ponad 30 najzabawniejszych memów o Zoomie, które rozjaśnią następne wirtualne spotkanie

Spotkania rzadko są najważniejszym punktem dnia. Często przypominają testy wytrzymałościowe, wypełnione niekończącymi się dyskusjami i punktami stycznymi, które prowadzą donikąd.

Ponieważ jednak nie możemy od nich uciec, najlepszym sposobem na przetrwanie spotkań jest dobre poczucie humoru. W końcu, jeśli nie możesz od nich uciec, śmiej się przez nie!

Udostępnianie żartów podczas spotkania może być niewykonalne (chyba że twój szef lub menedżer jest super fajny). Ale zawsze dobrze jest być przygotowanym na idealny mem, tak na wszelki wypadek. 😉

Zebraliśmy kolekcję zabawnych i powiązanych memów dotyczących pracy związane z Zoom, aby ożywić przerwy i dać ci dobry chichot. Miłego oglądania!

Źródło

Dlaczego memy Zoom są najlepszymi wirtualnymi lodołamaczami

Rozmowom przez Zoom często brakuje osobistego charakteru, co prowadzi do sztywnych konwersacji. Utrzymanie energii i zaangażowanie wszystkich podczas wirtualnych spotkań może być trudne. Jednak zabawny mem lub wideo może natychmiast rozładować atmosferę.

Dodanie odrobiny humoru na Zoomie sprawia, że nudne spotkanie staje się niezapomnianym przeżyciem i wzmacnia więzi w zespole. Oto dlaczego memy na spotkaniach Zoom zmieniają zasady gry podczas wirtualnych spotkań:

Zmęczenie Zoomem jest prawdziwe

Spójrzmy prawdzie w oczy - przesiadywanie na niekończących się spotkaniach Zoom może być wyczerpujące. Ciągły czas przed ekranem, niezręczna cisza i długie prezentacje mogą wyczerpać psychicznie. W tym miejscu Zmęczenie Zoomem zaczyna działać. Ale dobrze umieszczony mem lub wideo może zdziałać cuda.

dr Rob Fazio, autor BullyProof, wskazuje, że humor jest świetny do zrobienia w celu zmniejszenia wypalenia zawodowego. Badanie Humor Use Moderates the Relation of Stressful Life Events With Psychological Distress wykazało, że humor może złagodzić zarówno dyskomfort fizyczny, jak i psychiczny jak postrzegamy stresujące wydarzenia .

Wrzucenie na czat zabawnego mema lub wideo może natychmiast przerwać monotonię, dając wszystkim bardzo potrzebną przerwę. To prosty sposób na otrząśnięcie się ze zmęczenia i przywrócenie odrobiny zabawy do spotkania, dzięki czemu nie będzie się ono wydawać przykrym obowiązkiem.

Śmiech podnosi morale zespołu

Udostępnianie memów lub szybkich żartów podczas spotkań online może poprawić wszystkim nastrój. Nawet coś takiego jak zabawny mem o zarządzaniu projektami może trafić do domu każdego, kto miał frustrujący dzień żonglowania terminami.

badanie zatytułowane Humor w miejscu pracy i kreatywność organizacyjna odkrył, że włączenie humoru do miejsca pracy nie tylko zwiększa wytrwałość, ale wzmacnia kreatywność. Dobry śmiech dodaje ludziom energii, pomaga im radzić sobie z wyzwaniami i zachęca do innowacyjnego myślenia.

Memy zbliżają do siebie zespoły

Praca zdalna może czasami utrudniać połączenie się z zespołem na poziomie osobistym. Bez niezobowiązujących pogawędek przy chłodnicy wody lub spontanicznych przerw na kawę, może się wydawać, że brakuje nam osobistego kontaktu. I tu z pomocą przychodzą memy!

Udostępnianie powiązanych memów Zoom lub uczestniczenie w szybkiej rundzie zabawne lodołamacze mogą tworzyć momenty udostępniania humoru.

Zabawne wymiany zdań sprawiają, że współpracownicy czują się bardziej zjednoczeni, wspierając poczucie wspólnoty, nawet gdy dzielą was kilometry. To świetny sposób na przypomnienie wszystkim, że pomimo odległości, nadal jesteście zespołem, tylko z odrobiną więcej wirtualnej zabawy!

źródło_ Jesteśmy tutaj, aby dostarczyć najzabawniejsze memy Zoom na wirtualne spotkania! Przygotuj się na poprawę nastroju z humorem na najwyższym poziomie. 😏

Klasyczne memy Zoom na każde spotkanie Spotkania z Zoomem stały się częścią naszego codziennego życia, a wraz z tym przychodzi wiele zabawnych momentów, do których wszyscy możemy się odnieść.

Sprawdź tę kolekcję klasycznych memów Zoom, które uchwyciły głupie rzeczy, które zdarzają się podczas rozmów Zoom, pomagając nam śmiać się razem, gdy poruszamy się po pracy zdalnej! 🤝

1. Jak długo to wystarczająco długo?

Źródło

2. Ain't nothing but a heartache!

Źródło

2. W porządku, po prostu skinę głową i uśmiechnę się niezręcznie!

źródło_

3. Krótko mówiąc, przeżyłem!

Źródło

4. Lockdown blues w końcu odchodzi. Ale czy rzeczywiście? 👀

Źródło

5. Nie, bo po co się spieszyć?

Źródło

6. To ja, cześć, to ja jestem problemem, to ja!

Źródło

7. Lekcja, której trzeba się nauczyć

Źródło

8. Szpieguję moimi małymi zmęczonymi oczami..

Źródło

Kilka krótkich ciekawostek o Zoomie:

👖 Badanie Fishbowl wykazało, że 1 na 10 osób (9,6%) nie nosi spodni do zrobienia podczas rozmów przez Zoom widok siatki Zoom jest często porównywany do Brady Bunch, sitcomu emitowanego w 1969 roku eric Yuan po raz pierwszy nazwał firmę Saasbee Inc zamiast Zoom

Spotkanie z Brady Bunch, ludźmi, którzy byli na "siatce", zanim jeszcze pomyśleliśmy o siatce!

Memy dla każdego użytkownika Zooma

Każdy użytkownik Zoom ma unikalne dziwactwa i nawyki. Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastycznym uczestnikiem, wiecznym wielozadaniowcem, czy tym, który pojawia się w piżamie, istnieje mem dla Ciebie.

To humorystyczne spojrzenie na nasze różne osobowości Zoom wywołuje uśmiech i tworzy poczucie wspólnoty wśród współpracowników, którzy mogą odnosić się do swoich wybryków Zoom.

9. Raz geniusz, zawsze geniusz!

Źródło

10. Jak go znajdę, to koniec z wami..

Źródło

11. Nic, tylko się odstresowuję!

Source

12. Gotowe, zrobione!

Źródło

13. Moje milczenie jest moim wkładem!

Źródło

14. Walka jest prawdziwa!

Źródło

15. Zakończ to teraz...🥹

Źródło

16. Nie mogę w to uwierzyć!

Źródło

17. Cóż, tak, to prawdziwy ja!

źródło_

Memy o trudnościach technicznych Zooma

Trudności techniczne są nieuniknioną częścią Spotkania Zoom . Momenty te mogą być frustrujące, a jednocześnie dziwnie komiczne, od zamrożonych ekranów po zakłócenia dźwięku.

Memy o trudnościach technicznych Zoom doskonale oddają te wspólne doświadczenia paniki i dezorientacji, przypominając nam, że nie jesteśmy sami w radzeniu sobie z okazjonalną czkawką techniczną.

18. Westchnienie!

Źródło

19. Yay, udało nam się do zrobienia!

Źródło

20. Nie zwracaj na mnie uwagi. Jestem po prostu wyluzowany..

Źródło

21. Czekaj, chyba łapię o co chodzi (albo i nie)..

Źródło

22. Już nigdy nie pokażę swojej twarzy

Źródło

23. Więc, jedzenie w samolocie, o co chodzi?

This blockquote appears to contain a unique markdown block. Convert it to a standard markdown link by removing the blockquote formatting.

📍Delikatne przypomnienie: Pamiętaj, aby sprawdzić swoje otoczenie przed naciśnięciem przycisku "Dołącz"! 😅

Zoom tła nie działa Memy

Zoom tła może być źródłem kreatywności lub zażenowania, zależnie od dnia. Niezależnie od tego, czy jest to niezamierzony wgląd w życie domowe, czy też przesadne wirtualne tło, te memy podkreślają humorystyczną stronę niepowodzeń tła.

24. W tym momencie nie obchodzi mnie to..

Źródło

25. Dokładnie to, czego chcieliśmy!

Źródło

26. Co to za czary?

Źródło

27. Zgaduję, że jestem w połowie tu, w połowie tam!

Źródło

28. Cześć! Czy możesz docenić moje wysiłki?

This blockquote appears to contain a unique markdown block. Convert it to a standard markdown link by removing the blockquote formatting.

Memy o pracy z domu idealne do rozmów przez Zoom

Praca w domu ma swoje zalety, ale wiąże się też z wieloma wyzwaniami.

Te memy dotyczące pracy z domu oddają istotę żonglowania obowiązkami zawodowymi i rozpraszania uwagi w domu podczas Rozmowy przez Zoom . Wnoszą humor do walki o znalezienie tej nieuchwytnej równowagi, jednocześnie przypominając nam, że wszyscy razem stawiamy czoła tej wyjątkowej sytuacji.

29. Komfort zwiększa moją wydajność, przysięgam!

Źródło

30. Czujemy cię!

Źródło

31. Czy możesz choć raz do zrobienia?

Źródło

32. Nowy normalny!

Źródło

33. Kto sprzedaje nasze sekrety?

Źródło

34. Historia mojego życia!

Źródło

35. Witam w moich skromnych progach..

Źródło

Memy szefa i menedżera Zoom

Spotkania na Zoomie z szefami i menedżerami mogą być trudnym tańcem. Oto kilka memów, które naśmiewają się z często niezręcznej dynamiki omawianie poważnych spraw w wirtualnym ustawieniu .

36. Czy jestem... czy nie jestem ważny?

Źródło

37. Kolejny poniedziałek!

Źródło

38. Uporządkuj fakty!

Źródło

39. O tym właśnie mówię!

Źródło

40. Nie pamiętam, żebym się na to zapisywał!

Źródło Czytaj więcej: Nie przepadasz za Zoomem? Sprawdź te 14 najlepszych alternatyw dla Zoom

Najlepsze praktyki udostępniania memów podczas wirtualnych spotkań

Włączanie memów do wirtualnych spotkań może wprowadzić humor i osobowość do dyskusji, czyniąc je bardziej angażującymi i powiązanymi. Należy jednak przestrzegać najlepszych praktyk i etykieta czatu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pozytywnego oddźwięku humoru wśród wszystkich zaangażowanych osób.

Przestrzeganie dobrych praktyk może stworzyć integracyjne środowisko, w którym wszyscy członkowie zespołu czują się komfortowo, zachowując przy tym profesjonalizm.

Poniżej znajduje się kilka istotnych wskazówek dotyczących skutecznego zarządzania spotkaniami z wykorzystaniem ClickUp . Te wskazówki pomogą ci zapewnić, że wszyscy będą się dobrze bawić, jednocześnie koncentrując się na zadaniu.

Używaj zintegrowanego czatu do udostępniania w czasie rzeczywistym

Wiesz co jest gorsze od nudnego mema? Źle zaplanowany w czasie!

Unikaj wysyłania losowych memów bez kontekstu. Czat ClickUp przychodzi tu z pomocą. Integruje wiadomości, zadania i dokumenty w jednym miejscu, dzięki czemu można udostępniać informacje (i memy) w czasie rzeczywistym, co ułatwia dodanie odpowiedniego kontekstu.

Zarządzaj wszystkimi zadaniami, dokumentami i konwersacjami w jednym miejscu dzięki ClickUp Chat

Dzięki połączonym konwersacjom i zadaniom, Twoje dyskusje pozostają połączone z odpowiednią pracą, więc nic nie ginie w chaosie. A dzięki możliwości konwertowania wiadomości na zadania, nawet zwykła rozmowa lub zabawny mem, który zainspirował genialny pomysł, może zostać przekształcony w zadanie do wykonania.

Tymczasem, ClickUp Brain , wbudowany asystent ClickUp AI, przechwytuje kontekst spotkania i generuje elementy akcji, oszczędzając ci kłopotów z ręcznym tworzeniem zadań.

rób notatki za pomocą ClickUp Brain i podsumowuj zawartość w ciągu kilku sekund

Przegapiłeś część rozmowy?

Funkcja AI CatchUp zapewnia szybkie podsumowanie kluczowych punktów z kanału lub konkretnego wątku czatu, dzięki czemu nikt nie pozostaje w tyle. Gdy czat staje się zatłoczony, AI CleanUp identyfikuje ważne aktualizacje i elementy akcji, utrzymując wszystko w porządku i wydajności.

Wczesne ustawienie tonu

Podczas udostępniania memów na wirtualnych spotkaniach, sposób rozpoczęcia może kształtować całą sesję.

Rozpoczęcie od zabawnego i powiązanego mema tworzy bardziej zrelaksowaną atmosferę, pomagając złagodzić początkową niezręczność lub napięcie. Sygnalizuje to Teamsowi, że spotkanie nie będzie wyłącznie biznesowe i może zawierać chwile lekkości.

Na przykład, jeśli gospodarz na początku wspomina, że spotkanie może być długie, spróbuj wysłać ten mem:

Źródło To powiedziawszy, ważne jest, aby zachować właściwą równowagę. Podczas gdy zabawny mem może poprawić nastrój, nie pozwól, aby całkowicie wykoleił skupienie na spotkaniu.

Mem powinien poprawiać atmosferę, ale jednocześnie utrzymywać wszystkich na właściwym torze. Jeśli zaczniesz zbyt mocno lub zboczysz z tematu czymś zbyt głupim, może to sprawiać wrażenie, że spotkaniu brakuje kierunku.

Wczesne ustawienie tonu za pomocą odpowiedniego, dobrze dobranego mema pomaga stworzyć pozytywną atmosferę i zachęca do zaangażowania, jednocześnie utrzymując odpowiedni poziom profesjonalizmu.

Poznaj swoich odbiorców

Nie każda grupa reaguje w ten sam sposób na humor, a to, co może być zabawne dla jednego zespołu, może nie trafić do innego. Przed udostępnianiem, pomyśl o osobowościach w pokoju.

Czy jest to swobodny zespół, który lubi się pośmiać, czy też grupa jest bardziej formalna i skoncentrowana na biznesie?

Dostosowanie mema do nastroju odbiorców jest kluczem do upewnienia się, że humor dobrze trafia. Oto jak to zrobić:

📌 Na spotkaniu z kolegami, których dobrze znaszl, możesz udostępniać mema, który odnosi się do wewnętrznego żartu lub konkretnego wyzwania w pracy, którego wszyscy doświadczyliście

📌 Jeśli jest to grupa mieszana lub spotkanie z klientem, trzymaj się bardziej neutralnych, uniwersalnych memów. Ponadto różnice kulturowe i pokoleniowe mogą wpływać na postrzeganie humoru, dlatego ważne jest, aby wybrać coś, co wszyscy zrozumieją i polubią

Znając swoich odbiorców i wybierając memy w przemyślany sposób, możesz wykorzystać je jako potężne narzędzie do budowania relacji i sprawiania, że wirtualne spotkania będą bardziej angażujące, bez ryzyka niezręczności lub nieporozumień.

Organizowanie dyskusji na temat memów na kanałach

Organizowanie dyskusji na temat memów w dedykowanych kanałach może usprawnić komunikację i stworzyć zabawną, angażującą atmosferę podczas wirtualnych spotkań. Wyobraź sobie przestrzeń przeznaczoną wyłącznie do udostępniania memów związanych z pracą, wewnętrznych żartów, a nawet lekkich komentarzy na temat bieżących projektów.

Wynik? Łatwiej jest śledzić odpowiednie memy, które mogą wzbogacić konkretne rozmowy. Co więcej, możesz wrócić do tych kanałów, aby szybko się pośmiać lub zainspirować, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Takie zorganizowane podejście zapobiega również przyćmiewaniu głównych tematów dyskusji przez udostępnianie memów, zapewniając, że spotkania pozostaną wydajne, a jednocześnie pozwolą na zabawne chwile.

Możesz użyć ClickUp Chat do tworzenia kanałów lub wątków przeznaczonych specjalnie do udostępniania memów w obszarze roboczym zarządzania projektami. Członkowie Teams mogą szybko udostępniać memy i reagować na nie, zapewniając płynny przepływ rozmowy. Włączenie zabawy do cyklu pracy pomaga zbudować bardziej połączony i zmotywowany zespół, co prowadzi do lepszej współpracy i kreatywności. ClickUp pozwala na łatwą komunikację z zespołem i interesariuszami_s _używając ClickUp Tasks

Upewnij się, że wszyscy są zaangażowani

Zaangażowanie wszystkich w wirtualne spotkania może przekształcić nudną dyskusję w angażującą wymianę pomysłów. Gdy każdy czuje się włączony, jest bardziej prawdopodobne, że będzie uczestniczył, udostępniał swoje przemyślenia i przyczyniał się do ogólnej energii spotkania. Zachęcanie członków zespołu do udostępniania zabawnych anegdot lub memów związanych z tematem spotkania może stworzyć relaksujące środowisko.

Oto kilka sposobów na to, aby wszyscy byli zaangażowani:

stwórz dedykowaną przestrzeń na czacie w ClickUp, gdzie wszyscy członkowie zespołu będą mogli udostępniać memy związane z Zoomem i uczestniczyć w zabawie bez zakłócania dyskusji w pracy

wyznaczenie gospodarzy memów na cotygodniowe spotkania na Zoomie, którzy będą udostępniać co najmniej jeden mem, aby rozpocząć rozmowę

Zorganizuj sesje głosowania na memy miesiąca, podczas których każdy członek zespołu głosuje na najlepszy mem na Zoomie. Członek Teams, który zdobędzie najwięcej głosów, może otrzymać tytuł "Mistrza memów" i jakąś nagrodę; dzięki temu wszyscy będą zaangażowani

Udostępnianie zabawnych memów opartych na dziwactwach poszczególnych członków zespołu i oznaczanie ich etykietami. Na przykład, jeśli członek zespołu ma takie samo wirtualne tło jak ty, możesz udostępnić ten mem:

Źródło Chociaż ważne jest, aby dodać szczyptę humoru do spotkań Teams, należy również upewnić się, że spotkanie spełnia swój cel. Każdy powinien opuścić spotkanie z jasnym zrozumieniem swoich elementów działania i obowiązków.

W tym miejscu Spotkania ClickUp może pomóc. Można go używać do notowania i podsumowywania notatek ze spotkań, tworzenia i przypisywania zadań na podstawie elementów działań omawianych na spotkaniach, tworzenia list kontrolnych w celu omówienia ważnych elementów na spotkaniu oraz tworzenia powtarzających się zadań dla spotkań Zoom.

Pamiętaj, że dobrze zaangażowany zespół to wydajny zespół! Upewnijmy się więc, że każdy ma licencję przy wirtualnej tabeli i zapewnijmy przepływ innowacyjnych pomysłów!

Zintegruj ClickUp z Zoomem, aby zapewnić płynne spotkania

Jeśli chodzi o wirtualne spotkania, utrzymanie porządku może mieć ogromne znaczenie - zwłaszcza jeśli chcesz wrzucić mema lub dwa między rozmowami! Integracja ClickUp z Zoomem utrzymuje komunikację, zadania i zabawę w jednym miejscu. Oto jak to zrobić, krok po kroku:

➡️ Krok 1: Włącz Zoom ClickApp

Najpierw przejdź do ustawień obszaru roboczego (jeśli jesteś administratorem lub właścicielem). W sekcji ClickApp przewiń w dół, aż znajdziesz Zoom, a następnie włącz go. Możesz go włączyć dla dowolnej przestrzeni. Gdy to zrobisz, mała ikona Zoom pojawi się w każdym zadaniu ClickUp, a nawet możesz wpisać /zoom na czacie, aby natychmiast rozpocząć spotkania. Łatwe, prawda?

➡️ Krok 2: Połączenie Zooma z ClickUp

Teraz przejdź do ustawień w sekcji "Moje aplikacje" i znajdź Zoom. Kliknij Połącz, zaloguj się na swoje konto Zoom i zaakceptuj prośbę o połączenie ClickUp z Zoom. Voila! Twoje konta są teraz zsynchronizowane.

➡️ Krok 3: Rozpocznij spotkanie Zoom w ClickUp

Gotowy do rozpoczęcia spotkania? Po prostu otwórz dowolne zadanie, kliknij ikonę Zoom i gotowe. Koniec z przełączaniem się między platformami - wszystko jest w jednym miejscu, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Integracja z Zoom umożliwia wysyłanie memów jako przypomnień o typowych czkawkach podczas rozmów. Na przykład, jeśli niektórzy członkowie Teams spóźniają się na spotkania, możesz udostępnić ten mem.

Source Najlepszą częścią integracji Zooma z ClickUp jest sposób, w jaki usprawnia to cykl pracy. Możesz nie tylko prowadzić płynne rozmowy wideo, ale także zarządzać projektami i śledzić postępy w trakcie i po spotkaniach.

Ta integracja nie ogranicza się tylko do śledzenia przebiegu spotkań; pomaga ona w organizacji pracy od początku do końca!

Zwiększ zaangażowanie dzięki ClickUp AI

Podczas wirtualnego spotkania znalezienie właściwej równowagi między wydajnością a zabawą może być trudne. To właśnie tam ClickUp Brain przychodzi z pomocą. Pomaga ci być na bieżąco z tym, co jest omawiane, więc nawet gdy mem przełamie lody, możesz szybko wrócić do biznesu bez utraty rytmu.

Dzięki menedżerowi wiedzy AI w ClickUp nie musisz przeszukiwać wielu okien czatu lub plików, aby znaleźć odpowiedzi. Wystarczy zadać pytanie, a AI dostarczy odpowiednich, kontekstowych odpowiedzi w oparciu o dane w obszarze roboczym.

Niezależnie od tego, czy zespół przeprowadza burzę mózgów, czy udostępnia zabawny mem, od razu uzyskasz potrzebne informacje, utrzymując rozmowę na właściwym torze bez niepotrzebnych zwrotów.

Do tego dochodzą podsumowania oparte na AI, które automatycznie kondensują długie wątki lub dokumenty w kluczowe punkty. Zamiast robić notatki podczas ożywionego czatu lub przegapić aktualizacje, gdy wszyscy śmieją się z udostępnianego mema, ClickUp AI zapewnia, że będziesz na bieżąco.

Podsumuj komentarze za pomocą ClickUp AI, aby być na bieżąco z zadaniami

Ponadto, dzięki spersonalizowanym stand-upom, ClickUp AI może generować szybkie aktualizacje dotyczące Twojej pracy, informując zespół na bieżąco o Twoich postępach. To świetny sposób na utrzymanie zespołu w zgodzie, dając ci więcej miejsca na cieszenie się lżejszymi chwilami bez utraty z oczu kluczowych aktualizacji.

Szanuj czas i wydajność

Wszyscy byliśmy w takiej sytuacji - wirtualne spotkanie rozpoczyna się z dobrymi intencjami, ale w jakiś sposób mem lub dwa prowadzą do nieoczekiwanego objazdu w dół króliczej nory śmiechu i rozproszenia uwagi. Podczas gdy udostępnianie memów może poprawić nastrój, ważne jest, aby szanować czas i wydajność, aby utrzymać spotkanie na właściwym torze.

Dobrze dobrany mem może stworzyć poczucie koleżeństwa, ale zbyt wiele może wykoleić koncentrację.

Oto kilka wskazówek, które pomogą zapobiec rozpraszaniu uwagi podczas udostępniania memów:

✅ Na początku spotkania ustal jasne oczekiwania dotyczące tego, ile czasu można poświęcić na spędzanie wolnego czasu. To nie tylko szanuje czas każdego, ale także zapewnia wydajność spotkania

wspieranie kultury szacunku, w której każdy uznaje wartość wkładu i zaangażowania czasowego swoich członków zespołu

Zachęcanie członków Teams do angażowania się w dyskusje przy jednoczesnym pilnowaniu porządku obrad. Takie podejście pozwala utrzymać tempo i aktualność rozmów, maksymalizując efektywność spotkania

Jednym z pomocnych narzędzi zwiększających wydajność jest Szablon Dziennego Raportowania Aktywności Pracowników ClickUp **Ten szablon pozwala członkom zespołu śledzić ich codzienny wkład, pomagając zidentyfikować luki w wydajności, jednocześnie zmniejszając potrzebę długich spotkań dotyczących poszczególnych zadań.

Szablon raportu dziennej aktywności pracowników ClickUp

Zawiera trzy główne sekcje:

Osiągnięcia - lista zakończonych zadań wraz z czasem ich wykonania i datami ukończenia

Bieżące działania, gdzie członkowie zespołu mogą śledzić swoją bieżącą pracę i w razie potrzeby poprosić o pomoc

Nadchodzące zadania, aby nadać priorytet przyszłym zadaniom i zapewnić dotrzymanie terminów

Szablon ten usprawnia zarządzanie zadaniami i sprzyja lepszej komunikacji, pomagając teamom szanować swój czas przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydajności.

Mniej Zoomu, Większa Wydajność z ClickUp

Spotkania w Zoom mogą być wyczerpujące, zwłaszcza gdy są nadużywane. Jeśli pracujesz w zespole zdalnym lub hybrydowym, zbytnie poleganie na Zoomie w komunikacji jest po prostu niepraktyczne, zwłaszcza gdy wszyscy pracują w różnych godzinach lub w różnych strefach czasowych. Ponadto ciągłe rozmowy wideo mogą poważnie ograniczyć czas pracy, obniżając wydajność.

Zamiast grzęznąć w spotkaniach, wypróbuj ClickUp Pozwala on usprawnić komunikację, płynnie współpracować przy projektach i utrzymywać wszystkich na bieżąco bez konieczności wykonywania kolejnych połączeń.

ClickUp pomaga zachować wydajność i utrzymać płynny cykl pracy, bez względu na to, gdzie pracuje Twój zespół. Nie czekaj więc dłużej. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i nie stań się kolejnym memem o zbyt wielu spotkaniach!