie jednorazowe, comiesięczne lub kwartalne, w zależności od potrzeb zespołu.

Pamiętaj, że program Lunch and Learn nie jest ograniczony do spraw firmowych. To szansa na zagłębienie się w tematy związane z samorozwojem i dobrym samopoczuciem, takie jak zdrowie psychiczne i fizyczne, umiejętności życiowe oraz radzenie sobie ze stresem i niepokojem związanym z pracą.

Mimo że wydarzenia Lunch and Learn zazwyczaj odbywają się osobiście, wiele firm wypróbowało w ostatnich latach sesje zdalne.

Niezależnie od tego, czy odbywa się to osobiście, czy zdalnie, kluczem jest stworzenie przestrzeni, w której pracownicy mogą swobodnie rozmawiać o tym, co jest dla nich ważne. Wolność wyboru i wyrażania opinii (wraz z dobrym jedzeniem) sprzyja niezakłóconemu rozwojowi pracowników i wzmacnia kulturę firmy. Ostatecznie przekłada się to na znaczący wzrost biznesu.

Korzyści z wydarzeń typu lunch and learn

Wydarzenia Lunch and Learn pomagają Tobie i Twoim teams rozwijać się razem . Sprawdźmy korzyści płynące ze świetnej sesji Lunch and Learn:

Tworzenie pozytywnego środowiska uczenia się

Programy Lunch and Learn otwierają tabelę na różnorodne dyskusje, które zwykle nie pojawiają się w rozmowach w miejscu pracy. Potraktuj to jako forum zespołu, na którym wszyscy mogą dzielić się pomysłami, poruszać problemy i wymieniać się wiedzą w swobodnej przestrzeni.

Ta udostępniana przestrzeń pozwala członkom zespołu dyskutować o rzeczach, o których zwykle nie rozmawiają, takich jak zdrowie psychiczne czy finanse.

Rozwój pracowników

Od kwietnia 2021 r. do kwietnia 2022 r, 41% pracowników stwierdziło, że odeszło z pracy, ponieważ nie widziało możliwości rozwoju kariery, według McKinsey. Zastąpienie wyszkolonego pracownika może zwiększyć koszty nawet o 200% jego rocznego wynagrodzenia.

Podczas gdy rozszerzone programy szkoleniowe dostarczają cennych informacji na temat rozwoju pracowników, mogą one również powodować zmęczenie nauką i brak zainteresowania. Z drugiej strony, sesja Lunch and Learn zapewnia idealne warunki do wprowadzenia nowych umiejętności, narzędzi lub oprogramowania przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania zespołu.

Te krótkie i luźne wydarzenia szkoleniowe pomagają zespołowi doskonalić się poprzez korzystanie z innego oprogramowania, rozwijanie kreatywnych pomysłów i stosowanie strategicznych podejść. Ponadto przyczyniają się one do realizacji ogólnych celów rozwoju zawodowego, takich jak zwiększenie osobistej wydajności, zarządzanie Teams i doskonalenie umiejętności przywódczych.

Sesje te dają również ludziom praktyczny sposób na rozwijanie podstawowych cech przywódczych w prezentowaniu pomysłów, wygłaszaniu przemówień i prowadzeniu dyskusji.

Ponadto podczas sesji Lunch and Learn koledzy tworzą przyjazną atmosferę, w której swobodnie rozmawiają, omawiają istotne kwestie i swobodnie udzielają pomocnych sugestii.

Zachęcanie do komunikacji wewnętrznej

Według badań przeprowadzonych przez firmę Gartner, 70% błędów firmy wynika z nieodpowiedniej komunikacji.

Programy Lunch and Learn pozwalają zespołowi poznać się nawzajem poza ich rolami zawodowymi, zachęcając do osobistych połączeń.

Ćwiczenia z zakresu budowania zespołu mogą wydawać się niezręczne, a czasami mogą sprawiać wrażenie, że kierownictwo za bardzo się stara. Wydarzenia typu Lunch and Learn w naturalny sposób łączą budowanie zespołu z nauką pracowników.

Jak zorganizować wydarzenie Lunch and Learn

Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże ci zaplanować wydarzenie Lunch and Learn:

1. Ustawienie celu

Ustaw określony cel dla sesji Lunch and Learn, aby nie dać się zepchnąć na boczny tor podczas jej organizowania lub prowadzenia. Utrzymanie koncentracji jest kluczem.

Jaki jest główny cel Twojej inicjatywy Lunch and Learn?

Na przykład, czy chcesz zapoznać swoich pracowników z nowym modelem biznesowym lub oprogramowaniem? Omów rzeczywiste implikacje na praktycznych przykładach, aby mogli je zastosować.

2. Znajdź odpowiedni temat

Lunch and Learn polega na dobrowolnym uczestnictwie. Twój temat musi być więc wystarczająco odsetki, aby przyciągnąć ludzi.

Zamiast więc wybierać prosty temat, taki jak "Nowa aktualizacja oprogramowania", spróbuj podkreślić, co jest w nim dla uczestników. Wypróbuj ten temat: "Jak nowa aktualizacja oprogramowania oszczędza X godzin tygodniowo." Twoi pracownicy będą tym zainteresowani!

Zarządzaj dokumentami i współpracuj nad nimi dzięki ClickUp Docs

Możesz użyć aplikacji do udostępniania dokumentów, takiej jak ClickUp Dokumenty aby umożliwić członkom zespołu zgłaszanie pomysłów dotyczących tematów, które masz na myśli.

A jeśli nadal nie masz pewności co do tematu, zawsze możesz poprosić o opinię uczestników. Cenne informacje zwrotne na temat ich preferencji mogą być solidną podstawą do planowania przyszłych sesji.

3. Uczyń swoje wydarzenie przyjaznym dla osób zdalnych

Od 2023 r. około 12,7% pełnoetatowych pracowników angażuje się w pracę zdalną a 28,2% przyjęło hybrydowy model pracy. Warto więc uwzględnić pracowników zdalnych w wydarzeniach typu Lunch and Learn.

Korzystaj z wirtualnych platform wydarzeń i narzędzia do wideokonferencji dla sesji Lunch and Learn. W ten sposób pracownicy mogą łatwo dołączyć do transmisji na żywo, gdziekolwiek się znajdują.

Pamiętaj o udostępnianiu kalendarza i innych szczegóły spotkania online z każdym potencjalnym uczestnikiem. Najprostszym sposobem do zrobienia tego jest użycie systemu zarządzania projektami z opcjami udostępniania wiedzy, takimi jak ClickUp.

Użyj Tablice ClickUp do dyskusji przed wydarzeniem i udostępniania pomysłów w czasie rzeczywistym podczas wydarzenia. Widok kalendarza w ClickUp pomaga udostępniać i komunikować swój harmonogram, eliminując ryzyko błędnej komunikacji.

4. Wybierz inspirującą przestrzeń

Zazwyczaj sesje Lunch and Learn organizuje się w biurze dla wygody wszystkich. Wyzwanie polega na tym, że pokoje nie zawsze są dostępne, a nawet jeśli są, mogą nie oferować idealnego środowiska do nauki.

Wybierz cichą salę konferencyjną bez telefonów, ruchu ulicznego i rozmów z zewnątrz. W ten sposób uczestnicy nie będą przeszkadzać, a Ty nie będziesz przeszkadzać innym pracownikom lub działom. Rozważ zarezerwowanie miejsca w pobliskiej kawiarni lub restauracji, która inspiruje do burzy mózgów, dyskusji i nauki.

5. Zapewnij świetny lunch

Upewnij się, że jedzenie jest smaczne i atrakcyjne. Zatrudnij dobrą firmę cateringową lub, jeśli Twoi pracownicy są świetni, poproś ich o przygotowanie czegoś specjalnego.

Weź pod uwagę maksymalną liczbę uczestników i złóż odpowiednie zamówienie. Możesz wygenerować kupony na lunch dla zdalnych uczestników i udostępniać je za pośrednictwem narzędzie do współpracy, takie jak ClickUp Chat .

Użyj ClickUp Chat, aby uprościć komunikację ze swoim zespołem

Upewnij się, że Twoi goście wychodzą zadowoleni i nie mogą się doczekać powrotu, utrzymując energię i wysoką frekwencję.

6. Użyj facylitatora

Do powodzenia Lunch and Learn potrzebny jest zdolny lider. Nie obciążaj uczestników odpowiedzialnością za prowadzenie wydarzenia.

Zamiast tego rozważ zatrudnienie eksperta, który przejmie dowodzenie i poprowadzi dyskusje.

Doświadczony prowadzący zapewnia płynny przepływ dyskusji i wnosi cenne spostrzeżenia, wiedzę i świeże spojrzenie. Ich wiedza może przyciągnąć uwagę publiczności, sprawiając, że doświadczenie edukacyjne będzie wciągające i pouczające.

Dodatkowo, posiadanie zewnętrznego eksperta pozwala uczestnikom skupić się na nauce, zamiast zajmować się kłopotami związanymi z organizacją i prowadzeniem sesji. Ta zmiana umożliwia uczestnikom przyłączenie się, zadawanie pytań i wyjście z cennymi spostrzeżeniami, co ostatecznie sprawia, że wydarzenie Lunch and Learn kończy się sukcesem.

7. Szanuj czas innych

Nadaj priorytet efektywnemu zarządzaniu czasem, zapewniając, że sesje Lunch and Learn trwają maksymalnie godzinę. Miej na uwadze czas pracy swoich kolegów i koleżanek i podejmij wspólny wysiłek, aby zakończyć sesję w ramach wyznaczonej przerwy na lunch.

W przypadku, gdy sesja się przedłuży, należy jasno zakomunikować, że uczestnicy nie muszą pilnie wracać do pracy. Celem jest zapewnienie, że uczestnicy wyjdą zainspirowani, a nie pod presją, aby zrekompensować przekroczenie czasu.

8. Zostaw miejsce na dyskusję

Nawet jeśli przerwa na lunch ma określony czas trwania, dostawca powinien zapewnić swojemu zespołowi wystarczająco dużo czasu i sprzyjające środowisko do otwartych dyskusji po jej zakończeniu.

Postaraj się zakończyć swój segment w ciągu 40 minut, aby zostawić pracownikom co najmniej 20 minut na omówienie sesji i zacieśnienie więzi.

Jeśli dyskusje przekroczą zaplanowany czas, pośpiech nie jest konieczny. Zarezerwuj salę konferencyjną na dodatkową godzinę lub kontynuuj połączenie wideo, dopóki wszyscy nie skończą.

Daj uczestnikom czas na przyswojenie i przetworzenie informacji. Zwiększa to szanse, że zapamiętają i zastosują wiedzę, dzięki czemu będą bardziej skłonni do udziału w przyszłych sesjach, aby uzyskać realne korzyści.

Zachęcaj do pracy zespołowej, zapewniając swojemu zespołowi dostęp do Wykrywanie współpracy ClickUp platforma. To przestrzeń, w której mogą swobodnie dzielić się pomysłami, wyrażać obawy i uczyć się od siebie nawzajem.

Zaplanuj wiele projektów, zarządzaj zależnościami i ustalaj priorytety zadań dzięki funkcjom współpracy ClickUp

9. Mile widziane opinie

Pod koniec każdej sesji poproś o informację zwrotną - jest to kluczowe dla poprawy i pokazania pracownikom, że ich opinie mają znaczenie, a kluczowy cel inicjatywy Lunch and Learn.

Komunikuj swoją otwartość na otwarte i szczere opinie oraz zapewnij pracownikom proste sposoby dzielenia się swoimi przemyśleniami.

Stwórz formularz swoich marzeń i usprawnij proces przyjmowania zgłoszeń dzięki dostosowywanej funkcji Formularza ClickUp

Stwórz przyjazny dla użytkownika formularz online, w którym członkowie zespołu będą mogli wyrazić swoje opinie na temat Twojego programu. Użyj widoku formularza ClickUp aby umożliwić kolegom proponowanie pomysłów i inicjatyw na przyszłe wydarzenia lub wyrażenie odsetków w większym zaangażowaniu.

Rola lunchu i nauki w utrzymaniu pracowników

Każdego miesiąca w samych Stanach Zjednoczonych, od 3 do 4,5 miliona pracowników zrezygnować.

W ciągu sześciu miesięcy jedna trzecia nowych pracowników rezygnuje z pracy. Odpływ talentów jest poważnym problemem dla wielu Business, ponieważ, spójrzmy prawdzie w oczy, każdy chce więcej. To naturalne, że pracownicy szukają wyższego wynagrodzenia za swoją ciężką pracę.

Według raportu PwC z 2021 r, 77% pracowników wyraża chęć zdobycia nowych umiejętności lub przekwalifikowania się. Jednak tylko jeden na trzech uważa, że ich obecny pracodawca zapewnia możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Laura Baldwin, prezes O'Reilly Media, zwraca uwagę na coś ważnego: 70% pracowników rozważyłoby zmianę firmy, gdyby wiedzieli, że nowa inwestuje więcej w rozwój swoich pracowników. 94% pracowników pozostanie w firmie, jeśli ich obecny pracodawca zainwestuje w ich długoterminową naukę.

Tak więc, jeśli prowadzisz mały lub średni biznes, w jaki sposób możesz zapewnić, że Twoje największe talenty nie zostaną przejęte przez większe firmy?

Odpowiedź staje się więc dość prosta.

Zapewnij swoim pracownikom otwarte i angażujące możliwości uczenia się, aby napędzać ich rozwój osobisty, jednocześnie pozostając w firmie dłużej. Lunch and Learn to jeden z najlepszych sposobów, aby to osiągnąć.

Lunch and Learn jako narzędzie szkoleniowe i rozwojowe

Podczas gdy formalne nauczanie podstawowych przedmiotów jest kluczowe, program Lunch and Learn jest przydatnym narzędziem szkoleniowym i rozwój. Chociaż program Lunch and Learn może nie być kluczowy, przyczynia się do rozwoju zawodowego pracowników i ogólnego rozwoju biznesu.

Formalny i sztywny kurs szkoleniowy nie jest dostosowany do wszystkich perspektyw.

Oto kilka swobodnych tematów idealnych na sesje Lunch and Learn:

Zdrowie i dobre samopoczucie pracowników

Rozwój umiejętności życiowych

Umiejętności miękkie

Rozwój umiejętności przywódczych

Szkolenie w zakresie integracji, różnorodności i inteligencji emocjonalnej

Nowe modele biznesowe

Inicjatywy szkoleń przekrojowych między różnymi teamami i działami

Zapoznanie się z nowymi wydajnościami

Kursy zarządzania czasem

Opcjonalne kursy kodowania i inne kursy techniczne

Kursy samopomocy

Planowanie postępów w karierze zawodowej

Nieformalne podejście w takich sytuacjach daje przewagę nad zwykłą formalną komunikacją. Tematy, które proponujemy, mają kilka cech wspólnych: wywołują dyskusję, zachęcają do zaangażowania i są osobiste, odnosząc się w sposób unikalny do każdej osoby.

Nawet podczas nieformalnych sesji, stworzenie dobrze przemyślanego planu i udostępnianie go członkom zespołu jest niezbędne. Użycie szablony planów treningowych do tworzenia planów opartych na osi czasu w celu kierowania wydarzeniem. Pozwalają one zaoszczędzić niezliczone godziny dzięki ich gotowemu charakterowi.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Training-Framework-Template.jpg Szablon Training Framework firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci uchwycić pomysły, zarządzać zmianami w projekcie i śledzić postępy.

https://app.clickup.com/signup?template=t-211237379&\_gl=1\*1emjyz2\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Pobierz szablon /%cta/

Wyzwania związane z organizacją lunchu i nauki oraz ich pokonywanie

Wydarzenia Lunch and Learn uszczęśliwiają pracowników. Ale jeśli je organizujesz, ważne jest, abyś był świadomy wyzwań, które się z tym wiążą. Porozmawiajmy o kilku z nich:

1. Harmonogram i ograniczenia czasowe

Przerwa na lunch to czas, w którym pracownicy mogą odetchnąć. Sesja musi oferować wartość, aby chcieli spędzić z Tobą ten czas. Łatwiej to jednak powiedzieć niż zrobić.

Nie chcesz, aby cała godzina lunchu została wykorzystana; celem jest umożliwienie pracownikom powrotu do pracy bez poczucia pośpiechu.

Błyskawiczna zmiana harmonogramu spotkań dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" w widoku kalendarza ClickUp

Jeśli organizujesz sesję z udziałem różnych działów, musisz komunikować się i uzyskać potwierdzenie od wielu Teams. To kłopotliwe, bez względu na to, jak duża jest Twoja organizacja.

Zwiększ frekwencję, proaktywnie planując te sesje poprzez Widok kalendarza ClickUp . Funkcja przypomnień sprawi, że członkowie Twojego zespołu będą wiedzieć, kiedy jest wydarzenie i nigdy nie przegapią sesji.

Zarządzaj swoimi zadaniami w ClickUp dzięki bezproblemowemu sortowaniu zadań według statusu, priorytetu, osoby przypisanej i nie tylko

2. Teams zdalne i hybrydowe

Część "lunchowa" programu Lunch and Learn nie do końca sprawdza się w przypadku pracowników zdalnych. Nie ma więc wielu powodów, by przyciągać tłumy. Pamiętaj jednak, że celem nie są tylko liczby; chodzi o stymulowanie rozwoju osobistego i zawodowego.

Aby tak się stało, upewnij się, że każda sesja jest otwarta dla wszystkich członków zespołu, nawet jeśli nie mogą być tam osobiście. Niektórzy mogą być chętni, ale mogą nie dotrzeć z powodu ograniczeń czasowych.

Nie wystarczy umieścić dyskusji online. Nagrywaj sesje za pomocą narzędzia takiego jak ClickUp Clip i udostępnianie ich wszystkim pracownikom do wykorzystania w przyszłości. W ten sposób wszyscy będą na bieżąco.

Wybierz, aby nagrać cały ekran, okno aplikacji lub zakładkę przeglądarki za pomocą aplikacji Clip od ClickUp i udostępniać je zespołowi w ramach zadania

Zadbaj o wysoką jakość dyskusji, aby uczestnicy chcieli dołączyć do następnej. Na dokładkę wrzuć kilka kuszących ujęć pysznych, zdrowych przekąsek!

3. Limit lub nieciekawe tematy

Stworzenie kuszącego tematu od podstaw jest wyzwaniem, zwłaszcza takiego, który zachęci uczestników do przyłączenia się i aktywnego zaangażowania.

Jeśli nie jesteś w stanie wystarczająco wytężyć umysłu, aby opracować coś naprawdę inspirującego, możesz zwrócić się do mózgu przyszłości... generatywna sztuczna inteligencja .

Zwiększ wydajność poprzez automatyczne generowanie podsumowań spotkań, wątków komentarzy, i statusy projektów dzięki ClickUp Brain ClickUp's Brain wkroczy tutaj i pomoże Ci wygenerować pomysły na Lunch and Learn oraz zakończony w czasie zarys całej sesji.

Połącz te sugestie tematyczne z szybką ankietą pracowniczą za pomocą widoku formularza ClickUp, aby uzyskać bardziej ludzki charakter. Dowiedz się, w jakie tematy Twoi pracownicy naprawdę chcą się zagłębić.

Lunch and Learn z ClickUp

Sesje Lunch and Learn to nie tylko jedzenie - to także inteligentny sposób na rozwijać swój zespół , poprawić komunikację i zatrzymać największe talenty. Zysk? Twój Business stale się rozwija, ułatwiając skalowanie.

Korzystaj z widoku Kalendarza i przypomnień ClickUp, aby proaktywnie planować sesje, zapewniając optymalną frekwencję bez naruszania przerw na lunch. W przypadku zespołów zdalnych lub hybrydowych, udostępniaj sesje za pośrednictwem platform online i nagrywaj dyskusje za pomocą ClickUp Clip, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

Najczęściej zadawane pytania

1. Do zrobienia prezentacji na lunch i nauki?

Aby zorganizować udaną prezentację Lunch and Learn, należy wyznaczyć jasne cele, wybrać atrakcyjne tematy, które rezonują z pracownikami, zapewnić zdalną dostępność i inspirującą przestrzeń.

Wykorzystaj ClickUp do efektywnego planowania, zbierania opinii i generowania tematów. Spraw, aby Twoje dyskusje były angażujące i zapewnij doskonały lunch!

2. Do zrobienia wirtualnego Lunch and Learn?

Wybierz przyjazną dla użytkownika platformę online, taką jak Zoom lub Microsoft Teams, aby zorganizować wirtualny Lunch and Learn, na który uczestnicy mogą przynieść własny lunch. Zaplanuj sesję tak, aby pokrywała się z przerwą na lunch, zachowując zwięzłość i szanując czas uczestników.

Wybierz odpowiedni i angażujący temat, upewniając się, że odpowiada on odsetkom i potrzebom twojego zespołu. Aby utrzymać interaktywne środowisko, zachęcaj do aktywnego uczestnictwa poprzez ankiety, sesje pytań i odpowiedzi lub dyskusje w przerwach.

Udostępniaj szczegóły za pośrednictwem systemów zarządzania projektami, takich jak ClickUp, zapewniając dostępność dla zdalnych zespołów. Nagrywaj sesje do wykorzystania w przyszłości, zachowując integracyjnego i opartego na współpracy ducha typowych wydarzeń Lunch and Learn, jednocześnie dostosowując się do wirtualnego ustawienia.

3. Jaki jest inny sposób na określenie Lunch and Learn?

Innym sposobem na określenie "Lunch and Learn" może być "Brown Bag Session" lub "Lunchtime Workshop" Terminy te są często używane zamiennie do opisania sesji, podczas których pracownicy zbierają się podczas lunchu, aby uczyć się i dyskutować na różne tematy.