Najlepsze darmowe szablony CRM Excel do tworzenia niestandardowych systemów zarządzania klientami

Jedną z najważniejszych rzeczy do zrobienia dla długoterminowego powodzenia firmy jest rozwijanie pozytywnych relacji z konsumentami.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym Businessem, startupem, czy firmą o ugruntowanej pozycji, zarządzanie interakcjami i potencjalnymi klientami oraz dbanie o to, by żaden klient nie pozostał niezauważony, staje się w końcu koszmarem. 44% respondentów ankietowanych w raporcie Validity szacuje, że ich firma traci ponad 10% rocznych przychodów z powodu niskiej jakości danych.

Dobrze zorganizowany CRM (Customer Relationship Management) jest prawie jak srebrna kula.

Jednakże, dedykowany system CRM lub Oprogramowanie CRM może nie być konieczne dla każdej firmy. Jeśli chcesz uprościć zarządzanie klientami bez rozbijania banku na drogie oprogramowanie CRM, rozważ skorzystanie z jednego z dostępnych za darmo Excel CRM szablony online. Szablony te oferują szybki i wygodny sposób na uporządkowanie informacji o klientach, automatyzację kontaktów i działań następczych oraz poprawę ROI z interakcji z klientami.

W tym artykule omówimy wartość tych niestandardowych szablonów CRM Excel i sposób, w jaki upraszczają one proces zarządzania klientami. Zaproponujemy również zakres niestandardowych darmowych szablonów CRM, które pozwolą w pełni wykorzystać relacje z klientami.

Co składa się na dobry szablon CRM Excel?

Wysokiej jakości szablon CRM Excel to coś więcej niż zwykły arkusz kalkulacyjny w Microsoft lub Arkuszach Google. Powinien on być Twoim głównym narzędziem do zarządzania relacjami z klientami. Takie szablony CRM centralizują dane kontaktowe, śledzą interakcje i pozwalają być na bieżąco z potrzebami klientów, pomagając budować trwałe powiązania przy jednoczesnej oszczędności czasu.

Oto, czego należy szukać w doskonałym szablonie Excel CRM, aby zoptymalizować cykl pracy:

Efektywna organizacja : Wybierz szablony, które zapewniają przejrzyste kolumny dla każdego punktu danych, w tym danych kontaktowych, historii sprzedaży i rekordów komunikacji. Ułatwi to monitorowanie i dostęp do najważniejszych danych klienta

: Wybierz szablony, które zapewniają przejrzyste kolumny dla każdego punktu danych, w tym danych kontaktowych, historii sprzedaży i rekordów komunikacji. Ułatwi to monitorowanie i dostęp do najważniejszych danych klienta Zapewnienie możliwości adaptacji : Wybierz elastycznyszablony arkuszy kalkulacyjnych które spełniają różnorodne wymagania biznesowe, płynnie dostosowując się do różnych przypadków użycia - od rejestrowania niestandardowych punktów bólu klientów po planowanie promocyjnych kampanii e-mailowych

: Wybierz elastycznyszablony arkuszy kalkulacyjnych które spełniają różnorodne wymagania biznesowe, płynnie dostosowując się do różnych przypadków użycia - od rejestrowania niestandardowych punktów bólu klientów po planowanie promocyjnych kampanii e-mailowych Uprość wprowadzanie danych : Wybierz szablon Excel CRM z intuicyjnym układem, który upraszcza wprowadzanie danych, zapewniając, że wszystkie wskaźniki powiązań z klientami są łatwo dostępne na pierwszy rzut oka w celu szybkiej analizy i raportowania

: Wybierz szablon Excel CRM z intuicyjnym układem, który upraszcza wprowadzanie danych, zapewniając, że wszystkie wskaźniki powiązań z klientami są łatwo dostępne na pierwszy rzut oka w celu szybkiej analizy i raportowania Opcje sortowania : Znajdź szablon arkusza kalkulacyjnego CRM z filtrami i możliwością sortowania. Pozwala to na priorytetyzację potencjalnych klientów, porządkowanie danych, śledzenie zmian statusu oraz śledzenie aktywności i postępów w powiązaniach

: Znajdź szablon arkusza kalkulacyjnego CRM z filtrami i możliwością sortowania. Pozwala to na priorytetyzację potencjalnych klientów, porządkowanie danych, śledzenie zmian statusu oraz śledzenie aktywności i postępów w powiązaniach Wykorzystaj wizualne wskazówki: Wybierz szablony Excel CRM z kodowaniem kolorami lub formatowaniem warunkowym, aby wyróżnić ważne zadania lub statusy, dzięki czemu zarządzanie klientami będzie uporządkowane i możliwe do podjęcia działań

Więcej informacji: 10 najlepszych w pełni konfigurowalnych systemów oprogramowania CRM w 2024 roku

Szablony CRM Excel

Ręcznie wybraliśmy te Szablony CRM poniżej znajdują się proste i skuteczne opcje upraszczające operacje biznesowe i zarządzanie powiązaniami z klientami:

1. Szablon CRM by Salesflare

via Salesflare The Szablon CRM Salesflare został zaprojektowany, aby pomóc firmom w zarządzaniu potencjalnymi klientami, kontaktami i szansami sprzedaży, a wszystko to w ramach konfigurowalnego arkusza Excel.

Ten darmowy szablon arkusza kalkulacyjnego CRM pozwala użytkownikom na niestandardowe sceny procesu sprzedaży, śledzenie potencjalnych klientów za pomocą widoku lejka i analizowanie wskaźników wydajności za pomocą wbudowanej zakładki Insights.

Dlaczego warto z niego skorzystać:

Korzystaj z konfigurowalnych scen lejka sprzedaży, aby dopasować je do swojego unikalnego procesu sprzedaży

Otrzymywanie zautomatyzowanych informacji, takich jak prognozy przychodów i śledzenie wydajności

Wdrożenie wizualnego zarządzania lejkiem sprzedaży w celu efektywnego śledzenia sprzedaży

Idealny przypadek użycia: Jest to idealne rozwiązanie dla małych firm, które chcą zarządzać potencjalnymi klientami i możliwościami sprzedaży bez inwestowania zasobów w złożone oprogramowanie CRM.

2. Szablon narzędzia Mini CRM firmy HubSpot

via HubSpot The Szablon narzędzia HubSpot Mini CRM to rozwiązanie CRM dla Microsoft Excel i Arkuszy Google, które śledzi komunikację, interakcje i działania sprzedażowe. Ten szablon arkusza kalkulacyjnego CRM ułatwia regularny dostęp do danych CRM i optymalizację wysiłków w kierunku sprawniejszego zarządzania powiązaniami.

Co więcej, można go używać do zarządzania, ustalania priorytetów i adresowania potencjalnych klientów w jednym miejscu dzięki wbudowanemu sortowaniu, filtrowaniu i konfigurowalnym polom.

Dlaczego warto z niego skorzystać:

Przyjazny dla początkujących design z konfigurowalnymi rozwijanymi menu

Tworzenie wizualnych pulpitów do śledzenia wskaźników sprzedaży i celów na pierwszy rzut oka

Uprość wprowadzanie danych i nigdy nie przegap rejestrowania kontaktów i szans sprzedaży

Idealny przypadek użycia: Jest to idealne rozwiązanie dla małych Business, startupów lub osób rozpoczynających pracę z narzędziami CRM, które potrzebują prostego rozwiązania do monitorowania sprzedaży i angażowania klientów.

3. Szablon dla małych firm do śledzenia prognozy sprzedaży Microsoft Business

via Microsoft Jak sugeruje sama nazwa, plik $$$a Szablon śledzenia prognozy sprzedaży Microsoft pomaga małym firmom projektować sprzedaż i śledzić przychody w czasie.

Dzięki temu szablonowi arkusza kalkulacyjnego CRM można wyraźnie monitorować wyniki w stosunku do celów sprzedaży i lepiej planować obciążenia i zasoby dla przyszłego wzrostu. Wizualizuj trendy wydajności i śledź postępy w czasie dzięki intuicyjnemu układowi i wbudowanym narzędziom do tworzenia wykresów.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledzenie rzeczywistej sprzedaży w odniesieniu do celów miesięcznych i rocznych

Ocena trendów wydajności za pomocą prostych wykresów i diagramów

Bardziej efektywna prognoza sprzedaży

Idealny przypadek użycia: Ten szablon jest idealny dla zespołów sprzedaży i menedżerów, którzy muszą projektować przychody, ustawić cele i regularnie śledzić wyniki. Jest szczególnie przydatny dla firm, które chcą analizować trendy sprzedaży, aby dostosować swoje strategie w oparciu o prognozy.

4. Szablon listy kontaktów firmy Microsoft

via MicrosoftSzablon listy kontaktów firmy Microsoft to proste narzędzie przeznaczone do organizowania danych kontaktowych w przejrzystym i łatwo dostępnym formacie. Ten szablon arkusza kalkulacyjnego Excel ma pola na nazwiska, numery telefonów, e-maile i adresy rozliczeniowe. Jego prosta struktura pozwala na szybkie wprowadzanie danych i łatwe sortowanie, dzięki czemu najważniejsze kontakty są zawsze pod ręką.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Prosty układ do organizowania i śledzenia danych kontaktowych

Filtrowanie i sortowanie w celu znalezienia i zarządzania niestandardowymi informacjami o klientach

Niestandardowe pola do śledzenia dodatkowych danych specyficznych dla klienta

Idealny przypadek użycia: Ten szablon jest odpowiedni dla małego Businessu lub osoby prywatnej potrzebującej niezawodnego, zorganizowanego sposobu na przechowywanie i pobieranie danych kontaktowych istniejących i potencjalnych klientów.

5. Szablon CRM od Template.net

via Template.net The Szablon CRM od Szablon.net oferuje Business intuicyjny sposób zarządzania relacjami z klientami i procesami sprzedaży. Dzięki sekcjom do śledzenia potencjalnych klientów, zadań i działań następczych, ten szablon CRM w Excelu i Arkuszach Google pomaga zapewnić, że żadna okazja nie zostanie pominięta.

Systematycznie wprowadzaj informacje w sekcjach, aby lepiej zarządzać czasem i prowadzić dokumentację!

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Organizuj sekcje, aby śledzić potencjalnych klientów, działania następcze i postępy w sprzedaży

Śledzenie komunikacji i danych dzięki szczegółowym ramom

Korzystaj z wbudowanych funkcji zarządzania zadaniami, aby śledzić potencjalnych klientów

Idealny przypadek użycia: Ten szablon jest dobry dla firm poszukujących przyjaznego dla użytkownika, adaptowalnego rozwiązania CRM do prowadzenia rejestrów klientów i usprawnienia działań następczych.

6. Szablon Sales Pipeline by Pipedrive

via Pipedrive The Szablon Sales Pipeline by Pipedrive zapewnia ustrukturyzowane podejście do śledzenia potencjalnych klientów przez każdą scenę procesu sprzedaży, od poszukiwania do zamknięcia. Zarządzaj lejkami i potokami sprzedaży oraz wizualizuj je za pomocą konfigurowalnych kolumn dla scen transakcji, oczekiwanych przychodów i dat działań następczych.

Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" w Pipedrive, Twoi przedstawiciele handlowi mogą łatwo przenosić potencjalnych klientów między scenami sprzedaży.

Dlaczego to pokochasz:

Wizualizacja pipeline'ów w celu śledzenia leadów na różnych scenach sprzedaży

Niestandardowe etapy sprzedaży dopasowane do unikalnego procesu sprzedaży

Funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwiająca zarządzanie potencjalnymi klientami

Idealny przypadek użycia: Szablon pomaga zespołom sprzedażowym organizować i ściśle monitorować pipeline, co prowadzi do lepszych wskaźników zamknięcia transakcji.

7. Szablon CRM dla branży budowlanej od Jotform

via Jotform The Szablon Jotform Construction CRM został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc firmom budowlanym w zarządzaniu relacjami z klientami, śledzeniu potencjalnych klientów i upraszczaniu komunikacji związanej z projektami.

Oferuje konfigurowalne pola do rejestrowania danych kontaktowych, opisów usług i przypisanych członków zespołu, zachęcając do zorganizowanego śledzenia interakcji i zadań projektowych.

Dlaczego to pokochasz:

Korzystaj z wbudowanych sekcji do śledzenia interakcji z klientami i szczegółów projektów

Niestandardowe formularze do przechwytywania informacji o potencjalnych klientach i obsługi komunikacji

Optymalizacja gromadzenia danych do zarządzania kontaktami i aktualizacjami projektów budowlanych

Idealny przypadek użycia: Ten darmowy szablon CRM jest przeznaczony dla firm budowlanych, które chcą usprawnić procesy zarządzania klientami.

Limity korzystania z szablonów Arkuszy Google/Excel dla CRM

Niektóre zalety korzystania z szablonów CRM Microsoft Excel, Dokumentów Google lub Arkuszy Google obejmują ich znajomość, łatwość użycia do prostych czynności oraz fakt, że są one Free. Niemniej jednak, pewne znaczące obciążenia będą miały wpływ na skalowalność i efektywną obsługę danych klientów:

Ręczne wprowadzanie danych: Ręczne wprowadzanie każdego kontaktu i potencjalnego klienta do CRM w Arkuszach Google lub Excelu jest żmudne i podatne na błędy. Niespójność danych klientów jest bardziej prawdopodobna w przypadku braku automatycznej walidacji danych i narzędzi do zapobiegania duplikatom

Ręczne wprowadzanie każdego kontaktu i potencjalnego klienta do CRM w Arkuszach Google lub Excelu jest żmudne i podatne na błędy. Niespójność danych klientów jest bardziej prawdopodobna w przypadku braku automatycznej walidacji danych i narzędzi do zapobiegania duplikatom Brak zaawansowanych funkcji CRM : Arkusz kalkulacyjny Arkusze Google lub Excel CRM będzie potrzebował bardziej zaawansowanych funkcji do zarządzania pipelinami sprzedaży, tworzenia profili niestandardowych klientów i automatyzacji marketingu. Z tego powodu nie jest łatwo monitorować skomplikowane procesy sprzedaży lub pozyskiwać potencjalnych klientów za pomocą kampanii e-mail marketingowych bez dodatkowego oprogramowania

: Arkusz kalkulacyjny Arkusze Google lub Excel CRM będzie potrzebował bardziej zaawansowanych funkcji do zarządzania pipelinami sprzedaży, tworzenia profili niestandardowych klientów i automatyzacji marketingu. Z tego powodu nie jest łatwo monitorować skomplikowane procesy sprzedaży lub pozyskiwać potencjalnych klientów za pomocą kampanii e-mail marketingowych bez dodatkowego oprogramowania Limit automatyzacji i integracji : Mimo że Arkusze Google i Excel oferują pewne konektory za pomocą narzędzi innych firm, takich jak Zapier, znacznie trudniej jest zbudować płynną automatyzację w porównaniu do dedykowanych rozwiązań CRM. Ponadto integracje są ograniczone. Ważne funkcje, takie jak automatyczne przydzielanie zadań i przypomnienia o działaniach następczych, są nieobecne

: Mimo że Arkusze Google i Excel oferują pewne konektory za pomocą narzędzi innych firm, takich jak Zapier, znacznie trudniej jest zbudować płynną automatyzację w porównaniu do dedykowanych rozwiązań CRM. Ponadto integracje są ograniczone. Ważne funkcje, takie jak automatyczne przydzielanie zadań i przypomnienia o działaniach następczych, są nieobecne Obawy o bezpieczeństwo : CRM oparty na Arkuszach Google lub Excelu zawiera zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie, ale nadal musi być niezawodny, szczególnie w przypadku wrażliwych danych klientów. Ochrona wrażliwych danych przed niezamierzoną lub złośliwą edycją jest trudna w środowisku z udostępnianiem i niewielką liczbą kontroli użytkowników

: CRM oparty na Arkuszach Google lub Excelu zawiera zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie, ale nadal musi być niezawodny, szczególnie w przypadku wrażliwych danych klientów. Ochrona wrażliwych danych przed niezamierzoną lub złośliwą edycją jest trudna w środowisku z udostępnianiem i niewielką liczbą kontroli użytkowników Problemy ze skalowalnością: Właściwe skalowanie jest trudne ze względu na brak zaawansowanych narzędzi do raportowania i analizy oraz obawy dotyczące wydajności, które mogą wynikać z zarządzania ogromnymi ilościami danych konsumenckich

Aby przezwyciężyć te limity, potrzebne są bardziej elastyczne szablony, które wspierają zaawansowane funkcje, integrują się z szerszą gamą narzędzi, oferują solidną kontrolę dostępu i bezpieczeństwo oraz mogą dostosować się do cyklu pracy organizacji.

Alternatywne szablony CRM Excel

Platformy do zarządzania projektami, takie jak ClickUp oferuje szablony do zarządzania relacjami z klientami, które są doskonałe, bardziej niestandardowe Alternatywy dla programu Excel do śledzenia interakcji z klientami, potencjalnych klientów i danych sprzedażowych.

Jeśli chcesz poprawić swoje Proces CRM bez korzystania z oprogramowania CRM, spróbuj użyć jednego z tych zaawansowanych, ale darmowych szablonów CRM Excel od ClickUp.

1. Zaawansowany szablon CRM od ClickUp

Korzystanie z szablonu ClickUp CRM w Tablicach do tworzenia map przepływu pracy CRM

Szablon Zaawansowany szablon CRM ClickUp umożliwia przechowywanie istotnych informacji o klientach w jednym miejscu przy użyciu ośmiu różnych Pola niestandardowe (np. imię i nazwisko osoby kontaktowej, e-mail, branża), usprawniając komunikację z klientem i procesy wsparcia.

Można go używać do tworzenia niestandardowych potoków w celu skutecznego monitorowania potencjalnych klientów i szans. Umożliwia również zarządzanie zadaniami według scen sprzedaży w celu zwiększenia wydajności cyklu pracy.

Ten szablon CRM dodatkowo upraszcza monitorowanie interakcji z klientem. Użytkownicy tworzą Niestandardowe statusy takich jak "Need Approval" lub "Qualified", aby monitorować rozwój interakcji z klientem na każdym kroku.

Dlaczego to pokochasz:

Dostęp do czterech oddzielnych Niestandardowe widoki : Widok listy, Widok moich zadań, Widok procesu sprzedaży i Widok powitalny

Włącz elementy zarządzania projektami, takie jak przypomnienia, automatyzacje i zależności między zadaniami, aby usprawnić śledzenie zadań

Wykorzystaj automatyzacje zintegrowane z tym szablonem ClickUp do powtarzalnych zadań

Idealny przypadek użycia: To ClickUp CRM jest idealny dla firm, które chcą zintegrować funkcje CRM z zarządzaniem projektami. Nawet małe Business lub Teams mogą skorzystać z tego szablonu, aby rozwiązać swoje problemy z CRM.

2. Szablon ClickUp Simple CRM

simple-crm-t

The Szablon ClickUp Simple CRM to świetny wybór dla firm, które potrzebują prostego systemu CRM, który z zależnością zarządza interakcjami z klientami.

Dzięki temu szablonowi można scentralizować kluczowe dane klientów, takie jak dane kontaktowe, status sprzedaży i opinie. Upraszcza on zarządzanie danymi klientów, zapewniając jedno źródło prawdy, które eliminuje błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych. Jest łatwy w ustawieniu i świetnie nadaje się dla nowicjuszy lub małych teamów, które chcą monitorować interakcje z klientami i zarządzać kontaktami.

Dlaczego to pokochasz:

Korzystanie z pól niestandardowych do wizualizacji i zarządzania danymi klientów oraz zapisywania kluczowych informacji

Regularne monitorowanie kluczowych wskaźników, takich jak zadowolenie klientów i czas reakcji, za pomocą pulpitów, aby zapewnić skuteczność systemu CRM

Śledzenie czasu, alerty o zależnościach i integracja z pocztą e-mail w celu zwiększenia wydajności i pozostania na bieżąco z działaniami podejmowanymi przez klientów

Korzystaj z funkcji "przeciągnij i upuść" w celu łatwej reorganizacji zadań

Idealny przypadek użycia: Ten szablon CRM pozwala firmom uprościć proces zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) bez commitowania zbyt wielu skomplikowanych narzędzi.

3. Szablon do śledzenia prowizji ClickUp

śledzenie prowizji-t

Wybierz szablon Szablon śledzenia prowizji ClickUp aby pomóc zespołom sprzedaży zarządzać procesami obliczania prowizji w ramach jednej platformy.

Szablon upraszcza obliczanie prowizji i umożliwia menedżerom sprzedaży łatwe monitorowanie rozwoju leadów. Nadzoruj ważne dane, takie jak rzeczywista wartość sprzedaży, procent prowizji, zarobione prowizje i informacje kontaktowe za pomocą 14 atrybutów pól niestandardowych.

Dlaczego to pokochasz:

Zarządzanie całym cyklem życia sprzedaży w celu monitorowania i raportowania indywidualnych wyników sprzedaży

Ustawienie przypomnień o działaniach następczych lub dystrybucji prowizji za pomocą pięciu widoków niestandardowych szablonu

Korzystaj z narzędzi do prognozy prowizji, aby pomóc Teams przewidzieć zarobki

Idealny przypadek użycia: Ten szablon najlepiej nadaje się do uproszczenia śledzenia prowizji przedstawicieli handlowych, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na opracowanie odpowiedniej strategii sprzedaży dla nowych potencjalnych klientów i obecnych klientów.

4. Szablon potoku sprzedaży ClickUp

sales-pipeline-t

Szablon Szablon potoku sprzedaży ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc firmom efektywnie zarządzać procesem sprzedaży od generowania leadów do zamknięcia transakcji. Umożliwia dokładne śledzenie każdej sceny procesu sprzedaży, zapewniając, że żaden potencjalny klient nie zostanie pominięty, a każda transakcja zostanie skutecznie zrealizowana.

Szablon ten pełni funkcję niestandardowych statusów, takich jak "Churned", "Follow Up", "Qualified Prospect" i "Attention Needed", umożliwiając śledzenie postępów klientów na różnych niestandardowych scenach. Siedem niestandardowych pól pozwala na obsługę krytycznych informacji o kliencie, takich jak daty ostatniego kontaktu, wartość transakcji i inne.

Dlaczego to pokochasz:

Dostęp do przyjaznego dla początkujących, ale konfigurowalnego ustawienia, aby zaspokoić potrzeby zaawansowanych zespołów sprzedaży

Korzystaj z czterech niestandardowych widoków, w tym widoku listy (do grupowania, sortowania i filtrowania interakcji z klientami na podstawie różnych kryteriów), widoku SOP sprzedaży (do nakreślenia standardowych procedur operacyjnych dla różnych scen sprzedaży) i widoku Box (do kategoryzowania potencjalnych klientów według ich bieżącego statusu)

Priorytetyzacja zadań, ocena stanu pipeline'u i bardziej efektywne śledzenie kluczowych wskaźników

Tworzenie pulpitów do wizualizacji i analizy informacji

Idealny przypadek użycia: Ten szablon jest idealny dla firm, które chcą usprawnić procesy śledzenia sprzedaży, prognozy i współpracy zespołowej, mając wszystkie niezbędne narzędzia w jednym miejscu.

5. Szablon ClickUp Sales CRM

Organizuj i śledź szanse sprzedaży dzięki szablonowi CRM ClickUp dla sprzedaży

Szablon Szablon CRM dla sprzedaży ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc zespołom sprzedaży zarządzać całym cyklem życia klienta, od generowania leadów po zamykanie transakcji, w ramach jednego, usprawnionego obszaru roboczego. Szablon ten pozwala skutecznie śledzić interakcje z klientami, szanse sprzedaży i komunikację.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Łatwe monitorowanie postępów na każdej scenie procesu sprzedaży dzięki niestandardowym statusom

Dodawanie i sortowanie atrybutów w celu uzyskania różnych widoków informacji i danych sprzedażowych wraz z interakcjami z klientami

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili, co pomaga utrzymać regularną komunikację z klientami bez dodatkowego wysiłku ręcznego

Integracja ClickUp Brain i ClickUp Clip wykorzystanie AI i nagrywania ekranu w celu poprawy śledzenia sprzedaży i niestandardowego zadowolenia klientów

Idealny przypadek użycia: Ten szablon jest wysoce elastyczny dla małych Teams i dużych Enterprise, które chcą poprawić wyniki sprzedaży i zadowolenie klientów. Sprawdza się również jako potężne narzędzie CRM dla firm, które chcą kompleksowych, konfigurowalnych systemów CRM, które skalują się wraz z ich rozwojem.

Nadal nie jesteś zdecydowany na korzystanie z rozwiązania CRM i szablonów ClickUp? 🤔

Oto, co Brenna Keenan, dyrektor ds. marketingu cyfrowego w SSM Creative Collective, ma do powiedzenia na temat wpływu ClickUp na ich cykl pracy:

"ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i CRM, z jakim się zetknęłam. Wszechstronność pozwala naprawdę zająć się wszystkimi zadaniami w jednym miejscu, bez konieczności posiadania licznych subskrypcji innych usług." ✨

Brenna Keenan, dyrektor ds. marketingu cyfrowego w SSM Creative Collective

6. Szablon raportu sprzedaży ClickUp

sales-report-t

The Szablon raportowania sprzedaży ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić i analizować dane dotyczące wyników sprzedaży Twojego zespołu - miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.

Za pomocą tego konfigurowalnego szablonu raportu można monitorować krytyczne wskaźniki sprzedaży, dostrzegać wzorce i wizualizować dane dotyczące wydajności. Ten szablon CRM również organizuje i monitoruje dane w celu lepszego podejmowania decyzji, z niestandardowymi polami, takimi jak region sprzedaży, osiągnięcie sprzedaży i rok sprzedaży dołączony do każdego konta.

Dlaczego to pokochasz:

Używaj niestandardowych statusów, takich jak "Otwarte" i "Zakończone", aby śledzić postępy i wyniki zadań sprzedażowych

Zoptymalizuj monitorowanie raportów sprzedaży dzięki śledzeniu czasu, etykietom, ostrzeżeniom o zależnościach, e-mailom i innym zaawansowanym funkcjom, które zapewniają kompleksową analizę i wgląd w czasie rzeczywistym

Odpowiedzialność przedstawicieli handlowych za realizację ich celów

Zyskaj widoczność potrzeb i preferencji niestandardowych klientów

Idealny przypadek użycia: Szablon raportowania sprzedaży ClickUp to doskonałe narzędzie dla wszystkich zespołów sprzedażowych. Pozwala on bez wysiłku gromadzić ważne dane, monitorować wydajność działów i prezentować wyniki w atrakcyjny wizualnie i bezpośredni sposób.

7. Szablon ClickUp Sales Tracker

Szablon ClickUp Sales Tracker

Teams sprzedaży docenią szablon Szablon ClickUp Sales Tracker aby lepiej zrozumieć proces sprzedaży. Szablon ten upraszcza śledzenie tygodniowych i miesięcznych celów sprzedażowych oraz pozwala śledzić powodzenie poszczególnych osób i zespołów. Niestandardowe pola ułatwiają śledzenie i ocenę krytycznych wskaźników sprzedaży, w tym kosztów jednostkowych, kosztów wysyłki, zwrotów i celów zysku.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Gromadzenie informacji o sprzedaży za pomocą różnych widoków, takich jak widok Sales Tracker, widok Sales Volume per Month i widok Sales Status per Product

Kategoryzuj zadania i monitoruj postęp misji sprzedażowych za pomocą niestandardowych statusów

Miej zakładki na celach sprzedażowych i upewnij się, że wszyscy są na tej samej stronie

Śledzenie wyników indywidualnych i zespołowych w czasie rzeczywistym

Idealny przypadek użycia: Menedżerowie sprzedaży uznają ten szablon za bardzo pomocny w monitorowaniu interakcji z klientami, tworzeniu kolejnych spotkań i identyfikowaniu wzorców.

8. Szablon zaproszenia do sprzedaży ClickUp

Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp

Usprawnij rozmowy sprzedażowe i monitoruj interakcje z klientami dzięki szablonowi Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp . Szablon zawiera pięć pól niestandardowych i umożliwia przechowywanie cennych informacji, takich jak dane kontaktowe, daty działań następczych i wyniki połączeń, zapewniając zespołowi aktualność i informacje.

Dzięki temu wydajnemu systemowi zawsze nadrobisz zaległości, optymalizując zasięg sprzedaży i minimalizując ryzyko utraty transakcji.

Dlaczego to pokochasz:

Tworzenie niestandardowych statusów w celu śledzenia i monitorowania każdej szansy sprzedaży

Zobacz dokładnie, na jakim etapie są Twoje rozmowy sprzedażowe i gdzie występują problemy

Pomoc przedstawicielom handlowym w skupieniu się na głównych celach każdej rozmowy

Śledzenie źródeł leadów i przypisywanie im statusów i zadań - wszystko w centralnej lokalizacji

Idealny przypadek użycia: Ten szablon jest idealny dla każdego przedstawiciela handlowego lub członka zespołu, który chce przygotować się do rozmów, zorganizować niezbędne materiały, śledzić wyniki i zapewnić powodzenie w kontaktach z klientami.

9. Szablon procesu sprzedaży ClickUp

Szablon procesu sprzedaży ClickUp

Szablon Szablon procesu sprzedaży ClickUp zapewnia jasne ramy, które pomagają przedstawicielom handlowym zrozumieć niezbędne kroki i zadania związane z procesem sprzedaży, zmniejszając zamieszanie i zwiększając wydajność.

Aby wdrożyć szablon procesu sprzedaży, użytkownicy mogą dodać go do swojego obszaru roboczego ClickUp, wyznaczyć dla niego lokalizację i zaprosić członków zespołu do współpracy. Szablon stanowi wsparcie dla zespołów w tworzeniu projektów dla konkretnych celów sprzedażowych, przydzielaniu zadań wraz z osią czasu, organizowaniu zadań w kategorie i organizowaniu regularnych spotkań w celu omówienia postępów

Dlaczego to pokochasz:

Zarządzanie obciążeniem pracą i terminami dzięki funkcjom zarządzania projektami ClickUp

Wyczyszczone informacje na temat tego, na jakiej scenie w procesie sprzedaży znajduje się Twój potencjalny klient

Łatwe wdrażanie nowych członków zespołu sprzedaży poprzez proste poproszenie ich o postępowanie zgodnie z szablonem

Organizowanie i przechowywanie wszystkich danych we wspólnej bazie danych

Identyfikacja obszarów wymagających poprawy w procesie sprzedaży

Idealny przypadek użycia: Jeśli zamykasz transakcje lub chcesz usprawnić wewnętrzne operacje, ten szablon zapewni Ci ramy potrzebne do odniesienia sukcesu.

Popraw jakość swoich danych i procesów CRM dzięki ClickUp

Chociaż szablony CRM w Excelu mogą pomóc w śledzeniu relacji z klientami, stają się one uciążliwe wraz z rozwojem biznesu. Aktualizowanie chaotycznych arkuszy kalkulacyjnych, śledzenie wersji w wielu plikach i udostępnianie danych między zespołami zawsze prowadzi do nieporozumień i niewykorzystanych szans.

To właśnie tutaj ClickUp i jego szablony CRM wkraczają do akcji.

Jako kompleksowa platforma do zarządzania pracą, ClickUp zmienia sposób obsługi powiązań z klientami poprzez swoje alternatywy dla szablonów Excel CRM. Nasze konfigurowalne szablony CRM zapewniają współpracę w czasie rzeczywistym, automatyzację działań następczych i potężne raportowanie w jednej zunifikowanej przestrzeni. Zamiast zmagać się z frustracją związaną z szablonami Excel CRM, możesz skupić się na tym, co najważniejsze: budowaniu trwałych relacji z klientami.

Dzięki szablonowi ClickUp CRM umożliwiasz swojemu zespołowi dostarczanie wyjątkowych doświadczeń klientom. Zarejestruj się za Free już dziś i przywitaj się z przystępnym cenowo, szytym na miarę rozwiązaniem CRM!