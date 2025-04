10 najlepszych alternatyw Whereby

Aplikacje do wideokonferencji często wiążą się z wieloma frustracjami - niekończącym się pobieraniem, żmudnymi rejestracjami i koniecznością zapamiętywania ID spotkań. Dlatego też wielu użytkowników docenia Whereby. Oferuje ona płynne doświadczenie z spotkaniami opartymi na przeglądarce i stałym wirtualnym pokojem, umożliwiając Teamsom połączenie się za pomocą prostego udostępnianego linku. Dodatkowo integracja z Kalendarzem Google upraszcza planowanie. 📅

Jest jednak pewien minus: problemy z połączeniem. Niektórzy użytkownicy zgłaszali instancje, w których Whereby migało w różnych przeglądarkach, przerywając spotkania z niską jakością wideo.

Jeśli jesteś użytkownikiem Whereby, który boryka się z podobnymi problemami, mamy dla Ciebie rozwiązanie! Po przetestowaniu kilku narzędzi do wideokonferencji w ciągu ostatniego miesiąca, przygotowałem listę najlepszych alternatyw dla Whereby. W tym artykule podzielę się najlepszymi alternatywami dla Whereby i podkreślę, co wyróżnia każdą z nich, abyś mógł znaleźć najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb. ✅

Czego należy szukać w alternatywie Whereby?

Szukając alternatyw dla Whereby, zawęziłem je do pięciu kluczowych funkcji wideokonferencji:

Łatwość użycia

Nie mogę wystarczająco podkreślić, jak ważna jest prostota. Potrzebuję narzędzia, które pozwoli mi wskoczyć na spotkanie lub rozpocząć je bez kłopotliwych ustawień. Jeśli zajmuje to zbyt dużo czasu, to nie ma go na mojej liście! Ponieważ kiedy spieszysz się, aby dołączyć do rozmowy, ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest spędzanie czasu na grzebaniu w skomplikowanych ustawieniach. Chodzi o to, aby ułatwić mi życie, a intuicyjny interfejs użytkownika jest niezbędny do uzyskania zakończonej kontroli.

Funkcje współpracy

Doskonałe narzędzie do konferencji audio i wideo to coś więcej niż tylko komunikacja twarzą w twarz. Często pracuję nad udostępnianymi projektami podczas spotkań, więc narzędzia, które pozwalają mi współpracować w czasie rzeczywistym - z funkcjami takimi jak udostępnianie ekranu, tablice i współpraca nad dokumentami - są ważne.

Integracja z innymi narzędziami

Ostatnią rzeczą, jakiej chcę, jest narzędzie do wideokonferencji, które nie integruje się z aplikacjami, których już używam. Musi ono płynnie wpasowywać się w mój istniejący przepływ pracy.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to ważna kwestia, zwłaszcza podczas omawiania poufnych informacji klientów. Kompleksowe szyfrowanie i silne mechanizmy kontroli prywatności, takie jak spotkania chronione hasłem i możliwość kontrolowania, kto na nie wchodzi, są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa spotkań i danych online.

Jakość wideo i audio

Bez względu na to, jak wspaniałe są funkcje, platforma z przerywanym wideo lub zakłóconym dźwiękiem jest bezużyteczna. Wysoka jakość wideo i dźwięku nie podlega negocjacjom zapewnić wydajność spotkań zwłaszcza gdy praca z zespołami zdalnymi lub klientami.

10 najlepszych alternatyw Whereby

Zanim przejdziemy do listy 10 najlepszych alternatyw Whereby, chcę ułatwić ci pracę:

Stworzyłem tabelę porównawczą 10 najlepszych narzędzi do wideokonferencji i alternatyw Whereby. Tabela ta podkreśla najlepsze zastosowania każdego narzędzia, kluczowe funkcje, które je wyróżniają, oraz wszelkie godne uwagi limity. Niezależnie od tego, czy szukasz prostoty, funkcji współpracy czy bezpieczeństwa, to porównanie pomoże ci dokonać najlepszego wyboru spośród alternatyw Whereby.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cen i tym podobnych, czytaj dalej!

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Limity Cena Zoom Duże wideokonferencje Pokoje konferencyjne, podsumowania spotkań AI, nagrywanie w chmurze Przytłaczający interfejs dla nowych użytkowników Free, Pro $14.99/użytkownika/miesiąc, Business $21.99/użytkownika/miesiąc Free, Essential $4/użytkownika/miesiąc, Basic $6/użytkownika/miesiąc, Standard $12.50/użytkownika/miesiąc Wysoka wydajność interfejsu dla nowych użytkowników GoTo Meeting Wydarzenia o dużej pojemności Transkrypcja w czasie rzeczywistym, obsługa do 3000 uczestników Niestandardowe opcje Professional $12/organizator/miesiąc, Business $16/organizator/miesiąc, Enterprise: Niestandardowy cennik Cisco Webex Meetings Bezpieczne spotkania zespołowe Tłumaczenie w czasie rzeczywistym, eliminacja szumów AI, bezpieczne spotkania Przytłaczająca liczba funkcji Free, Webex Meet $12/użytkownika/miesiąc, Webex Suite $25.50/użytkownika/miesiąc Skype Prosty czat wideo Połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi, udostępnianie ekranu, napisy na żywo Udostępnianie plików ograniczone do 300 MB Free, subskrypcja $2.99/miesiąc (połączenia z USA i Kanadą), World Plan $13.99/miesiąc Jitsi Meet Darmowe spotkania Free forever, open-source, współpraca nad dokumentami w czasie rzeczywistym Brak zaawansowanych funkcji współpracy Free Adobe Connect Interaktywne sesje Dostosowywane układy, śledzenie zaangażowania, interaktywne ankiety/quizy Wyższe ceny w porównaniu do innych platform Standard $190/host rocznie, Premium $290/host rocznie Zoho Meeting Użytkownicy Zoho Integracja z aplikacjami Zoho, udostępnianie ekranu, narzędzia do webinarów Limit darmowych funkcji Free, Meeting Standard $2/miesiąc, Webinar Standard $9/miesiąc TeamViewer Kontrola urządzeń podczas spotkań Udostępnianie ekranu 4K, wsparcie dla wielu monitorów, zdalne sterowanie Brak dedykowanej aplikacji mobilnej Remote Access $24.90/miesiąc, Business $50.90/miesiąc Obszar roboczy Google Współpraca w czasie rzeczywistym podczas spotkań Integracja z aplikacjami Google, redukcja szumów AI, udostępnianie plików Ograniczone opcje udostępniania Business Starter $6/miesiąc, Business Standard $12/miesiąc, Business Plus $18/miesiąc

Tabela porównawcza dla alternatyw Whereby

Porozmawiajmy teraz szczegółowo o każdym z nich.

1. Zoom (najlepszy do prowadzenia wideokonferencji)

Zoom Zoom US jest warty rozważenia, gdy mówimy o alternatywach Whereby. Podczas gdy Whereby jest znane ze swojej prostoty i łatwości użytkowania, Zoom jest bardziej wszechstronny, szczególnie do prowadzenia większych spotkań grupowych. Umożliwia udostępnianie ekranu, zmianę tła i wielojęzyczne napisy, dzięki czemu mamy wszystkie ręce na pokładzie.

Jedną z rzeczy, która wyróżnia Zoom, jest funkcja podpokoi - idealna, jeśli chcę przeprowadzić warsztaty lub sesje burzy mózgów. Pozwala mi ona podzielić uczestników na mniejsze grupy w celu prowadzenia bardziej skoncentrowanych dyskusji. Ponadto technologia Zoom umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym podczas spotkań za pośrednictwem tablic i czatów.

Najlepsze funkcje Zoom

Załączanie wstępnych odczytów iagendy spotkań do zaproszeń na spotkania dlaefektywne zarządzanie spotkaniami Uzyskaj automatyczne podsumowania spotkań i elementy działań dzięki AI

Zintegruj szeroki zakres aplikacji, takich jak Evernote do robienia notatek lub Kahoot do interaktywnych działań, bezpośrednio ze spotkaniami Zoom

Nagrywanie spotkań i zapisywanie ich w chmurze w celu łatwego dostępu i udostępniania później uczestnikom lub współpracownikom

Limity Zoom

Złożony interfejs Zoom może być przytłaczający dla nowych użytkowników, wymagając krzywej uczenia się, aby skutecznie poruszać się po wszystkich funkcjach

Ceny Zoom

Basic: Free

Free Pro: $14.99/użytkownika/miesiąc

$14.99/użytkownika/miesiąc Business: $21.99/użytkownik/miesiąc

Zoom ocena i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 55 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 55 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 11 000 recenzji)

Czytaj więcej: 10 szablonów spotkań jeden na jeden

2. Microsoft Teams (najlepszy do profesjonalnych spotkań zespołowych)

Microsoft Teams Microsoft Teams to kolejna doskonała opcja wśród alternatyw Whereby, umożliwiająca asynchroniczną komunikację zespołową w czasie rzeczywistym. Świetnie sprawdza się podczas spotkań zespołowych, webinarów i sesji szkoleniowych. Jedną z wyróżniających się funkcji jest tryb Together, który koncentruje się na twarzach i wskazówkach niewerbalnych, tworząc bardziej angażujące doświadczenie dla użytkowników biznesowych.

Unikalnym aspektem Teams jest oddzielna przestrzeń czatu dla każdego spotkania, w której uczestnicy mogą udostępniać dokumenty i kontynuować dyskusje przed, po lub w trakcie sesji. Ponadto narzędzia do współpracy, takie jak dodawanie tekstu, notatki i udostępnianie reakcji, pomagają utrzymać zaangażowanie wszystkich.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Współpraca w czasie rzeczywistym nad udostępnianymi dokumentami bezpośrednio na czacie lub podczas rozmów wideo

Organizowanie dużych spotkań lub wydarzeń na żywo z udziałem nawet 10 000 uczestników, dzięki czemu idealnie nadaje się do dużych prezentacji lub ogłoszeń w całej firmie

Używaj kanałów do organizowania dyskusji zespołowych, udostępniania plików i zarządzania zadaniami w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między narzędziami

Wykorzystaj integracje z aplikacjami innych firm, takimi jak Trello lub GitHub, aby usprawnić cykl pracy i utrzymać wszystko w synchronizacji

Limity Microsoft Teams

Teams może wymagać dużej ilości zasobów, przepustowości i pamięci systemowej, co może powodować niską wydajność na urządzeniach o niższej specyfikacji

Cennik usługi Microsoft Teams

Free

Essential: $4/użytkownika/miesiąc

$4/użytkownika/miesiąc Podstawowy: 6 USD/użytkownika/miesiąc

6 USD/użytkownika/miesiąc Standardowy: 12,5 USD/użytkownika/miesiąc

Ocena i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

Czytaj więcej: 8 najlepszych alternatyw dla Microsoft

3. Spotkanie GoTo (najlepsze dla wydarzeń o dużym obciążeniu)

via Spotkanie GoTo Podobnie jak Whereby, GoTo Meeting również umożliwia szybki dostęp do spotkania dla uczestników jednym kliknięciem bez konieczności pobierania. Jednak jego redukcja szumów i komutator sprawiają, że spotkanie przebiega znacznie płynniej. Mogę nawet komunikować się, gdy jestem w podróży.

Jedną z najfajniejszych funkcji jest jej notatki ze spotkań w czasie rzeczywistym dzięki czemu uczestnicy nie muszą sporządzać notatek i mogą skupić się na dyskusji.

Najlepsze funkcje GoTo Meeting

Automatyczna transkrypcja spotkań w czasie rzeczywistym, ułatwiająca przeglądanie lub udostępnianie najważniejszych momentów spotkania

Obsługa do 3000 uczestników podczas webinarów lub spotkań na dużą skalę, dzięki czemu świetnie nadaje się do wydarzeń o dużym obciążeniu

Udostępnianie klawiatury i myszy dla płynnej współpracy

Limity GoTo Meeting

Oferuje niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

Ceny GoTo Meeting

Profesjonalista: 12 USD/organizator/miesiąc, rozliczane rocznie

12 USD/organizator/miesiąc, rozliczane rocznie Business: 16 USD/organizator/miesiąc, rozliczane rocznie

16 USD/organizator/miesiąc, rozliczane rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje GoTo Meeting

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 8/10 (ponad 1000 recenzji)

4. Cisco Webex Meetings (najlepsze do bezpiecznych spotkań zespołowych)

via Cisco Webex Jeśli szukasz narzędzia do wideokonferencji, które priorytetowo traktuje bezpieczeństwo i niezawodność, aplikacja internetowa Cisco Webex Meeting jest jedną z solidnych alternatyw Whereby. Jest ona szczególnie odpowiednia dla firm, które mają do czynienia z wrażliwymi danymi i wideo w czasie rzeczywistym i potrzebują solidnej ochrony.

Najlepszą częścią Cisco Webex jest jego elastyczność. Funkcje integracji Move to Mobile QR Code i Apple CarPlay umożliwiają płynne przechodzenie między urządzeniami podczas spotkań, zapewniając elastyczność i wygodę. Narzędzia te ułatwiają przełączanie się między platformami w biurze lub w podróży.

Najlepsze funkcje Cisco Webex

Tłumaczenia w czasie rzeczywistym dla ponad 100 języków, ułatwiające komunikację z globalnymi Teams

Wysoka jakość wideo i audio, zoptymalizowana nawet dla środowisk o niskiej przepustowości

Wykorzystaj interaktywne funkcje, takie jak ankiety, pytania i odpowiedzi oraz podnoszenie rąk, aby uzyskać bardziej angażujące wrażenia podczas dużych spotkań

Korzystaj z redukcji szumów opartej na AI, aby wyeliminować zakłócenia w tle podczas połączeń

Limity Cisco Webex

Początkowo może wydawać się przytłaczający ze względu na wiele funkcji i opcji

Cennik Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Webex Suite: $25.50/użytkownika/miesiąc

$25.50/użytkownika/miesiąc Webex Enterprise: Cennik niestandardowy

Ocena i recenzje Cisco Webex

G2: 4,2/5 (ponad 18 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 18 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 7000 recenzji)

5. Skype (najlepszy do rozmów wideo)

via Skype Kiedy myślę o interaktywnych aplikacjach do czatów wideo i narzędzi konferencyjnych, Skype jest jedną z pierwszych nazw, które przychodzą mi do głowy. Skype istnieje od lat, ale jest wyjątkowy pod względem tego, jak płynnie integruje się z codzienną komunikacją, niezależnie od tego, czy jest to szybki czat, rozmowa audio czy wideo.

Niezwykłą funkcją jest możliwość dzwonienia na telefony stacjonarne i komórkowe bezpośrednio ze Skype'a, co jest bardzo wygodne w przypadku połączeń z osobami, które nie zawsze są online. Co więcej, Skype umożliwia prowadzenie rozmów przez 24 godziny na dobę, dzięki czemu sprawdza się podczas długich sesji Teams.

Najlepsze funkcje Skype'a

Wykonywanie połączeń na telefony stacjonarne i komórkowe, rozszerzając komunikację poza spotkania online

Łatwe udostępnianie ekranu uczestnikom, idealne do prezentacji lub rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym

Włączanie napisów w czasie rzeczywistym w rozmowach, czyniąc je bardziej dostępnymi dzięki funkcji napisów na żywo w Skype

Limity Skype'a

Bezpośrednio przez okno czatu można wysyłać pliki o rozmiarze do 300 MB, bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi

Cennik Skype

Free : Rozmowy Skype-to-Skype, przesyłanie wiadomości, udostępnianie plików

: Rozmowy Skype-to-Skype, przesyłanie wiadomości, udostępnianie plików Kredyt : Połączenia z telefonami w USA kosztują około 2,3 centa/min

: Połączenia z telefonami w USA kosztują około 2,3 centa/min Subskrypcja : 2,99 USD/miesiąc za nielimitowane rozmowy z USA i Kanadą

: 2,99 USD/miesiąc za nielimitowane rozmowy z USA i Kanadą Plan Światowy: 13,99 USD/miesiąc za nielimitowane połączenia globalne

Ocena i recenzje Skype

G2: 4,3/5 (ponad 23 000 opinii)

4,3/5 (ponad 23 000 opinii) Capterra: 4,2/5 (ponad 400 recenzji)

6. Jitsi Meet (najlepsza do prowadzenia spotkań Free)

via Spotkanie Jitsi Jitsi Meet to atrakcyjna alternatywa dla Whereby, zwłaszcza jeśli szukasz darmowego rozwiązania do wideokonferencji o otwartym kodzie źródłowym, zbudowanego z myślą o prywatności i elastyczności. Świetnie nadaje się do prowadzenia długich spotkań, zmniejszając obciążenie systemu i poprawiając wrażenia użytkownika dzięki technologii przepisywania SSRC.

Ponadto można z niego korzystać bezpośrednio w przeglądarce lub pobrać aplikację mobilną, co pozwala na dołączenie z niemal dowolnego urządzenia. Jitsi Meet jest również konfigurowalny, umożliwiając programistom modyfikowanie go pod kątem ich konkretnych potrzeb, co czyni go wyróżniającym się dla zaawansowanych technicznie użytkowników lub firm, które chcą samodzielnie hostować.

Najlepsze funkcje Jitsi Meet

Pełne szyfrowanie spotkań za pomocą zabezpieczeń typu open source w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa

Dołączanie do spotkań lub rozpoczynanie ich bez konieczności posiadania konta - wystarczy użyć połączonego linku

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki Etherpad do udostępniania dokumentów

Transmisja na żywo bezpośrednio do YouTube dla transmisji publicznych

Limity Jitsi Meet

Brak zaawansowanych wbudowanych funkcji współpracy, takich jak podpokoje i integracje aplikacji

Ceny Jitsi Meet

Free Forever

Jitsi Meet ocena i recenzje

G2: 4.3/5 (170+ recenzji)

4.3/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (70+ recenzji)

7. Adobe Connect (najlepsze do prowadzenia interaktywnych sesji)

via Adobe Jeśli szukasz czegoś bardziej konfigurowalnego niż Whereby, Adobe Connect może być dobrym rozwiązaniem. To, co czyni go wyjątkowym, to możliwość pełnej kontroli i dostosowania spotkania online i przestrzeni.

Można tworzyć różne układy i ustawiać pody do różnych celów, takich jak pytania i odpowiedzi, udostępnianie plików lub quizy. Najlepsze jest to, że ustawienia te są zapisywane do wykorzystania w przyszłości. Adobe Connect to idealne rozwiązanie dla osób, które regularnie organizują spotkania, webinaria, warsztaty lub sesje szkoleniowe i potrzebują narzędzia wykraczającego poza podstawowe wideokonferencje.

Najlepsze funkcje Adobe Connect

Zachowaj ustawienia i układ gotowy do przyszłych sesji dzięki trwałym pokojom spotkań

Analiza szczegółowych wskaźników zaangażowania w celu śledzenia interakcji uczestników podczas sesji

Niestandardowe układy spotkań można w pełni dostosować, organizując pody do czatu, pytań i odpowiedzi oraz prezentacji

Korzystaj z wbudowanych narzędzi, takich jak quizy i ankiety, aby uczynić sesje bardziej interaktywnymi

Limity Adobe Connect

Wyższe ceny niż w przypadku innych platform mogą zniechęcać mniejsze Teams do poszukiwania opłacalnych rozwiązań

Ceny Adobe Connect

Standard: 190 USD/host, rozliczane rocznie

190 USD/host, rozliczane rocznie Premium: 290 USD/host, rozliczane rocznie

290 USD/host, rozliczane rocznie Enterprise: 390 USD/host, rozliczane rocznie

Ocena i recenzje Adobe Connect

G2: 4/5 (ponad 900 recenzji)

4/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 690 recenzji)

8. Zoho Meeting (najlepsze dla użytkowników Zoho)

via Spotkanie Zoho Jeśli szukasz alternatywy dla Whereby, która koncentruje się na prostocie i jest przeznaczona dla firm każdej wielkości, Zoho Meeting oferuje solidne rozwiązanie. Dostarcza wiele kanałów wideo i świetnie sprawdza się w przypadku dużych spotkań zespołowych. Mogę wyświetlić 50 kanałów na ekranie za jednym razem, co ułatwia interakcję z członkami zespołu.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz szybką synchronizację zespołu, czy większe webinarium, Zoho Meeting zapewnia intuicyjną obsługę. Jego integracja z pakietem aplikacji biznesowych Zoho sprawia, że jest on jeszcze bardziej przydatny dla użytkowników już korzystających z ekosystemu Zoho.

Najlepsze funkcje Zoho Meeting

Pełna integracja z pakietem aplikacji Zoho dla płynnej współpracy

Moderowanie sesji pytań i odpowiedzi w celu kontrolowania przepływu webinarów i zapewnienia odpowiednich dyskusji

Tworzenie formularzy rejestracji na webinary i automatyzacja przypomnień e-mail w celu zaangażowania uczestników

Udostępnianie ekranów i nagrywanie sesji zarówno dla spotkań, jak i webinarów

Limity Zoho Meeting

Ograniczona bezpłatna warstwa, oferująca mniej funkcji, chyba że przejdziesz na płatny plan

Cennik Zoho Meeting

Free Edition

Meeting Standard : Od 2 USD/miesiąc

: Od 2 USD/miesiąc Meeting Professional : Od 3 USD/miesiąc

: Od 3 USD/miesiąc Webinar Standard : Od 9 USD/miesiąc

: Od 9 USD/miesiąc Webinar Professional : Od 19 USD/miesiąc

: Od 19 USD/miesiąc Webinar Enterprise: Od 79 USD/miesiąc/organizator

Ocena i recenzje Zoho Meeting

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (480+ opinii)

Czytaj więcej: Jak używać AI do notatek ze spotkań

9. Teamviewer (najlepszy do kontroli urządzeń podczas spotkań)

via TeamViewer TeamViewer oferuje unikalne połączenie zdalnego dostępu i wideokonferencji w ramach wyboru alternatyw Whereby. Jest to szczególnie przydatne dla firm potrzebujących wsparcia i narzędzi do współpracy w ramach jednej platformy.

Kluczową zaletą tego oprogramowania jest możliwość połączenia nagrywania w chmurze z udostępnianiem ekranu z kontrolą urządzeń w czasie rzeczywistym. To sprawia, że TeamViewer jest solidnym wyborem dla zespołów IT lub firm, które wymagają rozwiązywania problemów podczas spotkań. Ponadto dostawca zapewnia udostępnianie ekranu w rozdzielczości 4K ze wsparciem dla wielu monitorów, zapewniając wysoką jakość obrazu podczas prezentacji.

Najlepsze funkcje TeamViewer

Udostępnianie w rozdzielczości 4K ze wsparciem dla wielu monitorów w celu uzyskania wyraźnych i wyczyszczonych prezentacji

Osobisty ID spotkania dla łatwego i bezpiecznego dostępu

Integracja z Outlookiem do planowania i zarządzania spotkaniami

Ochrona spotkań hasłem dla dodatkowej warstwy bezpieczeństwa

Wbudowany czat zespołowy do komunikacji obok połączeń wideo

Limity TeamViewer

Brak dedykowanej aplikacji mobilnej ogranicza dostęp w podróży

Cennik TeamViewer

Zdalny dostęp : 24,90 USD/miesiąc

: 24,90 USD/miesiąc Business : $50.90/miesiąc

: $50.90/miesiąc Premium : $112.90/miesiąc

: $112.90/miesiąc Corporate: $229.90/miesiąc

TeamViewer ocena i recenzje

Capterra: 4.6/5 (ponad 11000 recenzji)

4.6/5 (ponad 11000 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 3000 recenzji)

10. Obszar roboczy Google (najlepszy do wspólnych spotkań w czasie rzeczywistym)

via Obszary robocze Google Jak mogłem nie dodać obszaru roboczego Google wśród alternatyw Whereby? Obszar roboczy Google (dawniej G Suite) oferuje znacznie więcej niż wideokonferencje. Oferuje w pełni zintegrowane rozwiązanie dla zdalnych Teams, które chcą płynnej współpracy.

Narzędziem do wideokonferencji i konferencji internetowych w obszarze roboczym Google jest Google Meet, a to, co je wyróżnia, to sposób, w jaki bez wysiłku integruje się z pozostałymi aplikacjami Google, takimi jak Gmail, Kalendarz Google i Dysk Google. Ponadto spotkania można nagrywać bezpośrednio na Dysku Google, co ułatwia ich udostępnianie i późniejszy dostęp.

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Współpraca w czasie rzeczywistym podczas spotkań przy użyciu udostępnianych Dokumentów Google, Arkuszy Google lub Prezentacji

Obsługa do 250 uczestników za pomocą Google Meet, idealna dla większych Teams lub prezentacji

Eliminacja szumów w tle dzięki funkcji redukcji szumów opartej na AI podczas połączeń

Płynna integracja z Gmailem, Kalendarzem Google i Dyskiem Google w celu planowania i udostępniania plików

obszary robocze Google

Oferuje niestandardowe opcje, mniejszą kontrolę nad układami i funkcjami interaktywnymi w porównaniu do innych platform

Obszar roboczy Google - ceny

Business Starter : 6,00 USD/miesiąc

: 6,00 USD/miesiąc Business Standard : $12.00/miesiąc

: $12.00/miesiąc Business Plus: $18.00/miesiąc

Obszary robocze Google ocena i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2400 recenzji)

4,6/5 (ponad 2400 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

Czytaj więcej: 10 najlepszych alternatyw dla spotkania Google

Wypróbuj ClickUp dla swoich spotkań

Chociaż spotkania w czasie rzeczywistym są niezbędne, potrzebujesz również narzędzia, które wspiera asynchroniczną komunikację wideo, szczególnie w przypadku zdalnych teamów. Często nagrywam krótkie wideo dla mojego zespołu, aby wyjaśnić złożone tematy, udostępniać nowe wersje demonstracyjne funkcji i przekazywać szczegółowe informacje zwrotne.

Tak więc, chociaż wszystkie powyższe alternatywy Whereby są świetne, dodałem ClickUp do mojej listy ulubionych aplikacji do komunikacji wideo. Choć nie jest to dedykowana platforma do wideokonferencji, pomaga mi nagrywać i udostępniać wideo oraz współpracować z moim zespołem w czasie rzeczywistym. ClickUp Clip umożliwia szybkie nagrywanie ekranu. Mogę otworzyć dowolną rozmowę i kliknąć na Clips, aby nagrać wideo. Najlepsze jest to, że mogę przekształcić każdy klip w zadanie, dzięki czemu nie muszę osobno nagrywać elementów akcji. Ludzie mogą również komentować klipy, aby dzielić się opiniami.

Używaj ClickUp Clips do tworzenia nagrań ekranu w celu udostępniania informacji lub przekazywania opinii

To nie wszystko! Potężny asystent ClickUp AI, ClickUp Brain automatycznie transkrybuje wszystkie klipy, dostarcza podsumowania konwersacji i pomaga znaleźć informacje z klipów, dzięki czemu jest to uniwersalne rozwiązanie oprogramowanie do zarządzania projektami i narzędzie do współpracy.

Transkrybuj klipy za pomocą ClickUp Brain

ClickUp to również doskonałe oprogramowanie do zarządzania spotkaniami. Z ClickUp Spotkania w aplikacji ClickUp Meetings można sporządzać notatki, zarządzać agendami spotkań, organizować elementy działań i tworzyć powtarzające się zadania, aby wszyscy byli zsynchronizowani. ✅

💡 Porada dla profesjonalistów: Przed spotkaniami zawsze twórz szczegółową agendę w ClickUp. Pomaga to skupić się na dyskusjach i zapewnia, że wszystkie krytyczne punkty zostaną omówione. Udostępnianie agendy uczestnikom z wyprzedzeniem pozwala na efektywne przygotowanie. 📋

Zarządzaj spotkaniami zespołu bez wysiłku dzięki ClickUp Meetings

Z Integracja z Zoomem w ClickUp i Integracja z Microsoft Teams umożliwia połączenie spotkań wideo bezpośrednio z zadaniami i cyklami pracy, dzięki czemu ClickUp staje się kompleksowym hubem do współpracy.

Oprócz funkcji, o których wspomniałem, ClickUp oferuje również obszerną bibliotekę spotkań i szablonów szablonów do zarządzania konferencjami do zarządzania spotkaniami. Najlepszy z nich to Szablon spotkań ClickUp . Pomaga zorganizować wszystko, od agend po działania następcze i zapewnia sprawny przebieg moich spotkań.

Szablon agendy spotkania ClickUp

Szablon spotkań ClickUp został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu zarządzania spotkaniami, ułatwiając planowanie, prowadzenie i monitorowanie spotkań. Oto jego kluczowe możliwości:

Strukturalne agendy spotkań: Twórz wyczyszczone i zorganizowane agendy, aby utrzymać skupienie i wydajność spotkań

Twórz wyczyszczone i zorganizowane agendy, aby utrzymać skupienie i wydajność spotkań Śledzenie elementów działań: Przypisuj i śledź elementy działań bezpośrednio w szablonie, zapewniając odpowiedzialność i śledzenie omawianych zadań

Przypisuj i śledź elementy działań bezpośrednio w szablonie, zapewniając odpowiedzialność i śledzenie omawianych zadań Notatki i protokoły: Przechwytywanie notatek i protokołów ze spotkań w scentralizowanej lokalizacji, co ułatwia odwoływanie się do ważnych dyskusji i decyzji

Przechwytywanie notatek i protokołów ze spotkań w scentralizowanej lokalizacji, co ułatwia odwoływanie się do ważnych dyskusji i decyzji Integracje: Bezproblemowa integracja z innymi funkcjami i narzędziami ClickUp, usprawniająca współpracę i zapewniająca, że wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco informowani

Bezproblemowa integracja z innymi funkcjami i narzędziami ClickUp, usprawniająca współpracę i zapewniająca, że wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco informowani Szablony dla spotkań cyklicznych: Używaj gotowych szablonów dla spotkań cyklicznych, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność spotkań

Ogólnie rzecz biorąc, szablon ten usprawnia współpracę, organizację i wydajność, dzięki czemu spotkania są bardziej efektywne dla Teams.

💡 Porada dla profesjonalistów: Dla sprawnego planowania konferencji, sprawdź Szablon do zarządzania konferencjami ClickUp . Pomaga zarządzać agendami, śledzić prelegentów i nadzorować szczegóły dotyczące uczestników, zapewniając, że wszystko pójdzie gładko. Usprawnij proces planowania i spraw, by Twoje wydarzenie odniosło powodzenie!

ClickUp najlepsze funkcje

Poza nagrywaniem ekranu, ClickUp wyróżnia się narzędziami do współpracy w czasie rzeczywistym:

ClickUp Docs: Twórz, edytuj i współpracuj nad ważnymi notatkami, briefami projektów lub propozycjami bezpośrednio ze swoim zespołem za pomocą ClickUp Docs

Zapisuj wszystkie notatki ze spotkań za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Chat: Zachowaj całą komunikację w kontekście dzięki ClickUp Chat . Niezależnie od tego, czy omawiamy zadanie, czy wymieniamy się pomysłami, czat zapewnia, że rozmowy są zorganizowane i wydajne

Ujednolicenie komunikacji i zarządzania pracą dzięki ClickUp Chat

Tablice ClickUp: Burza mózgów pomysłów z zespołem za pomocą Tablice ClickUp . To idealna przestrzeń do burzy mózgów, planowania projektów lub strategii, zapewniająca Twojemu zespołowi interaktywny sposób mapowania pomysłów

Burza mózgów i notowanie pomysłów z zespołem dzięki ClickUp Whiteboards

Wskazówka dla profesjonalistów: Zwiększaj zaangażowanie podczas spotkań, zachęcając wszystkich członków Teams do udziału. Korzystaj z funkcji takich jak Tablica ClickUp do sesji burzy mózgów, podczas których wszyscy mogą udostępniać pomysły wizualnie na jednej platformie. Tworzy to interaktywną atmosferę i zapewnia uwzględnienie różnych punktów widzenia. 🤝

Limity ClickUp

Ma krzywą uczenia się ze względu na różnorodność funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Przejdź na ClickUp dla płynnej współpracy w Teams

Otrzymałeś solidną listę alternatywnych rozwiązań Whereby, aby poprawić jakość swoich wideokonferencji. Teraz, aby jeszcze bardziej usprawnić współpracę w zespole, warto rozważyć dodanie ClickUp. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Clips do szybkiego nagrywania ekranu, intuicyjnemu zarządzaniu zadaniami i usprawnionej komunikacji, ClickUp został zaprojektowany tak, aby zarządzanie projektami było płynniejsze i bardziej wydajne. 🚀

Nie czekaj- zarejestruj się w ClickUp już dziś i doświadcz inteligentniejszego, bardziej wydajnego cyklu pracy z ClickUp!