Jak i kiedy przeprowadzać Scrum of Scrums?

Doświadczony kierownik projektu, któremu zaufano za precyzyjne dostarczanie kluczowych produktów programistycznych, często zwraca się do Ramy Scrum w ramach metodologii Agile

Dzieląc projekt na mniejsze, łatwe do zarządzania części zwane sprintami, ich zespół może efektywnie współpracować, zamiast zajmować się całym projektem za jednym razem. W ten sposób nie tylko budujesz produkt, ale udoskonalasz go na każdym kroku, aby zaspokoić potrzeby klienta.

Jeśli jednak projekt zaczyna przypominać nerwowy labirynt, konieczne może być zaangażowanie wielu Teams Scrum do jego realizacji.

To właśnie w tym momencie należy podnieść poprzeczkę i wprowadzić Scrum of Scrums. Ale do zrobienia regularnych spotkań scrumowych bez śledzenia wszystkiego? Dowiedzmy się tego.

Zrozumienie Scrum of Scrums

Scrum of Scrums jest niezbędny do efektywnego zarządzania projektami. Zrozumienie, czym jest i jak działa, zwiększa koordynację zespołu i poprawia przejrzystość.

Czym jest Scrum of Scrums?

Scrum of Scrums (SoS) to spotkanie, podczas którego przedstawiciele z różnych teamów praktykujących Agile Scrum spotykają się w celu synchronizacji, udostępniania postępów i rozwiązywania problemów między zespołami w większych projektach wykorzystujących metodologie Agile.

Choć może się to wydawać proste, wymaga starannego planu.

Przed rozpoczęciem, organizacje muszą zrównoważyć rozmiar i liczbę zespołów Scrumowych przy jednoczesnym zapewnieniu, że wszystkie Teams są na tej samej stronie, ufają sobie nawzajem i oczekują pracy w kierunku wspólnego celu projektu.

Do zrobienia, SoS sprzyja przejrzystości, regularnym odprawom i elastyczności w dostosowywaniu się. Dzielenie dużych teamów na mniejsze pomaga organizacji połączyć wiele zespołów, wzmocnić więzi i utrzymać koncentrację.

Jaki jest cel Scrum of Scrums?

Według jego twórcy, Jeffa Sutherlanda, Scrum of Scrums to:"... odpowiedzialny za dostarczenie działającego oprogramowania wszystkich teamów do zrobienia (Definition of Done) na koniec sprintu, lub za wydania w trakcie sprintu."

Mówiąc prościej, Scrum of Scrums to spotkanie, na którym przedstawiciele różnych teamów uzgadniają swoje prace, aby zapobiec blokadom drogowym. Jest niezbędny do skalowania praktyk Agile w złożonych, wielozespołowych projektach.

Ograniczenie wielu ścieżek komunikacji zapewnia płynną współpracę i zsynchronizowane dostarczanie zintegrowanego produktu na poziomie koniec każdego sprintu .

W skrócie, Scrum of Scrums pomaga:

trzymać wszystkich w pętli : Zapewnia jasną komunikację postępów i działań poszczególnych teamów większej grupie, dzięki czemu nikt nie jest pozostawiony w niewiedzy

: Szybsze rozwiązywanie problemów: Zajmuje się pilnymi problemami, umożliwiając zwinnym zespołom rozwiązywanie blokad i utrzymywanie projektów w ruchu

Zajmuje się pilnymi problemami, umożliwiając zwinnym zespołom rozwiązywanie blokad i utrzymywanie projektów w ruchu Poprawa koordynacji zespołów zwinnych : **Nadzoruje współpracę zespołu, zapewniając zgodność i zapobiegając błędom

: **Nadzoruje współpracę zespołu, zapewniając zgodność i zapobiegając błędom Podejmowanie ważnych decyzji: Ułatwia podejmowanie wspólnych decyzji, które mają wpływ na wszystkie grupy, utrzymując koordynację i postępy

Tak więc, jeśli nieustannie żonglujesz wieloma Teamsami Scrum, SOS uporządkuje wszystko, jednocześnie utrzymując wszystkich w pętli. Jest to niezbędny element solidnego zarządzanie projektami scrum .

Ale jak wygląda SoS?

Kluczowe elementy Scrum of Scrums

Na pierwszy rzut oka Scrum of Scrums może wydawać się skomplikowanym schematem blokowym ze zbyt wieloma ruchomymi częściami. Ale kiedy się go rozłoży na czynniki pierwsze, okazuje się, że to tylko kilka kluczowych komponentów.

1. Uczestnicy

Przedstawiciel, zazwyczaj Scrum Master, uczestniczy w Scrum of Scrums Może to być również członek zespołu, właściciel produktu lub lider techniczny - każdy, kto może omówić postępy i wyzwania zespołu. Od czasu do czasu może dołączyć interesariusz lub menedżer, jeśli jego wkład jest potrzebny.

2. Częstotliwość

Spotkania zazwyczaj odbywają się 2-3 razy w tygodniu, ale mogą być organizowane codziennie, jeśli istnieje wiele zależności między zespołami. W przypadku projektów z mniejszą liczbą problemów międzyzespołowych, spotkania mogą odbywać się co tydzień, dostosowując częstotliwość do potrzeb projektu.

3. Czas trwania

Spotkania Scrum of Scrums są ograniczone czasowo do 15-30 minut w celu zapewnienia efektywności. Mogą być przedłużane, ale nie powinny przekraczać 45 minut.

Korzyści ze Scrum of Scrums

Scrum of Scrums ma długą listę korzyści, które są kluczowe dla skalowania praktyk Agile w większych projektach. Obejmują one:

Lepsza koordynacja i rozwiązywanie problemów

W złożonych projektach, w których różne teamy muszą pracować w tandemie, Scrum of Scrums zapewnia dostosowanie i szybkie rozwiązywanie zależności, co prowadzi do bardziej wydajnych działań i płynnego cyklu pracy.

Osiąga to dzięki kilku kluczowym praktykom:

Synchronizacja między zespołami: Wyrównuje priorytety i postępy zespołów, zarządza zależnościami między zespołami i redukuje wąskie gardła

Wyrównuje priorytety i postępy zespołów, zarządza zależnościami między zespołami i redukuje wąskie gardła Szybsze rozwiązywanie problemów: Zajmuje się problemami dotyczącymi wielu zespołów i zachęca do wspólnych rozwiązań w celu uzyskania szybszych rezultatów

Zajmuje się problemami dotyczącymi wielu zespołów i zachęca do wspólnych rozwiązań w celu uzyskania szybszych rezultatów Ograniczenie ryzyka: Umożliwia zespołom rozwiązywanie problemów przed ich eskalacją, zapobiegając potencjalnym blokadom drogowym

Umożliwia zespołom rozwiązywanie problemów przed ich eskalacją, zapobiegając potencjalnym blokadom drogowym Optymalizacja zasobów: Poprawia koordynację i identyfikuje potencjalne konflikty lub niedobory zasobów, zanim staną się one krytyczne

Lepsza komunikacja, przejrzystość i współpraca

Scrum of Scrums pomaga teamom w otwartej interakcji ze sobą podczas pracy nad wspólnymi celami. Zwiększa to prawdopodobieństwo powodzenia realizacji projektu.

Kluczowe elementy, które się do tego przyczyniają obejmują:

Ulepszony przepływ informacji: Przełamuje silosy poprzez regularne udostępnianie aktualizacji, dostarczając całościowy widok projektu

Przełamuje silosy poprzez regularne udostępnianie aktualizacji, dostarczając całościowy widok projektu Zwiększona widoczność: Wyraźniejszy obraz postępu projektu i podkreślenie problemów lub wzorców, które mogą nie być widoczne na poziomie zespołu

Wyraźniejszy obraz postępu projektu i podkreślenie problemów lub wzorców, które mogą nie być widoczne na poziomie zespołu Zwiększona współpraca: Promocja pracy zespołowej i omawianie pomysłów w różnych zespołach

Promocja pracy zespołowej i omawianie pomysłów w różnych zespołach Dostosowanie do celów organizacyjnych: Dostosowuje Teams do głównych celów i komunikuje strategiczne priorytety między zespołami

Zrozumienie korzyści płynących ze Scrum of Scrums pomaga ocenić jego znaczenie i wpływ na procesy. Wiedza ta umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących tego, czy usprawni on pracę zespołu, koordynację, rozwiązywanie problemów i wydajność projektu.

Jak przeprowadzić Scrum of Scrums

Podjąłeś już decyzję: zamierzasz przeprowadzić Scrum of Scrums. Więc, do zrobienia?

Zacznijmy od struktury, dzieląc ją na dwie główne części: "O co chodzi (agenda)?" i "Kto ma do zrobienia co (role)? "

Część 1: Agenda

Każde spotkanie Scrum of Scrums odbywa się według jasnej, ustrukturyzowanej agendy podobnej do codzienny scrum ale skupia się na problemach, które dotyczą wielu Teams.

Zazwyczaj koncentruje się wokół pytań takich jak:

"Co mój zespół zrobił od ostatniego spotkania?" Każdy przedstawiciel zespołu udostępnia kluczowe osiągnięcia, zwłaszcza te, które mają wpływ na inne zespoły lub szerszy projekt

Każdy przedstawiciel zespołu udostępnia kluczowe osiągnięcia, zwłaszcza te, które mają wpływ na inne zespoły lub szerszy projekt "Co mój zespół zrobi przed następnym spotkaniem?" Zespoły przedstawiają swoje nadchodzące prace, podkreślając zadania, które mogą mieć wpływ na innych i zaznaczając wszelkie wsparcie, którego mogą potrzebować

Zespoły przedstawiają swoje nadchodzące prace, podkreślając zadania, które mogą mieć wpływ na innych i zaznaczając wszelkie wsparcie, którego mogą potrzebować "Czy są jakieś blokady lub zależności?" Teams omawiają wszelkie przeszkody, które spowalniają postęp i wskazują na zależności od innych zespołów. Podnoszone są ryzyka lub potencjalne obawy, które mogą mieć wpływ na kilka teamów

Agenda Scrum of Scrums może również obejmować zmiany, metryki i postęp, aby uzyskać ogólny obraz aktualnego statusu projektu

Część 2: Role

W Scrum of Scrums uczestniczą różne osoby, a każda z nich odgrywa następujące role określone role scrumowe aby spotkanie było efektywne. Te role to:

Przedstawiciele zespołów: Każdy zespół wysyła przedstawiciela, zwykle nazywanego Scrum Masterem, w celu udostępniania aktualizacji dotyczących postępów i wyzwań. Aktywnie słuchają i pomagają rozwiązywać problemy zgłaszane przez inne Teams

Każdy zespół wysyła przedstawiciela, zwykle nazywanego w celu udostępniania aktualizacji dotyczących postępów i wyzwań. Aktywnie słuchają i pomagają rozwiązywać problemy zgłaszane przez inne Teams Koordynator: Jeden z Scrum Masterów może również pełnić rolę koordynatora, dbając o to, by spotkanie przebiegało zgodnie z planem, agendą i zakończyło się na czas. Będzie on również zajmował się działaniami następczymi dotyczącymi wszelkich elementów działań

Jeden z Scrum Masterów może również pełnić rolę koordynatora, dbając o to, by spotkanie przebiegało zgodnie z planem, agendą i zakończyło się na czas. Będzie on również zajmował się działaniami następczymi dotyczącymi wszelkich elementów działań Właściciel produktu: Osoba ta dostarcza wizję produktu i pomaga rozwiązywać konflikty między priorytetami zespołu. Jej rola jest kluczowa, gdy konieczne jest uzgodnienie kierunku rozwoju produktu

Osoba ta dostarcza wizję produktu i pomaga rozwiązywać konflikty między priorytetami zespołu. Jej rola jest kluczowa, gdy konieczne jest uzgodnienie kierunku rozwoju produktu Lider techniczny lub architekt: Czasami włączany w celu sprostania wyzwaniom technicznym, zależnościom lub problemom z integracją, architekt techniczny zapewnia podejmowanie skoordynowanych decyzji technicznych w zespołach

Czasami włączany w celu sprostania wyzwaniom technicznym, zależnościom lub problemom z integracją, architekt techniczny zapewnia podejmowanie skoordynowanych decyzji technicznych w zespołach Interesariusze lub kierownictwo (opcjonalnie): Interesariusze mogą dołączyć jako obserwatorzy, aby uzyskać wgląd. Powinni oni wnieść swój wkład tylko wtedy, gdy zostaną specjalnie zaproszeni

Jak przeprowadzić spotkanie Scrum of Scrums przy użyciu ClickUp

Nic dziwnego, że jest wiele do zrobienia i zarządzania, jeśli chcesz przeprowadzić powodzenie spotkania Scrum of Scrums. Rozwiązanie? Platforma Scrum typu "wszystko w jednym", taka jak ClickUp. ClickUp to najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami, które pomoże Ci poradzić sobie z ciągłym natłokiem spotkań Agile dla Twoich największych projektów.

Od Tablice Scrum szablony do planowania sprintów, szablon Platforma do zwinnego zarządzania projektami ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby z łatwością prowadzić Scrum of Scrums. Ponadto posiada wbudowane narzędzia do współpracy, które mogą pomóc Teamsom prowadzić zwinne spotkania nawet te wirtualne.

Zaplanuj swój Scrum of Scrums używając ClickUp Agile Project Management Platform

Platforma ta pomaga ustawić konfigurowalną strukturę obszaru roboczego składającą się z Przestrzeni, Folderów, List i Zadań, hierarchii, którą można dostosować do metodologii Agile. Posiada szyk funkcji Agile, takich jak narzędzia do zarządzania sprintami oraz wykresy burnup i burndown.

Zobaczmy teraz, jak przeprowadzić Scrum of Scrums przy użyciu tej platformy.

Krok 1. Ustawienie ClickUp dla Scrum of Scrums

Użyj widoku listy ClickUp, aby sprawdzić wszystkie wydarzenia, które zaplanowałeś dla swoich projektów

Użyj ClickUp Sprinty aby umożliwić zespołom Scrum i Agile efektywną współpracę w celu udostępniania wspólnych celów. Oto jak można to ustawić:

Na początek możesz upewnić się, że Twoje działania Scrum of Scrum są zgodne z postępami poszczególnych zespołów

Zacznij od utworzenia nowej przestrzeni w ClickUp dla "Scrum of Scrums", aby oddzielić działania SoS od poszczególnych zespołów Scrum, ułatwiając zarządzanie nimi

W tej przestrzeni ustaw Foldery, aby zorganizować różne aspekty spotkania Scrum of Scrums. Na przykład, użyj Cross-Team Issues do śledzenia blokad, zależności i wyzwań związanych z poszczególnymi zespołami oraz Action Items do działań następczych, aby upewnić się, że nic nie zostanie pominięte

Każde spotkanie może być traktowane jako zadanie i może zostać zautomatyzowane przy użyciu opcji powtarzających się zadań. W przypadku konkretnych elementów agendy można dodać podzadania, takie jak aktualizacje zespołu, blokady i punkty integracji, a następnie przypisać je do odpowiednich przedstawicieli zespołu

Dzięki ClickUp mogliśmy mieć większą kontrolę nad wydajnością naszych członków, a także pomóc we wdrożeniu metodologii SCRUM w Dinâmica! To był naprawdę duży przełom, ponieważ różne narzędzia udostępniane przez platformę zapewniają wiele wglądów dla kierownictwa

Emanuel Gumieiro, CMO (Chief Marketing Officer), Dinâmica Consultoria

Szablon spotkania ClickUp Scrum

Dodatkowo użyj szablonu Szablon spotkania ClickUp Scrum aby uzyskać przewagę nad indywidualnymi spotkaniami Scrum i spotkaniami między poszczególnymi zespołami programistów.

Utrzymuj swój zespół w zgodzie i koncentruj się na celach sprintu dzięki szablonowi spotkań Scrum firmy ClickUp

Ten szablon został zaprojektowany, aby pomóc Ci zorganizować i niestandardowe Spotkania Scrum dla maksymalnej wydajności. Oto jak:

Planuj i wizualizuj sprinty: Użyj tegoszablonu do planowania sprintów, zadań i celów w jednym widoku dla wyrównania pracy zespołu

Użyj tegoszablonu do planowania sprintów, zadań i celów w jednym widoku dla wyrównania pracy zespołu Monitorowanie postępów i blokad: Śledzenie statusu projektu poprzez notatki dotyczące postępów i blokad oraz podejmowanie odpowiednich działań

Śledzenie statusu projektu poprzez notatki dotyczące postępów i blokad oraz podejmowanie odpowiednich działań Konsolidacja niezbędnych elementów sprintu: Centralizacja materiałów niezbędnych do powodzenia sprintów, takich jak notatki ze spotkań i wersje demonstracyjne, w jednym wspólnym obszarze roboczym

Centralizacja materiałów niezbędnych do powodzenia sprintów, takich jak notatki ze spotkań i wersje demonstracyjne, w jednym wspólnym obszarze roboczym Zwiększanie efektywności spotkań: Organizowanie spotkań z wyczyszczonymi agendami i elementami, które można wykorzystać w konkretnych dyskusjach

Krok 2. Utwórz szablon spotkania

Jednym z idealnych sposobów na rozpoczęcie pracy ze Scrum of Scrums jest korzystanie z szablonów. ClickUp daje ci całą bibliotekę, z której możesz wybierać. Weźmy na przykład Szablon planowania sprintu ClickUp SCRUM na przykład.

Szablon planowania sprintu ClickUp SCRUM

Szablon planowania sprintu SCRUM firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc zwiększyć współpracę i komunikację w zespole poprzez płynne planowanie sprintu

Ten szablon jest wyposażony w łatwy w użyciu interfejs do ustawienia jasnych celów sprintu i planowanie sprintów skutecznie. Użyj tego szablonu, aby:

Definiować cele: Wyczyszczone cele sprintu podczas spotkań Scrum of Scrums, aby zapewnić wszystkim teamom wspólne skupienie się na osiągnięciu konkretnych rezultatów

Wyczyszczone cele sprintu podczas spotkań Scrum of Scrums, aby zapewnić wszystkim teamom wspólne skupienie się na osiągnięciu konkretnych rezultatów Monitorowanie postępów: Śledzenie postępów każdego zespołu w kierunku jego celów i identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, aby proaktywnie reagować na wyzwania i zarządzać zależnościami

Śledzenie postępów każdego zespołu w kierunku jego celów i identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, aby proaktywnie reagować na wyzwania i zarządzać zależnościami Usprawnianie współpracy: Zachęcanie do otwartej komunikacji między zespołami Agile Scrum w celu dzielenia się spostrzeżeniami i rozwiązywania problemów między zespołami, co sprzyja wsparciu i współpracy

Zachęcanie do otwartej komunikacji między zespołami Agile Scrum w celu dzielenia się spostrzeżeniami i rozwiązywania problemów między zespołami, co sprzyja wsparciu i współpracy Dokumentowanie sprintów: Maintainer zapisuje dyskusje i decyzje ze spotkań Scrum of Scrums do wykorzystania w przyszłości, pomagając w ciągłym doskonaleniu i udoskonalaniu strategii

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zarządzać produktami, śledzić zadania, obsługiwać błędy, czy generować raporty, możesz niestandardowo dostosować każdy aspekt i dopasować go do swoich preferencji.

Twórz listy kontrolne elementów działania, aby przekształcić je w zadania ClickUp

Możesz także użyć list kontrolnych, podzadań i pól niestandardowych, aby nakreślić swoje spotkania. Jeśli agenda spotkania ma na celu omówienie aktualizacji zespołu dla jednego projektu, możesz utworzyć listę kontrolną z pytaniami, o których mówiliśmy powyżej.

Na podstawie tej listy kontrolnej można również utworzyć podzadania dla każdego zespołu Scrum biorącego udział w spotkaniu. Wszystkie te zadania można śledzić za pomocą pól niestandardowych, takich jak:

Istotność blokady (Wysoka, Średnia, Niska)

Typ zależności (Techniczna, Zasobowa, Informacyjna)

Impacted Teams (Etykiety)

Data rozwiązania (Data)

Właściciel działania (Osoby)

Takie ustawienie pomaga upewnić się, że każde spotkanie Scrum of Scrums przebiega sprawnie i pozwala zachować wszystkie ważne szczegóły w zasięgu ręki.

ClickUp Agile Scrum Management szablon

Jeśli chcesz czegoś bardziej zaawansowanego, wypróbuj Szablon zarządzania Agile Scrum firmy ClickUp . Jest on specjalnie zaprojektowany dla teamów tworzących oprogramowanie, co czyni go nieocenionym zasobem dla projektów zorientowanych na IT.

Zoptymalizuj sprinty i plany drogowe dzięki praktycznym wizualizacjom za pomocą szablonu do zarządzania Agile Scrum firmy ClickUp

Ten szablon zawiera narzędzia do przeprowadzania Wydarzenia Scrum jak backlog grooming i retrospektywy sprintów . Dzięki 30 różnym statusom i 6 różnym widokom, szablon ten jest zoptymalizowany pod kątem zarządzania projektami Agile. Oferuje:

Elastyczne śledzenie zadań, zarządzanie nimi i raportowanie

Przydatne wizualizacje, które pomagają zoptymalizować sprinty i plany drogowe

Narzędzia do współpracy zapewniające spójność przepływu pracy

Podsumowując, szablon ten oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania Scrumem, które jest dobrze przystosowane do obsługi zawiłości Scrum of Scrums.

Krok 3. Zaplanuj i przeprowadź spotkania

Wizualizuj swoje zaplanowane zadania i blokuj na nie czas za pomocą widoku kalendarza ClickUp

Gdy masz już wszystkie swoje zadania i szablony w przestrzeni Scrum of Scrums, przełącz się do widoku kalendarza ClickUp Widok kalendarza ClickUp aby zorganizować swój harmonogram spotkań.

Wystarczy kliknąć na "Widoki", wybrać Kalendarz i nazwać go "Harmonogram spotkań SoS" Teraz masz przejrzystą wizualizację wszystkich nadchodzących Scrum of Scrums dla wszystkich Teams.

Aby zaplanować regularne spotkania, kliknij datę w kalendarzu, utwórz powtarzające się zadanie i zastosuj je do szablonu spotkania Scrum of Scrums. Aby zwiększyć wydajność, użyj bloków czasowych w Kalendarzu, aby ustawić określone godziny spotkań. Wystarczy przeciągnąć zadanie spotkania do wybranego przedziału czasowego i dostosować czas trwania.

Jeśli Twój zespół korzysta z zewnętrznych kalendarzy, takich jak Google lub Outlook, funkcja synchronizacji kalendarza ClickUp zapewnia również, że spotkania Scrum of Scrums pojawią się w kalendarzach wszystkich osób.

Zostawianie komentarzy na temat ważnych działań w ramach zadań za pomocą @wzmianki

W celu proaktywnej komunikacji użyj sekcji komentarzy ClickUp w ramach każdego zadania Scrum of Scrums, aby prowadzić bardziej ustrukturyzowane dyskusje. Możesz @mention członków zespołu, aby oznaczyć ważne punkty lub użyć odpowiedzi w wątkach, aby utrzymać porządek w rozmowach.

Komunikuj się z członkami zespołu w czasie rzeczywistym za pomocą widoku czatu ClickUp

Jeśli potrzebujesz szybkich aktualizacji w czasie rzeczywistym, wypróbuj ChatView ClickUp. Utwórz dedykowany kanał czatu dla Scrum of Scrums, aby ułatwić nieformalne dyskusje i szybkie wyjaśnienia podczas spotkania.

Zapewni to przepływ rozmów bez zbędnych formalności.

Krok 4. Zarządzanie dokumentami i notatkami

Na szczęście możesz tworzyć dedykowane dokumenty ClickUp dla każdego spotkania i przechowywać wszystkie notatki i informacje w jednym miejscu. Możesz organizować te dokumenty za pomocą nagłówków dla różnych tematów i używać tabel do podsumowywania kluczowych punktów.

Opcje formatu ClickUp zapewniają, że dokumenty są łatwe do odczytania. Gotowe dokumenty można udostępniać zespołowi za pomocą przycisku Udostępnij i ustawić uprawnienia do widoku, komentowania lub edycji. Historia wersji ClickUp pozwala również śledzić zmiany i w razie potrzeby je przywracać.

Jeśli wolisz nie robić notatek ręcznie, skorzystaj z funkcji ClickUp Brain aby szybko podsumować dyskusje i wygenerować elementy działań za pomocą narzędzia AI Assist , można również zintegrować transkrypcję AI dla nagranych spotkań, aby zaoszczędzić czas. Idąc o krok dalej, możesz automatycznie zamieniać głos w tekst i używać AI do odpowiadania na pytania ze spotkań.

Bonus: Osadzaj zadania bezpośrednio w notatkach ze spotkań, klikając "+" w dokumencie i wybierając widżet Lista zadań, aby dodać zadania związane ze spotkaniem Scrum of Scrums.

Krok 5: Śledzenie postępów i działania następcze

Dzięki podzadaniom i polom niestandardowym śledzenie spotkań Scrum of Scrums nie wymaga wysiłku. Użyj etykiet takich jak #ActionItem, #Decision, #Blocker i #QuickWin, aby łatwo filtrować i ustalać priorytety zadań. W przypadku listy elementów kontrolnej, utwórz listę kontrolną w ramach zadania, aby łatwiej nią zarządzać.

Aby wizualizować i śledzić statusy zadań, ustaw Widok Tablicy z kolumnami takimi jak Do zrobienia, W trakcie, Zablokowane i Zrobione. Możesz łatwo przeciągać i upuszczać zadania między kolumnami, aby aktualizować ich postęp. Zależności ClickUp to kolejna przydatna funkcja, która umożliwia łączenie połączonych zadań. Ustawienie relacji "Oczekiwanie na" i "Blokowanie" pozwala zobaczyć, jak opóźnienia wpływają na inne zadania. Pomaga to efektywnie zarządzać zależnościami.

W naszej firmie Click Up pomaga organizować i ustalać priorytety projektów we wszystkich działach. Dzięki automatyzacji i wszystkim innym funkcjom Click Up (których jest niemało), tworzenie spójnych procesów podczas realizacji projektów staje się bardzo proste. Śledzenie statusu projektów jest również bardzo proste.

Gabriela Simova, Scrum Master, Palms Bet

Najlepsze praktyki dla Scrum of Scrums

Aby upewnić się, że twoje spotkanie Scrum of Scrums zakończy się powodzeniem, przygotowaliśmy listę najlepszych praktyk, które ci w tym pomogą. Ich przestrzeganie doprowadzi do bardziej przewidywalnych i wiarygodnych wyników projektu.

💡 Wskazówka 1: Mów krótko i na temat

Spotkania SoS powinny być zwięzłe i trwać około 15-30 minut. Skoncentruj się na głównych punktach tego spotkania dotyczącego statusu: postępach zespołu, blokadach i zależnościach między zespołami. Ogranicz szczegóły do minimum i użyj timera, aby pozostać na bieżąco.

💡 Wskazówka 2: Miej wyczyszczoną agendę

Spójność jest kluczem. Dlatego właśnie potrzebna jest jasna struktura każdego spotkania, która obejmuje takie tematy, jak postępy zespołu, nadchodzące prace, blokery i wszelkie zależności między zespołami. Spróbuj udostępniać agendę z wyprzedzeniem, aby uczestnicy byli przygotowani i mogli się na niej skupić.

💡 Wskazówka 3: Zachęcaj do uczestnictwa

Upewnij się, że każdy przedstawiciel zespołu ma szansę zabrać głos. Ważne jest, aby stworzyć przestrzeń, w której ludzie czują się komfortowo poruszając problemy lub obawy. Jeśli ktoś jest cicho, upewnij się, że nic ważnego nie zostało pominięte.

💡 Wskazówka 4: Używaj komunikacji włączającej

Każdy musi rozumieć, o czym mowa. Unikaj mylącego żargonu lub akronimów lub poświęć chwilę na ich wyjaśnienie. Zachęcaj do aktywnego słuchania i upewnij się, że wszyscy zdalni uczestnicy są w pełni zaangażowani i mogą wnieść równy wkład.

💡 Wskazówka 5: Skoncentruj się na ciągłym doskonaleniu

Regularnie zasięgaj informacji zwrotnych na temat spotkań Scrum of Scrums, aby określić, co działa, a co można poprawić. Bądź elastyczny - dostosuj format, częstotliwość lub strukturę w zależności od potrzeb i upewnij się, że uczestniczą w nich właściwi uczestnicy, aby utrzymać ich znaczenie i skuteczność.

Wzmocnij swoje spotkanie Scrum z ClickUp

Oprócz dedykowanych obszarów roboczych, gotowych szablonów i list kontrolnych zadań, ClickUp oferuje pełen zakres funkcji wspierających zwinne zespoły i ich spotkania.

Dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom, elastycznym pulpitom, automatyzacji i wielu narzędziom do zarządzania sprintami, ClickUp pomaga z łatwością planować i obsługiwać nawet największe projekty.

Gotowy do prowadzenia Scrum of Scrums i czerpania pełnych korzyści z tego zwinnego podejścia w miarę rozwoju zespołu? Zarejestruj się w ClickUp i poznaj jego funkcje, aby rozpocząć swoją przygodę z SoS!