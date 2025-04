8 najlepszych narzędzi do zarządzania treścią sprzedażową

Droga od przyciągnięcia potencjalnych klientów do zamknięcia sprzedaży może być długa. Twój zespół sprzedaży potrzebuje odpowiedniej zawartości - idealnej prezentacji, studium przypadku lub e-maili uzupełniających - gotowych na każdą scenę w celu powodzenia konwersji.

Oprogramowanie do zarządzania zawartością sprzedażową może pomóc dzięki odpowiednim danym wejściowym. Platformy te organizują zawartość i umożliwiają sprzedawcom dostarczanie skutecznych, dostosowanych do ich potrzeb wiadomości na każdej scenie procesu sprzedaży. W tym artykule wyjaśnię osiem najlepszych narzędzi do zarządzania zawartością sprzedażową, które pomogą Twojemu zespołowi szybciej zamykać transakcje.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania treścią sprzedażową?

Oto funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu zarządzania treścią sprzedażową.

Łatwość dostępu do zawartości

Narzędzie do zarządzania treściami sprzedażowymi powinno oferować intuicyjne funkcje wyszukiwania i zorganizowane biblioteki zawartości, dzięki czemu wszystko jest dostępne. Gdy przedstawiciele handlowi mają łatwy dostęp do odpowiednich materiałów, mogą skupić się na zamykaniu transakcji.

Analityka w czasie rzeczywistym

Wiedza o tym, w jaki sposób potencjalni klienci wchodzą w interakcję z zawartością, pomoże udoskonalić strategię zarządzania treściami sprzedażowymi. Poszukaj oprogramowania, które zapewnia analizę wykorzystania zawartości i zaangażowania w czasie rzeczywistym. Pozwoli ci to zobaczyć, co trafia do odbiorców i odpowiednio dostosować swoje podejście, pomagając ci być o krok do przodu cele sprzedażowe .

Niestandardowa zawartość

Ogólna zawartość rzadko prowadzi do zamknięcia transakcji. Odpowiednie narzędzie pozwoli twojemu zespołowi spersonalizować materiały sprzedażowe dla każdego potencjalnego klienta, dostosowując wszystko, od prezentacji po kolejne wiadomości e-mail. Taka elastyczność gwarantuje, że przekaz jest odpowiedni i skuteczny, dając twojemu zespołowi przewagę w każdej rozmowie.

Skalowalność

Wraz z rozwojem Twojego Businessu, powinna rosnąć także Twoja sprzedaż i system zarządzania zawartością . Skalowalna platforma pozwoli na dodanie większej zawartości, użytkowników i funkcji bez pogorszenia wyników sprzedaży.

8 najlepszych programów do zarządzania zawartością sprzedażową

Przyjrzyjmy się ośmiu najlepszym programom do zarządzania zawartością sprzedażową, ich funkcjom, limitom i cenom:

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania treścią sprzedażową i współpracy)

Śledź każdą aktywność w zespole sprzedaży za pomocą ClickUp Dashboards

Jeszcze jakiś czas temu mój zespół sprzedaży borykał się z powszechnym, ale kosztownym wyzwaniem - pracował w silosach. Każdy przedstawiciel tworzył i wykorzystywał materiały, które często nie były spójne z najnowszymi komunikatami. Ten brak spójności powodował zamieszanie i prowadził do opóźnionych odpowiedzi dla potencjalnych klientów. Traciliśmy okazje, a transakcje kończyły się fiaskiem.

ClickUp pomógł mi przezwyciężyć to wyzwanie. Dzięki ClickUp Rozwiązanie do zarządzania projektami sprzedażowymi wszyscy mają dostęp do najnowszej zawartości sprzedażowej, a nasze komunikaty są spójne. Wynik? Wyższa konwersja, usprawniony cykl pracy i bardziej ujednolicone podejście do zamykania transakcji. Dokumenty ClickUp jest idealny do organizowania materiałów sprzedażowych w centralnej lokalizacji, którą można przeszukiwać. Używam go do tworzenia folderów i podfolderów do przechowywania prezentacji, plany sprzedaży , podręczniki sprzedaży, studia przypadków, a wszystko jest łatwo dostępne dzięki szybkiemu wyszukiwaniu.

Ponadto można natychmiast udostępniać dokumenty zespołowi i edytować zawartość sprzedażową w czasie rzeczywistym. Przedstawiciele handlowi mogą nawet połączyć określone dokumenty ze swoimi zadaniami, mając pewność, że w krytycznych momentach mają pod ręką najbardziej odpowiednią zawartość.

tworzenie zawartości sprzedażowej w ClickUp Docs_

Chcesz śledzić, co dzieje się z Twoją zawartością sprzedażową? Użyj Pulpity ClickUp aby uzyskać widoczność zawartości sprzedażowej w czasie rzeczywistym.

Niestandardowe widżety pomagają mi śledzić, które dokumenty sprzedażowe są załączone do zadań i jaki jest ich status w pipeline. Choć nie jest to dedykowane narzędzie do analizy zawartości, dostarcza ono przydatnych informacji, pokazując, w jaki sposób zawartość przyczynia się do zawierania transakcji lub gdzie występują wąskie gardła. Rozwiązanie CRM firmy ClickUp pomaga w widoku procesu sprzedaży, monitorowaniu zaangażowania niestandardowych klientów i analizowaniu transakcji. W ten sposób można zobaczyć, które oferty lub kampanie sprzedażowe doprowadziły do wyższych konwersji i odpowiednio poprawić zawartość sprzedaży.

wizualizacja procesu sprzedaży i śledzenie zaangażowania klientów dzięki rozwiązaniu CRM firmy ClickUp

Szablony ClickUp dodatkowo upraszczają tworzenie i ponowne wykorzystywanie spersonalizowanych materiałów sprzedażowych. Niezależnie od tego, czy jest to niestandardowa oferta, czy sekwencja e-maili uzupełniających, szablony zapewniają spójność, dając jednocześnie zespołowi elastyczność w modyfikowaniu zawartości dla konkretnych klientów lub scen cyklu sprzedaży.

Polecam Szablon do zarządzania zawartością ClickUp , który umożliwia organizowanie i śledzenie zawartości sprzedażowej. Pomaga zespołowi zarządzać wszystkimi scenami zawartości, od daty powstania po dystrybucję, zapewniając, że komunikaty pozostają odpowiednie i zgodne ze strategią sprzedaży. Jest idealny do niestandardowych strategii zarządzania zawartością sprzedażową w oparciu o konkretnych klientów lub sceny cyklu sprzedaży, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i łatwe do dostosowania.

Szablon do zarządzania zawartością ClickUp

Wreszcie, wraz z rozwojem zespołu sprzedaży, Przestrzenie ClickUp pozwala nam płynnie zarządzać różnymi działami, teamami lub projektami. Mogę tworzyć określone obszary robocze dla różnych jednostek sprzedaży lub linii produktów, zapewniając wszystkim porządek bez spowalniania platformy.

uporządkuj wszystko dzięki ClickUp Spaces

ClickUp najlepsze funkcje

Śledzenie czasu ClickUp **Monitoruj, ile czasu zajmuje tworzenie lub zarządzanie określonymi materiałami sprzedażowymi za pomocą funkcji śledzenia czasu ClickUp. Pomaga to poprawić wydajność i zapewnia wgląd w to, gdzie czas może być lepiej przydzielony, dzięki czemu tworzenie zawartości jest płynniejszym procesem

Automatyzacja ClickUp : Ustaw przepływy pracy zatwierdzania zawartości za pomocą ClickUp Automations. Na przykład, gdy zawartość zostanie zatwierdzona, może zostać natychmiast przeniesiona do następnej fazy procesu sprzedaży, oszczędzając czas i ograniczając pracę ręczną

automatyzacja powtarzalnych czynności i usprawnienie cyklu pracy dzięki ClickUp Automations

Cele ClickUp **Wiąż zadania związane z zarządzaniem zawartością bezpośrednio z większymi celami sprzedażowymi dzięki ClickUp Goals. Gwarantuje to, że Twój zespół pozostaje w zgodzie z celem końcowym, pomagając w ustalaniu priorytetów zawartości, która porusza igłę w potoku sprzedaży

wyznaczanie celów dla produkcji zawartości sprzedażowej z ClickUp Goals

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo napotkać krzywą uczenia się podczas korzystania z ClickUp dzięki szerokiemu szykowi funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Highspot (najlepsze rozwiązanie do organizacji i optymalizacji zawartości sprzedażowej z wykorzystaniem AI)

via Highspot Highspot to potężna platforma do zarządzania treściami sprzedażowymi, która pomaga zespołom sprzedażowym i marketingowym skupić się na zawartości. Jedną z funkcji, którą doceniam, jest wyszukiwanie oparte na AI, które pomaga przedstawicielom handlowym szybko filtrować zawartość na podstawie person kupujących, scen sprzedaży, a nawet lokalizacji geograficznej.

Zamiast tracić czas na przeglądanie, przedstawiciele mogą zadawać pytania lub stosować filtry, aby uzyskać to, czego potrzebują. Highspot dostosowuje również zawartość do podróży kupującego. Dostarcza kontekstowe opisy, poradniki, a nawet recenzje, zapewniając, że przedstawiciele wiedzą, jak skutecznie korzystać z zawartości.

Najlepsze funkcje Highspot

Śledzenie sposobu wykorzystania zawartości sprzedażowej i jej wpływu na transakcje, co pozwala na optymalizację strategii za pomocą kompleksowych pulpitów

Automatyzacja organizacji zawartości i generowania metadanych, zapewniająca, że wszystkie zasoby są odpowiednio zarządzane i aktualne

Szybkie tworzenie dostosowanych prezentacji poprzez tworzenie spersonalizowanej zawartości i sugerowanie najbardziej skutecznych zasobów

Limity Highspot

Nie oferuje wersji próbnej za darmo

Ceny Highspot

Niestandardowy cennik

Highspot oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

4.7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

3. Seismic (najlepszy do dostarczania spersonalizowanej zawartości sprzedażowej i wglądu w czasie rzeczywistym)

via Sejsmika Platforma zarządzania zawartością sprzedażową Seismic usprawnia operacje sprzedażowe. Funkcja Discover, na przykład, oferuje wyszukiwanie w aplikacji i inteligentne rekomendacje w kontekście, ułatwiając sprzedawcom znalezienie dokładnie tych materiałów sprzedażowych, których potrzebują.

Jest też funkcja Customize, która daje Teams kontrolę nad tym, jak dużą elastyczność chcą zapewnić w niestandardowym dostosowywaniu zawartości. Zapewnia to, że biblioteka zawartości jest zawsze aktualna, oferując jednocześnie dostosowane opcje dla sprzedawców w celu dostosowania materiałów w razie potrzeby.

Najlepsze funkcje Seismic

Tworzenie elastycznej biblioteki treści, która umożliwia sprzedawcom niestandardowe dostosowywanie zawartości

Łatwo dostępne informacje zapewniają odpowiedzi na wyciągnięcie ręki każdego przedstawiciela

Udostępnianie zawartości kupującym za pomocą połączonych linków, które rejestrują aktywność zaangażowania, umożliwiając zespołom bardziej efektywne tworzenie, wysyłanie i monitorowanie

Limity sejsmiczne

Podejmowanie decyzji o strukturze zaplecza i określanie funkcji, z których należy przeszkolić zespoły, może wydawać się przytłaczające

Ceny Seismic

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Seismic

G2: 4,7/5 (ponad 1500 recenzji)

4,7/5 (ponad 1500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4. Paperflite (najlepszy do śledzenia zaangażowania potencjalnych klientów)

via PaperFlite Paperflite to dobre narzędzie do organizowania i dystrybucji zawartości projektów sprzedażowych . Pomaga śledzić sposób, w jaki potencjalni klienci angażują się w Twoje materiały. Możesz zobaczyć, kiedy i w jaki sposób wchodzą w interakcję z zawartością, co daje ci wgląd w to, co działa i gdzie możesz potrzebować poprawić swoje podejście.

Inną funkcją, którą lubię, jest możliwość tworzenia spersonalizowanych hubów zawartości dla każdego potencjalnego klienta. Zamiast przytłaczać ich zasobami, możesz stworzyć niestandardową kolekcję, która bezpośrednio odpowiada ich potrzebom.

Najlepsze funkcje Paperflite

Tworzenie spersonalizowanych hubów zawartości w celu gromadzenia zasobów dostosowanych do każdego potencjalnego klienta

Łatwe udostępnianie zawartości sprzedażowej za pomocą połączonych linków, dzięki czemu potencjalni klienci otrzymują odpowiednią zawartość we właściwym czasie

Uzyskaj szczegółową analizę wydajności swoich materiałów sprzedażowych

Limity Paperflite

W narzędziu brakuje kilku integracji

Cennik Paperflite

Zaczyna się od $$$a za użytkownika, przy minimalnej liczbie pięciu użytkowników

Paperflite oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (260+ recenzji)

4.7/5 (260+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 90 recenzji)

Czytaj więcej: Free szablony bazy wiedzy w Word i ClickUp

5. Showpad (najlepszy do łączenia sprzedaży i marketingu z łatwym dostępem do zawartości)

via Showpad Showpad to dobra opcja, aby zwiększyć wydajność sprzedaży i zapewnić swoim teamom odpowiednie narzędzia na wyciągnięcie ręki. Umożliwia zespołom ds. przychodów utrzymanie zgodności poprzez zebranie całej zawartości sprzedażowej w jednej, łatwo dostępnej i bezpiecznej lokalizacji.

Zespoły marketingowe mogą bez wysiłku przesyłać, aktualizować i dystrybuować zawartość w Showpad, podczas gdy zespoły sprzedażowe mogą znaleźć to, czego potrzebują w ciągu kilku sekund i płynnie udostępniać to kupującym. Showpad dostarcza również praktycznych informacji na temat wykorzystania zawartości i zaangażowania w celu optymalizacji strategii sprzedaży.

Najlepsze funkcje Showpad

Stworzenie jednego źródła prawdy, w którym zespoły ds. przychodów mogą łatwo znajdować, zarządzać i dystrybuować wysokiej jakości zawartość na dużą skalę

Kontrola niestandardowej zawartości i zapewnienie zgodności, natychmiastowe usuwanie nieaktualnych materiałów

Prowadzenie sprzedawców do odpowiedniej zawartości dla każdego kupującego w oparciu o oparte na danych odsetki kupujących

Optymalizacja jakości zawartości dzięki informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym i wskaźnikom zaangażowania zarówno sprzedawców, jak i kupujących

Limity Showpad

Funkcje raportowania mogłyby zostać ulepszone, aby oferować bardziej szczegółowe informacje

Ceny Showpad

Niestandardowy cennik

Showpad oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (1700+ recenzji)

4.6/5 (1700+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

6. Brainshark (najlepszy do śledzenia gotowości zespołu sprzedaży)

via Brainshark W Brainshark podoba mi się sposób, w jaki dostarcza zawartość sprzedażową i zapewnia, że zespół jest zawsze gotowy do jej wykorzystania. Pomaga tworzyć interaktywne prezentacje szkoleniowe z PowerPoint, Google Slides, PDF, nagrań ekranu i stron internetowych.

Cenię sobie funkcję kart wyników gotowości. Pokazuje, jak dobrze zespół angażuje się w zawartość i kto może potrzebować dodatkowego wsparcia. Brainshark wspiera również działania coachingowe oparte na wideo i tekście, dzięki czemu można zmierzyć gotowość repów.

Najlepsze funkcje Brainshark

Tworzenie zawartości szkoleniowej opartej na wideo dla zespołu sprzedaży, do której można uzyskać dostęp w dowolnym momencie

Dodawaj załączniki, osadzaj hiperlinki i dołączaj interaktywne ankiety, sondaże i pytania egzaminacyjne

Łatwa edycja istniejącej zawartości, aby zespoły sprzedaży były na bieżąco z najnowszymi informacjami

Limity Brainshark

Niestandardowe opcje tworzenia szkoleniowych materiałów wideo są ograniczone

Ceny Brainshark

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Brainshark

G2: 4.4/5 (600+ recenzji)

4.4/5 (600+ recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 20 recenzji)

Czytaj więcej: Jak stworzyć wewnętrzną bazę wiedzy dla swojego zespołu?

7. Mindtickle (najlepszy do uzyskiwania dostępu do niestandardowej zawartości sprzedażowej)

via MindTickle Kilka miesięcy temu największym wyzwaniem dla mojego zespołu była konwersja potencjalnych klientów w niestandardowych. Po wielu eksperymentach zdałem sobie sprawę, że problem polega na stosowaniu tej samej prezentacji dla wszystkich klientów.

Skupiliśmy się na tworzeniu niestandardowych ofert sprzedaży dla potencjalnych klientów w oparciu o ich bolączki. Mindtickle okazał się bardzo przydatny jako platforma wspierająca sprzedaż . Pomaga mojemu zespołowi uzyskać dostęp do odpowiedniej zawartości marketingowej i narzędzi wymaganych w różnych sytuacjach dzięki zaawansowanym opcjom wyszukiwania i filtrowania.

Najlepsze jest to, że mój zespół może uzyskać dostęp do mikro-learningowych wideo od ekspertów merytorycznych i fragmentów rozmów z prawdziwego świata, aby tworzyć zwycięskie prezentacje.

Najlepsze funkcje Mindtickle

Dostawca dostępu do najistotniejszej, najbardziej aktualnej zawartości dla każdej sceny podróży kupującego

Korzystanie z rekomendacji opartych na AI w celu dostarczania spersonalizowanej zawartości każdemu przedstawicielowi handlowemu

Śledzenie wykorzystania zawartości i zaangażowania w celu sprawdzenia, które materiały przynoszą wyniki, a które wymagają poprawy

Dostawca interaktywnych doświadczeń edukacyjnych z quizami i certyfikatami, aby zapewnić opanowanie zawartości przed interakcją z klientem

Limity Mindtickle

Niektórzy użytkownicy uważają, że brakuje możliwości raportowania

Ceny Mindtickle

Niestandardowy cennik

Mindtickle oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (2100+ recenzji)

4.7/5 (2100+ recenzji) Capterra: 4.8/10 (ponad 100 recenzji)

8. HubSpot (najlepszy do śledzenia zaangażowania w zawartość sprzedażową)

via HubSpot HubSpot przyjmuje inne podejście do zarządzania treściami sprzedażowymi, łącząc zawartość z przydatnymi spostrzeżeniami. Jedną z funkcji, którą uważam za szczególnie przydatną, są wbudowane rekomendacje zawartości dla każdej sceny lejka sprzedażowego.

Funkcja śledzenia dokumentów pomaga zbudować bibliotekę zawartości sprzedażowej, dzięki czemu zespół może łatwo uzyskać dostęp do skutecznych e-maili i innych zasobów. HubSpot pozwala mi również śledzić zawartość udostępnianą potencjalnym klientom. Wysyła powiadomienia, gdy potencjalny klient otworzy dokument. W ten sposób mogę zidentyfikować gorące leady i zmodyfikować strategię sprzedaży dla leadów o niskim zaangażowaniu.

Najlepsze funkcje HubSpot

Tworzenie scentralizowanej biblioteki zawartości, która organizuje zasoby w celu łatwego dostępu na każdej scenie lejka sprzedażowego

Uzyskiwanie rekomendacji dotyczących zawartości, które pomogą przedstawicielom handlowym w interakcji z potencjalnymi klientami

Śledzenie analiz w czasie rzeczywistym na temat tego, jak potencjalni klienci angażują się w zawartość, co pozwala na szybkie dostosowanie strategii

Umożliwienie szybszego i spójnego tworzenia zawartości sprzedażowej dzięki konfigurowalnym szablonom

Limity HubSpot

Narzędzia do raportowania HubSpot Sales Hub są potężne, ale proces niestandardowego pulpitu mógłby być bardziej przyjazny dla użytkownika i intuicyjny

Ceny HubSpot

Free

Sales Hub Professional: $90/miesiąc za licencję

$90/miesiąc za licencję Sales Hub Enterprise: $150/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4.4/5 (ponad 11 000 recenzji)

(ponad 11 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 6000 recenzji)

Czytaj więcej: 10 narzędzi, których potrzebuje każdy sprzedawca

Użyj ClickUp do zarządzania zawartością sprzedażową

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie, które upraszcza zarządzanie zawartością i wsparcie sprzedaży. Pomaga zespołowi pozostać zorganizowanym, wydajnym i skoncentrowanym na zamykaniu transakcji. Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne szablony, pulpity w czasie rzeczywistym i płynne zarządzanie zadaniami, ClickUp ułatwia tworzenie, śledzenie i optymalizację materiałów sprzedażowych.

Niezależnie od tego, czy skalujesz swoje działania, czy udoskonalasz strategię zarządzania zawartością sprzedażową, ClickUp dostarcza narzędzia, które pozwolą Twojemu zespołowi śledzić i osiągać wyniki. Gotowy na zmianę sposobu zarządzania zawartością sprzedażową? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zobacz, jaką różnicę może to zrobić dla Twojego zespołu sprzedaży!