Zendesk kontra Salesforce: Znajdź odpowiedni CRM dla swojego biznesu

Wybór odpowiedniego systemu CRM może odmienić sposób, w jaki zespół wchodzi w interakcje z niestandardowymi klientami i zarządza codziennymi operacjami.

Narzędzia takie jak Zendesk i Salesforce wyróżniają się tym, że oferują unikalne funkcje, które zaspokajają różne potrzeby biznesowe i preferencje użytkowników. Te narzędzia sprzedażowe i marketingowe dominują w rozmowach na temat komunikacji z klientami i zarządzania relacjami, obiecując automatyzację procesów biznesowych.

Wybór pomiędzy nimi nie jest jednak prosty. Obie platformy oferują przydatne funkcje, ale ich doświadczenia użytkowników i konkretne aplikacje znacznie się różnią.

Na tym blogu omówimy mocne strony i limity obu narzędzi i sprawdzimy, który CRM może być najlepszym rozwiązaniem dla Twojego zespołu. Gotowy? Zaczynamy.

**Co to jest Zendesk?

Zendesk to wszechstronne narzędzie CRM zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności obsługi klienta i zarządzania interakcjami.

Łączy w sobie zróżnicowany zestaw funkcji, w tym automatyzację opartą na AI, czat na żywo, sprzedaż biletów i kompleksową bazę wiedzy. Spośród innych narzędzi do obsługi klienta, jest to dobry wybór dla firm dążących do poprawy satysfakcji klientów i wydajności operacyjnej.

Integrując dane klientów i dostarczając praktycznych informacji, Zendesk pomaga dostawcom dostarczać spersonalizowane i terminowe doświadczenia klientów, zapewniając, że każda interakcja ma wartość dodaną i buduje lojalność. Posiada również dostępne fora społecznościowe, na których użytkownicy mogą wymieniać się pomysłami, rozwiązywać problemy i udostępniać najlepsze praktyki.

Funkcje Zendesk

Zendesk zawiera potężny zestaw funkcji zaprojektowanych w celu optymalizacji interakcji z klientami i zwiększenia wydajności zespołu.

Przyjrzyjmy się jego najważniejszym możliwościom CRM.

1. Funkcja #1: Zakończony pipeline widoczności

via Inetsoft Zendesk CRM oferuje widoczność lejka sprzedaży, kluczową funkcję dla każdego zespołu sprzedaży, który chce uniknąć niespodzianek na koniec kwartału. Funkcja ta pozwala na skuteczną prognozę i zarządzanie pipeline'em sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Dzięki narzędzia pomocy technicznej aby planować, śledzić i analizować każdą część procesu sprzedaży, można zidentyfikować potencjalne problemy, zanim wpłyną one na wyniki. Ten poziom wglądu pomaga usprawnić operacje, zapewniając, że zawsze jesteś o krok do przodu.

Teams może podejmować świadome decyzje, które optymalizują wydajność i napędzają stały wzrost przychodów dzięki danym i analizom w czasie rzeczywistym.

2. Funkcja #2: Funkcje zwiększające wydajność zespołu

via Softwareadvice Oto jak funkcje Zendesk zwiększające wydajność usprawniają procesy sprzedaży:

Zarządzanie kontaktami i transakcjami: Zarządzaj kontaktami i transakcjami w Zendesk, gdzie wszystkie kluczowe informacje o klientach są przechowywane w jednym dostępnym miejscu. Integracje Zendesk zapewniają, że Twój Teams ma kontekst, którego potrzebuje do podejmowania świadomych decyzji i personalizowania interakcji

Zarządzaj kontaktami i transakcjami w Zendesk, gdzie wszystkie kluczowe informacje o klientach są przechowywane w jednym dostępnym miejscu. Integracje Zendesk zapewniają, że Twój Teams ma kontekst, którego potrzebuje do podejmowania świadomych decyzji i personalizowania interakcji Śledzenie aktywności: Niezależnie od tego, czy są to połączenia, e-maile czy spotkania, funkcja śledzenia aktywności Zendesk zapewnia przejrzysty przegląd działań każdego członka zespołu

Niezależnie od tego, czy są to połączenia, e-maile czy spotkania, funkcja śledzenia aktywności Zendesk zapewnia przejrzysty przegląd działań każdego członka zespołu Generowanie leadów i zarządzanie nimi: Odsegmentacja niestandardowa po automatyzację wysyłania kolejnych e-maili, narzędzia te zapewniają, że Twój zespół skupi się na najbardziej obiecujących potencjalnych klientach

Odsegmentacja niestandardowa po automatyzację wysyłania kolejnych e-maili, narzędzia te zapewniają, że Twój zespół skupi się na najbardziej obiecujących potencjalnych klientach Automatyzacja zadań i wyzwalacze: Niezależnie od tego, czy chodzi o wysłanie powitalnego e-maila do nowego kontaktu, czy powiadomienie przedstawicieli o zbliżającej się dacie zamknięcia transakcji, automatyzacja zapewnia spójność komunikacji i działań

3. Funkcja #3: Boty oparte na AI

via Venturebeat Zendesk AI wdraża inteligentnych agentów do obsługi złożonych interakcji z klientami w sposób bardziej efektywny niż standardowe boty. Agenci AI autonomicznie rozwiązują typowe zapytania i problemy związane ze wsparciem. Dzięki tej funkcji agenci obsługi klienta mogą skupić się na bardziej skomplikowanych i wartościowych interakcjach.

Boty oparte na AI mają kluczowe znaczenie dla skalowania obsługi klienta bez uszczerbku dla jakości, umożliwiając firmom utrzymanie wysokich wskaźników zadowolenia klientów nawet w okresach szczytu.

Ceny Zendesk

Teams: $25/agenta miesięcznie

Growth: $69/agenta miesięcznie

Professional: 149 USD/agent miesięcznie

Enterprise: Od 169 USD/użytkownika miesięcznie

**Co to jest Salesforce?

Salesforce to oparta na chmurze platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM), która umożliwia zarządzanie wszystkimi powiązaniami z klientami i procesami biznesowymi w jednym miejscu.

Zwiększa możliwości połączenia z niestandardowymi klientami, potencjalnymi klientami i partnerami poprzez centralizację danych, automatyzację zadań i dostarczanie przydatnych informacji w różnych funkcjach biznesowych.

Platforma jest skalowalna i odpowiednia dla firm każdej wielkości i z różnych branż, pomagając w rozwoju i adaptacji na stale zmieniającym się rynku.

Funkcje Salesforce CRM

Funkcje Salesforce CRM zostały zaprojektowane tak, aby obsługiwać każdy punkt kontaktu z klientem, dzięki czemu jest to niezbędna platforma dla firm, które chcą skalować i wprowadzać innowacje.

Przyjrzyjmy się najważniejszym funkcjom chmury usług Salesforce:

1. Funkcja #1: Zaawansowane raportowanie i funkcje analityczne

via Salesforce Salesforce posiada zaawansowane narzędzia do raportowania i analizy, które przekształcają ogromne ilości danych w przydatne informacje. Analizując interakcje z klientami i wyniki sprzedaży, można zidentyfikować trendy i wzorce, które prowadzą do decyzji opartych na danych.

Możliwości te pozwalają przewidywać zmiany na rynku i udoskonalać swoje działania Strategie CRM w czasie rzeczywistym, zapewniając, że Twój Business będzie wyprzedzał konkurencję.

2. Funkcja #2: Funkcje zwiększające wydajność Salesforce CRM

Salesforce CRM został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności w całej organizacji poprzez integrację zaawansowanych narzędzia service desk które usprawniają różne procesy sprzedaży.

Oto bliższe spojrzenie na niektóre z kluczowych funkcji wydajności w Salesforce CRM:

Wszechstronne profile klientów: Uzyskaj szczegółowe profile klientów z punktami danych w całym cyklu życia klienta. Ta integracja umożliwia Business uzyskanie 360-stopniowego widoku każdego klienta, w tym przeszłych interakcji, historii zakupów i przyszłych potrzeb

Uzyskaj szczegółowe profile klientów z punktami danych w całym cyklu życia klienta. Ta integracja umożliwia Business uzyskanie 360-stopniowego widoku każdego klienta, w tym przeszłych interakcji, historii zakupów i przyszłych potrzeb Zaangażowanie nabywców: Zwiększenie interakcji z potencjalnymi klientami poprzez dostosowane strategie zaangażowania wbudowane w CRM. Funkcja ta pozwala na prowadzenie spersonalizowanych działań, zapewniając bardziej efektywną komunikację i wyższe współczynniki konwersji

Zwiększenie interakcji z potencjalnymi klientami poprzez dostosowane strategie zaangażowania wbudowane w CRM. Funkcja ta pozwala na prowadzenie spersonalizowanych działań, zapewniając bardziej efektywną komunikację i wyższe współczynniki konwersji Analityka sprzedaży: Wykorzystaj zintegrowane narzędzia, takie jak Tableau, do wizualizacji trendów sprzedaży, śledzenia wydajności zespołu i prognozowania przychodów z większą dokładnością

Wykorzystaj zintegrowane narzędzia, takie jak Tableau, do wizualizacji trendów sprzedaży, śledzenia wydajności zespołu i prognozowania przychodów z większą dokładnością Analiza przychodów: Wewnętrzne narzędzia zapewniają dogłębną widoczność pipeline'u, pomagając identyfikować wąskie gardła, przewidywać wyniki transakcji i udoskonalać strategie w czasie rzeczywistym

3. Funkcja nr 3: AI-Powered Insights (Salesforce Einstein)

Salesforce Einstein, komponent AI Salesforce CRM, dostarcza potężnych informacji, analizując dane chmury usług w czasie rzeczywistym.

Funkcja ta automatyzuje analizy predykcyjne, pomaga personalizować niestandardowe interakcje z klientami i optymalizuje procesy, umożliwiając zespołowi szybsze podejmowanie decyzji.

Możliwości Einsteina pozwalają przewidywać potrzeby i trendy klientów, zapewniając, że strategie są zawsze dostosowane do oczekiwań klientów i dynamiki rynku.

Ceny Salesforce

Starter Suite: $25/użytkownika miesięcznie

Pro Suite: $100/użytkownika miesięcznie

Enterprise: $165/użytkownika miesięcznie

Unlimited: $330/użytkownika miesięcznie

Einstein 1 Sales: $500/użytkownika miesięcznie

Zendesk vs. Salesforce: Porównanie funkcji

Zarówno Zendesk, jak i Salesforce oferują potężne narzędzia CRM zaprojektowane do rozwiązywania zapytań klientów i usprawniania procesów sprzedaży. Choć udostępniają one wiele podobieństw, ich funkcje zaspokajają różne potrzeby biznesowe i przypadki użycia.

Poniżej przedstawiamy porównanie w kluczowych obszarach:

Funkcja #1: widoczność pipeline'u

Zendesk

Zendesk zapewnia zakończoną widoczność pipeline'u, umożliwiając zespołom sprzedażowym lepszą prognozę i zarządzanie pipeline'ami sprzedaży. Może pomóc w planowaniu, śledzeniu i analizowaniu wszystkich części procesu sprzedaży, pomagając zidentyfikować potencjalne problemy, zanim wpłyną one na wyniki.

Salesforce

Salesforce również oferuje silną widoczność pipeline'u z zaawansowaną analityką, która pomaga śledzić interakcje z klientami i wyniki sprzedaży. Integracja z własną sztuczną inteligencją Salesforce, Einstein, zwiększa te możliwości, dostarczając predykcyjnych spostrzeżeń i rekomendacji.

🏆Zwycięzca: Remis. Obie platformy wyróżniają się widocznością pipeline'u, ale integracja Salesforce z AI może przeważyć szalę na korzyść Zendesk dla organizacji, które wymagają głębszych możliwości analitycznych i wglądu predykcyjnego.

Dla mniejszych Teams z prostymi procesami sprzedaży, prostszy, przyjazny dla użytkownika interfejs Zendesk może być bardziej atrakcyjny.

Pro tip: Wykorzystaj w pełni swoją podróż do zatrzymania klienta, rozumiejąc różnicę między klientami a niestandardowymi klientami abyś mógł wykorzystać najlepsze techniki pozyskiwania nowych klientów dla swojej marki!

Funkcja #2: Narzędzia zwiększające wydajność

Zendesk

Zendesk zwiększa wydajność poprzez centralizację podstawowych narzędzi sprzedażowych, takich jak zarządzanie kontaktami i transakcjami, śledzenie aktywności i zarządzanie potencjalnymi klientami. Funkcje automatyzacji i konfigurowalne wyzwalacze usprawniają rutynowe zadania, pozwalając przedstawicielom handlowym skupić się na sprzedaży.

Salesforce

Salesforce zwiększa wydajność dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi, takich jak automatyzacja sił sprzedaży i współpraca za pośrednictwem platform takich jak Slack. Jego skalowalne funkcje zostały zaprojektowane z myślą o rozwoju i złożonych cyklach sprzedaży.

🏆Zwycięzca: Wybór zwycięzcy zależy od potrzeb. Salesforce sprawdza się dobrze, szczególnie w przypadku większych Enterprise lub tych ze złożonymi procesami sprzedaży. Zendesk może być bardziej odpowiedni dla firm, które przedkładają łatwość obsługi i prostotę nad niestandardowe rozszerzenia.

Funkcja #3: Możliwości AI

Zendesk

Zendesk wykorzystuje AI w celu usprawnienia obsługi klienta poprzez inteligentne boty, które obsługują rutynowe zapytania i zadania wsparcia. Pozwala to agentom skupić się na złożonych i wartościowych interakcjach, poprawiając ogólną wydajność obsługi klienta.

Salesforce

Salesforce Einstein przenosi AI o krok dalej, osadzając głębokie uczenie się i analizy predykcyjne bezpośrednio w CRM, oferując spersonalizowane spostrzeżenia klientów i automatyzację szerokiego zakresu zadań w operacjach sprzedażowych i marketingowych.

🏆Zwycięzca: Jeśli Twoim priorytetem jest zaawansowana AI, która nie tylko stanowi wsparcie dla agentów obsługi, ale także napędza strategie sprzedaży i marketingu poprzez analitykę predykcyjną, Salesforce jest zdecydowanym zwycięzcą.

Jednak ukierunkowane narzędzia AI Zendesk są więcej niż wystarczające dla organizacji, które potrzebują AI przede wszystkim w celu zwiększenia wydajności narzędzia do obsługi klienta .

Zendesk kontra Salesforce: Reddit Reviews

Na Reddicie użytkownicy angażują się w głębokie dyskusje na temat zalet i wad Salesforce Narzędzia CRM takich jak Zendesk i Salesforce, często odzwierciedlając ich różnorodne doświadczenia i przypadki użycia.

Dowiedzmy się, co ludzie mówią o obu aplikacjach na stronie Reddit . W przypadku Salesforce jeden z użytkowników wzmiankował:

Salesforce został nam sprzedany jako w 90% to, czego potrzebujesz od ręki, z odrobiną konfiguracji, aby uzyskać to w sam raz. Okazuje się jednak, że jest to raczej 30% tego, czego potrzebujemy i dużo rozwoju - zwłaszcza omnichannel, którego używamy do kierowania określonych typów spraw do określonych typów agentów.

Odzwierciedla to powszechne przekonanie, że chociaż Salesforce jest potężny, często wymaga znacznego niestandardowego dostosowania i rozwoju, aby sprostać konkretnym potrzebom.

Z drugiej strony, jeden z użytkowników wyraził frustrację związaną z Zendesk:

Zendesk jest okropny. Po podpisaniu umowy narzędzie wsparcia Zendesk jest zerowe. Mamy wiele problemów i nikt się do nas nie odezwie... Teraz naliczyli nam opłatę 4x wyższą niż w umowie i nikt nie odpowiada.

Inny użytkownik, który przeszedł z Zendesk do Salesforce, udostępniał kompleksowy widok:

Więc przeszliśmy z Zendesk na Salesforce i nasz zespół operacyjny go nienawidzi. Rozczarowanie prawie zatruło całą organizację przeciwko Salesforce. W rzeczywistości, po dość długim projekcie przeniesienia spraw z Zendesk do Salesforce, skończyło się na tym, że wydali jeszcze więcej pieniędzy, aby sprowadzić firmę zewnętrzną, która integruje się z Salesforce, aby zarządzać sprawami w bardziej przyjazny dla operatorów sposób.

Dyskusje te podkreślają, że wybór między Zendesk a Salesforce często zależy od konkretnych potrzeb i oczekiwań organizacji.

Salesforce jest postrzegany jako wysoce konfigurowalne, ale potencjalnie złożone i kosztowne w implementacji narzędzie. Z kolei Zendesk jest postrzegany jako prostszy i bardziej przyjazny dla użytkownika, ale może brakować mu obsługi klienta po początkowym zakupie.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Zendesk i Salesforce

ClickUp oferuje wszechstronną platformę, która łączy w sobie wysoką elastyczność z potężnymi funkcjami zwiększającymi wydajność i zaangażowanie klientów.

Dowiedzmy się, dlaczego ClickUp jest jedną z najlepszych alternatyw dla Zendesk i Salesforce Alternatywy dla Salesforce do zarządzania relacjami z klientami i procesami sprzedaży.

1. ClickUp's One Up #1: CRM dla Teams

Pobierz szablon Rozwiązanie CRM dla Teams od ClickUp zostało zaprojektowane w celu przyspieszenia rozwoju klientów i zwiększenia ich satysfakcji. Dostarcza kompleksowy zestaw narzędzi do wizualizacji procesu sprzedaży, śledzenia i zarządzania kontami oraz usprawniania cyklu pracy z klientami.

Dzięki ClickUp Twój zespół może efektywnie współpracować, zapewniając, że każda interakcja z klientem ma wpływ. Dzięki ClickUp możesz:

Zbudować idealny system CRM z konfigurowalnymi polami i powiązaniami między zadaniami, dokumentami i innymi punktami danych

Zarządzać i przeglądać pipeline sprzedaży za pomocą tablic Kanban, list lub widoków tabeli, aby zapewnić płynny postęp transakcji od potencjalnego klienta do klienta

Automatyzacja powtarzalnych zadań i ustawienie niestandardowych cykli pracy w celu zapewnienia spójności i wydajności we wszystkich interakcjach z klientami

Wykorzystaj ponad 50 niestandardowych widżetów pulpitu do śledzenia wyników sprzedaży, wskaźników zaangażowania klientów i innych kluczowych wskaźników biznesowych

Organizuj konta za pomocą niestandardowych etykiet i filtrów, aby szybko nawigować i uzyskiwać dostęp do określonych danych klientów lub kont

Pobierz szablon

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp dla obsługi klienta

Pobierz szablon ClickUp do obsługi klienta podnosi poziom powodzenia obsługi klienta poprzez usprawnienie organizacji informacji o klientach. Platforma ta wzmacnia pozycję teamów zajmujących się powadzeniem obsługi klienta, utrzymując interakcje i dane klientów w dobrej organizacji i dostępności, umożliwiając obsługę na najwyższym poziomie.

ClickUp pozwala efektywnie zarządzać wszystkimi aspektami relacji z klientem i zadaniami wsparcia w ramach jednego, intuicyjnego interfejsu. Zwiększa to efektywność obsługi zapytań i problemów klientów.

Oto co możesz zrobić z ClickUp:

Dostosowywać cykle pracy z określonymi polami niestandardowymi w oparciu o problemy

Priorytetyzować zadania, aby skupić się na krytycznych kwestiach, używając etykiet do oznaczania i łączenia wspólnych problemów

Płynna integracja z narzędziami innych firm, takimi jak Slack, Google Drive i nie tylko

Usprawnienie zarządzania e-mailami i konwersji z Outlook i Gmail

Usprawnienie zarządzania zadaniami dzięki załącznikom z Dropbox i OneDrive

Pobierz szablon

3. ClickUp One Up #3: Szablon CRM ClickUp

Pobierz szablon

The Szablon ClickUp CRM jest idealny dla początkujących (a nawet liderów), którzy chcą usprawnić zarządzanie potencjalnymi klientami, relacje z klientami i potok sprzedaży. Dostarcza on gotowy do użycia, w pełni konfigurowalny folder, który umożliwia rozpoczęcie pracy w kilka sekund.

Szablon umożliwia szybkie wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu zarządzania relacjami z klientami pod jednym dachem. Dzięki temu Szablon CRM teams może:

Systematycznie organizować i śledzić leady, aby poprawić współczynniki konwersji i dokładność działań następczych

Prowadzić szczegółowy rejestr całej komunikacji z klientami, aby usprawnić zarządzanie relacjami i niestandardowe usługi

Dostosować CRM do specyficznych potrzeb firmy, umożliwiając personalizację cyklu pracy i organizacji danych

Szybkie wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu CRM dzięki wstępnie skonfigurowanym ustawieniom, które są gotowe do natychmiastowego użycia

Pobierz szablon

Znalezienie odpowiedniego CRM: Równoważenie możliwości z przypadkami użycia

Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności i usprawnienia komunikacji w organizacji. Podczas gdy Przykłady oprogramowania CRM podobnie jak Zendesk i Salesforce oferują potężne rozwiązania programowe o różnych funkcjach, ich wdrożenie może być złożone i wymagać znacznych inwestycji.

To sprawia, że są one trudnym wyborem dla małych i średnich firm oraz startupów z ograniczonym budżetem.

ClickUp wyłania się jako wszechstronna i opłacalna alternatywa, dostarczając wszechstronną platformę, która zaspokaja różnorodne potrzeby CRM dzięki konfigurowalnym szablonom i integracjom.

ClickUp oferuje skalowalne rozwiązanie dla firm, które chcą zoptymalizować interakcje z klientami bez ponoszenia wysokich kosztów. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs i elastyczne funkcje pozwalają na płynne dostosowanie do konkretnych cykli pracy.

Poznaj ClickUp już dziś i dowiedz się, jak może on zmienić Twoje praktyki CRM. Rozpocznij bezpłatną wersję próbną już teraz!