10 niezbędnych szablonów do śledzenia zamówień, które ułatwią zarządzanie wysyłkami

Śledzenie zamówień to niełatwe zadanie, zwłaszcza gdy współpracujesz z wieloma dostawcami. Śledzenie przychodzących przesyłek, terminowa realizacja zamówień, zarządzanie stanami magazynowymi i wszystko inne sprawia, że proces ten jest skomplikowany i podatny na błędy.

Wynik? Poważne konsekwencje dla Twojej firmy, pracowników i klientów. 😥

Jak więc uprościć zarządzanie zamówieniami? Dzięki niezwykle przydatnemu narzędziu – szablonowi do śledzenia zamówień!

Szablony do śledzenia zamówień to niezawodne pulpity nawigacyjne, które w jednym miejscu dostarczają wszystkich potrzebnych informacji dotyczących zamówień. Aby pomóc Ci znaleźć najlepsze szablony do śledzenia zamówień, stworzyliśmy listę dziesięciu najlepszych. Zostań z nami do końca, aby znaleźć szablon, którego potrzebujesz!

⏰ Podsumowanie w 60 sekund Znalezienie odpowiedniego szablonu do śledzenia zamówień może mieć kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania zamówieniami. Oto dziesięć najlepszych propozycji, które pomogą Ci utrzymać porządek w zamówieniach i zapewnią ich terminową realizację: Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp Szablon zamówienia zakupu i zapasów ClickUp Szablon zamówień firmowych ClickUp Szablon zarządzania zapasami ClickUp Szablon raportu magazynowego ClickUp Szablon rejestru dostaw ClickUp Szablon do śledzenia zamówień od Jotform Szablon narzędzia do śledzenia zamówień online autorstwa Canva Podstawowy szablon zapasów magazynowych autorstwa Template.net Szablon zlecenia pracy autorstwa FMX

Czym jest szablon do śledzenia zamówień?

Szablon do śledzenia zamówień to potężne narzędzie, które pomaga zachować porządek podczas zarządzania zamówieniami hurtowymi. Potraktuj go jako główną listę kontrolną, która pomaga śledzić kluczowe informacje, takie jak numery zamówień, opisy produktów, statusy wysyłek i terminy dostaw — wszystko w jednym miejscu.

Szablon ten pełni rolę centralnego hubu, w którym możesz śledzić status zamówień w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wiesz, co dzieje się z każdym z nich.

Szablon do śledzenia zamówień może pomóc Ci:

Śledź szczegóły zamówień : Zarządzaj nazwami produktów, ilościami, numerami zamówień i danymi klientów w jednym miejscu

Monitoruj status wysyłki : Bądź na bieżąco z informacjami o tym, czy zamówienie jest w toku, zostało wysłane czy dostarczone

Bądź na bieżąco z terminami : śledź przewidywane daty dostaw i wszelkie opóźnienia

Wykrywaj problemy na wczesnym etapie: wykrywaj opóźnienia lub rozbieżności w zamówieniach, zanim przerodzą się one w poważniejsze problemy

Dzięki uporządkowaniu wszystkiego w jednym miejscu możesz ograniczyć liczbę błędów, usprawnić komunikację i zapewnić terminowość dostaw.

Czym charakteryzuje się dobry szablon do śledzenia zamówień?

Dobry szablon do śledzenia zamówień jest prosty, przejrzysty i można go dostosować do konkretnych potrzeb Twojej firmy. Przede wszystkim powinien spełniać Twoje wymagania w sposób, który zwiększy wydajność Twojej firmy.

Podczas finalizowania szablonów do śledzenia zamówień sugerujemy zwrócić uwagę na 5 najważniejszych czynników:

Przejrzystość : Szablon powinien przedstawiać informacje w przejrzystym, łatwym do zrozumienia układzie, z sekcjami poświęconymi poszczególnym szczegółom, takim jak dane klienta, status zamówienia i daty wysyłki

Możliwość dostosowania: Wybierz szablon, który można dostosować do rodzajów produktów, usług lub procesów realizacji zamówień

Prostota: Najlepsze szablony do śledzenia zamówień są łatwe w obsłudze, dzięki czemu Teams mogą szybko uzyskać dostęp do informacji o zamówieniach i je aktualizować

Integracja : Dobry szablon płynnie współpracuje z innymi narzędziami, z których korzystasz, takimi jak : Dobry szablon płynnie współpracuje z innymi narzędziami, z których korzystasz, takimi jak oprogramowanie do zarządzania zamówieniami i systemy płatności

Pomoce wizualne: Zwiększenie przejrzystości szablonu poprzez zastosowanie kodów kolorystycznych lub wskaźników statusu może pomóc Twojemu zespołowi w ustalaniu priorytetów.

10 szablonów do śledzenia zamówień, które usprawnią zarządzanie zamówieniami

1. Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

Usprawnij zarządzanie zamówieniami dzięki szablonowi formularza zamówienia produktu ClickUp

Sprawna dostawa produktów stanowi podstawę doskonałej obsługi klienta, a wszystko zaczyna się od skutecznego zarządzania zamówieniami. Szablon formularza zamówienia produktów ClickUp został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu zarządzania zamówieniami, zapewniając firmom łatwe w użyciu narzędzie do śledzenia i zarządzania zamówieniami od początku do końca.

Dzięki temu szablonowi możesz na bieżąco sprawdzać status każdego zamówienia – niezależnie od tego, czy jest ono pakowane, w transporcie, czy już dostarczone. Ponadto szablon ten pozwala w łatwy sposób gromadzić informacje o klientach za pomocą formularza, co zapewnia sprawną realizację dostawy.

Jest to jeden z najlepszych szablonów formularzy zamówień dla firm obsługujących zamówienia hurtowe, zapewniający uporządkowaną metodę śledzenia zamówień i dostaw. Dzięki wdrożeniu tego szablonu formularza zamówień do swojego cyklu pracy możesz:

Usprawnij operacje dzięki automatyzacji śledzenia zamówień

Zoptymalizuj logistykę wysyłek, aby zapewnić szybsze i bardziej niezawodne dostawy

Popraw jakość obsługi klienta, zapewniając mu widoczność w zakresie statusu zamówień w czasie rzeczywistym

Idealne dla: firm obsługujących zamówienia hurtowe

2. Szablon zamówienia i zapasów ClickUp

Zarządzaj zamówieniami i zapasami dzięki szablonowi zamówień i zapasów ClickUp

Masz trudności z obsługą dużych zapasów i wielu dostawców? Szablon zamówień i zapasów ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

Pomogą Ci one ujednolicić proces zakupowy, umożliwiając śledzenie ilości zamówień, cen i dostaw. Możesz również wykorzystać szablon do śledzenia dostępnych zapasów w czasie rzeczywistym za pomocą widoku tabeli. W ten sposób będziesz w stanie składać zamówienia w odpowiednim czasie i uniknąć zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Kolejnym doskonałym zastosowaniem tego szablonu jest zarządzanie dostawcami. Pomaga on w prowadzeniu listy wszystkich dostawców wraz z ich cennikami, terminami dostaw i warunkami płatności, co usprawnia komunikację.

Włączając ten szablon zamówienia zakupu do swojego cyklu pracy, możesz:

Z łatwością skonfiguruj system zamówień

Usprawnij proces składania zamówień od początku do końca

Monitoruj koszty zakupów

Idealne dla: Organizacji zamawiających produkty od wielu dostawców

3. Szablon zamówień gadżetów firmowych ClickUp

Efektywnie obsługuj zamówienia na gadżety firmowe dzięki szablonowi ClickUp „Company Swag Orders".

Upominki firmowe świetnie sprawdzają się w promocji marki oraz budowaniu długotrwałych związków z pracownikami i klientami. Podczas konferencji, targów lub spotkań z klientami możesz rozdawać takie elementy jak koszulki, butelki na wodę, torby na zakupy czy notesy z logo Twojej firmy.

Jednak zamawianie elementów firmowych może być kłopotliwe. Znalezienie dostawców, zapewnienie niestandardowej personalizacji, zarządzanie kosztami i śledzenie stanów magazynowych — za kulisami kryje się wiele pracy. Jednak szablon zamówień elementów firmowych ClickUp sprawia, że zamawianie elementów jest dziecinnie proste.

Możesz użyć szablonu, aby ustalić budżet na gadżety i stworzyć system zamawiania oraz śledzenia zapasów gadżetów. Pomaga on scentralizować informacje, takie jak szczegóły produktów, ilości, terminy dostaw i dane kontaktowe dostawców, zmniejszając ryzyko błędów.

Ten szablon umożliwia:

Scentralizuj ewidencję zamówień na gadżety firmowe

Unikaj braków magazynowych

Zapewnij kontrolę jakości i spójność wizerunku marki podczas wydarzeń i kampanii

Idealne dla: agencji marketingowych i reklamowych, start-upów, organizacji non-profit oraz organizacji charytatywnych

4. Szablon zarządzania zapasami ClickUp

Uprość śledzenie i zarządzanie zamówieniami dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania zapasami

Szablon zarządzania zapasami ClickUp ułatwia śledzenie i zarządzanie zapasami. Dzięki scentralizowaniu wszystkich danych dotyczących zapasów możesz monitorować stan magazynowy w czasie rzeczywistym. Zapobiega to brakom towaru i gwarantuje, że zaspokoisz potrzeby klientów bez opóźnień i przerw w obsłudze.

Ten szablon jest szczególnie przydatny w handlu detalicznym i e-commerce. Umożliwia on szybką ocenę zapotrzebowania magazynowego i terminowe składanie zamówień uzupełniających.

Ponadto, dzięki przejrzystemu wglądowi w aktualny status zapasów, szablon:

Usprawnia współpracę w zakresie składania zamówień i aktualizacji ewidencji zapasów

Usprawnia procesy zaopatrzenia

Optymalizuje łańcuch dostaw poprzez zarządzanie relacjami z dostawcami

Umożliwia prowadzenie dokładnej ewidencji zapasów

Ponadto szablon ten pozwala obniżyć koszty związane z nadmiernymi zapasami lub brakami magazynowymi, torując drogę do zrównoważonego rozwoju.

Idealne dla: sklepów detalicznych, firm produkcyjnych, przedsiębiorstw zajmujących się handlem elektronicznym oraz branży hotelarskiej

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz połączyć ten szablon z oprogramowaniem do zarządzania operacyjnego, aby usprawnić współpracę, ograniczyć liczbę błędów i skutecznie zaspokajać potrzeby klientów.

5. Szablon raportu magazynowego ClickUp

Zyskaj widoczność w zakresie dostępności produktów dzięki szablonowi raportu magazynowego ClickUp

Wyobraź sobie, że przygotowujesz się do kampanii promocyjnej. Jednak w ostatniej chwili dowiadujesz się, że zapasy Twojego bestsellera są na wyczerpaniu. Teraz będziesz musiał opóźnić kampanię do czasu uzupełnienia zapasów.

Szablon raportu magazynowego ClickUp pomaga uniknąć takich sytuacji. Umożliwia firmom śledzenie stanu zapasów w czasie rzeczywistym i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących łańcucha dostaw. Szablon ułatwia również ustanowienie wydajnego procesu zamawiania poprzez przewidywanie popytu i składanie zamówień z wyprzedzeniem.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Prowadź dokładną ewidencję zapasów

Zoptymalizuj proces składania zamówień

Podejmuj świadome decyzje dotyczące łańcucha dostaw

Idealne dla: sklepów detalicznych, hurtowni, firm farmaceutycznych i dostawców sprzętu medycznego

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Pobierz ten szablon i zintegruj go z oprogramowaniem do zarządzania zakupami, aby dostosować dane dotyczące zapasów do strategii zakupowych. Pomoże Ci to wynegocjować lepsze warunki z dostawcami i usprawnić cykle pracy zakupowej.

6. Szablon rejestru dostaw ClickUp

Śledź terminy dostaw zamówień dzięki szablonowi dziennika dostaw ClickUp

Czy często zdarzają się błędy lub opóźnienia w dostawach do klientów? Szablon rejestru dostaw ClickUp może Ci pomóc! Centralizuje on wszystkie kluczowe informacje związane z zamówieniami, w tym numery zamówień, nazwy klientów, szczegóły zamówień, harmonogramy dostaw, adresy wysyłki i numery śledzenia — wszystko w jednej wygodnej lokalizacji.

Mając wszystko uporządkowane i pod ręką, możesz z łatwością monitorować i zarządzać każdą dostawą, zapewniając terminową realizację zamówień i minimalizując błędy

Dzięki temu szablonowi możesz:

Organizuj dostawy według daty, godziny i trasy

Śledź osie czasu dostaw

Szybki dostęp do ważnych informacji o dostawach

Informuj klientów na bieżąco o statusie ich zamówień

Idealne dla: sklepów spożywczych, firm zajmujących się organizacją wydarzeń oraz hurtowni

7. Szablon do śledzenia zamówień od Jotform

Szablon JotForm Order Tracker to cenne narzędzie usprawniające zarządzanie zamówieniami w różnych branżach. Niezależnie od tego, czy zarządzasz sklepem internetowym, restauracją czy firmą usługową, ten szablon upraszcza zarządzanie zamówieniami poprzez scentralizowanie danych takich jak imię i nazwisko klienta, numer telefonu, adres dostawy, e-mail, zakupiony element oraz status zamówienia.

Dostępne są również dodatkowe sekcje na notatki lub prośby klientów, które usprawniają realizację dostaw i zatwierdzanie zamówień. Ponadto możesz udostępnić ten szablon swojemu zespołowi, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco.

Idealne dla: sklepów internetowych i sklepów detalicznych online

8. Szablon narzędzia do śledzenia zamówień online od Canva

Szablon Canva do śledzenia zamówień online to konfigurowalny szablon, który pomaga firmom zarządzać zamówieniami internetowymi. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala monitorować wszystkie zamówienia — od złożenia do dostawy — oraz śledzić istotne szczegóły, takie jak informacje o kliencie, status płatności i aktualizacje dotyczące wysyłki.

Największą zaletą jest to, że możesz edytować ten szablon, dodając różne elementy graficzne, takie jak logo marki, obrazy tła itp. Szablon ten nie zapewnia jednak aktualizacji w czasie rzeczywistym, a dane trzeba wprowadzać ręcznie.

Idealne dla: firm świadczących usługi kreatywne, takich jak agencje marketingowe i reklamowe oraz firmy zajmujące się organizacją wydarzeń

9. Podstawowy szablon zapasów magazynowych autorstwa Template.net

Szablon „Basic Inventory” autorstwa Template.net wyróżnia się jako jeden z najbardziej przydatnych szablonów do zarządzania zapasami dla małych firm. Oferuje proste rozwiązanie do śledzenia stanów magazynowych i porządkowania danych o produktach.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały sklep detaliczny, czy lokalną restaurację, ten szablon pomoże Ci prowadzić dokładną ewidencję zapasów i zoptymalizować operacje w łańcuchu dostaw.

Korzystając z tego szablonu, możesz:

Monitoruj dostępne zapasy

Zapobiegaj nadmiernym zapasom

Uzyskaj wgląd w ruchy magazynowe

Usprawnij procesy związane z zapasami

Ponadto możesz zintegrować szablon z narzędziami do zarządzania produktami, aby uprościć zadania i efektywnie zarządzać zasobami.

Idealne dla: małych firm o ograniczonych zasobach, takich jak butiki lub lokalne restauracje

10. Szablon zlecenia pracy autorstwa FMX

Szablon zlecenia pracy firmy FMX pozwala zebrać wszystkie zlecenia w jednym miejscu. Możesz śledzić dane klientów, szczegóły problemów, status zgłoszeń, wymagane prace i związane z nimi koszty. Zapewnia kompleksowe śledzenie i zarządzanie zamówieniami na każdym etapie procesu.

Korzystając z szablonu zlecenia pracy, możesz:

Uzyskaj przejrzysty przegląd statusu każdego zamówienia

Zapewnij szybką realizację usług

Uzyskaj cenne informacje na temat dotychczasowej współpracy dzięki historycznym logom

Podejmuj świadome decyzje

Ogólnie rzecz biorąc, ten szablon pozwala obsługiwać wszystkie zamówienia w jednym miejscu, dzięki czemu nie przegapisz żadnych istotnych szczegółów dotyczących zamówień.

Idealne dla: firm produkcyjnych, firm świadczących usługi IT oraz firm zarządzających flotą

Koniec z opóźnieniami w dostawach dzięki szablonom śledzenia zamówień ClickUp

Każdy z tych szablonów oferuje unikalne funkcje, które pomagają zająć się konkretnymi aspektami śledzenia zamówień i zarządzania zapasami. Wybierając szablon, pamiętaj o uwzględnieniu takich czynników, jak przejrzystość, możliwość dostosowania, prostota, możliwości integracji oraz elementy wizualne.

Wdrażając szablon śledzenia zamówień dostosowany do potrzeb Twojej firmy, możesz poprawić dokładność realizacji zamówień, usprawnić komunikację z klientami i zwiększyć ich zadowolenie, a także zoptymalizować zarządzanie zapasami. Poświęć więc chwilę na zapoznanie się z tymi szablonami i wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom biznesowym.

Jeśli jednak chcesz być dobrze przygotowany do radzenia sobie ze złożonością zarządzania zamówieniami, koniecznie wypróbuj szablony do śledzenia zamówień ClickUp.

