Jak dotrzeć do rekruterów na LinkedIn (+przykłady)

Przy niezliczonych aplikacjach konkurujących o te same role, wyróżnienie się na zatłoczonym rynku pracy jest trudne. Dlatego wiedza o tym, jak wywrzeć trwałe wrażenie na rekruterach, nie jest tylko miłą umiejętnością - jest niezbędna.

LinkedIn to miejsce, w którym profesjonaliści szukają możliwości rozwoju kariery. Jego rozległa sieć pozwala na połączenie z decydentami, zaprezentowanie swoich umiejętności i ubieganie się o role, które nie są publicznie wymienione.

W rzeczywistości co minutę składanych jest ponad 9000 aplikacji. Jak więc skontaktować się z rekruterem na LinkedIn i zrobić wrażenie, które pozostanie?

Dowiedzmy się.

Zrozumienie roli rekruterów na LinkedIn

Rekruterzy na LinkedIn mogą pracować dla firmy, agencji rekrutacyjnej lub jako niezależni headhunterzy. Korzystają z LinkedIn, aby znaleźć kandydatów, których umiejętności i doświadczenie są zgodne z ogłoszeniem o pracę, często identyfikując talenty poza tradycyjnymi tablicami ogłoszeń.

Ich rola polega przede wszystkim na przeszukiwaniu bazy użytkowników LinkedIn przy użyciu tytułów, umiejętności i wykształcenia. Przykładowo, rekruter poszukujący "starszego analityka danych" może skupić się na umiejętnościach takich jak SQL czy wizualizacja danych.

Oto dlaczego LinkedIn jest skutecznym narzędziem dla rekruterów:

LinkedIn podkreśla umiejętności, doświadczenie, rekomendacje i rekomendacje kandydatów

Aktualizacje w czasie rzeczywistym powiadamiają rekruterów o

href zmianach w karierze

lub nowych umiejętnościach, umożliwiając dotarcie do kandydatów na czas

Platforma integruje się z wieloma systemami śledzenia kandydatów, umożliwiając łatwy import informacji o ofertach pracy i kandydatach

🔍 **Do zrobienia?

Siedem osób jest zatrudnianych co minutę na LinkedIn. To pokazuje, jak skuteczna jest ta platforma zarówno dla rekruterów, jak i osób poszukujących pracy.

Przygotowanie do wysłania wiadomości do rekrutera

Przed kliknięciem "Połącz" lub wysłaniem wiadomości

wiadomość do menedżerów ds. rekrutacji

podejmij następujące kroki, aby Twój profil się wyróżniał:

1. Zoptymalizuj swój profil na LinkedIn przed rozpoczęciem rekrutacji

Twój profil na LinkedIn to coś więcej niż tylko internetowe CV - to pierwsze wrażenie, jakie robisz, kontaktując się z rekruterami.

Z licznymi sekcjami do wypełnienia, może być trudno wiedzieć, na czym się skupić. Oto najważniejsze elementy, którym należy nadać priorytet przed skontaktowaniem się z rekruterami:

Nagłówek: Stwórz jasny, profesjonalny nagłówek składający się z nie więcej niż dziesięciu słów, który odzwierciedla twoją obecną pozycję i najcenniejsze umiejętności

Stwórz jasny, profesjonalny nagłówek składający się z nie więcej niż dziesięciu słów, który odzwierciedla twoją obecną pozycję i najcenniejsze umiejętności Zdjęcie profilowe: Użyj wysokiej jakości, profesjonalnego zdjęcia, które będzie zgodne z twoją marką osobistą

Użyj wysokiej jakości, profesjonalnego zdjęcia, które będzie zgodne z twoją marką osobistą Informacje o sobie: Stwórz fascynującą historię kariery w 2600 znakach, prezentując swoje umiejętności, doświadczenie i unikalne cechy

Stwórz fascynującą historię kariery w 2600 znakach, prezentując swoje umiejętności, doświadczenie i unikalne cechy Wykształcenie i certyfikaty: Uwzględnij swoje wykształcenie i odpowiednie certyfikaty, aby zademonstrować swoje kwalifikacje

Uwzględnij swoje wykształcenie i odpowiednie certyfikaty, aby zademonstrować swoje kwalifikacje Doświadczenie: Aktualizuj swoje doświadczenie zawodowe, jasno opisując swoje obowiązki i osiągnięcia. Bądź przejrzysty w kwestii wszelkich luk w karierze

Aktualizuj swoje doświadczenie zawodowe, jasno opisując swoje obowiązki i osiągnięcia. Bądź przejrzysty w kwestii wszelkich luk w karierze Umiejętności i adnotacje: Zwróć się do współpracowników i przełożonych o adnotacje, aby zbudować wiarygodność

Zwróć się do współpracowników i przełożonych o adnotacje, aby zbudować wiarygodność Funkcje: Podkreślaj kluczowe projekty, artykuły lub osiągnięcia, które pokazują twoje umiejętności i wkład

Podkreślaj kluczowe projekty, artykuły lub osiągnięcia, które pokazują twoje umiejętności i wkład Słowa kluczowe: Uwzględnij branżowe słowa kluczowe w nagłówku, podsumowaniu i opisie stanowiska, aby zwiększyć swoją widoczność w wyszukiwarkach rekruterów

2. Zapoznaj się z rekruterem i jego firmą

Następnie sprawdź profil LinkedIn rekrutera i jego stronę firmową, aby dowiedzieć się więcej o procesie rekrutacji, specjalistycznych rolach i kulturze firmy. Pomoże ci to stworzyć spersonalizowaną wiadomość na LinkedIn, która będzie rezonować.

Jak prawidłowo przeprowadzić research:

Zastosuj filtry takie jak "Wielkość firmy", "Poziom doświadczenia" i "Lokalizacja", aby znaleźć rekruterów w swojej branży i regionie

Zidentyfikuj kluczowe umiejętności i kwalifikacje z opisów stanowisk, aby podkreślić je w swojej wiadomości

Obserwuj, w jaki sposób menedżer ds. rekrutacji wchodzi w interakcje ze swoimi połączeniami, aby odpowiednio dostosować swój ton

Sprawdź media społecznościowe firmy, aby uzyskać wgląd w jej strategie rekrutacyjne i kulturę

3. Personalizacja żądania połączenia

Prosta prośba o połączenie nie wystarczy - zawsze dołączaj krótką, ale skuteczną notatkę, aby uczynić swoją prośbę bardziej spersonalizowaną. Krótko wyjaśnij, jak znalazłeś ich profil i dlaczego chciałbyś się połączyć.

Generyczna Notatka Spersonalizowana Wiadomość Cześć, chciałbym nawiązać połączenie. Cześć [Imię i nazwisko rekrutera], natknąłem się na Twój profil podczas wyszukiwania [Nazwa firmy] i byłem pod wrażeniem Twojej pracy w [konkretny obszar]. Chętnie nawiążę połączenie i dowiem się więcej o potencjalnych możliwościach w Państwa organizacji.

Tworzenie idealnej wiadomości dla rekrutera

Po przygotowaniu profilu i uzyskaniu informacji od rekrutera, nadszedł czas na napisanie wiadomości, która będzie się wyróżniać i zachęci do rozmowy.

1. Kluczowe elementy, które należy uwzględnić w wiadomości

Spraw, by Twoja wiadomość była jasna i klarowna, określając kim jesteś i czego szukasz.

Wprowadzenie: Zacznij od krótkiego wprowadzenia, które zawiera twoje imię i nazwisko, aktualną pozycję i krótki opis twojego doświadczenia zawodowego. Pomoże to rekruterowi zrozumieć, kim jesteś w skrócie

Zacznij od krótkiego wprowadzenia, które zawiera twoje imię i nazwisko, aktualną pozycję i krótki opis twojego doświadczenia zawodowego. Pomoże to rekruterowi zrozumieć, kim jesteś w skrócie Powód kontaktu: Wyczyszczone cele - czy jesteś odsetki od otwartej pozycji, szukasz porady lub chcesz nawiązać kontakty

Wyczyszczone cele - czy jesteś odsetki od otwartej pozycji, szukasz porady lub chcesz nawiązać kontakty Wartość, jaką wnosisz: Wzmianka o twoich umiejętnościach, konkretnych osiągnięciach i doświadczeniach, które odpowiadają potrzebom rekrutera

Wzmianka o twoich umiejętnościach, konkretnych osiągnięciach i doświadczeniach, które odpowiadają potrzebom rekrutera Wezwanie do działania: Zakończ CTA - zapytaj, czy są otwarci na omówienie możliwości lub czy mogą dostarczyć informacji na temat ról, które mogą pasować do twojego profilu

2. Utrzymanie profesjonalnego tonu wypowiedzi

Podczas gdy personalizacja może wyróżnić Twoją wiadomość, utrzymanie profesjonalnego tonu jest równie ważne dla skutecznej komunikacji. Oto jak to zrobić:

Unikaj swobodnego języka: Używaj formalnego języka i utrzymuj ton pełen szacunku

Używaj formalnego języka i utrzymuj ton pełen szacunku Bądź zwięzły: Twoja wiadomość powinna być krótka i bezpośrednia - celuj w 2-3 krótkie akapity, które skupiają się na najważniejszych informacjach

Twoja wiadomość powinna być krótka i bezpośrednia - celuj w 2-3 krótkie akapity, które skupiają się na najważniejszych informacjach Grzeczność jest niezbędna: Uznaj ich napięty harmonogram i grzecznie poproś o ich czas, zanim wyrazisz swoją prośbę

Uznaj ich napięty harmonogram i grzecznie poproś o ich czas, zanim wyrazisz swoją prośbę Weryfikacja przed wysłaniem: Podwójne sprawdzenie wiadomości pod kątem błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych

3. Pytania, które należy zadać i których należy unikać

Zadawanie przemyślanych pytań może wzbogacić rozmowę z rekruterami. Równie ważne jest jednak unikanie pytań, które mogą pozostawić negatywne wrażenie.

Pytania Notatki Czy są jakieś role, które odpowiadają moim umiejętnościom i doświadczeniu? To pokazuje inicjatywę i pomaga rekruterowi połączyć Cię z odpowiednimi możliwościami ✅ Czy może Pan/Pani opowiedzieć więcej o procesie rekrutacji lub kulturze organizacyjnej firmy? Pokazuje to prawdziwe odsetki w firmie i daje cenny wgląd w to, czego można się spodziewać Czym zajmuje się Twoja firma? To sprawia, że wydajesz się nieprzygotowany ❗Czy może mi pan załatwić pracę? Jest to zbyt bezpośrednie i może sprawić, że zabrzmisz jak osoba uprawniona. Zamiast tego, skup się na budowaniu organicznych relacji i omawianiu potencjalnych ról w naturalny sposób

Pytania zadawane rekruterom na LinkedIn

Przykłady skutecznych wiadomości na LinkedIn

Przyjrzyjmy się kilku przykładom wiadomości na LinkedIn, które pokażą ci, jak dotrzeć do rekrutera na LinkedIn:

Przykład 1: Cold outreach dla otwartej pozycji

cześć [Imię i nazwisko rekrutera],_

natknąłem się na Twój profil, szukając możliwości pracy w [nazwa firmy]. Z [X lat doświadczenia] w [Pana/Pani polu lub konkretnej umiejętności], uważam, że mógłbym świetnie pasować do [konkretnej roli lub działu]. Chętnie nawiążę połączenie i zbadam wszelkie możliwości, które pasują do mojego doświadczenia

dziękuję za poświęcony czas i czekam na połączenie! imię i nazwisko

Dlaczego to działa: Ta wiadomość jest bezpośrednia, podkreśla odpowiednie doświadczenie i wyraża szczere odsetki w konkretnej roli - pokazując rekruterowi obopólne korzyści z połączenia.

Przykład 2: Prośba o informacje na temat procesu rekrutacji

cześć [imię i nazwisko rekrutera], _

Mam nadzieję, że wszystko w porządku! Niedawno natknąłem się na rolę [tytuł stanowiska] w [nazwa firmy] i jestem podekscytowany tą możliwością. Czy mógłbyś udostępniać jakieś informacje na temat procesu rekrutacji lub cech, których poszukuje zespół?

dziękuję bardzo za poświęcony czas! imię i nazwisko

Dlaczego to działa: Ta wiadomość pokazuje inicjatywę i prawdziwe odsetki w roli, jednocześnie zapraszając rekrutera do dostarczenia cennych informacji. Jest uprzejma i pokazuje szacunek dla czasu rekrutera.

Przykład 3: Tworzenie sieci kontaktów dla przyszłych możliwości

cześć [imię i nazwisko rekrutera],_

widzę, że specjalizujesz się w rekrutacji dla [branża/pole]. Mając doświadczenie w [Twoja specjalizacja], aktywnie poszukuję nowych możliwości. Chętnie nawiążę połączenie, abyśmy mogli być na swoich radarach w kontekście przyszłych ról

dziękuję i życzę miłego dnia! twoje imię i nazwisko

Dlaczego to działa: Ta wiadomość pozycjonuje cię jako proaktywnego kandydata, który ceni networking bez wywierania natychmiastowej presji na rekruterze. Dzięki temu drzwi do przyszłych możliwości pozostają otwarte.

4 skuteczne strategie follow-up

Nawiązanie kontaktu z rekruterem może przypominać chodzenie po linie - nie chcesz być nachalny, ale nie chcesz też zniknąć z ich radaru. Dobrze zaplanowane i przemyślane działania następcze mogą stanowić różnicę między rozmową kwalifikacyjną a zapomnieniem w stosie e-maili.

Oto dlaczego:

Przywraca Twój e-mail na szczyt ich skrzynki odbiorczej

Pokazuje twoje odsetki w ich Businessie

Zobaczmy, jak to zrobić:

1. Kiedy i jak kontynuować po pierwszej wiadomości

Rekruterzy często obsługują wielu kandydatów, a Twój e-mail mógł zostać po prostu przeoczony. Krótki follow-up może pomóc zwrócić ich uwagę na Twoją wiadomość.

Oto jak to zrobić:

Odczekaj od jednego do dwóch dni przed podjęciem dalszych działań. Jeśli to konieczne, wyślij drugą wiadomość po 7-10 dniach, ale unikaj nadmiaru e-maili

Wiadomości follow-up powinny być zwięzłe i pełne szacunku

Wzmianki na temat początkowej wiadomości, aby przypomnieć o sobie rekruterowi

Powtórz swój entuzjazm dla danej możliwości

Zakończ konkretnym wezwaniem do działania, takim jak zaplanowanie rozmowy telefonicznej

Przykład: Cześć [rekruterze], chciałem tylko nawiązać do mojego poprzedniego e-maila w sprawie [pozycji]. Nadal jestem bardzo odsetki i chciałbym się z tobą połączyć, gdy masz chwilę. Dziękuję za poświęcony czas!

2. Obsługa braku odpowiedzi lub utraconych możliwości

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi po kilku kontaktach, nie bierz tego do siebie. Rekruterzy są zajęci i może to nie być odpowiedni moment. To samo dotyczy sytuacji, w której nie dostaniesz roli - podziękuj im za poświęcony czas i poproś o połączenie w sprawie przyszłych możliwości.

Przykład: _Zupełnie rozumiem i doceniam aktualizację. Chętnie pozostanę w kontakcie w sprawie przyszłych ofert pracy, które mogą być odpowiednie

3. Oferowanie wartości i pozostawanie w kontakcie

Utrzymywanie połączenia może być korzystne, nawet jeśli nie ma natychmiastowej roli. Udostępnianie wiadomości branżowych, istotnych artykułów lub aktualizacji swoich osiągnięć pozwala zachować widoczność bez bycia zdesperowanym.

Przykład: Witaj Rekruterze, znalazłem ten artykuł na [topic] i pomyślałem, że będzie dla Ciebie odsetki. Szczególnie podoba mi się podejście autora do tego tematu. Chciałbym poznać Twoje zdanie na ten temat

4. Przygotowanie do wywiadu

Po zapewnieniu sobie rozmowy kwalifikacyjnej, zmień strategię dalszych działań na przygotowanie. Potwierdź datę, godzinę i format rozmowy kwalifikacyjnej, aby uniknąć nieporozumień. Zapytaj również, czy jest coś konkretnego, na co powinieneś się przygotować, np. test techniczny lub prezentacja, aby stawić czoła wyzwaniom typowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej pewnie.

cześć [imię i nazwisko rekrutera], _

dziękuję za umówienie mnie na rozmowę kwalifikacyjną na pozycję [Tytuł stanowiska]. Czy mógłbyś potwierdzić datę, godzinę i format spotkania? Daj mi znać, jeśli jest coś konkretnego, na co powinienem się przygotować_.

z niecierpliwością czekam na naszą rozmowę

pozdrawiam

[Twoje imię]

3 wskazówki, jak zmiażdżyć kampanię zasięgową na LinkedIn

Oto skuteczne strategie, które pomogą ci zbudować znaczące połączenia z rekruterami.

1. Publikuj popularne tematy i kluczowe spostrzeżenia

Regularnie udostępniaj trendy branżowe lub osobiste doświadczenia w popularnych tematach, aby zbudować wiarygodność i przyciągnąć rekruterów, którzy cenią sobie przywództwo. Używaj odpowiednich hashtagów, aby zwiększyć swój zasięg i zaangażować odpowiednich odbiorców.

2. Angażuj się w treści publikowane przez rekruterów

Publikuj sensowne odpowiedzi na posty rekruterów, aby zademonstrować swoją wiedzę i entuzjazm. Unikaj używania emotikonów lub krótkich odpowiedzi. Jeśli ktoś odpowie, kontynuuj rozmowę, aby wspierać połączenia.

3. Unikaj typowych błędów

Niezapoznanie się z rekruterem: Brak potwierdzenia godnych uwagi osiągnięć lub wartości rekrutera sygnalizuje brak szczerego zainteresowania

Brak potwierdzenia godnych uwagi osiągnięć lub wartości rekrutera sygnalizuje brak szczerego zainteresowania Wysyłanie ogólnych wiadomości: Ogólny szablon nie przyciąga uwagi rekruterów, którzy codziennie otrzymują niezliczone wiadomości

Ogólny szablon nie przyciąga uwagi rekruterów, którzy codziennie otrzymują niezliczone wiadomości bycie natarczywym lub agresywnym: formułowanie wiadomości jako żądania pracy może sprawić, że zostaniesz odebrany jako osoba uprawniona lub zdesperowana, co zniechęci rekruterów do nawiązania z tobą kontaktu

Historia od eksperta: Przykład powodzenia w kontaktach zewnętrznych

Sprawdźmy, dlaczego ta wiadomość na LinkedIn autorstwa David C. Baker jest powodzenie.

Przykład powodzenia wiadomości kontaktowej na LinkedIn

Personalizacja : Wiadomość rozpoczyna się od wzmianki o konkretnych szczegółach, dzięki czemu istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyciągnie uwagę rekrutera

: Wiadomość rozpoczyna się od wzmianki o konkretnych szczegółach, dzięki czemu istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyciągnie uwagę rekrutera Swobodny ton : Zwroty takie jak "Feel Free to say no or ignore this-I won't follow up" zmniejszają presję, sprawiając, że odbiorca czuje się komfortowo

: Zwroty takie jak "Feel Free to say no or ignore this-I won't follow up" zmniejszają presję, sprawiając, że odbiorca czuje się komfortowo Propozycja wartości : Wiadomość podkreśla doświadczenie nadawcy z aplikacją odbiorcy i oferuje cenne spostrzeżenia na temat ulepszeń strategii UX. Odnosi się to do bolączek odbiorcy, nie brzmiąc sprzedajnie

: Wiadomość podkreśla doświadczenie nadawcy z aplikacją odbiorcy i oferuje cenne spostrzeżenia na temat ulepszeń strategii UX. Odnosi się to do bolączek odbiorcy, nie brzmiąc sprzedajnie Wyczyszczone CTA : Wiadomość zawiera wyraźne zaproszenie do dalszej dyskusji na temat strategii UX za pośrednictwem e-maila

: Wiadomość zawiera wyraźne zaproszenie do dalszej dyskusji na temat strategii UX za pośrednictwem e-maila Grzeczność : Kończy się szczerym uznaniem dla narzędzia odbiorcy i pełną nadziei notatką dotyczącą przyszłego połączenia

: Kończy się szczerym uznaniem dla narzędzia odbiorcy i pełną nadziei notatką dotyczącą przyszłego połączenia Brak presji na dalsze działania: Stwierdzenie, że nadawca nie podejmie dalszych działań, szanuje czas odbiorcy, sprawiając, że kontakt jest bardziej szczery

Wykorzystanie narzędzi i funkcji LinkedIn

LinkedIn oferuje kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji, które pomogą ci dotrzeć do rekruterów. Oto jak najlepiej je wykorzystać:

1. LinkedIn Premium

LinkedIn Premium to płatna funkcja, która pozwala dotrzeć bezpośrednio do rekruterów bez konieczności posiadania wzajemnego połączenia. Kluczowe funkcje obejmują:

InMail: Wysyłanie wiadomości do rekruterów spoza swojej sieci. Otrzymujesz określoną liczbę kredytów InMail każdego miesiąca - 5 w przypadku Premium Career i 15 w przypadku Premium Business

Wysyłanie wiadomości do rekruterów spoza swojej sieci. Otrzymujesz określoną liczbę kredytów InMail każdego miesiąca - 5 w przypadku Premium Career i 15 w przypadku Premium Business Funkcja "Kto oglądał twój profil": Zobacz, kto oglądał twój profil w ciągu ostatnich 365 dni. Jeśli rekruter go sprawdził, wykorzystaj to jako początek rozmowy, wyrażając swoje odsetki w ich firmie lub otwartych rolach

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj Narzędzia do pisania AI do tworzenia dopracowanych, przyciągających uwagę wiadomości InMail, które się wyróżniają. Pozwala to zaoszczędzić czas, a jednocześnie gwarantuje profesjonalny ton wiadomości.

2. Adnotacje i rekomendacje

Podczas gdy rekomendacje są szybkim potwierdzeniem twoich umiejętności, rekomendacje są dogłębnymi referencjami, które służą jako dowód twojej wiedzy i charakteru.

Zwróć się do byłych współpracowników lub klientów z prośbą o rekomendacje, zwłaszcza tych, którzy znają twoją pracę. Aby zachęcić do odwzajemnienia się, zaoferuj napisanie rekomendacji w zamian.

Dodatkowo, upewnij się, że twoje rekomendacje są zgodne z umiejętnościami poszukiwanymi przez rekruterów na danym polu. Na przykład, jeśli zajmujesz się marketingiem, skup się na rekomendacjach dotyczących SEO, zawartości i marketingu cyfrowego, aby zwiększyć atrakcyjność swojego profilu.

3. Grupy LinkedIn

Dołącz do grup LinkedIn, aby połączyć się z podobnie myślącymi profesjonalistami, rekruterami i liderami branży. Angażuj się w dyskusje i udostępniaj spostrzeżenia, aby stać się aktywnym współpracownikiem.

Wskazówka dla profesjonalistów: Szukaj grup skupiających się na ofertach pracy lub rekrutacjach branżowych. Niektórzy rekruterzy udostępniają tutaj ekskluzywne oferty pracy przed ich upublicznieniem.

4. Wydarzenia na LinkedIn

Wydarzenia na LinkedIn ułatwiają wirtualny networking i spotkania branżowe. Wielu rekruterów bierze udział w tych wydarzeniach, aby wyszukać talenty.

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj funkcji "Uczestnicy", aby zidentyfikować kluczowych rekruterów i liderów branży podczas wydarzeń. Może to pomóc w przygotowaniu spersonalizowanych wiadomości lub pytań.

Chociaż te funkcje LinkedIn są pomocne w docieraniu do kandydatów, zarządzanie wysiłkami może stanowić wyzwanie. W tym miejscu narzędzia do przesyłania wiadomości Business takie jak ClickUp.

Używanie ClickUp do organizowania i śledzenia kontaktów na LinkedIn ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które konsoliduje wszystkie Twoje

cele zawodowe , zadania sieciowe i komunikację na jednej platformie.

Pomaga ona skutecznie śledzić wysiłki podejmowane w celu nawiązania kontaktu, w tym z kim się skontaktowałeś, kiedy należy podjąć działania następcze i jakie są kolejne kroki w Twojej podróży networkingowej.

Oto jak możesz wykorzystać funkcje ClickUp do skutecznego docierania do potencjalnych klientów na LinkedIn:

1. Śledzenie rozmów za pomocą zadań ClickUp i e-maili Zadania ClickUp centralizuje wszystkie działania związane z zasięgiem w jednym miejscu.

Organizuj zadania związane z docieraniem do kandydatów za pomocą Widoki ClickUp -Wybierz spośród Listy, Tabeli lub Tablicy i więcej

W ClickUp można tworzyć konkretne zadania dla różnych segmentów, takie jak "Połączenie z założycielami startupów" lub "Obserwowanie wpływowych osób z branży" Taka organizacja pozwala zarządzać wysiłkami dla każdej grupy bez mieszania strategii lub wiadomości.

Możesz także użyć pól niestandardowych, aby dodać dodatkowe szczegóły do każdego zadania, takie jak informacje kontaktowe, status odpowiedzi i priorytet.

Dzięki widokowi tabeli lub listy można łatwo śledzić zadania w wielu segmentach, aby utrzymać wszystko na właściwym kursie. Dodatkowo, widok kalendarza zapewnia przejrzysty widok oś czasu, w tym daty działań następczych i harmonogramy wywiadów.

Ponadto ClickUp Zarządzanie pocztą e-mail funkcja ta integruje się z różnymi usługami e-mail, dzięki czemu można zarządzać wszystkimi e-mailami związanymi z LinkedIn z poziomu jednej platformy.

Konsoliduj i monitoruj konwersacje e-mail związane z LinkedIn za pomocą ClickUp Email

Powiadomienia w czasie rzeczywistym informują na bieżąco o odpowiedziach i nowych wiadomościach. Umożliwia to terminowe podejmowanie działań następczych i gwarantuje maksymalne wykorzystanie każdej okazji. Co więcej, funkcje mobilne ClickUp pozwalają zarządzać zadaniami i e-mailami w podróży.

2. Napisz profesjonalne wprowadzenie z ClickUp Brain ClickUp Brain to asystent AI do generowania pomysłów i tworzenia wyróżniających się wprowadzeń na LinkedIn, które przyciągają uwagę rekruterów i menedżerów ds. rekrutacji.

Korzystaj z podpowiedzi w języku naturalnym dzięki ClickUp Brain, aby opracować skuteczne prezentacje

Oto jak to zrobić:

Wprowadź kilka słów kluczowych związanych z Twoim wprowadzeniem, a ClickUp Brain dostarczy wiele opcji, które pomogą Ci zacząć

Wybierz preferowany ton - formalny, nieformalny, humorystyczny lub poważny - aby dopasować go do swojej osobowości i odbiorców

Wklej istniejące wprowadzenie, aby uzyskać wgląd w jasność, zwięzłość lub zaangażowanie, i poproś AI o skrócenie lub wydłużenie tekstu lub poprawienie jego tonu

Poproś o atrakcyjne haczyki lub anegdoty, aby ulepszyć swoje wprowadzenie

3. Przechowuj wiadomości w ClickUp Docs

Użyj Dokumenty ClickUp do tworzenia dedykowanych dokumentów, które organizują wiadomości według odbiorców, celu lub kampanii. Taka struktura ułatwia wyszukiwanie i odwoływanie się do konkretnych wysiłków, minimalizując ryzyko przegapienia okazji i zapomnienia o działaniach następczych.

Zorganizuj swoją komunikację na LinkedIn w ClickUp Docs

Dodatkowo, korzystanie z gotowych szablonów ClickUp dla typowych scenariuszy komunikacji może zaoszczędzić czas.

Szablony Szablon propozycji pracy ClickUp pełni funkcję wstępnie wypełnionej struktury, umożliwiając szybkie niestandardowe dostosowanie do każdej oferty pracy. Pozwala to uniknąć pisanie propozycji pracy od podstaw i pomaga skutecznie nakreślić swoje kwalifikacje, usługi i oś czasu projektu.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-82.png Szablon oferty pracy ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6189164&department=hr-recruiting Pobierz szablon /%cta/

Szablon oferuje różne widoki, w tym

Widok Gantt: Mapa propozycji od początku do końca i przypisanie ram czasowych do różnych sekcji, takich jak badania, redagowanie i poprawki

Mapa propozycji od początku do końca i przypisanie ram czasowych do różnych sekcji, takich jak badania, redagowanie i poprawki Widok kalendarza: Śledzenie ważnych dat i terminów związanych z propozycją pracy

Śledzenie ważnych dat i terminów związanych z propozycją pracy Widok Tablicy: Oferuje tablicę w stylu Kanban do łatwego przeciągania i upuszczania zadań między scenami, takimi jak "Researching", "Drafting", "Reviewing" i "Zakończone"

Dodatkowo Szablon wyszukiwania ofert pracy ClickUp pomaga uporządkować wszystkie informacje związane z pracą - takie jak podania o pracę, oferty pracy, oceny firm i zasoby dotyczące rozmów kwalifikacyjnych - w jednym miejscu.

Szablon do poszukiwania pracy ClickUp

Szablon ten jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników, oferując szybkie ustawienia i niestandardowe możliwości wyszukiwania pracy. Szablon zawiera również statusy, takie jak "Otwarte", "Zaaplikowane", "Oczekujące" i inne, zapewniając widoczność statusu każdej aplikacji.

Dzięki różnym opcjom widoku można wygodnie wizualizować postępy w poszukiwaniu pracy. Na przykład widok listy pokazuje szczegółowy podział wszystkich aplikacji o pracę, podczas gdy widok kalendarza pomaga wizualizować nadchodzące terminy, rozmowy kwalifikacyjne i daty działań następczych na osi czasu.

ClickUp oferuje również techniczne szablony CV które pomogą ci zaprezentować swoje umiejętności, projekty i osiągnięcia w wyczyszczonym, profesjonalnym formacie, niezależnie od tego, czy ubiegasz się o pozycję programisty, czy o rolę związaną z zarządzaniem projektami technicznymi.

💡 Porada profesjonalisty: Skorzystaj z

szablonu mapy kariery

aby ocenić obecne kompetencje, zidentyfikować luki w umiejętnościach i opracować strategię osiągnięcia celów zawodowych.

Przyjęcie spójnej strategii networkingowej

Oprócz wiedzy o tym, jak dotrzeć do rekrutera na LinkedIn, powinieneś także być w stanie utrzymać swoją własną obecność na LinkedIn i rozwijać swoją sieć kontaktów. Kluczem do tego jest konsekwencja. Oto jak to osiągnąć:

Budowanie i utrzymywanie obecności na LinkedIn: Regularnie publikuj posty, angażuj się w zawartość innych i udostępniaj aktualizacje branżowe. Utrzymuj swój profil zakończony i aktualny, aby przyciągać rekruterów

Regularnie publikuj posty, angażuj się w zawartość innych i udostępniaj aktualizacje branżowe. Utrzymuj swój profil zakończony i aktualny, aby przyciągać rekruterów Angażowanie się w treści związane z branżą: Wchodzenie w interakcje z postami na swoim polu, aby zajmować pozycję aktywnego uczestnika branży

Wchodzenie w interakcje z postami na swoim polu, aby zajmować pozycję aktywnego uczestnika branży Utrzymywanie aktywnej i rozwijającej się sieci kontaktów: Połączenie z co najmniej jednym nowym kontaktem tygodniowo poprzez wiadomości lub posty na LinkedIn. Pielęgnuj istniejące relacje, wzmiankując je w swoich postach i angażując się w ich zawartość

Połączenie z co najmniej jednym nowym kontaktem tygodniowo poprzez wiadomości lub posty na LinkedIn. Pielęgnuj istniejące relacje, wzmiankując je w swoich postach i angażując się w ich zawartość Planowanie regularnych działań i przypomnień na LinkedIn: Używaj Przypomnienia ClickUp aby planować regularne posty, angażować rekruterów i śledzić swoje wysiłki, aby pozostać na topie.

Krok po kroku w LinkedIn dzięki ClickUp

Wysyłanie wiadomości do rekruterów na LinkedIn skutecznie rozszerza sieć kontaktów i odkrywa możliwości zatrudnienia. Gdy zrobione jest to w sposób strategiczny, wyróżnia cię i zwiększa twoje szanse na zdobycie wymarzonej pracy. Mamy nadzieję, że te wskazówki pokazujące, jak skontaktować się z rekruterem na LinkedIn będą pomocne.

Solidne narzędzia ClickUp usprawniają proces docierania do kandydatów na LinkedIn, zmniejszają przytłoczenie siecią kontaktów i zwiększają potencjał nawiązywania znaczących połączeń, które prowadzą do możliwości zatrudnienia lub rozwoju zawodowego.

ClickUp Docs przechowuje i organizuje wiadomości w celu szybkiego dostępu, podczas gdy ClickUp Brain pomaga tworzyć wyróżniające się dokumenty dostosowane do odbiorców. Dodatkowo, gotowe szablony pozwalają zaoszczędzić czas i gwarantują dopracowaną, profesjonalną komunikację. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przenieś swój networking na wyższy poziom.