Spotkanie Google vs Zoom: Które narzędzie wideo jest najlepsze w 2025 roku?

Czy rozmawiałeś dziś przez Zoom? A może korzystałeś z Google Meet, aby porozmawiać z klientem? Narzędzia te stały się częścią naszego codziennego słownictwa w obszarze roboczym.

Zmieniły sposób, w jaki łączymy się ze współpracownikami i klientami. Dowiedzieliśmy się, że nie musimy znajdować się w tym samym pomieszczeniu do zrobienia czegoś; potrzebujemy tylko odpowiednich aplikacji.

Nie ma jednak jednej właściwej aplikacji do wideokonferencji dla każdego. Niektórzy mogą preferować proste podejście plug-and-play Google Meet, podczas gdy inni mogą pokochać rozszerzone funkcje Zoom do kompleksowego zarządzania spotkaniami wideo.

W tym wpisie na blogu porównamy Zoom i Google Meet, aby sprawdzić, która z nich może być lepsza dla ciebie. Przedstawimy również kilka nowych narzędzia do spotkań online które mogą jeszcze bardziej usprawnić współpracę.

Zacznijmy kopać.

Co to jest spotkanie Google?

Google Meet to oprogramowanie do wideokonferencji, które umożliwia połączenie i współpracę online. Jest idealny do użytku osobistego i biznesowego i oferuje bezbłędną integrację z narzędziami obszaru roboczego Google, takimi jak Gmail i Kalendarz Google.

Google Meet zapewnia wyczyszczone audio i wideo, napisy na żywo i solidne funkcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo i dostępność rozmów. Prosty interfejs i elastyczne plany sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto łączy się z innymi zdalnie.

Funkcje Google Meet

Dzięki zaawansowanym funkcjom Google Meet może sprawić, że wirtualne spotkania będą bezpieczne i wciągające. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym spotkaniem, czy wydarzeniem na dużą skalę, dostarcza wszystkiego, czego potrzebujesz do płynnej współpracy.

1. Napisy na żywo

Utrzymuj wszystkich w pętli dzięki automatycznym napisom w czasie rzeczywistym. Napisy te, oparte na AI Google, są szybkie i dokładne, idealne dla dostępności lub wielojęzycznych zespołów.

2. Udostępnianie ekranu

Udostępnianie całego ekranu, określonego okna lub zakładki Chrome za pomocą zaledwie kilku kliknięć ułatwia prezentowanie dokumentów, slajdów i wideo podczas spotkania.

3. Pokoje konferencyjne

Podziel większe spotkania na mniejsze, skoncentrowane grupy za pomocą podpokoi - idealne do współpracy zespołowej, warsztatów lub sesji networkingowych. Pamiętaj jednak, że nie możesz jeszcze nagrywać ani transmitować na żywo podpokoi.

4. Nagrywanie spotkań

Chcesz uchwycić ważne momenty? Google Meet umożliwia nagrywanie spotkań i przechowywanie ich na Dysku Google w wysokiej jakości wideo i audio w celu łatwego dostępu i późniejszego udostępniania.

5. Integracja z Jamboard

Kreatywna współpraca dzięki wbudowanej funkcji Jamboard. Ta interaktywna tablica umożliwia uczestnikom burzę mózgów, rysowanie i udostępnianie pomysłów wizualnie w czasie rzeczywistym.

6. Redukcja szumów

Hałas w tle może rozpraszać podczas spotkań. Google Meet zmniejsza to poprzez wykorzystanie AI do filtrowania niechcianych dźwięków, pomagając skupić się na tym, co ważne.

7. Bezpieczeństwo i szyfrowanie

Google Meet szyfruje wszystkie spotkania podczas przesyłania i przestrzega wiodących w branży standardów bezpieczeństwa. Dodatkowo, dzięki funkcjom bezpieczeństwa klasy Enterprise, Twoje dane pozostają bezpieczne podczas korzystania z przeglądarki lub aplikacji mobilnej.

8. Integracja z kalendarzem i pocztą e-mail

Planuj i dołączaj do spotkań bezpośrednio z Kalendarza Google lub Gmaila za pomocą jednego kliknięcia, ułatwiając organizację i dotrzymywanie terminów.

9. Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi

Uzyskaj dostęp do Google Meet w podróży dzięki dedykowanym aplikacjom na iOS i Androida, dzięki czemu nigdy nie przegapisz spotkania w biurze lub w podróży.

Cennik Google Meet

Szczegóły cennika obszaru roboczego Google, z którym Google Meet jest dostarczane w pakiecie, są następujące:

Basic (Free): $0

$0 Business Starter : $6 za użytkownika/miesiąc

: $6 za użytkownika/miesiąc Business Standard : $12 za użytkownika/miesiąc

: $12 za użytkownika/miesiąc Business Plus : $18 za użytkownika/miesiąc

: $18 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik oparty na potrzebach organizacji

Co to jest Zoom?

Zoom to oprogramowanie do wideokonferencji, które umożliwia firmom, nauczycielom i osobom prywatnym połączenie bez wysiłku. Dzięki możliwościom wideo i audio w wysokiej rozdzielczości Zoom umożliwia bezbłędne wirtualne spotkania na dowolnym urządzeniu, czy to laptopie, tablecie czy smartfonie.

Łatwość obsługi, niezawodna jakość połączenia i wszechstronne funkcje współpracy sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do komunikacji osobistej i zawodowej.

Funkcje aplikacji Zoom

Zoom oferuje różne zaawansowane funkcje, które zwiększają wydajność spotkań i współpracy. Niezależnie od tego, czy prowadzisz spotkanie biznesowe, organizujesz webinarium, czy prowadzisz wirtualne szkolenie, narzędzia te zapewniają płynne i interaktywne doświadczenie.

1. Wideo i dźwięk HD

Zoom zapewnia wsparcie dla wideo HD i doskonałą jakość dźwięku, dzięki czemu spotkania z Zoomem są wyraźne i wciągające. Dzięki technologii adaptacyjnej dostosowuje jakość w zależności od prędkości Internetu.

2. Udostępnianie ekranu

Jedna z najpotężniejszych funkcji współpracy Zoom, udostępnianie ekranu, umożliwia Tobie i Twojemu zespołowi wyświetlanie całego ekranu lub określonych aplikacji w celu uzyskania bardziej dynamicznych prezentacji.

3. Pokoje konferencyjne

Breakout roomy umożliwiają gospodarzom dzielenie użytkowników na małe grupy podczas większych spotkań lub wirtualnych wydarzeń w celu prowadzenia bardziej skoncentrowanych dyskusji lub działań zespołowych.

4. Teams chat

Połączona funkcja czatu zespołowego Zoom umożliwia komunikację za pośrednictwem tekstu poza spotkaniami, udostępnianie plików, obrazów i linków w celu ciągłej współpracy.

5. AI Companion

Funkcje Zoom oparte na sztucznej inteligencji, transkrypcje spotkań, inteligentne podsumowania i elementy akcji mogą pomóc ci być na bieżąco z kluczowymi dyskusjami bez konieczności robienia notatek.

6. Wirtualne tła i awatary

Możesz spersonalizować przestrzeń spotkania za pomocą wirtualnego tła lub użyć zabawnych awatarów, aby uzyskać kreatywny akcent.

7. Nagrywanie w chmurze

Zoom oferuje funkcje nagrywania w chmurze, które umożliwiają zapisywanie i udostępnianie nagrań ze spotkań, zakończonych transkrypcjami, aby ułatwić późniejsze korzystanie z nich.

Ceny Zoom

Basic (Free): $0

$0 Pro: $13.32 za miesiąc/użytkownika

$13.32 za miesiąc/użytkownika Business: $18.32 miesięcznie/użytkownika

$18.32 miesięcznie/użytkownika Business Plus: 22,49 USD za miesiąc/użytkownika

22,49 USD za miesiąc/użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Google Meet vs. Zoom: Porównanie funkcji

Google Meet i Zoom to popularne narzędzia do wideokonferencji, które zaspokajają różne potrzeby i preferencje. Oto krótkie zestawienie ich funkcji, które pomoże ci zdecydować, który z nich najbardziej ci odpowiada.

Funkcja Google Meet Zoom Obciążenie uczestników Zakres od 100 do 1000, zależnie od planu subskrypcji Do 100 w planie Free; do 1000 w planie Enterprise Integracja Bezproblemowa z obszarem roboczym Google Rozbudowana z wieloma aplikacjami Interfejs użytkownika Przejrzysty i przyjazny dla użytkownika Zaawansowany i bogaty w funkcje Wirtualne tła Limit możliwości dostosowania Rozbudowane opcje niestandardowe Nagrywanie i odtwarzanie Ograniczone przez obszar roboczy Google Wszechstronne z łatwym udostępnianiem Funkcje bezpieczeństwa Silne szyfrowanie, mniej kontroli administratora Zaawansowane kontrole i szyfrowanie end-to-end; problemy w przeszłości Dostępność platformy Aplikacje mobilne oparte na sieci Web Aplikacje komputerowe dla wielu systemów operacyjnych; dostępne również w sieci Web i na urządzeniach mobilnych Narzędzia do współpracy Podstawowe narzędzia, takie jak czat i podpokoje Zaawansowane narzędzia, w tym czat, podpokoje, ankiety i pytania i odpowiedzi

Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo niektórym z tych funkcji.

Obciążenie spotkania

Google Meet umożliwia 1000 uczestnikom wzięcie udziału w spotkaniu na zaawansowanych planach, dostosowując się do większych Teams bez kłopotów w obszarze roboczym Google. Jest to korzystne głównie dla firm, które często organizują duże spotkania Teams lub webinaria. Free Plan pozwala gościć do 100 osób jednocześnie.

umożliwia wzięcie udziału w spotkaniu na zaawansowanych planach, dostosowując się do większych Teams bez kłopotów w obszarze roboczym Google. Jest to korzystne głównie dla firm, które często organizują duże spotkania Teams lub webinaria. Free Plan pozwala gościć do 100 osób jednocześnie. podobnie Zoom oferuje różne limity w zależności od planu, z możliwością hostowania 100 uczestników w planie darmowym i do 300 w subskrypcji Business i Business Plus. Aby rozszerzyć liczbę uczestników do 500 lub 1000 osób, potrzebna jest licencja dodatkowa Large Meeting. Ta elastyczność sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla organizacji, które muszą skalować spotkania na potrzeby wydarzeń.

🏆 Zwycięzca: Google Meet może być bardziej ekonomiczne dla mniejszych Teams potrzebujących sporadycznych dużych spotkań ze względu na niższą cenę początkową i zintegrowane obszary robocze. Jednak w przypadku Teams, które potrzebują częstych dużych spotkań, elastyczność Zoom z dodatkiem "Duże spotkanie" może być warta inwestycji

Udostępnianie ekranu i narzędzia do współpracy

Zarówno Google Meet , jak i Zoom oferują udostępnianie ekranu. Jednak Google Meet dobrze integruje się z obszarem roboczym Google, umożliwiając łatwą współpracę nad udostępnianymi dokumentami i edycję w czasie rzeczywistym podczas spotkań

, jak i Zoom oferują udostępnianie ekranu. Jednak Google Meet dobrze integruje się z obszarem roboczym Google, umożliwiając łatwą współpracę nad udostępnianymi dokumentami i edycję w czasie rzeczywistym podczas spotkań Zoom oferuje zaawansowane opcje udostępniania ekranu, w tym funkcje adnotacji i możliwość zdalnego sterowania udostępnionym ekranem, dzięki czemu jest on bardziej interaktywny. Jest to szczególnie przydatne podczas sesji szkoleniowych lub prezentacji, w których zaangażowanie ma kluczowe znaczenie

🏆 Zwycięzca: Zoom, za ulepszone narzędzia do współpracy, które sprzyjają interaktywnym spotkaniom online.

Nagrywanie i transkrypcja

Google Meet i Zoom umożliwiają nagrywanie spotkań online. Google Meet automatycznie zapisuje je na Dysku Google w obszarze roboczym Google, ale transkrypcja jest ograniczona do płatnych planów, co może ograniczać dostęp dla darmowych użytkowników

i Zoom umożliwiają nagrywanie spotkań online. Google Meet automatycznie zapisuje je na Dysku Google w obszarze roboczym Google, ale transkrypcja jest ograniczona do płatnych planów, co może ograniczać dostęp dla darmowych użytkowników Zoom zapewnia funkcje nagrywania i automatycznej transkrypcji we wszystkich planach, zapewniając dostawcom łatwy dostęp do notatek ze spotkań i nagranych sesji do wykorzystania w przyszłości, niezależnie od poziomu subskrypcji

🏆 Zwycięzca: Zoom, za wszechstronne opcje nagrywania i transkrypcji, zwiększające wydajność.

Sale konferencyjne

Google Meet i Zoom posiadają pokoje spotkań. Google Meet umożliwia uczestnikom prowadzenie mniejszych dyskusji w ramach większego spotkania w obszarze roboczym Google. Funkcja ta może jednak nie być tak niezawodna w zarządzaniu wieloma sesjami w podpokojach

i Zoom posiadają pokoje spotkań. Google Meet umożliwia uczestnikom prowadzenie mniejszych dyskusji w ramach większego spotkania w obszarze roboczym Google. Funkcja ta może jednak nie być tak niezawodna w zarządzaniu wieloma sesjami w podpokojach Zoom jest dobrze znany ze swoich podpokoi. Oferuje rozszerzone opcje zarządzania tymi przestrzeniami podczas spotkań, w tym możliwość dołączenia przez gospodarzy do dowolnego podpokoju w dowolnym momencie, co znacznie zwiększa dynamikę spotkania

🏆 Zwycięzca: Zoom, za bardziej rozbudowane funkcje podpokoi, które ułatwiają efektywną pracę grupową.

Integracje

Google Meet* jest ściśle zintegrowany z obszarami roboczymi Google, takimi jak Gmail, Dysk i Kalendarz, co czyni go doskonałym wyborem dla użytkowników ekosystemu Google. Ta integracja usprawnia cykl pracy i planowanie dla teamów, które w dużym stopniu polegają na produktach Google

Zoom integruje szeroki zakres narzędzi wydajności, w tym Microsoft Teams i Slack, oferując większą elastyczność użytkownikom, którzy potrzebują połączenia z różnymi narzędziami. Rozszerzenie Marketplace pozwala użytkownikom na wzbogacenie doświadczenia Zoom o liczne aplikacje innych firm

🏆 Zwycięzca: Zoom, za szerszy zakres integracji.

Bezpieczeństwo

Zarówno Google Meet, jak i Zoom traktują bezpieczeństwo priorytetowo, ale Google Meet korzysta z solidnych protokołów bezpieczeństwa Google, w tym szyfrowania end-to-end i regularnych aktualizacji obszarów roboczych Google. Jest to szczególnie ważne dla organizacji zajmujących się poufnymi informacjami

korzysta z solidnych protokołów bezpieczeństwa Google, w tym szyfrowania end-to-end i regularnych aktualizacji obszarów roboczych Google. Jest to szczególnie ważne dla organizacji zajmujących się poufnymi informacjami Zoom z czasem poprawił swoje funkcje bezpieczeństwa, włączając szyfrowanie end-to-end i uwierzytelnianie użytkowników, ale spotkał się z krytyką za wcześniejsze problemy z bezpieczeństwem. Ostatnie aktualizacje mają na celu budowanie zaufania i zapewnienie bezpieczniejszego środowiska spotkań

🏆 Zwycięzca: Google Meet, za silne środki bezpieczeństwa, zapewniające spokój ducha dostawcom.

✨ Ostateczny werdykt

Podczas gdy Google Meet jest solidnym wyborem dla mniejszych Teams lub tych, którzy korzystają z obszaru roboczego Google, bogate w funkcje środowisko Zoom sprawia, że jest ono szczególnie odpowiednie dla Business i organizacji potrzebujących wysokiej funkcjonalności i skalowalności w swoich narzędziach do spotkań.

Google Meet vs Zoom na Reddit

Podczas wyszukiwania Google Meet vs Zoom na Reddicie, opinie różnią się w zależności od konkretnych potrzeb.

Wielu użytkowników Reddita, takich jak ForgeableSum preferuję Google Meet ze względu na jego prostotę i integrację z obszarem roboczym Google.

Podczas pandemii wszyscy przerzucili się na Zooma, a każdego dnia na pierwszej stronie pojawiał się post odnoszący się do "Zooma", tak jakby stał się on częścią naszego leksykonu kulturowego (tak jak "Google" stało się wyszukiwarką). Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że przed Zoomem istniały lepsze produkty. Mianowicie Google Meet, który działa w przeglądarce, jest w 100% darmowy i nie wymaga pobierania żadnych plików. To mój największy zarzut. Zoom doskonale nadaje się do pracy w przeglądarce, ale zmuszają cię do pobrania go (jak robi to wiele firm), ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że klikniesz go w przyszłości, jeśli będzie to ikona na pulpicie / stacji dokującej. Ale ustawienie spotkań / czasu z ludźmi zdalnie jest wystarczająco trudne, ponieważ jest. Konieczność wcześniejszego zainstalowania oprogramowania przez obie strony tylko zwiększa trudności. Jest dla mnie wielką zagadką, dlaczego konsumenci decydują się na zrobienie tego zamiast po prostu wysłać połączony link do spotkania z Google Meet._

Inni użytkownicy Reddita, tacy jak MarkOfTheDragon12 zwróć uwagę, że Zoom ma bardziej zaawansowane funkcje dla większych spotkań i webinarów.

_Zoom jest lepszy od Google Meet pod każdym względem: jakości, niezawodności, administracji, integracji, bezpieczeństwa i kontroli... ale tak, kosztuje też 180 USD/użytkownika/rok. Google Meet, podobnie jak wiele produktów Google, po prostu nie jest w pełni "Enterprise". Jest to osobisty system konferencyjny dla użytkowników końcowych, który można wcisnąć w rolę. Nie, nie ma centralnego zarządzania nagraniami dla G.Meet. To osobiste narzędzie, które zapisuje wszystko na osobistym dysku hosta. W najlepszym przypadku można ustanowić zespołowy przepływ pracy polegający na przenoszeniu nagrań do udostępnionego Teams Drive, ale nie ma nic wbudowanego do zrobienia tego

Są też użytkownicy tacy jak NoREEEEtilBrooklyn którzy uważają, że oba narzędzia są przydatne w różnych ustawieniach:

_Google Meet jest świetne na mniejsze spotkania, które muszą pozostać prywatne. Zoom jest lepszy na większe spotkania, które nie muszą być publiczne

Ostatecznie użytkownicy Reddita polecają Google Meet do prostych, codziennych spotkań, zwłaszcza jeśli korzystają już z obszaru roboczego Google. Zoom jest jednak lepszy w przypadku większych spotkań lub bardziej interaktywnych sposobów dołączania do spotkań.

Meet ClickUp - najlepsza alternatywa dla Google Meet vs. Zoom

Czytałeś o Google Meet. Czytałeś o Zoom. Chcesz czegoś lepszego?

Spójrz na ClickUp . Jest to kompleksowa platforma do zarządzania zadaniami w zakresie wydajności, która pełni funkcję wszechstronnych narzędzi do współpracy.

Oto kilka rzeczy, które można zrobić bez wysiłku za pomocą ClickUp, a które można sobie tylko wyobrazić za pomocą Zoom lub Google Meet, nawet jeśli są one uzbrojone w wiele integracji.

ClickUp's One Up #1:ClickUp Clips (do asynchronicznej komunikacji wideo)

Nagrywaj małe fragmenty wideo w locie dzięki ClickUp Clips

Wszyscy nie lubimy niekończącego się cyklu marnowania czasu na spotkaniach na żywo, aby nadrobić zaległości w prostych aktualizacjach lub instrukcjach. ClickUp Clip pozwala nagrywać i udostępniać wideo asynchronicznie, oferując elastyczną alternatywę dla struktury połączeń na żywo Google Meet i Zoom. Clip może być twój rejestrator ekranowy , dyktafon i kamera internetowa jednocześnie, ułatwiając udostępnianie informacji bez konieczności planowania spotkania. Jest to idealne rozwiązanie dla zdalnych Teams z różnych stref czasowych - każdy może obejrzeć nagranie w dogodnym dla siebie czasie, a wszystko to jest rejestrowane bezpośrednio w ramach zadań, nad którymi pracuje.

Ta bezbłędna integracja z cyklem pracy wyróżnia Clip na tle innych narzędzi wideo. Zamiast przełączać się między różnymi platformami, aby wyjaśnić zadania lub podzielić się opiniami, wszystko, czego potrzebujesz do komunikacji, znajduje się już w ClickUp, połączone z konkretnymi projektami i zadaniami. Tworzy to spójną całość komunikację w zespole system, dzięki któremu wszystko będzie uporządkowane i łatwe do późniejszego wykorzystania.

Przeczytaj również: 10 najlepszych programów do nagrywania ekranu dla Windows

ClickUp's One Up #2: Tablica ClickUp (do współpracy wizualnej)

Śledzenie zadań i łatwa współpraca dzięki tablicom ClickUp

Google Meet i Zoom oferują tylko podstawowe możliwości współpracy. Tablica ClickUp przenieś współpracę na inny poziom, pozwalając swojemu zespołowi na burzę mózgów, planowanie i organizowanie myśli wizualnie w ClickUp. Nie tylko prezentujesz pomysły grupie; budujesz je razem w czasie rzeczywistym, pozwalając wszystkim aktywnie uczestniczyć.

Tablice można niestandardowo dopasować do każdego cyklu pracy - burzy mózgów, tworzenia map myśli lub planowania projektów. A co najlepsze? Wystarczy kilka kliknięć, aby przekształcić swoje pomysły w wykonalne zadania w ClickUp, dzięki czemu przejście od planu do realizacji jest płynniejsze niż kiedykolwiek.

💡 Pro Tip: Użyj szablony Tablic na ClickUp do zrobienia, bez względu na to, co chcesz zrobić.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain (do robienia notatek ze spotkań i automatycznego transkrybowania wideo)

Oddelegowane zadania związane z notatkami ze spotkań i transkrypcją wideo do asystenta ClickUp AI, ClickUp Brain

Robienie notatek i śledzenie kluczowych punktów podczas spotkań może być wyzwaniem, nawet z funkcjami nagrywania oferowanymi przez Google Meet i Zoom. ClickUp Brain pozwala na całkowitą automatyzację tego procesu. Zapomnij o ręcznym przeglądaniu długich nagrań ze spotkań w celu znalezienia istotnych szczegółów.

ClickUp Brain wykorzystuje AI do transkrypcji notatki ze spotkania w czasie rzeczywistym, podkreślając elementy działań, krytyczne decyzje i punkty dyskusji dla ciebie w protokół ze spotkania .

To, co wyróżnia tę funkcję, to sposób, w jaki integruje się ona bezpośrednio z zadaniami. Raz a spotkanie projektu zakończone, możesz użyć ClickUp Brain, aby przekształcić swoje transkrypcje w zadania ClickUp, zakończone datami końcowymi, osobami przypisanymi i priorytetami. Zapewnia to, że nic nie zostanie utracone w tłumaczeniu i zamienia agendy spotkań w praktyczne wyniki. Zoom i Google Meet mogą oferować wideokonferencje, ale ClickUp Brain idzie dalej, integrując je z narzędziem do zwiększania wydajności.

ClickUp's One Up #4: Integracja z Zoomem

Otrzymuj podsumowania spotkań w swoich zadaniach wraz z linkami do nagrań dzięki integracji z ClickUp Zoom Integracja ClickUp z Zoomem pozwala połączyć spotkania wideo bezpośrednio z zadaniami, ułatwiając przekształcanie kluczowych dyskusji w elementy, które można wykorzystać zaraz po zakończeniu rozmowy. W ClickUp możesz przypisywać zadania, ustawiać terminy ich wykonania i zarządzać działaniami następczymi, dzięki czemu wszystko jest zgodne z Twoimi projektami.

Każde spotkanie Zoom jest automatycznie rejestrowane w odpowiednich zadaniach, umożliwiając zespołowi powrót do ważnych dyskusji bez opuszczania platformy.

Możesz nawet dołączać do spotkań Zoom bezpośrednio w ClickUp - eliminując wszystkie dodatkowe kroki związane z przełączaniem się między dwiema platformami podczas pracy.

ClickUp's One Up #5: Zarządzanie spotkaniami

Przekształć swoje zadania w powtarzające się zadania dzięki ClickUp Meetings

The Spotkania ClickUp funkcja zapewnia kompleksowe rozwiązanie do zarządzania i śledzenia spotkań. Możesz tworzyć ustrukturyzowane agendy, przydzielać zadania podczas dyskusji i rejestrować kluczowe wnioski w czasie rzeczywistym. Dzięki temu każde spotkanie ma jasny cel, a decyzje szybko zamieniają się w wykonalne zadania, utrzymując wydajność zespołu i jego śledzenie.

Jedną z najlepszych funkcji jest bezpośrednie połączenie spotkań z projektami i zadaniami w ClickUp. Notatki ze spotkań, elementy działań i decyzje są automatycznie organizowane, co ułatwia członkom zespołu przeglądanie dyskusji i śledzenie przydzielonych zadań. Dzięki ClickUp Meetings każde spotkanie przynosi znaczące rezultaty, a wszystko jest połączone z cyklem pracy.

ClickUp's One Up #6: ClickUp Chat i SyncUps

Dla Teams potrzebujących szybkich, zaimprowizowanych rozmów bez formalności zaplanowanych spotkań, ClickUp SyncUps jest doskonałą alternatywą. SyncUp umożliwia inicjowanie spontanicznych połączeń audio i wideo (z udostępnianiem ekranu) bezpośrednio z poziomu aplikacji ClickUp Chat eliminując konieczność przełączania się między różnymi platformami.

SyncUps w ClickUp Chat sprawia, że nawiązywanie połączeń audio i wideo z obszaru roboczego jest znacznie łatwiejsze

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do wideokonferencji, takich jak Zoom czy Google Meet, SyncUps są zatem głęboko zintegrowane z zadaniami Twoimi i Twojego zespołu, co oznacza, że Twoje rozmowy są zawsze w kontekście i gotowe do odniesienia.

Użyj ClickUp Chat, aby zaangażować się w rozmowy ze współpracownikami bez przełącznika kontekstowego

ClickUp Chat sprawia, że bieżąca komunikacja w zespole nie wymaga wysiłku. W ramach platformy ClickUp możesz prowadzić czaty jeden na jednego, dyskusje grupowe lub rozmowy dotyczące konkretnych zadań z całym zespołem - prawdziwie ujednolicając swoją pracę i rozmowy. Koniec z przełączaniem kontekstu i utratą wydajności z powodu "przeskakiwania na szybkie połączenia" Czaty można prowadzić asynchronicznie lub w czasie rzeczywistym, nie martwiąc się, że szczegóły umkną uwadze.

Porada dla profesjonalistów: Jeśli zarządzasz większymi wydarzeniami lub spotkaniami, użyj funkcji Szablon do zarządzania konferencjami ClickUp . Jest to doskonałe narzędzie do organizowania wielodniowych wydarzeń, warsztatów lub dużych spotkań, w których wiele ruchomych części musi być bezbłędnie połączonych. Możesz żonglować zaproszonymi prelegentami, prezentacjami i sesjami w przerwach, utrzymując wszystko zorganizowane w jednym widoku.

ClickUp's One Up #7: Szablon ClickUp Meetings

Szablon spotkań ClickUp: Google Meet vs Zoom

Dla osób zarządzających powtarzającymi się spotkaniami Teams, szablon Szablon spotkań ClickUp to łatwy punkt wyjścia, który pomoże Ci uporządkować agendy, sporządzać notatki i śledzić elementy działań w jednym miejscu. Szablon pozwala podzielić każde spotkanie na elementy agendy, zapewniając, że każdy ważny punkt zostanie omówiony. Każdy element agendy można przypisać członkom zespołu i tworzyć zadania bezpośrednio z notatek ze spotkania, aby zapewnić sprawny przebieg spotkania.

Ten szablon spotkania pomaga również przeglądać notatki i przypisywać działania następcze, które synchronizują się bezpośrednio z zadaniami, zmniejszając ryzyko nieporozumień.

ClickUp - jedno narzędzie do uczestniczenia w spotkaniach, zarządzania nimi i podejmowania odpowiednich działań

Google Meet i Zoom oferują potężne narzędzia usprawniające wirtualne spotkania i współpracę. Google Meet bezbłędnie integruje się z narzędziami obszaru roboczego Google i zapewnia solidne funkcje bezpieczeństwa. Zoom wyróżnia się możliwościami wideo i audio w wysokiej rozdzielczości oraz wszechstronnymi funkcjami współpracy.

W starciu Zoom vs Google Meet wybór zależy od konkretnych potrzeb, takich jak ceny, integracja narzędzi i charakter spotkań.

Aby zwiększyć produktywność spotkań, warto wypróbować ClickUp. Dzięki kompleksowej platformie do zarządzania zadaniami, współpracy nad projektami i wydajności zespołu, ClickUp poprawia wydajność spotkań jak nigdy dotąd. Funkcje takie jak zautomatyzowane agendy spotkań, narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, notatki i podsumowania spotkań oparte na AI oraz zintegrowane zadania zapewniają dobrą organizację i wydajność.

Ponadto intuicyjny interfejs ClickUp ułatwia adaptację każdemu zespołowi. Zarejestruj się w ClickUp już dziś .