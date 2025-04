15 najlepszych narzędzi do badania opinii pracowników w 2025 roku

W ankietach dotyczących pulsu pracowników z pewnością nie chodzi o sprawdzenie, czy serce wszystkich nadal bije w pracy (choć w ciężki poniedziałek może to nie być zły pomysł! 😊).

czym więc dokładnie są ankiety pracownicze?

Ankieta pracownicza to szybkie ustawienie pytań wysyłanych do pracowników w regularnych odstępach czasu.

Podobnie jak sprawdzanie pulsu daje wgląd w zdrowie fizyczne, te częste ankiety pomagają działowi HR monitorować morale pracowników i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Korzystając z oprogramowania do ankiet pracowniczych, można skutecznie zbierać opinie pracowników na temat takich aspektów jak zadowolenie z pracy, relacje w miejscu pracy i ogólne środowisko.

Te narzędzia do ankietowania pracowników są niezbędne do stworzenia bardziej angażującego i wspierającego miejsca pracy. Aby odkryć idealną opcję dla siebie, zapoznajmy się z 15 najlepszymi narzędziami do ankiet pracowniczych.

Czego należy szukać w narzędziach do badania opinii pracowników?

Kiedy wybierasz zasoby ludzkie, przeprowadzasz wiele rund rozmów kwalifikacyjnych, aby znaleźć idealne dopasowanie, prawda? Cóż, tak samo jest w przypadku narzędzia do badania opinii pracowników, którego głównym celem jest zbieranie opinii pracowników.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do badania opinii pracowników.

Dostosowanie : Personalizacja to klucz! Dobre narzędzia do ankiet pulsu pozwalają niestandardowo dostosowywać pytania i ankiety do swoich potrzeb, a nawet umieszczać na nich swoje logo, aby zachować spójność z marką

: Personalizacja to klucz! Dobre narzędzia do ankiet pulsu pozwalają niestandardowo dostosowywać pytania i ankiety do swoich potrzeb, a nawet umieszczać na nich swoje logo, aby zachować spójność z marką Dane i analityka : Szukaj narzędzi, które dostarczają cennych informacji. Skuteczne dane i analizy pomogą ci monitorować trendy, mierzyć zaangażowanie pracowników i informować o strategiach HR

: Szukaj narzędzi, które dostarczają cennych informacji. Skuteczne dane i analizy pomogą ci monitorować trendy, mierzyć zaangażowanie pracowników i informować o strategiach HR Łatwość użytkowania : Skomplikowaneoprogramowanie angażujące pracowników nie jest najwygodniejsze - wybierz narzędzia z prostym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem i szablonami, które pomogą Ci błyskawicznie uruchomić ankiety

: Skomplikowaneoprogramowanie angażujące pracowników nie jest najwygodniejsze - wybierz narzędzia z prostym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem i szablonami, które pomogą Ci błyskawicznie uruchomić ankiety Automatyzacja: Automatyzacja dostarczania i przetwarzania ankiet, oszczędność czasu i pewność, że zawsze masz świeże informacje na wyciągnięcie ręki

15 najlepszych narzędzi do ankiet pracowniczych Puls

W porządku, profesjonaliści HR i mistrzowie miejsca pracy, czas porozmawiać o narzędziach.

Weźmy kawę, usiądźmy wygodnie i poznajmy 15 najlepszych narzędzi do badania pulsu, które sprawią, że Twoi pracownicy powiedzą: "Wreszcie ktoś ich słucha!"

1. ClickUp (najlepsze do tworzenia i wizualizacji danych z ankiet)

Ankiety pracownicze to trzyczęściowy proces: projektowanie, przeprowadzanie i analizowanie.

ClickUp zajmuje się wszystkimi tymi krokami! Formularze ClickUp umożliwia zbieranie opinii pracowników bez zwykłych kłopotów. Możesz szybko tworzyć ankiety, które pracownicy mogą wypełnić w ciągu kilku minut, idealne do ankiet pulsu, które muszą być szybkie i częste.

Twórz i zarządzaj formularzami ankiet bez wysiłku w ClickUp dzięki uproszczonemu menu formularzy

Możesz niestandardowo dostosować te formularze do konkretnych pytań dostosowanych do potrzeb Twojej organizacji, takich jak ocena zaangażowania pracowników lub zrozumienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Dostępne są również Dokumenty ClickUp który eliminuje stres związany z kompilacją i prezentacją wyników ankiet.

efektywna współpraca nad dokumentami dzięki ClickUp Docs, śledzenie zmian w czasie rzeczywistym_

Dokumenty te umożliwiają formatowanie informacji w czytelny sposób i udostępnianie ich w czasie rzeczywistym innym zainteresowanym stronom.

Jednocześnie gotowe szablony ClickUp pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu na projektowaniu i formatowaniu oraz stanowią solidny punkt wyjścia. Wystarczy wpisać dodatkowe pytania i gotowe!

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp jest idealnym narzędziem do uzyskania dokładnego obrazu satysfakcji i zaangażowania pracowników. Dzięki temu szablonowi możesz:

Rozwijać wyczyszczone, możliwe do podjęcia działania spostrzeżenia na temat tego, jak czuje się Twój zespół

na temat tego, jak czuje się Twój zespół Tworzyć spersonalizowane ankiety z niestandardowymi pytaniami

z niestandardowymi pytaniami Zbierać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym od pracowników na dowolnym urządzeniu

Ten uproszczony formularz pozwala zbierać i analizować całościowe opinie pracowników, oceniać satysfakcję i lepiej rozumieć kulturę firmy.

Jeśli szukasz czegoś nieco bardziej praktycznego, ClickUp ma dla Ciebie idealne narzędzie Szablon planu działania ankiety zaangażowania ClickUp . Pomaga on w identyfikacji kluczowych czynników zaangażowania, wdrażaniu skutecznych zmian i zapewnianiu odpowiedzialności za wyniki.

Najlepsze funkcje ClickUp

Widok formularzy ClickUp : Upraszcza powstanie i zarządzanie formularzami, sprawiając, że gromadzenie danych staje się proste

: Upraszcza powstanie i zarządzanie formularzami, sprawiając, że gromadzenie danych staje się proste Generator pytań ankietowych : Narzędzie oparte na AI, które pomaga tworzyć trafne i angażujące pytania ankietowe dostosowane do Twoich celów

Pulpity ClickUp : Pulpity ClickUp są idealne do wizualizacji danych ankietowych, z niestandardowymi widżetami do śledzenia określonych wskaźników i porównywania wyników w czasie

Dokumenty ClickUp : Świetne do udostępniania podsumowań ankiet i spostrzeżeń, z możliwością współpracy i śledzenia czasu w czasie rzeczywistym

: Świetne do udostępniania podsumowań ankiet i spostrzeżeń, z możliwością współpracy i śledzenia czasu w czasie rzeczywistym Widok wykresu Gantta w ClickUp : Jest to idealne rozwiązanie do ustawienia osi czasu, zarządzania harmonogramami ankiet i śledzenia postępów od uruchomienia do zakończenia

Limity ClickUp

Funkcjonalność aplikacji mobilnej: Aplikacja mobilna ClickUp nie dorównuje jeszcze pełnej funkcji wersji komputerowej, co może stanowić pewne wyzwanie w przypadku konieczności wprowadzania zmian w trakcie podróży

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

2. SurveySparrow (świetny do automatyzacji ankiet Puls)

via SurveySparrow SurveySparrow oferuje intuicyjną platformę do przeprowadzania ankiet pulsu pracowników, ułatwiając organizacjom mierzenie zaangażowanie pracowników .

Jedną z wyróżniających się funkcji jest automatyczne planowanie ankiet, które pozwala na ustawienie ankiet, a platforma zajmuje się resztą.

Platforma oferuje również interfejs konwersacyjny, który sprawia, że ankiety są bardziej osobiste i angażujące, co prowadzi do 40% wzrostu wskaźnika zakończonych ankiet.

Niektórzy użytkownicy stwierdzili jednak, że zmiana układu pól tekstowych w ankietach jest nieco zagadkowa, a te zaawansowane funkcje mogą mieć swoją cenę.

Najlepsze funkcje SurveySparrow

Automatyzacja planowania ankiet : Ustaw regularne ankiety Puls i pozwól systemowi obsługiwać przypomnienia, dzięki czemu możesz skupić się na innych rzeczach

: Ustaw regularne ankiety Puls i pozwól systemowi obsługiwać przypomnienia, dzięki czemu możesz skupić się na innych rzeczach Konwersacyjny interfejs : Angażuje pracowników dzięki spersonalizowanemu doświadczeniu, zwiększając wskaźniki zakończonych ankiet

: Angażuje pracowników dzięki spersonalizowanemu doświadczeniu, zwiększając wskaźniki zakończonych ankiet Bogaty pulpit raportowania : Zapewnia szybki wgląd i wysyła aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby na bieżąco informować o wynikach ankiet

: Zapewnia szybki wgląd i wysyła aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby na bieżąco informować o wynikach ankiet Gromadzenie danych omnichannel : Zbieranie opinii z wielu źródeł, takich jak e-mail, strona internetowa i media społecznościowe, wszystko w jednym miejscu

: Zbieranie opinii z wielu źródeł, takich jak e-mail, strona internetowa i media społecznościowe, wszystko w jednym miejscu Zaawansowana logika warunkowa: Dostosowywanie ankiet na podstawie odpowiedzi, dzięki czemu doświadczenie jest płynne i niestandardowe dla użytkowników

Limity SurveySparrow

Trudności ze zmianą układu pól tekstowych : Zmiana układu pól tekstowych może być trudna i może mieć wpływ na układ ankiety

: Zmiana układu pól tekstowych może być trudna i może mieć wpływ na układ ankiety Wolne ładowanie strony : Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że osadzone ankiety spowalniają strony internetowe, na których się znajdują

: Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że osadzone ankiety spowalniają strony internetowe, na których się znajdują Wysoki koszt zaawansowanych funkcji: Dostęp do zaawansowanych funkcji wymaga uaktualnionego planu, który może być droższy niż przewidywano

Ceny SurveySparrow

Cennik niestandardowy

SurveySparrow oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (2,000+ recenzji)

: 4.4/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

3. ThriveSparrow (najlepszy do elastycznych ankiet Puls)

via ThriveSparrow ThriveSparrow ma na celu wspieranie ciągłego zaangażowania pracowników poprzez dostarczanie regularnych badań Pulsu, które pomagają organizacjom zrozumieć poziomy zaangażowania i szybko reagować na zmieniające się potrzeby.

Dzięki ThriveSparrow można łatwo niestandardowo dostosować częstotliwość tych ankiet - niezależnie od tego, czy chcesz otrzymywać cotygodniowe aktualizacje, czy miesięczne trendy, narzędzie dostosowuje się do twoich programów HR.

Warto jednak zauważyć, że ThriveSparrow może nie być idealnym rozwiązaniem dla większych Enterprise; najlepiej nadaje się dla małych i średnich Business.

Najlepsze funkcje ThriveSparrow

Elastyczne planowanie ankiet Puls : Wybierz częstotliwość ankiet, która odpowiada potrzebom Twojej organizacji, od cotygodniowych kontroli pulsu po miesięczne trendy

: Wybierz częstotliwość ankiet, która odpowiada potrzebom Twojej organizacji, od cotygodniowych kontroli pulsu po miesięczne trendy Ankiety eNPS : Ankiety z pojedynczymi pytaniami, które mierzą poparcie pracowników i pomagają zidentyfikować obszary wymagające poprawy

: Ankiety z pojedynczymi pytaniami, które mierzą poparcie pracowników i pomagają zidentyfikować obszary wymagające poprawy Kompleksowe raportowanie : Dostarczają praktycznych informacji na temat trendów zaangażowania, umożliwiając dostawcom podejmowanie decyzji opartych na danych

: Dostarczają praktycznych informacji na temat trendów zaangażowania, umożliwiając dostawcom podejmowanie decyzji opartych na danych Bezproblemowa integracja : Integruje się ze Slackiem, obszarem roboczym Google i nie tylko, co ułatwia włączenie go do istniejącego stosu technologii HR

: Integruje się ze Slackiem, obszarem roboczym Google i nie tylko, co ułatwia włączenie go do istniejącego stosu technologii HR Wielojęzyczne wsparcie: Umożliwia ankiety w wielu językach, idealne dla globalnych Teams

Limity ThriveSparrow

Limit integracji : Ma mniej integracji z innymi firmami w porównaniu do innych narzędzi do ankiet Puls, co może ograniczać jego wykorzystanie w szerszym ekosystemie technologicznym

: Ma mniej integracji z innymi firmami w porównaniu do innych narzędzi do ankiet Puls, co może ograniczać jego wykorzystanie w szerszym ekosystemie technologicznym Podstawowy interfejs : Interfejs jest przyjazny dla użytkownika, ale brakuje mu zaawansowanych funkcji, co może nie spełniać potrzeb większych organizacji

: Interfejs jest przyjazny dla użytkownika, ale brakuje mu zaawansowanych funkcji, co może nie spełniać potrzeb większych organizacji Ograniczona skalowalność: ThriveSparrow został zaprojektowany z myślą o małych i średnich firmach i może nie skalować się tak efektywnie dla większych Enterprise

Ceny ThriveSparrow

Wydajność : 5 USD miesięcznie za pracownika

: 5 USD miesięcznie za pracownika Engage : 3 USD miesięcznie za pracownika

: 3 USD miesięcznie za pracownika Kudos: 2 USD miesięcznie na pracownika

4. CultureMonkey (najlepszy do kompleksowego badania zaangażowania pracowników)

via CultureMonkey CultureMonkey oferuje szyk funkcji zaprojektowanych w celu wspierania pozytywnej kultury miejsca pracy. Poprzez zróżnicowane ankiety zaangażowania pracowników i zarządzanie opiniami w czasie rzeczywistym, CultureMonkey pomaga organizacjom zrozumieć, co napędza ich pracowników.

Jedną z mocnych stron CultureMonkey jest wykorzystanie map ciepła i analizy nastrojów. Narzędzia te pozwalają liderom szybko identyfikować trendy zaangażowania i podejmować znaczące działania.

CultureMonkey jest jednak skierowany przede wszystkim do średnich i dużych Businessów, co może być odzwierciedlone w niestandardowym modelu cenowym i funkcjach dostosowanych do bardziej rozszerzonych potrzeb organizacyjnych.

Najlepsze funkcje CultureMonkey

Zróżnicowane opcje ankiet : Obejmuje eNPS, niestandardowe ankiety i ankiety Puls, aby zaspokoić różne potrzeby organizacyjne

: Obejmuje eNPS, niestandardowe ankiety i ankiety Puls, aby zaspokoić różne potrzeby organizacyjne Spostrzeżenia oparte na danych : Dostawca map cieplnych, analizy nastrojów i benchmarków w celu zidentyfikowania bolączek i śledzenia poprawy w czasie

: Dostawca map cieplnych, analizy nastrojów i benchmarków w celu zidentyfikowania bolączek i śledzenia poprawy w czasie Anonimowe opinie : Zapewnia 100% anonimowość, umożliwiając przekazywanie szczerych opinii za pośrednictwem bezpiecznych kanałów zgodnych z RODO

: Zapewnia 100% anonimowość, umożliwiając przekazywanie szczerych opinii za pośrednictwem bezpiecznych kanałów zgodnych z RODO Kompleksowe narzędzia do raportowania : Oferuje opcje eksportu CSV i PPT do dogłębnej analizy danych i niestandardowego raportowania

: Oferuje opcje eksportu CSV i PPT do dogłębnej analizy danych i niestandardowego raportowania Automatyzacja planowania ankiet: Umożliwia ustawienie ankiet w trybie automatycznego pilotażu, zmniejszając wysiłek ręczny i maksymalizując wskaźniki uczestnictwa

Limity CultureMonkey

Niestandardowy model cenowy : Brak informacji o cenach z góry może utrudnić określenie opłacalności, szczególnie w przypadku mniejszych Businessów

: Brak informacji o cenach z góry może utrudnić określenie opłacalności, szczególnie w przypadku mniejszych Businessów Potencjalna złożoność : Platforma może być bardziej złożona niż to konieczne dla małych Teams lub startupów ze względu na jej rozszerzenie funkcji

: Platforma może być bardziej złożona niż to konieczne dla małych Teams lub startupów ze względu na jej rozszerzenie funkcji Limit integracji z podmiotami zewnętrznymi: Choć platforma oferuje szeroki zakres narzędzi, opcje integracji z innym oprogramowaniem są stosunkowo limitowane

Ceny CultureMonkey

Cennik niestandardowy

CultureMonkey oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (50+ opinii)

5. 15Five (najlepsze dla łatwych w użyciu ankiet)

via 15Five Zaprojektowany dla liderów HR, którzy chcą wywrzeć namacalny wpływ, 15Five oferuje łatwe w użyciu, poparte naukowo ankiety, które można wdrożyć za pomocą zaledwie dwóch kliknięć, a odpowiedzi zebrać w około sześć minut.

Dzięki funkcjom takim jak benchmarking i dogłębne pulpity wyników HR, 15Five pomaga mierzyć zaangażowanie na wszystkich poziomach - firmy, działu lub zespołu - i śledzić postępy w czasie.

Rozszerzenie funkcji platformy sprawia, że doskonale nadaje się ona dla średnich i dużych organizacji, ale jej prostota może nie być wystarczająca dla tych, którzy szukają wysoce konfigurowalnych rozwiązań.

Najlepsze funkcje 15Five

Pulpit wyników HR : Zapewnia kompleksowy widok wskaźników zaangażowania wraz z innymi kluczowymi danymi biznesowymi, wspierając decyzje oparte na danych

: Zapewnia kompleksowy widok wskaźników zaangażowania wraz z innymi kluczowymi danymi biznesowymi, wspierając decyzje oparte na danych Konfigurowalne ankiety i benchmarki: Oferuje szablony i narzędzia do porównywania zaangażowania w czasie i w różnych branżach

Oferuje szablony i narzędzia do porównywania zaangażowania w czasie i w różnych branżach Wewnętrzny coaching i doradztwo : Obejmuje wsparcie ekspertów w zakresie tworzenia strategii zaangażowania i rozwijania efektywności menedżerów

: Obejmuje wsparcie ekspertów w zakresie tworzenia strategii zaangażowania i rozwijania efektywności menedżerów Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i analiza nastrojów : Umożliwia szybką identyfikację problemów pracowników, od wypalenia zawodowego po inicjatywy DE&I

: Umożliwia szybką identyfikację problemów pracowników, od wypalenia zawodowego po inicjatywy DE&I Integracja Slack do wzajemnego uznawania: Umożliwia pracownikom przyznawanie pochwał i świętowanie osiągnięć, wspierając pozytywną kulturę miejsca pracy

15Five's limits

Zakłóca cykl pracy : Niektórzy użytkownicy uważają, że częste powiadomienia na platformie są uciążliwe, zwłaszcza gdy są zintegrowane z ich codzienną rutyną

: Niektórzy użytkownicy uważają, że częste powiadomienia na platformie są uciążliwe, zwłaszcza gdy są zintegrowane z ich codzienną rutyną Brak pełnej niestandardowej funkcjonalności : Choć przyjazna dla użytkownika, może okazać się niewystarczająca dla osób potrzebujących bardzo niestandardowych ustawień lub dodatkowych narzędzi

: Choć przyjazna dla użytkownika, może okazać się niewystarczająca dla osób potrzebujących bardzo niestandardowych ustawień lub dodatkowych narzędzi Brakujące funkcje w podstawowych planach: Niektóre kluczowe funkcje są dostępne tylko na wyższych poziomach, co wymaga większej inwestycji w celu uzyskania pełnego doświadczenia

15Five ceny

Angaż : 4 USD za użytkownika miesięcznie

: 4 USD za użytkownika miesięcznie Perform : $10 za użytkownika miesięcznie

: $10 za użytkownika miesięcznie Całkowita platforma: 16 USD za użytkownika miesięcznie

15Pięć ocen i recenzji

G2: 4.6/5 (1,700+ recenzji)

6. Workleap Officevibe (najlepsze cotygodniowe spostrzeżenia i opinie pracowników)

via Workleap Officevibe Workleap Officevibe to potężne narzędzie do badania opinii pracowników, zaprojektowane tak, aby zapewnić liderom przydatne informacje przy minimalnym wysiłku.

Do funkcji wyróżniających Officevibe należy opcja anonimowych opinii, która zachęca pracowników do szczerych odpowiedzi.

Dodatkowo, integracja Officevibe ze Slackiem i Google usprawnia przeprowadzanie ankiet.

Użytkownicy zauważają jednak, że integracja ze Slackiem może być wadliwa, czasami zakłócając cykl pracy.

Najlepsze funkcje Workleap Officevibe

Cotygodniowe ankiety Puls : Co tydzień zadaje pięć celowych pytań, oferując ciągły wgląd bez przytłaczania pracowników

: Co tydzień zadaje pięć celowych pytań, oferując ciągły wgląd bez przytłaczania pracowników Anonimowe opinie : Zbiera anonimowe odpowiedzi, aby zachęcić do szczerości i poprawić dokładność danych dotyczących zaangażowania

: Zbiera anonimowe odpowiedzi, aby zachęcić do szczerości i poprawić dokładność danych dotyczących zaangażowania Raportowanie w czasie rzeczywistym : Dostarcza wyczyszczone i zagregowane dane, aby pomóc działowi HR i menedżerom skupić się na krytycznych obszarach wymagających poprawy

: Dostarcza wyczyszczone i zagregowane dane, aby pomóc działowi HR i menedżerom skupić się na krytycznych obszarach wymagających poprawy Pełna przejrzystość : Udostępnianie danych z ankiet całemu zespołowi, umożliwiając pracownikom udział w ulepszaniu kultury miejsca pracy

: Udostępnianie danych z ankiet całemu zespołowi, umożliwiając pracownikom udział w ulepszaniu kultury miejsca pracy Integracja ze Slack i Google: Umożliwia łatwy dostęp do ankiet i wyników bezpośrednio na znanych platformach

Limity Workleap Officevibe

Początkowe zamieszanie związane z ustawieniami : Niektórzy użytkownicy uważają, że proces ustawień jest mylący, szczególnie w przypadku danych powstania konta i zarządzania hasłami

: Niektórzy użytkownicy uważają, że proces ustawień jest mylący, szczególnie w przypadku danych powstania konta i zarządzania hasłami Problemy z integracją Slack : Integracja Slack może być niespójna, co prowadzi niektórych użytkowników do przypadkowego zalogowania się przez Google

: Integracja Slack może być niespójna, co prowadzi niektórych użytkowników do przypadkowego zalogowania się przez Google Limitowany plan Free: Wersja Free oferuje ograniczoną historię danych i wsparcie tylko dla jednego zespołu, co może być niewystarczające dla większych organizacji

Cennik Workleap Officevibe

Free : $0

: $0 Essential : $3,50 za osobę miesięcznie

: $3,50 za osobę miesięcznie Pro : 5 USD za osobę miesięcznie

: 5 USD za osobę miesięcznie Performance Management Add-On: 6 USD za osobę miesięcznie

Workleap Officevibe oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (700+ recenzji)

7. TINYpulse (najlepszy do anonimowych opinii i wzajemnego uznawania)

via TINYpulse Najlepszą rzeczą w TINYpulse jest to, że umożliwia pracownikom wypowiadanie się bez presji bycia zidentyfikowanym.

Unikalna funkcja platformy "Cheers for Peers", w której współpracownicy mogą dawać sobie nawzajem pochwały, również pomaga wspierać kulturę uznania.

Z drugiej strony, niektórzy użytkownicy uważają, że nawigacja jest nieco zagmatwana, zwłaszcza w przypadku okresowych aktualizacji aplikacji, które czasami prowadzą do niedziałających połączeń.

Dodatkowo, w małych teamach mogą pojawić się wyzwania związane z anonimowością, ponieważ pracownicy czasami zastanawiają się: "Kto zostawił tak niski wynik?"

Najlepsze funkcje TINYpulse

Dostosowywane pytania ankietowe : Umożliwia administratorom dostosowanie pytań do konkretnych potrzeb organizacyjnych

: Umożliwia administratorom dostosowanie pytań do konkretnych potrzeb organizacyjnych Trendy zadowolenia i raportowanie : Śledzenie morale pracowników w czasie, identyfikacja wzorców, które mogą wymagać uwagi

: Śledzenie morale pracowników w czasie, identyfikacja wzorców, które mogą wymagać uwagi Opcje anonimowych opinii : Promocja szczerych odpowiedzi, z możliwością prywatnej odpowiedzi administratora bez ujawniania tożsamości

: Promocja szczerych odpowiedzi, z możliwością prywatnej odpowiedzi administratora bez ujawniania tożsamości Doping dla współpracowników : Zachęca do wzajemnego uznawania, tworząc bardziej połączoną i doceniającą kulturę pracy

: Zachęca do wzajemnego uznawania, tworząc bardziej połączoną i doceniającą kulturę pracy Actionable recommendations: Oferuje oparte na danych sugestie dotyczące zwiększenia zaangażowania pracowników, eliminując konieczność zgadywania

Limity TINYpulse

Problemy z nawigacją po interfejsie : Niektórzy użytkownicy uważają, że układ jest trudny, szczególnie po aktualizacjach aplikacji

: Niektórzy użytkownicy uważają, że układ jest trudny, szczególnie po aktualizacjach aplikacji Obawy o anonimowość w małych Teams : W mniejszych teamach zachowanie prawdziwej anonimowości może być trudne, co prowadzi do ciekawości źródeł informacji zwrotnej

: W mniejszych teamach zachowanie prawdziwej anonimowości może być trudne, co prowadzi do ciekawości źródeł informacji zwrotnej Zamieszanie związane z modelem cenowym: Użytkownicy zgłaszają zmiany w strukturze cenowej na przestrzeni czasu, co prowadzi do pewnych nieporozumień dotyczących kosztów użytkowania

Cennik TINYpulse

Niestandardowy cennik

TINYpulse oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (200+ recenzji)

: 4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (45+ recenzji)

8. Culture Amp (najlepsze dla opartego na danych zaangażowania pracowników i analizy ludzi)

via Culture Amp Culture Amp to wszechstronna platforma zaangażowania pracowników zaprojektowana, aby pomóc organizacjom w podejmowaniu strategicznych decyzji dzięki wglądowi w dane

Dzięki ponad 40 szablonom ankiet obejmującym takie obszary jak zaangażowanie, DE&I i inne, Culture Amp pozwala zespołom HR dostosować ankiety do konkretnych potrzeb organizacji

Jednakże, podczas gdy Culture Amp oferuje rozszerzenie funkcji, niestandardowy model cenowy i złożoność platformy mogą nie być idealne dla mniejszych organizacji lub tych, które szukają prostszych rozwiązań.

Najlepsze funkcje Culture Amp

Wszechstronna biblioteka ankiet : Oferuje ponad 40 popartych naukowo, konfigurowalnych szablonów ankiet dla różnych obszarów zaangażowania

: Oferuje ponad 40 popartych naukowo, konfigurowalnych szablonów ankiet dla różnych obszarów zaangażowania Analityka oparta na AI : Zapewnia bezpieczne, obiektywne spostrzeżenia, które pomagają ustalić priorytety inicjatyw i inspirują do działania

: Zapewnia bezpieczne, obiektywne spostrzeżenia, które pomagają ustalić priorytety inicjatyw i inspirują do działania Analityka personalna : Dostarcza opartych na danych narzędzi do podejmowania decyzji dla HR, umożliwiając głębsze zrozumienie nastrojów pracowników

: Dostarcza opartych na danych narzędzi do podejmowania decyzji dla HR, umożliwiając głębsze zrozumienie nastrojów pracowników Sprawdzone plany działania : Oparte na spostrzeżeniach z wiodących organizacji, plany te pomagają sprostać kluczowym wyzwaniom związanym z zaangażowaniem

: Oparte na spostrzeżeniach z wiodących organizacji, plany te pomagają sprostać kluczowym wyzwaniom związanym z zaangażowaniem Elastyczne narzędzia do raportowania: Umożliwia szczegółową analizę z możliwością krojenia w plasterki i kostki oraz oferuje intuicyjne wizualizacje

Limity Culture Amp

Niestandardowy model cenowy : Ceny nie są otwarcie ujawniane, co może utrudniać organizacjom ocenę kosztów z góry

: Ceny nie są otwarcie ujawniane, co może utrudniać organizacjom ocenę kosztów z góry Potencjalna złożoność dla mniejszych Teams : Ze względu na szeroki zakres funkcji, platforma może wydawać się przytłaczająca dla mniejszych organizacji lub startupów

: Ze względu na szeroki zakres funkcji, platforma może wydawać się przytłaczająca dla mniejszych organizacji lub startupów Wyzwania związane z integracją platformy: Użytkownicy notowali, że zarządzanie wieloma platformami HR może być uciążliwe i może prowadzić do trudności w raportowaniu

Ceny Culture Amp

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Culture Amp

G2 : 4.5/5 (1,200+ recenzji)

: 4.5/5 (1,200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

9. Qualtrics (najlepszy do elastycznego planowania ankiet)

via Qualtrics Qualtrics, znany ze swojej elastyczności, pozwala organizacjom monitorować zaangażowanie pracowników za pomocą elastycznych ankiet Pulsu.

Można je dostosować, aby skupić się na obszarach takich jak dobre samopoczucie i DE&I bez uruchamiania zupełnie nowego programu.

Jednak Qualtrics może czasami stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników, a czas reakcji obsługi klienta nie zawsze spełnia oczekiwania.

Najlepsze funkcje Qualtrics

Elastyczne planowanie ankiet Pulsu : Umożliwia szybkie dostosowanie obszarów zainteresowania ankiety, pozwalając na śledzenie zaangażowania w czasie rzeczywistym

: Umożliwia szybkie dostosowanie obszarów zainteresowania ankiety, pozwalając na śledzenie zaangażowania w czasie rzeczywistym Pulpity oparte na AI : Dostarcza wgląd w zależności od roli, aby wesprzeć podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie i skuteczne działania następcze

: Dostarcza wgląd w zależności od roli, aby wesprzeć podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie i skuteczne działania następcze Biblioteka ankiet i benchmarki : Oferuje ponad 300 gotowych pytań i wzorców branżowych do kompleksowego projektowania ankiet

: Oferuje ponad 300 gotowych pytań i wzorców branżowych do kompleksowego projektowania ankiet Integracja z systemem HR : Dane pracowników są bezpieczne i aktualne dzięki istniejącym narzędziom HR

: Dane pracowników są bezpieczne i aktualne dzięki istniejącym narzędziom HR Manager assist hub: Wyposaża menedżerów pierwszej linii w spersonalizowane spostrzeżenia, aby zająć się lukami w zaangażowaniu poszczególnych zespołów

Limity Qualtrics

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników : Platforma może być początkowo trudna w nawigacji, szczególnie dla osób niezaznajomionych z oprogramowaniem do badania doświadczeń pracowników

: Platforma może być początkowo trudna w nawigacji, szczególnie dla osób niezaznajomionych z oprogramowaniem do badania doświadczeń pracowników Opóźnienia w obsłudze niestandardowej : Niektórzy użytkownicy zgłaszają długi czas oczekiwania na wsparcie, co może być frustrujące, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc

: Niektórzy użytkownicy zgłaszają długi czas oczekiwania na wsparcie, co może być frustrujące, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc Potencjalne problemy z dostarczaniem e-maili: Kilku użytkowników doświadczyło problemów z e-mailami z ankietami, które nie docierały do pracowników, prawdopodobnie z powodu filtrowania spamu

Cennik Qualtrics

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Qualtrics

G2: 4.4/5 (500+ recenzji)

10. Vantage Puls (najlepszy dla informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym)

via Vantage Puls Idealny dla organizacji, które chcą zwiększyć zaangażowanie i utrzymanie pracowników, Vantage Puls pozwala uniknąć corocznych ankiet i zamiast tego ułatwia ciągłe słuchanie dzięki informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym

Platforma jest wyposażona w przyjazny dla użytkownika pulpit, który zapewnia intuicyjne wizualizacje trendów i punktów odniesienia.

Niektórzy użytkownicy zauważyli jednak, że platforma mogłaby skorzystać z większej różnorodności szablonów ankiet i bardziej dynamicznego katalogu nagród dla wzajemnego uznania.

Najlepsze funkcje Vantage Puls

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i wizualizacja trendów : Zapewnia ciągły wgląd dzięki dynamicznemu pulpitowi, który wyświetla nastroje pracowników i trendy zaangażowania

: Zapewnia ciągły wgląd dzięki dynamicznemu pulpitowi, który wyświetla nastroje pracowników i trendy zaangażowania W pełni anonimowe ankiety : Zapewnia pracownikom możliwość dzielenia się szczerymi opiniami, z gwarancją anonimowości w trakcie całego procesu

: Zapewnia pracownikom możliwość dzielenia się szczerymi opiniami, z gwarancją anonimowości w trakcie całego procesu Automatyzacja przypomnień o ankietach : Ustawienie i zapomnienie przypomnień, które pomagają zwiększyć ocenę udziału w ankietach bez konieczności ręcznego monitorowania

: Ustawienie i zapomnienie przypomnień, które pomagają zwiększyć ocenę udziału w ankietach bez konieczności ręcznego monitorowania Wsparcie dla wielu języków : Wsparcie dla ponad 14 języków, dzięki czemu jest dostępne dla globalnych Teams

: Wsparcie dla ponad 14 języków, dzięki czemu jest dostępne dla globalnych Teams Gotowe szablony ankiet: Oferuje ponad 25 szablonów do różnych celów, w tym ankiet onboardingowych, DE&I i exit survey

Limity Vantage Puls

Niestandardowe opcje : Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że szablony ankiet i katalog nagród mogą z czasem stać się powtarzalne

: Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że szablony ankiet i katalog nagród mogą z czasem stać się powtarzalne Sporadyczne problemy ze śledzeniem : Użytkownicy notują, że śledzenie punktów dla nagród może być czasami niespójne

: Użytkownicy notują, że śledzenie punktów dla nagród może być czasami niespójne Mylący interfejs dla nowych użytkowników: Chociaż ogólnie przyjazny dla użytkownika, niektórzy uważają, że interfejs jest czasami trudny w nawigacji

Ceny Vantage Puls

Cennik niestandardowy

Vantage Puls oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (5,100+ recenzji)

11. Glint (najlepszy do ankiet dotyczących cyklu życia pracowników)

via Błysk Dzięki takim opcjom jak Kwartalne Ankiety Zaangażowania, Ankiety Różnorodności i Integracji oraz Ankiety Efektywności Menedżerów, Glint dostarcza organizacjom narzędzia do gromadzenia spostrzeżeń pracowników w różnych obszarach i na różnych scenach ich podróży.

Dodatkowo, Glint oferuje 360 Feedback i Anytime Feedback, wspierając ciągły wzrost i rozwój na wszystkich poziomach.

Platforma może być jednak trudna w nawigacji, a użytkownicy zwracają uwagę na brak szczegółowej dokumentacji, co utrudnia nowym użytkownikom rozpoczęcie pracy.

Najlepsze funkcje Glint

Zróżnicowana oferta ankiet : Dostawca oferuje różne programy ankiet, w tym dotyczące zaangażowania, DE&I, efektywności menedżerów i bezpieczeństwa pacjentów, aby zaspokoić określone potrzeby organizacyjne

: Dostawca oferuje różne programy ankiet, w tym dotyczące zaangażowania, DE&I, efektywności menedżerów i bezpieczeństwa pacjentów, aby zaspokoić określone potrzeby organizacyjne Ankiety cyklu życia : Gromadzi informacje zwrotne w kluczowych kamieniach milowych pracowników, oferując wgląd od wdrożenia do odejścia, co stanowi wsparcie dla utrzymania i zaangażowania pracowników

: Gromadzi informacje zwrotne w kluczowych kamieniach milowych pracowników, oferując wgląd od wdrożenia do odejścia, co stanowi wsparcie dla utrzymania i zaangażowania pracowników Programy informacji zwrotnej w dowolnym czasie i 360 : Umożliwiają bieżące zbieranie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym w celu ciągłego rozwoju pracowników i zwiększania efektywności zespołu

: Umożliwiają bieżące zbieranie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym w celu ciągłego rozwoju pracowników i zwiększania efektywności zespołu Ankiety oparte na nauce o ludziach : Każdy program jest wspierany przez zespół ekspertów Glint, dzięki czemu ankiety dostarczają praktycznych informacji

: Każdy program jest wspierany przez zespół ekspertów Glint, dzięki czemu ankiety dostarczają praktycznych informacji Integracja z systemami HR: Synchronizacja z istniejącymi platformami HR w celu zapewnienia dokładności i aktualności danych pracowników

Limity Glint

Skomplikowana nawigacja : Niektórzy użytkownicy raportują, że platforma może być myląca w nawigacji, szczególnie dla osób niezaznajomionych z funkcjami Glint

: Niektórzy użytkownicy raportują, że platforma może być myląca w nawigacji, szczególnie dla osób niezaznajomionych z funkcjami Glint Limit dokumentacji : Kilku użytkowników odnotowało brak szczegółowych zasobów wyjaśniających konkretne funkcje, co może utrudniać ustawienia i użytkowanie

: Kilku użytkowników odnotowało brak szczegółowych zasobów wyjaśniających konkretne funkcje, co może utrudniać ustawienia i użytkowanie Obawy o anonimowość: Chociaż Glint oferuje anonimowe opinie, niektórzy użytkownicy uważają, że pracownicy mogą nadal powstrzymywać się przed udostępnianiem szczerych opinii

Ceny Glint

Niestandardowy cennik

Glint oceny i recenzje

Capterra: 4.6/5 (25+ opinii)

12. Weekdone (najlepszy do dostosowania OKR i cotygodniowego raportowania postępów)

via Weekdone Dzięki Weekdone organizacje mogą dostosować cele zespołów poprzez cele i kluczowe wyniki (OKR).

Dzięki temu każdy w zespole może zobaczyć, co należy osiągnąć co tydzień i co kwartał.

Dodatkowo Weekdone zawiera ankiety Puls i informacje zwrotne 1:1, co stanowi wsparcie dla ciągłego zarządzania wydajnością i zaangażowania pracowników.

Chociaż Weekdone jest przyjazny dla użytkownika, niektórzy użytkownicy odnotowali problemy z nawigacją między zakładkami i dostępem do cotygodniowych podsumowań, co może negatywnie wpływać na komfort użytkowania.

Najlepsze funkcje Weekdone

Wyrównanie i śledzenieOKR : Organizowanie i dostosowywanie celów indywidualnych i zespołowych za pomocą wizualnego drzewa hierarchii OKR, pomagając zespołom skupić się na celach całej firmy

: Organizowanie i dostosowywanie celów indywidualnych i zespołowych za pomocą wizualnego drzewa hierarchii OKR, pomagając zespołom skupić się na celach całej firmy Cotygodniowe raportowanie postępów : Zapewnia zautomatyzowane cotygodniowe raportowanie statusu, umożliwiając pracownikom śledzenie własnego postępu i ustalanie priorytetów zadań

: Zapewnia zautomatyzowane cotygodniowe raportowanie statusu, umożliwiając pracownikom śledzenie własnego postępu i ustalanie priorytetów zadań Ankiety Puls i wizyty kontrolne : Oferuje ankiety z 5-gwiazdkową oceną i sprawdzanie pulsu w celu monitorowania zaangażowania i dobrego samopoczucia pracowników

: Oferuje ankiety z 5-gwiazdkową oceną i sprawdzanie pulsu w celu monitorowania zaangażowania i dobrego samopoczucia pracowników Rozmowy 1:1 i ogłoszenia zespołu : Ułatwia prywatne rozmowy 1:1 i ogłoszenia zespołu, pomagając poprawić komunikację i informacje zwrotne

: Ułatwia prywatne rozmowy 1:1 i ogłoszenia zespołu, pomagając poprawić komunikację i informacje zwrotne Narzędzia do ustawiania i śledzenia celów: Obejmuje narzędzia do ustawienia i śledzenia OKR, KPI i inicjatyw, z konfigurowalnymi szablonami dla dodatkowej elastyczności

Ograniczenia Weekdone

Wyzwania nawigacyjne : Niektórzy użytkownicy uważają, że nawigacja między zakładkami jest trudna, szczególnie podczas widoku tygodniowych podsumowań

: Niektórzy użytkownicy uważają, że nawigacja między zakładkami jest trudna, szczególnie podczas widoku tygodniowych podsumowań Obawy dotyczące polityki zwrotów : Użytkownicy raportowali problemy z żądaniami zwrotu pieniędzy, co może mieć wpływ na niestandardowe zadowolenie klientów

: Użytkownicy raportowali problemy z żądaniami zwrotu pieniędzy, co może mieć wpływ na niestandardowe zadowolenie klientów Ograniczona obsługa klienta: Kilku użytkowników zauważyło, że obsługa klienta może nie reagować w krytycznych momentach

Cennik Weekdone

Free dla maksymalnie 3 użytkowników : W wersji Free nie jest wymagana karta kredytowa

: W wersji Free nie jest wymagana karta kredytowa 4-10 użytkowników: $108 miesięcznie, rozliczane miesięcznie, z kosztem na użytkownika w wysokości $10,80 dla pakietów 10 użytkowników

Oceny i recenzje Weekdone

G2 : 4.1/5 (30+ recenzji)

: 4.1/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (60+ recenzji)

13. Lattice (najlepsze do ciągłego przekazywania informacji zwrotnych i zarządzania wydajnością)

via Kratownica Ankiety zaangażowania i ankiety Pulsu firmy Lattice pomagają teams zbierać ciągłe informacje zwrotne .

Tymczasem Analytics Explorer oferuje szczegółowe wizualizacje danych dla wsparcia podejmowania decyzji w oparciu o dane.

Ponadto Lattice integruje spotkania 1:1 i oceny wyników ze swoją platformą, pomagając menedżerom usprawnić ich działania i maksymalnie wykorzystać czas poświęcony na raportowanie.

Niektórzy użytkownicy uważają jednak, że nawigacja w Lattice jest trudna, szczególnie podczas uzyskiwania dostępu do funkcji takich jak notatki 1:1, co może mieć wpływ na ogólną użyteczność.

Najlepsze funkcje Lattice

Badanie pulsu i zaangażowania w czasie rzeczywistym : Zbieranie bieżących informacji zwrotnych w celu zidentyfikowania i rozwiązania potencjalnych problemów, zanim wpłyną one na morale

: Zbieranie bieżących informacji zwrotnych w celu zidentyfikowania i rozwiązania potencjalnych problemów, zanim wpłyną one na morale Kompleksowe śledzenie celów i OKR : Dostosowanie celów indywidualnych i zespołowych do priorytetów firmy, wsparcie strategicznego wpływu

: Dostosowanie celów indywidualnych i zespołowych do priorytetów firmy, wsparcie strategicznego wpływu Spostrzeżenia i analizy oparte na AI : Dostarcza natychmiastowych, praktycznych danych w celu informowania o decyzjach i poprawy doświadczenia pracowników

: Dostarcza natychmiastowych, praktycznych danych w celu informowania o decyzjach i poprawy doświadczenia pracowników Zintegrowane rozmowy 1:1 i oceny wyników : Zachęca do znaczących interakcji między menedżerem a pracownikiem dzięki narzędziom do ciągłego przekazywania informacji zwrotnych i rozwoju talentów

: Zachęca do znaczących interakcji między menedżerem a pracownikiem dzięki narzędziom do ciągłego przekazywania informacji zwrotnych i rozwoju talentów Dodatek do zarządzania wynagrodzeniami: Centralizuje przeglądy wynagrodzeń i analizy porównawcze, zapewniając uczciwe i spójne praktyki płacowe

Limity Lattice

Złożoność nawigacji : Niektórzy użytkownicy uważają, że trudno jest poruszać się między funkcjami, takimi jak lokalizacja konkretnych notatek 1:1

: Niektórzy użytkownicy uważają, że trudno jest poruszać się między funkcjami, takimi jak lokalizacja konkretnych notatek 1:1 Niestandardowe limity w recenzjach : Użytkownicy zgłaszają, że możliwości niestandardowego dostosowywania recenzji są ograniczone, co utrudnia dostosowanie recenzji do konkretnych potrzeb

: Użytkownicy zgłaszają, że możliwości niestandardowego dostosowywania recenzji są ograniczone, co utrudnia dostosowanie recenzji do konkretnych potrzeb Okazjonalne opóźnienia wsparcia: Chociaż wsparcie jest ogólnie responsywne, niektórzy użytkownicy zauważyli opóźnienia w okresach dużego zapotrzebowania

Ceny Lattice

Zarządzanie talentami : 11 USD za licencję miesięcznie

: 11 USD za licencję miesięcznie Engagement Add-On : +$4 za licencję miesięcznie

: +$4 za licencję miesięcznie Dodatek Grow : +4 USD za licencję miesięcznie

: +4 USD za licencję miesięcznie Dodatek Wynagrodzenie: +$6 za licencję miesięcznie;

Oceny i recenzje Lattice

G2: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

14. Leena AI (najlepsza do analizy sentymentu opartej na AI)

via Leena AI Koncentrując się na zrozumieniu czynników wpływających na zaangażowanie na każdej scenie - od onboardingu do wyjścia - ankiety Leena AI wykorzystują zaawansowaną sztuczną inteligencję do analizy otwartych opinii.

Dodatkowo, dzięki wielokanałowemu wsparciu i możliwościom wielojęzycznym w ponad 100 językach, Leena AI zapewnia, że informacje zwrotne są dostępne i dostępne dla pracowników z całego świata.

Chociaż platforma oferuje solidne funkcje, niektóre organizacje mogą uznać niestandardowy model cenowy za mniej przejrzysty.

Najlepsze funkcje Leena AI

Analiza nastrojów oparta na AI : Wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do analizy otwartych opinii, ujawniając wgląd w nastroje pracowników i wskazując obszary wymagające uwagi

: Wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do analizy otwartych opinii, ujawniając wgląd w nastroje pracowników i wskazując obszary wymagające uwagi Planowanie działań w ramach platformy : Umożliwia zespołom HR zarządzanie projektami, śledzenie ulepszeń i przydzielanie zadań bezpośrednio na platformie w celu usprawnienia zarządzania zaangażowaniem

: Umożliwia zespołom HR zarządzanie projektami, śledzenie ulepszeń i przydzielanie zadań bezpośrednio na platformie w celu usprawnienia zarządzania zaangażowaniem Wgląd w czasie rzeczywistym i pulpity : Dostawca intuicyjnych, opartych na AI pulpitów, które prezentują dane dotyczące zaangażowania w czasie rzeczywistym, co stanowi wsparcie dla szybkiego podejmowania decyzji

: Dostawca intuicyjnych, opartych na AI pulpitów, które prezentują dane dotyczące zaangażowania w czasie rzeczywistym, co stanowi wsparcie dla szybkiego podejmowania decyzji Wielokanałowe i wielojęzyczne wsparcie : Integracja z istniejącymi kanałami komunikacji i wsparcie ponad 100 języków, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla globalnych organizacji

: Integracja z istniejącymi kanałami komunikacji i wsparcie ponad 100 języków, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla globalnych organizacji Integracja z innymi systemami HR: Synchronizuje się z systemami zarządzania wydajnością, onboardingu i innymi systemami, zapewniając spójne doświadczenie pracownika

Ograniczenia Leena AI

Niestandardowy model cenowy : Informacje o cenach nie są łatwo dostępne, co może utrudniać organizacjom ocenę przystępności z góry

: Informacje o cenach nie są łatwo dostępne, co może utrudniać organizacjom ocenę przystępności z góry Złożoność dla małych organizacji : Zaawansowane funkcje AI i kompleksowa analityka mogą być więcej niż potrzebne dla mniejszych teamów

: Zaawansowane funkcje AI i kompleksowa analityka mogą być więcej niż potrzebne dla mniejszych teamów Limit recenzji zewnętrznych: Mimo pozytywnych recenzji, platforma ma mniej opinii użytkowników w porównaniu do większych konkurentów, co może wpływać na zaufanie kupujących

Ceny Leena AI

Niestandardowy cennik

Leena AI oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (100+ opinii)

15. WorkTango (najlepsze dla konfigurowalnych ankiet w całym cyklu życia pracownika)

via WorkTango WorkTango pozwala organizacjom zbierać informacje zwrotne na różnych scenach, z szablonami obejmującymi takie obszary jak zaangażowanie, DE&I, onboarding i off-boarding.

Analityka oparta na AI i chmura nastrojów pomagają zespołom HR i liderom szybko identyfikować tematy i trendy z odpowiedzi udzielanych otwartym tekstem, podczas gdy anonimowe rozmowy pozwalają na głębszą eksplorację obaw pracowników.

Niektórzy użytkownicy zauważyli jednak, że opcje analityczne i pulpit platformy mogłyby być bardziej intuicyjne, a interfejs może być trudny w nawigacji dla nowych użytkowników.

Najlepsze funkcje WorkTango

Nieograniczone możliwości dostosowywania ankiet : Wdrażanie ankiet z pytaniami popartymi badaniami i szablonami dla każdej sceny cyklu życia pracownika

: Wdrażanie ankiet z pytaniami popartymi badaniami i szablonami dla każdej sceny cyklu życia pracownika Chmura opinii i analityka : Wizualizacja odpowiedzi udzielanych otwartym tekstem i dostęp do informacji w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji trendów i wsparcia planowania działań

: Wizualizacja odpowiedzi udzielanych otwartym tekstem i dostęp do informacji w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji trendów i wsparcia planowania działań Anonimowe rozmowy : Angażowanie się w dalsze dialogi w celu uzyskania głębszego wglądu przy jednoczesnym zachowaniu poufności

: Angażowanie się w dalsze dialogi w celu uzyskania głębszego wglądu przy jednoczesnym zachowaniu poufności Uznanie i nagrody : Skaluj uznanie pracowników za pomocą zautomatyzowanych programów dla kamieni milowych i osiągnięć

: Skaluj uznanie pracowników za pomocą zautomatyzowanych programów dla kamieni milowych i osiągnięć Analityka predykcyjna dla liderów: Wsparcie menedżerów zalecanymi działaniami opartymi na przewidywaniach, pomoc w podejmowaniu decyzji i rozwoju zawodowym

Limity WorkTango

Złożona nawigacja : Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w przechodzeniu między zakładkami i poruszaniu się po platformie, szczególnie w sekcji rozmów

: Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w przechodzeniu między zakładkami i poruszaniu się po platformie, szczególnie w sekcji rozmów Podstawowe niestandardowe funkcje analityczne : Choć solidne, opcje analityki i pulpitu mogą wydawać się limitowane i nie tak konfigurowalne, jak niektórzy użytkownicy by sobie tego życzyli

: Choć solidne, opcje analityki i pulpitu mogą wydawać się limitowane i nie tak konfigurowalne, jak niektórzy użytkownicy by sobie tego życzyli Zarządzanie punktami: Kwartalna polityka "wykorzystaj lub strać" dla punktów premiowych może być restrykcyjna dla niektórych użytkowników

Cennik WorkTango

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje WorkTango

G2 : 4.7/5 (850+ recenzji)

: 4.7/5 (850+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (100+ recenzji)

Trzymaj rękę na pulsie dzięki ClickUp

W długoterminowym badaniu, firmy o silnej kulturze korporacyjnej, które ceniły pracowników, niestandardowych klientów i przywództwo, zaobserwowały wzrost przychodów o 682% .

Badania pulsu pracowników mogą do zrobienia: mogą uchwycić obecny stan miejsca pracy i umożliwić identyfikację obszarów wymagających poprawy za pomocą skutecznych strategii.

Funkcje ClickUp, takie jak konfigurowalne szablony ankiet, zbieranie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym i przydatne spostrzeżenia, zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć ten poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników.

gotowy, aby uzyskać wgląd w doświadczenia swojego zespołu w czasie rzeczywistym? Zarejestruj się na ClickUp już dziś!